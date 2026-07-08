Stati generali dell’Associazione Nazionale Finanziarie Regionali (ANFIR).

Modera Carmine Fotina (Il Sole 24 Ore).



Saluti Istituzionali: Dario Scannapieco (Amministratore Delegato CDP), Regina Corradini D’Arienzo (Amministratrice Delegata Simest), Michele Pignotti (Amministratore Delegato SACE).



Ore 15.40 "La prospettiva Internazionale" con Michele Vietti (Presidente ANFIR), Raffaele Fitto (Vice Presidente della CE), Tommaso Foti (Ministro per gli Affari europei PNRR e Politiche di Coesione), Giancarlo Righini (Coordinatore Vicario Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), Roberta Angelilli (Vice Presidente Regione …

Lazio).



Ore 16.10 Tavola Rotonda: La proposta del Bilancio europeo 2028/2034: il contributo di istituzioni europee, amministrazioni nazionali e attori regionali.



Con Francesco Rossi Salvemini (Consigliere economico, Rappresentanza della Commissione Europea in Italia), Laura Cavallo (Presidenza CdM – Dipartimento per gli Affari europei), Marcel Roy (Segretario Generale EAPB), Martina Colombo (Head of European Affairs di CDP), Paolo Zaggia (Dirigente Relazioni istituzionali e Comunicazione di Finlombarda), Arturo Ricci (Responsabile Sviluppo Interventi Finanziari di Lazio Innova), Angelo Peppetti, Head of Credit – Italian Banking Association di ABI Ore 17.10 Tavola Rotonda: "Dalle strategie nazionali all’impatto sui territori: il ruolo delle finanziarie regionali nell’era della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale" con Tommaso Bori (Vicepresidente della Regione Umbria, Coordinatore della Commissione per il Digitale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome), Vincenzo Di Nicola (Responsabile del Fondo Artificial Intelligence di CDP Venture Capital), Domenico Agnello (Founder di P4B.ai dedicata all’applicazione dell’IA nella PA), Carlo Mancosu (Imprenditore e ricercatore in ambito fintech e Intelligenza Artificiale), Elvis Tusha (Youtuber e Consultant specializzato in Intelligenza artificiale), Giovanni Lo Leggio (Creator e consulente di Intelligenza Artificiale), Cecilia Moretti (Coordinatrice della Commissione digitale di ANFIR).



Ore 18.10 Conclusioni: Francesco Marcolini, Presidente Lazio Innova.

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