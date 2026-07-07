Da Starmer a Burnham, il Labour cambia leader. Intervista a Marzia Maccaferri

Marzia Maccaferri, che insegna storia e politica alla Queen Mary University of London e collabora con il quotidiano Domani e con Appunti, la newsletter di Stefano Feltri, analizza la successione alla guida del Labour britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer.



Sul crollo di Starmer, Maccaferri distingue la sfiducia nella persona da quella nel partito: a pesare è stato un insieme di concause ed errori personali - il sostegno inizialmente acritico a Israele sulla guerra di Gaza, seguito da un progressivo ritiro; una campagna costruita sulla promessa di cambiare tutto subito, scontratasi con …

le burocrazie di Whitehall e con una situazione economica solo in lieve miglioramento; l'incapacità di presentarsi come un leader.



Dichiarare finito il Labour è però una forzatura: la vittoria di Burnham nella suppletiva di Makerfield, un seggio tutt'altro che sicuro, dimostra che il partito è ancora in grado di attrarre consenso con le persone giuste.



Sullo sfondo c'è la trasformazione del modello Westminster, di cui la Brexit è stata una frattura le cui conseguenze sistemiche non sono ancora visibili: sette primi ministri in dieci anni, un record da Prima Repubblica italiana.



Su Burnham, Maccaferri invita a evitare l'equivoco del ritorno al New Labour: non è un volto nuovo, si è formato in quella stagione ed è al terzo tentativo di conquistare la leadership, che questa volta - ritiene - otterrà quasi certamente, diventando automaticamente primo ministro.



Ritiratosi dalla scena nazionale quando Corbyn divenne leader, ha riscoperto a Manchester il valore della politica sul territorio, costruendo un modello di politiche partecipate paragonabile, in termini italiani, a un presidente di Regione capace di coalizzare i sindaci attorno a un progetto economico: emblematica la tariffa fissa per gli autobus della Grande Manchester, che ha ricomposto un trasporto pubblico frammentato dalle privatizzazioni dell'era Thatcher.



Il mito del "King of the North" nasce durante la pandemia, quando protestò contro gli aiuti del governo Johnson che escludevano il nord dell'Inghilterra: Burnham tiene insieme politica pratica e immagine, e la vera incognita è se saprà trasformare un modello territoriale in un progetto nazionale.



Quanto al partito, la destra interna vicina all'eredità blairiana non ha mosso attacchi aperti e il ritiro di Streeting, che ha annunciato il proprio sostegno, segnala la capacità di Burnham di costruire coalizioni.



Poi ci sarà il Paese, e Reform, che i sondaggi - per quello che contano a distanza dalle elezioni del 2029 - danno sempre primo.

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