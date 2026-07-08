Presenta il Rapporto 2026 il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme.



Intervengono: il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, e il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del Rapporto dell'Agenzia del demanio "Il patrimonio immobiliare dello Stato - Memoria, identità e infrastruttura di futuro"", registrato a Roma mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 11:00.



Dibattito organizzato da Agenzia del Demanio.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Infrastrutture.



La registrazione video di …

questo dibatto ha una durata di 54 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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