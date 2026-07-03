L'iniziativa, promossa dal Gruppo parlamentare AVS, intende fare il punto sul progetto di nuove perforazioni petrolifere in Basilicata, approfondendone gli impatti ambientali, sanitari e socio economici, oltre alle criticità autorizzative e ai profili di tutela del territorio e delle comunità locali.



Aprono i lavori Angelo Bonelli e Francesco Emilio Borrelli.



Intervengono Donato Lettieri, segretario regionale di Europa Verde Basilicata, Giorgio Santoriello (Cova Contro), Domenico Nardozza (Progetto Mal D'Agri) e Francesco Masi (Coordinamento No Triv).



Registrazione video della conferenza …

stampa dal titolo "Perforazioni petrolifere. Conferenza stampa AVS sulle nuove trivellazioni in Basilicata" che si è tenuta a Roma venerdì 3 luglio 2026 alle 11:30.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Ambiente, Ecologia, Economia, Energia.



Questa conferenza stampa ha una durata di 48 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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