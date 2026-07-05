05 LUG 2026
rubriche

Rassegna delle riviste di politica e storia

RUBRICA | di Michele Lembo - Radio - 11:00 Durata: 32 min 27 sec
A cura di Delfina Steri
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Puntata di "Rassegna delle riviste di politica e storia" di domenica 5 luglio 2026 condotta da Michele Lembo .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Archivio, Bei, Camera, Censura, Comunismo, Costituzione, Cultura, Documento, Filosofia, Francia, Galileo Galilei, Intellettuali, Istituzioni, Italia, Macron, Massa, Periodici, Politica, Rassegna Stampa, Senato, Storia.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 32 minuti.
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