L'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche) ha presentato un indagine nazionale sui giovani NEET (Not in Education, Employment or Training).



"Intervista a Natale Forlani sul tema "Neet in Italia: mappe, profili e storie di transizione"" realizzata da Sonia Martina con Natale Forlani (presidente dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)).



L'intervista è stata registrata martedì 7 luglio 2026 alle ore 09:22.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Autonomia, Crisi, Cultura, Disoccupazione, Donna, Economia, Famiglia, …

Formazione, Giovani, Inapp, Istat, Istruzione, Lavoro, Minori, Occupazione, Politica, Ricerca, Riforme, Sud.



La registrazione audio ha una durata di 5 minuti.

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