02 LUG 2026
intervista

Frontalieri: la Regione Lombardia contro il Ticino, intervista a Toni Ricciardi

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 14:05 Durata: 7 min 34 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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"Frontalieri: la Regione Lombardia contro il Ticino, intervista a Toni Ricciardi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Toni Ricciardi (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata giovedì 2 luglio 2026 alle ore 14:05.

La registrazione video ha una durata di 7 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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