Cooperazione, promozione umana, economia sociale: il nostro vocabolario per il bene del Paese

Promosso da ANCOS (Associazione nazionale Cooperative Sociali aderenti all'UNCI).



Apre i lavori il Presidente nazionale Ancos Unci, Paolo Ragusa.



Indirizzi di saluto Daniela Ternullo (Segretario della Presidenza del Senato), Maria Pia Di Zitti (Presidente Federazione Regionale Unci Lazio) e Andrea Amico (Presidente Nazionale UNCI).



Modera: Fernando Magliaro, Giornalista de Il Messaggero.



Intervengono: Card.



Augusto Paolo Lojudice (Presidente della Conferenza Episcopale Toscana - CET - e membro del Consiglio Permanente CEI), Tonino Di Matteo (Consigliere di Amministrazione INPS), Antonio D’Avino …

(Presidente Nazionale FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri), Ugo Cappellacci (Presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Alessandro Battilocchio (Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie), Giuseppe Castiglione (Vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto), Davide Faraone, Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati).



Conclude: Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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