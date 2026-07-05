Il voto in Israele e il processo Netanyahu. Intervista a Sharon Nizza

Sharon Nizza, giornalista e scrittrice, in collegamento da Tel Aviv, fa il punto sulla politica interna israeliana in vista delle elezioni, attese per il 20 o il 27 ottobre, con lo scioglimento automatico della Knesset previsto entro fine luglio se il parlamento non verrà sciolto prima.



Nell'intervista Nizza dà conto degli ultimi tentativi legislativi della coalizione rivolti ai partiti ultraortodossi, che da mesi segnalano di non considerarsi più legati necessariamente al blocco di centrodestra: tra le misure più discusse, la proposta di legge fondamentale che eleverebbe lo studio della …

Torah a valore fondamentale dello Stato.



Riferisce dell'annuncio di Netanyahu sulla volontà di formare un governo di ampia unità nazionale - con una riforma giudiziaria condivisa, diversa da quella proposta nel gennaio 2023, e l'accantonamento della prospettiva dei due Stati - e della ricomposizione in corso al centro dello scacchiere politico, con la nascita di nuove formazioni come quella annunciata da Yuli Edelstein, in uscita dal Likud.



Sul processo a Netanyahu, imputato per corruzione, frode e abuso d'ufficio, Nizza ricorda la conclusione, dopo un anno e mezzo e 98 udienze, dell'esame dell'imputato, e la richiesta dei giudici all'accusa - già avanzata nel giugno 2023 e ora ribadita - di far cadere il capo d'imputazione per corruzione, il solo che in caso di condanna comporterebbe l'interdizione dai pubblici uffici.



Avanza l'ipotesi, presentata come tale, di un possibile sostegno americano a un'intesa tra Netanyahu e Gadi Eisenkot.



Sul piano internazionale, Nizza commenta l'annunciato incontro tra Netanyahu e Trump dopo il vertice Nato, lo scontro con la Turchia seguito al riconoscimento israeliano del genocidio armeno, con le dure dichiarazioni del ministro degli Esteri turco e il nodo degli F-35, i movimenti al centro di coordinamento civile-militare in vista della possibile fase dell'International Stabilization Force a Gaza, mentre resta lo stallo sul disarmo di Hamas, e l'avvio dell'intesa in 14 punti tra Israele e Libano, con il ritiro pilota israeliano da due aree del sud del Libano e il coordinamento gestito dagli Stati Uniti.

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