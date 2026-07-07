Il caso Balogun e la FIFA di Infantino, il Mondiale della politica. Intervista a Leo Goretti

Leo Goretti, vicedecano della Rome Business School ed esperto di rapporti tra politica e sport, ricostruisce il caso Balogun e le questioni aperte del Mondiale nordamericano.



Goretti spiega che la FIFA, appellandosi a un articolo del proprio regolamento disciplinare, ha "sospeso la sospensione" dell'attaccante statunitense espulso nei sedicesimi contro la Bosnia, consentendogli di giocare l'ottavo contro il Belgio.



La sospensione di una squalifica in sé non è una novità - i precedenti vanno da Garrincha, espulso in semifinale nel 1962 e ammesso alla finale, a Cristiano Ronaldo in questo …

stesso Mondiale, per considerazioni verosimilmente anche commerciali - ma qui la differenza è che si sa per certo dell'intervento personale di Donald Trump, confermato dallo stesso presidente in una conferenza stampa che Goretti definisce illuminante: Trump ha dichiarato di non sapere nulla di calcio ma di essere certo che il fallo non fosse da espulsione, ha avanzato insinuazioni sul passato dell'arbitro e ha sostenuto di aver lasciato la decisione alla FIFA.



Difficile però dubitare dell'influenza di una telefonata dell'uomo più potente del mondo, presidente della nazione ospitante: come forma di interferenza, osserva Goretti, è abbastanza marcata.



L'ironia della vicenda è che Infantino divenne presidente della FIFA una decina di anni fa con la promessa di una svolta etica dopo gli anni di Blatter e Platini, poi peraltro assolti: la sua traiettoria è stata invece sempre più spregiudicata e legata a logiche politiche e commerciali, senza remore nel mostrarsi con autocrati come Putin e Mohammed bin Salman e stringendo con Trump una relazione molto amicale - dal premio per la pace conferito dalla FIFA al presidente americano all'appartamento affittato nella Trump Tower come quartier generale statunitense, rimasto semivuoto secondo una ricostruzione del New York Times.



Una prossimità che ha garantito accesso diretto al potere ma che ora diventa un'arma a doppio taglio, esponendo Infantino a sospetti legittimi di connivenza e offrendo argomenti solidi ai suoi critici, a partire dalla UEFA.



Goretti avverte però che l'interferenza politica nella Coppa del Mondo non è un unicum: ricorda l'Argentina dittatoriale del 1978, con le ombre sul 6 a 0 al Perù e le recenti inchieste giornalistiche su uno scambio tra i due regimi che avrebbe riguardato l'estradizione di tredici dissidenti, e l'Italia mussoliniana del 1934.



La differenza è la mediatizzazione: in passato i panni sporchi si lavavano dietro le quinte, mentre Trump - che pure finora si è tenuto lontano dagli stadi, quasi a evitare il rischio di contestazioni - interviene pubblicamente dalla Casa Bianca.



Quanto a Infantino, il mandato scade nel 2027: la sua base elettorale, con il principio di un voto per federazione, resta forte fuori dall'Europa, mentre il contraltare è il calcio europeo della UEFA, che ne contesta la gestione - anche se, conclude Goretti, non è chiaro fino a che punto per motivazioni etiche e non per una lotta di potere tra due poli con interessi non sempre convergenti.

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