08 LUG 2026
dibattiti

Presentazione del Rapporto dell'Agenzia del demanio "Il patrimonio immobiliare dello Stato - Memoria, identità e infrastruttura di futuro"

DIBATTITO | - Roma - 11:00 Durata: 54 min 50 sec
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
Agenzia del Demanio
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Presenta il Rapporto 2026 il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme.

Intervengono: il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del Rapporto dell'Agenzia del demanio "Il patrimonio immobiliare dello Stato - Memoria, identità e infrastruttura di futuro"", registrato a Roma mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 11:00.

Dibattito organizzato da Agenzia del Demanio.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Infrastrutture.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 54 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Euro buongiorno.
Benvenuti, userei preferibilmente a dire bentornati nella Sala della Regina, ben tornati nel palazzo di Montecitorio, è un grande piacere porgere il mio saluto, a nome della Camera dei deputati del presidente Fontana, in occasione della presentazione del Rapporto Annuale 2026 dell'Agenzia del demanio, ormai una piacevole tradizione che si rinnova,
Saluto il viceministro.
Maurizio Leo ha saputo con tutte le autorità presenti era sottosegretario, alcuni colleghi che noto qui in prima fila autorità civili e religiose, l'odierno evento si concentra in continuità con i rapporti degli anni precedenti sull'esposizione delle attività dell'agenzia, rivolta in particolare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico con specifica attenzione all'innovazione e alla sostenibilità e alla creazione di valori per i territori.
Tutt'altra filosofia, se la memoria non ci tradisce rispetto a una gestione decisamente dirigista e direi assistenzialista di pochi anni fa, che ha lasciato si interpretasse il patrimonio immobiliare pubblico come un perenne improduttivo centro di spesa, con risultati spesso deludenti sul piano della buona amministrazione ma anche della qualità economico-finanziaria, per non parlare delle soluzioni architettoniche finali realizzate. Ricordo che nel corso della presentazione del rapporto dello scorso anno, l'Agenzia evidenziava come proprio l'evoluzione del modello di gestione statale avesse segnato il superamento della funzione di mera amministrazione in favore di una postura più dinamica e moderna incentrata sul fascinoso, eppure non ancora completamente definito concetto di rigenerazione urbana, accompagnato dalla valorizzazione strategica degli asset immobiliari. L'evento di oggi è pertanto una preziosa occasione per verificare lo sviluppo di tale processo e confrontarsi sull'andamento dell'attività nel corso dell'anno passato, senza rinunciare ad affrontare le sfide future. Penso, ad esempio, che una grande agenzia, la quale ormai si è affermata nell'immaginario quella del demanio,
Potrebbe esplorare gli orizzonti della sostituzione edilizia.
Condividendola certo con i territori e le imprese di settore per dare impulso alla prospettiva della demolizione e ricostruzione degli ecomostri o dell'edilizia pubblica alienante che ci è stata propinata negli anni del boom demografico e dello svuotamento delle campagne per rincorrere lavoro e benessere che erano concentrati notoriamente nelle grandi città quell'emergenza abitativa non esiste più da mezzo secolo.
Ma la società italiana nel suo complesso non si è preoccupata di bonificare urbanisticamente e ambientalmente e socialmente un paesaggio sfigurato dai modelli economicistica e collettivisti, come se la base materialista di due modelli di società opposte si fosse trovata sulla brutta architetture sul concetto spersonalizzante.
Della coabitazione forzata, quella che ha generato per intenderci quartieri di edilizia pubblica grandi come intere città, e per questo
Scarsamente vivibili, ma allo Stato questa è solo stimolante fantascienza, che spero intrighi intellettualmente l'instancabile dottoressa Dal Verme e il suo staff qualificato un po'meno fantascienza, il modello di manutenzione ordinaria su cui si sono fatti oggettivi i passi in avanti, soprattutto per merito però della sensibilità di pochi.
Ma uno strumento stabile ed efficiente che impedisca il graduale depauperamento delle opere realizzate, vero tallone d'Achille, oserei dire per la pubblica amministrazione il patrimonio pubblico nazionale ancora non esiste su questo orizzonte occorre meglio definire le competenze e le risorse che lo Stato intende distribuire tra le istituzioni in cui si articola senza rinunciare ad approcci innovativi.
Ma ora torniamo alla scienza, mi preme sottolineare il costante impegno dimostrato dal Parlamento sul tema dello sviluppo e della valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici di proprio la scorsa settimana si è concluso l'iter di conversione in legge del decreto 66 del 2026, il cosiddetto Piano casa, per intenderci all'interno del quale è stato aggiunto l'articolo 9 ter che è volto a rafforzare l'operatività della società Invimit SGR venendo al contenuto del rapporto che l'Agenzia ci presenta, esso mette in luce una visione che pone al centro le persone, questione non da poco
La qualità degli spazi pubblici e la capacità di generare, come già evidenziato, valore economico, ambientale e consentitemi sociale, l'agenzia adotta infatti una strategia che si fonda su rigenerazione, sostenibilità, innovazione tecnologica e collaborazione con istituzioni attraverso i Piani città degli immobili pubblici,
Per questo non mi difetta l'ottimismo nell'immaginare le nuove frontiere, già esplorate con successo con la demolizione di due cordiale potremmo definirli così alle Cornu, banlieue nord di Parigi, la bar Ravel Barbara Zac, poi Lione Nantes ancora Parigi, e poi Dublino, Belfast e Norfolk in Irlanda quindi la demolizione del red Towers a Glasgow in Scozia,
Anche questa è Bonolis, valorizzazione, accidenti, se lo è, tale approccio mira a dare nuova vita al patrimonio esistente, ai beni storici e naturali, alla sicurezza, all'efficienza e alla digitalizzazione, contribuendo a rendere le amministrazioni pubbliche più vicine ai bisogni dei cittadini, anche nel campo della richiesta di senso d'appartenenza e di identità.
I risultati conseguiti nel corso del 2025 confermano la solidità di questo percorso e rafforzano il ruolo dell'Agenzia come protagonista delle trasformazioni che interessano le nostre città e i nostri territori.
Tengo quindi a esprimere un sentito ringraziamento al direttore della dottoressa Alessandra Dal Verme e a tutti bravissimi professionisti dell'agenzia del demanio per l'operato di questi ultimi anni, caratterizzati da un significativo incremento degli investimenti, degli interventi realizzati dunque della mole di lavoro di cui ci si è fatti carico il ruolo dell'Agenzia nell'ambito del sistema delle amministrazioni pubbliche sia inoltre consolidato sempre di più come dimostrato dal notevole aumento degli interventi finanziati tramite le risorse provenienti da altre istituzioni.
Aspetto fondamentale allo scopo di avere una pubblica amministrazione efficiente, integrata e coesa nella gestione, in questo modo il patrimonio pubblico diviene effettivamente strumento al servizio dei cittadini e uno dei mezzi per guidare lo sviluppo economico e sociale della nazione.
Non tralasciando mai il segmento dell'innovazione, della ricerca, dell'approccio critico e A ideologico ai modelli sbagliati fin qui conosciuti, che vanno liquidati ove possibile, quando possibile, con tutte le professionalità disponibili da mettere in campo, e giammai assecondati perché ciò che non si trasforma prima diventa oggetto di degrado.
Urbano e sociale.
Poi genera conseguentemente bruttezza e miseria materiale e spirituale, quindi è destinato a perire, grazie per la vostra attenzione, un saluto cordiale anche alle autorità militari che prima avevo trascurato, presenti qui con noi e mi metto in posizione d'ascolto per.
La relazione, di cui sono davvero curioso di capire le evoluzioni e la traiettoria grazie,
Prende ora la parola il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.
Buongiorno a tutti, desidero innanzitutto porgere un cordiale e deferente saluto alle autorità civili militari religiosi, un saluto particolare al vicepresidente della Camera, onorevole Rampelli, al sottosegretario del ministero dell'Economia e delle Finanze Lucia Albano, siamo oggi a commentare queste o risultati del Rapporto annuale sulla gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e possiamo dire che si sono ottenuti dei risultati sicuramente molto molto apprezzabile soprattutto negli ultimi cinque anni perché ci sono stati,
Poi lo dirà meglio di me il direttore Dal Verme investimenti attivati pari a 5,100 miliardi, 5 miliardi e 100 milioni, una crescita degli interventi realizzati del 172%, una crescita del 310% degli interventi avviati con risorse finanziarie delle altre amministrazioni e non dobbiamo dimenticare anche un abbattimento delle locazioni passive di circa 144 milioni nel 2025 quindi un sincero apprezzamento al direttore d'albergo e a tutto il personale dell'agenzia del demanio per questi importanti risultati raggiunti e Insam innanzitutto bisogno,
Aver chiari i numeri che gestisce l'Agenzia del Demanio sono un 45.000 immobili pubblici, è un valore complessivo di oltre 60 miliardi.
Come ricordava il Presidente Rampelli, noi siamo in una situazione in cui l'immobile pubblico che veniva visto prima come un peso per l'economia nazionale, per l'economia, anche per gli enti territoriali, ora deve essere visto come uno strumento attivo del paese, un motore di sviluppo dei territori.
In grado di restituire ai cittadini immobili riqualificati e alla pubblica amministrazione è difficile, efficienti e in questa lotti, in quest'ottica ci si sta muovendo l'Agenzia del Demanio si sta muovendo su quattro direttrici, innanzitutto alla riqualificazione degli immobili e la riqualificazione dell'immobile è connessa anche a quella che è la mission della pubblica amministrazione quindi riqualificare degli immobili significa garantire alla pubblica amministrazione,
Luoghi e spazi idonei, anche alla luce del nuovo modo di svolgere l'attività lavorativa, pensiamo allo smartworking, quindi attraverso la riqualificazione si raggiungere questo risultato e in questo contesto mi piace ricordare anche un un risultato particolare che abbiamo ottenuto nella riqualificazione del del compendio ex Città dello Sport con la Vela di Calatrava abbiamo l'altro tema sensibile su cui
L'Agenzia del Demanio si sta
Cui si sta occupando alla rigenerazione del territorio, quindi per migliorare l'impatto sociale e restituire alla collettività immobili non utilizzati o male impiegati e infine, non ultimo, il tema della riduzione dell'impatto ambientale, quindi l'efficientamento energetico è sicuramente uno dei temi su cui si sta prestando grande attenzione la mission dello Stato si è sviluppata su alcuni punti fondanti, ricordo l'efficientamento e valorizzazione del patrimonio immobiliare,
Di partenariato pubblico privato che di cui parlerò a breve, la collaborazione con gli enti territoriali, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo sostenibile. Tutto questo sta generando anche dei risparmi significativi per le casse erariali, e a questo si aggiungono i 37 piani città di immobili pubblici e la dottoressa Dal Verme poi ne parlerà più nello specifico in cui,
Vengono, diciamo, realizzati dagli obiettivi che sono stati dati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e a un metodo innovativo, metodo che spinge verso la collaborazione e la sinergia tra gli enti territoriali e le altre amministrazioni e le università un supporto qualificato viene data dalle università che possono dare un apporto scientifico a questo obiettivo. L'altro tema importante l'ha ricordato il presidente Rampelli è il Piano casa sul Piano casa, l'obiettivo del governo, come si evince da un decreto legge di recente convertito e
Arrivare a 100.000 alloggi in 10 anni
E quindi, per realizzare che cosa un intervento che faccia riferimento sia alle risorse pubbliche a capitali privati a fondi europei,
La strategia, qual è quella di recuperare 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica oggi inutilizzabili e quindi che richiedono interventi di ristrutturazione che vanno cubano circa 970 milioni nel periodo 2026 2030. L'altro tema è quello dello sviluppo dell'housing sociale.
Ma per favorire, diciamo, la realizzazione di abitazioni a prezzi calmierati, per soddisfare le esigenze del dei due giovani coppie, dei generatori separate dei lavoratori, degli studenti fuori sede e con un obiettivo specifico, quello di fare in modo che questi soggetti, che non hanno i requisiti per,
L'accesso all'edilizia popolare,
Pare.
Possono avvicinarsi a questo tipo di locazioni in un'ottica anche di rent to buy, quindi un'allocazione finalizzata poi all'acquisto, la l'altro tema che rientra nella nel Piano casa, l'incentivazione degli investimenti privati nell'edilizia convenzionata prevedendo semplificazioni amministrative anche per gli investi e procedure rapide per investitori e imprese di costruzione quindi il piano fare cassa, come si vede si interseca con la mission istituzionale dell'agenzia del Demanio volto alla cura del patrimonio immobiliare dello Stato e che una con una visione che dà centralità all'utenza dei territori e ai cittadini, l'altro tema di cui si sta occupando con molta attenzione l'Agenzia del Demanio, il cosiddetto partenariato pubblico privato
Di recente, proprio sfruttando questa questi interventi sono state fatte, sono state adottate le misure per il Palazzo del Senato a Milano, anche qui si può pensare a degli incentivi, ovviamente con le risorse che si riusciranno a reperire sono risorse che non dovranno essere messe al servizio di interventi fiscali sia per gli enti territoriali e sia per lo Stato.
E ovviamente io ribadisco sempre tutto questo si deve fare se si riusciranno a reperire le risorse, ad esempio per gli immobili oggetto di rigenerazione, si può pensare a una riduzione delle imposte Imu e Tari e dei canoni di occupazione del suolo, per quanto riguarda invece lo Stato.
La a una misura che potrebbe essere studiata risorse finanziarie permettendo e incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36 l'estensione della possibilità di applicare l'Iva sulle operazioni di cessione e locazione di abitazioni poste in essere da società di compravendita gestione immobiliare, la riduzione dell'aliquota Iva dal 10 al 5% per le locazioni dei fabbricati residenziali, ovviamente ad eccezione degli immobili di lusso, e l'assimilazione agli immobili strumentali dei fabbricati residenziali Locati dalle imprese di costruzione che oggi noi abbiamo una distinzione tra l'immobile strumentale, governatore per destinazione e gli altri immobili, mentre per gli immobili strumentali governatore per destinazione c'è la possibilità di fruire del meccanismo dell'ammortamento per l'altri tipologie di immobili punto quelli residenziali Locati dalle imprese di educazione
Non c'è da imprese di costruzione, non c'è questa possibilità, il l'ultimo tema su cui mi soffermo brevemente è quello del terzo settore, l'Agenzia del Demanio ha pubblicato di recente le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni del Codice del Terzo Settore che prevedono l'assegnazione in uso gratuito di immobili dello Stato a enti del terzo settore per scopi istituzionali.
A tale riguardo, ricordo che proprio in uno degli ultimi Consigli dei ministri abbiamo portato un'informativa legata appunto a una raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023, dove si mette in mare nel dovuto rilievo la possibilità di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e privato nel rispetto appunto delle regole della della normativa sul Piano casa quindi è in questo quadro si possono pensare a interventi di recupero dei beni confiscati alla criminalità,
Organizzata la rigenerazione dell'impiantistica sportiva, anche mediante il ricorso a modelli innovativi di partenariato pubblico privato. Quindi, se, come sta già facendo in modo encomiabile all'Agenzia del Demanio si continua a lavorare su questo versante, riusciamo a dare al patrimonio immobiliare dello Stato la rilevanza, la dimensione a cui tutti teniamo per il bene del nostro Paese. Ringrazio ancora il direttore dal Verme, tutto il personale dell'Agenzia del Demanio per l'impegno profuso e son convinto che il prossimo anno porteremo risultati ancora migliori, auguri e buon lavoro a tutti
Prende ora la parola il direttore dell'Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme.
Saluto il vicepresidente della Camera dei deputati, onorevole Fabio Rampelli, lo ringrazio per la sua accoglienza e per le sue parole, che ben hanno già interpretato il ruolo, la missione, la visione e la vocazione di oggi dell'Agenzia del Demanio, saluto il viceministro Maurizio Leo che in questi anni ci ha accompagnato ce lo siamo appena detti in tutto guidandoci anche in una visione politica perché attraverso l'immobile pubblico è possibile dare un grande supporto alla politica attraverso il patrimonio immobiliare dello Stato.
Saluto il sottosegretario Albano che anche lei ci ha accompagnato con la sua Lega al patrimonio, le autorità civili militari presente e il cardinal Sandri lo nomino, perché è l'autorità religiosa presente lo ringrazio per essere qui.
Perché abbiamo in questo momento, come abbiamo visto dal nostro video, una forte collaborazione con le chiese che oggi appartengono allo Stato, ma che sono simboli delle nostre città, identità delle nostre città, e quindi vanno curate perdurare altri 1.000 e 1.000 anni.
Ringrazio quindi tutti i presenti per la partecipazione a questo quarto Rapporto annuale e la Camera dei deputati e gli onorevoli che oggi ci ospitano.
Il processo di trasformazione avviato dall'Agenzia del Demanio dal 2021 verso una gestione rigenerativa del patrimonio immobiliare dello Stato è ormai strutturato.
L'immobile pubblico, in linea con l'indirizzo del ministro dell'Economia e delle Finanze, torna a essere visto come strumento attivo del Paese che lo ha ricordato il viceministro Leo.
Strumento attivo del Paese che
Non può essere destinato alla mera dismissione, ma diviene motore di sviluppo dei territori e di creazione di valore per la collettività.
Le componenti principali di questa trasformazione sono la centralità della persona, la conoscenza degli immobili e del territorio, una conoscenza profonda.
Il metodo di condivisione e partecipazione pubblico pubblico è pubblico o privato, in questo si svolgerà la sintesi del rapporto che vengo a rappresentarvi, l'immobile pubblico è res publica, rappresenta un patrimonio identitario diffuso.
Da destinare a finalità di interesse collettivo deve contribuire a rafforzare il legame tra istituzioni territori cittadini, viene oggi visto in una dimensione più ampia la dimensione della città e dello spirito del luogo, il genius, loci.
Per dare risposte ai nuovi fabbisogni espressi dalla collettività pubbliche, amministrazioni che necessitano di spazi attuali ed efficienti cittadini, fruitori di servizi, enti del territorio, veri protagonisti dei processi di rigenerazione, tecnologie avanzate, qualità nella progettazione, linguaggi condivisi, azioni misurabili sono i fattori che alimentano la conoscenza e la gestione innovativa del patrimonio immobiliare dello Stato la grande novità dell'agenzia oggi è quella di essere un soggetto operativo pubblico,
Che al contempo è incubatore di innovazione.
Di metodo di processo di progetto di servizio offerti attraverso la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, composto, come ci ha ricordato il viceministro, da ben 45.000 immobili pubblici, il valore di 60 oltre miliardi a un valore al libro, ma il valore del nostro patrimonio è immenso.
Questo approccio è coerente con le grandi trasformazioni del nostro tempo permettetemi una citazione le Ress 9, richiamate dall'enciclica magnifica Humanitas del Santo Padre Leone quattordicesimo.
A partire da quelle tecnologiche,
Fino a quelle economiche, sociali e ambientali, la città italiana, frutto di stratificazioni della storia, della cultura e della memoria, può cogliere le opportunità della tecnologia in un'ottica di benessere e sostenibilità, in questo ha bisogno di un ruolo significativo della parte pubblica, nell'orientamento e nel governo della stessa tecnologia.
Il patrimonio immobiliare dello Stato, proprio come rete che connette cittadini e istituzioni, deve accompagnare i mutamenti di contesto che rapidi e significativi attraversano dal post pandemia le nostre città,
Per fornire risposte concrete alla dimensione ambientale, le crisi climatiche che tutti viviamo oggi con questo caldo esplosivo, il tema dell'energia e degli spazi verdi alla dimensione sociale, mutamenti demografici, nuovi modi di abitare e di relazioni, servizi attrattivi per giovani e studenti,
Alla dimensione economica, opportunità di lavoro e di sviluppo.
Il Piano Città degli immobili pubblici, che cos'è?
È un ecosistema che mette in rete più soggetti, è la risposta dell'agenzia a queste tre dimensioni sociale, ambientale, economica, un'innovazione di metodo per una pianificazione.
Non integrata degli interventi sull'immobile pubblico con gli enti del territorio, le amministrazioni, le altre istituzioni interessate, le università, gli enti di ricerca, nel quadro di un'analisi del contesto della città, dei suoi fabbisogni delle sue vocazioni si definiscono le destinazioni d'uso dell'immobile pubblico, i requisiti ambientali ed energetici, gli impatti di carattere sociale e culturale dell'immobile in coerenza con la strumentazione urbanistica vigente o invarianza. Questa è una grande novità, perché se noi definiamo già nel Piano Città degli immobili pubblici la diversa destinazione del bene, la variante è già presa.
Si individua la funzione che il bene assume nella rigenerazione urbana con le nuove destinazioni urbanistiche necessarie a oggi sono 37 i piani firmati comprendono 5,1 milioni di metri quadrati da rigenerare con il 26% di immobili da destinare a mix funzionale di cui è parte la nuova residenzialità di tipo sociale e 10 milioni di metri quadrati di aree verdi entro il 2028 i piani città saranno 65. Sono previste e piattaforme di monitoraggio con indicatori che misurano il miglioramento delle città verso gli obiettivi di governo principali,
Parlo del governo del territorio, ma vediamo gli obiettivi del governo, è uno strumento, il Piano città già strutturato che nella sua impostazione assolve gli obiettivi del governo e quelli dettati nell'atto di indirizzo del ministro dell'Economia e delle Finanze, con particolare riferimento alla rigenerazione delle periferie, al riuso dei beni pubblici per residenzialità in linea con il Piano casa alle emergenze dovute alle crisi climatiche, agli impatti sociali sul territorio, il Piano Città degli immobili pubblici adottato in sinergia con gli enti del territorio responsabili delle politiche urbane ambientali,
Con il supporto delle università e degli enti di ricerca, portatori della conoscenza scientifica, della tecnologia e dell'innovazione, crea sull'immobile pubblico un tessuto di certezze amministrative e tecniche che favorisce l'investimento per i nuovi fabbisogni attiva il mercato, il mondo dell'associazionismo e del terzo settore tutti responsabilmente concorrono a creare una città di benessere e le infrastrutture di futuro a partire dalla rete degli immobili pubblici quest'ampia partecipazione genera nella visione dell'agenzia un'intelligenza collettiva,
Coniuga la storia del bene con l'innovazione tecnologica ed è caratterizzata da un approccio flessibile, multidisciplinare integrato, che si avvale di competenze diverse a supporto della qualità e delle Project soluzioni progettuali più avanzate.
La tecnologia al centro del dibattito delle Ress 9 è un fattore abilitante che potenzia i risultati dell'azione a beneficio della persona al centro c'è sempre l'uomo, dal 2021, un percorso di profonda trasformazione digitale, della conoscenza, del patrimonio dello Stato e della progettazione ha attraversato l'agenzia stazione appaltante qualificata anche in favore degli enti del territorio attraverso la struttura di progettazione in questa veste è stato prodotto e qui do una risposta,
Al Presidente Rampelli in questa veste è stato prodotto, scusatemi un capitolato informativo.
Un capitolato informativo digitale, che è oggi un modello di riferimento della progettazione e gestione BIM per stazioni appaltanti, progettisti e imprese, l'agenzia investe costantemente sull'evoluzione progressiva del modello digitale con il cantiere digitale fino all'intero ciclo di vita dell'immobile porto qui l'esempio del progetto del nuovo Policlinico di Roma, cui l'Agenzia sta lavorando sul documento di indirizzo alla progettazione, in un processo del tutto innovativo che vede partecipare al tavolo tecnici della Regione del Comune dell'Ente ospedaliero Università della Sapienza, Sovrintendenza in modo che il progetto arrivi in conferenza di servizi pensiamo per fine anno
Già condiviso, anche persino nelle sue varianti, è un risultato straordinario che siano seduti insieme tutti questi attori, con i loro tecnici, per arrivare direttamente a una conferenza dei servizi già pronta, l'evoluzione del capitolato informativo è realizzata con i maggiori esperti dell'Università, della Sapienza di Roma e del Politecnico di Milano.
Questo qualifica la committenza pubblica in generale, non solo l'Agenzia del Demanio, il ruolo di promotore dello Stato sulla qualità della progettazione dei professionisti delle imprese e della produzione edilizia italiana nel suo complesso, cogliendo in pieno gli obiettivi del codice dei contratti pubblici di efficienza e di contrasto alla corruzione, digitalizzazione e miglioramento della qualità, certezze e più difficoltà a entrare.
Nei meandri della corruzione l'agenzia ha di recente stipulato un accordo con l'ANAC per la massima diffusione della progettazione BIM su tutto il territorio italiano, oggi è la prima stazione appaltante per volumi di affidamenti, Beam nella classifica oggi non può mancare un riferimento.
All'innovazione dei materiali, su cui l'agenzia pone grande attenzione, lavorando con il metodo della ricerca per qualificare al massimo l'impronta di sostenibilità e resilienza dell'edilizia pubblica, tutto questo è innovazione.
è guidare i processi di sviluppo per potenziare i risultati avvalendosi della tecnologia, che è uno strumento importante da questa nuova visione, e il rapporto annuale racconta dati e risultati progressivamente raggiunti negli ultimi cinque anni.
Investimenti attivati di 5,1 miliardi di euro, crescita del 255% degli interventi realizzati il 172% e dal 2022 2.750 fabbricati con nodi per la prevenzione del rischio sismico 990 nel 2025 22 interventi di adeguamento realizzati nel 25, tutti su strutture di funzioni strategiche dello Stato e questo è un aspetto molto importante all'indomani del sisma.
Del Venezuela i commenti sono queste, bisogna lavorare sulla resistenza dei fabbricati, crescita del 310%, degli interventi avviati con risorse di altre amministrazioni, abbattimento delle locazioni passive di 144 milioni di euro dal 2025. Uso una parola della mia vecchia ragioneria a regime, cioè tutti gli anni.
Il 2025 è stato un anno determinante. Se guardiamo agli interventi che hanno raggiunto tappe significative, abbiamo visto il video prima del mio intervento che ne hanno accolti alcuni ricordo, in particolare perché sono stati davvero significativi per le nostre città la conclusione della riqualificazione del compendio ex Città dello Sport con la Vela di Calatrava nell'area di Tor Vergata e la sua inaugurazione in meno di due anni è stato realizzato il consolidamento e il collaudo statico delle strutture portanti del pallanuoto e palasport, il completamento di un'arena e delle opere di viabilità, parcheggi, sistemazione a verde e riforestazione. Ringrazio il Governo perché ci ha aiutato con le norme e con ben 80 milioni di euro che abbiamo speso su questo sito. Opere realizzate che hanno restituito vita a uno spazio abbandonato da oltre 10 anni con l'apertura, in occasione dell'evento giubilare a supporto della logistica e del maggiore afflusso
E la connessione in uso temporaneo per lo svolgimento di grandi eventi ora immaginiamo tutti questi giovani a Tor Vergata che vedono un'area abbandonata.
Un cantiere aperto tutto transennato oggi l'aria è quella che vedete nell'immagine aree periferiche assumono così centralità e attrattività culturale e sociale grazie al lavoro condiviso, perché c'è sempre questo tema della condivisione con le istituzioni del territorio, il sito di Tor Vergata è diventato luogo aperto, sicuro a disposizione dei cittadini pronto ad essere proiettato verso ulteriori investimenti.
Privati e pubblici. A luglio 2025 è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per attrarre investitori privati sulla base di una proposta di sviluppo del sito concordata con Regione e Comune.
Che prevede la creazione di un ecosistema multifunzionale spazi verdi, servizi destinati a salute, ricerca e formazione sulla stessa area, alcuni ettari potranno essere destinati a residenzialità mista sociale a mercato, anche avvalendosi dei finanziamenti del Piano casa, così come per altri compendi dello Stato valutati nei piani città per far fronte alle nuove esigenze abitative sempre sul partenariato pubblico-privato un progetto di valorizzazione di Palazzo del Senato a Milano.
Sede storica dell'Archivio di Stato unico per la sua valenza architettonica capolavoro del barocco lombardo viene riqualificato e aperto ai cittadini, questa è una rivoluzione sociale, beni pubblici di valore monumentale dedicati a funzioni esclusive specialistiche per pochi, nel caso degli archivi, sono i ricercatori diventano luoghi delle persone e dell'incontro,
Spazi che si attraversano, riportando nel cuore della città antiche connessioni urbane e nuove opportunità di relazioni, parimenti, è in corso il progetto di apertura degli archivi storici di Napoli nella bellissima sede di Pizzofalcone.
Il progetto di partenariato pubblico privato per il recupero e la rigenerazione dell'ex caserma Perotti.
A Bologna è stato affidato, con il concorso internazionale di architettura e design urbano, Reinventing Cities, indetto dall'associazione sì forti la rete dei 100 sindaci del mondo impegnati per lo sviluppo di città sostenibili e resilienti, ove l'Agenzia del Demanio, pur non essendo una città, è stata ammessa a partecipare unico ente pubblico economico in rappresentanza delle città italiane.
L'ex Caserma Perotti sarà un esempio di edilizia integrata per residenze universitarie, 200 alloggi, corrispondente al 39% di superficie dell'area alloggi per universitari, combinati con residenze a mercato per il rimanente 61% dell'area.
In più vi è un lotto già in esecuzione per la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate.
Nella stessa città di Bologna, l'ex caserma sta moto è candidata a un nuovo concorso internazionale, sempre di Reinventing Cities, per realizzare circa 600 residenze tra alloggi sociali a me.
Peccato e servizi, mentre la centralissima Staveco ha in corso un progetto per diventare cittadella della giustizia in mixité, con servizi al cittadino, quindi stiamo parlando solo a Bologna, di tre enormi caserme che non erano utilizzate, come è noto, l'Emilia Romagna e Bologna sono uno snodo centrale nelle comunicazioni, quindi vi era una forte, diciamo,
Presenza di caserme per scopi difensivi che oggi possono essere riusate per scopi sociali sul fronte di beni di particolare valore storico identitario cito la conclusione in soli due anni del restauro e messa in sicurezza della basilica di San Miniato al Monte, all'inaugurazione abbiamo avuto anche il Presidente della Repubblica che ci ha onorato proprio per il valore di questa basilica,
Affidata in concessione ai benedettini come molte chiese, diciamo che edifici di culto dove si?
Dove c'è il culto, la basilica è da sempre punto di riferimento, la Basilica di San Miniato al Monte è da sempre punto di riferimento della città di Firenze, è un capolavoro del 1.018, frutto di maestranze artigianali, non vi è un architetto specifico che la progettata e di un'intelligenza collettiva di grande innovazione,
Che ha aperto le porte all'umanesimo e all'armonia del Rinascimento,
Visite in cantiere potenziate dalla tecnologia utilizzata hanno permesso dimostrare al cittadino la preziosità del lavoro svolto 1.000 anni fa.
Oggi messo in sicurezza per proiettarsi altre 1.000 anni verso il futuro.
Sono in corso di completamento, in collaborazione con il Ministero della cultura, l'illuminazione e la riqualificazione e l'efficientamento energetico con fonti rinnovabili.
Della chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, chiesa progettata da Michelangelo sulle Terme di Diocleziano e Chiesa delle occasioni solenni centralità all'ingresso della città di Roma dalla stazione Termini
Lì.
Abbiamo inserito il fotovoltaico sui tetti per dare energia pulita, così pure la riqualificazione e l'illuminazione scenografica di Piazza del Plebiscito, la piazza più simbolica e identitaria della città di Napoli, patrimonio Unesco che verrà completata entro fine anno fino al 2026 e vivrà di una luce notturna che irradia dai monumenti quinte della piazza oltre all'intera riqualificazione questi sono solo esempi citati per la bellezza dei nostri luoghi di apertura dell'immobile pubblico alle città e di progetti di partenariato pubblico privato per rispondere ai fabbisogni delle città.
Di applicazione delle tecnologie più avanzate per l'illuminazione e l'efficientamento energetico e la restituzione in sicurezza dei capolavori del nostro Paese in questa direzione l'Agenzia del Demanio ha promosso d'intesa con il Ministero della cultura uno strumento previsto dalla legge di bilancio 2024 e anche qui ringrazio il Governo perché ci combattevamo da qualche anno che introduce la possibilità di estendere la concessione fino a cinquant'anni a soggetti privati impegnati nel settore culturale, dell'ambiente, della ricerca e del sociale.
Con progetti generatori di investimento a impatto duraturo, di rilevante interesse pubblico.
I Giardini Reali di Venezia sono stati dati alla Venice, Garden Foundation, il complesso palladiano dell'Isola, di San Giorgio, Maggiore della laguna di Venezia, alla Fondazione Cini.
E Villa Bardini, di Firenze, alla Fondazione, Parchi, monumentali di Bardini che appartiene alla Cassa di risparmio di Firenze, solo questi tre interventi portano a oltre 100 milioni di investimenti, ma l'aspetto più importante è la garanzia della cura nel tempo e l'apertura al cittadino di beni storico artistici di grande valore identitario.
L'agenzia ha anche promosso l'estensione del federalismo demaniale oggi prevista dall'articolo 15 bis del decreto legge 13 del 23, anche qui porta al governo che ci ha supportato, prorogato al 31 dicembre 2026, laddove sia presente un finanziamento e un progetto di riqualificazione del bene, è possibile il trasferimento gratuito agli enti del territorio del bene dello Stato.
Sono nuove opportunità grazie a un meccanismo di trasferimento agli enti del territorio a titolo gratuito, nell'ottica di favorire investimenti su immobili non utilizzati che vengono restituiti alla collettività e riusati nel 2025 sono state rese operative.
Dall'Agenzia del Demanio le disposizioni del codice del Terzo settore che prevedono l'assegnazione in uso gratuito di immobili dello Stato.
Così immobili pubblici diventano strumento di economia sociale.
Crediamo che il patrimonio pubblico generi valore duraturo quando diventa patrimonio riconosciuto.
Compreso e vissuto dalle comunità cui appartiene per questo oggi voglio ringraziare tutte le amministrazioni, a partire dal ministero dei beni culturali, perché è tutto patrimonio vincolato che ci hanno aiutato in questa direzione, con cui abbiamo collaborato, che hanno creduto in noi come stazione appaltante.
Ringrazio la squadra dell'Agenzia del Demanio perché è stata bravissima ci ha accompagnato.
La squadra mi ha accompagnato in una sfida epocale, diffondere questa cultura, non è facile diffondere al cittadino la responsabilità sul bene comune, perché non è solo responsabile lo Stato è responsabile cittadino, anche, ma quando il cittadino vede l'assenza dello Stato,
Crea, come ci ha ricordato il vice ministro e il presidente, Rampelli degrado crea quasi una sorta di violenza e di aggressività verso l'immobile pubblico e, come abbiamo trovato il sito di Tor Vergata, voi non immaginate faceva paura a entrarci veramente per una persona come me, come fa paura entrare in tanti carceri che sono stati dismessi e abbandonate le celle così come si trovavano con le riviste delle donne che cucivano quando sono carceri femminili e faccio il Car, l'esempio del carcere di Perugia, di cui abbiamo appena inaugurato i lavori, per trasformarlo in che cosa, per trasformarlo in un luogo di giustizia, una vera catarsi dove il cittadino, però non perde la memoria della sofferenza di questi luoghi. Quindi ringrazio la squadra del Demanio bravissima che mi accompagna e che continuerà a farlo in questa visione innovativa che segue i principi della Costituzione, di solidarietà, di sussidiarietà, perché lavoriamo in stretto rapporto e condivisione con gli enti del territorio che sono i gestori del territorio grazie a tutti

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