Registrazione video di "Intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al XIX Congresso nazionale della UIL", registrato a Padova il giovedì 2 luglio 2026 alle 18:00.
Sono intervenuti: Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Bombardieri, Calderone, Casa, Controlli, Decreti, Economia, Formazione, G7, Giovanni Paolo Ii, Governo, Incidenti, Intelligenza Artificiale, … Investimenti, Ispettorato Nazionale Del Lavoro, Lavoro, Meloni, Ministeri, Parlamento, Prevenzione, Produzione, Salario, Sicurezza, Sindacato, Tasse, Uil.
La registrazione video del congresso ha una durata di 39 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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