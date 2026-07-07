Commissione Giustizia della Camera

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ore 10 Concettina Epifanio, Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro ore 10.15 Alessandro Liprino, Consigliere della Sezione Civile della Corte d’Appello di Reggio Calabria ore 10.30 Rosario Maria Infantino, Presidente dell’Unione Regionale Ordini Forensi della Calabria ore 10.45 Alessandra Bassi, Presidente della Corte d’Appello di Torino ore 11 Luca Robaldo, Presidente della provincia di Cuneo ore 11.15 Roberto Ponzio, vicepresidente dell’associazione avvocati albesi e braidesi ore 11.30 Ruggero Invernizzi, Sottosegretario Controlli, patrimonio e digitalizzazione della Regione Lombardia, Paolo Previde Massara, sindaco del comune di Vigevano, e Giuseppe Antonio Madeo, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Vigevano.

Nell’ambito dell’esame dei progetti di legge recanti “Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie”, svolge le seguenti audizioni:

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