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Alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.
Intervengono: (Giuseppe Meo, Presidente dello SNIM – Salone Nautico di Puglia), Gimmi Cangiano (Presidente dell’Intergruppo parlamentare su Nautica, Subacquea e Turismo marino), Eugenio Di Sciascio (Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia), Marcello Di Caterina (Vice Presidente e Direttore Generale di ALIS), Amerigo Splendori (Direttore Generale per i Servizi territoriali del MIMIT).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della 22ª … edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia" che si è tenuta a Roma giovedì 9 luglio 2026 alle ore 13:00.
Tra gli argomenti discussi: Industria, Turismo.
La registrazione video della conferenza stampa dura 49 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
Intervengono: (Giuseppe Meo, Presidente dello SNIM – Salone Nautico di Puglia), Gimmi Cangiano (Presidente dell’Intergruppo parlamentare su Nautica, Subacquea e Turismo marino), Eugenio Di Sciascio (Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia), Marcello Di Caterina (Vice Presidente e Direttore Generale di ALIS), Amerigo Splendori (Direttore Generale per i Servizi territoriali del MIMIT).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della 22ª … edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia" che si è tenuta a Roma giovedì 9 luglio 2026 alle ore 13:00.
Tra gli argomenti discussi: Industria, Turismo.
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Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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