03 LUG 2026
dibattiti

Profili di (in)costituzionalità del D.L. Sicurezza (d.l. n. 23 del 2026 - l. n. 54 del 2026)

DIBATTITO | - Online - 15:32 Durata: 3 ore 14 min
A cura di Pantheon
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Profili di (in)costituzionalità del D.L. Sicurezza (d.l. n. 23 del 2026 - l. n. 54 del 2026)", registrato a Online venerdì 3 luglio 2026 alle ore 15:32.

Sono intervenuti: Giuseppe Losappio (ordinario di Diritto Penale presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"), Paolo Pardolesi (ordinario di Diritto Penale presso Università degli studi di Bari Aldo Moro), Gian Luigi Gatta (ordinario di Diritto Penale all'Università di Milano), Emilio Dolcini (emerito di Diritto Penale all'Università degli Studi di Milano), Stefano Fiore (ordinario di Diritto Penale all'Università degli Studi del Molise), Marco D'Agnolo (componente Osservatorio Corte Costituzionale UCPI), Federico Febbo (componente Osservatorio Corte Costituzionale UCPI), Ettore Grenci (componente Osservatorio Corte Costituzionale UCPI), Adelmo Manna (coordinatore Osservatorio Corte Costituzionale UCPI), Maria Turco (componente Osservatorio Corte Costituzionale UCPI).

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 3 ore e 14 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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