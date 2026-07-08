08 LUG 2026
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Presentazione progetto "Sanità Digitale ed Equità di Cura. L'Impatto delle Tecnologie Avanzate sul Diabete con focus sulla Calabria"

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 14:00 Durata: 49 min 30 sec
A cura di Silvio Farina
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Saluti Istituzionali: Adriano Paroli (Vice Capogruppo FI Senato della Repubblica), Roberto Pella (Presidente Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete), Gelsomina Vono (Presidente APS “Magn@Grecia”- Referente FAND Calabria).

Interventi Manuela Bertaggia (Presidente FAND), Luigi Morgese (Sr.

Director Italy | Medtronic Diabetes (MiniMed), Elena Succurro (Università degli Studi “Magna Grӕcia” di Catanzaro).

Modera Selenia Esposito- Consiglio Direttivo APS “Magn@Grecia”.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione progetto "Sanità Digitale ed Equità di Cura. L'Impatto delle Tecnologie Avanzate sul Diabete con focus sulla Calabria"" che si è tenuta a Roma mercoledì 8 luglio 2026 alle 14:00.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Sanita'.

Questa conferenza stampa ha una durata di 49 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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Buon pomeriggio a tutti benvenuti a chi è collegato in questo momento o a chi riguarderà questa registrazione su Radio Radicale, che ringrazio di essere presente, oggi ci troviamo in questa sala prestigiosa Sala, Caduti di Nassiriya, di Palazzo Madama.
Nel cuore del Senato della Repubblica, per una conferenza stampa di importanza cruciale e.
E anche se questa sala oggi non è gremita di gente, sappiamo, come parlavamo prima col giornalista Roberto Amato, che ringrazio della presenza che la tecnologia accorcia le distanze, quindi saluto la community, che ci sta seguendo sulla in diretta, sulla mia pagina Facebook, che in diretta anche sulla pagina del Senato,
E vi invito fin da ora a interagire con noi nei commenti per condividere questa diretta e aiutarci a diffondere il messaggio che oggi vogliamo trasmettere prima di entrare nel vivo l'onore e il grande piacere di portare a tutti voi i saluti del senatore Adriano Paroli, vice capogruppo di Forza Italia al Senato, su che ci ha permesso di essere qui oggi richiedendo la disponibilità della sala, il senatore Paroli esprime il più vivo sostegno a questa causa. Oggi parliamo di diabete e tecnologia ed equità di accesso alle cure, ribadendo come le istituzioni debbano sempre essere in prima linea nel supportare l'innovazione tecnologica applicata alla salute. Accanto ai saluti dell'onorevole paro paro li porto, anche quelli dell'onorevole Roberto Pella, che forse si collegherà più tardi, adesso è in Commissione l'ho sentito poco fa per portare i saluti e un suo messaggio, il l'onorevole Pella e presidente dell'intergruppo parlamentare diabete e obesità, che lotta sempre e instancabile in questa battaglia a livello nazionale. Voglio dirvi subito che l'appuntamento di oggi a Roma non è un evento isolato, ma rappresenta la prima fondamentale tappa di un percorso concreto. Questa conferenza stampa si collega infatti direttamente all'evento organizzato venerdì 10 luglio, quindi fra due giorni, alla Cittadella regionale, dalle 10 alle 13 intitolato Innovazione, assistenza e territorio per l'avvio di un network operativo per la gestione del diabete in Calabria. Sarà un momento molto importante e avrò il piacere di vedere condotto e impreziosito dalla presenza della dottoressa Viviana Verbaro che e giornalista Rai e responsabile del progetto salute su Rai Radio 1 come Presidente dell'APS, Magna Grecia e come referente della FAND Calabria, sento fortemente la responsabilità di questo cammino vivendo io stessa la condizione di diabetica di tipo 1 e questo progetto nasce proprio dalla indissolubilità tra
L'associazione di cui mi pregio di essere presidente e che ha una forza culturale e la.
E la fund e ringrazio Emanuela Bertaggia, la presidente Fund, che ascolteremo tra poco.
Per l'esperienza che può portare la tutela, la capillarità di diffondere i progetti e quello che serve ai pazienti per quanto riguarda il diabete, insieme abbiamo deciso anche con Manuela che era il momento di fare questo salto di qualità e oggi al Senato accendiamo i riflettori nazionali su questo tema sanità digitale ed equità di cura ma venerdì, alla Cittadella regionale, porteremo ufficialmente,
In una fase operativa per il nostro territorio, perché la Calabria vive scusate, ma sono un po'emozionata perché?
Sì, perché è un tema che mi riguarda da vicino e che ho vissuto da giovanissima e mi immedesimo in chi, oggi, malgrado le tecnologie che vanno avanti, rimane a dover quasi subire questa condizione, per perché non c'è la giusta informazione e comunicazione e la Calabria vive dinamiche sanitarie complesse per questo è il concetto di equità di cura deve trasformarsi effettivamente in azioni tangibili, cioè la sanità digitale, le tecnologie
E che approfondiremo oggi e ringrazio i relatori che seguiranno non sono un lusso, sono uno strumento democratico per azzerare le distanze e garantire la stessa qualità di assistenza ad ogni singolo cittadino calabrese, ecco perché un focus sulla Calabria, dove non è il codice postale di appartenenza che deve decidere se un cittadino può godere di alcune tecnologie o meno e con il no nel network cooperativo che presenteremo in Regione uniremo la forza della nostra associazione, dei medici e delle istituzioni locali per dare risposte ai pazienti e alle loro famiglie ma anche per dare un supporto e una collaborazione completa.
Concreta ai medici che ogni giorno dedicano il loro tempo il loro impegno per migliorare la qualità della vita dei pazienti diabetici. Quindi ringrazio ancora i relatori, la dottoressa Emanuela Bertaggia, presidente Fund, il dottor Luigi Morgese per Mad elettroniche Diabetes e la professoressa Elena su Curro dell'Università, Magna Grecia di Catanzaro, anche mio medico personale, lascio la parola alla dottoressa se lei mi Esposito del consiglio direttivo di Magna Grecia APS, che modererà questo incontro quindi a tutti voi che seguite la diretta su Facebook restate sintonizzati e prendete nota perché oggi poniamo le basi, ma venerdì vi aspettiamo alla Cittadella regionale di Catanzaro per far partire ufficialmente questo nostro network
Selenio, grazie
Grazie, onorevole Bono, grazie, ebbene, entriamo subito nel vivo della conferenza, in collegamento con noi abbiamo la dottoressa Manuela Bertaggia, come ha appunto prima annunciato l'onorevole presidente di fund, che ci parlerà dell'importanza cruciale dell'equità di accesso alle cure e dell'impatto diretto ovviamente alle nuove soluzioni sulla qualità della vita dei pazienti diabetici, dottoressa prego,
Sì, buongiorno a tutti e grazie a Silvia dell'invito sono onorata di poter portare le la voce delle persone con diabete e delle mie associazioni e ho visto Silvia emozionata mi emoziona sempre anch'io, anche se ho qualche partecipò quasi tutti i giorni a eventi con questa stampa, però,
Vi diamo questa Issione in prima persona, visto che siamo appunto persone con diabete di tipo 1 saluto anche Gigi Morgese, che è uno una persona con cui, insomma, da sempre abbiamo collaborato, allora il tema è molto importante e,
L'equità di accesso all'innovazione nella cronicità diabetica rappresenta per me per Fund uno dei principali banchi di prova dell'efficacia delle politiche sanitarie nazionali il diabete, per diffusione, cioè per i numeri e per impatto economico, è la patologia emblematica per valutarne la reale capacità del sistema sanitario di garantire equità,
E il PNRR pone al centro il rafforzamento dell'assistenza territoriale e la presa in carico della continuità e soprattutto la riduzione delle disuguaglianze, il diabete, per me incarna pienamente questi obiettivi.
Negli ultimi anni l'innovazione farmacologica tecnologica organizzativa ha fatto passi da gigante, ha cambiato radicalmente la gestione delle della vita de de de de del diabete e quindi delle persone con diabete, oggi sappiamo non c'è più niente da dimostrare che l'innovazione migliora migliore agli esiti clinici, ci sono meno complicanze nei nostri accessi al pronto soccorso e soprattutto migliorare la nostra qualità di vita.
Tuttavia, però, non tutte le persone con diabete hanno le stesse opportunità di accesso.
Che persistono ancora disomogeneità nel territorio nazionale, due significative e di smog dignità all'accesso, alle terapie innovative e alle tecnologie che queste differenze riguardano i tempi di adozione delle innovazioni, i criteri di accesso, i percorsi prescrittivi e la disponibilità dei servizi territoriali.
E tali di Thales, disomogeneità Lewis Dugua disuguaglianza, compromettono comunque il principio di equità del servizio sanitario nazionale e incidono negativamente sugli esiti clinici. La mancata, poi equità di accesso non produce e ripeto anche un popolo che dice che ha detto Silvia si vede che siamo molto indignati, ci siamo subito trovati in Libia. Non produce solo ingiustizia sociale, ma anche inefficienza del sistema sanitario e anche lontananza del sistema sanitario. Dà al paziente un accesso tardivo e limita con l'innovazione è associato appunto, come vi ho detto, al numero di complicanze, ricoveri ospedalieri che potrebbero
Essere evitati e poi anche aggiungo, la perdita di produttività, lavorativa e anche di invalidità, cioè i la maggiore invalidità, quindi, secondo me è garantire equità nell'accesso, significa anche rendere i LEA realmente operativi, superandoli differenze territoriali, si parla molto del DM 77, mi concentro un po'su questo e sugli casi comuni di comunità che in questo periodo dovrebbero andare a regime.
DM 67 mette al centro la gestione delle malattie croniche, la malattia cronica Parigi allenza, purtroppo è il diabete, tuttavia questa riforma rischia di restare incompleta se non vengono garantiti alcune condizioni fondamentali. Uno di questi è l'accesso equo alle tecnologie innovative. La presenza stabile di un diabetologo nella casa di comunità che sia non isolato ma integrato con la rete territoriale. Il lavoro in équipe un'infermiera dedicata e dopo vi spiego anche perché infermiera dedicata, perché è importante l'educazione terapeutica, senza questi elementi, il nuovo modello organizzativo, un rischio di funzionale solo sulla carta e di creare ancora più disuguaglianze
Il rischio, come dice Silvia, è quello di avere cittadini di serie A e cittadini di serie B, i cittadini fortunati a seconda del codice di avviamento postale.
Quindi
L'educazione terapeutica, la formazione all'uso dei crude tecnologie, perché non basta avere la Ferrari, ma vogliamo essere anche educati a portare la Ferrari e rappresentano, secondo me, è un anello essenziale e che giù congiunge, cioè è il PNRR i LEA e DM 77 senza l'educazione strutturata innovazione perde efficacia e quindi,
Secondo il mio punto di vista, l'educazione terapeutica deve essere un componente essenziale di percorsi di cura del diabete voglio porre attenzione su una cosa, le persone con diabete, i rappresentanti delle persone con diabete non sono meri destinatari di cura, ma sono attori attivi del percorso assistenziale le associazioni dei pazienti rappresentano un osservatorio privilegiato sulle criticità reali. Noi siamo sul territorio, vigiliamo sul territorio, arrivano segnalazioni tutti i giorni e quindi devono essere coinvolti stabilmente nei processi decisionali. È arrivato il momento di
Inserire nei preliminari di legare il referente qualificato, che sia espressione della comunità, quindi poca faccia parte di una associazione, perché il codice degli appalti lo dice lo dice l'articolo 31 lo dice l'articolo 31 lo dice l'articolo 77, bisogna creare e evidenzi cercare evidenze ma non ci sono solo le evidenze,
Cliniche con gli studi non ci sono solo le evidenze economiche, ma ci sono anche le evidenze esperienziali e solo rappresentanti dei pazienti può dare evidenze, Pepe el preferì esperienziale quindi quali sono le proposte di fund, definire indirizzi chiari nazionali e vincolanti sull'accesso all'innovazione del diabete prendendo modelli già attivi prendendo le best practice si fa presto a ping colla, ecco e di altri di qualche Regione, che magari è una best practice e si porta sugli atti ai piccioni.
Stabilire i tempi di recepimento delle innovazioni approvate a livello nazionale, l'accesso ai farmaci innovativi dopo l'approvazione AIPA acqua, qualche regione arriva in ritardo, poi a qualche regione arriva prima semplificare e uniformare i percorsi prescrittivi, i PDTA nazionali con AgeNaS noi abbiamo collaborato a stendere un PDTA nazionale perché facciamo parte io faccio parte come
Ha preso tanti fan della rete di portatori d'interesse rafforzare la rete diabetologica territoriale, non sminuirla mettendo un diabetologo, come ho detto prima, isolato nella casa di comunità, questo vuol dire sminuire e quindi creare ancora disuguaglianze, garantire senz'altro l'educazione terapeutica.
E io qua vi chiedo un po'di attenzione perché noi fan
Della vuole aiutare i professionisti sanitari operatori sanitari a garantire educazione terapeutica attraverso la figura del diabetico guida la diabetico diabetico guida è una figura formata e in 11 lezioni certificata dalla scuola di formazione, ai mesi ne abbiamo formati 300, ne stiamo formando un altro centinaio ogni anno ne fermiamoci un centinaio sono a disposizione delle diabetologia delle case di comunità e di chiunque voglia avere il nostro supporto.
E e l'altra cosa importante dei punteggi è coinvolgere sistematicamente le associazioni di pazienti, avere tavoli strutturati e calendarizzati, come esiste in alcune regioni non esiste appunto solo il valore clinico, ma esiste il valore esperienziale e quindi io concludo dicendo che la GA garantire quella d'accesso all'innovazione nella Krunic diabetica è una questione di giustizia sociale e di diritti non possono esistere e lo ripeto ancora,
Le persone con diabete di serie A e di serie B innovazione deve diventare un debito garantito, non la opportunità fund è pronta a collaborare con le istituzioni e con tutti gli attori del sistema per costruire un modello di assistenza più eco, sostenibile e centrato sulla persona, grazie,
Grazie.
Grazie, dottoressa Bertaggia, eccoci, grazie ancora per il suo intervento, il progresso tecnologico non è solo uno strumento di cura, ma è una leva strategica per la sostenibilità dell'intero servizio sanitario nazionale, capace di trasformare la spesa, ovviamente in un investimento a lungo termine.
Ne parliamo con il dottor Luigi Morgese senior director Italy di Med Tronic Diab.
Diabetes, prego a lei la parola,
Ringrazio per l'invito l'onorevole buono buono e tutti quelli che hanno reso possibile questo questo incontro.
Quello di cui dobbiamo parlare oggi è un concetto molto semplice, il diabete non è una Cuzzi, il diabete è una cronicità, viene più volte, ha detto più volte ripetuto, ma e dobbiamo chiederci quanto questo cambi le regole con cui deve essere trattato perché,
Richiede richiede accesso, richiede struttura, richiede il monitoraggio, richiede il controllo e gestione per prevenire complicanze, quindi oggi oggi noi dobbiamo, dobbiamo considerare l'impatto delle tecnologie e sulla riduzione delle complicanze come un fattore chiave, qualcosa che può davvero che può davvero a determinare scusate, sto cercando di andare sulla prossima slide ma non ci riesco.
Un aiuto tecnico.
Ecco.
Ok, la prossima eccola qui, perfetto, ecco già.
I temi, i temi di cui volevo vorrei ko, di cui parlo so verranno ampiamente trattati, sono stati trattati molto bene prima di me, saranno trattati molto bene dopo di dopo del mio intervento, quindi non andrò a sicuramente a ripetermi, quello che vorrei mostrarvi sono questi numeri no e in questi numeri parlano del numero de del del numero del dei numeri del diabete in Italia 4 milioni,
3,5 milioni con tipo 2 247.000 con tipo 1. Ecco già questo 247.000 non è un numero che noi possiamo considerare accurato sicuro, perché vi sono almeno quattro o cinque fonti ufficiali che conferiscono numeri differenti Amd Istituto Superiore di Sanità Ministero della sanità.
Abbiamo bisogno di sapere e di contare questa popolazione che merita un accesso alle cure appropriato, quindi vediamo poi, tra l'altro, che vi è una, abbiamo una una realtà in Italia che composita, e non tutte le Regioni a latitudine e latitudine di.
Longitudini differenti hanno la stessa incidenza e prevalenza nel diabete, hanno la stessa capacità di accesso, quindi il nostro sistema sanitario, che è un sistema che è privilegiato né tra i migliori nel mondo e universalistico, deve anche adoperarsi per garantire che vi sia un migliore controllo di questi dati e kitsch che permetta veramente di capire l'entità del fenomeno un fenomeno che nel caso del diabete tipo 2 riguarda milioni di famiglie nel caso di diabete.
Del diabete tipo 1 riguarda centinaia di migliaia di famiglie, quindi ecco non indugiano su questi numeri, ma guardate questa questa slide EU, abbiamo un quadro nazionale che ha ancora tanto frammentato perché non dobbiamo far convergere su piattaforme omogenee dati che provengono da più fonti e per cercare di avere di lavorare tutti insieme le istituzioni industria,
Associazioni di persone con diabete ogni ogni parte in causa deve arrivare a convergere per qualcosa che mette la persona che mette alla persona con diabete al centro quello che potete vedere sulla destra di questa slide è la percentuale di accesso alle tecnologie più evolute per il trattamento del diabete di tipo 1. Come vedete, oggi in Italia abbiamo un 21% di persone che accedono,
Ah, sistemi più innovativi e un 79 a sistemi comunque di approccio iniziale al trattamento del diabete di tipo 1, che appartengono anche a un profilo di cura più tradizionale, bene, e posso dire, dal mio punto di vista, osservazionale avendo ricoperto ruoli anche internazionali nell'azienda per cui lavoro che questo è un laddove abbiamo un'eccellenza clinica in Italia nella gestione dell'innovazione, questo numero è sub ottimale rispetto alla media di tanti altri Paesi europei, quindi bisognerebbe lavorare tutti insieme per capire come fare a generare maggiore migliore accesso e ancora una volta ricordiamoci che l'impatto economico del diabete e sono 20 miliardi e di cui 10.4 miliardi di costi indiretti
Oggi noi dobbiamo tutti quanti, tutte le parti in causa dovrebbero convergere in una alleanza per portare alla prevenzione delle complicanze del diabete e dovremmo tutti chiederci non quanto costa il diabete, ma che valore può generare adesso e nel tempo, quindi questo,
E perché sostenere tutti questi costi, invece di ridurre al minimo il 40% dei costi del diabete, viene speso per la gestione delle complicanze immaginiamo un mondo nel trattamento del diabete in Italia, è la abbiamo eccellenza nella sanità, possiamo permettercelo in cui possiamo possiamo avere nutrire questa ambizione che mettere la persona al centro ma che tutela anche il sistema sanitario che adotta questi approcci quindi migliori risultati sono minori, complicanze e sono,
Riduzione dei costi, grazie per l'attenzione, grazie a lei.
Grazie a lei, dottor Morgese, grazie, allora adesso guardiamo da vicino l'efficacia clinica di queste innovazioni tecnologiche, in particolare con un focus sul territorio calabrese, la professoressa Elena, soccorrono, docente di endocrinologia, all'Università degli Studi Magna, Grecia, di Catanzaro e responsabile, anche dell'ambulatorio del diabete, nuove tecnologie e ci parlerà proprio dell'analisi dei sistemi a enti e del controllo glicemico avanzato al valore tangibile per il nostro sistema sanitario nazionale. A lei la parola professoressa, grazie grazie. Innanzitutto la senatrice Bono. Silvia grazie,
è per noi un onore essere qui grandissimo piacere e siamo anche emozionati e poi ci hai fatto emozionare terra, quindi.
Perché ogni giorno
Adesso parliamo di numeri, parliamo di di sistemi, però ogni giorno abbiamo a che fare con le persone, con la vita delle persone, e questo è qualcosa che dobbiamo sempre tenere in grandissima considerazione ed è quello che trasmettiamo sempre ai nostri giovani medici in formazione specialistica.
Abbiamo abbiamo parlato del del del del diabete, del compenso glicemico beh, innanzitutto sapete che il diabete, quando non ebbe incontrollato, si associa ad un aumento significativo delle complicanze micro e macrovascolari significa che le persone con diabete possono avere problemi alla agli occhi, la cecità rappresenta ancora la prima causa.
La prima causa del diabete nei Paesi occidentali di cecità non traumatica, così come le amputazioni agli arti inferiori, quindi alle arteriopatia e le complicanze macrovascolari, una infarto del miocardio, uno stock, chi ha il diabete può avere un aumentato rischio di eventi cardio e cerebrovascolari ma il compenso glicemico ottimale si associa ad una riduzione significativa degli eventi micro e macro vascolari.
In particolare, siamo abituati a considerare l'emoglobina glicata che è l'indicatore del compenso glicemico che rappresenta l'andamento della glicemia negli ultimi tre mesi, ebbene, in base alla alla persona con diabete, in base alle caratteristiche, all'età, alla durata di malattia, si stabiliscono dei target di glicata diversi.
7 6.50 Get più stringente e ottenere un valore di cliccate inferiore a 6.5 o a questo si associa ad un miglioramento significativo, ad una riduzione delle complicanze, ma adesso abbiamo un altro indicatore che è il PTR, il timing Reggio l'indicatore che indica quanti minuti al giorno una persona spende nel tempo normale di glicemia ed è un indicatore che lo si ottiene attraverso il monitoraggio in continuo della glicemia. Quindi parliamo dei sistemi, delle nuove tecnologie e dei sistemi dei dispositivi che consentono di controllare nell'arco delle 24 ore l'andamento della glicemia e un incremento del Tajmyr Reggio, al di sopra di questa soglia, che è del 70%, è l'obiettivo da ottenere e le linee guida
Che rappresentano il il nostro faro, raccomandano l'utilizzo dei SIS del dei sistemi dei microinfusori, in particolare nei sistemi automatici nei nelle persone con diabete tipo 1 e in particolare, guardate, queste sono le linee guida SID AMD, pubblicate sull'Istituto superiore di sanità e hanno un valore medico legale. Significa che bisogna attenersi a queste raccomandazioni, che sono effettuate secondo un metodo Grade, che un metodo robusto di analisi delle evidenze e si raccomanda che nelle persone con diabete tipo 1 scompensato si raccomanda l'utilizzo dei sistemi IT ma si considera l'utilizzo delle nuove tecnologie in particolari sistemi di anche nelle persone con diabete di tipo 2 alle persone con diversi
Red diverse comorbidità che non riescono a raggiungere il proprio compenso glicemico ed è importante perché perché questi sistemi automatici sono in grado di determinare un miglior raggiungimento dei target glicemici prefissati, in particolare un aumento del Tajmyr Ranch ebbe una pensate che già un aumento del 10% significa avere una riduzione che va dal 10 al 50%, dell'incidenza del degli eventi e delle complicanze micro e macro vascolari significa avere naturalmente un maggior tempo trascorso.
Nel nei valori normali di glicemia e quindi ridurre le iperglicemia, ma ridurre anche prevenire le ipoglicemie, che rappresentano una una complicanze, un evento particolarmente dannoso, oltre che veramente brutto da vivere per le persone, è fondamentale in questo contesto, parlare anche di.
Di di valore economico, perché ne ne parlava già il dottor Morgese lo spiegheremo ancor di più.
Questo aumento della del Tajmyr Rangers si associa ad una riduzione, poi dei costi legati ad una riduzione delle complicanze, perché se è vero che, aumentando il timing ranger, quindi aumentando il compenso glicemico, si riducono le complicanze alla retina e il rischio di di arteriopatia periferica e quindi di amputazioni, complicanze Iren il rischio di,
Eventi cardiovascolari, quindi di infarto del miocardio, ebbene, questo si associa ad una riduzione dei costi, si stima una riduzione media del 13% dei costi legati alle complicanze e per ogni 10% di Tajmyr ranch in più, perché perché l'ospedalizzazione ha un costo importante,
Le comorbidità hanno un costo importante, ridurre le complicanze significa anche ridurre i costi.
E a noi interessa però la persona, ci interessa farla vivere il più possibile bene in uno stato di salute ottimale, e c'è questo indicatore che.
E che il quale indicatore che ci piace molto, perché unisce?
Gli anni di vita alla qualità di vita, tanto maggiore è il quali tanto maggiore sono gli anni spesi in buona salute e questo rappresenta l'obiettivo di noi che ci occupiamo di malattie croniche, e il nostro obiettivo è quello di prevenire le malattie, è quello di prevenire le complicanze e i sistemi e idee che sono questi sistemi col microinfusore automatico.
Beh, vedete, rappresentano
Una un'opzione importante perché migliorano il compenso glicemico, aumentano la qualità di vita, aumentano gli anni spesi in buona salute delle nostre persone con il diabete e riducono i costi, riducono i costi indiretti che sono proprio i costi legati agli eventi micro e macro vascolari, quindi,
Vedete che è importante e ringraziamo la senatrice per aver anche.
Per la sensibilità anche nel portare all'interno delle istituzioni questo questo tema che per noi è fondamentale e abbiamo necessità che le istituzioni, le associazioni dei pazienti, i clinici.
Le le aziende che sono anche sensibili in tal senso, beh, tutti quanti si possa.
Avere questa unione di di comunità di intenti per raggiungere poi il nostro obiettivo, che è migliorare gli esiti clinici dei pazienti, e allora riuscire a far sì che possa esserci un adeguato accesso alle cure in tutte le persone, in tutti i pazienti residenti in ogni angolo della nostra.
Bellissima penisola eh.
È fondamentale ed è il nostro, il nostro obiettivo, perché sappiamo bene che si può determinare una riduzione significativa delle delle complicanze
E in particolare con questo sistema di che il minimo è del 7 e 85, guardate si ha una riduzione significativa delle complicanze sia nelle persone che hanno uno scompenso, Glico metabolico significa leghi Mamo valori di emoglobina glicata superiore a 8, ma anche con le persone che hanno una cliccata inferiore a 8 che però è sempre un valore.
È elevato significa ridurre dal 20 al 60% le complicanze, ridurre una una complicanza acuta di cui proprio oggi abbiamo parlato, un altro evento che la chetoacidosi diabetica, la chetoacidosi e una complicanza acuta gravata da una elevata mortalità.
Rappresenta spesso anche l'esordio de de de del diabete di tipo 1 e le persone con diabete tipo 1. Per tanti motivi possono incorrere in un nuovo episodio di chetoacidosi sapere che c'è un sistema automatico che controlla la glicemia, che fa sì che la glicemia non si è Levi e che,
Attraverso un sistema del monitoraggio continua, controlla l'andamento del glucosio ed è in grado di ridurre del 70% 84% gli eventi di chetoacidosi beh, questo è già un obiettivo fondamentale e questo porta ad un risparmio, vedete che va dai 1.500 ai 2.250, questione i numeri che piacciono tanto le nostre istituzioni però ci piace dirlo perché c'è un risparmio medio,
In cinque anni per persona di 2.500 euro 2.300 euro perché quindi investire magari su una tecnologia?
Ora significa ridurre le complicanze negli anni successivi e aumentare la qualità di vita delle nostre persone e ridurre i costi negli anni successivi, quindi.
In maniera particolare parlavamo della discriminazione, bisogna evitare in tutti i modi che possa esserci una discriminazione dei pazienti, tutti i pazienti devono avere le stesse lo stesso accesso alle cure, questo è uno degli obiettivi che ci accomuna tutti quanti e anche la Calabria, in questo momento.
Ha l'opportunità di ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure, pensate che tra la Calabria e la Sicilia ci si guarda di fronte, Reggio Calabria guarda tutte le mattine Messina, ma le persone che vivono a Reggio Calabria non hanno le stesse gli stessi diritti su l'utilizzo di alcune tecnologie rispetto alle stesse persone e con le stesse caratteristiche che hub abitano nella bellissima Sicilia che sta di fronte quindi,
È importante, è fondamentale ridurre le disuguaglianze, limitare anche la mobilità verso le altre regioni, perché le eccellenze sanitarie ci sono, non è un problema legato alle eccellenze, ma è un problema anche legato verosimilmente anche alla possibilità di accesso alle cure e questo significa però avere anche una sistema che di tecnologia che ci consente di ridurre la glicemia, migliorare il compenso glicemico, ridurre le complicanze significa alleggerire anche gli accessi nei nostri ospedali e gli accessi al pronto soccorso è investire sicuramente i modelli di cura più innovativi, più moderni, più sostenibili e che mirano alla qualità di vita delle nostre persone con diabete,
Grazie grazie, grazie bene, se ci sono delle domande in aula ci sono abbiamo delle domande, prego, prego.
Deve venire qui, abbiamo il microfono.
Buongiorno, Donatella romani, una domanda forse non è acceso.
Volevo chiedere anche quant'è importante che i pazienti siano sempre più consapevoli e informati e protagonisti del loro percorso, parlavate di chetoacidosi ho avuto un'esperienza con mio cugino, che va però a diabete di tipo 1, a cui nessuno aveva spiegato chetoacidosi, quindi ha cominciato poi a star male la notte la moglie ha chiamato l'ambulanza e quando sono arrivati in pronto soccorso si son trovati dopo vari anni che lui era comunque già in terapia è già comunque sotto controllo già monitorato, ma non conosceva più di tanto i rischi e quant'altro.
Allora, al di là di questo che è comunque un episodio ed è comunque un significativo dell'importanza dell'informazione, ma anche, poi che siano consapevoli nella scelta del percorso della scelta delle tecnologie che possono migliorare la loro vita, perché se viene proposto va bene, ma ci vuole anche, forse è un po'una spinta che venga proprio da chi ne può beneficiare di più. C'è il paziente stesso e quindi più c'è informazione, più c'è consapevolezza da parte del paziente e quindi anche c'è un counseling iniziale, ovviamente delle famiglie quando ci sono dei bambini, comunque che in qualche modo venga non solo proposto, ma ha anche spiegato che poi, in qualche modo, la scelta sia del paziente stesso. Ecco quindi anche questo, quanto viene fatto e quanto forse potrebbe essere fatto di più e meglio
Grazie, ha posto un quesito che che per noi è centrale l'educazione, il counseling iniziale, il counseling e l'educazione, che debba essere effettuata poi, sempre talora, quando si ha a che fare proprio con le persone con diabete si dà anche tante cose per scontato dice intanto la persona, il diabete da quand era piccolina inutile no, invece ogni volta bisogna sempre dirlo, perché bisogna evitare che possa insorgere una complicanza che può avvenire per qualsiasi motivo perché,
Può esserci una condizione di febbre, una condizione in cui aumenta la richiesta di insulina.
Sì, sì o terapia con con farmaci corticosteroidi, che richiedono un aumento del del fabbisogno insulinico o banalmente, anche quando si mette il microinfusore nelle prime ore, può essere che non si.
Il che che che non venga assorbito bene e può esserci un'iperglicemia, ma se le persone sanno che bisogna controllare la glicemia e attraverso il monitoraggio in continuo, abbiamo questa opportunità di vederla, un aumento non spiegato deve sicuramente far intervenire e questo poi l'utilizzo delle nuove tecnologie è fondamentale anche nel prevenire queste questi episodi. A me ha colpito molto il dato del dottor Morgese quando ha fatto vedere che, guardandolo dall'altro lato, il 79% delle persone con diabete tipo 1 effettua terapia con insulina iniettiva, quindi non attraverso i microinfusori,
Ed è una follia, anch'io sono d'accordo, non è non è, non non è pensabile che in questo momento le persone con diabete tipo 1, che hanno una variabilità glicemica dovuta al alla patologia giornaliera Inter giornaliera veramente importante,
Non è accettabile che queste persone non abbiano le tecnologie, non abbiano un monitoraggio in continuo della glicemia, non abbiano un un microinfusore.
Sulla scelta poi dei microinfusori dei sistemi, naturalmente bisogna anche.
Dedicare tempo e su questo però sappiamo che i nostri 20 minuti che schedulati all'interno del visite nel sistema sanitario sono obiettivamente molto pochi per effettuare tutta questa educazione, ma noi andiamo oltre 20 minuti, quindi stiamo sempre un poco al di più. Ci piace sempre farli aspettare, perché l'educazione e parlare con le persone è fondamentale anche nella scelta del del sistema. Non non stiamo vendendo, stiamo dando e non stiamo prescrivendo un prodotto se è più bello uno rispetto all'altro, quando prescriviamo un farmaco, non diciamo volete questo volete quest'altro. Sappiamo che c'è un farmaco che è l'ideale per quelle caratteristiche, per quella persona, è la stessa cosa con con le tecnologie. Sappiamo che ci sono delle tecnologie che, in maniera significativa sensibilmente, riducono le complicanze, perché aumentano il compenso glicemico, riducono le ipoglicemie e quindi questo deve rappresentare un aspetto fondamentale. Ecco perché, per rispondere
Importante a livello di associazione in via associazionismo, quello che diceva prima, Presidente, che vedo ancora collegato e ringrazio la figura del diabetico guida perché chiaramente.
Io ho essendo diabetiche di tipo 1 o il microinfusore da non da moltissimo tempo e e chi più di un paziente può parlare con un altro paziente che è brutto, diciamo persona con diabete per informarlo e comunicare anche le difficoltà che ci possono essere nella scelta è vero non quando voi medici vite questo microinfusore a queste caratteristiche è difficile che la persona con diabete stia attenta alla caratteristica tecnica, a volte vediamo anche la nostra comodità, la nostra praticità, elmo e
Ed è importante perché è chiaro che non tutti, non tutti i dispositivi, sono allo stesso livello tecnologico, allo stesso livello di avanzamento di di cura. Però, ebbene, che ognuno di noi faccia proprio perché noi conviviamo con questi dispositivi, cioè solo una parte del nostro corpo, quindi è bene che ognuno di noi, e quindi anche con l'approfondimento della formazione del diabetico guida sia presente e negli ambulatori medici nelle nelle case di comunità perché, è vero, non siamo medici, ma vivendo la patologia ogni giorno e anche constatando alcune difficoltà, ho alcuni modi di sopperire a delle difficoltà. Possiamo dare un consiglio senza nulla togliere al
Al medico, che chiaramente ha un altro ruolo, voleva intervenire il dottor morte.
Dobbiamo dire che noi osserviamo questo fenomeno, che è quello appunto della della gestione della consapevolezza sui temi del diabete, le persone con diabete devono essere consapevoli che devono avere accesso a fonti privilegiate di informazione, perché è comunque e comunque questo è un modo anche per iniziare migliori percorsi di cura e per garantire a se stessi che si sta intraprendendo una strada per la gestione di qualcosa con cui si convive per tutta la vita.
Però dobbiamo anche valutare il pericolo delle potenziali derive, perché oggi noi assistiamo all'esposizione a una certa disintermediazione del messaggio e ad un.
An ad un sistema di influenze delle scelte che possono essere non sempre dettate da ragioni assolutamente come quelle della condivisione, come quella delle esperienze personali, quindi noi pensiamo che le persone con diabete abbiano un grande diritto di scegliere, ma anche di scegliere, di essere informate bene, di essere incoronato l'azione è stata pensare eh,
La fonte da fonte primaria di una corretta informazione clinica rimane quella del proprio medico, quindi lo dico da rappresentante di un'azienda, ma è oggi questo è importante, quindi assolutamente la condivisione fra persone con diabete, la condivisione deve garantire che vi sia un livello che protegga da,
La disintermediazione sociale dai fake-news da quant'altro, perché purtroppo vi è uno spettro di informazione che potrebbe avere questo tipo di alberghieri è importante lavorare esatto visto.
Dobbiamo lavorare tutti uniti e convergere su una sinergia di missione sociale che porti l'appropriatezza a governare questo questo beneficio, che può, che può riguardare tante persone.
Le dico solo che le 2 ore e mezza di cui parlava la professoressa soccorro sono 18 ore alla settimana, sono cinque settimane all'anno quante cose si possono fare con due ore e mezza 18 ore, 5 settimane in più.
Se lavorassimo, però, è forse il tempo sarebbe meglio distribuito, Manuela ai due minuti, se vuoi intervenire perché si meno.
È pronta?
No, no, allora non si può prescindere dalla consapevolezza quando si chiamava avanti alcune in via, qui certi drammi succede all'estero e certi problemi non succederebbero e, come dice a ragione di rivolgersi quando dice c'è una, cioè questi influencer, queste fake news.
Ed è per questo che noi esistiamo il polso del diabetico guida ho voluto proprio io che ho cominciato cinque anni fa perché i nostri volontari no, hanno.
Sono quelli che vedono i le persone con diabete.
Le persone con diabete si rivolgono a noi col ruolo di cubi ricordiamoci che se facciamo un po'di stress tabula Polibo, quando si va dal medico questo camice bianco e loro si impegnano, ci dicono il 100% e noi veniamo a casa e ricordiamo il 30% proprio perché c'è lo stress e c'è diciamo un po'così,
È cerchi, hanno una certa, vedono il medico come un'autorità, hanno paura delle sgridate, la mia dottoressa che insomma è stata strappata via la butto omesso, sottolineava fogli evidenziatori quando tirava fuori un evidenziatore di un certo colore e già avevamo paura di quello che poteva dire e quindi ricordiamo poi il 30% avere invece a che fare con una persona con diabete formata, ripeto 11 lezioni formata dai migliori docenti. Abbiamo ottenuti che di Kenobi una di questo proprio è Daniela Bruttomesso e certificata dalla scuola di formazione rimedi diventa un
Un mezzo per sfogarsi io dicevo che de de cioè delle richieste che non direbbero mai al medico o in ambulatori, lo direbbero mai, però li riusciamo e soprattutto anche, appunto, cominciava Silvia meno male che abbiamo disposizioni tanti strumenti diversi perché io sono diversa da lei lei è diversa da un altro, chi fa attività fisica, chi non vuole avere lo strumento attaccato, chi non vuole avere il catetere, c'è chi siamo e meno male che c'è il vestito,
Possiamo proprio indossare il vestito adatto, però è anche vero che ci sono le caratteristiche tecniche, come ha detto Silvia, però ci sono anche ciò che vuole la vita e l'esperienza, quindi io esorto, come ha detto lei ha tra virgolette usare le persone che sono formate e che sono i volontari usati integrandoli cioè deve essere sempre integrato nella realtà dove si è sempre il diabetologo che,
Vigila sull'attività del diabetico guida, però ecco, io vi esorto ad usarli perché stiamo risolvendo.
Anche come Fund abbiamo adesso istituito lo sportello solidale, c'è una mail sportello solidali, cucina fund, punto it, ci arrivano tutti i giorni delle segnalazioni e cerchiamo di risolvere un problema dal punto di vista legale, dal punto di vista di di informazione e di consapevolezza e di tante altre cose insomma che,
Insomma, cioè cerchiamo di metterci a disposizione di tutti i giorni, grazie, grazie, grazie ancora, dottoressa Bertaggia, grazie grazie a tutti quanti voi, grazie al dottor Morgese, grazie alla professoressa su Curno, grazie a no all'onorevole Paroli, ovviamente per questa conferenza stampa all'onorevole Bono e ovviamente il prossimo appuntamento è in Calabria questo possiamo dirlo, quindi vi aspettiamo in Calabria grazie a tutti.
Grazie grazie.

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