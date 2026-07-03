Ne discutono con l'autore: Daniela Barbaresi (Segretaria confederale nazionale Cgil), il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Don Armando Zappolini (Coordinatore nazionale 'Mettiamoci in gioco'), Alessandra Tersigni (Responsabile Politiche sociali, Dipendenze e Carcere Cgil nazionale), Simona Bonafé (Vicepresidente gruppo Pd Camera), Giampiero Cioffredi (Presidenza nazionale Libera), Roberto Montà (Presidente 'Avviso pubblico'), Filippo Torrigiani (Consulente Commissione Antimafia).



Coordina Marco Ciafaroni.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Conferenza stampa di presentazione di "Non è …

un gioco, è azzardo", di Stefano Vaccari", registrato a Roma venerdì 3 luglio 2026 alle ore 11:06.



Sono intervenuti: Marco Ciarafoni (capo segreteria Segretario di Presidenza Camera dei Deputati), Armando Zappolini (coordinatore nazionale 'Mettiamoci in gioco'), Filippo Torrigiani (consulente Commissione Antimafia), Simona Bonafè (vicecapogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico), Giampiero Cioffredi (presidenza nazionale Libera), Alessandra Tersigni (responsabile Politiche sociali, Dipendenze e Carcere Cgil nazionale), Roberto Montà (presidente di Avviso Pubblico), Stefano Vaccari (segretario di Presidenza della Camera dei deputati).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Criminalita', Economia, Legge, Politica.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 40 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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