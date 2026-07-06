Agenda settimanale della politica e delle istituzioni. Nato ad Ankara, autonomia e verdetto Le Pen

La rubrica settimanale di Radio Radicale sugli appuntamenti della politica e delle istituzioni per la settimana dal 6 al 12 luglio 2026.



In Parlamento: alla Camera la ratifica dell'accordo di cooperazione strategica tra Italia e Albania (discussione generale martedì 7, ore 12.30, poi le votazioni nel corso della settimana), il ddl sul reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, il ddl su giovani e servizio civile universale e le mozioni sul contrasto al cambiamento climatico nelle aree urbane; mercoledì 8 la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge sulla …

cittadinanza (ore 9.30) e la commemorazione delle vittime del disastro ferroviario di Andria nel decimo anniversario (ore 13.30).



In Commissione Affari Costituzionali, giovedì 9, l'avvio dell'esame delle intese preliminari sull'autonomia differenziata con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.



Al Senato le commissioni congiunte Affari Costituzionali e Giustizia sul ddl giustizia e Patto europeo su migrazione e asilo, e le audizioni sulla delega per l'energia nucleare sostenibile, con il premio Nobel Giorgio Parisi (martedì 7).



Il Copasir ascolta il direttore dell'Aise (mercoledì 8).



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia per il cinquantesimo anniversario del disastro di Seveso (venerdì 10, ore 11).



Al Cnel il convegno su Tina Anselmi e le riforme del lavoro con la ministra Marina Calderone (giovedì 9).



In Europa: la plenaria di Strasburgo vota la richiesta di avviare una procedura di verifica sull'adesione ai valori dell'Unione del partito Esn, Europa delle Nazioni Sovrane, la formazione di estrema destra nata attorno ad Alternative für Deutschland di cui fa parte dal febbraio scorso Roberto Vannacci (martedì 7); la Corte di Giustizia si pronuncia sui ricorsi di Ryanair sugli aiuti di Stato italiani e di Apple sul Digital Markets Act (mercoledì 8); Eurogruppo giovedì 9 ed Ecofin venerdì 10.



Sui mercati: i verbali della riunione di giugno della Federal Reserve, la prima presieduta da Kevin Warsh (mercoledì 8), e della Bce dopo il primo rialzo dei tassi dal 2023 (giovedì 9); la conferenza della Banca d'Italia sulla trasmissione della politica monetaria con Isabel Schnabel, Philip Lane e il governatore Fabio Panetta (lunedì 6 e martedì 7); la riunione Opec+ di domenica 5 e il ritorno del gasolio sopra i due euro al litro dopo la fine del taglio delle accise.



Sul piano internazionale: il vertice Nato di Ankara con Donald Trump e Giorgia Meloni (martedì 7 e mercoledì 8) e l'atteso annuncio di un piano biennale di aiuti all'Ucraina da 140 miliardi; le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei, con il corteo a Teheran, le processioni a Qom, Najaf e Kerbala e la sepoltura a Mashhad (giovedì 9); il verdetto d'appello su Marine Le Pen, da cui dipende la sua candidatura alle presidenziali del 2027 (martedì 7); l'apertura delle candidature per la successione a Keir Starmer alla guida del Labour (giovedì 9).



Con gli stralci delle interviste a Fiamma Nirenstein, autrice della rubrica "Il Medio Oriente visto da Gerusalemme", a Marie Guermeur, esperta di estrema destra francese, dottoranda in scienze politiche tra la Sorbona e Roma Tre, e a Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano-Bicocca.

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