Un episodio del film è centrato sulla ricerca dei luoghi in cui Pasolini girò il "Vangelo secondo Matteo".
Puntata di "L'ultimo spettacolo - Cinema e teatro ai tempi della crisi" di giovedì 2 luglio 2026 , condotta da Gianfranco Cercone che in questa puntata ha ospitato Gianfranco Pannone (regista, … documentarista, docente di Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia).
Tra gli argomenti discussi: Basilicata, Cattolicesimo, Cinema, Documento, Etica, Film, Paesaggio, Pasolini, Religione, Storia.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
leggi tutto
riduci