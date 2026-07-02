CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre all’autrice: la senatrice del Pd Valeria Valente; l’onorevole Stefania Pezzopane; Lorenzo Gasparrini, filosofo; Michela Bonafoni, attivista in Gender Studies; Dario Cimaglia, editore.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione di “Appunti femministi” di Eleonora De Nardis Giansante, direttrice di Ju Buk Feminist Festival", registrato a Roma giovedì 2 luglio 2026 alle ore 10:00.
Tra gli argomenti discussi: Diritti Civili, Donna, Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 21 minuti.
Questo … contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione di “Appunti femministi” di Eleonora De Nardis Giansante, direttrice di Ju Buk Feminist Festival", registrato a Roma giovedì 2 luglio 2026 alle ore 10:00.
Tra gli argomenti discussi: Diritti Civili, Donna, Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 21 minuti.
Questo … contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci