Saluti Istituzionali: Adriano Paroli (Vice Capogruppo FI Senato della Repubblica), Roberto Pella (Presidente Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete), Gelsomina Vono (Presidente APS “Magn@Grecia”- Referente FAND Calabria).



Interventi Manuela Bertaggia (Presidente FAND), Luigi Morgese (Sr.



Director Italy | Medtronic Diabetes (MiniMed), Elena Succurro (Università degli Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro).



Modera Selenia Esposito- Consiglio Direttivo APS “Magn@Grecia”.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione progetto "Sanità Digitale ed Equità di …

Cura. L'Impatto delle Tecnologie Avanzate sul Diabete con focus sulla Calabria"" che si è tenuta a Roma mercoledì 8 luglio 2026 alle 14:00.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Sanita'.



Questa conferenza stampa ha una durata di 49 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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