08 LUG 2026
dibattiti

Cooperazione, promozione umana, economia sociale: il nostro vocabolario per il bene del Paese

CONVEGNO | - Roma - 16:15 Durata: 1 ora 58 min
A cura di Silvio Farina
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Promosso da ANCOS (Associazione nazionale Cooperative Sociali aderenti all'UNCI).

Apre i lavori il Presidente nazionale Ancos Unci, Paolo Ragusa.

Indirizzi di saluto Daniela Ternullo (Segretario della Presidenza del Senato), Maria Pia Di Zitti (Presidente Federazione Regionale Unci Lazio) e Andrea Amico (Presidente Nazionale UNCI).

Modera: Fernando Magliaro, Giornalista de Il Messaggero.

Intervengono: Card.

Augusto Paolo Lojudice (Presidente della Conferenza Episcopale Toscana - CET - e membro del Consiglio Permanente CEI), Tonino Di Matteo (Consigliere di Amministrazione INPS), Antonio D’Avino (Presidente Nazionale FIMP - Federazione Italiana Medici Pediatri), Ugo Cappellacci (Presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati), Alessandro Battilocchio (Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie), Giuseppe Castiglione (Vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto), Davide Faraone, Componente V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati).

Conclude: Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Che però non è qui all'influenza e quindi in collegamento abbiamo il cardinale Lojudice che il presidente della Conferenza Episcopale Toscana, che salutiamo e la vice ministro Bellucci ci raggiungerà più tardi, perché ovviamente gli impegni di governo hanno la precedenza.
Io lascio direttamente la parola a Paolo Ragusa per la sua introduzione,
Un pomeriggio buon pomeriggio a tutti.
Illustri ospiti.
Avevo previsto egregi, onorevoli presenti, c'è l'onorevole Faraone intanto che li rappresenta, ma abbiamo abbiamo certezza, insomma che ci raggiungeranno anche gli altri la senatrice la ringraziamo, la salutiamo a distanza, la viceministra lo aspettiamo, ci ha confermato che sarà qui con noi a breve un saluto ai tanti amici cooperatori.
Vedete, e noi, verso la fine del 2024, abbiamo deciso di rilanciare l'Angus dell'Associazione nazionale delle cooperative sociali aderenti ad Unci, da un lato certamente per sostenere e accompagnare le cooperative associate nel loro percorso di crescita e di sviluppo, ma, dall'altro lato anche per offrire un contributo,
Innovativo nella nell'affrontare le emergenze sociali del Paese e l'evento di oggi in realtà, diciamo, non vuole semplicemente segnalare delle criticità insite presenti all'interno di alcuni fenomeni, ma vuole accreditare la cooperazione sociale quale driver dello sviluppo sociale ed economico del Paese.
All'interno dell'ecosistema tracciato dal piano nazionale dell'economia sociale, quel Piano nazionale che la settimana scorsa la viceministra Bellucci, vice ministra del Lavoro e delle politiche sociali, insieme al viceministro Leo e alla Sottosegretaria Albano, hanno presentato in sede di governo, in occasione di una informativa,
La l'approvazione, diciamo, del Piano nazionale per l'economia sociale, che ancora non si è concretizzata, non si è formalizzata, ma comunque rappresenta non il punto d'arrivo, ma il punto di partenza di un percorso che si apre nel Paese, intanto un percorso che deve portare all'effettivo riconoscimento del ruolo strategico dei set dei soggetti dell'economia sociale quindi quei soggetti che mettono al centro la persona umana che perseguono interessi generali.
Che svolgono attività non lucrative, quindi attività legate al principio del divieto della distribuzione degli utili e che è presentano una forma di governance democratica, dall'altro lato, sarà necessario certamente promuovere una nuova cultura dell'economia della persona umana, così come sarà altrettanto necessario favorire investimenti pubblici e privati che vanno nella direzione del bene comune. Il primo banco di prova sarà certamente l'approvazione della prossima legge finanziaria e li andremo a misurare quanto il Piano nazionale sia veramente concreto. Quanto si voglia veramente investire in questa in questa direzione e noi per affrontare alcune emergenze sociali del Paese, penso all'inverno demografico,
Penso all'invecchiamento della popolazione, alla povertà assoluta, la povertà educativa, ma penso anche al fenomeno della della violenza di genere o al caporalato. Ecco, per affrontare questi fenomeni e vogliamo promuovere la cooperazione sociale con le sue specifi specificità, che la cooperazione, che è una particolare forma di impresa solidaristica, capace di coniugare, di conciliare il rispetto delle regole del mercato con il rispetto della centralità della persona umana. Nella relazione vi propongo alcuni dati. Penso ad esempio a quelli che riguardano l'inverno demografico del Paese. L'Istat, nel corso del 2025, ci ha segnalato che abbiamo raggiunto, come dire, un altro record negativo in termini di nascita e ci siamo fermati a 355.000 nati o abbiamo registrato il minimo storico della fecondità. 1,14 figli per donna. Come dire, dati che trovate nella relazione, alla quale vi vi rinvio in questo contesto. In questo quadro noi chiediamo alle istituzioni pubbliche e alla società civile e, per fortuna, che la relazione l'abbiamo anticipata a tutti gli ospiti diciamo che ci raggiungeranno.
Quindi chiediamo alle istituzioni pubbliche e alla società civile di investire sulla funzione generativa, il ruolo trasformativo della cooperazione sociale, come dire questa particolare forma di impresa solidaristica che, a distanza di circa 35 anni dalla sua istituzione, continua ad essere il principale.
È la principale tecnologia di comunità sulla quale si regge il welfare del Paese, la cooperazione sociale investe sulle relazioni umane, sulla prossimità, fa crescere il capitale sociale dei territori, genera occupazione e produce ricchezza.
Nel corso del 2023 l'Istat ha registrato circa 510.000 addetti nella cooperazione sociale, la quale, pur rappresentando soltanto il 3,9% sul totale degli enti del non profit, garantisce occupazione al 53% del totale di tutti gli occupati e se nel 2024 il terzo settore ha realizzato il 4,4% del Pil del Paese facendo riferimento ai dati sull'occupazione mi sentirei di dire che almeno il 53% di questo valore appartiene alla cooperazione sociale Banca Intesa il principale gruppo bancario del Paese,
E valutando l'impatto sociale di alcuni progetti finanziati nel 2025, ha condotto un'indagine, ha documentato che per ogni euro erogato al terzo settore e quindi ancor di più alla cooperazione sociale, si produce un beneficio e un vantaggio di 3 euro per l'intera comunità con la funzione generativa, il ruolo trasformativo alla cooperazione sociale, noi attraverso la gestione dei servizi di welfare che rappresentano sempre il mezzo ormai il fine del nostro impegno, la nostra missione attraverso la gestione di questi servizi riusciamo quindi ad impattare a modificare gli assetti socioeconomici del territorio, provando a trasformare i problemi inopportunità. Pensate
Ai servizi e ai servizi educativi per la prima infanzia, all'impatto che essi hanno sul tema, ad esempio, della dell'invecchiamento demografico del Paese o dell'inverno demografico del Paese, l'Istat, nel corso del 2025, realizzando un'indagine su un campione ben definito di città, ha documentato che laddove si incrementano i servizi educativi per la prima infanzia, asili nido, spazi gioco, centri infanzia laddove si incrementano questi servizi il tasso di natalità cresce dell'8,6%.
E noi, nell'appuntamento di oggi, tornando al tema delle emergenze sociali del Paese.
Vogliamo offrire il contributo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo ex articolo 1, lettera b della legge, tre otto, uno del 91. Vogliamo offrire questo contributo al Paese per organizzare una risposta nuova in termini di aiuto e di empowerment, delle donne vittime di violenza e di tutte le vittime dei fenomeni di dello sfruttamento lavorativo del caporalato.
Se da un lato la cooperazione sociale di tipo A già gestisce i centri antiviolenza, le case d'indirizzo segreto, i centri, I centri rifugio, dall'altro lato, noi riteniamo che la cooperazione di inserimento lavorativo possa sostenere le donne vittime di violenza nel loro percorso di autonomia ed indipendenza economica favorendone l'inserimento lavorativo.
Con noi riteniamo che tutto questo sia possibile e se da un lato pensiamo alle donne vittime di violenza, dall'altro lato non ci siamo dimenticati, ad esempio, della tragica morte di Sat Nam Singh, il lavoratore indiano che nel 2024, lavorando nei campi a Latina per sé, tragicamente un braccio e invece di essere soccorso, venne depositato davanti casa collocando l'alto divelto in una cassetta di frutta, così come non vogliamo restare indifferenti ai tragici fatti di Amendolara in Calabria quattro braccianti arsi vivi in un'auto solo perché hanno avuto il coraggio di ribellarsi ai caporali. Anche in questa direzione, diciamo, noi ci sentiamo di proporre alla cooperazione sociale, di inserimento lavorativo come una risorsa per per il Paese. La mettiamo a disposizione del dell'Italia per
Favorire questi percorsi di reinserimento lavorativo delle vittime di sfruttamento lavorativo caporalato ed intermediazione illecita, promuoviamo quella cooperazione sociale che, nella Laudato sì, apprezzava anche papa Francesco, il quale parlava di cooperative che promuovono l'inclusione lavorativa per i marginalizzati.
E per raggiungere questo che noi consideriamo un vogliamo considerare un grande risultato. C'è quello di promuovere la cooperazione sociale, di inserimento lavorativo, che non è uno strumento assistenziale, ma è uno strumento di politiche attive del lavoro che va valorizzata non solo per la sua funzione di transizione nel mercato del lavoro ma anche per il suo ruolo di soggetto economico un importante soggetto dell'economia sociale del Paese. Per realizzare questo risultato serve un piccolo aggiustamento normativo, cioè serve includere nel novero dei soggetti svantaggiati. Ex articolo 4 della legge 31 nel 91 queste categorie di disagio. Noi auspichiamo che il tutto avvenga all'interno di un più complessivo processo di recepimento di tutte le categorie del disagio previste in un Regolamento comunitario del 2024
E nell'attuale governo ecco, lo facciamo in in contumacia, ma insomma nella relazione è riportato nell'attuale governo che ha certamente il merito di avere dato piena attuazione alla legge di riforma del terzo settore, e lo ha fatto semplificando, dall'altro lato, anche garantendo le certezze sul piano fiscale grazie anche alla regia del l'onorevole Bellucci insomma della viceministro del Lavoro e delle politiche sociali.
E su questo tema esercita una apposita delega che ci raggiungerà con noi, riteniamo che in questo governo possiamo trovare la necessaria sensibilità, da un lato, per stimolare un'eventuale azione legislativa, ma, dall'altro lato, anche per agire in maniera diretta per via per via amministrativa secondo le procedure previste sempre dall'articolo 4 della legge 31 del 91,
Una riflessione la propongo anche per la propongo, ve la proponiamo sul tema della povertà educativa, nelle carpette trovate dei degli articoli di stampa, quindi trovate dei dati piuttosto interessanti anche in relazione che in qualche modo rappresentano la nostra posizione che vi vado a sintetizzare vedete, negli ultimi e negli ultimi 10 anni sono aumentate le risorse destinate al contrasto del fenomeno della povertà educativa e tuttavia negli ultimi anni, ma sono i dati Istat a documentarlo. Paradossalmente, il fenomeno non solo non è diminuito, è cresciuto. Per questo continuiamo a dire a sostenere che il Terzo settore non si deve appassionare, diciamo al allo strumento al mezzo, ma deve più pensare al fine
Cioè l'emergenza oggi non è quella delle risorse che non mancano, ma la necessità è quella di valutare l'efficacia degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, per questo noi oggi rilanciamo l'idea della costituzione di una cabina di regia per monitorare, mettere in rete tutti gli interventi nel settore interventi da un lato appunto finanziati direttamente dal fondo dall'altro lato sostenuti dal governo destinazione il programma, comete i tanti i fondi del PNRR dice con noi il
L'ingegnere Tranchida lo salutiamo, lo ringraziamo e uno degli artefici, diciamo, dei progetti del PNRR, si è occupato di Missione 5 l'ha fatto in maniera eroica funzionario, diciamo alla Presidenza del Consiglio, veramente lo ringraziamo per la sua presenza, per tutta l'attività venatoria che ASPI ha svolto quindi una cabina di regia insomma, lo abbiamo detto lo ribadiremo una cabina di regia che possa mettere in rete fare sistema e monitorare i risultati.
Nel nostro vocabolario del del bene comune.
Un capitolo, lo vogliamo riservare, lo abbiamo riservato anche alla come al tema dei minori stranieri non accompagnati, che noi riteniamo essere una piccola fonte di energia nuova di cui il Paese ha tanto bisogno e ne ha tanto bisogno, in ragione dei fenomeni che ho avuto modo di rappresentare, ai quali aggiungerei che,
Come dire anche il tema della difficoltà delle imprese italiane nel reperire nel reclutare manodopera. Noi recentemente, insieme alla Fimmg, la Federazione italiana dei medici pediatri, io ringrazio dottore d'Avino, insomma qui in prima fila. Lo ringrazio per la presenza oggi, ma per la sua disponibilità alla collaborazione. Insieme abbiamo siglato un protocollo. Diventiamo anche noi una piccola infrastruttura dell'amore organizzato al quale ha fatto riferimento papa Leone nel sabato scorso nella sua visita a Lampedusa. Ecco, noi vogliamo ragionare dei minori stranieri non accompagnati in maniera nuova. Partendo dal tema della salute, che è importante sia per i singoli individui ma per l'intera società, vogliamo pensare ai minori stranieri non accompagnati
In termini di presente a loro oggi quindi integrazione, formazione e istruzione, ma anche in termini di futuro di domani, quindi l'esercizio dei fondamentali diritti di cittadinanza, la casa, il lavoro per fare dei minori stranieri non accompagnati una risorsa per per il Paese, attualmente il Parlamento è impegnato nell'esame di un disegno di
Del disegno di legge immigrazione affidato in sede referente alla Commissione affari costituzionali del Senato, ecco
Noi ci siamo permessi anche l'occasione di oggi di formulare alcune considerazioni che riteniamo di buonsenso e che rinvio alla relazione.
Vado più o meno verso la conclusione, diciamo, approfitto della vostra pazienza, una conclusione che ci fa piacere condividere con sua Eminenza il Cardinal cardinale, Paolo Lojudice, e lo ringraziamo, seppur collegato a distanza. Insomma, è una presenza certamente molto gradita, lo ringraziamo per il tempo e per la disponibilità che ci sta donando. Concludo ricordando che l'Unci l'Unione Nazionale Cooperative Italiane, insomma, abbiamo i massimi esponenti, i massimi rappresentanti, l'ingegnere Andrea d'Amico, il presidente nazionale, la vicepresidente Maria Pia Di Zitti, insomma, che anche qui, nella sua veste di presidente regionale di UNCI Lazio, vi saluto e li ringrazio. Luci nazionale nasce cinquantun anni fa, ispirata ai principi e ai valori della dottrina sociale della Chiesa. La solidarietà, la sussidiarietà, il bene comune, il lavoro, la salvaguardia del creato
Ecco oggi papa Leone con la magnifica Humanitas questa sua prima lettera enciclica sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale papa Leone quattordicesimo, ci invita ad accostarci alla dottrina sociale della Chiesa non come a un prontuario di norme da rispettare, ma come a un cammino di discernimento comunitario.
E quindi anche noi cooperatori, cooperatori sociali siamo chiamati a leggere le cose nuove della storia, che il significato, la Rerum Novarum, per valutare la coerenza dei nostri comportamenti con il magistero sociale della Chiesa, ancor di più forti, di un ulteriore legittimazione che il pontefice fa al terzo settore riconoscendo pienamente come strumento della sussidiarietà e a proposito di discernimento ecco siamo chiamati a discendere, a scegliere,
Se scegliere se stare, se farci contagiare dalla sindrome di Babele, quindi l'immagine di questa grande opera nella quale regna un grande disordine che il che significa primato del profitto, il primato dell'efficienza o oltre ogni limite umano, o se invece scegliere di percorrere la via di Neemia cioè l'immagine biblica la ricostruzione di Gerusalemme il che significa concretamente sporcarsi le mani nel cantiere del nostro tempo con un lavoro condiviso e sapiente,
Papa Leone ci offre queste coordinate.
Salve, diamo il benvenuto all'onorevole Battilocchio nel suo seguito, grazie benvenuti, grazie.
Diciamo che siamo nel nella fase finale, alla relazione che però vi abbiamo anticipato, la trovate anche lì la trovate, anche lì, quindi diciamo sarà facile ricollegarsi, parlavamo, parlavo della magnifica Humanitas, quindi diciamo di questa chiave di lettura, siamo di fronte a una scelta e questa scelta questo è,
Il diciamo il parametro di riferimento che ci offre papa Leone, anche rispetto al tema specifico della dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale, il Pontefice richiama alla educazione degli utenti, ci chiede di trovare modi per assicurare l'accesso universale alle tecnologie, alla formazione, invoca la sussidiarietà intesa come la capacità delle comunità di scegliere e correggere. Vedete, i cooperatori sociali e le cooperatrici sociali di Angus Unci oggi decidono di rispondere all'appello di papà di Papa Leone e nel tempo la trasformazione digitale. Decidiamo di entrare nel cantiere della storia per rialzare ciò che è crollato per proteggere ciò che esposto, cioè la dignità umana
Per questo noi oggi lanciamo il progetto della cooperazione sociale 4.0, quella cooperazione che si fa mezzo per custodire la magnifico umanità attraverso l'insegnamento alle persone, soprattutto quelle più fragili di come si governano algoritmo con noi.
Cercheremo, porteremo il tema dell'intelligenza artificiale nei quartieri popolari, nei centri residenziali, nei centri anziani, cercheremo di umanizzare la tecnologia, introdurremo l'intelligenza artificiale di comunità all'interno delle politiche sociali, questo lo sforzo che noi ci impegniamo a fare con questa iniziativa che vogliamo appunto denominare che lanciamo oggi cooperazione sociale 4.0, quindi rispondiamo concretamente a un appello, l'enciclica di papa di Papa Leone,
E di papa Leone quattordicesimo si muove in assoluta continuità con le encicliche di Papa Francesco, il quale aveva già individuato dalla cooperazione sociale, è uno dei pilastri fondamentali dell'economia, della fraternità e della cultura della cura, e concludo la la relazione, la relazione di oggi.
Invitando, diciamo a rileggerla per potere cogliere un poco alcuni spunti, soprattutto gli spunti anche un po'più operativi, il tema della cooperazione di inserimento lavorativo, per, come ho detto prima, quale risorsa quale strumento per organizzare meglio una risposta di aiuto ed empowerment per le donne vittime di violenza per le vittime di caporalato.
Il tema della povertà educativa, la commissione d'indagine sulle periferie sta lavorando molto sul tema alla verifica delle del Della Porta educativa e noi abbiamo detto che l'emergenza non è tanto legata alle risorse, ma, più come dire, all'efficacia degli interventi, no, le risorse non mancano, ma i risultati stentano ad arrivare quindi lanciamo questo tipo di di considerazione.
Dicevo, concludo la mia relazione accostando i cooperatori sociali a quelli che papa Leone, sempre della magnifica Humanitas, definisce i martiri del quotidiano parla di genitori, medici, infermieri, volontari mi permetto di aggiungere anche cooperatori sociali.
Cioè quelle persone che, senza clamori quotidianamente vivono l'esperienza della prossimità, papa Leone parla di persone che avessero accanto a un anziano o un escluso, allora io penso a Paolo alla sua Rsa a Tolfa, allora io penso.
Ah, i ragazzi diversamente abili, che vengono accolti nella comunità. Alloggio di Laura a Caltagirone o allora penso alla stazione di posta di Liliana, nel tredicesimo Municipio di Roma Capitale, persone che senza clamore vivono quotidianamente l'esperienza della pros prossimità nell'interesse e nell'interesse del bene del bene comune. Consentitemi di ringraziare, a conclusione della mia relazione, coloro che gentilmente hanno accettato il nostro invito. Insomma, già alcuni di loro sono presenti, altri arriveranno. Abbiamo organizzato questo evento tutto sommato, in tempi relativamente brevi. Siamo riusciti a organizzarlo con una platea veramente importante. Io vi ringrazio, vi ringrazio tutti voglio ringraziare ovviamente gli amici cooperatori, gli amici cooperatori in sala, ma i tanti amici cooperatori collegati all'esterno
Sono tanti dei nostri colleghi, so se li possiamo inquadrare e salutare che sono riuniti in una un albergo romano che stanno seguendo l'evento, diciamo dall'esterno quindi di salutiamo, li ringraziamo tanti altri sono tanti altri, sono collegati in maniera individuale, la sala non ci consentiva di accogliere tutti, ma c'era una grande voglia di partecipazione e noi vogliamo veramente salutare e ringraziare tutti li salutiamo e li ringraziamo, vedete, il nostro non è semplicemente un lavoro molto di più e una missione, e però ricordiamoci sempre lo dico sempre ai colleghi, ricordiamoci le parole del filosofo illuminista di dirò il quale sosteneva non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. Grazie e buon lavoro
Grazie Presidente, mi ha anticipato il saluto a chi è collegato dalla sala B dell'hotel casa tra noi a Roma e un saluto a don Antonio Coluccia che ci è venuto a trovare grazie.
Io lascio la parola a Maria Pia Di Zitti, presidente della Federazione regionale, UNCI Lazio.
Poi qui facciamo qui, sì, sì, ci teniamo così senza podio, noi della cooperazione sociale siamo abituati, anzi avrei evitato anche il banco che ci separa no a ragionare in circolo.
Allora io prima cosa ci tengo a ringraziare Paolo che si è dato da fare ha fortemente voluto questo incontro.
Accolto il desiderio di UNCI di riportare in qualche modo all'attenzione della politica dell'opinione pubblica del mondo dell'associazionismo riportare all'attenzione della cooperazione sociale
La cooperazione sociale sappiamo tutti un fenomeno spontaneo nata come fenomeno spontaneo, non ci è stata imposta dall'alto, non ce l'ha portata a nessuno, è nata su spinta della buona volontà e del senso di responsabilità di tante brave persone.
Che nella loro interiorità, nelle loro relazioni all'esterno, avevano quella quel germe necessario del costruirle le relazioni e riconoscere l'altro, come prossimo, riconoscere la necessità di essere solidali con chi è in condizioni di bisogno.
La cooperazione sociale nasce da questo vent'anni di sviluppo spontaneo normata nell'81 dalla 3 8 1. Ecco, noi siamo, quelli, noi siamo quei pionieri che, guardandosi intorno, hanno attenzionato i bisogni che c'erano in quel tempo nella società e hanno cercato di mettersi insieme, di organizzare le risposte a quei bisogni di strada ne è stata fatta tanta oggi la cooperazione sociale che ha sempre operato senza clamori, ecco, forse questo è un nostro difetto il fatto di non dare visibilità a quello che si fa.
E quindi operare
Non dando però lo Space.
Sore la capacità, il ruolo, la funzione e la potenzialità di quello che si può riuscire a fare attraverso la promozione e il sostegno alla cooperazione sociale attraverso la partecipazione ad un'impresa cooperativa sociale, ma abbiamo sempre operato senza clamori, forse l'unico clamore è stato in negativo.
Quando le cooperative, anche le cooperative sociali, sono saliti alla ribalta della cronaca, perché quando si fa un qualcosa che non si deve fare, ecco allora l'eco e si diffonde l'immagine viene infangati, assolutamente negativa e coinvolge tutto un movimento, la cooperazione non è quello la cooperazione non è mafia Capitale, la cooperazione altro la cooperazione è quel modello organizzativo che oggi Paolo ci ha dato. I numeri rappresenta il 70% della gestione del welfare nel nostro Paese. È l'insieme di tutte quelle persone che, ponendo al centro del loro agire e della loro azione,
La dignità della persona umana operano nell'interesse del raggiungimento del perseguimento del bene comune e del sostegno, il superamento dei bisogni, questa è la nostra storia, Paolo, l'ha, detto un, ci nasce sui valori e sui principi della dottrina sociale della Chiesa e a riferimento alla base del nostro Statuto c'è l'enciclica Rerum Novarum,
A distanza di anni noi abbiamo una nuova enciclica di papa Leone quattordicesimo che ci richiama, ci richiama come cattolici, impegnati come cristiani, ci richiama come cooperatori a tornare da attenzionare di nuovo la centralità della persona umana e salvaguardarla nella sua dignità, nella sua dignità.
Nell'inserimento sociale e lavorativo, noi dobbiamo dare maggiore, forse più spessore a questa funzione, a questo ruolo dell'impresa cooperativa, sociale e soprattutto sociale di tipo B, ed è per questo che questo nostro incontro di oggi tende anche a.
Ad ampliare in qualche modo perché i tempi son cambiati no, c'è stata in qualche modo un'evoluzione nel tempo, la 3 8 1 nasce nell'81, dove la lista delle persone considerate svantaggiate era di un determinato tipo, oggi abbiamo sentito quante nuove emergenze, quante ne vuoi problematiche quindi quanti nuovi svantaggi c'è da mettere in pista perché la cooperazione sociale di tipo B oggi risente burocraticamente di questo aspetto?
Mentre per altri enti appartenenti al terzo settore, e quindi associazioni di promozione volontariato, quello che si vuole, il soggetto svantaggiato è considerato quello previsto dal regolamento comunitario 2014, che considera svantaggiato anche la persona che non lavora da un anno o l'over 50, uscito dal mercato del lavoro per le cooperative sociali di tipo B non è così perché esiste un elenco che ci dice invalidi.
E fisici, psichici e sensoriali e così via, e quindi la necessità di adeguare questi individuazione degli svantaggi, per consentire anche alle cooperative sociali di tipo B di essere riconosciute tali con l'ampliamento per l'inserimento lavorativo di Paolo, ha fatto l'esempio di due io non voglio chiamarle categorie perché non sono categorie sono due fenomeni pesanti del nostro tempo le donne vittime di violenza e le persone vittime.
Del caporalato, ecco, queste questi due fenomeni hanno tutti quegli elementi, sì, tutti quegli elementi tali da riconoscerli svantaggiati ed essere presi in cura in carico dalle cooperative sociali, per la protezione, per il reinserimento, per la salvaguardia della dignità delle persone, io vi lascio perché mi son fatta prendere dovevo dare solo il saluto grazie.
Grazie mille, allora se il collegamento con il cardinale Loiudice pronto.
Eccoci.
Buon pomeriggio buon pomeriggio eminenza la ascoltiamo.
Intanto ringrazio di questa occasione che mi date così dialogare un pochino con voi, quindi saluto tutti, ovviamente, il dottor Ragusa, l'onorevole Bellucci so che ancora, insomma, che è in arrivo, ma anche permettetemi l'amico don Coluccia insomma ho sentito essere presente anche lui a questo momento e a questo incontro parliamo di cooperazione e di cooperazione sociale e questa questa parola che chiama ovviamente quell'espressione.
Tanto usata da Papa Francesco e soprattutto cristallizzata in quella famosa serata del 27 marzo 2020. Ti ricordiamo questo, andremo sempre quella sera in piazza San Pietro con la piazza San Pietro, vuota sotto l'acqua, nessuno si salva da solo, era già il titolo di un film di alcuni anni fa è un'espressione come dire abbastanza comuni eppure unitario dei rilievi.
Una verità profonda dell'essere umano e della natura umana che non ci può essere una, un, una prevaricazione dell'individualismo, purtroppo spesso c'è, ma sappiamo quali conseguenze questo questo produce.
E poi entrando così, toccando, ovviamente.
Velocemente possiamo dire il tema un po'dell'enciclica come rapportarla a questo tema della cooperazione sociale e Papa Leone e un anno e ben poi un anno e un mese, circa 5 come un mese o un anno, e un mese, oggi, 8 giugno, era l'8 maggio dell'anno scorso quando fu eletto quando noi cardinali ci dovevamo da ci troviamo davanti a questa delicata delicatissima scelta di dare un Papa alla Chiesa e al mondo.
E lo abbiamo scrutato, lo abbiamo del mondo, come ovviamente avviene per persone di dal dal levatura scrutato, attentamente immediatamente è avvenuta la la Cia era presente prima dell'elezione, questa domanda continuerà a quello che ha fatto Papa Francesco, non lo continuerà continuità discontinuità,
Io credo che l'unica continuità necessaria è un papà e l'altro sia la continuità evangelica, la continuità, indispensabile è quella al di là che che sia più simile, caratterialmente all'1 o all'altro all'apertura, se pensiamo solo agli ultimi padri, a quelli del 900 dell'ultimo secolo del secolo passato ci rendiamo conto che abbiamo avuto delle personalità estremamente diverse e diciamolo anche tutte Sante perché uno dopo l'altro si sta in qualche modo concretizzando anche la canonizzazione.
Dei singoli pontefici.
Lo Spirito Santo a cui noi credenti noi cristiani crediamo e crediamo nella sua azione, e in modo particolare noi giardinaggio e abbiamo veramente creduto e ci siamo, ci siamo affidati totalmente, soprattutto in quei momenti, in quei giorni che precedevano quella che io chiamo la chiusura nella sestina e che poi ha dato insomma dopo neanche ventiquattr'ore questa risposta proprio a questo appello dello Spirito Santo che ci chiedeva di discende che non l'uomo migliore del mondo, non la persona più più colta più sapiente, più chissà che ma la persona adatta la persona che in questo momento rispondesse,
A quelle istanze del nostro tempo, una delle attenzioni principali che papa papa Leone ci sta chiedendo che le ho chiesto anche nel nel recente, recentissimo concistoro, in cui ci ha radunato aeronautica che nel mondo per due giorni, nello scorso fine giugno, insomma, 26 e 27 giugno c'ha proprio chiesto una delle cose a cui non dovete mancare e a guardarvi intorno accorgervi della realtà del presente sembra una, come dire, un Consiglio ovvio, quasi scontato, non Abarth fantasie che già guardarsi intorno per qualunque azione tu voglia fare, a maggior ragione se vuoi dare un indirizzo perché, in fondo l'azione, la quello che noi vescovi, ogni sacerdoti ma alla fine ogni credente consapevole della sua vocazione è chiamato a dare e annunciare, raccontare, dire il Vangelo in tutte le sue in tutte le sue componenti e farlo in maniera concreta coi piedi per terra adeguata, non facendo ragionamenti astratti lontani e quant'altro. Da qui l'attenzione, possiamo dire alla appunto quella che è chiamata ormai da tanto tempo. Veniva già citato Leone tredicesimo da rinnovare quella che è chiamata alla dottrina sociale della Chiesa, perché ci si è accorti a un certo punto della storia, appunto verso la fine dell'800, tramite le iscrizioni profetiche di, in quel caso di papa Leone tredicesimo, come ce ne sono state tante altre anche i successori, o ancor più, come dicevano i dati contabili che si sono susseguiti per il 900 e l'inizio del terzo millennio. Questa intuizione in intuizione che
La dignità del della condizione umana fosse collegata strettamente a quello che la persona umana, l'essere umano, la persona Bibbona, fanno compiere nella vita, forse penso, è una mia opinione Matteo fino a quel momento la condizione sociale dell'essere umano era tale come dire tu nasci così è così morirai nasci povero povero nasci mezzo e mezzo tali sarà la tua,
Qua c'è un po'di resistenza per tutte le fuoriuscite, da quel momento in poi la la Chiesa si sposa ed è stato, ma certamente se, se l'era posta anche in altri momenti potremmo analizzare anche figure di santi, penso con due note a tutti, visto che stiamo vivendo in questi giorni l'ottocenteschi, in questo anno l'ottocentesimo centenario della morte San Francesco, la cui dignità personale ma anche la ricerca, la possibilità, l'offerta è valida anche per le altre persone, tutti quelli che lui avvicinava, soprattutto i più svantaggiati. Io, da quel momento in poi la Chiesa si è detta no, la persona che nasce povera non è detto che debba morire poveri, può anche fare un suo cammino, un suo recupero, nessun riscatto, questo la società tra virgolette che lo deve permettere e la persona deve sentirlo. Questo richiamo. Questa spinta non deve rinchiudersi in quella sua condizione. È tale che Talete traversa
E a questo punto tanti forse tutti i documenti che la Chiesa cattolica e soprattutto i documenti magisteriale della Chiesa cattolica ha prodotto, soprattutto dicevano i Papi dal dal Concilio in avanti, insomma, negli ultimi decenni hanno toccato questo grandissimo tema della dignità ma a partire dal principio e soprattutto unito a questo è il grande tema della della pace nel mondo dell'esigenza di una pace e della guerra che,
Lo distrugge, che non salva nessuno e dove non ci sono vincitori e vinti, ma ci sono solo distrutti solo di e distrutti e d'istruzione, è arrivata qualche settimana fa la magnifica Humanitas, la prima enciclica di papa Leone, aveva già scritto anche cose con un con un taglio che non è il taglio magisteriale più alto c'è quello dell'enciclica ma quello della dell'esortazione apostolica della lettera apostolica.
In cinque capitoli, 245 paragrafi, quindi un testo corposo, diciamo così lì che che vuole, diciamo sottolineai aiutarci a riflettere, perché lo spirito di un testo magisteriale pontificio è quello di aiutare a riflettere su dei temi importanti che riguardano la vita, la vita umana, la persona umana che allora ovviamente in entra in pieno nel tema della presenza di questo mondo in questo momento della intelligenza artificiale, non è un testo sull'intelligenza artificiale, ovviamente, ma è un testo che, a partire dalla dalla dignità umana, da quello che nel pensiero tradizionale odierno della Chiesa e la la dignità umana,
Così cerca di delineare di vie come l'intelligenza artificiale influisce, può influire, dovrebbe influire su questo certamente un aiuto, certamente una spinta grande perché tutti i prodotti del progresso scusate.
L'ufficio di Paroli produttivi del progresso umano sono in fondo un beni, possono essere un beneficio per l'umanità, ma dipende ovviamente da come vengono usati da come vengono gestiti e allora la magnifica aumenta se ci chiede di non dimenticare che siamo anzitutto essere in relazione l'1 con l'altro collegati l'1 all'altro e lo abbiamo già detto uno stare insieme all'altro nella verità nell'autenticità, senza finte e siamo davanti a alla scelta quella già citata anche questa te alla babele no la Torre di Babele o la ricostruzione di Gerusalemme già citata del provveda, Niña,
E allora, nella sostanza credo più profonda e la magnifica Humanitas parla di noi, di chi siamo, di cosa perdiamo quando mettiamo da parte il nostro pensiero oggettivo, concreto, pensieri umano affetti sentimenti che nessun algoritmo potrà mai sostituire o modificare chiaramente tutto questo in contatto in collegamento con un altro tema delicatissimo e grandissimo di cui tutti abbiamo ovviamente,
Chiarezza, più o meno chi è quello dell'educazione, il tema educativo, la Chiesa se l'è posto tantissime volte e per 101 volte nell'enciclica torna alla parola dignità, una parola dignità che che abita in quello che la persona umana è a partire dai più giovani, dai dai giovanissimi, dai bambini, quei volti quegli occhi, pensiamo di purtroppo, che abbiamo visto troppe volte pieni di terrore e di sofferenza di amarezza, soprattutto quelli così in balia di guerre folli di cui non hanno ovviamente nessuna responsabilità e nessuna colpa. E allora penso che uno, uno dei forti messaggi dell'enciclica come un po'di tutto il pensiero cristiano è proprio quello di accorgersi di questi occhi di questi volti di bambini.
Di questi volti che ci guardano forse chissà consapevoli o non inconsapevoli dai veramente uno sguardo, una priorità, allora e allora la cooperazione sociale diventa un'occasione grande e lavorare per in questa direzione. Io ci leggo anche tanto, quello che un Polis è è stata e sarà l'esperienza si nota in questi anni nella Chiesa italiana e anche nella Chiesa universale è stata ed è tanto ribattuta non perché sia qualcosa di nuovo. Gesù ha ammesso, insieme ai 12 persone, un piccolo gruppo non ha deciso di lavorare da solo, di annunciare la lieta novella, il regno
Da solo, ma la prima cosa che ha fatto e scegliersi un gruppo di persone in convocarli, chiamarli, invitarli è dalla loro accettazione e, ed è venuto fuori il Collegio apostolico e poi tutto quello che ci è venuto in questi 2002 mila anni di storia e allora spero che questa riflessione di oggi in questo momento insieme a tanti altri possa essere ovviamente una finestra che si apre Hans una porta,
Che si spalanca nel guardare con attenzione anche ai particolari che possono sembrare insignificanti. Sono sentirci ed essere tutti, soprattutto magari, chi è chi è, come dire coinvolto chi ha chiamato o chi ha scelto, magari una responsabilità importante nell'ambito della società, nell'ambito politico, nell'ambito ecclesiale, cioè siamo veramente tutti Sper citare ancora una volta, se il Papa Francesco siamo tutti sulla stessa barca, condivide utilizzare veramente un vocabolario che non sia solo così delle parole, tanto per dirle, ma utilizziamo un vocabolario di esprima concretizzi, realizzi quello che ognuno di noi arriva a, crede personalmente per non diventare de de degli esseri formali o, peggio ancora, quello degli ipocriti che magari vivono momenti. Noi siamo chiamati anche a tanti momenti, chiamiamoli così un po'di circostanza, penso a grandi eventi, penso ai due inaugurazioni di in strutture di dose, cioè i cosiddetti momenti di grandi eventi, grandi momenti, ma poi mi auguro, io lo dico a me stesso sempre mi auguro che sia nel profondo della mia mente del mio padre ci sia questa consapevolezza che quello che sto facendo e ciò che realmente in cui ovviamente credo per cui penso spero ho scelto di dare la vita, cioè il riscatto del dell'umanità nella direzione di questo annuncio del Vangelo, e allora concentriamoci veramente su questo futuro dell'umanità, rispettando la dignità della persona e il lavoro, la libertà, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il teatro
Papa Francesco ce l'ha detto in tutti i modi, in tutte le le dei linguaggi possibili e immaginabili papa Leone che lo sta ripetendo col suo stile diverso, completamente diverso, come abbiamo di vedere che proprio nel nel suo esplicarsi nella sua, nel suo dialogare, parlare esprimersi come è naturale ed è giusto che sia o di persone se stessa non è la copia di un Althea,
E allora proprio questo la l'enciclica ci chiede di non dimenticarci che siamo innanzitutto esseri installazione o no con l'ASL e nessuna macchina, per quanto sofisticata, potrà mai prendere il posto di una persona e di uno della persona in quanto, in relazione con l'altro e quando guardare il volto dell'altro gli occhi dell'altro e soprattutto come dicevo dei bambini in una autenticità più profonda possibili più simile senza distrazioni,
Statistiche, credo che questo sia anche un grande aiuto, una grande direzione, una grande strada per realizzare nel modo migliore anche una cooperazione sociale che piace a tutti, anche dell'aspetto.
Grazie eminenza, allora, prima di iniziare la diciamo la parte più politica, signori deputati, i signori senatori siete abituati a parlare con il timer, avere il timer anche qua io, dopo cinque minuti dal voto all'inizio dell'intervento, vi richiamo all'ordine, vi sono il campanello, sennò non ce la facciamo a trattenerci.
Allora?
Sì, va be'altrimenti, non riusciamo a rimanere nel nei tempi che ci siamo dati, no.
Allora?
Onorevole Cappellacci.
Molti di voi, anzi, tutti voi, avete un'esperienza diretta o indiretta nella vostra attività di parlamentari con il mondo del terzo settore della cooperazione del lavoro, chi perché è in una Commissione o in un'altra, quindi?
Insomma, vi ascoltiamo volentieri.
Intanto grazie, grazie e mi scuso sin d'ora sia perché sono arrivato tardi, però purtroppo impegni d'Aula di Commissione, peraltro su provvedimenti come dire, molto connessi abbiamo trattato oggi il provvedimento sui caregiver.
Non mi hanno consentito di essere qua sin dall'inizio, è purtroppo dovrò andare via quasi subito dopo l'intervento e mi scuso perché non sono abituato ad accettare inviti sapendo di non potermi trattenere ascoltare, ho letto però la relazione è desidero innanzitutto ringraziare comunque anche se il presidente Paolo Ragusa per e Unci e tutti gli organizzatori e per questo momento di confronto,
Dedicato a tre parole che non sono soltanto il titolo di un convegno, ma indicano una idea molto precisa di società, cooperazione, promozione umana, economia sociale, sono parole che appartengono alla tradizione della cooperazione italiana e alla responsabilità delle istituzioni, perché una comunità nazionale,
E non si misura soltanto sulla crescita economica, ma anche e soprattutto sulla capacità di non lasciare sole le persone più fragili e sostenere chi vive una difficoltà alle famiglie e trasformare i bisogni sociali in.
Percorsi di autonomia, lavoro e dignità.
Sarò brevissimo perché colgo l'invito, è quindi lo rispetterò rigorosamente, voglio farlo raccontando un'esperienza che mi mi mi mi mi mi viene avendo ascoltato sua eminenza quando parla dello sguardo, quando parla soprattutto dei bambini, Simone Weil diceva che la forma più alta e più pura di generosità e l'attenzione verso l'altro, io ho avuto la fortuna di essendo presidente dell'intergruppo Amicizia Total Italia Ucraina di organizzare delle missioni in Ucraina all'indomani dello scoppio della guerra e che erano finalizzate a portare a recuperare degli orfani nel Donbass e portarli in Italia e ho fatto tre viaggi in pullman con i bambini è quello sguardo l'ho vissuto
Mo in modo molto, molto intenso. L'ho vissuto per giorni tanto è durato il viaggio e voglio raccontarvi un episodio. Noi abbiamo portato in quell'occasione con noi degli album da disegno da dare ai bambini perché potessero intrattenersi. Io ho conservato due disegni che sono straordinari e sono uno il disegno di edifici in fiamme di un carro armato che sputafuoco di uomini con armi in mano, quindi il terrore, la guerra, quello che peraltro abbiamo letto nei loro occhi appena li abbiamo raccolti dentro il territorio ucraino. Il secondo disegno era un disegno che rappresentava un pullman con dei finestrini grandi, con all'interno, i finestrini facce dei bambini e fuori un fiore gigantesco. Questo disegno rappresentava la speranza, allora io credo che oggi nel mondo di oggi, peraltro con quelle che sono anche le innovazioni che portano, sembrano portare a come dire il rischio di necessarie. Dobbiamo assolutamente cavalcarle, ma senza correre il rischio di indebolire o di perdere quella che è. La relazione umana che è importante è quella, e su quella relazione umana è basata la vostra attività è basata quasi totalmente la vostra attività ed è quella che ancora oggi ci consente di avere e di guardare al futuro con una speranza. Credo che questi momenti che il vostro impegno, la vostra attività, siano indispensabili siano necessari, tanto più in questo momento di grande trasformazione, e quindi è dovere di tutti, di tutti coloro i quali hanno un ruolo e responsabilità e della politica in particolare prestare molta attenzione ed essere al servizio, essere capaci di poter intercettare questo questa vostra disponibilità e cercare di intercettare quelli che sono i bisogni e portare soluzioni. Noi abbiamo ci siamo occupati di diverse cose in questa legislatura non sto qua perché ho esaurito il tempo
Ripeterli, cito solo l'ultimo che ho detto, cioè il provvedimento sui caregiver che stiamo esaminando in questi giorni, che contiamo di licenziare entro il mese è un provvedimento molto importante, è quello che posso dire che c'è un'attività naturalmente ci sono anche come dire, non c'è sempre concordia nelle opposizioni perché ci possono essere anche posizioni contrastanti ma credo di poter dire chi lo ha vissuto l'esperienza lo può dire.
Che sui temi della sanità e del sociale spessissimo troviamo le ragioni per stare insieme, abbiamo varato anche dei provvedimenti all'unanimità, l'impegno che assumo qua è quello che credo che sia, quello che dovrebbe essere doveroso, ma lo voglio sottolineare quello di continuare questo tipo di collaborazione partendo dall'ascolto partendo dall'attenzione ai bisogni di chi tutti i giorni opera sul campo di cui ho bisogno di conoscere.
Per poter poi arrivare insieme, possibilmente nella concordia, maggiore possibile a trovare le soluzioni, grazie e buon lavoro.
Grazie mille.
Prima di chiamare l'onorevole Faraone, volevo chiedere all'ingegnere amico, se no sicuro.
Sicurissimo bene allora, onorevole Faraone,
No, io sarò veramente breve, ringrazio.
Per l'invito e naturalmente non è la prima, non sarà l'ultima occasione di confronto, e questo mi fa piacere, perché credo che comunque la collaborazione anche per i provvedimenti che approviamo in Parlamento, per le attività che mettiamo in campo sia indispensabile con organizzazioni come la vostra che hanno un vissuto quotidiano e quindi conoscono meglio di noi uno spaccato che necessita sicuramente interventi normativi ma non soltanto.
E io vorrei fare una considerazione, mi cinque minuti e cercherò di di di contenere tutto soltanto in questa considerazione, e cioè che noi ho la sensazione che stiamo affidando al alla cooperazione sociale, al terzo settore e, in generale, una sfida quasi impossibile nel senso che,
Se noi immaginiamo, seppur coi numeri che Paolo Ragusa ha illustrato e che sono numeri straordinari sull'occupazione e sull'attività che viene svolta al terzo settore, la cooperazione sociale, ma se pensiamo che voi possiate arginare le emergenze di questa società da soli, senza che invece si producono uno sforzo di riorganizzazione degli strumenti che questa società deve mettere in campo spesso rispetto ai cambiamenti profondi che ci sono noi affidiamo a voi una missione impossibile,
Vi faccio due esempi concreti, fin quando avete parlato del caporalato, il caporalato riguarda prevalentemente extracomunitari immigrati, e oggi c'è il processo in corso per.
Il e fa il fatto che Paolo raccontava, ma se oggi, ai sensi della legge Bossi, Fini 1 un extracomunitario che viene portato un immigrato che viene portato in questo Paese ai sensi della nostra legge, perché la legge sui flussi, che è stato approvato anche in questa legislatura che farà entrare nei prossimi anni circa 480.000 immigrati su richiesta e su spinta anche dai datori di lavoro e le organizzazioni se però ai sensi della Bossi Fini o soltanto uno su 10,
Avrà un permesso di soggiorno e un contratto di lavoro, vuol dire che ci sono nove potenziali vostri utenti, quindi noi stiamo parlando di una situazione che è enorme, visto l'impatto che sta avendo il tema dell'immigrazione in questa società non soltanto in Italia ma negli Stati Uniti abbiamo un presidente americano che sostanzialmente ha inaugurato la caccia all'uomo e io credo che noi, da questo punto di vista abbiamo esigenza di rivedere l'accesso del nostro Paese, rivedere le regole, rivedere come si mette in campo una strumentazione adatta rispetto al tema della cittadinanza, invece noi continuiamo a approvare,
E i provvedimenti sui flussi e non modificare la legge Bossi, Fini che invece impedisce di fatto una organizzazione, diciamo dell'accesso in maniera regolamentata, perché poi è chiaro che quei nove su 10 sono nove potenziali, diciamo donne e uomini che delinquono, che vengono affidati a il caporale di turno che lo prende in nero e lo sfrutta c'è tutto questo sembra che non riguarda anzi addirittura io ho la sensazione che ci sia proprio una volontà di costruire una propaganda che sia legata al tema, che li lascio irregolari, li lascio liberi senza alcun tipo.
Di azione da parte dello Stato e poi su quella loro, diciamo condizione di minorità, costruiscono le mie fortune elettorali la stessa cosa sul tema della denatalità, l'avete ex, che sono temi assolutamente collegati, così come il tema della previdenza, che noi siamo un Paese che va diventando sempre più povero e la povertà sta riguardando persone che prima non erano povere. Ci sono i genitori che, con le loro pensioni calcolate col sistema retributivo, pagano la sussistenza dei ragazzi che calcoleranno la loro pensione col sistema contributivo, che vorrà dire che la pensione sociale diventerà la regola, e su questo anche lì io non avverto la tensione di un intervento straordinario, se ci fate caso Iount, gli interventi che vengono proposti sono modifica della legge Fornero
O Quota 100 strumento, diciamo famosissimo, che praticamente va a garantire quelli che comunque la pensione ce l'hanno sempre col calcolo il sistema retributivo, quindi con l'ultima retribuzione e quindi una pensione alta. Nessuno si sta preoccupando, invece, le nuove relazioni nelle nuove generazioni, che hanno un percorso di lavoro molto più frammentato, perché chi calcola la la pensione con il sistema retributivo lo faceva comunque un percorso di lavoro che era stabile entravi in un luogo di lavoro, era il lavoro per tutta la vita, era un contratto a tempo indeterminato, accumulato i contributi e poi ti ritrovavi con la pensione calcolata col sistema retributivo. Oggi si entra tardi nel mondo del lavoro. Il percorso è frammentato, quindi accumuli pochi contributi e poi ti fanno la somma dei contributi accumulati. Questi sono nuovi poveri e noi non stiamo organizzandoci per fronteggiare una situazione di questo tipo e quando vi parlo di immigrazione, di denatalità e di previdenza, vi parlo di tre temi che stanno insieme e possiamo continuare a fare propaganda, ma fin quando noi non ci renderemo conto che stanno insieme e bisogna costruire una risposta di un mutamento della società, con strumenti normativi e amministrativi che ci consentano di dare risposta a questi cambiamenti della società. Noi gireremo a vuoto, ma chiedete alle persone che vengono qui quanto tempo ci mettono
Per andare in Prefettura e chiedere semplicemente di poter essere regolarizzati nel percorso di lavoro per poter praticare ricongiungimenti. Sembra che gli vogliamo fare, gli vogliamo creare gli ostacoli che poi naturalmente sembra, i creiamo ostacoli che poi li portano sostanzialmente in una condizione di
Invisibilità nella nostra società, per cui io chiudo dicendo che voi fate e farete, sono convinto il possibile rispetto a questi fenomeni, ma se la politica non vi darà una mano, perché stiamo parlando di fenomeni enormi, di profonde mutazioni della società che continuiamo ad emarginare, rischierete di raccogliere l'acqua dell'oceano con un bicchiere perché anche i numeri che Paolo illustravo erano numeri assolutamente insufficienti nonostante il grosso sforzo rispetto al fenomeno che riguarda e travolge la nostra società grazie,
Grazie.
Allora chiedo all'onorevole Castiglione.
No, no, prego.
Tocca a lei.
Mi pare che l'onorevole Faraone, che purtroppo deve andare via, ha lanciato.
La senatrice.
Allan bene, grazie a Faraone, ha lanciato svariate svariati temi su cui riflettere. Grazie anche per me è un privilegio essere qua, ringrazio la senatrice Ternullo che si è fatta promotrice questo incontro. Ringrazio l'Unci, il presidente Amico ringrazio il presidente Ragusa che nella relazione che avevo già letto ha messo i numeri in fila ammesso quello che è la grande realtà della cooperazione sociale e quindi di questo noi lo ringraziamo, lo ringraziamo soprattutto per
Tutta l'attività e il, la collaborazione che ha offerto alla politica, perché in questi anni abbiamo potuto sperimentare anche un lungo rapporto, un proficuo rapporto, un rapporto di collaborazione che centra alcune grandi questioni, la verità che occasioni come quella di oggi noi avremmo bisogno di averne tantissime, caro Presidente d'Avino, ci quindi su alcuni temi ci siamo confrontati e ci siamo confrontati con la Federazione dei medici pediatri, insomma, che è vicepresidente della commissione sulla transizione demografica e i numeri sono assolutamente drammatici perché i numeri che oggi si presentano di fronte di fronte a noi
E il presidente della relazione parlava di 1,14 virgola 19 di nato per ogni donna, ma non c'è solamente questo, ci sono i numeri 355.000 nati 15 anni fa, erano 720.000, ci quindi c'è un dato, cioè quasi un dimezzamento delle nascite, quindi il tema della denatalità che diventa,
Un tema fondamentale, ma se pensiamo anche le proiezioni demografiche di qui al 2050 parliamo di 4 milioni di italiani in meno, cioè 4 milioni di italiani in meno. Significa che noi abbiamo de di tutta evidenza che il la drammaticità del tema della denatalità e soprattutto non solo la denatalità, ma anche l'aumento, la la, l'invecchiamento quindi, insomma si coniugano, si mettono sullo stesso livello le 2, i due grandi fenomeni, per carità, è un fenomeno importante. Noi che aspiriamo a diventare più longeve, quindi ad allungare il periodo di vita, però si presentano tutta una serie di questioni che certamente vanno affrontati allora oggi. Penso che sia di fronte a questi grandi cambiamenti, di fronte ai temi della migrazione, il tema della migrazione non può essere offerto un dibattito sterile rispetto a queste a che ha questa grande questione. A questo lo avvertiamo giorno dopo giorno. Il tema dell'emigrazione, il tema dei cambiamenti climatici, il tema della denatalità, il tema dello spopolamento delle aree interne, quindi, come oggi, e far vivere intere comunità perché, oltre al tema della talent denatalità in alcune aree c'è anche il tema dello spopolamento di quelle aree. Allora, rispetto a tutto questo, oggi si fa un dibattito per dire come ci poniamo rispetto a queste grandi questioni, come questo mondo è vero, sarà una risposta, sarà pur una risposta parziale, ma comunque un tentativo di affrontare queste queste grandi questioni e soprattutto stare insieme, unire le forze che fare fare rete. C'è il mondo della cooperazione, noi poi si mette se si organizza prima dal punto di vista organizzativo. Ringrazio qua il presidente Amico perché anche dal punto di vista organizzativo sono state fatte gli sforzi si è ricostituita una organizzazione di Unci e una organizzazione del bianco o se quindi questa grande famiglia c'è una riorganizzazione, una struttura organizzativa è migliorata, però c'è poi anche una affrontare, voler affrontare le grandi emergenze, le grandi questioni che si pongono, allora questa grande rete si mette in in cammino e affronta le grandi questioni, e quindi ci sono poi anche ciò un percorso parlamentare. Ci sono gli incontri che noi abbiamo affrontato, cioè sulle diverse questioni, il tema delle migrazioni. Lo abbiamo affrontato due tante volte il tema del caporalato, cioè come noi affrontiamo, cioè per chi
Si occupa anche stabilmente di agricoltura. C'è questo grande fenomeno nel 2017 da sottosegretario e abbiamo fatto una legge che il Parlamento votò allora all'unanimità. Però il fenomeno è sempre un fenomeno presente nelle nostre comunità, è un fenomeno che ha, bisogna sempre di maggiore di di risposte, e un fenomeno sempre più delicato è un fenomeno sempre che interseca le le diverse questione non è solo più un fenomeno di repressione o di occupazione illegale nelle nostre nelle nostre campagne, è un fenomeno così così vasto che merita una risposta, e io penso che le risposte che voi avete messo in campo sono delle risposte, seppur parziale, comunque sono delle risposte. È importante perché ci sono delle risposte significative e c'è anche un appello alla politica per dire di correggere alcune questioni, di correggere alcuni interventi, soprattutto di poter apportare quelle quelle modifiche legislative nel nei vari iter legislativo e quelle modifiche che possono essere utili sono dei piccoli accorgimenti che certamente potranno essere utile. Allora, rispetto a tutto questo, io penso che la politica deve prestare un'attenzione particolare. La politica deve prestare un'attenzione per verso queste grandi grandi questioni e soprattutto non può una grande organizzazione. Presidente amico, una grande organizzazione come luce non può sottovalutare anche il fatto della dignità umana e io penso che l'intervento del cardinale Loiudice sia un intervento molto mirato, centrato in un momento in cui, con la magnifica Humanitas il Papa mette al centro la dignità dell'uomo. Il lavoro, come oggi rispetto diceva il cardinale non è quello che noi abbiamo davanti,
Un testo, la magnifica Humanitas non è un testo sull'intelligenza artificiale, ma rispetto alle grandi trasformazioni rispetto alle nuove tecnologie rispetto a questo mo maniera che cambia tutto sostanzialmente, cioè la tecnologia, le il mondo digitale.
Ci mette di fronte a nuove magari velocizzazione dal punto di vista tecnologico, però al centro ci deve essere sempre l'uomo, la dignità dell'uomo è una grande organizzazione come l'UNCI non può che esaltare questa questa sua peculiarità, questa sua specificità, questa suo essere,
Centrale rispetto ad una attività di promozione umana e di promozione sociale. Quindi complimenti, grazie per quello che avete fatto, grazie per i suggerimenti, grazie per la preziosa collaborazione che ogni giorno offrite e io devo dire che a me sembra una risposta esaustiva, perché poi, comunque questa questo mondo va messa in relazione con altri settori, perché è chiaro che il terzo settore, molto molto alto, c'è però costruire, fare rete. Penso che sia veramente un auspicio, perché quello che una una felice intuizione, quella che è l'idea di una occasione di un pomeriggio vissuto insieme a riflettere, a ragionare, possa essere veramente
Una bella occasione, anche una occasione di promozione, non solo in termini numerici, perché diceva il numeri sono veramente importante quando 500.000 addetti nel settore della cooperazione sociale i numeri sono importanti, però io penso che c'è, c'è quel messaggio, quel guardare negli occhi, quel vivere le singole situazioni, vivere questa stagione cioè quando parliamo di caporalato veramente parliamo di cioè di di di storie noi abbiamo vissuto alcune esperienze veramente se sappiamo quanto sia importante questo entrare nel vissuto di ognuno di loro quindi,
Grazie particolare, soprattutto per questa, per questo essere presente per questo vostro è essere capaci di penetrare nella nostra comunità nella sua società e, soprattutto, mettere al centro la dignità dell'uomo, la dignità del lavoro, quindi grazie ancora e soprattutto buon lavoro.
Grazie, onorevole ingegnere.
Non la vedo.
è stata chiamata più volte il rapporto.
Tocca a lei.
Sarò velocissimo, anche perché già di solito sono veloce, poi diciamo, dando per scontato che loro hanno già detto tutto, non ho molto altro da dire, quindi ringrazio semplicemente tutti coloro i quali autorità, relatori, cooperatori presenti e,
Collegati da casa, sono hanno deciso di essere qui con noi in questa giornata di pioggia autunnale.
Alfresco.
Basta detto.
Ok
Allora sono stati chiamati in causa, nel corso degli interventi, il sistema pensionistico e il sistema dei giovani, il problema dei dei ragazzi, presidente Ragusa, nella sua relazione, ma anche i vari interventi che si sono succeduti, quindi io chiederei al consigliere di amministrazione dell'Inps Tonino Di Matteo di accomodarsi,
Al podio.
Grazie grazie per l'invito, ringrazio il presidente Paolo Ragusa, per la verità mi sono anche interrogato sui motivi per cui mi ha invitato a questo a questo incontro oggi, e soprattutto con quale giacca lui pensava di che io dovessi intervenire.
Perché con Paolo abbiamo fatto e stiamo facendo un percorso di vita insieme, poi il tema, questo tema, che riporti al centro il terzo settore, la cooperazione sociale e poi questo ragionamento che si fa in casa di UNCI. Allora dico al presidente Amico che qui si trova davanti uno che negli anni giovanili i capelli non erano bianchi come adesso ha dato una mano nella costruzione di questa casa, in particolare nella mia regione della nostra regione, come ben sa la dottoressa di zitti e l'Abruzzo erano gli anni in cui c'era il pionierismo Carlucci e soprattutto per rimanere nel settore dell'agricoltura. Abbiamo vissuto anche in quella stagione con i contadini del Fucino, in particolare gli effetti del disastro di Chernobyl, per esempio, quindi, un'esperienza di vita vissuta, fatta prima di San Severo in via della Panetteria. Quindi c'è un pezzo di storia di questa organizzazione, per cui la mia difficoltà oggi a parlare di qualcosa di specifico, di Inps e se si conviene perché
E sono stati ricordati nei passaggi negli interventi precedenti, è tutta un percorso di storia che riguarda il terzo settore e quindi alcuni di noi hanno vissuto quella stagione negli ultimi anni del secolo scorso, quando si cominciò a costruire una rete fra le associazioni maggiormente rappresentative del volontariato del terzo settore in Italia e che fece un'operazione di convincimento alla politica e quindi il metodo è quello di suggerire di spronare la politica a trovare delle soluzioni che portò alla alla famosa legge 328 del 2000 e quindi è stato un passaggio. Sono trascorsi 26 anni da quella da quella stagione.
C'è ancora tante cose da fare, ma dobbiamo anche capire da dove veniamo e cosa facciamo, per cui la mia soddisfazione è la gratitudine.
Per vivere con voi qualche minuto oggi pomeriggio deriva anche dal fatto di essere in qualche maniera partecipe di questa stagione di rilancio della cooperazione sociale, di un c'è quindi se io fossi un oggi nella veste di cooperatore bianche, ossia direi di approverei la relazione la relazione di di Ragusa perché ci sono i dati ci sono le situazioni oggettive,
C'è una prospettiva, c'è il suggerimento al legislatore ad intervenire, ma io voglio fare un ragionamento con voi, poi dirò qualcosa su Inps, un ragionamento che guarda soprattutto a questa necessità di costruire un modello di società che sia ancorato, a cui i riferimenti che il cardinale io Loiudice ci ha ricordato poc'anzi e che fanno parte del vissuto di impegno di diversi di noi che hanno fatto una vita e continuano a fare una vita incardinati a questi a questi riferimenti per cui è chiaro che non sono parole vuote quando diciamo la centralità della persona.
Quando diciamo di costruire attorno alla persona le tutte le condizioni sociali?
E noi siamo un corpo, noi noi siamo unici che Mcl soggetti del terzo settore corpi intermedi, ma siamo qui in un luogo delle istituzioni, negli atti parlamentari della Costituente la Pira disegnava la famiglia come il primo corpo intermedio, per cui è evidente che se c'è una linea di tendenza e bisogna perseguirla,
E naturalmente nella costruzione, tenendo anche conto di quelle che sono le difficoltà che che ci sono io non voglio andare troppo sul sulle questioni delle cose che Paolo Ragusa ha voluto condividere con alcuni di noi anche prima di questo pomeriggio sono indicative, voglio richiamare però alcuni elementi di fondo noi dobbiamo dare una chiave di lettura in positivo, perché fare i critici? Siamo bravi tutti quanti a vedere quelle che le cose che non funziona siamo tutti professionisti quando si sta all'opposizione, siamo abilissimi ad avere la ricetta per trovare qualsiasi soluzione.
Le difficoltà stanno quando bisogna agire e come quando questo è il periodo di esami per gli studenti e come quando, davanti a una equazione, a due incognite, è facile trovare la soluzione, ma se poi le incognite sono centinaia o migliaia, è molto più complicato. Ora il problema qual è la linea e la traiettoria che deve perseguire? La politica è un impegno sociale per costruire una dimensione di una società che sia ancorata a principi di fondo, e qui ci sono le risorse e le capacità, le competenze, gli spazi, per portare avanti un ragionamento che può provocare delle ricadute e degli effetti positivi. Due o tre cose su Inps. Domani alla Camera sarà rappresentato il rapporto 25, per cui io non vi voglio tediare di questo, però due richiami li voglio fare rispetto a un contesto che nella relazione di Ragusa ci sono e poi so anche l'impegno sul quadro sul versante molto ampia, fra l'altro
Riguarda l'agricoltura, principalmente no, una delle prime cose all'atto dell'insediamento della governance, ci siamo occupati proprio di stare sul campo del settore della vigilanza ispettiva, poi sono avvenuti i fatti richiamati di Latina, i fatti recenti, che hanno portato anche poi il governo, e quindi il Parlamento ad agire in questa direzione ma ne
La logica quindi di quello che è un lavoro che conduce Inps coninet, con con il ministero del Lavoro in una logica non repressiva coercitiva, piuttosto una logica di consulenza di accompagnamento per recuperare le aziende e portarlo in un discorso di legalità domani nel rapporto ci sono anche gli effetti che i lavoratori stranieri producono per il sistema.
Italiano e ci sono anche i dati di di di questo, quindi bisogna immaginare un percorso virtuoso che possa portare delle ricadute, perché agendo in questa direzione si va chiaramente anche a cui si vanno a colmare anche di altri tipi di problemi di impatto sociale che riguardano ovviamente la legalità riguardano la formazione, riguardano anche un sistema di sicurezza nel mondo del mondo del lavoro, allora, se
E poi vado a chiudere se noi registriamo una tendenza Lips come una sorta di termometro del Paese, questa sono i risultati. In questi anni registriamo un continuo elemento positivo riguardo ai dati dell'occupazione dentro l'occupazione in senso lato. Ovviamente c'è anche la parte che riguarda la cooperazione sociale, che è stata più volte più volte richiamata, ma queste questa tendenza positiva, poi si manifesta anche attraverso altri meccanismi. Gli effetti non sono solo sulla contribuzione, su sui contributi Inps, va ad incassare, ma noi lo vediamo anche in un sistema positivo. Lo vediamo, per esempio, nella nel parziale utilizzo del monte ore della del del della disoccupazione. Lo vediamo nel fatto che molti si mettono in regola I passi che hanno le sanzioni amministrative
E su questo si registrano dei dati positivi, onorevole, di gran lunga superiore alle previsioni fatte che tenevano conto, ovviamente, di una tendenza degli anni degli anni precedenti, ecco, questo ci fa capire come c'è un elemento positivo, poi è chiaro che c'è il problema.
Dei salari è tutta un'altra serie di situazioni, ma dobbiamo cogliere, at dare atto che c'è questo trend positivo, dentro questo ci sono le diverse categorie di lavoro e ci sono gli spaccati, poiché vi riguardano le donne, i giovani.
Il Nord e il Sud del Paese e quindi su questo io vorrei richiamare veramente l'attenzione di tutti, perché è l'impegno che parte dalla società che spinge e condiziona poi le scelte della politica. È una sorta di conquista sociale che bisogna fare, bisogna farlo in rete. Ecco perché il mio vuole essere anche un augurio per questa ripresa di attività e per il lavoro, per il lavoro che state facendo. Ci sono. Ci sono due cose, però, infine, che voglio dire un terzo settore non è soltanto un luogo dove ci sono grandissime potenzialità di occupazione, ma che è anche un luogo dove al centro c'è la persona e si va a interagire in spazi che sono particolarmente delicati e quindi io credo che e vuole essere anche un augurio, ma è qualcosa che lo dico agli amici di Mcl che sono qua, c'è un vecchio cavallo di battaglia che ci riguarda, come come movimento che proprio quello di promuovere, sostenere e sviluppare il terzo settore, da una parte e fa ed intervenire per sviluppare il Mezzogiorno d'Italia perché queste due cose sono la vera risorsa del Paese grazie
Mi posso permettere, diciamo.
Ringraziare il dottore Di Matteo per la sua disponibilità, diciamo la sua attenzione che ormai un'attenzione costante.
Ringraziare perché qui, a proposito di testi di giacche, eccetera, eccetera insomma, lui è stato.
Il presidente generale, diciamo già presidente generale del Movimento cristiano lavoratori quindi grazie a Tonino Di Matteo per il ruolo, la funzione che ha svolto in questi anni per la sua attenzione costante, sempre al servizio del bene comune, grazie.
Grazie Presidente, allora.
L'altra parte i giovani, il problema dei dei ragazzi giovani immigrati, ma anche dei nostri giovani, e quindi io chiamo al podio Antonio d'Avino, presidente nazionale della Federazione italiana dei medici pediatri.
Buon pomeriggio a tutti, grazie grazie al presidente Ragusa, per l'invito, grazie ad agosto, grazie ad un c io, quando abbiamo iniziato questo percorso di collaborazione, noi ci siamo chiesti io sono un pediatra di famiglia.
Rappresentano circa 6.000 pediatri che fanno parte del sistema delle cure primarie, e siamo un po'le prime sentinelle sul territorio e ci siamo chiesti, ma la cooperazione sociale con la pediatria di famiglia, cos'ha in comune, beh, sicuramente noi entrambi vogliamo mettere al centro il minore al centro del sistema di cura quindi questo è stato il nostro primum movens quando ci siamo incontrati abbiamo subito condiviso i capisaldi di un protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto qualche settimana fa.
E, devo dire, io sono particolarmente soddisfatto di questa collaborazione del protocollo d'intesa perché il presidente, nella sua relazione introduttiva, ha parlato di alcune emergenze sociali, peraltro riprese dall'onorevole Castiglione al nostro congresso, riprese anche dall'onorevole Cappellacci. È tra le emergenze sociali quella della denatalità. È un problema molto importante perché, se è vero, come è vero che c'è un invecchiamento galoppante che ri io dico ringraziando Iddio, la sopravvivenza media aumenta di anno in anno. È altrettanto evidente che noi dovremmo consegnare alla collettività degli adolescenti sani e degli adulti sani al medico di medicina generale adulti sani, perché è chiaro che se noi adeguatamente lavoriamo sulla prevenzione, lavoriamo sull'educazione sanitaria e sulla promozione di corretti stili di vita fin dai primi giorni di vita, riusciamo anche a fare in modo che questi bambini diventino poi adolescenti, sani, adulti sani, ma un discorso a parte è quello proprio dei minori stranieri non accompagnati, perché noi sappiamo bene che l'articolo 32 della Costituzione
Tutela la salute come diritto individuale del singolo, però dice subito dopo dice che è un interesse della collettività, quindi oltre quello che è un diritto costituzionalmente garantito di dare cure gratuite agli indigenti e su questo la nostra federazione ha una posizione molto chiara noi vogliamo un servizio sanitario nazionale che resti pubblico, siamo contro le spinte verso una privatizzazione che acuisce quelle differenze tra il Nord e il Sud perché non tutti partiamo dallo stesso punto di partenza, quindi,
Ben vengano delle forme, diciamo, complementari, di assistenza, ma il servizio sanitario nazionale deve rimanere pubblico, perché tutti i bambini debbono avere le stesse opportunità di cura, chi nasce in Lombardia deve avere le stesse opportunità di cura della Sicilia e le stesse opportunità di cura dell'Abruzzo di altre regioni.
Del centro Italia, e questo credo sia un principio fondamentale sul quale noi dobbiamo anche basare proprio le nostre attività. E allora torniamo almeno ai minori stranieri non accompagnati, perché io penso che sia il momento anche di fare delle proposte operative col presidente Ragusa, in qualche incontro noi ci siamo visti, ci siamo anche confrontati, avevamo cominciato a parlare proprio di quelle che potevano essere proposte concrete, qualcosa che davvero desse la sensazione di lavorare per degli obiettivi ben definiti. Una di quella, per esempio, che nei centri di accoglienza, dove non sempre sono presenti dei pediatri, la figura del pediatra di 20 quasi obbligatoria, ma perché io credo che
Oggi il medico del centro di accoglienza troppo spesso fa visite sporadiche, quindi magari non è, diciamo in grado, ma anche proprio perché è la stessa transitorietà del minore non accompagnato che poi non garantisce dei percorsi reali di presa in cura. Però è chiaro che se si passasse da un intervento spot ha una presa in carico continuativa, così come il pediatra di famiglia sa fare anche alla luce delle nuove aperture. Voi tutti avrete sentito dai media il ministro Schillaci ha proposto un'estensione della fascia di competenza pediatrica a diciott anni e noi siamo ben felici di prendere in carico quella fascia di mezzo che la fascia degli adolescenti e dei preadolescenti, che oggi è terra di nessuno, oggi le ludopatie alle dipendenze, il tabagismo, l'alcoldipendenza, i disturbi del comportamento alimentare sono troppo spesso poco attenzionati. È troppo poco. Si parla di interventi concreti su questa fascia. Io credo che sul discorso dei minori stranieri non accompagnati, noi potremmo concordare delle attività che ovviamente sono rivolte prevalentemente a quella fascia adolescenziale. Così come un'altra proposta operativa è quella propria di un passaporto sanitario multilingue digitale. Sarebbe bello ipotizzare proprio che
L'anamnesi significa la storia clinica alle vaccinazioni, tutto quello che fa parte della storia del minore non accompagnato possa in qualche modo rimanere in un documento digitale a disposizione anche dei sanitari che seguiranno quel minore successivamente, così come sarebbe bello, all'interno dei centri di accoglienza fare dei percorsi di screening proprio per il trauma per il supporto psicologico molto spesso questi minori non accompagnati arrivano in Italia in condizioni veramente disperate e tante volte purtroppo scappano dai centri d'accoglienza.
E loro stessi, poi affetti da una malattia, da patologie contagiose, fungono da vettori. Allora, forse, se noi struttura assimo con delle azioni concrete degli interventi per fare in modo che il minore non accompagnato venga davvero preso in carico con un percorso che preveda delle tappe successive io credo che avremmo raggiunto il nostro obiettivo, concludo dicendo che, insieme al dottor Ragusa, noi io voglio ringraziare il dottor Manzoni, che è il coordinatore nazionale dell'ufficio del Senato della nostra Federazione e che ha con molta lungimiranza avviato questo percorso con la cooperazione sociale perché io credo che tutte le associazioni professionali e anche la nostra debbano far veramente,
Una riflessione sulla cooperazione sociale e su quanto diventi importante per il futuro del nostro Paese, avviare dei percorsi operativi concreti con delle degli dell'entità così importanti come anche o se Unci grazie per l'attenzione.
Grazie Presidente.
Saluto è presente in sala l'avvocato Nicola Azzarito nella dello staff, diciamo, della femminista, onorevole Maria Teresa Bellucci e confermato, che dovrebbero arrivare a momenti, insomma, no.
Sì, diciamo che con la segreteria abbiamo questo tipo di informazione e quindi confidiamo che ciò possa accadere, quindi intanto grazie per l'attenzione e quindi vediamo di concludere questo evento nel migliore dei modi, ma intanto io voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti che hanno dato, diciamo un importante contributo ai lavori ovviamente non abbiamo l'ambizione, diciamo, di farci carico di tutti i problemi sociali del Paese, certamente però non ci sottraiamo nel dare il nostro contributo e lo vogliamo dare in maniera originale ed efficace.
Questo è evidente, quindi io ringrazio l'onorevole Castiglione, anche perché ha dato la giusta interpretazione, un po'diciamo, di quello che è quella che è la nostra impostazione, di quello che il nostro sforzo, questo sforzo che vogliamo fare, cioè offrire un contributo innovativo nell'affrontare le emergenze che abbiamo segnalato anche con una necessità diciamo di di analisi,
Mettendo a disposizione al servizio del Paese quella che è la nostra specificità, quelli che sono i nostri, i nostri strumenti, lo vogliamo, lo vogliamo fare, proviamo a farlo con la serietà, la costanza, il lavoro continuativo di chi ha deciso di fare il proprio impegno, una missione verso il prossimo di chi ha deciso di portare avanti, diciamo il proprio lavoro con senso di responsabilità e con spirito di servizio. Questo è l'impegno che noi proviamo a coltivare, quindi il rilancio, l'organizzazione. Consentitemi di ringraziare oltre tutti coloro che sono intervenuti oggi. Insomma, per motivi per ragioni diverse, diciamo la presenza di tutta una presenza importante. Potrei citare anche alcuni di voi, lo farei volentieri, ma non vorrei fare torto a nessuno, certamente coloro che sono intervenuti, che hanno dato un contributo
Sicuramente sicuramente qualificato, ma consentitemi di ringraziare l'UNCI Unione Nazionale Cooperative Italiane. La nostra è l'associazione di settore che rappresenta, all'interno, diciamo, nella famiglia, di Unci. La cooperazione sociale, così come accade per le cooperative del settore agroalimentare per altri settori di attività, può avere deciso di investire. Lo faccio anche nella relazione. Non non ho ripreso questo concetto avendo il tempo di farlo, lo faccio ora ben volentieri aveva deciso di investire nella riorganizzazione dog, nella riorganizzazione del settore sociale. Significa darsi una priorità, significa volere dare attenzione a questo mondo, a questo mondo della della solidarietà e dell'impresa
Confidiamo, diciamo, che l'analisi che abbiamo proposto che le iniziative diciamo, che vogliamo mettere in campo.
Oggi magari diciamo, è stata una una giornata complicata, segnata da, diciamo, da eventi, da riunioni politiche che hanno reso un po'complicata la partecipazione, l'onorevole l'onorevole Battilocchio impegnato nei temi della legge elettorale, mi ha scritto che è dovuto andare via, non riesce a tornare diciamo ma insomma è stato con noi gli abbiamo consegnato,
Un documento, la Commissione d'indagine sulle periferie e sta svolgendo un'attività importante, un'attività di stimolo e di proposta, alla fine si è occupata di servizio civile per gli anziani e anche di povertà educativa, insomma, argomenti che non erano assolutamente per nulla scontati, ma che invece sono diventato diventati patrimonio di attenzione di quella Commissione, quindi è un interlocutore importante, l'onorevole Cappellacci, la commissione Affari sociali della Camera, avremmo certamente l'opportunità la necessità di una di una relazione, di una relazione con loro, ma intanto diciamo che mi posso prendere il piacere
Di salutare e dare il benvenuto all'onorevole Maria Teresa Bellucci, vice ministra del Lavoro e delle politiche sociali nel governo Meloni, grazie.
La ringraziamo, diciamo per la sua presenza, vuole.
No, la invitiamo a prendere posto nel tavolo, diciamo, ecco, stavo cercando di intrattenere grazie.
Stavo cercando, diciamo, proprio di intrattenere i presenti nella possibilità auspicata di poterle concedere la parola, lo farò subito, abbiamo avuto il piacere di anticipare anche a lei la relazione, quindi sicuramente lei, che è persona molto attenta, avrà avuto modo anche di in qualche modo diciamo approfondirla, ma mi permetta di riepilogare brevemente in maniera molto molto veloce e con una sintesi diciamo della del contenuto della relazione iniziale e noi abbiamo organizzato questo evento per proporre la cooperazione sociale quale driver dello sviluppo della società dell'economia italiana nel contesto del nuovo ecosistema tracciato dal piano nazionale per l'economia sociale, che è proprio lei, la settimana scorsa, insieme al viceministro Leo alla Sottosegretaria Albano, ha presentato al Governo, nell'ambito di una informativa
Ecco, per noi questo è un punto di partenza e non certamente il punto di arrivo, è un punto di partenza importante per un percorso che si apre nel Paese, un percorso che dovrà portare al pieno riconoscimento del ruolo strategico dei soggetti dell'economia sociale quei soggetti che mettono al centro la persona umana che perseguono l'interesse generale che svolgono attività non lucrative quindi vincolate al principio del divieto alla distribuzione degli utili quei soggetti che presentano una forma di governance democratica, ecco, sarà necessario investire su questa nuova cultura nell'economia della persona umana e mobilitare nuove risorse, investimenti pubblici e privati nella direzione del bene comune. Ovviamente, la legge finanziaria. Immaginiamo che possa essere già il primo banco di prova, diciamo, rispetto a questa impostazione
Abbiamo chiesto di investire sulla funzione generativa, il ruolo trasformativo alla cooperazione sociale.
In maniera specifica mettiamo al servizio del Paese la funzione alla cooperazione sociale, di inserimento lavorativo rispetto ad alcuni temi della violenza di genere, il tema del contrasto allo sfruttamento lavorativo e il caporalato, e riteniamo che nell'attuale governo, che il governo, che ha dato piena attuazione alla legge di riforma del terzo settore,
Diciamo in termini di semplificazione, di certezza anche dal punto di vista fiscale e l'ha fatto grazie, diciamo alla sua regia, lei, onorevole, diciamo come viceministro del Lavoro e delle politiche sociali esercita una specifica delega e grazie alla sua sapiente regia, diciamo, queste risposte sono arrivate in questo governo. Noi riteniamo di poter trovare quella sensibilità necessaria, da un lato, se è necessario, per promuovere degli interventi legislativi, ma dall'altro lato, probabilmente anche per agire in via amministrativa secondo le procedure previste dall'articolo 4 della legge 31 del 91, ecco, questo è un po'la sintesi e poi diciamo che noi abbiamo voluto rispondere anche all'appello di papa Leone oggi con l'incontro di oggi, ma la magnifica Humanitas, questa Enciclica lettera enciclica sul tema della custodia e alla persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale non rispondiamo a quest'appello. Eh eh, come dire nel tempo la trasformazione digitale. Entriamo nei cantieri della storia per usare le Papaleo le le parole di Papa Leone, come dire,
Entriamo nel tempo né nei cantieri della storia per alzare, si alzava e ciò che è crollato, e proteggere ciò che sposta, la dignità, la dignità umana, e lo facciamo con un progetto concreto. Lanciamo l'idea della cooperazione, il progetto, la cooperazione sociale 4.0, cioè la cooperazione che si fa mezzo per custodire la magnifica umanità, insegnando alle persone soprattutto quelle più fragili. Come si governa l'algoritmo, quindi porteremo l'intelligenza artificiale nei quartieri popolari, nei centri anziani, nei centri residenziali, proveremo ad umanizzare le tecnologie, inseriremo l'intelligenza artificiale di comunità all'interno delle politiche sociali, le politiche di welfare. Questo è un po'il senso della nostra iniziativa. La ringraziamo per averci dato l'onore di averla condivisa. Insomma, è qui con noi di questo siamo molto grati, ma siamo veramente grati per il grande servizio che sta prendendo il paese, grazie
Ci sono le persone collegate che ci stanno seguendo, prego, onorevole si accomodi e dunque io fo cosiddetta.
Allora innanzitutto buon pomeriggio a tutti e ringrazio sentitamente il presidente Ragusa, Alan Kos, l'Unci per questa ennesima dimostrazione di attenzione, di vicinanza, di capacità di unire critiche a proposte e, fra l'altro, a proposte sostenibili, perché è facile scrivere un libro dei sogni cioè quindi proporre soluzioni mirabili anti ma poi bisogna sempre misurarsi sulla capacità di attuare delle riforme che siano concretamente realizzabili e sostenibili e io devo dire che nel rapporto nel ridia logo, con anch'esso pronunci con il presidente Ragusa che ha portavoce ore fra l'altro di voi tutti,
Ho trovato sempre una grande capacità di essere lucidi e di poter effettivamente arrivare al cuore delle questioni, capendo quali sono i nodi da sciogliere, di alcune iniziative legislative che in passato sono state fatte e non erano capaci di poter dare la giusta attenzione a questo mondo strategico è quello della cooperazione, o, a volte anche iniziative che sono stati caratterizzati da poco conoscenza del settore, e quindi poca conoscenza di quelle logiche che dovevano essere modificate come Governo e come viceministro al Lavoro la e delle politiche sociali. Io penso che arrivati quasi a quattro anni, ecco, il 4 settembre saremo il governo più longevo della storia della Repubblica italiana, quindi in 80 anni, e allora questa nostra longevità da una parte
Può anche rendere per voi ancora più possibile andare nonna a osservare soltanto la visione del Governo o quel programma che noi abbiamo scritto quando ci siamo sottoposti davanti al giudizio degli elettori e quindi del popolo italiano mandare a vedere che cosa abbiamo fatto perché guardate io in questi giorni,
Ho ripreso per l'ennesima volta il nostro programma perché la nostra Presidente del Consiglio ci ha sempre chiesto non dimenticate che quello che noi abbiamo promesso dobbiamo mantenerlo in tutti i modi possibili, poi a volte ci riusciremo altre volte magari non ci riusciremo, ma dobbiamo ogni giorno fare i conti con l'attuazione di quel programma perché sulla base di quel programma che il popolo italiano ci ha dato la fiducia e che l'ha data fra l'altro a un governo forte e stabile che quindi ha reso possibile,
Una vita così lunga e allora, quando ho letto quel programma, un punto del suo programma e aveva aveva come titolo rivoluzione del welfare.
Perché qual era la rivoluzione del welfare in cui noi credevamo e che abbiamo voluto attuare, beh, un welfare che si allontana sempre di più e supera una visione statalista, meramente statalista e che invece si basa su welfare di comunità?
Che chiama a raccolta nell'amministrazione delle politiche pubbliche, a tutti i livelli nazionale e degli enti locali, un'alleanza tra istituzioni pubbliche privato, social Ale e privato.
E in questo, ovviamente, il mondo della cooperazione.
è un pilastro fondamentale, fondamentale e strategico del welfare italiano, per far sì che possa arrivare ai bisogni di ciascuno e di tutti il più possibile prima sentivo la relazione del presidente Ragusa che richiamava delle parole di papa Leone quattordicesimo beh me ne vengono in mente altri proprio nella magnifica Humanitas ma ovviamente in sintonia totale con quelle che ha proposto il presidente Ragusa nella magnifica Humanitas papa Leone quattordicesimo dice nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso delle sfide che attraversano il mondo.
Ma dice anche che nessuna mano è così debole da non poter offrire il proprio contributo lei parlava di cantiere, ecco, nessuno è escluso da poter dare il proprio contributo, ma è anche vero che le istituzioni prima di tutto innanzitutto hanno il dovere di alimentare quello spirito di servizio che il popola negli uomini e nelle donne italiane è compito delle istituzioni rafforzarlo, sostenerlo, supportarlo, favorirlo,
Tra l'altro, come dice la nostra Costituzione,
Ma è anche vero che poi la nostra Costituzione non sia inventata nulla, se non prendere ispirazione dalla dottrina sociale della Chiesa e poi integrare quella che era giusto integrare perché tra l'altro in Italia, in questo ha una tradizione secolare ho sentito anche mentre mi muovevo tra gli altri impegni l'intervento del cardinal Loiudice.
è don Paolo per me, che conosco da tanti anni e che ovviamente adesso è richiamato in altro contesto territoriale, ma che evidenziava come noi in quest'anno celebriamo gli 800 anni dalla morte di San Francesco e quando parliamo di terzo settore, di cooperazione, di volontariato, di aiuta più fragili di inclusione di accessibilità. Beh, noi parliamo di quella tradizione nella solidarietà sociale italiana, che affonda le sue radici in quel medioevo e che poi si tra stratifica nei secoli, nella costituzione di soggetti giuridici diversi, ma che oggi sono al centro dell'attenzione del governo. Dal suo insediamento lei, Presidente Ragusa, ha parlato della scorsa settimana quando, insieme al viceministro Leo, abbiamo presentato e illustrato in Consiglio dei ministri il Piano d'azione nazionale sull'economia sociale, l'action plan scritto in maniera congiunta, Mef e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche con il coordinamento del sottosegretario Albano, che ha coordinato il tavolo di lavoro e che è stata l'ennesima prova di un'alleanza fattiva che in questa legislatura e con questo governo c'è tra ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze come mai prima d'ora, perché tanti passi che abbiamo costruito e tanti obiettivi raggiunti li abbiamo realizzati insieme? Il piano d'azione, quindi, è l'ennesima dimostrazione dell'attenzione da parte del governo in una
Strumento di carattere strategico di cui l'Italia non si era ancora mai dotata, ma che voglio sottolinearlo.
Non si inventa niente perché guardare quel piano d'azione risponde ad una raccomandazione europea che invita gli Stati membri ad adottare dei piani nazionali dell'economia sociale per favorire gli enti che afferiscono all'economia sociale beh, in questo l'Italia non è all'anno zero, in questo l'Italia non deve fare costruire niente di nuovo, perché l'Europa l'ha chiesto no, io lo dico molto, umilmente, ma noi grave credo che orgogliosamente possiamo pensare di insegnare qualcosa a qualcun altro, non foss altro di avere la responsabilità di raccontare quell'esperienza secolare che ci ha portato a costruire, tanto a migliorare, a forgiare e a diventare una nazione in cui la solidarietà sociale è viva presente è vitale
Quindi, quello che ha fatto questo Piano nazionale è stato, da una parte, raccogliere l'esperienza che in Italia esiste.
Strutturarla in una cornice, poterla portare nel consesso europeo.
Per essere d'aiuto agli altri Stati, su come si fa economia sociale.
Attraverso una definizione di enti chiari che vanno dalla cooperazione, passano dal terzo settore fino a arrivare agli enti religiosi e poi raggiungendo gli husky sportivi dilettantistici, alzando certamente i nostri obiettivi ancora di più, perché è un passo avanti che vogliamo fare certamente non una mera narrazione di quello che siamo nonostante ne siamo molto orgogliosi e questo orgoglio lo rendete possibile voi, i cooperanti e le cooperatrici italiani, i volontari e le volontarie e gli operatori del settore. Ma l'asticella in più si fonda soprattutto su una maggiore af
Ah accessibilità alle forme di finanziamento e all'utilizzo anche dei fondi fondi dell'Unione europea, questa,
L'asticella che noi aumentiamo molto di più e perché lo dico perché tante cose le abbiamo fatte, cioè il riconoscimento della fiscalità agevolata degli enti del terzo settore con l'ok della Commissione Competition dell'Unione europea siamo riusciti ad ottenerlo, noi al governo Meloni che l'ha ottenuto quella legge stava lì dal 2017 come una clava addosso a tutte le organizzazioni che avrebbe potuto.
Tagliare la vita delle organizzazioni nel momento in cui la fiscalità veniva negata dall'Europa, ma quella legge del 2017 diceva che la fiscalità agevolata degli enti del terzo settore, che l'Italia ha sempre riconosciuto agli enti del terzo settore come uno strumento importante di leva della cooperazione ma anche, ovviamente, della solidarietà sociale. Beh, quella legge del 2017 aveva portato quel legislatore. Ah, ah non bussare alle porte dell'Europa per rispettare una legge che fra l'altro aveva scritto, lasciando le organizzazioni nella totale paura e ansia di vedere persi quelli che erano dei punti di riferimento è stato il governo Meloni che ha bussato alle porte della Commissione europea la Commissione Competition e che si è presentata perché noi, le leggi, le rispettiamo e quella legge non poteva essere però cambiata.
Perché altrimenti ci sarebbe stata una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, perché non si sarebbero rispettati quelli che, fino a quel momento, l'Europa considerava degli aiuti di Stato.
Quindi, da una parte non potevamo cambiare la legge, ma dagli altra non ci siamo sottratti rispetto al rispetto delle leggi.
Perché i primi che devono rispettare le leggi sono proprio le istituzioni, se poi vogliono che i cittadini lo facciano, quindi, quando siamo arrivati, abbiamo bussato alle porte dell'Unione europea e della Commissione Competition, perché però non avevamo paura e perché non avevamo paura perché ci siete voi 1000000 e mezzo di operatori del mondo del terzo settore della cooperazione 4,6 milioni di volontari, 400.000 organizzazioni, atti costitutivi, statuti bilanci, attività di interesse generale un patrimonio e una ricchezza che qualsiasi governo,
Doveva sentire come un vanto da raccontare fuori dai confini nazionali.
E quindi abbiamo semplicemente fatto quello che era nostro dovere fare niente di più, ma neanche niente di meno, e quando più abbiamo bussato a quelle porte, la prima cosa che ci hanno detto, ma perché bussare?
Perché prima d'ora non l'ha fatto nessuno, se la legge del 2017 come mai la seconda, che cos'è il terzo settore, perché noi non abbiamo mai sentito nominare nel consesso europeo, nessuno ha mai pronunciato queste parole che son tutte italiane.
Terzo.
Quando hanno visto la nostra serietà al primo, al secondo incontro, non bucando ormai un appuntamento, si sono seduti al tavolo e hanno detto vogliamo ascoltare l'Italia.
E vogliamo capire di più.
Abbiamo passato un anno a raccogliere documentazione che non era mai stata in possesso.
Del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e neanche del MEF, abbiamo chiesto all'Agenzia delle Entrate di tirare fuori tutti i documenti che sono in pancia dell'Agenzia delle entrate, perché questo mondo ha sempre rispettato le regole.
E questa collazione di documenti e di faldoni che sono diventati tanti innumerevoli, quasi ad arrivare a qui fino a Bruxelles, hanno portato a vedere che innanzitutto il mondo dell'economia sociale in Italia già esiste che gli enti del terzo settore sono una cosa seria e poi alla fine che non sono aiuti di Stato perché queste realtà non sono profit. Il riconoscimento del fatto che esistono delle realtà no profit, perché è l'unico obiettivo che perseguono, è quello dell'interesse generale del bene comune e non del profitto fine a se stesso o la de della distribuzione degli utili, e per questo hanno fatto un passaggio che, se uno conosce il consesso europeo, è una rivoluzione copernicana, un passaggio di carattere culturale perché, per l'Europa, è profit anche l'ente locale. Il comune
Quindi è per questo che Presidente e membri tutti di Angus di UNCI, insomma, gli amici che sono qui presenti di questa bellissima realtà.
Ho il piacere di potergli restituire questo, perché no, il Piano nazionale dell'economia sociale non è il risultato che il governo Meloni porta davanti al mondo della cooperazione, come primo atto è l'ennesimo atto di un percorso che i quasi quattro anni non ci ha visto mai mai perdere di vista l'obiettivo.
E da lì la costruzione della proroga decennale dell'IVA nella sua esclusione, ma da lì anche l'amministrazione condivisa, l'inserimento del codice degli appalti pubblici, la necessità di far sì che quell'amministrazione condivisa, e quindi un'Amministrazione che vede insieme pubblico e privato sociale, sedersi intorno allo stesso tavolo per cui programmare e co-progettare,
E che è stata riconosciuta da questo governo, non solo nel codice degli appalti, ma anzi anche in ogni finanziamento che noi abbiamo erogato all'ente locale e chiedendo che l'utilizzo di quei fondi fosse proprio basato su un'amministrazione condivisa.
E infatti questa è una delle risposte che noi diamo anche noi.
è come seguito a quelle parole di Papa Leone quattordicesimo, a cui crediamo moltissimo, anche come faro di una politica pubblica che mette al centro l'uomo, la persona. Ritengo che la cooperazione sia particolarmente in sintonia con questo governo perché unisce nel suo essere elemento di attività. Unisce lavoro, unisce impresa, unisce inclusione sociale, unisce costruzione del bene comune e questo è totalmente in sintonia del Governo che ho l'onore di rappresentare. Quello che abbiamo voluto fare è abbandonare sempre di più il mero assistenzialismo, che è figlio di un welfare statalista che vede l'idea che soltanto l'èstato possa essere proprietario
Della gestione e della costruzione del welfare.
E in questo quindi abbiamo.
Cercato di di poterlo sostenere in tutti i modi possibili. Certo, non riteniamo che il lavoro sia tutto fatto, che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Ci mancherebbe altro certo, abbiamo anche aumentato il 5 per 1.000, come sapete, da 525 milioni di euro a 610 milioni di euro. Oggi c'era chi sentivo che diceva sì, però quest'anno i contribuenti hanno fatto dichiarazioni per un riconoscimento pari a 633 milioni di euro, quindi dovete corrispondere le scelte degli italiani. Sì, è vero, ma nella passata legge di bilancio siamo stati noi abbiamo alzato il tetto, fra l'altro, di 85 milioni di euro. Quindi lo dico chiaramente non è che dobbiamo prendere lezioni da qualcuno e
Non penso proprio, penso che siamo consapevoli la strada è quella giusta che abbiamo già dato segno, perché abbiamo innalzato il tetto più di quella che era stata la volontà e la scelta dell'anno passato dei contribuenti, poi contribuenti hanno scelto di più, ben venga, ritengo che l'hanno fatto anche perché,
Certamente il governo ha cercato di dare tutta la trasparenza, la visibilità e la correttezza nella gestione dei denari che provengono anche da una fiscalità agevolata e quindi nel merito, ovviamente quella fiscalità deve rispettare delle regole precise, ma sapete anche che abbiamo semplificato con la riforma del Codice del Terzo settore con la prima legge del 2024 le regole rendendole più adatte alle piccole e medie organizzazioni sotto i 300.000 euro e sotto i 60.000 euro.
Quelle organizzazioni del volontariato e della promozione sociale che, insieme alla cooperazione, riescono a raggiungere i più fragili gli ultimi e che ovviamente non devono essere un patrimonio di esperienze cancellato ma anzi messo in protezione. Abbiamo poi approvato il decreto interministeriale sulla certificazione delle competenze dei volontari. Sapete, anche quello era rimasto lettera morta per tantissimi anni che significa che oggi un volontario non riceve soltanto una pacca sulla spalla da parte delle istituzioni che gli dicono quanto è bravo, ma ha un valore di più riconosciuto nei concorsi pubblici, nelle università, nel percorso scolastico e anche nell'attività lavorativa privata. Perché lo Stato ti dice oggi formalmente che tu sia una persona di valore, perché hai deciso che nella tua vita, l'aiuto al prossimo, la protezione della patria ed è anche dell'ambiente in tutte le sue forme è una decisione che ti fa essere un uomo, una persona, una donna di valore e per questo, a parità, per esempio, di punteggio, un Tito in un concorso pubblico deve avere un titolo di preferenza in più perché sei una persona di valore, il Social bonus abbiamo avviato il Social bonus scuola con il riconoscimento del credito d'imposta fino al 65% per quei beni confiscati, alla mafia e alla criminalità organizzata oppure beni pubblici non utilizzati che vengono invece rigenerati da altri enti del terzo settore. Per poterli poi restituire alla collettività, che si sposa perfettamente con il piano casa di cui avete sentito parlare, su che abbiamo finanziato con 10 miliardi di euro per una rigenerazione urbana e sociale o, direi, una legislazione sociale e urbana. Ciò io mi taccio, ma la lista sarebbe anche più lunga, però non voglio prendere troppo spazio, però ritengo che sia corretto in queste occasioni e quindi ringrazio ancora anche se Unci e il dottor Ragusa
Restituirvi quello che il governo ha fatto, quello che io, come viceministro al Lavoro e le politiche sociali, ho realizzato perché dopo questo tempo, dopo quasi quattro anni, credo che un governo giusto sia quello che si presenta davanti ai concessi e racconta quello che ha realizzato fattivamente poi, come ci dicevamo, la strada è ancora lunga. Gli obiettivi sono ancora tanti, ma servivano quelli che abbiamo realizzato per costruire gli altri, perché come un piano di un palazzo si parte dalle fondamenta. Chi costruisce il primo piano e poi si decide di fare un'abitazione che possa tenere al suo interno tutte le generazioni
I figli, i nipoti, i genitori, i nonni.
In maniera sempre più ambiziosa e sostenibile, in un tempo così straordinario come quello che viviamo. No di transizione tecnologiche digitali, ma di transizione demografica, che chiamano soprattutto L Italia ad una responsabilità particolare, come nazione più con il tasso di longevità più alto a livello europeo e la seconda al mondo dopo il Giappone. Ecco, per questo la strada che abbiamo davanti è una strada ancora da costruire insieme e io sono molto attenta alle proposte che voi fate e alle richieste che fate e ritengo che siano richieste di buonsenso. Quindi, come Governo certamente continueremo a poter sciogliere altri nodi, a poter rendere sempre più fluida e sostenibile la vostra attività. Il piano sarà sicuramente l'action plan sarà sicuramente uno strumento che ci aiuterà con tutti i decreti attuativi che poi si genereranno per tutta questa legislatura. Il tempo che avremo a disposizione è ancora molto. Ovviamente l'abbiamo oggi
Attraversato, ma altro tempo ne avremo e poi, se il popolo italiano ovviamente lo vorrà anche ancora di più, quindi grazie a voi buon lavoro e buon proseguimento.
Allora, arrivati a questo punto, noi abbiamo concluso i nostri lavori.
Vi ringraziamo per essere stati qui con noi, compresi tutti coloro che sono rimasti collegati on line fino all'ultimo grazie mille.

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