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Sommario: Albania: continuano le proteste contro il premier Edi Rama e il suo Governo e le manifestazioni sono state segnate anche dalla violenza.
Kosovo: nessun invito al vertice Nato del 7-8 luglio ad Ankara.
Serbia 1: mentre continuano le proteste e si attende la data delle elezioni il presidente Vucic annuncia le dimissioni ma non certo per farsi da parte.
Serbia 2: a vent'anni dalla morte di Slobodan Miloscevic non tramonta la sua eredità politica.
Puntata di "Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale dai Balcani alla Turchia" di giovedì 2 luglio 2026 condotta da … Roberto Spagnoli con gli interventi di Artur Nura (giornalista), Marina Sikora (giornalista).
Tra gli argomenti discussi: Albania, Ambiente, Ankara, Arresto, Balcani, Berisha, Caucaso, Corruzione, Crisi, Decessi, Democrazia, Dimissioni, Diritto, Economia, Elezioni, Est, Esteri, Europa, Giornalisti, Giustizia, Guerra, Immigrazione, Integrazione, Intellettuali, Istituzioni, Jugoslavia, Kosovo, Manifestazioni, Milosevic, Nato, Onu, Ordine Pubblico, Peace Keeping, Politica, Poverta', Rama, Russia, Serbia, Sicurezza, Societa', Stato, Storia, Sviluppo, Tirana, Totalitarismo, Turchia, Ucraina, Unione Europea, Violenza, Vucic.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
Kosovo: nessun invito al vertice Nato del 7-8 luglio ad Ankara.
Serbia 1: mentre continuano le proteste e si attende la data delle elezioni il presidente Vucic annuncia le dimissioni ma non certo per farsi da parte.
Serbia 2: a vent'anni dalla morte di Slobodan Miloscevic non tramonta la sua eredità politica.
Puntata di "Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale dai Balcani alla Turchia" di giovedì 2 luglio 2026 condotta da … Roberto Spagnoli con gli interventi di Artur Nura (giornalista), Marina Sikora (giornalista).
Tra gli argomenti discussi: Albania, Ambiente, Ankara, Arresto, Balcani, Berisha, Caucaso, Corruzione, Crisi, Decessi, Democrazia, Dimissioni, Diritto, Economia, Elezioni, Est, Esteri, Europa, Giornalisti, Giustizia, Guerra, Immigrazione, Integrazione, Intellettuali, Istituzioni, Jugoslavia, Kosovo, Manifestazioni, Milosevic, Nato, Onu, Ordine Pubblico, Peace Keeping, Politica, Poverta', Rama, Russia, Serbia, Sicurezza, Societa', Stato, Storia, Sviluppo, Tirana, Totalitarismo, Turchia, Ucraina, Unione Europea, Violenza, Vucic.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
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