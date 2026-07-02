02 LUG 2026
dibattiti

Presentazione di “Appunti femministi” di Eleonora De Nardis Giansante, direttrice di Ju Buk Feminist Festival

DIBATTITO | - Roma - 10:00 Durata: 1 ora 21 min
A cura di Francesca Rosini
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Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre all’autrice: la senatrice del Pd Valeria Valente; l’onorevole Stefania Pezzopane; Lorenzo Gasparrini, filosofo; Michela Bonafoni, attivista in Gender Studies; Dario Cimaglia, editore.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione di “Appunti femministi” di Eleonora De Nardis Giansante, direttrice di Ju Buk Feminist Festival", registrato a Roma giovedì 2 luglio 2026 alle ore 10:00.

Tra gli argomenti discussi: Diritti Civili, Donna, Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 21 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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