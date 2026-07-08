Interventi Manuela Bertaggia (Presidente FAND), Luigi Morgese (Sr.
Director Italy | Medtronic Diabetes (MiniMed), Elena Succurro (Università degli Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro).
Modera Selenia Esposito- Consiglio Direttivo APS “Magn@Grecia”.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione progetto "Sanità Digitale ed Equità di … Cura. L'Impatto delle Tecnologie Avanzate sul Diabete con focus sulla Calabria"" che si è tenuta a Roma mercoledì 8 luglio 2026 alle 14:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Sanita'.
Questa conferenza stampa ha una durata di 49 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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