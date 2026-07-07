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Intervengono: Antonio Giordano (on., VicePresidente Fondazione AN), Italo Bocchino (Direttore Editoriale Secolo d'Italia), Gennaro Sangiuliano (Giornalista, Consigliere Regionale), Piero Sansonetti (Direttore L'Unità), Claudio Velardi (Direttore Il Rifomista), Annalisa Terranova (Giornalista).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "Siamo stati iscritti al PCI" di Chicco Testa e Claudio Velardi", registrato a Roma martedì 7 luglio 2026 alle 18:00.
Dibattito organizzato da Fondazione Alleanza Nazionale.
Sono intervenuti: Antonio Giordano (vice presidente della … Fondazione Alleanza Nazionale), Annalisa Terranova (vicedirettore del Secolo d'Italia), Gennaro Sangiuliano (giornalista, consigliere della Regione Campania), Piero Sansonetti (direttore de L'Unità), Italo Bocchino (direttore editoriale del Secolo d'Italia), Chicco Testa (manager, scrittore, giornalista), Claudio Velardi (direttore del quotidano Il Riformista).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 36 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro "Siamo stati iscritti al PCI" di Chicco Testa e Claudio Velardi", registrato a Roma martedì 7 luglio 2026 alle 18:00.
Dibattito organizzato da Fondazione Alleanza Nazionale.
Sono intervenuti: Antonio Giordano (vice presidente della … Fondazione Alleanza Nazionale), Annalisa Terranova (vicedirettore del Secolo d'Italia), Gennaro Sangiuliano (giornalista, consigliere della Regione Campania), Piero Sansonetti (direttore de L'Unità), Italo Bocchino (direttore editoriale del Secolo d'Italia), Chicco Testa (manager, scrittore, giornalista), Claudio Velardi (direttore del quotidano Il Riformista).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 36 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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