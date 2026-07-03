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Alla presentazione del libro del Garante delle persone detenute della Regione Campania, Samuele Ciambriello, partecipano il Cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia, il Garante della Regione Lazio Stefano Anastasia, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli Aldo Policastro, l'Assessore regionale alle Politiche Sociali Andrea Morniroli.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Samuele Ciambriello "Lettere al Garante. Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze"", registrato a Napoli venerdì 3 luglio 2026 alle 16:04.
Sono intervenuti: … Maria Chiara Ausilio (giornalista de Il Mattino), Massimiliano Manfredi (presidente del consiglio regionale della Campania), Stefano Anastasia (garante delle persone sottoposte a musire restrittive della libertà della Regione Lazio), Samuele Ciambriello (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania), Carmen Ruggiero (responsabile staff Garante regionale deei diritti delle persone private della libertà), Aldo Policastro (procuratore Generale presso la Corte d'Appello do Napoli), Andrea Morniroli (assessore regionale alle Politiche Sociali), Mimmo Battaglia (cardinale di Napoli).
Tra gli argomenti discussi: Carcere, Diritto, Giustizia, Magistratura, Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 18 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Samuele Ciambriello "Lettere al Garante. Voci dal carcere tra diritti negati, paure e speranze"", registrato a Napoli venerdì 3 luglio 2026 alle 16:04.
Sono intervenuti: … Maria Chiara Ausilio (giornalista de Il Mattino), Massimiliano Manfredi (presidente del consiglio regionale della Campania), Stefano Anastasia (garante delle persone sottoposte a musire restrittive della libertà della Regione Lazio), Samuele Ciambriello (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania), Carmen Ruggiero (responsabile staff Garante regionale deei diritti delle persone private della libertà), Aldo Policastro (procuratore Generale presso la Corte d'Appello do Napoli), Andrea Morniroli (assessore regionale alle Politiche Sociali), Mimmo Battaglia (cardinale di Napoli).
Tra gli argomenti discussi: Carcere, Diritto, Giustizia, Magistratura, Politica.
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