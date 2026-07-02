Gianfranco Pannone racconta il suo ultimo documentario - "Devozioni" - già presentato al Bari Film Festival e in uscita nelle sale italiane - ambientato in Lucania, e dedicato alla persistenza in quelle terre delle tradizioni religiose e di un sentimento del sacro, altrove andato disperso.



Un episodio del film è centrato sulla ricerca dei luoghi in cui Pasolini girò il "Vangelo secondo Matteo".



Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di giovedì 2 luglio 2026 , condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Gianfranco Pannone (regista, …

documentarista, docente di Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia).



Tra gli argomenti discussi: Basilicata, Cattolicesimo, Cinema, Documento, Etica, Film, Paesaggio, Pasolini, Religione, Storia.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

leggi tutto

riduci