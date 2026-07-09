Alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci.



Intervengono: (Giuseppe Meo, Presidente dello SNIM – Salone Nautico di Puglia), ⁠Gimmi Cangiano (Presidente dell’Intergruppo parlamentare su Nautica, Subacquea e Turismo marino), ⁠Eugenio Di Sciascio (Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia), ⁠Marcello Di Caterina (Vice Presidente e Direttore Generale di ALIS), ⁠Amerigo Splendori (Direttore Generale per i Servizi territoriali del MIMIT).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della 22ª …

edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia" che si è tenuta a Roma giovedì 9 luglio 2026 alle ore 13:00.



Tra gli argomenti discussi: Industria, Turismo.



La registrazione video della conferenza stampa dura 49 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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