08 LUG 2026
dibattiti

Geocrazia: mutamenti geopolitici e nuovi scenari internazionali III edizione

CONVEGNO | - Roma - 14:56 Durata: 4 ore 11 min
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Promosso dall'On.

Andrea Di Giuseppe in collaborazione con l'associazione Geocrazia.

saluti istituzionali del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimo Dell’Utri, e del ministro degli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari.

Segue l’intervento introduttivo dell’onorevole Andrea Di Giuseppe, presidente del Comitato del Commercio Internazionale della Camera dei Deputati.

Il primo panel, dal titolo “Come i conflitti influenzano il commercio internazionale”, vedrà confrontarsi rappresentanti delle istituzioni, del mondo diplomatico e accademico, insieme a esperti di relazioni internazionali ed economia.

Tra i relatori figurano la senatrice Cinzia Pellegrino, l’onorevole Souad Sbai, l’ambasciatore Francesco Talò, Alessandro Bertoldi, Enrico Petrocelli, Paola Valerio, il professor Francesco Petricone, il professor Alexandre Del Valle e Mauro Broda.

A moderare il dibattito sarà Vittorio Russo, responsabile della comunicazione di Geocrazia.

I lavori riprendono con il secondo panel, “Verso un nuovo ordine mondiale: tra dialogo e diplomazia”.

L’apertura sarà affidata all’analista geopolitico Nicolas Magnoli, seguito dagli interventi della già console degli Stati Uniti d’America in Italia Tracy Roberts, del presidente della Fondazione Studi Internazionali e Geopolitica Giancarlo Elia Valori, del generale Donato Mauro, di Carlo Capria, di Roberto Galanti e dello stesso Pierluigi Sabatini, presidente di Geocrazia.

La moderazione sarà curata dalla giornalista Silvia Roberto.

Saluti finali di Umberto Trenta, fondatore insieme a Michail Sergeevič Gorbačëv del Manifesto “Premi Nobel per la Pace”, di Charan Singh, CEO di EGROW Foundation, e dell’ambasciatore Sergio Vento, già rappresentante italiano presso le Nazioni Unite e negli Stati Uniti d’America.

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Buon pomeriggio benvenuti agli illustri relatori e ai gentili ospiti che ci hanno raggiunto qui oggi.
Desidero innanzitutto ringraziare in maniera molto sentita il presidente di geografia, Pierluigi Sabatini e l'intera associazione per il lavoro svolto oggi.
E per aver organizzato questa importante iniziativa, giunta alla sua terza edizione e alla Camera dei deputati per aver ospitato un momento di così alto confronto, il titolo dell'incontro richiama i mutamenti geopolitici e i nuovi scenari internazionali. Non si tratta soltanto di una definizione accademica, viviamo realmente una fase storica in cui gli equilibri mondiali stanno cambiando, con una rapidità che probabilmente non vedevamo dai tempi della fine della guerra fredda. I conflitti non incidono più soltanto sulla sicurezza degli Stati, ma influenzano il commercio internazionale. L'approvvigionamento energetico
Le catene del valore, la competitività delle nostre economie e, in definitiva, la vita quotidiana dei cittadini. In questo scenario la geopolitica torna a essere uno strumento fondamentale di comprensione della realtà,
Comprendere gli interessi degli attori internazionali, leggere le trasformazioni degli equilibri regionali e interpretare correttamente il rapporto tra economia, sicurezza e diplomazia non è più un esercizio riservato agli specialisti o ai tecnici, ma una necessità per chiunque abbia responsabilità pubbliche.
L'Italia.
Per la sua storia e soprattutto per la sua posizione geografica, continua a occupare un ruolo strategico nel Mediterraneo, uno spazio che oggi è tornato a essere centrale per gli equilibri internazionali, anche nella sua nuova definizione di Mediterraneo allargato, la nostra capacità di dialogare, costruire partenariati e promuovere stabilità rappresenta una risorsa che deve essere valorizzata con lungimiranza,
La geopolitica mostra come la storia non è immobile e che gli equilibri internazionali sono in continua evoluzione. Proprio per questo il dialogo, la conoscenza e la capacità di comprendere il mondo rappresentano strumenti indispensabili per costruire il futuro, come negli incontri che vediamo qui oggi con questo auspicio rinnovo il mio ringraziamento agli organizzatori, ai relatori, a tutti i partecipanti per contribuire al successo di questa giornata di lavori. Procediamo dunque con i saluti istituzionali. Lascerò quindi il podio al sottosegretario Massimo dell'Utri, del MAECI, al ministro Luca Beccari per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino
All'onorevole Andrea Di Giuseppe presidente del Comitato nel commercio internazionale della Camera dei deputati e al professor Dario Peirone, direttore generale dell'Istituto Friedman, grazie.
Buon pomeriggio, grazie a tutti e complimenti agli organizzatori, al mio amico oramai abbiamo un rapporto consolidato, l'onorevole Di Giuseppe al presidente di democrazia, Pierluigi Sabbatini, un saluto anche al direttore dell'istituto, fare domanda con il quale abbiamo avuto ho avuto modo già di apprezzare il loro lavoro e credo sia collegato.
On line, un saluto al Segretario di Stato di San Marino Beccari.
Un saluto istituzionale su un argomento così semplice, ma, dall'altro lato, particolarmente complicato è certamente affascinante, non è così semplice come vuole possa apparire, perché a oggi il tema della geopolitica è un tema di assoluta attualità, per cui dobbiamo essere grati agli organizzatori per gli spunti che certamente usciranno fuori da questo importante incontro perché
Oramai l'attività internazionale è caratterizzata, diciamo, da tre voci, da tre capitoli, totalmente anche nuovi e innovativi che sono, la Rav la rapidità, l'imprevedibilità è l'interconnessione degli eventi, perché vedete se fino a qualche anno fa, a qualche mese fa, tutto sommato vi era vi erano delle strategie, vi erano delle possibili previsioni, oggi invece tutto il quadro è cambiato, per cui rispetto a questi fenomeni rapidità il quadro cambia di giorno in giorno imprevedibilità, con un quadro che cambia anche in maniera inaspettata e a volte non prevedibile,
C'è necessariamente con sé quella internet. Connessione degli eventi a tal punto che un singolo episodio di natura circoscritta, riguardante magari alcuni paesi poi vada a incidere sull'economia globale e complessiva per cui grazie al tema di oggi, perché è un tema che è necessariamente porterà a delle riflessioni perché noi abbiamo un sistema Italia da tutelare, noi abbiamo un sistema Italia da sviluppare, noi abbiamo un sistema Italia, io ricopre l'incarico di sottosegretario solo da alcuni mesi, ma più avanti vado più. Mi rendo conto di come nel mondo il sistema Italia sia apprezzato sia sia apprezzato, sia importante sia riconosciuto e ha un ruolo fondamentale. E allora sorge il problema di come tutelare questo sistema, innanzitutto per quanto riguarda il rapporto delle nostre imprese con gli altri Paesi, e su questo c'è un'attività incessante, soprattutto per quanto riguarda
Non solo la tutela degli italiani nel mondo che costituiscono i nostri ambasciatori nel mondo, ma anche una tutela del mondo delle imprese. La riforma del MAECI su questa in cd ha inciso tantissimo, perché ora gli aspetti anche commerciali pensa all'Igiea se Zola sa assaggi assieme a Stefano, un riferimento al MAECI ed è un'attività di profondo sviluppo e di forte sviluppo che il MAECI ha voluto proprio per una maggiore sviluppo delle nostre imprese all'estero, del nostro lavoro, delle nostre imprese all'estero ma al contempo per una tutela contestuale del lavoro delle nostre imprese all'estero sembra un gioco di parole, caro onorevole, ma in realtà è un qualcosa che è veramente importante, su cui si spendiamo
E quotidianamente.
Di fronte a questo, però, la vera emergenza diventa poi, credo, che sarà sicuramente un tema che il relatore avranno modo di affrontare quella della sicurezza energetica che dobbiamo garantire al nostro Paese, perché in questo contesto diventa un passaggio, un momento fondamentale ed un passaggio rispetto al quale certamente vanno fatti ulteriori ragionamenti perché perché è necessariamente c'è un sistema commerciale che va in evoluzione, basti solo pensare a una potenzialità, una nuova tematica che giorno dopo giorno si sviluppa sempre di più, che è quella dell'Artico che può creare delle nuove rotte commerciali, ed ecco perché si sta spendendo, pensando anche al rotte alternative e competitive con per quanto riguarda il Mediterraneo, per and penso al sistema Imec Imec, ma sicuramente l'ambasciatore Talò, il nostro inviato speciale su questo spenderà parole per cui non vi voglio
Soffermare ulteriormente, così come nel campo del dei flussi energetici l'Italia sta facendo tanto, penso a quello che si sta facendo con il sistema Helmet Medline Med, la Med Link, il Sat 2 ko Corridor per il Mediterraneo, tutta una serie di iniziative che insieme allo sviluppo del digitale e dobbiamo anche iniziare a ragionare in termini di intelligenza artificiale certamente devono costituire un momento fondamentale per la nostra sicurezza energetica e per lo sviluppo del nostro del nostro territorio.
Ho parlato anche e credo che sarà un tema che verrà affrontato della presenza del ruolo degli italiani nel mondo comunità, oramai i residenti sono 7 milioni 478.000 e anche quest'anno nei primi mesi sono cresciuti, credo, dell'1,8%, quindi è una comunità che cresce sempre di più se noi lo vediamo in termini di numero di abitanti è la seconda regione per abitanti d'Italia, quindi una vera e propria, una delle regioni più importanti, con una rappresentanza che cambia giorno dopo giorno, perché inizialmente magari era frutto del lavoro degli degli emigranti, di chi emigrava per una necessità proprio lavorativa. Oggi purtroppo, e su questo va fatto un ragionamento spesso e volentieri in alcune comunità sono i nostri migliori cervelli che sono lì e che si sono inseriti con ruoli fondamentali e importanti nelle rispettive
Economia. Ecco, anche questo deve fare parte della diplomazia della crescita. Anche questo può diventare un momento di tutela e di sviluppo del nostro sistema. Io non mi voglio dilungare ulteriormente perché il saluto istituzionale non deve diventare una relazione, però queste cose le volevo rappresentare anche per il ruolo e le deleghe che mi vengono attribuite. Porto anche il saluto del ministro Tajani, che ringrazio sempre per la disponibilità, ma anche per il lavoro che sta facendo, perché mi sono reso conto che se l'Italia ha un'immagine o un ruolo importante nel mondo, questo lo si deve grazie alla Presidente Meloni, ma anche al ministro Tajani per tutto il lavoro che si sta facendo. Io vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro. Mi scuso perché avrò modo
Di seguire solo gli interventi iniziali, poi purtroppo io dico sempre la giornata e di quanto ventiquattr'ore, le deleghe sono tante, gli impegni sono altri, per cui mi scuso poi successivamente mi dovrò allontanare l'impegno, però questo sì, ve lo posso garantire anche per un fatto Car caratteriale, e l'onorevole Di Giuseppe lo sa, ci siamo visti, anzi ho chiesto io l'incontro quando mi sono insediato, ho chiesto l'incontro con tutta
I deputati e i senatori e lettere all'estero, perché mi sembrava un fatto doveroso, è giusto per cambiarmi e interconnettersi con chi è il rappresentante del popolo rappresentante degli italiani all'estero, per cui quello che vi posso dire ringraziando gli organizzatori, questa è la terza edizione, quindi è ormai un qualcosa che si va consolidando nel corso degli anni. Certamente avremo modo di rivederci, ma soprattutto certamente avremo modo di sviluppare quelli che saranno i contenuti che emergeranno oggi, grazie a tutti e buon lavoro
E Tosi vuole raggiungere il podio, l'onorevole Giuseppe.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio, dunque.
Io invece sarò un pochino più lungo il sottosegretario.
Mi mi perdonerà, ma.
Diciamo che ho preso il vizio dei politici da imprenditore che cerco di essere sempre abbastanza, no, però questo è un tema abbastanza importante e, come potete immaginare, anche attuale.
Quindi il titolo nel nostro panel è come i conflitti.
Influenzano il commercio internazionale, io vorrei iniziare dicendo una cosa leggermente diversa, forse anche scomoda.
I conflitti non influenzano il commercio internazionale, i conflitti rilevano la verità del commercio internazionale.
Per anni ci siamo raccontati una storia bellissima, che più commercio avrebbe significato automaticamente più pace, che più globalizzazione avrebbe significato o meno guerre.
Che più interdipendenza avrebbe reso impossibile il conflitto.
Era una teoria elegante, era rassicurante, ma era anche in parte vera.
Ma oggi dobbiamo avere il coraggio di dire che però non basta più.
Perché?
Vedete, abbiamo scoperto che l'interdipendenza senza regole può diventare dipendenza, che la globalizzazione senza sicurezza può diventare vulnerabilità.
Che il libero commercio senza reciprocità può diventare una forma molto sofisticata di resa industriale e allora la domanda vera non è solo come i conflitti danneggiano il commercio, la domanda vera è che tipo di commercio abbiamo costruito, se basta una guerra, una crisi marittima, una sanzione,
Una rottura geopolitica per mettere in ginocchio intere filiere produttive, per troppo tempo abbiamo pensato che la pace fosse una condizione esterna commercio.
Prima c'è la pace, poi arriva il commercio, io guardate, credo il contrario, il commercio è una delle infrastrutture della pace, ma solo se è costruito bene non basta solo commerciare, bisogna capire con chi bisogna capire le condizioni con quali dipendenze, con quali tecnologie con quali materie prime con quali rotte con quali porti,
Con quali regole, perché oggi una fabbrica può essere fermata, non solo da una bomba o da un chip che non arriva un'impresa, può essere colpita non solo da un missile, ma da una rotta marittima bloccata.
Una nazione può essere ricattata non solo da un esercito, ma da una dipendenza energetica.
Digitale alimentare o industriale,
Questo è il primo punto centrale.
La sicurezza nazionale del ventunesimo secolo non si misura soltanto con i carri armati, si misura importi in cavi sottomarini in semi conduttori in energia, in farmaci, in materie prime, in capacità manifatturiera Intel, intelligenza logistica.
Chi controlla le filiere controlla una parte della sovranità degli altri.
E allora dobbiamo smettere di usare parole vecchie per descrivere un mondo nuovo, non esiste più una separazione netta tra
Economia e geopolitica.
Non esiste più né separazione netta tra commercio e sicurezza, non esiste più una separazione netta tra impresa e interesse nazionale,
Ogni contratto internazionale.
Importante oggi, o anche un atto di geopolitica.
Ogni investimento industriale è una scelta di sovranità, ogni filiera e anche una mappa del potere.
E qui arriva la parte controintuitiva.
Noi non dobbiamo difendere il commercio dei conflitti, dobbiamo costruire un commercio che rende conflitti meno convenienti, perché la pace non si difende solo con la diplomazia, magari si difende anche rendendo la guerra economicamente stupida industrialmente, costosa, finanziariamente insostenibile.
E commercio intelligenze non è lì, non elimina il conflitto.
Ma può alzarne il prezzo
E quando il prezzo del conflitto diventa troppo alto, la diplomazia torna ad avere spazio.
Questa è la nuova frontiera.
Non è una globalizzazione ingenua, dove compriamo tutto da chiunque, il prezzo più basso non è un protezionismo cieco dove pensiamo di poter fare tutto da soli, ma una terza via, una globalizzazione adulta o una regionalizzazione meglio.
Una globalizzazione fondata su tre parole, reciprocità, sicurezza, responsabilità.
Reciprocità significa che il mercato aperto non può essere una porta spalancata solo da una parte, sicurezza significa che alcune Fini, alcune filiere strategiche, non possono essere lasciate alla casualità del prezzo più basso.
Responsabilità significa che il commercio non può essere neutrale davanti a chi usa l'economia come arma politica.
Perché diciamolo chiaramente oggi il commercio internazionale non è più soltanto una questione di export, dazi dogana e container, è una questione di libertà.
Libertà di produrre, di approvvigionarsi, di scegliere i propri alleati e di non essere ricattate.
E quindi anche l'Italia deve cambiare questo angolo di veduta, noi siamo una grande potenza manifatturiera, siamo una nazione esportatrice, siamo un approda, una piattaforma naturale tra Europa Mediterraneo, Africa, Medioriente e Atlantico.
Ma per troppo tempo abbiamo pensato che il commercio estero come una funzione economica, oggi dobbiamo pensarlo come una funzione strategica dello Stato, l'export non è una vendita, è presenza influenza, è reputazione.
è diplomazia industriale, una piccola e media azienda italiana che entra in un mercato non osta, non sta solo vendendo un prodotto, sta portando un pezzo d'Italia, sta costruendo una relazione.
Sta occupando uno spazio che, se
Non occupiamo noi, qualcun altro occuperà per questo il commercio internazionale non può essere lasciato solo agli addetti ai lavori, deve tornare al centro della politica estera.
Perché oggi non esporti influenza si importa dipendenza, se non si esporta influenza, si importa dipendenza.
E questo vale ancora di più in un mondo frammentato, dove i conflitti non sono più solo militari, energetici, commerciali o tecnologici.
Il futuro non sarà deciso soltanto da chi avrà l'esercito, più forte sarà deciso da chi avrà le filiere più resilienti, le imprese internazionalizzate, gli accordi più intelligenti e le de plume, ed è la diplomazia economica più rapida, e qui dobbiamo essere molto onesti, la pace non si costruisce con gli occhi chiusi la pace si costruisce chi capisce dove nasce il rischio,
Prima che diventi una guerra e la pace non è ingenuità, la pace e la preparazione, la pace non è assenza di forza, la pace e la capacità di usare la forza economica per evitare che serva quella militare.
E allora il messaggio che vorrei lasciare aprendo questo panel è semplice, il commercio internazionale non è il dopoguerra, ma il pre-guerra è il luogo dove si capisce prima degli altri, se il mondo sta muovendo verso cooperazione o verso la frattura.
Se guardiamo le rotte, capiamo le tensioni, se guardiamo le materie prime che apriamo le nuove tendenze, se guardiamo le catene del valore, capiamo chi sarà libero e chissà la dipendente e se guardiamo gli investimenti, capiamo dove si sta spostando il potere.
Il commercio è una forma intelligente, democratica bisogna però solo saperlo leggere e leggerlo con un angolo nuovo e quindi oggi non siamo qui per fare un dibattito tecnico, siamo qui per discutere una questione politica enorme, come trasformare il commercio internazionale da vittima dei conflitti a strumento di stabilità, sicurezza e leadership perché il mondo non ha bisogno di meno commercio ha bisogno di commercio migliore, meno ingenuo, più giusto, più reciproco, più strategico,
E più capace di difendere le libertà.
Lasciatemi chiudere con una provocazione, per decenni abbiamo detto dove arrivano le merci non arrivano gli eserciti, oggi dobbiamo aggiornare questo questa frase, direi dove arrivano le merci, libere regole giuste, dipendenze equilibrate, gli eserciti hanno meno spazio, ma dove arrivano dipendenze tossiche, ricatti economici e filiere opache il conflitto è già iniziato anche se non sentiamo ancora i colpi dei fucili.
Ecco perché questo panel è molto, molto importante e ringrazio chi lo ha organizzato, dottor Sabatini, perché è un panel dove si cerca di ragionare su un approccio diverso.
Parla perché parlare di commercio internazionale oggi significa di parlare di pace, ma non della pace e retorica della pace concreta.
Quella che passa dai porti, dalle imprese, dalle filiere, dagli accordi e dalle tecnologie.
Dal coraggio politico di scegliere il commercio non è neutrale per sua natura.
O costruisce libertà o costruisce dipendenza.
Sta a noi decidere poi da che parte stare grazie a tutti, grazie agli organizzatori o gusto, grazie ai partecipanti, visto ambasciatore parrocchia è arrivato che ci illustrerà, come ha detto come inviato speciale Imec, questa importante infrastruttura, spero veramente che questa questo panel, questa riunione sia il primo dei tanti perché guardate l'approccio al,
Commercio internazionale, come
Nuovo termometro per poter evitare poi dei conflitti da un punto di vista militare, ritengo che sia molto corretto, grazie.
Possiamo procedere ora con il professor Dario Peirone, direttore generale dell'Istituto Friedman.
Grazie. Grazie per questo invito saluto veramente tutte le autorità presenti e ringrazio davvero il tutto il team di geografia, in particolare il presidente Sabattini, per per questo invito devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto, del sottosegretario dell'Utri e dell'onorevole Di Giuseppe sono stati, non dei saluti istituzionali hanno veramente inquadrato meglio di qualsiasi intervento specifico quello che è il problema di cui si andrà a discutere. Io mi ritrovo molto nelle parole che sono state dette e faccio un breve inciso a livello a livello personale, oltre che Milton Friedman ha appena concluso il mio secondo mandato come presidente del Centro estero della Regione Piemonte e in questi due mandati, noi abbiamo veramente ristrutturato questa agenzia, portando di fatto è il Piemonte tra le prime 10 regioni europee. Secondo il Financial Times, per l'attrazione investimenti abbiamo accompagnato
Preparando il dossier insieme col presidente Cirio, uno dei più grossi investimenti esteri sul territorio, la startup di Singapore Silicon Box, che ha investito 5 miliardi e portiamo ogni anno 1.000 imprese sui mercati internazionali e quindi tutto quello che avete detto posso confermare che è la realtà non è teoria.
L'imprevedibilità, l'incertezza, l'interconnessione sono sicuramente le caratteristiche del mondo di oggi e credo che questa definizione di commercio come infrastruttura di pace me la porterò assolutamente dietro anche anche in altri contesti.
A questo punto, però, bisogna capire cosa fare e soprattutto quale può essere il ruolo del nostro Paese e il ruolo dello Stato e il ruolo delle imprese.
Io credo che da questo punto di vista noi stiamo vivendo una un cambiamento sconvolgente, da un lato Saras c'era stato detto, dopo il crollo dell'Unione Sovietica che era finita la storia, oggi ci stiamo vivendo dentro questa storia e stiamo riscoprendo, credo, l'importanza di una nozione che si era totalmente persa nel suo vero significato che è il mercato tutte quelle caratteristiche che l'onorevole Di Giuseppe c'ha così brillantemente esposto e dettagliatamente esposto.
Sono la descrizione economica del mercato, il mercato fa delle transazioni che devono essere per forza reciproche, ci deve essere un vantaggio reciproco, ci deve essere un prezzo giusto, non si deve creare una dipendenza.
Com'è che non siamo più riusciti a ritrovare il mercato del mondo d'oggi perché in realtà c'è stato un intervento da parte di Stati da parte di politiche dannose che hanno creato un degli effetti disastrosi dal punto di vista economico?
Pensiamo soltanto a quelle che sono le crisi che noi dobbiamo affrontare oggi sono crisi portata dal mercato, sono crisi portate da scelte di Governi, scelte politiche che sono state totalmente errate
Sul mio territorio penso alla crisi dell'automotive, che è stata una scelta deliberata, sostanzialmente penso a tutta la politica del governo cinese, penso alla decisione dei dazi degli Stati Uniti.
E allora, in questo momento di incertezza, in realtà quello che noi abbiamo, visto che proprio le transazioni tra le imprese sono la cosa più resiliente?
Per questo il commercio è così importante come infrastruttura di pace, perché effettivamente, anche in un momento di crisi politica, anche quando due governi non si parlano molto spesso, le imprese invece riescono a parlarsi e a commerciare e a creare sviluppo? C'è un altro punto che secondo me è quello fondamentale. È oggi una volta capito che bisogna recuperare la dimensione del mercato senza guardarlo con un'accezione negativa. Questa parola mercato che aveva sempre un po'di sconvolgimento, mentre in realtà è una delle emozioni più limpide e più positive in ambito economico. Noi stiamo secondo me molto, sottovalutando quello che è il ruolo delle nuove infrastrutture della nuova economia che si sta sviluppando. Noi abbiamo un'economia che sarà sempre più basata su nuove tecnologie
Ne cito due che mi sono molto familiari, perché le sto studiando anche da vicino, che sono da un lato all'intelligenza artificiale, dall'altro l'economia dello spazio spesso economy, entrambe sono basate su nuove infrastrutture totalmente diversa da quella del passato.
E a questo punto essere Supplier, cioè fare parte della filiera, può non bastare, perché alla fine può succedere che si venga rimpiazzati da un Supplier più bravo, da un Supplier meno costoso, da un Supplier più efficiente, al contrario, riuscire ad avere parte nelle infrastrutture di questa nuova economia è una questione assolutamente centrale.
E io credo che l'Italia possa giocare un ruolo importante, pensiamo soltanto al fatto che il 60% della Stazione Spaziale Internazionale costruiti in Italia.
Non stiamo parlando di poco, stiamo parlando di punti critici sull'intelligenza artificiale, che ruolo possiamo giocare, io temo che abbiamo una visione un po'passiva in questo.
Anche nella mission del dell'Istituto per l'intelligenza artificiale, la i Fori industri, c'è questa visione in cui l'Italia sostanzialmente non è che può inventarsi chissà che cosa, ma possono un altro cercare di applicare l'intelligenza artificiale alla sua manifattura, ottimo, secondo me non basta.
Secondo me noi possiamo assolutamente giocare un ruolo nelle infrastrutture, anche sull'intelligenza artificiale, così come lo possiamo giocare sulle comunicazioni, così come lo possiamo giocare sulla sull'economia dello spazio.
E questo lo possiamo fare perché abbiamo ancora un mercato forte, un mercato di piccole e medie imprese che sono flessibili, che sono innovative e che vogliono crescere nel mondo, quindi io davvero vi ringrazio per questo invito e vi ringrazio soprattutto per questo convegno che secondo me è importantissimo perché mette a fuoco le sfide del mondo di oggi e io credo che soltanto con una visione orientata al mercato e alla libertà riusciremo a superare questo momento complesso grazie,
Possiamo procedere con l'ultimo saluto istituzionale, il ministro Luca Beccari, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, che è in collegamento.
Signore e signori graditi ospiti, è per me un grande piacere e un onore poter rivolgere questo messaggio.
In occasione dell'evento organizzato da John Croazia, in un convegno appunto dedicato ai mutamenti geopolitici e i nuovi scenari internazionali.
Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, mi dispiace non poter essere presente con voi a Roma e poter discutere in maniera diretta di un tema che è al centro sicuramente del anche del dibattito e della strategia di politica estera che sviluppa la Repubblica di San Marino in questi anni e stiamo affrontando sicuramente un momento storico molto particolare dove sicuramente la parola complessità e quella che è un po'.
È descrive forse in maniera sintetica al meglio le caratteristiche di una fase di grande cambiamento, perché, da una parte, e stiamo correndo veloce su tanti binari, come quelli tecnologici, come quelli legati all'innovazione?
E le nostre società sono sempre più influenzate da questi cambiamenti importanti che accompagnano il fronte tecnologico dall'altra parte, siamo di fronte anche a tanti scenari e di complessità a livello internazionale, non solo nelle aree di conflitto, sia quelli vicini a noi di quelle più lontane che poi hanno un'influenza anche sul nostro modo di vivere e sulle nostre economie quindi oggi è possibile dire che se la geopolitica o la democrazia in passato era è una materia strettamente specialistica e che sviluppano un dibattito forse fra fra un nucleo ristretto di addetti ai lavori e gli appassionati sicuramente oggi è un tema
Di stretta attualità, che la vostra organizzazione della vostra iniziativa, allo scopo di in qualche modo promuovere in termini di discussione e dibattito, coinvolgendo sempre una platea più ampia e, soprattutto, segmenti diversi.
Ah di stakeholders riguardo riguardo a questo aspetto, dico questo perché oggi non esistono differenze tra Stati grandi e Stati piccoli, di fronte a questi temi non ci sono stati che sono immuni agli effetti dei grandi mutamenti geopolitici e dei grandi fattori internazionali, che hanno tutti i conseguenze dirette magari con misure diverso con numeri diversi con una strada diversa su tutte le realtà.
Internazionali viviamo oggi addirittura un profondo dibattito sul ruolo del multilateralismo delle organizzazioni internazionali.
E sulla loro capacità di far fronte a questi eventi, la stessa strategia nazionale di ogni Stato è influenzata da questi aspetti, temi come l'approvvigionamento energetico, la gestione delle linee e di approvvigionamento commerciale e le rotte di interscambio, così come la sicurezza, intesa come una sicurezza non solo fisica ma anche una sicurezza dalle minacce ibride.
E diventano oggi i temi di attualità per tutti e quindi.
Proprio per questo è importante sottolineare la grande importanza che iniziative come quelle poste in essere da geografi hanno nel cercare di coinvolgere una platea sempre più ampia e sempre più diffusa, non solo di esperti, ma anche di ascoltatori rispetto a questi temi San Marino è un Paese che sicuramente,
Ha una visione e un paese di ridotte dimensioni territoriali, ma con una grande vocazione internazionale, lo dimostrano l'ampio numero di relazioni diplomatiche e la sua partecipazione a tutti gli organismi multilaterali, e ovviamente è.
E non può prescindere da questo, non può prescindere, quindi, anche nell'organizzare sul piccolo territorio e le strategie per la nostra piccola realtà statuale e non possono prescindere appunto da questi, da questi grandi cambiamenti, così come non può prescindere il nostro impegno, il nostro contributo nelle sedi multilaterali per cercare di portare no delle favorire quelle che sono per noi le,
E le soluzioni, maestro e quindi le soluzioni che si basano.
Rispetto alle criticità, sul dialogo, sulla diplomazia, sulla ricerca di una pace vera e duratura e oggi dobbiamo cercare, come politici, come amministratori della cosa pubblica, e di cercare di tenere un po'la barra dritta fra chi, da una parte magari interpreta questo momento un po'fuori dagli schemi e quindi è cercare di,
Eh no, ricondurre sempre il dibattito su sulle basi, sui temi che ci stanno cari e soprattutto dall'altra parte, e non cedere il fianco alla speculazione politica, alla a dibattito talvolta semplicistico e populistico di fronte a questi grandi mutamenti.
Ovviamente noi abbiamo la responsabilità di creare delle sintesi, sviluppare delle linee progettuali di azione politica e dovendoci districare tra la miriade di informazioni che circolano, che magari non sono verificate sempre tutto e che non sono sempre sempre attendibili, e tra quella che a volte è una vera e propria disinformazione tra quella che è anche a volte l'influenza esterna che può arrivare a un Paese quindi insomma un compito difficile che dobbiamo cercare di svolgere al meglio coinvolgendo informando e condividendo quelli che sono analisi ben pensate.
E su questo momento storico che ci permettono poi di trovare le migliori soluzioni, ovviamente per i nostri popoli in primis, ma soprattutto per la comunità internazionale, grazie ancora per il vostro invito e vi auguro un buon lavoro e un successo di questa bellissima iniziativa.
Ringraziamo il ministro Beccari e ora, in conclusione, per i saluti istituzionali, inviterei il console onorario della Repubblica di Moldavia Roberto Galanti per una donazione a alle istituzioni che sono intervenute grazie.
Bene.
E volevo invitare alla mia destra, non a sinistra.
Sottosegretario dell'Utri per consegnare un?
Un segno del passaggio sia del consolato che della Federazione.
Dei diplomatici e Consoli estere in Italia, della quale sono vicepresidente.
Approfitto anche per invitare l'amico, onorevole Andrea Giuseppe, per anche qui segnano un po'il passaggio queste sono delle foto litografie con firma autografa di un artista del territorio nostro.
Ah sì.
E il nome del consolato del Corpo consolare con firma autografa è un segno che ha fatto lui.
Facciamo una foto.
Allora diamo inizio ai lavori del primo panel.
Beh, qualche tempo fa.
Qualche mese fa eravamo insieme io e l'amico collega Pierluigi Sabbatini e ci siamo interrogati su come i conflitti influenzano il commercio internazionale, beh, abbiamo deciso in fretta di convocare, di metter su questo tavolo di esperti.
E di professionisti che conoscono bene la tematica per fornirci delle risposte, per capire qualcosa in più.
Stamattina leggevo un un articolo sul Corriere della Sera di Federico Rampini, che citava Jane Jeffrey che un diplomatico di lunga data alla casa Bianca, il quale dice che i conflitti vanno valutati al presente sul breve e sul medio e poi sul lungo termine per quanto concerne le conseguenze di tipo geopolitico le conseguenze,
Economiche, le conseguenze commerciali per cui tutte le previsioni che sono state fatte finora si sono rivelate costruite su un castello di sabbia, chi è, diciamo, si è subito sbilanciato con delle previsti previsioni disastrose per quello che poteva essere la conseguenza commerciale del conflitto iraniano è stato smentito e anche diciamo chi sosteneva le tesi opposte ambasciatore lei che cosa ne pensa?
Grazie ben entriamo subito nel nel tema dell'incontro, cioè di come si intreccia tutto nel conflitto.
E diciamo, l'ordine o meglio il disordine.
Economico internazionale.
E iniziando dall'idea che alla fine tutto dipenda, per esempio, dall'energia e dai combustibili fossili, che certo sono estremamente importanti, ma non sono l'unica fonte di energia.
E soprattutto il tema della libertà di navigazione, questo sì fondamentale.
E l'impressione è che certo, l'Iran ha realizzato ciò che c'era già impotenza, cioè la possibilità di bloccare lo Stretto di Hormuz e quindi di ostacolare, nel contesto di un conflitto, l'andamento dell'economia internazionale e quindi del commercio internazionale, ed è lì l'aspetto su cui credo sia importante concentrarsi cioè le il l'Iran in sostanza ha dato una prova di geografia di potere collegato alla posizione giocherà geografica,
Cosa dobbiamo fare noi?
Impedire che la Geografia, la geografia di altri ci condizioni, provocando dei danni, ed ecco che abbiamo a che vedere con un mondo in cui la globalizzazione in modo diverso continua ad avere un rilievo, non è più quella dei decenni scorsi ma non la possiamo neanche di si inventare ciò che continua ad essere determinante e l'interdipendenza l'interdipendenza di catene di produzione di filiere che,
Sono collegano diversi luoghi diversi siti di produzione e di consumo.
Hormuz, rilevante certamente per gli idrocarburi, ma dicevo, non è il solo punto importante, anzi, ad esempio per l'Italia Babel Mandeb, direi, è certamente molto più importante, eppure continuiamo a parlare di Hormuz, continuiamo ed è comprensibile guardare il prezzo della benzina, guardare la bolletta energetica,
Ma l'Italia, come grande Paese esportatore, siamo diventati il quarto Paese esportatore del mondo, superando il Giappone, ha un interesse direi esistenziale alla libertà di navigazione, a preservare il principio della libertà di navigazione ovunque, perché oggi è Ormus, ma oggi già e Babel Mandeb domani potrebbe essere Taiwan,
Con conseguenze, direi probabilmente ancora maggiori nel complesso dell'economia mondiale.
E allora diventa fondamentale preservare questi principi, la libertà di navigazione e, nel farlo, utilizzare degli strumenti che sono anche strumenti militari, utilizzarli, non in modo, direi, di confronto militare.
Ma per preservare il principio per proteggere, per mitigare la situazione rispetto alla minaccia, vediamo quindi la nostra Marina Militare guidare un'operazione dell'Unione europea Babel Mandeb e quindi, in un certo senso, mitigare la menu, c'è la minaccia che proviene da gruppi terroristici, gli aiuti che sono filo iraniani anche in quell'altro quadrante del qualora che vediamo come ad esempio investire nelle nostre capacità militari nella nostra difesa, nella nostra Marina militare serve al nostro commercio con l'estero ed ecco che di colpo si supera il dilemma burro e cannoni.
Cioè il di anche il dilemma commercio, conflitto in un contesto nel quale intanto non c'è più pace Hogue.
E ora c'è una grande zona grigia.
E c'è la minaccia ibrida in un contesto nel quale, se vogliamo avere il burro, per essere semplicistici abbiamo bisogno dei cannoni, dobbiamo investire per la difesa ed è il tema del giorno si è appena concluso, si sta concludendo il vertice della NATO ad Ankara, cioè le spese per la nostra difesa sono spese per il nostro benessere.
Sono spese per le nostre famiglie
E in questo contesto direi passiamo anche oltre alla parola difesa, parliamo di sicurezza, cioè di qualcosa di più ampio, non a caso l'anno scorso al precedente vertice della NATO si è già fatta una distinzione, non c'è l'obiettivo del 5%, include difesa e sicurezza, la difesa quella in senso tradizionale e 3,5% al quale si aggiunge un 1,5 per la sicurezza. Ecco, noi siamo impegnati lungo quella traiettoria e lo facciamo non perché ce lo chiede a qualcun altro, ma perché ne abbiamo bisogno. Noi non stiamo a obbedire a degli ordini, noi facciamo ciò che serve ai nostri interessi nazionali.
Che sono la nostra stella polare.
E lo facciamo per le famiglie dei laboratori che producono in Italia e che hanno bisogno di una filiera di produzione che continui a svilupparsi in modo integro in questo contesto, al di là dell'importanza che continua a essere fondamentale, lo stiamo vedendo in questi giorni delle fonti di energia tradizionale dobbiamo pensare,
A qualcosa d'altro che non sono tanto le fonti cosiddette alternative over di, eccetera, ma ciò che sta prima e che serve non soltanto alle cosiddette energie verdi ma serve a tutto serve, ad esempio per l'intelligenza artificiale, ma serve anche,
Con, diciamo in un contesto duale anche per la nostra difesa, cioè i minerali critici, è un tema del quale si parla sempre di più, se ne parla anche in un contesto nato per tornare al grande tema del giorno, se ne parla per ridurre le dipendenze, perché l'obiettivo deve essere,
Diventare più indipendenti in un mondo interdipendente.
L'obiettivo è acquisire sovranità anche in questo farlo, naturalmente, in un contesto non autarchico sarebbe impossibile in un contesto che ci vede insieme ai partner europei, ci vede in un contesto di Occidente che, nonostante tutto, nonostante tutto, deve rimanere unito.
è differenziando gli interlocutori, allargando la cerchia degli interlocutori perché, ad esempio, quando parliamo di minerali critici, ci troviamo in una situazione di dipendenza, direi quasi totale, dalla Cina, da un solo Paese.
Che per quanto riguarda la parte, la componente di raffinazione dei minerali critici, in particolare delle terre rare.
Arriva a una quota del 90%. Ora questo succede non solo e non tanto perché i cinesi abbiano adottato tattiche che noi possiamo considerare discutibili, ma perché hanno fatto i compiti a casa, hanno lavorato come delle formiche mentre noi facevamo le cicale. Dobbiamo adesso fare noi i compiti a casa tutti insieme, in Europa, nell'Occidente e con altri partner, ed è ciò che l'Italia sta facendo, perché quando
Nel 23, dopo un periodo troppo lungo di assenza di impegno in India, il nostro presidente del Consiglio finalmente va in India e si allaccia un rapporto molto forte, molto cordiale tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, è Narendra Modi il primo ministro indiano,
Quando nel 23 ripariamo ad alcune incomprensioni, diciamo così, che esistevano tra l'India, tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti e adesso il rapporto anche personale, perché contano i rapporti personali, soprattutto se parliamo di persone con cui ci si capisce, diciamo, affidabili,
Con gli Emirati Arabi Uniti, col presidente di di di quel Paese e Mohammed bin Zayed, eccellenti anche là i rapporti del nostro capo di governo e stessa, cosa con l'Africa, il Piano Mattei, l'importanza del Piano Mattei, perché l'Africa e il futuro è stato menzionato prima, Federico Rampini ha scritto un libro nel quale alla parola Africa si deve associare il concetto di speranza, non più quelli quei modi di pensare e caritatevoli, anche certamente nobili, ma che alla fine non producono il la trasformazione, la speranza, perché l'Africa demograficamente, il continente che cresce
Sotto ogni punto di vista è il continente che offre risorse di ogni genere, ma dobbiamo lavorare con l'Africa in modo diverso, secondo quel metodo indicato dal Piano Mattei, cioè un metodo che parla di rispetto di condizioni paritarie e in un contesto, diciamo, non paternalistico, non predicatorio.
Ora, io credo che tutto questo ci possa indurre, ecco, a ragionare di questi temi, parliamo d'Ingeo Grazia per la quale il potere, la potenza che fanno parte della storia dell'umanità, la collocazione geografica, gli interessi economici che sono la vita quotidiana dei cittadini, auspicabilmente tutti i giorni anche in assenza di conflitto il benessere, il benessere sociale,
Si coniugano in una croce in una complessità crescente e possiamo fare tutti parecchio, ovviamente a partire da Ires, sin dai responsabili politici di dai rappresentanti del popolo che siedono in Parlamento, ma anche cittadini sempre più, diciamo consapevoli del proprio impegno questo contesto l'Italia volendo concludere con una nota di Geo Grazia,
Ah delle grandi opportunità, l'Italia si trova al centro del mare Mediterraneo, il Mare Mediterraneo riprende ad avere la funzione indicata dalla sua denominazione Mare di mezzo allora, se noi siamo al centro del mare di mezzo.
Abbiamo un'opportunità di potere geografico perché il Mediterraneo è quell'anello molto piccolo, appena lo 0,8% della superficie, diciamo, delle acque del nostro pianeta 0 8%, ma vi passa il 20% dei traffici.
Commerciali internazionali
E quindi una bella rendita di posizione potenziale perché si collega e si collegano i due più grandi bacini oceanici, l'Oceano Atlantico e l'Indo Pacifico, in mezzo c'è il Mediterraneo, quindi è un'opportunità da cogliere, l'Europa e l'Africa nord sud in mezzo c'è, il Mediterraneo è al centro del mezzo l'Italia,
è una grande opportunità per coglierla, dobbiamo investire.
Impegnarsi in nuove infrastrutture, il tema dell'energia, ovviamente.
Energie con un mix autentico che vuol dire anche il nucleare.
Altrimenti è falso
Avere uno sguardo al futuro, perché questa energia che in Italia paghiamo il doppio che dei nostri paesi vicini il doppio, è una palla al piede immensa, possiamo fare le prediche che vogliamo sulle riforme, il futuro, ma finché continuiamo a spendere tanto in energia per un motivo molto semplice perché abbiamo fatto anche lì le cicale abbiamo pensato di poter campare senza nucleare perché siamo il Paese del no.
Possiamo fare di più e meglio la stessa cosa con la burocrazia, che spesso è una burocrazia del no, che ama complicare le cose, una cultura della procedura e non del risultato, che include anche tanti, insomma.
L'ambiente in cui ho vissuto, quello dei ministeri, va superato, abbiamo bisogno di più ingegneri, di persone che non abbiano fatto i miei studi, non persone come me.
Questo dovrebbe essere l'obiettivo.
Non seguire il mio esempio.
E allora potremo valorizzare la nostra posizione in termini di Geox, razzia e allora potremo parlare, ad esempio, di vantaggi quando pare, quando si discute sull'energia, che vuol dire anche minerali critici, perché sono quelli che servono per le energie rinnovabili in generale per le rotte perché il 90% dei traffici va per via marittima.
L'economia del mare, la subacquea, dove ci stiamo attrezzando con un polo nazionale della subacquea alla Spezia, dove, insieme le nostre istituzioni, a partire dalla difesa, i nostri centri di ricerca e la nostra industria lavorano insieme, ecco le opportunità ci sono, ma bisogna rimboccarsi le maniche e allora è importante che queste occasioni di incontro vengano fuori le occasioni di lavoro.
Grazie
Grazie, ambasciatore.
L'ambasciatore ha richiamato alla centralità del potere della geografia e quindi del potere della geografia.
America, Africa, Asia, l'Europa
Senatrice Pellegrino, la invito qui al mio posto.
Lei è membro della Commissione politiche dell'Unione Europea, quindi ci può dare una risposta a tutto questo
Grazie intanto ben trovati tutti, grazie per essere qui per discutere alla fine di cose complesse, però vanno a riversarsi nel nostro quotidiano, pertanto am è importante fare tutto l'excursus, sia geopolitico che storico strategico che si sta facendo in questo.
In questo consesso in questo convegno, per capire intanto qual è la situazione, perché questa situazione può incidere non solo sulle nostre aziende, ma anche sulle nostre famiglie, e quali possono essere le risposte da dare in questo periodo.
Fede dell'Italia più che mai in questo momento così critico è così convulso, ha e deve avere un ruolo determinante se noi pensate dal punto di vista geografico, siamo al centro, ahimè.
Di di tutti e i maggiori conflitti che sono in essere in quest'anno siamo al centro del mar Mediterraneo, una volta ritenevamo essere il nostro spunto, il nostro punto di forza, il Mare Nostrum, ed è quello da passano, da dove passano, non soltanto tutti i grandi commerci tramite la navigazione ma dove auspichiamo, ben presto passerà un traffico sottomarino che ci consenta poi di supplire alla emergenza energetica in questo contesto un po'convulso. Ecco, l'Italia deve fare l'Italia, deve assurgere a quel ruolo da protagonista e di
Costruttore del futuro economico non solo del Mediterraneo, ma anche del mondo, può sembrare una ambizione troppo grande, ma ribadire questo significa non capire qual è il nostro posizionamento innanzitutto geografico e vedete, nonostante ci sia una situazione di crisi mondiale così importante.
Non c'è momento migliore di questo per le nostre imprese.
Per poter spaziare mentalmente e anche negli investimenti, perché perché, che piaccia o meno questo governo, il governo Meloni, l'ha perfettamente capito, non solo la anche predetto.
Perché, al di là delle sciocchezze che buona parte, insomma dell'opposizione racconta ricordando che la Premier e l'esecutivo hanno fatto più di 500 voli di Stato in questi quattro anni, va innanzitutto dobbiamo ricordarci perché e dove e con chi quei voli di Stato sono stati fatti e sono stati fatti all'inizio della legislatura iniziando dall'Algeria è stato il primo viaggio in assoluto perché perché lo sapevamo che da lì a poco avremmo avuto come dire qualche problema con i rifornimenti energetici e meno male che l'abbiamo fatto?
Perché poi i check point, quindi, quei colli di bottiglia che si sono?
Sono venuti fuori negli ultimi due anni, non ci avrebbero poi consentito tanto margine di movimento,
Quindi è importante, è importante che ci si trovi in questa situazione con un governo molto attento che dà la priorità.
Ai rapporti internazionali, perché perché questo è un rafforzamento altrettanto importante per le nostre aziende, lo sapete anche nella vita quotidiana, se siamo da soli a combattere in una in uno Stato estero, siamo da soli, se invece siamo sotto sotto lo scudo protettivo di un governo che ci aiuta, che convoca le ambasciate, che convoca persino i consoli dopo cinque anni che non si facevano questo tipo di riunioni che da,
Come suo programma esiziale per la nazione, la firma di contratti con queste nazioni e ergere alcune di queste nazioni appartiene alleati strategici si va per la retta via in un momento così importante dove l'Italia non può competere sul prezzo.
Perché i costi sono quelli e abbassarli ulteriormente significherebbe violare buona parte delle convenzioni internazionali e anche dei diritti umani, noi non possiamo competere sul prezzo, possiamo competere sulla qualità, possiamo competere sulla creatività, possiamo competere su tutto, su quello che rappresenta il nostro made in Italy, ma a condizione che ci sia un governo che tutto questo lo favorisca.
E anzi apra nuove strade, come sono state fatte con l'India e implementati con i Paesi del Golfo che fino a qualche tempo fa erano considerati i Paesi non dirimenti, anzi guardate un po'anche con una certa di Firenze qual è la soluzione in questo momento? La soluzione commerciale sicuramente è quella di esplorare nuove rotte, rafforzare l'internazionalizzazione anche delle piccole imprese, oltre oceano oltre il Mediterraneo e oltre il golfo. Ma la responsabilità istituzionale che è quella che poi appartiene a me e al collega di Giuseppe e a tutti gli altri colleghi parlamentari, è quello di garantire che in questo percorso dai luoghi istituzionali come possono essere le ambasciate e i consolati
Fino alla strategia di governo ci sia un valido assist del governo stesso e dello Stato italiano a supporto delle nostre aziende concludo dicendo che ieri ci è arrivato anzi questa mattina era il il dato, un dato importante, anche se locale, però questo dà anche, come dire il senso di quello che anche localmente si può fare per poi aiutare nell'internazionalizzazione,
È stato aperto il bando per sostenere le imprese della moda e tutte le domande si sono subito esaurite, è importantissimo.
Perché, da un lato questo significa che era una filiera che aveva bisogno di sostegno, ma dall'altro che, essendo la filiera più più richiesta al mondo per fiere ed eventi internazionali.
Siamo orgogliosi di averla potuta supportare, anche con questo piccolo vantaggio economico e i progressivi, e tutti gli accordi che continueremo a sottoscrivere andranno in questa direzione, quindi, come direbbe qualcuno più grande di me e non abbiate paura, ma sicuramente continuate a investire non solo il vostro tempo ma anche la vostra credibilità e la vostra creatività, certi che le istituzioni a questo governo sono dalla parte delle imprese sono da parte delle famiglie e ci muoviamo nella direzione di essere proattivi e predittivi né nei modi, insomma in cui tutto questo ce lo ce lo si.
Si possa consentire, ma non si possa anche strutturare a tavolino braccio a braccio con i Paesi che fanno parte del del nostro modo di vedere che sono di nostro interesse strategico.
Grazie senatrice, addirittura Bertoldi.
Chi ha un osservatorio privilegiato sul tema in questo scenario internazionale così confuso, così frammentato come ritiene che si debbano sostenere le imprese italiane in questo momento?
Intanto, grazie grazie agli amici che l'onorevole Di Giuseppe al presidente Sabattini saluto, il Segretario di Stato di San Marino e l'ambasciatore tornò al sottosegretario dell'utile, la mia amica, la senatrice Pellegrino e tutti voi, ma penso che, come diceva poco fa la senatrice il governo stia facendo molto per le imprese il sistema come si definisce il sistema Paese faccia molto per le imprese, ma che anche,
Come piace dire a noi, le imprese facciano molto per il Paese, nel senso che la diplomazia spesso si
Come come l'impresa si servono della diplomazia, accade anche il contrario, infatti.
La fa una delle forze del nostro Paese, data dalla dalle ottime relazioni internazionali che l'Italia, da sempre migliorate, ancora probabilmente con questo governo.
E spesso anche il risultato di un'attività, di un commercio, di un, di un'intensità del commercio internazionale, delle imprese italiane e degli imprenditori italiani, anche di quelli che che risiedono all'estero e quindi accennava la senatrice prima, ad esempio, noi ieri abbiamo firmato un memorandum con un think tank degli Emirati Arabi,
È l'esempio di come questa guerra abbia rafforzato alcune relazioni, ovviamente ne ha distrutto alcune, ma ne ha ne rafforzate.
Altre
Sicuramente il
Le le relazioni che hanno risentito di più sono quelle all'interno dell'Occidente, abbiamo visto e sentito anche in queste ore, come, purtroppo a partire da questa scelta protezionistica del presidente Trump con i dazi.
I rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa abbiano iniziato a incrinarsi.
Una scelta che ha preso anche noi un po'in contropiede, perché tutto avremmo pensato o meno, che un repubblicano avrebbe come minato le fondamenta del libero mercato e facendo facendo, proprio come dire, colpendo proprio Friedman e Reagan nella loro, nel loro spirito.
Ma ovviamente bisogna andare avanti come anche la.
Nonostante tutte le difficoltà caratteriali, l'Earl difficoltà nelle relazioni, il rapporto con gli Stati Uniti è sicuramente il rapporto più importante che l'Italia al di fuori dell'Unione europea va appunto coltivato in tutti i modi.
Però vorrei dare delle immagini che.
Di cui ho scritto sul tempo nei mesi scorsi, la prima, quella ve l'ho appena andata, quella dei dazi, no di come appunto una scelta politica possa influenzare anche le relazioni internazionali e infatti è vero che i conflitti influenzano il e il commercio, ma è anche vero che il commercio e influenze conflitti e infatti abbiamo visto come nel caso ad esempio di Hormuz la,
Questo questo, questo che oramai sembra diventato un balletto, no, chiudo apro lo stretto tu puoi passare, tu, non puoi passare all'attacco una nave.
E io ti bombardò so se non fosse una guerra, sembrerebbe uno scherzo, ma quello che abbiamo visto nella dinamica dell'apertura chiusura dello stretto di Hormuz e poi anche del degli scambi, in particolare accennava prima l'ambasciatore.
Ai semiconduttori e al rapporto tra Cina e Stati Uniti, se ne parla troppo poco del fatto che noi siamo vittime del The land della della dipendenza nella produzione di semiconduttori da parte di Taiwan, che produce il 90% dei semiconduttori e è ostaggio della Cina rispetto a una promessa di invasione in prospettiva questa questa, questo ricatto, questa minaccia si è concretizzata una volta che, ovviamente,
Gli Stati Uniti hanno chiuso lo stretto di Hormuz per l'Iran perché, perché la conseguenza della chiusura dello Stretto è stata quella di bloccare la Raffaele fornitura petrolifera nei confronti della Cina, che per il 50% consumava petrolio iraniano?
E quindi li abbiamo visto proprio in quello stretto quanto.
Il titolo del panel sia sia vero sia in un senso che all'inverso, cioè di come questi conflitti abbiano influenzato il commercio, bloccando quindi il transito e la libertà di navigazione e il libero mercato in questo caso, ma anche di come il commercio fungano da da ricatto o da strumento.
Da arma nei confronti rispetto ai ai conflitti e quindi questa, secondo me, è un'immagine molto suggestiva, un'altra che riguarda sempre questo sarà un questo fatto, la chiusura dello Stretto.
Ah, di cui diciamo molti analisti hanno, a cui molti analisti hanno fatto riferimento nei mesi scorsi io ne ho scritto quattro mesi fa.
Le previsioni sulla caduta del regime iraniano.
Quattro mesi fa l'ha tenuta del regime era da fa quattro mesi ed era data quattro mesi, non per la guerra o per, diciamo dinamiche interne al regime, ma perché la il blocco della della delle esportazioni petrolifere avrebbero costretto anchor avrebbero UEFA, ha cessato le entrate nelle casse del regime della Repubblica islamica, parliamo di 250 milioni di dollari al giorno che dopo due mesi avrebbero sarebbero arrivati a zero perché la la,
Diciamo tutte le imbarcazioni, tutte le le navi che erano in consegna varrebbero, poi, diciamo, banalizzo avrebbero saldato i loro conti e il regime non avrebbe avuto più entrate dalle esportazioni di petrolio, e proprio in quella in quel frangente c'è stato, come dicevamo prima l'incontro tra Xi e Trump è evidentemente qualcosa è successo e,
I cinesi avranno sicuramente protestato e diciamo, riprendendo il traffico nello stretto di Hormuz, sia salvato anche il regime iraniano.
Quindi.
Diciamo veramente, sono sono ah, la diplomazia diventa un'arma in un senso, la guerra diventa un'arma in più rispetto al commercio, ma anche il commercio lo può essere nei confronti dei conflitti e degli Stati e in particolare, però noi sicuramente noi europei viviamo o comunque una dinamica.
Di ricatto costante no, l'ha vissuta, addirittura gli Stati Uniti rispetto, come dicevo prima, Taiwan, certamente anche noi dovremo come, come come diceva anche prima l'ambasciatore, continuare a lavorare sulla diversificazione, sul sull'indipendenza di quelle che sono le nostre risorse,
Però, per tornare all'intervento iniziale dell'onorevole Di Giuseppe
Che riprendeva Bastia, dove non passano le merci, passano gli eserciti, io credo che con diciamo una una versione rivista di questa affermazione è sicuramente sia ancora valida, nel senso che.
Do il frutto del libero mercato.
Quasi sempre virtuoso,
Il frutto di politiche delle politiche delle estati molto spesso molto spesso danneggia proprio il libero mercato, grazie.
Grazie Direttore, avevo letto le sue previsioni di quattro mesi fa e devo dire come, come spesso le accade, aveva centrato perfettamente la questione, vi devo purtroppo richiamare un pochino sui tempi per i prossimi interventi e adesso.
È opportuno sentire anche, diciamo, la parte del sostegno istituzionale alle imprese italiane la dottoressa Valerio.
Ci ci dirà come.
Il ministero Mef intende farlo in questo momento, grazie.
Grazie e buon pomeriggio a tutti, un saluto all'onorevole Di Giuseppe e a tutte le autorità presenti oggi è un ringraziamento a Dio Grazia e agli organizzatori per questa opportunità di poter illustrare come Sace può sostenere l'interscambio commerciale e in particolar modo, sostenere le aziende italiane che vogliono esportare ed internazionalizzarsi anche in scenari molto complessi. Siamo appunto l'agenzia di credito alle esportazioni italiane e facciamo capo al ministero dell'economia e delle finanze e operiamo con la garanzia del Ministero dell'economia e delle finanze sul nostro pacchetto assicurativo e di garanzia. Questo fa sì che noi contribuiamo a rendere il pacchetto finanziario offerto agli esportatori e alle loro controparti estere particolarmente competitivo, oltre chiaramente ad aumentare la capacità del mercato privato, e questo grazie appunto al l'effetto di copertura che noi diamo sui rischi commerciali. Rischi politici, quindi, i rischi di mancato pagamento di una
Fornitura dovuta non soltanto all'insolvenza o difficoltà finanziarie dell'acquirente, ma anche, appunto, ad eventi di carattere politico che vanno dai disordini civili alle guerre e alle catastrofi naturali, agli espropri, per esempio, e chiaramente la nostra ambizione è quella di contribuire ad aumentare l'export italiano export che cerchiamo di valorizzare anche rispetto appunto a quello che è una nostra previsione. Abbiamo un ufficio studi che ha recentemente,
Proprio pochi giorni fa, alla presenza del ministro dagli anni del ministro Urso, lanciato appunto il Rapporto Export per il 2026, dove vengono indicate le geografie più promettenti per l'export italiano e i settori più promettenti verso i quali le aziende si devono indirizzare. Quindi, in questa fase diversificare l'export è da un lato, diciamo auspicabile, ma è diventato ormai anche una necessità proprio per poter essere sempre competitivi sui mercati internazionali. Si pensi, e che oggi il 44% delle aziende esportatrici si rivolge ad un solo Paese, chiaramente qui la dipendenza dal rischio poi geopolitico è più elevata e ovviamente la necessità di diversificare diventa proprio un elemento di competitività. E proprio a valle di questi studi che abbiamo fatto sulle proiezioni dell'export. Abbiamo anche recentemente lanciato il nuovo piano industriale, chiaramente un piano strategico triennale concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, che prevede per i prossimi tre anni impegni complessivi fino a 150 miliardi di euro messi a punto a favore delle aziende italiane, in particolar modo indirizzati su alcune direttrici fondamentali che rispondono a quelle che sono state le esigenze manifestate dalle aziende stesse. Noi abbiamo portato avanti dei road show dei momenti di ascolto proprio con con le aziende
Da cui appunto è emersa la necessità di diversificazione, appunto a cui accennavo prima, ma anche la necessità di sostenere la filiera.
E di anche favorire l'approvvigionamento di materie prime, in particolar modo materie prime critiche da qui, appunto, alcune azioni che noi abbiamo definito nell'ambito del piano industriale per la diversificazione abbiamo potenziato e prevediamo di potenziare ulteriormente tutta l'attività di business matching, ovvero un'attività in cui noi individuiamo sui mercati internazionali dei buyer promettenti che manifestano interesse ad acquistare dall'Italia,
Facciamo anche voi un pacchetto finanziario, quindi con una garanzia SACE, un prestito bancario, a condizione che il debitore poi si impegni ad utilizzare quei fondi per comprare da Alitalia e a quel punto, quindi, e facciamo sì che le aziende italiane entrino nella vendor list di questi buyer esteri in particolar modo facendo leva sulle piccole e medie imprese italiane che difficilmente avrebbero accesso, diciamo a questo tipo di di controparti internazionali. L'altro elemento appunto cui accennavo prima è la filiera. Anche lì abbiamo un po'ampliato quello che è lo scopo della nostra operatività. Noi ci rivolgiamo adesso non soltanto ad aziende che già esportano, si internazionalizzano, ma anche ad aziende che non esportano direttamente, ma sono parte di una filiera che esporta oppure che si rivolgono a un Champion esportatore. In questo modo, noi, sostenendoli con le nostre garanzie
Andiamo a favorire ulteriormente, quindi, fare ulteriore leva su quello che può essere l'export fino poi appunto al tema dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, rispetto al quale, appunto, abbiamo messo in piedi uno strumento che è quello di anche lì garantire dei finanziamenti verso diciamo fornitori esteri di materie prime critiche a condizione che questi fornitori mettono in piedi dei contratti di of Take con le aziende italiane quindi garantendo che una parte della loro produzione venga poi destinata ad aziende italiane.
È sempre poi nel nell'ottica della diversificazione, stiamo valutando ulteriori modalità di ingaggio delle nostre aziende sui mercati internazionali, innanzitutto, per esempio facendoli entrare nei grandi progetti infrastrutturali strategici, quindi i grandi corridoi, per esempio, penso al all'Africa e lì siamo, diciamo, uno dei soggetti implementato ori del del Piano Mattei,
Dal dal lancio del piano, abbiamo sostenuto impegni per oltre 4,6 miliardi di euro nei 18 Paesi target e quindi, chiaramente, utilizzando anche degli hippie si contractor locali, a condizione che poi loro ingaggiano le aziende italiane, riusciamo a far entrare queste aziende appunto nei grandi progetti infrastrutturali penso chiaramente al corridoio Imec abbiamo un'esposizione notevole in India già
Da da tempo, nonché nei paesi del del Golfo, complessivamente parliamo di oltre 20 miliardi di euro e anche poi, nei momenti più difficili.
Derivanti appunto dalla dalla crisi per le per lo stretto di Hormuz abbiamo comunque messo in piedi delle misure di mantenimento di quella che è la nostra operatività proprio per facilitare la gestione del rischio da parte delle aziende, quindi mantenendo comunque invariate le coperture e anzi facilitando appunto le aziende con alcuni elementi di flessibilità. Quindi ecco ulteriori ingaggio in né in questi progetti infrastrutturali e poi chiaramente leva sulle nostre risorse. Noi abbiamo degli uffici in Italia con l'obiettivo chiaramente di essere vicini geograficamente alle nostre aziende e 12 uffici all'estero, che sono basati dove chiaramente l'export più promettente o dove le nostre aziende non magari più bisogno di accompagnamento e il i nostri colleghi nel negli uffici fanno proprio da export advisor. Quindi non sono solo coloro che magari vendono una copertura assicurativa rispetto ad un rischio, ma proprio si pongono come partner dell'azienda
Nel consiliare, appunto, quale può essere il miglior percorso possibile.
Concludo semplicemente ricordando anche un altro dei pilastri del del nostro piano industriale che l'approccio di sistema del sistema Italia noi chiaramente contribuiamo anche a quello che è l'obiettivo dei 700 miliardi di export che ci è stato dato appunto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e lo facciamo con tutti gli attori del sistema quindi Cdp SIMEST,
Ma anche l'ICE, e lo facciamo appunto in maniera combinata, quindi ciascuno ha delle proprie, dei propri strumenti, delle proprie specificità e caratteristiche che vanno poi ad indirizzare esigenze delle aziende, i momenti diversi del processo di internazionalizzazione, facendo sistema chiaramente riusciamo a fornire un'offerta completa e quindi chiaramente a rendere più competitive le nostre aziende sui diversi mercati grazie,
Grazie, dottor, risolverlo.
Professore vetri come.
Viviamo un po'cosa ne pensa del mondo accademico rispetto a questa questa tematica e al ai conflitti, ai conflitti internazionali.
Allora, intanto, grazie per questo invito saluto l'amico.
Fraterno Andrea Di Giuseppe, ringrazio il presidente De Gea garanzia Pierluigi Sabatini, saluto anche alcuni amici con cui abbiamo lavorato insieme, nuovi amici e amiche, e io non rappresento il mondo cade, Mico, sarei onorato di rappresentarlo, anche perché qui parliamo di una dimensione.
Globale letteralmente.
Però diciamo, possiamo condividere alcune riflessioni che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni, partendo da questo titolo o no da queste tre C che ci vengono proposte che io ho un po'invertito.
Conflitti, commercio e come collegarli no.
Fino adesso abbiamo parlato di questa prima ci i conflitti, senza mai nominare la genesi, il 24 febbraio 2022 la nostra vita è cambiata durante quella che in sociologia si chiama un'altra catastrofe sociale, c'è una pandemia, perché il pluri ricercato Putin dalla Corte penale internazionale oggi sappiamo per crimini di guerra, deportazione, sequestro di minori ucraini e ancora adesso impossibilitato a viaggiare non tutti i Paesi del mondo perché non tutti hanno ratificato la convenzione oltre 120, però non ci può andare, qualcuno si è sottratto come l'Ungheria, però è stato in qualche modo redarguito. Ecco, da quel momento
La dimensione globale è cambiata e il mondo occidentale democratico, cioè fondato sul potere del popolo, ha trovato una situazione che completamente inaspettata prima si citava.
Forse dalla fine della Guerra Fredda io credo che neanche nella guerra fredda e siamo arrivati a parte della Baia dei Porci in cui si è sfiorato, ma è durato pochissimo tempo, una situazione si estero, siamo tra Stati di fronte a una situazione così grave, abbiamo superato i termini temporali, la durata di ciascuna delle due grandi guerre,
Abbiamo.
Letteralmente centinaia di migliaia di persone morte al confine, e questo si trasferisce su questa situazione che noi viviamo di.
Diciamo sponda.
Io sono stato due volte in Ucraina, prima ci volevano due anni, due ore per arrivare in Ucraina, io ci ho messo 24 ore perché sono dovuto andare a Cracovia, a Cracovia, ho preso un treno per questo Paese polacco in pronunciabile, chiedo scusa e polacchi e che si chiama preso una cosa del genere cambiare treno come il treno di Harry Potter perché i treni che dalla Polonia vanno in Ucraina hanno uno scartamento ridotto e arrivare a Kiev dopo 12 14 ore.
Di Biagio mentre parlava l'amico ambasciatore Francesco, Talò sul cellulare, come credo anche lui in passato mi sono arrivate tutte allerte aeree del bombardamento in corso a Kiev.
L'ultima 16 e 12.
Questo è il conflitto che il mondo occidentale si trova ad affrontare, questo è il conflitto che gli Stati democratici si trovano ad affrontare contro.
Gli Stati totalitari contro le dittature.
Circa un quarto di secolo fa abbiamo avuto una situazione che per il commercio internazionale è stata significativa, cioè l'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio.
Perché cito questo perché non so se in fondo riescono a sentirci, comunque, perché siete tantissimi, quindi complimenti ancora gli organizzatori, dico questo perché noi ci confrontiamo in una stessa organizzazione con diverse modalità di approccio, è chiaro che la Cina nel 2001 affrontava in una maniera diversa lo sviluppo economico commerciale,
Oggi si trova ad affrontare anche diciamo, in virtù dello della forma di Stato che ha.
Approcci ulteriori rispetto a quello che i nostri governi, i 27 governi dell'Unione europea
Si trovano ad affrontare.
In occasione della presentazione del mio ultimo libro, io ricordo, ho ricordato anche a Milano.
Che noi abbiamo molti.
I negozi esercizi commerciali gestiti da ragazzi, ragazze giovani del Bangladesh.
Non so se voi avete presente il Bangladesh dove si trova il Bangladesh, si trova, diciamo, tra l'India e la Cina.
Credo che l'onorevole Di Giuseppe sappia conosca bene quell'aria per andare dalla capitale del Bangladesh all'India e l'India dicevamo in qualche modo circonda il Bangladesh, perché si può andare esterno, ci vogliono un paio d'ore, 2 ore e mezza di macchina, ancora un po'di più e si arriva in Cina la Cina è, diciamo il produttore di Pil mondiale che se la gioca compete con gli Stati Uniti l'India vogliamo dire che cosa l'India come potenza economica, allora io ogni tanto mi domando perché queste che il Bangladesh è il primo Paese per immigrazione in Italia,
Perché queste migliaia di persone vengono in Unione europea attraverso l'Italia o per rimanere in Italia, piuttosto che affrontando 18 ore di volo, sacrifici no, piuttosto che andare in quei due Paesi così ricchi e così?
Loro vicini, perché qui noi abbiamo la democrazia.
Qui noi abbiamo dei valori sociali, politici, non solo economici, libertà civili, garanzia che per noi sono acquisite scontate, ma che possiamo toccare con mano quando ci abbiamo la fortuna ci troviamo a conoscere realtà che in queste libertà non hanno.
E arrivo alla terza C, che è quella più difficile conflitti, commercio come come affrontare nel commercio che, giustamente internazionale.
La soluzione per questi conflitti io credo che l'Unione europea abbia dimostrato.
In questa fase, mai come prima, una compattezza, nonostante tutte le difficoltà che derivano dall'essere una organizzazione internazionale su base regionale, formata da Stati sovrani indipendenti che hanno accettato una limitazione della propria sovranità.
In diversi importantissime materie pensiamo per esempio alla leva degli anni 70 80, che rappresentava la politica monetaria per i singoli Paesi membri, la svalutazione e la rivalutazione delle monete.
Nella difficoltà, per esempio, degli degli shock petroliferi che noi oggi ci troviamo ad affrontare.
Perché gli Stati importanti hanno rinunciato al franco, alla lira, al pesos, al Marco, il marco era una moneta che trainava l'Unione europea si è trovata poi con l'unificazione a dover gestire una situazione importante.
Ma perché l'ha fatto l'ha fatto nello spirito di mantenere?
Con quel cancelliere che tutti ricordiamo una democrazia
Privilegiando la ad altre scelte.
Quindi io credo, per concludere, perché non voglio tediarvi dopo un'ora e mezza che siamo giustamente a discutere e a condividere questi pensieri, che il come sia il nocciolo sul quale doverci confrontare e io credo che la la soluzione che l'Unione europea ha tenuto fino ad oggi c'è quella di mantenere il punto perseverare,
In quelle che sono le sue leve, che sono leve democratiche, sanzioni, restrizioni anche ecco, come diceva ricordava l'onorevole Giuseppe, il confronto con le politiche commerciali aggressive, inaspettatamente aggressive degli Stati Uniti d'America, con l'imposizione di dazi ultimamente ho letto della
Non so se poi si può più chiamare minaccia oppure affermazione pensiero di Trump verso la Cina che, se dovesse acquistare petrolio dall'Iran, imporrebbe 100% di dazi.
Io credo che il nostro valore aggiunto, ossia mantenere i valori ai quali siamo legati i principi democratici e il come debba essere realizzato, magari cambiando alcune regole dell'Unione europea, io personalmente credo che non ci sia più lo spazio per mantenere una procedura all'unanimità nelle decisioni ma se necessario prendere anche maggioranze come si dice in inglese Over quali fai molto qualificate e penso a due terzi ma anche diciamo,
Ulteriori, se necessario, quindi cambiare procedure, eventualmente però in funzione della reazione che si afferma continuativa.
Come aveva ricordato in un'altra occasione il presidente Draghi, e in un altro ruolo fino a quando serve, ecco questo, secondo me, è quello al quale dobbiamo puntare, grazie.
Grazie professore, lei ha sollevato dei fantastici punti di riflessione talmente tanti che ci vorrebbero settimane intere per proseguire, il dibattito, però mi ha semplificato il compito perché gli altri relatori hanno già gli spunti di riflessione, hanno già le domande sulle quali devono impegnarsi a.
Dare risposte, invito sul s'qui con noi, il dottor Capria e il dottor broda.
Io cedo il mio posto.
Prego, si mette qui.
Se possiamo spostare un po'più al centro.
Dottore allora in relazione all'ultimo intervento del professor Petricone?
Sì, sarebbe molto interessante sapere il suo punto di vista.
Ok
Buonasera a tutti.
Ringrazio doverosamente geografia nella persona del suo presidente, Pierluigi Sabbatini.
Gli illustri relatori a tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante incontro in questa location prestigiosa della Camera dei Deputati, e io, sentendo parlare del mondo e delle imprese di queste nostre Mico, micro, piccole e medie imprese, perché l'acronimo in Europa MPE M. I,
Effettivamente è musica per le mie orecchie perché nasco dopo aver rinunciato a fare il musicista a.
Fare un concorso per finisco, proprio in questo settore e al ministero delle Finanze, secondo ufficio alle società e da lì parte la mia.
Avventura non è far Exposure, però, così cantando Battisti finiscono nella segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, non faccio il nome ma era uno de 1, famosissime fortissimo che io ancora amo.
E dopodiché?
E rimango in Presidenza al dipartimento economico responsabile dell'Osservatorio, piccole e medie imprese.
E poi vengo chiamato anche dal ministro delle attività produttive e poi saltellando da Palazzo Chigi al Ministro dell'col, ministro allo sviluppo economico, sono un esperto di Cina da 24 anni ho sentito parlare di Cina, sono felice, seguiamo, seguiamo questa evoluzione, questa internazionalizzazione perché della quale io mi occupo,
Da tantissimi anni internazionalizzazione e programmazione economica internazionalizzazione che cosa significa internazionalizzazione significa che per avere successo noi dobbiamo andare su nuovi mercati, dove ci sono bacini di utenza, di miliardi di persone che possono spendere nei nostri beni di consumo, quali sono i nostri beni di consumo, quelli che leggiamo sul Sole 24 ore sul Corriere, le 5 a alta moda automotive, arredamento agroalimentare, arte, design, musica, cinema, teatro,
E accoglienza welcome Turismo e beni culturali, questa è la nostra benzina per far camminare la Ferrari Selca erano se la vendita per cui speriamo bene eh, per rispettando i miei che hanno canonici 6 minuti, non non arriverò a sette minuti.
Ebbene, oggi stiamo e infatti infatti mi sono organizzare il mio calepino, così mantengo, mantengo i tempi, altrimenti mi dovete togliere il microfono proprio per le le mie origini musicali, oggi stiamo discutendo di geopolitica Egeo, geografia geopolitica ci dice chi comanda è la parola chiave potrebbe essere spazio spazio uguale potere,
Ad esempio, agli Stati, gli eserciti e i ministeri degli Esteri, le multinazionali, la geografia e la geografia, invece, ci dice che il potere sta nella terra, nella terra stessa, è la parola chiave, può essere natura natura uguale legge.
Ad esempio climatologi gli ecologisti, alcuni teorici dei sistemi logistici, chi parla dei limiti e planetari?
Dopo questa breve premessa, vorrei iniziare con una semplice considerazione. Per oltre 30 anni abbiamo pensato che la globalizzazione fosse un processo irreversibile. Le imprese producevano, dove i costi erano più bassi, acquistavano materie prime ovunque fossero disponibili e vendevano i propri prodotti in un mercato sempre più integrato. Oggi sappiamo che non è più così. La geopolitica è tornata ad essere una delle principali variabili dell'economia mondiale. I conflitti non distruggono soltanto infrastrutture, territori modificano le rotte commerciali, alterano gli investimenti, fanno aumentare i costi di produzione e cambiano le strategie delle imprese. La guerra in Ucraina ne è stata un esempio evidente. Abbiamo assistito a un forte aumento dei prezzi dell'energia, come si diceva testé dei cereali, di numerose materie prime strategiche, poi e le sanzioni economiche hanno ridisegnato gli scambi commerciali e molte imprese europee hanno dovuto ripensare completamente le proprie catene di approvvigionamento
Secondo le analisi dell'Organizzazione mondiale del commercio, il rischio più grande non è soltanto la riduzione degli scambi, ma la progressiva frammentazione dell'economia mondiale in blocchi geopolitici contrapposti, a questo scenario si sono aggiunte le tensioni nel Mar Rosso, una delle principali arterie del commercio mondiale,
Che è diventata improvvisamente meno sicura, molte compagnie di navigazione hanno scelto, come si è detto, prima di evitare il canale di Suez, circumnavigando il Capo di Buona Speranza, con conseguenze immediate, quindi viaggi più lunghi, i costi di trasporto più elevati, aumento dei premi assicurativi e ritardi nelle consegne.
Lunghe tratte ricorda che circa l'80% del commercio mondiale viaggia via mare e che il canale di Suez movimenta tra il 12 e il 15% del commercio globale prima delle recenti interruzioni, ma il cambiamento più importante e probabilmente un altro per anni il criterio dominante è stato l'efficienza oggi il criterio dominante è la sicurezza.
Le imprese non cercano più soltanto il fornitore meno costoso, ma quello più affidabile entrano così nel linguaggio economico, espressioni come Air France sharing nel Schörling ed Riskin. Ciò significa produrre vicino ai mercati di sbocco, diversificare i fornitori e ridurre la dipendenza da singoli Paesi, quindi costruire filiere più resilienti. In altre parole, si accetta di spendere qualcosa in più, percorrere molti meno rischi. Anche il commercio internazionale ha cambiato natura, non è più soltanto uno strumento economico, è diventato uno strumento di politica estera, dazi che abbiamo detto prima. Sanzioni e controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate, restrizione sugli investimenti e competizione per le materie prime critiche e sono ormai elementi centrali della competizione internazionale. La nostra economia vive di esportazione, come si è detto, l'Italia è al sesto posto nel mondo, con i suoi 630 miliardi di export, con l'obiettivo di arrivare a 700 miliardi entro la fine della legislatura
Vi do un dato interessante.
È questione di genere, a parte le imprese femminili italiani, oggi contano 8.000 imprese per 950 milioni di investimenti e le sovranismo del Penta lo diceva pur si muove, vivono le donne, attualmente la maggior parte dell'export lo facciamo con gli Stati Uniti d'America la Francia e la Germania servono però a nuovi mercati e tecnologie per un Paese come l'Italia è fortemente orientato all'export. Abbiamo parlato prima vicina e comprendere questi mutamenti è particolarmente importante.
Le nostre imprese sono inserite in reti produttive globali e dipendono dalla stabilità delle rotte commerciali, dalla disponibilità di energia e materie prime e da regole internazionali prevedibili. La regola e fare squadra, ma fare squadra veramente, perché noi siamo abituati a questo salottiero, facciamo squadra, facciamo sistema, facciamo rete, poi armiamoci e partite no. Le piccole e medie imprese, italiane da sole sono fragili, ma
I distretti italiani uniti sono un esercito, la Germania, alle multinazionali, noi abbiamo la capacità di fare rete nei momenti di crisi, vince chi sa fare squadra, l'abbiamo sempre fatto.
E dobbiamo rifarlo, la storia ci insegna che il commercio internazionale ha sempre rappresentato uno strumento di crescita economica, ma anche di dialogo tra i popoli.
Quando aumentano i conflitti, aumentano inevitabilmente anche i costi economici, l'incertezza e la frammentazione dei mercati.
Per questo motivo, la capacità di costruire relazioni economiche stabili, diversificate resilienti non rappresenta soltanto una scelta imprenditoriale, ma costituisce oggi una componente fondamentale della sicurezza economica e della stabilità internazionale.
Comprendere il legame tra geopolitica e commercio significa quindi comprendere una delle grandi sfide del nostro tempo, costruire un'economia globale capace di resistere alle crisi senza rinunciare alla cooperazione internazionale, la nostra economia, lo ripetiamo ancora una volta vive di esportazioni, milioni posti di lavoro dipendono dalla capacità delle imprese italiane di operare in mercati aperti,
Prevedibili e sicuri per questo motivo, e investire nella resilienza delle filiere, nella diversificazione dei mercati e nell'innovazione non è più soltanto una certa imprenditoriale, è una scelta strategica.
Vorrei concludere con una riflessione, ogni epoca ha avuto la propria parola chiave, negli anni 90 era globalizzazione, negli anni 2000 era competitività, oggi la parola chiave è resilienza, la vera sfida non consiste più soltanto nel commerciare di più, consiste nel costruire un sistema economico,
Capace di continuare a funzionare anche quando il mondo diventa più instabile, perché la stabilità economica, oggi più che mai dipende dalla stabilità geopolitica, vi ringrazio per l'attenzione.
Caprio, interessantissima la definizione delle parole che segnano un'epoca prova mi trova assolutamente d'accordo e ha ora il compito più gravoso, è quello di chiudere il papello, perché molte cose sono state già dette, ma lei è bravissimo e, se no sarò sintetico anche perché molte cose sono già state dette e quindi mi ritrovo a sintetizzare mangia,
Era nel nel contesto già del mio intervento e condivido molto già di quello che abbiamo ascoltato fino adesso che ha detto il dottor Capra, quindi sono qui, signore e signori, a ringraziare innanzitutto esprimere un sincero e sentito ringraziamento in primis alle istituzioni e agli onorevoli e che sono stati presenti è presente ancora e agli organizzatori di questo convegno.
Di sulla Giò, grazia e in primis al Presidente, e lo ringrazio moltissimo per Luigi Sabatini e al mio amico caro Roberto console Roberto Galanti, che mi ha permesso anche di essere qui oggi presente.
È per questo per aver costruito anche in questa terza edizione, è un appuntamento di straordinaria rilevanza istituzionale e culturale essere qui in questa sala e alla Camera i deputati è un privilegio che ha avverto con piena consapevolezza la qualità delle presenze è già di per sé un messaggio.
Intervengo, diciamo, ecco come, in qualità di presidente dell'Istituto consolare internazionale, che oggi sono anche accompagnato dal mio segretario generale, quindi il dottor Carmelo Ferrara.
Che la nostra è una organizzazione non governativa di carattere internazionale, accreditata alle Nazioni Unite, un densa e presso il Ministero delle imprese e del made in Italy al MIMIT, l'istituto eredita la storia e l'esperienza dell'Istituto diplomatico internazionale, fondato nel 94, di cui sono stato uno dei soci fondatori per molti anni segretario generale.
In questo caso l'ICI ne rappresenta oggi la naturale evoluzione operativa, la struttura che traduce la diplomazia economica in azione concreta, costruendo ponti tra sistemi Paese, mettendo il capitale, relazionare al servizio delle imprese italiane, in particolare delle PMI, nel loro rapporto con consolati e ambasciate e delegazioni consolari presenti in Italia e nei Paesi in cui il nostro istituto ha rappresentanze permanenti.
Opero quotidianamente in un territorio di confine spesso sottovalutato, che separa la politica estera dalla politica commerciale e da qui voglio portare oggi una mia piccola riflessione viviamo in un'epoca di ridefinizione profonda degli equilibri mondiali, la globalizzazione che avevamo conosciuto, fondata su regole condivise, istituzioni multilaterali e libera circolazione delle merci, è oggi messa in discussione da forze che agiscono sì molto al simultaneamente conflitti armati, frammentazione, normative, nazionalismo economico, nuove barriere al libero scambio, riconfigurazione nelle catene di approvvigionamento, il commercio internazionale,
Non è mai stato solo commercio, è sempre stato geopolitica, ogni corridoio logistico, ogni scelta strategica, ogni accordo dai fario e un atto di alleanza o di pressione, ogni sanzione, strumento di politica estera travestito da misura economica.
In questo quadro geopolitico si inserisce la democrazia economica che il nostro Istituto consolare intende perseguire, una diplomazia economica strutturata capace di mettere in dialogo i mondi produttivi prima che le crisi Expo, non dopo una diplomazia che non aspetti trattati per agire ma costruisce relazioni di fiducia tra imprenditori, tra professionisti, tra istituzioni civili che resistono anche quando le relazioni diplomatiche ufficiali si incrinano l'Italia ha in questo è un vantaggio competitivo unico,
Redde dai consolati onorari e di carriera alle camere di commercio, all'estero extra in Italia, le associazioni di categoria internazionali, però tutta una patronati, strutture capillari che il nostro Paese ha saputo costruire in decenni di presenza globale.
Queste reti vanno valorizzate e non trattate come appendici burocratiche.
Ma c'è un elemento che rischia di essere glissato in questa stagione di tensioni, la diplomazia come metodo.
Non la diplomazia delle dichiarazioni solenni dei rapporti più o meno consolidati tra Stati, ma la diplomazia dei tavoli operativi, delle delegazioni miste degli accordi bilaterali, costruito pazientemente il settore per settore.
Questo è aggravato anche dalle relazioni rese oggi più difficile a caso del Nord, del nuovo multiplo realismo, che genera tensioni, soluzioni impreviste da prendere dietro ai continui dei nuovi conflitti che, oltre alla matrice economica en
Hanno anche una genesi culturale,
Scusate.
Mi Rieflin mi riferisco ai conflitti tra Occidente e mondo islamico.
Tra Israele e Iran, con i suoi proxy tra USA e Cina, tra USA, i Brics.
Concludo diverso che un verso, un nuovo mo ordine mondiale è il titolo del pane che assicura questo nostro primo dibattito non è una profezia né uno slogan, è la descrizione di una realtà in movimento che abbiamo visto, sta già ridefinendo profondamente le rotte e le regole del commercio internazionale la domanda che unisce i lavori di oggi e che dobbiamo porci come istituzioni, operatori economici e diplomatici e vogliamo subire questo ordine emergente o vogliamo contribuire al Dis ridisegnarlo?
L'Italia può e deve essere protagonista nel nostro istituto, vuol fare la sua parte, ma ci aspettiamo dalle istituzioni che il nostro Paese investe concretamente nella diplomazia economica come strumento di sistema, sostenendo e valorizzando le iniziative private anche in questo ambito, vi ringrazio tutti per l'attenzione, grazie molte, grazie mille
Sì, perfetto, allora, procedendo con il secondo panel, possono raggiungere il tavolo dei relatori, i relatori del secondo panel, verso un nuovo ordine mondiale tra dialogo e diplomazia, aprirà i lavori Nicolas Bagnoli, analista geopolitico dei fenomeni euro-asiatici.
E modererà il dibattito Silvia Roberto giornalista.
Ci siamo, eccoci, allora desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Sabatini per il cortese invito e per aver promosso questo tema, insomma.
L'importante occasione di confronto su un tema di grandissima attualità. Il dialogo tra le istituzioni mondo diplomatico e Accademia è uno degli strumenti più efficaci per comprendere e affrontare le grandi trasformazioni del nostro tempo. È il tema di oggi, è centrale per capire come si sta ridefinendo l'ordine internazionale. Per anni abbiamo letto la geopolitica attraverso una contrapposizione netta tra Oriente e Occidente. Oggi questa chiave non basta più. Sta infatti emergendo un sistema sempre più multipolare, in cui contano soprattutto gli Stati capace di costruire dialogo, stabilità e connessione tra le diverse aree del mondo. La geopolitica del resto non si limita a descrivere il mondo, ma ne anticipa le trasformazioni. Oggi la competizione internazionale non riguarda solo la forza militare, ma il controllo di infrastrutture
Rotte commerciali, tecnologie e soprattutto delle materie prime strategiche. È una competizione che si gioca sempre più sulla capacità di creare connessioni piuttosto che contrapposizioni, e chissà leggere queste trasformazioni prima degli altri ha un vantaggio strategico nelle decisioni politiche, economiche e diplomatiche. Una delle trasformazioni più significative del nostro tempo è lo spostamento del baricentro strategico verso l'Eurasia, la principale cerniera tra Europa e Asia, dove si concentrano corridoi commerciali, risorse strategiche e nuove direttrici di sviluppo economico. È qui che si stanno ridefinendo molti degli equilibri dei prossimi decenni. Se esiste un paese che oggi rappresenta questa trasformazione meglio degli altri, è senza dubbio il Kazakistan. Il Kazakistan è un paese che occupa una posizione strategica nel cuore dell'Eurasia, un naturale punto di connessione tra Europa e Asia, ma è soprattutto la qualità della sua politica estera e la sua crescita economica ad averne accresciuto la rilevanza internazionale. Negli ultimi anni, il negli ultimi anni il paese ha mantenuto una crescita economica prossima. Il 5% annuo confermandosi la principale economia dell'Asia centrale, dimostrando una notevole capacità di attrarre investimenti anche in un contesto globale globale di forti tensioni,
Questo risultato non deriva solo dalle risorse naturali, ma soprattutto dalla capacità di aver costruito nel tempo una politica estera improntata all'equilibrio e al dialogo, sviluppando una cooperazione economica sempre più intensa con Cina e consolidando i rapporti con l'Unione Europea, Stati Uniti e numerosi altri partner commerciali. Il Kazakistan per sé persegue quindi una politica estera multi vettoriale, mantenendo relazioni costruttive con interlocutori diversi, evitando logiche di contrapposizione, privilegiando il dialogo. C'è poi la dimensione economica, che è importantissima. Il Kazakistan, infatti, occupa una posizione centrale lungo le principali direttrici economiche euro-asiatiche ed è un nodo logistico sempre più importante per gli scambi tra Europa e Asia. Il cosiddetto middle Corridor, il corridoio tra il corridoio transcaspico che collega Asia Europa attraverso il Mar Caspio, il Caucaso e la Turchia, sta assumendo un'importanza crescente nella diversificazione delle rotte commerciali e nella resilienza delle catene di approvvigionamento. Una direttrice che le imprese europee osservano con crescente interesse
A questo si aggiunge la disponibilità di risorse energetiche e minerarie di assoluto rilievo i Kazakistan pensate che è il primo produttore mondiale di uranio secondo produttore d'Asia di petrolio e dispone di importanti riserve di gas naturale e Matt metalli strategici indispensabili per la transizione energetica, per l'industria tecnologica, per lo sviluppo dell'economia del futuro che osserva con attenzione l'Asia centrale osserva uno dei laboratori in cui si stanno definendo gli equilibri geopolitici ed economici del ventunesimo secolo.
Per l'Italia questo rappresenta una straordinaria opportunità, il nostro Paese, infatti, possiede competenze industriali, tecnologiche manifatturiere altamente riconosciute che trovano nel Kazakistan un interlocutore affidabile, sempre più aperto alla cooperazione economica.
L'Italia figura tra i principali partner commerciali ed europei, tra i maggiori investitori nel Paese, con centinaia di imprese italiane che operano stabilmente nei settori dell'energia, delle Ingegneria, delle infrastrutture, della meccanica oltre che della manifattura.
Questi risultati dimostrano che il rapporto tra Italia e Kazakistan non è soltanto economico, ma è una partnership costruita su fiducia reciproca e sulla volontà condivisa di creare sviluppo e stabilità e richiede una visione di lungo periodo di in cui la diplomazia economica, la cooperazione culturale, i rapporti accademici e il dialogo istituzionale contano quanto gli strumenti tradizionali della politica estera, la conoscenza reciproca resta il primo passo per costruire relazioni solide e durature. Vorrei concludere con una riflessione del ventunesimo secolo. La centralità di uno Stato non sarà determinata soltanto dalla dimensione del suo territorio, ma dalla forza delle sue armate o dalla forza delle sue armate o dall'entità delle sue risorse naturali, ma soprattutto dalla sua capacità di creare connessioni, favorire dialogo e costruire fiducia. L'Eurasia è oggi uno dei luoghi in cui questa nuova architettura internazionale sta prendendo forma e il Kazakistan dimostra come una posizione geografica favorevole. Unità diplomazia equilibrata e visione strategica di lungo periodo possa trasformarsi in un elemento di stabilità e cooperazione internazionale per l'Italia. Comprendere queste dinamiche significa non solo interpretare il presente, ma prepararsi al futuro, perché la geopolitica non consiste nel prevedere ciò che accadrà, ma nel riconoscere prima degli altri i cambiamenti che stanno già avvenendo ed è osservando l'Eurasia che possiamo comprendere con maggiore chiarezza gli equilibri del mondo che verrà, chiudo con una riflessione, in un'epoca in cui prevalgono spesso le divisioni in costruire ponti, è molto più difficile che costruire muri, ma è proprio chi costruisce ponti a contribuire davvero alla pace, alla prosperità e alla stabilità internazionale. Grazie,
E così grazie, grazie per essere rimasti con noi e allora partiamo con questo secondo panel e, come avete potuto notare già dal primo, il tema, il focus principale è quello del dialogo e della diplomazia, che è il tema che noi affronteremo qui con i nostri relatori dovremmo avere in collegamento il,
Il professor Giancarlo Maria valori non so se ci sente.
Buonasera a tutti i partecipanti, grazie grazie prossimo, mi devo mi devo scusare, io avrei desiderato ma purtroppo alcune condizioni qui.
Non mi permettono di uscire, comunque vogliono fare un ringraziamento a tutti i partecipanti, soprattutto ai relatori, che ho potuto ascoltare.
Di una analisi magnifica, soprattutto un ringraziamento anche a chi ha organizzato a Pierluigi Sabattini.
In modo particolare e soprattutto.
I consiglieri che sono venuto, il dottor Pollari e il dottor pagati, grazie buonasera a tutti voi, grazie professore, allora, come dicevamo il focus di questo secondo panel, è proprio il dialogo e la diplomazia e allora mi permetto un po'di lanciarle in Lama massima libertà insomma in quello su cui vorrà.
In qualche modo illuminarci le chiederei però secondo lei quali sono i principali fattori che stanno ridefinendo un po'l'attuale ordine mondiale e in che modo, secondo lei, stanno cambiando gli equilibri internazionali e questo lo abbiamo e lo possiamo vedere a tutt'oggi, insomma con i fatti di attualità a lei professore.
Grazie.
Grazie alcuno.
O di confronto.
Un multiplo più sui mutamenti geopolitici e i nuovi scenari internazionali.
Se si va, se mi ascoltate tutte si si si sente, si sente soprattutto vedendo attualmente il mondo.
è entrato in un luogo in fase di turbolenza e trasformazione numerosi cambiamenti che emergono nel panorama geopolitico globale poco fa sentivo anche l'analisi della del caro indimenticabile amico, Talò la lenta crescita economica unita oggi quel gruppo della rivoluzione tecnologica.
Leggi anche passi avanti dell'intelligenza artificiale hanno portato a un contesto geopolitico globale più instabile e incerto, la perdita dell'egemonia statunitensi.
Vedete, è il disordine dell'incertezza degli schieramenti internazionali, che hanno ulteriormente frammentato e disordinato il panorama geopolitico mondiale.
Quando vedete più complessa e interconnessa, diventa la situazione.
Tanto più la comunità internazionale deve collaborare in solidarietà e mutuo soccorso, attenendosi e anche alla logica del progresso storico e alla tendenza dei tempi.
Di fronte a questo intricato scenario.
Il proprio schema politico, contribuire con determinazione alla pace e allo sviluppo mondiale attraverso una governance accettata da tutte le parti e stabilizzare soprattutto.
Un mondo incerto o la sicurezza riveste una grande agli avvisi, l'importanza strategica, vedete, l'attuale governo americano ha ripetutamente minacciato di annettere la Groenlandia, soprattutto con il pretesto della cosiddetta sicurezza nazionale.
E ha dichiarato di non escludere.
La possibilità di ricorrere alla forza addirittura puri pacifici cittadini danesi hanno marciato e manifestato nella piazza del municipio di Copenaghen il 17 gennaio 2026, protestando contro questo tentativo.
Il mondo sta attraversando rapidi cambiamenti con la casa Bianca e alcuni Paesi occidentali che apportano modifiche strategie si impegnino in una competizione per il potere e nuove regole e tutto questo TAR, determinando un profondo rimodellamento del panorama geopolitico e introducendo.
Una nuova fase storica, caratterizzata da cambiamenti di Crohn e, soprattutto, interconnessi da una crescita di instabilità.
Vedete l'equilibrio e la destituzione del potere geopolitico.
Stanno subendo.
Una ristrutturazione con l'indebolimento della superpotenza unipolare e quella che è anche e soprattutto la differenziazioni di molteplici potenze forti che si evolvono parallelamente il modello è emerso dopo la guerra fredda.
Vedo ha subito cambiamenti fondamentali a causa dell'ampliamento delle differenze di sviluppo tra i paesi di quiz, diventando che cosa, diventando il filo conduttore dell'evoluzione dello scenario, da un lato, il potere e il proprio status degli Stati Uniti d'America sono retti relativamente diminuiti e la loro egemonia unipolare è insostenibile.
Scusate.
Scusate.
La quota di Washington nell'economia globale è scesa da circa il 40% al suo apice degli anni 60 e circa il 26% negli ultimi tempi, con problemi quali una struttura industriale squilibrata.
E un pesante debito federale e sport, uno dei fondamenti del suo potere nazionale dall'insediamento dell'attuale amministrazione americana, la sua posizione unilaterale e aggressiva si è intensificata e Issue è quello che il soprattutto il soft power è stato gravemente danneggiato.
Le crepe all'interno il suo sistema di anzi si sono allargate e la sua capacità di nominare da gente è diminuito.
Vedete, d'altro canto, il mondo si sta evolvendo in una direzione multipolare sempre più mancata.
Con le potenze tradizionali.
E i Paesi emergenti, quali ad esempio il Vix, che ti pagano nei loro percorsi di sviluppo, tanto l'uomo o una struttura di soprattutto di potere.
Differenziate, le difficoltà economiche e di sicurezza dell'Unione europea ci sono gravate e la dipendenza strategica di Tokyo da.
Da Washington rimane invariata, creando anche e soprattutto che ricorda creando disequilibrio in Estremo Oriente allo stesso tempo, il Sud del mondo è cresciuto significativamente, rappresentando oltre il 40% dell'economia globale.
E diventando una forza indispensabili importante nel processo di multipolare realizzazione mondiale, come sentivo prima anche.
Illustri relatori, che ringrazio, nel frattempo la Repubblica popolare della Cina ha continuato a compiere dei passi in avanti.
Rafforzando notevolmente la sua influenza internazionale, la Russia, nonostante vessazioni occidentali.
Asti mostrato una forte resilienza strategica, facendo leva sulle sue risorse energetiche e sugli altri vantaggi.
I Paesi, i Paesi emergenti come India, Brasile, Repubblica sudafricana.
Sono attivamente alla ricerca di opportunità e stanno diventando forza e sempre più importanti che influenzano il nostro panorama internazionale.
Durante le alleanze vedete geopolitiche ci stanno frammentando, riorganizzando sempre più o la competizione e l'autonomia strategica dei quali che su un ruolo sempre più rilevante.
Le interazioni geopolitiche globali stanno attraversando una complessa evoluzione, soprattutto con gli Stati Uniti d'America e succhi alcuni, anche i Paesi occidentali.
Ad essi allegati, che continuano a fomentare che cosa il confronto Toni alleate, molti Paesi mostrano una croce, una crescente propensione all'autonomia di indipendenza de facto, rendendo la coesistenza.
Di confronto, una caratteristica saliente del mutevole panorama geopolitico, il confronto, vedete, è una caratteristica chiave per mantenere la loro precarie, precaria, egemonie e reprimere l'ascesa delle potenti mezzi alcuni Paesi occidentali.
Che non stanno intensificando la loro competizioni e si sta estendendo tale Z azioni chiave come Europa, Asia, Pacifico e latte, vedete.
Carissimi, pittorica di istruttori.
Di russe, personalità presenti che la crisi ucraina è la situazioni vicino e Medio Oriente continuano senza sosta la divergenza tra le posizioni di Stati Uniti d'America e Israele e Stati Uniti, e l'Unione europea si è.
Sta ampliando e il confronto tra Europa e Russia si approfondisce e consolida la casa Bianca.
Sta mobilitando di alleati regionali per promuovere la cosiddetta strategia indo-pacifica, aumentando i rischi per la sicurezza nelle idee nella regione estremo orientali e anche, al contempo, adattando la propria.
Strategia intercontinentale, esercitando maggiori pressioni su regioni e paesi dell'America Latina per tutti da questione venezuelana del Medio Oriente, Israele, Gaza divano.
E dell'Africa guerre intestine al continente, sempre più poi, di fronte a imposizioni e comportamenti autoritari da parte di potenze egemoniche, stanno vivendo un risveglio strategico e cercando sviluppo di svincolarsi per una maggiore esigenza di superare i tradizionali scontri.
Tre alleanze e promuovere la Mir, la scusate la multipolarità e migliorare la governance globale, scusatemi.
La competizione geopolitica.
Come tutti quanti hanno osservato, fanno sentire in tutti i sensi.
Si sta intensificando.
Una crescente rivalità per le vie navigabili strategiche.
Tra queste, la ben nota questione degli stretti e le principali risorse e minerali, come i rapidi progressi tecnologici, cambiamenti del panorama globale delle risorse ed energie le roccaforti geopolitiche.
Le vie navigabili che chiave i minerali sono diventati tutti, come ho visto, è stato affermato neurologici della competizione
Vedete le posizioni geografiche di studi strategici.
Hanno sempre rivestito una importanza fondamentale nel geopolitico globale di Stati Uniti d'America, come abbiamo detto.
Puntano alla Groenlandia, non per l'apparente vicinanza al continente dell'America, ma in questa ricca ricca di minerali.
Di terre rare per i passaggi che controllano le rotte marittime, parti che, vedete, è una questione poco affrontata e il poco Ursa diano vita potrebbe essere foriero di una situazione instabile.
Quella provoca è di vitale importanza per gli Stati Uniti d'America.
Grazie anche alla sua posizione strategica sull'indotto civico e al suo ruolo nelle operazioni militari.
Situato all'estremo settentrionale dell'Australia.
Funge da snodo logistico cruciale per la Marina Rational ho detto che la base in statunitensi dei marine, i pianificatori della Difesa statunitense.
Un sindaco con il porto e il circostante di base della Royal Australian.
Dell'Air Force, One, essenziali per il mantenimento della sicurezza e per anche una rapida risposta alle crisi.
La sua vicinanza al Sud Est asiatico, consensi alle volte congiunti statunitensi e australiane di condurre.
Addestramenti dispiegare rapidamente dissolti.
Vedete, esso questo è considerato di importanza.
Protezioni militari, impiegando tattiche sia morbide che duri, inquieta che dalla loro offensiva, anche a costo di violare la sovranità di altri Paesi, le vie navi, le vie scusate, le vie navigabili chiave sono l'Anpi, la linfa vitale del commercio globale e del trasporto di mia zia, la crisi marittima del Mar Rosso nel 2023 e l'attuale Hobbes.
Hanno gravemente colpito le catene di approvvigionamento globali.
Evidenziando proprio
L'estrema importanza delle vie navigabili strategico.
Vedete sedicenti azioni di Trump come il tentativo di assumere il controllo del canale di Panama.
Preannunciano una nuova fase di competizione per queste vie da mirabile.
Minerali chiave come vizio cobalto, nickel terre sono la forza trainante delle energie pulite e dei settori emergenti, come giustamente l'intelligenza artificiale.
Assicurarsi l'approvvigionamento di questi minerali chiave.
è una condizione necessaria per guidare le rivoluzioni industriali in questi ambiti, gli Stati Uniti d'America e gli altri Paesi occidentali hanno costantemente alimentato discutere geopolitiche sui minerali chiave, tentando di promuovere il disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento di questi, guiderà di chiavi da altri importanti Paesi di quella zona.
Perché il disaccoppiamento?
La strategia economica e geopolitica volta sempre a separarli o a ridurre la dipendenza dei mercati esteri, la competizione strategica.
Ci ampliata notevolmente o nuovi ambiti che sono diventati frontiere proprio a causa di quei Paesi che cercano di proteggere, rafforzando i loro pacchetti di tali.
Gli capisci Badini, le regioni polari, lo spazio extra atmosferico stop.
Il cyberspazio sono tutti elementi legati alla sicurezza strategica di acquistato, ma influenzano il futuro assetto del potere dei globali diventando nuove frontiere su cui potrebbero scatenarsi lotte nella competizione geopolitica internazionale.
Vedete i predetti a Vichy, ma di
Di risorse minerarie, biologiche ed energetici stanno attirando sempre più l'attenzione strategica, diversi Paesi vedi la questione delle ampie zone economiche esclusive del Pacifico.
La cui formale sovranità esercitata anche da Stati che hanno meno abitanti di un quartiere romano.
Attualmente le scoperte nella tecnologia di estrazione mineraria.
In queste
Soprattutto in acque profonde, e il relativo vuoto normativo, una diritti universali internazionali stanno innescando delle controversie dopotutto.
Nulla allocazioni delle risorse in alcuni Paesi che stanno mettendo alla prova limiti dell'ordine internazionale.
Vedi anche, per esempio, la lotta tra gli Stati Uniti d'America, Russia, Canada e altri Paesi per il controllo delle rotte marittime o altri, che rimane irrisolta e da competizione strategica degli abissi marini popolati e Calvino.
Si sta intensificando.
Propongo per ricordare lo spazio.
Ecco, allora professore, facciamo così, siccome abbiamo anche un altro collegamento, magari facciamo un altro capito subito, perché non vorrei che poi si scollega, se magari per questioni tecniche la ringrazio, ho subito lo scoppio e questo lo chef in scuole e un'area chiave della moderna competizione militari e della tecnologica degli Stati Uniti d'America attraverso il suddetto Sterling.
Vivono prendere iniziative.
Scatenare una battaglia per i soci.
Spaziali e porterà a una intensificazione della competizione per Isifi spaziati internazionale banda sono stati atmosferico pure quello del cyber che rappresenta, vedete un nuovo palcoscenico per di interazione geopolitica, amplia la governance dell'ecosistema cibernetico, è fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza, che vanno sempre più Paesi stanno aumentando.
Investimenti per potenziare le proprie capacità e del sapere, e la lotta per il dominio e il controllo dello spazio si sta facendo sempre più aspra, un crescente tendenza a quella Chella geologo puliti utilizzazioni, questi sono gli scenari.
Ma non vengono approfonditi e che dà risorse, assemblea e, mi sta ascoltando, dovrebbe approfondire senatrice e grazie per l'attenzione, grazie grazie a lei, professore.
Chiedo venia per averla in qualche modo interrotta proprio nella parte finale della del suo discorso, ma abbiamo in collegamento anche il console Tracy Roberts e quindi non vorrei che poi cadesse in qualche modo, ecco, si interrompesse la linea, vorrei però cogliere l'occasione perché poi do la parola subito a Tracy Roberts intanto per presentare però i nostri relatori e per ringraziarli di essere venuti qui,
Anzitutto saluto a proprio al mio fianco Maria Gabriella, Mieli, responsabile relazioni esterne ed internazionali Up, f Italia e coordina Trost coordinatrice, Europa Sud, facciamo un applauso, va sciogliamo, ci un po'.
Poi saluta il professor Alexander Del Valle, professore, Università, iPad, buona sera.
E ancora, saluto il generale Donato Mauro generale, ben arrivato, grazie.
Saluto poi Umberto 30, fondatore del Manifesto premi Nobel per la pace.
E poi abbiamo, dovremmo avere in collegamento il console Tracy Roberts, non so se ci sente.
Tracy Roberts sta arrivando, eccoci, eccoci allora console, io vado subito da lei perché lei comunque ha rappresentato gli Stati Uniti d'America a Napoli fino a pochissimo tempo fa e allora io vorrei subito riallacciarmi con questo per chiederle un po'dei rapporti tra gli Stati Uniti e,
L'Italia e della loro importanza, che vanno poi al di là dei governi che ci sono, ma di quanto poi è profonda e storica l'amicizia tra Stati Uniti e Italia, e così deve rimanere proprio nel nel, diciamo, nel focus di quello che è poi il nostro pane le quindi tra dialogo e diplomazia,
Buonasera buonasera saluta tutti le autorità, gli ospiti presenti, e per me è un grande piacere partecipare alla discussione di oggi e Grazia teocrazia, Pierluigi Sabatini, per l'invito desidero innanzitutto ringraziare Iddio gli organizzatori, per avermi unito un gruppo così otto regole, chiedo scusa per non essere insieme a voi per proverò di dare un piccolo contributo al di organo proficuo da oggi,
Nel corso della mia carriera diplomatica ho avuto il privilegio di lavorare su alcuni delle equazioni Enzo nazionale più importanti, ho trascorso 10 anni nel Medio Oriente cercando di promuovere soffiata forti pluralistiche capaci di respingere l'estremismo violento, ho anche lavorato per diversi anni tra diplomazia, i Cor apra azione militare prima in Bahrein insieme alla Quinta flotta per costruire coalizioni e proteggere i Comuni globali più tardi ho lavorato sul contrasto all'estremismo viola intorno all'Africa subsahariana,
E quando arrivai a Napoli come consone, pensavo di conoscere bene il significato delle espressioni quell'azione bilaterale.
Nulla ne aveva preparata all'eccezionale profondità del rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia trovato lì e in una conferenza dedicata alla geopolitica, non mancano certo gli argomenti di discussione, i giornali o ci offre ogni giorno nuove crisi, nuova esenzione e nuove Fini, e non mi riferisco soltanto al Mondiale di calcio e il fare famoso cartellino rosso.
I governi hanno il dovere di gestire le Christie, affrontare questioni complessi e rispondere a un contesto internazionale sempre più articolato.
E Real entrambe le sponde dell'Atlantico, possiamo contare su diplomatici straordinario che svolgono questo ruolo lavoro ogni giorno, ma ciò che continuava a colpirmi sono i rapporti che continuano e dipendente da quale governo sia in carica, sì, meno vanno ogni giorno, attraverso milioni decisione individuale di investire, collaborare, studiare e innovare e costruire insieme.
Dal detto, ma diplomazia crea la condizione per la cura, frazione, però sono le persone a costruire un rapporto e che durano nel tempo, e questo si vede ovunque in questo rapporto lo si vede nel quasi 18 milioni dei cittadini americani che rivendicano, con orgoglio loro proprio origini italiane lo si vede nel fatto che l'Italia è diventata la prima in assoluto per gli studenti americani che scelgono di studiare all'estero.
E vorrei fare un altro esempio molto concreto da quando sono arrivato a Napoli nel 2022 come console e collocamento aeree diretti tra gli Stati Uniti, i distacchi e i sull'Italia sono aumentato in modo significativo oggi Napoli, Palermo, Catania e Bari sono tutti collegati direttamente agli Stati Uniti molti di questi poli sono stagionale. È giusto riconoscerlo, ma anche il collocamento in stagionale sono importante perché rappresentano i primi mattoni di una Infrastructure and free struttura transatlantica che sostiene in investimenti, collaborazione e ricerca scientifica e consentono agli imprenditori di Konko e incontrarsi più facilmente
Parallelamente, la Italia sta investendo in maniera significativa delle proprie infrastrutture di trasporto compressi i progetti per rafforzare i collegamenti su ferro, virare tra Campania e Puglia, lungo l'asse Est-Ovest.
Rischiano una maggiore integrazione economica del Mezzogiorno, i facilitano dei circolazione dei persone, idea investimenti, io porzioni fa qui, quando quindi valuto la salute di una bella azione bilaterale, non guardo soltanto al comuni comunicati ufficiali, anzi guardo a questi seriale e vedo opportunità.
Quando ho concluso la mia carriera diplomatica, mi sono posta una domanda molto semplice, come posso continuare a rafforzare il rapporto tra gli Stati Uniti, l'Italia, per me, l'altro esposto non era un altro incarico nelle istituzione, la risposta era se ne capro devices nel settore privato e spiego perché ho scelto un modo diverso di servire lo stesso aeroporto e il nostro presidente ma è Paparella dedica da oltre trent'anni la propria attività ad assistere imprese e Pmi familiare Ihsan i aziende fondate da imprenditori degli Stati Uniti.
Mike profondo ridici in Italia e ha mantenuto rapporti strettissima con Alitalia per tutta la vita da qua è nata una domanda semplice come possiamo noi mettere a disposizione degli imprenditori italiani l'esperienza maturata, indefiniti, dove lavora con le imprese familiari americane e contro gru contribuire presso fare grandi aziende italiane e accompagnarli nelle loro prossima fase di crescita?
Oltre la complessità a livello anch'esse Enzo nazionale di cui abbiamo parlato oggi, l'Alitalia sta entrando in una delle più importanti di transizione economica della sua storia recente, nei prossimi 10 anni migliaia di imprese familiare dovranno affrontare il passaggio generazionale, non è soltanto una questione imprenditoriale, è un'equazione economica, sociale e anche geopolitica,
Moti di queste imprese rappresentano il copre economico delle pro comunità, danno lavoro a centinaia, talvolta migliaia di persone e interi territori dipendono dal loro successo quando un imprenditore inizia a pianificare all'Ars associazione, la domanda è semplicemente chi sarà il partner giusto per accompagnarla nella prossima generazione tra migliaia di investitori potenziali nel mondo ed indumenti guardi è quello giusto può fare la differenza tra una semplice sopravvivenza, io una crescita duratura T shirt scegliere il partner giusto significa spesso scegliere in futuro dei una intera comunità.
Quando queste imprese continuano a crescere Sip, proteggere posti del lavoro alimenta la innovazione, si rafforzano le famiglie e le comunità esigua, rafforza la resilienza economica.
Per me questa è un'altra forma di diplomazia, la diplomazia non finisce quando il governo non terminano di negoziare e molti aspetti, proprio ciclica lì che comincia il lavoro più importante, quindi, per concludere, il mondo diventerà i nervi Jabbah, inevitabilmente sempre più complesso, mandò non dobbiamo mai sottovalutare ciò che accade al di là al di fuori del governo che gli imprenditori, le università, gli investitori, i ricercatori e gli studenti,
La le famiglia, sono loro a creare fiducia e della fiducia, a creare resilienza e queste riviste, queste Rienza che ha permesso aeroporto, cioè gli Stati Uniti in Italia dei prosperare attraverso generazioni cambiamenti politici, cicli economici, incertezza Enzo nazionale.
Grazie grazie al console Tracy Roberts.
Allora passerei la parola adesso al professor Alexander Del Valle dell'università iPad, ci spieghi un po'che cos'è questa università, ma soprattutto gli do il lago in una domanda e una business cool di cui.
Appartamento di di geopolitica e di relazioni internazionali basata tra Nizza, Parigi e ho anche un corso più ridotto alla LUISS sul lago d'iniziazione, alla geopolitica ok, allora, partendo proprio da questo, quindi dalle relazioni internazionali domanda secca e poi le lascio chiaramente a lei l'intervento è ancora occidentale la globalizzazione secondo me una domanda molto importante perché molti occidentali considerano la globalizzazione come sinonimo dello Jelle lo Jelle per quelli che conoscono Johnny Kember I e un grande studioso di Princeton che ha definito il mondo liberale occidentale.
Ordine internazionale liberale, aggiunge spesso anche fondato sulle regole e questo o i aeree e fondamentalmente universalista, e anche proseguita, perché vuole espandere qualcosa che sarebbe il bene assoluto, superiore agli altri system, la democrazia liberale è normale che noi lo pensiamo che sia superiore, il problema è che,
Volevo precisare la differenza tra sistema e ordine, il problema è che il resto del mondo è composto di civiltà, di blocchi di Stati che noi pensiamo che un momento all'altro dovranno raggiungere i nostri valori, però non funziona così geopoliticamente, non funziona così e che vuol dire se noi confondiamo sistema e ordine, può sfociare in una guerra e in molte guerre perché un sistema è neutro e neutrale e neutro come diceva Raymond Aron, il grande non è perché francese, però,
Aaron definiva il sistema come qualcosa di neutro e di fisico e qualcosa di obiettivo oggettivo ci sono stati, ci sono diversi Stati con diversi ordini interni.
E un ordine invece, alla differenza di un sistema che neutro, un ordine ha come presupposto, come postulato, un'omogeneità di regimi che condividono gli stessi valori, idealmente, perfetto, è bello, per noi non esiste neanche questo, questo non esiste, non esiste del tutto e non è mai esistito è esistito uno che costruisce un ordine perché un ordine si definisce con delle regole condivise da tutti siccome è impossibile, può essere solamente imposto da un gruppo di vincitori.
Agli altri, che sono più deboli o che sono vinti, però, un ordine non può mai essere omogeneo e non può mai imporre a tutto il mondo, uh uh, le stesse regole condivise, da cioè quando noi occidentali parliamo di ordine internazionale con i valori condivisi,
Ci facemmo piacere, però non è il realismo delle relazioni internazionali, avete capito che io mi riferisco alla scuola del realismo che la scuola dominante nelle università americane, anche tra anche anche fra persone che sono molto liberali e democratiche e perché è pericoloso, perché se voglio imporre un sistema perché siccome io sono una democrazia liberale sono superiori moralmente faccio la diplomazia dei valori abbiamo visto il risultato della diplomazia dei valori, prima non funziona, funziona solamente con chi hai vinto o debole,
Secondo, è molto ipocrita, perché se la diplomazia nostra fosse quella dei valori, io vorrei che qualcuno mi spiegasse in che senso l'embargo di 13 anni contro l'Iran, che a sfociato in una in in una, in in centinaia di migliaia di morti che non potevano importare neanche il latte in Iraq e poi una seconda guerra che questa non era per difendere il Kuwait,
La guerra del 2003 e che è stata una guerra a base di menzogne e senza il diritto internazionale potremmo anche parlare faccio presto e non voglio elencare tutte però la Libia, il mio Paese, io parlo contro la mia stessa nazione perché le scienze politiche vuol dire anche parlare contro di sé stesso il mio Paese è addestrato e nero testimone come membro della della squadra del segretario generale dell'Eliseo abbiamo addestrato Delia ex jihadisti,
De El Taida in Libia.
Per far ammazzare Gheddafi e questo è un dato di fatto è una cosa che che noi sappiamo è che i servizi hanno saputo e che e che hanno e abbiamo anche ricevuto all'Eliseo in Francia due volte bella, anche se in arricchito con lo schiavismo e i clandestini che arrivano a Lampedusa a Bellagio era un delinquente ex membro di Al Qaeda che è andato in Iraq, in Afghanistan l'abbiamo fatto tornare per ammazzare quell'e poi in in Siria ancora il mio presidente stava ieri in Siria, con uno che noi chiamiamo uno sgozzato ore moderato perché verrà adesso alla cravatta. Io non dimenticata, però è uno che cinque anni fa ancora faceva sgozzare, aveva nel nord della Siria, grazie a Erdogan, aveva
Fu fatto un rifugio di 12.000 ex combattenti di Al Qaeda, che poi, siccome erano finanziati dal Qatar, grande democratico, amico dell'Occidente. È vero che noi, con la diplomazia dei valori, siamo, siamo molto coerenti. Puntiamo sempre sul Qatar per fare le politiche estere nel Medio Oriente, la, la la, l'Amministrazione Obama ha fatto la guerra che voleva fare il Qatar contro la Libia, perché la libera non è solo Sarkozy e anche Obama e Hillary Clinton abbiamo distrutto molti regimi arabi, che alcuni erano anche alleati, i nostri, la Tunisia, l'Egitto abbiamo rovesciato, di dico, abbiamo perché le le primavere arabe sono state un'operazione tra Fratelli Musulmani, alcuni democratici di servizio che sono spariti subito. Ho scritto anche un libro con una di quelle siriana democratica, poi il Qatar, che ha addestrato tutti i movimenti dei Fratelli musulmani, e l'Iran in streaming, in molti Paesi come Tunisia, Libia, Siria, Egitto e abbiamo smantellato dai regimi perché li consideravamo corrotti e non democratici,
Cioè la diplomazia dei valori e pericolosa, perché a volte può essere coerente se contro una vera dittatura che ci odia e abbiamo anche smantellato delle de delle dittature o meno democrazie di noi che non ci odiavano, come la Tunisia o la Libia, non parlare della Siria dove abbiamo fatto un'operazione non non dovrei dire abbiamo perché il mio Paese è un po'sempre un po'scettico sull'atlantismo però,
Ah, ah, abbiamo addestrato con l'operazione della CIA Timber, si camorra, abbiamo addestrato una decina di gruppi jihadisti in Siria per rovesciare a Bashar al Assad, è durato 12 anni, è vero che non è, non è sfociato subito in una rivoluzioni, però, quando questi sgozza tory moderati che per far piacere al Qatar che li finanziavano, ah, ah ha cambiato il nome perché essere il Taida in Siria non era veramente presentabile, si sono chiamati un gruppo di liberazione di di Shammah che era più
Era un po'più accettabile e abbiamo fatto dei programmi con la Turchia, con il Qatar e con il denaro dei dei paesi del Golfo, un'operazione della Cia, con la collaborazione della maggioranza dei servizi e degli apparati di Stato dell'Occidente, abbiamo addestrato equipara, è equiparato abbiam Shine e noi qui abbiamo aiutato dai Ghost dei degli sgozzato, Ring moderati, a prendere il potere in Siria. È vero che quando le truppe di Giuliani è vero nome è il sarà l'attuale presidente della Siria, quando le sue truppe sgozzano ogni mese più o meno un cristiano, migliaia di alawiti alla video o migliaia di drusi. Non è sempre, è sempre non la colpa di Sciara, perché lui dice e se se voi levate tutte le sanzioni, se mi aiutate a ricostruire il Paese, magari le mie Truppi saranno più tranquille per noi è la vera cosa è che è arrivato al potere un uomo con il h TS che è composto. Le sue truppe sono delle truppe di jihadisti che amano sgozzare, perché quando hai preso il gusto di sgozzare svolsi sempre non è che ti fermi, perché c'è un capo che ti dice adesso diventiamo fuochisti, diventiamo inclusivi, non funziona così e loro hanno fame di carne, scusa, parlo di un modo molto volgare, però hanno la fame di quello. Io ho studiato molto gli psicopatici e i jihadisti di durante i 30 anni. Quello che ha sgozzato ne prende piacere a un certo momento e diventa una persona che non si può cambiare. Per questo le truppe di questo grande futuro democratico autoproclamato, presidente in Siria non può controllare le proprie truppe e se lei vuole troppo controllare sarà anche lui sgozzato da da loro. Quindi la diplomazia del del del dei valori può essere molto pericolosa. Prendo un altro esempio. Si è parlato di Ucraina,
è come vedere un episodio di una serie e vedere solamente l'ultimo episodio. Che cosa è successo da anni c'erano dei Kissinger, che è stato l'amico del mio maestro, il generale Gallois, ideatore della force de frappe nucleare francese dei Kissinger. C'erano anche delle delle persone che hanno concepito il containment, quindi alle persone serie e An e molti altri. Ho fatto l'elenco del mio libro pop up, praticamente tutti i grandi strategy. Ah ah, ah, parte Ludvik, che conosco, sono stati tutti molto scettici sull'allargamento della NATO e l'espansionismo dai valori verso Este. Ci potrebbe piacere che tutti i Paesi del mondo possano scegliere le loro alleanze. Idealmente perfetto Max Weber, dice etica di convinzione l'etica di convinzione perfetta. Idealmente, è vero che è normale che l'Ucraina possa scegliere le sue alleanze e lasciare la Russia per andare da noi. Idealmente perfetto per un Max Weber risponde etica di con di di responsabilità ciò che vuoi fare idealmente sfocerà in una cosa responsabile, né accetterà le conseguenze o no. Il mio maestre generale Gallois con me nel 97 non è che l'abbiamo detto due anni fa,
Nel 97 abbiamo scritto nella prefazione che ci sarebbe necessariamente una guerra con la Russia, un giorno o l'altro, perché nel 97 si cominciò a voler espandere la NATO e non solo la NATO, i nostri sistemi, i nostri valori, le nostre regole e anche le nostre basi ci ha o i missili sempre più all'estero che fu,
La ragione del famoso discorso terribile di minaccia di Putin nel 2007 un anno dopo, senza ascoltare questo discorso, perché noi siamo la democrazia dei valori, noi non possiamo cedere, alunno che mi dice, vuole una zona cuscinetto che volgare, una zona cuscinetto e volgare, una cosa che non possiamo accettare in nome dell'etica di convinzione. Allora, un anno dopo, abbiamo affatto la politica dell'apertura della NATO, la, la, la politica della porta aperta della NATO e abbiamo proposto una cosa come come il colore rosso davanti a un toro e non non dico questo per scusa ai russi, però era certo che finirebbe io, e sono anche stato sorpreso che dal 97 non ci sia stata una guerra prima con i russi e poi l'abbiamo fatto la stessa cosa con la Georgia, quindi, per concludere al volo parlare troppo tempo, però noi geopolitici della scuola realista e vi invito a rileggere tutto quello che ha scritto. Kissinger però anche Brzezinski, il famoso ideatore del dell'aiuto e il Taida, contro i russi in Afghanistan e poi fu anche il primo che consiglio a tutti i presidenti americani, dagli anni 90, di espandere la NATO verso l'Ucraina per far perdere la alla Russia. Il controllo del Sud e del Mar Nero e lo sbocco nel Mar Nero e, soprattutto, far perdere alla Russia la possibilità di essere di essere una potenza che va sui mari caldi e verso ovest. Diceva, facendo perdere l'Ucraina alla Russia. La Russia non è più un impero. Si può capire interessante, però questa questa dottrina di Brzezinski è molto interessante, da studiare perché lo stesso BCE jeans, chi alla fine della sua vita ha detto magari abbiamo fatto tante cose che hanno stuzzicato i russi che li abbiamo nelle messi nelle mani dei cinesi, quindi tutta la politica dell'Occidente, diplomazie, dai valori, primo, è stato incoerente perché i valori non li abbiamo avuto né essendo alleati del Qatar, grande finanziero finanziario di tutti i gruppi jihadisti, anche i talebani, anche i famosi insomma Aliani,
I.c fra i più terribili e ovviamente è Al Qaeda, è nostra in Siria e tanti altri, non senza parlare dei Fratelli Musulmani che fa, che fanno da noi delle moschee, sono totalmente sovversive e stanno preparando le nostre generazioni di italiani o francesi musulmani ad odiare i nostri valori, quindi, quando siamo alleati con Paesi che hanno addestrato e Al Qaeda come Pakistan, Comes, Arabia Saudita o Paesi che aiutano i jihadisti o i Fratelli Musulmani come Qatar come Kouamé, perché il Covid non ha una bella democrazia per noi, li abbiamo aiutati a Donetsk a non essere invasi.
Da dall'Iran, però, il Covent fa fa fa parte dai Paesi che finanzia i jihadisti, anche nel Parlamento ci sono persone che lo dicono eh eh eh a destra, erano anche loro i Fratelli Musulmani, poi possiamo parlare della Turchia, grande Paese debbo democratico e poi le sanzioni e concludo sulle sanzioni,
Beldor, il più grande accademico americano che studia le sanzioni, ha detto le sanzioni funzionano. Primo, se il sanzionato e più sanzionato e indebolito che il sanzionatore non è il caso, l'Europa paga adesso tre, quattro volte più caro il gas e poi disdice. Dobbiamo essere coerenti se le sanzioni fossero coerenti, non compreremmo nessun gas russo, però lo compriamo. La Francia ne ne esporta del gas russo, però quello via nave, quello liquefatto che quattro volte più caro di quello che è stato distrutto quello per gasdotti, è stato distrutto da un'operazione molto legale e molto
Coerente con il diritto internazionale, è stata un'operazione terrorista, il tribunale tedesco adesso e non è contento perché la Polonia non vuole strade, estradare questi attori del del sabotaggio di Nord Stream, che non era un gasdotto russo, era un gasdotto russo germanico, c'erano capitali germanici, è stato accettato da Biden all'ultimo momento proprio perché i tedeschi hanno investito nel capitale, quindi non era una cosa anche europea. Il Limp, gli imprenditori tedeschi non volevano includere nelle sanzioni il gas, sì, è stato fatto per obbligazione elettorale da parte degli ecologisti, è esternamente sottopressione anglosassone, però soprattutto le sanzioni non sono logiche perché la Russia, secondo Bloomberg, non è propaganda e di Putin, perché tutti mi dicono sempre a questo propaganda di Putin troppo facile
Si chiama un argomento di autorità troppo facile, vedete Bloomberg che dice Bloomberg nel nel mese di maggio e di giugno, la Russia non ha mai così venduto il petrolio come mai ha venduto più petrolio di prima della guerra.
E perché il petrolio si vende quando gli ucraini mettono un un drone su una riserva di petrolio vicina, una raffineria, noi crediamo che non però non c'entra il petrolio greggio che tu vendi all'estero, non è quello raffinato in una delle 32 centrali di di raffinerie russe e poi non sono tutte distrutte. Solamente il 25% delle raffinerie russe sono un po'distrutte, perros, riparata in media in due settimane, cioè le nostre sanzioni fanno un po'di dolore, però non fanno cambia e madre alla radice le sanzioni, se non fanno cambiare quello che sanzionato, non funziona ANIE. Ecco, concludo sul mondo multipolare. Le sanzioni hanno convinto tanti Paesi che non sono liberali come noi, che non hanno la concessione dei valori democratici liberali, tanti Paesi che dicono magari Young un giorno sarò sulla lista perché io c'ho un problema con il vicino, non sono democratico, non riconosco il genocidio armeno come con i turchi, eccetera. Un giorno io sarò sulla lista e quindi perché la Russia non è lo stesso, la l'unica ad essere sanzionata. La Francia è stata sanzionata dagli americani perché volevamo investire in Iran, volevamo investire in Somalia, in Sudan, abbia ad la la banca BNP Paribas, ha pagato 9 miliardi per 150 milioni di investimento. Non è un moltiplicatore, è un ricatto, non si è mai visto e poi le sanzioni internazionali dell'Occidente sono sanzioni mai accettate dall'Onu. Il diritto internazionale non ha mai considerato le nostre sanzioni attuali americani europei contro i russi e anche gli iraniani, come come legali,
Le sanzioni sono riconosciuti nel diritto internazionale solo quando sono accettate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu e dall'Onu. Quindi sono sanzioni morali e giusta e solo per noi è l'Occidente che rappresenta. 12% dell'umanità crede che può imporre sanzioni morali, diritto sistema politico a tutto il resto del mondo, che l'ex ministro francese Chopin no ha identificato come il più o meno 75% del mondo. 75% della popolazione mondiale non condivide i nostri valori, non vuole il nostro sistema di di di società, il nostro Uochi ismi, il nostro libera Elis non lo vuole. La maggioranza dell'Africa ci vede anche come un pericolo gli africani. Adesso tutti i Paesi africani hanno fatto delle legge per proteggersi contro il nostro liberalismo fuochista. Sempre più libertà Reano, eccetera, magari belle. Per noi però, il resto del mondo ci vede adesso come un pericolo e poi
Le sanzioni. Abbiamo visto che l'India non ha smesso di comprare petrolio russo. Ha solamente il fatto che, in modo che la più grande raffineria indiana, Rosalia, Reliance non lo compra più direttamente e quando lo fa lo fa non in dollaro e altre raffinerie lo fanno, come i cinesi e le banche o le raffinerie ci esposte perché sono esposte sul mercato occidentale, sono, diciamo, hanno una grande cautela, però tutte quelle che non sono esposte e continuano a comprare il gas e il petrolio russo e quindi le sanzioni non funzionano. Io ho fatto per il mio ultimo libro che si chiama il mondo, il Post occidentali, il, il nuovo ordine posto occidentale. Ho fatto un soggiorno di 10 giorni con gli imprenditori francesi e la Camera di Commercio a Mosca e mi sono reso conto che tutto è aggirato quasi tutto e aggirato, e non è vero che i russi hanno bisogno di saccheggiare i frigoriferi per avere il Chips menzogne. Hanno due ditte che fabbricano le chips e gli ucraini hanno bombardato di recente. Quindi le sanzioni potrebbero funzionare, però non sono né efficienti né morale. Poi la serva. Gianni grande Paese democratico, per sostituire il gas russo. Abbiamo anche aumentato il gas dell'Azerbaijan, che una dittatura che che che ha massacrato gli armeni due anni fa dopo averli attaccato cinque anni fa è El Alto Karabakh è stato svuotato da tutti i suoi armeni senza che l'Unione europea impero morale abbia detto nulla
Quindi la mia conclusione è che l'Occidente è ipocrita, non ha i mezzi, l'Europa non ha i mezzi di imporre perché per imporre una morale e dell'eroga le tue bisogna essere forte e come nella strada o in un e un club da ed esporta se se non ha i mezzi di imporre a tutti devi essere pragmatico, io propongo una cosa per l'Europa, diventare pragmatica, perché ci sono tre gruppi veramente concludo che c'è il gruppo ci debba sarà molto breve. C'è il gruppo occidentale, stra diviso tra America e noi e tra populisti anti populisti, il mondo di il gruppo 1 e l'Occidente gruppo 2 e il mondo, anzi occidentali russi è alleati, Iran e Corea del Nord, stra armato, industrializzato e che fabbrica le munizioni come nuovi. Fabbrichiamo
Le penne e quindi eh eh eh, e questo conta per una guerra finale, perché non è scontato che non ci sia mai una guerra, tutti quelli che dicono possiamo aiutare l'Ucraina a bombardare la Russia, non ci saranno mai reazioni, vedremo, vedremo prudenza e, terzo gruppo, il gruppo dei multipolari Ristić, che chiamo multi allineati opportunista. Il famoso professore che ho sentito a distanza ha parlato di opportunismo, il CRU il gruppo 3 e 70% della popolazione mondiale, non non solamente i piccoli, i poveri e l'India, prima democrazia al mondo in più di un miliardo di abitanti. L'India ne fa parte il gruppo 3 e il gruppo dei pragmatici che vogliono negoziare con tutti. C'è anche la Turchia nel gruppo 3 fa parte della NATO, però aiuta la Russia ad aggirare le sanzioni. Questo gruppo 3 e il e il gruppo dei sovrani dei sovranisti pragmatici che non che sanno perfettamente che non e concludo veramente così non devi mai confondere la morale e la geopolitica. Puoi essere molare morale e ah ah,
Promuovere un ordine giuridico morale a casa tua, però, se tu lo vuoi espandere, diffondere o imporre agli altri è solamente una via che sfocia in guerre, quindi la guerra in Ucraina ha anche questa dimensione come come fonte, e vi ringrazio.
Grazie grazie al professor Alexander Del Valle per questo suo intervento forte, comunque, è stato bello, bello, incisivo nel nel nel suo pensiero e ricordo appunto che ha scritto questo è uscito con questo suo ultimo sacrificio, il nuovo ordine posto occidentali che fra poco verrà tradotto anche,
In Italia. Detto questo, chiederei un po'uno switch, così facciamo salire il un, il prossimo relatore che vorrei invitarlo qui sul tavolo con noi, che è Roberto Galanti, il console onorario della Moldavia e membro del consiglio direttivo Finco nel frattempo che appunto i nostri due relatori si scambiano un po'di di posso, io inviterei a parlare con il suo intervento Maria Gabriella mieli, responsabile delle relazioni esterne e internazionali Up f Italia, Universal Peace Federation e coordinatrice Europa Sud. Intanto, grazie per essere ancora qui con noi. Partirei un po'insomma,
Nello spiegarci intanto che cos'è questa Up ef Italia, quindi, insomma, le sue radici, i suoi obiettivi e poi mi permetto di lanciare anche a lei una domanda su quella che può essere l'educazione della pace per forse prevenire qualche conflitto se è possibile, oggi cerchiamo buonasera a tutti e grazie a Pierluigi Sabatini per l'invito. Grazie a chi ci sta ospitando in questa, è la nostra casa, sostanzialmente grazie a tutti quanti voi che avete resistito fino adesso e per ascoltare tutti gli interventi. Cosa Eu PF? Intanto non parlo DPEF Italia, ma parlo di Universal Peace Federation, che è un'organizzazione, un network internazionale interreligioso di persone e organizzazioni, che comprende che comprendono rappresentanti religiosi, rappresentanti di governo, società civile e settore privato dedicata al raggiungimento della pace, o PF presente in 190 nazioni nel mondo. Quindi non sto parlando di una realtà piccola Italia è all'interno appunto di questa organizzazione ed è un'organizzazione non governativa alle Nazioni Unite, nella ECOSOC, in General Consult ti State US uno massimo livello di chi è nell'ambiente, lo sa chi non lo è sono tre i livelli delle organizzazioni non governative perché i settori di cui si occupa comprendono tutta l'area del sociale dell'educativo del culturale.
Parlo divisione, parlo di missione, parla di progetti, immagina in PF, immagina un mondo di pace permanente, sede di una comunità globale armoniosa basata su interdipendenza, prosperità reciproca e valori universalmente condivisi, la nostra menzioni, insieme alla rete di costruttori di pace è quella di ricercare, praticare e promuovere i principi del vivere e lavorare in modo cooperativo impegnandoci a soddisfare i bisogni materiali e spirituali reciproci e questa è interdipendenza a condividere risorse materiali nonché conoscenze e opportunità e questa è prosperità reciproca Aris,
Dettarci, proteggerci e prenderci cura gli uni degli altri e del mondo naturale come membri di un'unica famiglia umana comune.
Che ha di e con una comune. Scusate origine divina e questi sono i valori universali condivisi. Io parlo sempre che noi esseri umani, non siamo esseri causali, noi siamo esseri esteri di risultato. Di conseguenza, se siamo esseri di risultato, figli di comunque noi lo vogliamo chiamare, abbiamo dentro di noi una natura divina ed è molto difficile da comprendere ed accettare in tempi come quelli che stiamo vivendo, perché dove sta la nostra divinità, se ci troviamo di fronte a tutto quello che stiamo vivendo, sostanzialmente noi abbiamo una natura originale dentro di noi che evidentemente molto nascosta, e quindi soltanto persone che si prendano cura degli altri, che ne fanno una missione di vivere per il bene comune ed è quello che sarebbe un po'il compito anche di chi ci governa a qualsiasi livello, perché il loro compito è quello di renderci felici, cioè se dobbiamo andare ad esaminare questo aspetto. Quanta felicità noi vediamo intorno a noi, se so che il mio vicino, o anche lontano che dir si voglia, sta soffrendo la fame, le ingiustizie alle guerre, la violenza e via dicendo. Quindi il lavoro per costruire la pace parte da ciascuno di noi, da un equilibrio tra ciò che è l'aspetto interiore, ciò che è l'aspetto esteriore, cioè da quella che è la mia, il mio rapporto verticale e il mio rapporto orizzontale con i miei simili, e questo è un qualcosa di molto importante
Come Universal Peace Federation, noi lavoriamo anche con altri due organizzazioni, la Women sfida riesce un po'golpiste, l'aiuto in studio Dance for Peace, in tutte queste organizzazioni sono tre delle più di 650 organizzazioni fondate dai coniugi Moon. Qualcuno di voi avrà sentito parlare del dottor reverendo Sun, mia moglie, nato in Corea, in quella che era Corea unite, adesso è Corea del Nord, laddove è nato e dalla e da sua moglie, che sta portando avanti la sua eredità di pace, abbiamo come Ups, abbiamo sette aree di lavoro, quella politica che comprende i capi di Stato e di governo in carica, i precedenti e parlamentari per la pace. Tutti questi che sono progetti sono tutti i progetti collegati alla pace e quindi parte politica, e questa con parlamentari e capi di Stato e di governo in carica
E first lady, cioè le mogli di cioè la parte religiosa, quindi con l'associazione internazionale per la pace e lo sviluppo, che comprende il leader religiosi, la parte accademica con gli accademici per la pace nel mondo, la parte della comunicazione che comprende tutta tutte quelle persone che si stanno occupando di comunicazione a qualsiasi livello la parte,
Dell'economia, economia e sviluppo per la pace che la parte di arte e cultura per la pace, noi adesso stiamo cercando di.
Trovare delle strategie, di mettere in pista delle strategie che ci conducano pian piano, creare questo mondo armonioso, ovviamente, se ci guardiamo intorno.
Quanta speranza c'è, però io sono una persona positiva, sono una persona che crede che comunque, quando è il momento, le cose emergono e tante cose che non abbiamo saputo man mano stanno emergendo, sia in senso negativo che in senso positivo, stiamo parlando anche di rinnovamento delle Nazioni Unite per esempio, allora, nel 2000, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite proprio i nostri fondatori, in particolare al reverendo Moon ha lanciato a una come dire una proposta alle Nazioni Unite.
Ed è stata quella di creare delle zone di pace.
E che siano in quelle che sono le aree di conflitto e queste zone di pace possano essere portate avanti tra personale delle Nazioni Unite, leader religiosi che uniscano i loro cuori e lavorino per creare queste zone nelle aree di conflitto che i confini contesi attraversino fiumi, montagne, campi o il mare, eccetera. In quelle zone noi possiamo creare questi luoghi di pace. Queste zone potrebbero essere i rifugi che esistono per il bene della pace e della prosperità e della riconciliazione, perché uno degli aspetti importanti che tutti quanti noi siamo chiamati a fare, la riconciliazione, se noi abbiamo dei problemi con chiunque sia vicino a noi che sia un nostro familiare, un compagno di scuola, un collega di lavoro o anche un politico per per assurdo, per dire, noi dobbiamo trovare il coraggio di avvicinarci a questa persona, stabilire un dialogo, cercare di trovare quei punti che ci possano permettere di andare oltre oltre le differenze, oltre le divisioni oltre i muri, a volte può essere impossibile, però possono succedere cose impreviste che ci permettono di fare questo
Io, come dire, oggi, mi sento molto fortunata e ringrazio tra l'altro il dottor Sabatini noi ci siamo incontrati una sola volta, due anni fa, ad un evento che abbiamo organizzato.
10 giorni fa, neanche otto giorni fa, era arrivato l'invito a poter essere qui e si stava ragionando su cosa parlare, come parlare, io posso parlarvi della mia esperienza.
Ah, con le Nazioni Unite sono stata delegata per la federazione delle donne, in anni passati sono stata anche in nazioni che sono state o sono in conflitto, di loro sono state in Corea del Nord, per esempio, sono stata con gruppi di donne per portare quello che la donna la donna dà nascita per portare nascita e rinascita per dare coraggio e questa è una delle cose importanti mi mi chiedeva mi chiedeva, dottoressa del discorso dell'educazione alla pace noi abbiamo un programma,
Che è appunto l'educazione alla pace per i bambini e l'abbiamo portato avanti per tanti anni.
Va dall'età di 5 6 anni fino all'età di 18 anni, ed è per gli educatori abbiamo un manuale che per gli studi chiamiamoli studenti di guardi, queste fasce di età per gli educatori e il libro di esercizi beh, ebbene, pensate che questo programma è iniziato a come dire ad attivarsi in Russia per dire un,
In Taiwan è stato chiesto di.
Come dire, modulare questo programma per i carcerati?
Cioè cose che magari alle quali noi non pensiamo, però, quando io vado ad ascoltare relatori che mi parlano di strategie ben chiare che focalizzano su determinate parole, personalmente prendo perché può essere una strategia per la parte economica, per la parte della finanza, ma se io cambio un attimo l'ottica, io posso trovare, come dire, un punto EPO, posso sviluppare questo tipo di strategia in altre faccende. Sostanzialmente allora il referendum credeva e ha proposto una era. Le zone di pace è una delle zone di pace sulle quali stiamo lavorando. È proprio il trentottesimo parallelo tra Corea del Nord e Corea del Sud. Abbiamo proposto un Giardino della pace e stiamo lavorando praticamente
Altra situazione e stiamo lavorando, per esempio, su ponti e tunnel di pace tra Corea e Giappone, tra nello stretto di Bering, ma ci stiamo lavorando dagli anni 80, quindi abbiamo unito le forze ingegneri, personale governativo, accademici.
Persone di buona volontà, anche per poter arrivare gradatamente, perché purtroppo a volte non si riesce a fare tutto e subito, ma ci stiamo lavorando e l'altra, l'altra proposta che ha fatto il reverendo Moon e un Consiglio interreligioso alle Nazioni Unite, che si unisca al Consiglio, al Consigliere la pace spalla scusate,
Sì, sostanzialmente a quello che è composto da cinque da cinque nazioni in sostanzialmente.
Ed è proprio quello di mettere insieme la saggezza delle persone che rappresentano una fede, con la saggezza e l'esperienza esperienza, naturalmente, di chi governa, di chi ha una responsabilità politica, voi sapete che più volte la responsabilità, come dire e il compito è come dire si sente un peso sulle spalle però,
La sfida di portare armonia laddove in questo momento armonia non c'è, tra la parte verticale alla parte orizzontale. Io poi e questo credo che sia una cosa molto importante un'altra delle cose sulle quali ecco, parlando di progetti e anche per dirvi il lavoro e di pace che stiamo portando avanti, è Interface, peace-building, pace e sicurezza, relazioni con le Nazioni Unite, sapete i gol di sviluppo sostenibile, per esempio piuttosto che le giornate delle Nazioni Unite, le settimane delle Nazioni Unite, gli anni delle Nazioni Unite sembrano parole, molto spesso sono parole, però in realtà stiamo portando avanti dei progetti, ma non lo stiamo facendo da soli. Lo stiamo facendo in partnership anche con altre organizzazioni che non hanno nulla a che fare con noi, perché è l'aspetto più importante è la collaborazione. Matrimonio e famiglia, è un punto essenziale la società in crisi, perché la famiglia nucleo della società è in crisi, quindi dobbiamo avere il coraggio di affrontare le situazioni e di poter fare un cambio. Educazione e sviluppo umano
L'educazione è il carattere a quello di cui vi parlavo, prima. Programmi umanitari che coinvolgono i giovani. Per esempio, stiamo portando avanti parlando di Europa, un programma a Mitrovica e voi tutti sapete che cosa questo significhi e avremo adesso ad ottobre, comunque, un summit con i giovani, con tutto il lavoro che sul campo stanno facendo noi come Ups Europa, abbiamo campi di là, come dire, abbiamo punti essenziali di lavoro che sono Medio Oriente, abbiamo fatto, mi devi Spis Initiative coinvolgendo giornalisti, leader religiosi, membri della società civile fin dal 2003, e poi abbiamo l'area che è un'altra area critica di cui poco si è parlato, quella dei Balcani occidentali, perché i Balcani occidentali sono un, come dire ancora chiamiamolo punto di domanda. Abbiamo Macedonia del Nord, abbiamo serbi, abbiamo
Albania, Kosovo, eccetera voi sapete voi che siete esperti, sapete che qualche tensione chiamiamola qua e che, per essere soft, esiste esiste tuttora, però noi stiamo portando dei progetti veramente importanti, uno di questi è per per esempio l'autostrada internazionale della pace stiamo facendo delle iniziative chiamate Peace Road,
Dove coinvolgiamo i giovani. Incominciamo i leader religiosi, leader politici in percorsi che sono collegati storicamente, a dispute guerre del passato, piuttosto che cammini della pace, sostanzialmente, e stiamo cercando di educare anche in questo e a me preme sottolineare un altro discorso che quello delle 5 P, per quel che riguarda i gol di sviluppo sostenibile, le fondamenta, il percorso strategico persone, pianeta, prosperità, pace e partnership sono assolutamente indispensabili. Siamo a metà del decennio 2022 mila 30, abbiamo appena superato di cammino. Ce n'è ancora da fare perché i 17 gol di sviluppo sostenibile cioè, sì, su alcuni siamo su una buona strada su altri, però deve cominciare tutto da noi, dall'educazione che noi cominciamo a dare ai nostri bambini e man mano insieme con la scuola, insieme con
Io poi parlo di verbi, a me piace puntare anche sui verbi collegati alla pace, avere essere fare, dare, parlare ascoltare, allora ci piace ascoltare di pace e sicuramente ci piace parlare di pace entro alcuni sia da alcuni un po'meno forse ci piace dare la pace quanto ci piace ci piace fare pace, vogliamo veramente fare, ci piace avere la pace, sì, ma soprattutto quanto ci piace essere pace,
E questo, secondo me, è il primo lavoro che noi dobbiamo fare anche per arrivare ai massimi sistemi e cercare di collaborare insieme, società civile, e è quello di avere coraggio, di avere coraggio e di dire io ci sono quando io ho cominciato, per esempio con la federazione delle donne ad avere a che fare con le Nazioni Unite come delegata a Ginevra una delle prime cose che ho ascoltato è stata,
È stata che ci chiedevano a noi, membri delle organizzazioni non governative.
Parlate con i governi che hanno firmato, magari hanno anche ratificato, ma non hanno ancora messo in pratica ciò che hanno firmato, possiamo, come dire, non abbiamo altra forza, ci rivolgiamo a voi perché facciate questo.
E non sono cose da poco, sostanzialmente questo è grazie grazie a Maria Gabriella Mieli responsabile delle relazioni esterne dell'universo al Peace Federation, perché è stato un discorso illuminante e quindi, insomma, sfida è una sfida e ha parlato anche molto bene con chiudendo proprio con un'ultima parola il coraggio no che affiancata poi a pace creano davvero un'attività e un impegno che è quello che poi, insomma, voi state portando avanti con alcune delle attività che appunto lei, di cui lei ci ha parlato,
Allora chiederei di switch ha aree, così facciamo salire anche Pierluigi Sabatini, che il presidente di Joe Grazia, che ha organizzato questo evento.
E nel frattempo.
Io farei intervenire il generale Donato Mauro, che ha lavorato tanti anni alla presidenza del Consiglio, fino al 2007
Mi permetto insomma anche a lei di poterle dare forse in line una domanda, ma chiaramente avrà la libertà di poter fare il suo intervento, però, avendo lavorato comunque tanti anni alla presidenza del Consiglio, ecco le chiedo l'importanza del dialogo e dello strumento della diplomazia per un presidente del Consiglio che deve rapportarsi poi con i suoi omologhi europei internazionali. Comunque con Paesi che diciamolo, hanno anche una caratteristica territoriale geografica hanno delle risorse economiche diverse dalle nostre. Quindi, quanto è importante lo strumento di dialogo e di diplomazia
Grazie.
In realtà sono stati in servizio fino alla fine del 2010 a.
Nel 2010.
E proprio anche di diplomazia, mi sono occupato essendo stato direttore della divisione sicurezza internazionale e anche della divisione giuridica, poi parlerò, dirò qualcosa al professore perché sono stato in Francia e ho negoziato l'accordo di sicurezza tra l'Italia e la Francia
Il negoziato con il capo della Gendarmeria.
Ho negoziato anche con tutti i Paesi europei, tutti con gli Stati Uniti, anche se con gli Stati Uniti non sono andato molto d'accordo sia con la Russia che con l'Ucraina, parlando di democrazia, vi dico perché non sono andato d'accordo, anzi non ero d'accordo perché l'accordo vi era scritto su un pezzo di carta peggio di questo.
Emetteva gli Stati Uniti al riparo da tutta l'Italia no, allora gli dissi uno, si presentò uno col cappello da cowboy mister battono il nome, non lo dimenticherò, era alto, molto più alto di me, naturalmente mi disse, ma lei cosa vuole che voglio riscriverlo è scritto male era stato firmato tra l'altro non dall'autorità che il presidente del Consiglio in Italia il Presidente del Consiglio e autorità.
Nazionale per la sicurezza e lui che puoi fermarlo in ARL, parliamo di molti anni fa e fu firmata dall'ambasciatore, quindi aveva la sua valenza, ma fino a un certo punto, parlando di diplomazia, il dialogo e il dialogo è indispensabile per creare le premesse affinché ci sia la diplomazia, il dialogo è un atto informale, una serie di atti informali e si arriva poi alla agli atti formali, che sono quelli della diplomazia e agli atti di di solito formulati dai Ministeri degli esteri. In ogni epoca è stato così,
Il percorso è stato sempre questo, anche se con modalità diverse, ma sempre stato questo oggi si può dire si può fare e così vale, non credo perché oggi conta soltanto l'espressione della forza, non solo ma si dichiarano, non si dichiararono guerra e si fanno molto peggio di prima perché almeno prima la guerra e viene dichiarata l'altro aveva anche la possibilità di dire mi arrendo adesso non c'è più questa possibilità, quindi la diplomazia è stata veramente messa da parte Nuovo Ordine Mondiale. Io lo chiamo caos perché non l'ho detto solo io, l'ho detto anche molti altri e molto meglio di me
Per 45 anni noi abbiamo potuto usufruire di Dna, equilibrio, effettivamente equilibrio tra l'Occidente o blocco occidentale e blocco dell'Unione Sovietica e i suoi addentellati.
E poi con la?
Allo scioglimento dell'Unione Sovietica ci siamo trovati ad avere una superpotenza, una potenza un po'ammaccata, e la Cina, che intanto tesseva la sua rete, come ha detto anche il professor Elia Valori prima di me.
Cosa hanno fatto queste tre potenze hanno cercato di ampliare la propria area di influenza attraverso atti militari, economici e politici.
Oggi ci troviamo naturalmente a che fare con una superpotenza americana, ripeto come una una potenza ormai che qualche limite.
Così almeno ha dimostrato la Federazione russa e la Cina, che invece è sempre più forte.
Ma l'Onu, l'Onu purtroppo è sempre meno influente e qui riprendo un po'quello che ha detto chi mi ha preceduto, effettivamente sarebbe dei riformare, poi dirò qualcosa in merito nello stesso tempo si sono affacciati sul scenario internazionale altri Paesi importanti come l'India, come Brasile e altri naturalmente che fanno parte della cosiddetta Brics.
A partire però, dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e qui non concordo con il professore, mentre in tutto l'altro, quello che ha detto sì.
E dei bombardamenti statunitensi e israeliani contro l'Iran si deve prendere atto che un qualsivoglia ordine mondiale e Inter diritto internazionale non esistono più.
I sesquipedali, errori della Russia e degli Stati Uniti e gli enormi errori.
An confermano che oggi abbiamo due tigri di carta e il dragone pronto a raccoglierne i frutti, la guerra dei videogiochi con droni e missili e il conflitto russo-ucraino, che hanno una durata superiore a ciascuna delle due Mondiali, se ci pensiamo veramente una cosa.
Assurda dimostrano che le rispettive intelligenza hanno fallito e che la guerra, se non ha una robusta e credibile fase convenzionale, non porta ad alcun risultato, se non all'uccisione di migliaia, decine di migliaia di uomini innocenti, uomini, donne e bambini innocenti.
E l'Europa
L'Europa ha goduto dell'ombrello statunitense rimuovendo il problema della difesa, l'ha rimosso proprio si è trovata a dipendere dalle intemperanze di Trump che ha stigmatizzato tra l'altro linea Nita dell'Europa riguarda il supporto militare e politico.
All'intervento in Iran, ma qual era quale supporto poteva fare l'Italia non è stata nemmeno avvertita, è sicuramente una guerra inutile quelli che è stata che è stata iniziata e portata avanti da Trump adesso, dopo tutte le critiche che ha avuto, si è dimesso Harry bombardare altri bombardamenti inutili che uccidono innocenti ma non servono a niente.
Ci mancava Rutte tutte che è segretario generale della NATO, che forse non conosce quali sono i propri compiti.
Il compito del Segretario Generale della NATO sono.
Portavoce di quello che gli dicono i paesi membri e coordinamento delle istanze dei Paesi membri.
Chi gli ha dato l'autorizzazione a richiamare i Paesi membri apertis verbis affatto, prendetevi le vostre responsabilità, qual è il titolo che gli consente di dire questo?
E qual è il titolo ancora peggiore di dire quali siano state state poi sono state LeU e dopo l'estate l'autorizzazione delle basi dei Paesi NATO?
Tra l'altro smentite dei dai vari governi, ma il fatto che lui ebbe l'abbia detto lui ha commesso un reato perché esiste un manuale per la tutela, mo ci vuole delle delle informazioni classificati che si chiama CM cominci 52, perché l'abbiamo fatto io e partecipato a molti lavori per la sua elaborazione e abbiamo fatto per dire cose ai predestinati possono dire e cosa destinati non possono dire.
Lui ha commesso un reato se fosse in Italia sarebbe perseguito e comunque gli sarebbe tolto il nostro, cioè il nulla osta di sicurezza, per cui non potrebbe più trattare informazioni classificate questo nessuno, l'ha detto non so perché va be'.
Credo comunque.
Sempre in linea con, diciamo, l'ordine mondiale, sia giunto il momento di leggere con attenzione la dottrina militare della NATO, riguarda l'uso dell'arma nucleare a scopo difensivo e altrettanto attentamente approfondire approfondire il contenuto dell'articolo 5.
Sentiamo molto spesso il richiamo, ma la ma qualcuno l'ha letto veramente all'articolo 5?
L'articolo 5 dice soltanto che, nel caso di attacco militare contro un Paese NATO.
Tutti i Paesi NATO si sentono attaccati punto, dopodiché dice che l'intervento non è automatico.
E che comunque ogni Paese è libero di dire quale sarà il suo, il proprio contributo adesso le lui ha citato la forse.
Vorrei vedere il presidente francese che usa la force de frappe, in questo caso De Gaulle ha scritto molto chiaramente, serve solo per difendere la Francia, quindi, quando Macron bandire in giro vi difendiamo, noi dice delle sciocchezze, ma nessuno ha il coraggio di contraddire perché noi avevamo un televisore professorini che parlo di geopolitico non sapendo di cosa parlano l'ultimo professorino che ho sentito e ho detto con la Russia stava combattendo con il braccio dietro la schiena il braccio della schiena, insomma, sono quei poveri soldati nordcoreani mandati a morire a fronte.
Non credo
Qui si rialza e qui si apre il discorso sul nucleare, a differenza.
Il professore ha fatto una una previsione nel senso dice sì, si farà, non si farà, io dico, non si farà.
Non ci sarà una guerra mondiale nucleare, non ci sa, io ho comandato cinque anni reparti missilistici con capacità nucleare.
Non si farà perché, perché nessun dittatore, nessun capo capo di Stato è così imbecille irresponsabili di non sapere che appena utilizza l'arma nucleare avrà una ritorsione per il suo Paese, identica studi recenti, e questi per dire assurdità dell'uomo, studi recenti hanno dimostrato che basta l'esplosione sono sufficienti?
50 ordini nucleare di dell'attuale potenza chi non lo sa, non sa che sono veramente potenti quelli che ci sono adesso per rendere inabitabile questo.
Questa terra negli arsenali nucleari ce ne sono 10.000, non so se ci faranno, si giocheranno 10.000 che ne so.
Uno è questo l'ho già detto, detto ciò, io vado alle conclusioni, è evidente che solo il dialogo e la diplomazia possono riportare il contesto mondiale al rispetto del diritto internazionale, ciò può avvenire esclusivamente attraverso il rinnovamento della funzione dell'Onu e soprattutto del Consiglio di sicurezza dell'ONU che è uno strumento,
Come posso dire, archiviato ormai cinque dei cinque potenze che hanno vinto per consentire poi possiamo discutere la alla Seconda guerra mondiale.
Possono nel mondo di oggi, governarlo e decidere cose male, cosa ebbene?
E sicuramente non è più così.
C'è stato un nostro ambasciatore qualche tempo fa, Francesco Paolo Fulci, che è stato anche il mio capo.
Che quando era ambasciatore d'Italia.
Alienazioni, unite a tuo la tecnica del caffè.
Secondo me l'ha raccontato lui, quindi invitava a casa, nella sua residenza, a tutti i Paesi piccoli paesi che facevano parte del comitato del Consiglio di sicurezza dell'Onu è un piccolo passo avanti, l'ha fatto perché erano infatti una modifica del codice, c'è stata,
Sarebbe ora che venisse completamente modificato, dando però all'Onu, per tornare adesso gli interventi che suggeriva chi mi ha preceduto.
La forza per l'attuazione di quelle che sono le decisioni dell'Onu, la forza coercitiva, come sarebbe auspicabile che avvenga in Medio Oriente.
Avvenga in Medio Oriente, altra soluzione non c'è, io adesso ne approfitta dove vedo qui da me un vescovo e ho conosciuto personalmente l'allora vescovo Pizzaballa, parlo di quasi vent'anni fa e mi disse allora quello che sarebbe successo allora me lo disse.
E ovviamente aveva contezza di quello che stava succedendo tra Israele e la Palestina, perché io dico dovrebbe avere gli strumenti coercitivi perché finalmente potremmo finirla con quelle fa palude del Grande Israele e della Palestina dal fiume al mare basta.
Grazie.
Grazie grazie al generale Donato Mauro per essere stato veloce, ma in realtà bello corposo come intervento e quindi tenuta quello che m'ha detto Pierluigi e quindi questo denota che è stato ed è perché quando poi si indossa un'uniforme si assoldato un giorno si sarà per sempre questo denota che lei è stato un buon generale pratico diretto subito all'obiettivo,
Quindi grazie grazie
Allora lascerei la parola adesso ad Umberto 30 della Fondazione Gorbachev, del manifesto premio Nobel per la Pace, che so che anche lui sarà sintetico ma profonda, ancora più breve, buonasera a tutti.
Allora io, in onore di Pierluigi Sabatini, devo Dick mio conterraneo, devo dire una cosa.
Che
Ho evitato di mandare il curriculum di quello che io faccio, non è questo che interessa, però io parto da una considerazione.
Ci siamo visti noi nasco lì e che?
Prudenza e facemmo un discorso da quel discorso, siamo andati avanti un uomo che fa le leggi, quindi un amministratore, un uomo dello Stato, un uomo del governo, l'uomo della Camera e del Senato deve parlare per atti amministrativi, per leggi, allora, visto che c'è l'eccellenza visto che abbiamo noi di fronte voi di spalle,
Un'immagine fantastica, un affresco straordinario vado a quelle parole, pace e la parola di Dio.
Siate costruttori di pace, il messaggio che nel nostro manifesto con Gorbaciov E pluribus unum siate costruttori di pace nella diversità, Neil solido un venissi unum, non c'è solidità senza unità allora.
Se un filosofo cinese Lao Tze dice chi domina agli altri è forte, qual è la risposta?
Chi domina stesso è fermo pull.
Restare voce per stare nei tempi di conclude l'avete detto tutti e tutto anzi di più, una cosa io la concludo con quel manifesto, visto che ho il privilegio di essere stato vicino a un uomo come Mikhail Gorbaciov straordinario che ha distrutto generale, mi consenta, ha distrutto quello che sembrava essere l'Urss, quell'orso feroce che oggi amministra Putin io, non entro noi siamo un protettorato americano. Possiamo decidere tra poco e niente forse più niente che poco essere già una presunzione, ma vado al dunque la forza della parabola, il linguaggio semplice, poche parole giuste far capire i pani e i pesci vado oltre, ma questo invadere il suo campo eccellenza. Siamo uniti dallo stesso destino, non deve esistere né il veto, si deve praticare il voto e si deve dire sì alla vita
Quando la nostra carissima Gabriella?
Ha fatto le sue osservazioni, noi andremo avanti, perché quel manifesto diventerà il manifesto dei premi Nobel per la pace.
Che voglio dire con questo quel premio gli sarebbe inutile, lo diceva Gorbaciov, fanno, lo diceva come parlavamo così con il senatore pollici tra di noi, perché io non parlava il russo, non parlavo l'inglese a malapena me, la cavo con l'italiano, però ci facevamo capire,
Caro Carlo Capria, ricordi anni fa, quando parlavamo di queste cose con un amico.
Comune Franco che era Franco nel nome e nei fatti,
Siate Costruttori di Pace, cosa significa ispirare essere ispirati, o, meglio ancora, un manifesto che si ispira alla vita di Madre Teresa, di Calcutta, non come Santa, ma come mai universali, universalmente riconosciuta, che parla del mistero della vita che non ci appartiene, ma la dobbiamo onorare erano la stessa cosa che diceva i valori non di Giancarlo Elia Valori ma di un santo moderno.
Che era il nostro Papa Karol Wojtyla che ha fatto con il Movimento ecco dove la politica fallisce, riappropriamoci dei valori dell'uomo, dell'uomo, semplice, dell'ultimo quindi la democrazia, non del vertice, ma orizzontale. Lì dobbiamo insegnare a quei bambini quindi il bambino, la donna l'anziano, il malato, il carcerato. Questi sono i messaggi che oggi vuole sentire la gente, il popolo, quel popolo che ci permette di parlare di qua e noi di là non funziona così. Pulviscolo et umbra, sumus
Parliamo un attimino generale e poi, concludo hub, qualcuno ha parlato del mare di mezzo, il mar Mediterraneo, giusto, qualcuno avrà detto che era il mare nostrum e l'hanno detto gli romani in omaggio a Roma, lo dobbiamo se poco poco si chiude lo stretto di Gibilterra, abbiamo forse bisogno di Suez di Hormuz?
Allora l'Italia, che è un hub energetico all'interno, deve iniziare a parlare del futuro e per parlare del futuro deve parlare caro Carlo Capra, deve parlare con l'Africa, la Cina si è impadronita, quanti miliardi sono di persone nel sistema economico internazionale poi ci portiamo possiamo chiamare brix ci possiamo qualsiasi cosa siamo uniti,
Dallo stesso destino lasciamo alla finanza da parte parliamo di economia, parliamo di Geografia, parliamo di geopolitica, parliamo di geo economia, ma siamo esseri umani diversi, ma uniti dallo stesso destino E pluribus unum poter andare avanti, ma le 2 leggi di riferimento sono alla legge regionale, votata all'1 all'unanimità. La numero 9 del 2002, articolo 15, Università per la pace, trasformata sempre dal sottoscritte in Legge regionale, numero 15 del 2024, articolo 4, Centro studi superiori per l'etica e per la pace, pace e la parola di Dio Umberto 30, finito operatori di pace. Grazie a voi
Grazie grazie, mille, davvero a Umberto 30 per il suo intervento, lascerei adesso la parola al console Roberto Galanti, console onorario della Moldova e membro del consiglio direttivo, Venco e poi chiudiamo con il nostro Pierluigi.
Grazie, sale a volte parlare alla fine è vantaggioso in questo caso no, perché è stato detto tutto, quindi.
Io ho dovuto ripiegare sul fatto che rappresenta un Paese che è un po'il confine.
Tra il bene e il male, non so come definirlo, comunque, fra due posizioni differenti.
Nuovi scenari internazionali per quanto riguarda la Moldova, che mi onoro di rappresentare, ma non solo perché, essendo vicepresidente nazionale dei diplomatici e Consoli estere in Italia, potrei parlare anche di altri Stati, però mi limito alla al mio, diciamo ecco, e quindi sui mutamenti geopolitici la Moldova è molto interessante sta lavorando tantissimo,
E dobbiamo considerare Vado a stringere e cerco di.
E la Moldova è sarà il confine per la rinascita, io ho sempre sostenuto questo con tutti i problemi che ci sono e perché di problemi ne abbiamo, anche noi non sono, non siamo esenti dalle problematiche, però indubbiamente la Moldova a un Paese che geograficamente quindi geopoliticamente geograficamente è interessato al mutamento internazionale tant'è vero che stiamo correndo per AN per poter entrare in Europa non per fare numero,
E quindi prima si parlava, parlava prima professore dell'Ucraina, io ho sentito girare per le aree, le cose, ma non vedo grossi pericoli, perché molti giornalisti mi chiedono, ma voi avete la Transnistria, attaccata dove l'Armata Russa c'è da trent'anni se avessero voluto darci fastidio tra virgolette non avrebbero già fatto, ma lì c'è un motivo perché c'è, al di là dell'indipendenza che hanno preteso che ovviamente riconosciuto solo Woody, non sono altri Stati che hanno riconosciuto, ma c'è un motivo strategicamente importante, perché vi sono delle dei depositi di armi e generare qualcosa, ma parliamo di 70.000 tonnellate di armi che saranno anche vecchie con le ragnatele però funzionano
Ecco quindi probabilmente la posizione dell'Armata russa in quel pezzettino di terra, che è lungo 400 chilometri e largo 20 fondamentale è vero anche che uno Stato, quindi qui lo dico e qui lo nego, come dicevo il nostro.
È un uno Stato, non erano state un pezzo di terra dove tutto è legittimo, quindi il traffico di armi, droga, prostituzione, c'è di tutto lì, di fatto è Moldova perché, non essendo stato riconosciuto, è molto come moldove la Gagauzia per esempio no che a quella etnia turca e quindi si sta lavorando in questa direzione e quindi quando al genere mi chiede ma che succede alla.
Non succede niente
Questo dovrebbe essere di esempio, secondo me, per cercare di arrivare ad un ad un equilibrio di pace.
Perché la pace è sempre sintomo, deve essere sempre Sindaco con ingrediente dell'equilibrio, perché se ci sono delle degli scalini non si arriverà mai ad avere la pace.
Non so fino a che punto chi sta operando per la pace, per la guerra sia veramente convinto di volere questo o l'altro, però sta di fatto che stanno morendo bambini, anziani e questo a me personalmente dà molto fastidio, quindi voglio dire non è un la la la la situazione geopolitica oggi non è una un gioco del Risiko no,
È qualcosa di più, molto più pericoloso, per il semplice motivo che comunque una conclusione ci dovrà pur stare, non so a quali condizioni si potrà arrivare alla pace che io auspico a rilievi, quindi dico sempre più più diplomazia e meno armi.
E infatti credo fermamente che la diplomazia debba avere un ruolo importantissimo.
In questa fase, ma non è il fatto di fare diplomazia, perché magari qualcuno offre di mettersi in mezzo per cercare di coordinare la nostra diplomazia, lavora senza armi, lavora con i rapporti e quindi questo, secondo me è importantissimo io taglio tanto perché so parlo di dei Moldova del territorio quindi ringrazio ovviamente Pierluigi,
Presidente, il mio presidente di geografia, perché io sono stato uno dei fondatori insieme con Pierluigi videocrazia, siamo alla terza edizione e probabilmente la quarta pista, oggi la grande affluenza chiederemo l'Olimpico, perché a questo punto, visti gli argomenti, cercheremo di andare su qualcosa di più su ringrazio tutti ho avuto un arricchimento anche dagli interventi precedenti e ci vediamo alla prossima edizione.
Un grazie sincero al console Roberto Galanti, anche davvero a lui per essere stato molto molto sintetico e lascerei la chiusura di questo pane, la Pierluigi Sabatini, che è il presidente di Geo Grazia che appunto, come abbiamo detto, è stato l'organizzatore di questo evento giunto alla sua terza edizione.
Io intanto gli farei un applauso, no vai.
Comunque ci ha tenuto riuniti qui per due ore e mezza e adesso siamo poi ai saluti conclusivi, per cui intanto, grazie a voi per essere stati qui con noi sono comunque argomenti molto delicati per addetti ai lavori, ma in realtà poi formano la nostra quotidianità quindi fare questo genere di approfondimenti anche ci aiuta alle volte possono sembrare un po'pesanti, ma in verità poi, andando a riflettere e ad approfondire vediamo come riguardano davvero poi il nostro quotidiano, quindi io,
Taccio, lascio la parola a te, caro Pierluigi, grazie Silvia, grazie a tutti, ovviamente parto dal ringraziamento per il sottosegretario.
Dell'Utri che ha partecipato all'inizio dei lavori, all'onorevole Di Giuseppe, la senatrice, Pellegrino all'Istituto Milton Friedman, non possono ringraziare anche altre ambasciate che hanno partecipato a questo evento, che hanno comunque inviato i loro.
I Consiglieri quindi l'ambasciata dell'Arabia Saudita, dell'Azerbaijan, del Kazakistan.
E il dottor Magno Nicolas Bagnoli, un posto che non ringraziare Lupi F.
Che ha collaborato, tutti quelli che sono le altre associazioni, l'ICI, la FISA, prendono dimenticarne qualcuna, la fianco, ovviamente.
E e le gru che e alla fine il ceo farà un saluto molto breve, glielo assicuro ringraziamento finale, lo voglio dare innanzitutto a tutti voi che avete partecipato che avete avuto anche la pazienza di resistere, non abbiamo dovuto fare pausa perché è stata cambiata la sala e non è possibile effettuarla all'interno di questa bellissima sala che comunque ci ospita sarò molto veloce perché capisco l'orario e non voglio neanche poi togliere gli ultimi.
Minuti alle ai saluti parto dal fatto che la geografia nasce da un'idea, un'idea che è quella di studiare la geopolitica e non di servirsene, spesso noi guardiamo le relazioni internazionali come uno strumento politico di determinazione del potere sui cittadini, sulle relazioni che i cittadini hanno,
La giocherà, la geografia invece determina e analizza quel potere alla fine di restituire alla terra quello che poi è una giustizia sociale, etica e culturale, che è una parola, un unico comune denominatore sul quale invito tutti a lavorare e a uscire da qui con la speranza di migliorare questo pianeta che la parola pace ecco oggi.
Voluto ed è stato anche un'impresa, perché nei grandissimi relatori che si sono susseguiti abbiamo toccato visioni politiche e geopolitiche differenti, ognuno ha una visione, spesso alcuni dei relatori che hanno parlato hanno un live, sono anche diversa dalla mia nella lettura geopolitica dei fatti.
Ma questo è quello che ci accomuna come associazione, è quella di dare spazio a tutti, guidando nella libertà di poter esprimere il proprio pensiero. Qualcuno ha usato parole molto forti. Il professor verbale luogo è una persona che si infervora, perché è una persona che me mette passione, lui ha creato, è fondato un bellissimo circolo dove io invito tutti a partecipare. Ultimo riunione è stato presente all'interno come Electron, magistralis e Lucio Caracciolo di Limes, e qui mi collego sul fatto che la geografia Limes parte da un disegno e quel disegno nacque con l'ambasciatore Paolo Fulci a cui successe, in successivamente all'ambasciatore Paolo Fulci, l'ambasciatore Sergio Vento a cui io poi inviterò la nostra Silvia Roberto a leggere il messaggio che ci ha riservato proprio perché
Vimes lo stesso Sergio Roberto che suggerì, attraverso un suo intervento, che il confine geografico determina le relazioni e non è le relazioni di potere politico che lo determino, altrimenti il Trattato di Versailles non avrebbe incontrato quelle resistenze in quel fiume chiamato Oder-Neisse in Polonia che poi causò la Seconda guerra mondiale Sergio Vento scrisse un libro straordinario ed è giusto che dopo di me le sue parole siano la conclusione di questo panel, io posso dire questo e posso dire che oggi più che mai siamo di fronte a uno status quo internazionale,
Che ha dura fortemente a rischio, dove il predominio della politica neorealista di Kenneth Waltz oggi ha riportato nell'amministrazione americana.
Una nuova dottrina alla dottrina Trump. Io ho scritto un articolo su Trump in tempi non sospetti e ringrazio Dominique Caglioti che ha fatto leggere quell'articolo, l'attuale presidente americano, proprio perché sostenni che il con il Trump ismo la dottrina Trump, si sarebbe ritornati a una massive retaliation. John Foster, Dallas memoria. Ecco, questo è un elemento che va a compiacere quello che è oggi il vero dilemma, cioè la geografia, la Geo Grazia, il ritorno agli stretti ne parlava prima. Talò è l'elemento cruciale che determinano i flussi commerciali, dove abbiamo però un altro importante conflitto. Quindi sono due i conflitti. Conflitto tra lo status quo e il cambiamento internazionale
Non a caso il professore, valori che io reputo uno delle persone esponenti più importanti attualmente viventi in Europa e nel mondo dei mutamenti geopolitici, vi invito a leggere i suoi libri, sono dei tomi da 800 pagine, parla di nuovi mutamenti geopolitici e di rivoluzione dello status quo dove forze emergenti che non è la Cina la Cina già è nello status quo India, Paesi arabi, l'Argentina di Milei oggi non ne abbiamo nessuno. L'ha citata nell'Argentina di Milei e paese che attraverso liberalizzazioni ha ricostruito un tessuto commerciale che nessuno s'aspettava
E a This destituito degli archi di degli ancoraggi politici Burrough, burocratici e non, che rappresentavano un limite per la crescita di quell'area, contaminando la politica estera e, di fatto, determinando in maniera determi forte le elezioni politiche dei Paesi vicini, oggi abbiamo un Sud America trazione di centrodestra, centro liberale attrazione i Avir Milei,
Perché lo status quo ci dimostra che oggi i cambiamenti geopolitici sono attuabili, ma non c'è solo questo, c'è un altro problema che vado di Bull memoria, qui vado a citare un altro importante teorico riguarda le guerre, le relazioni e i pericoli.
Dell'interferenze religiose, oggi c'è un grande disegno geopolitico religioso che minaccia la stessa religione di provenienza, che è quella del fondamentalismo islamico, della guerra silenziosa ma forte, portata avanti dalla Fratellanza musulmana, che rappresentano una vera minaccia.
Culturale per l'Europa, una vera minaccia cooperativa per quel mondo islamico che invece ha sempre cercato un ponte con il mondo, con le altre religioni. Il fondamentalismo islamico mira a isolare i la fede musulmana creandone all'interno di uno Stato un altro, e questo può è una minaccia che l'Occidente e qui, come i valori Watch, il fondamentalismo islamico possono rappresentare delle minacce che all'interno di un caotico status quo, oggi possono porci delle nuove sfide e in tutto questo il panel sul commercio internazionale deve tener conto, perché non può esserci cooperazione se non c'è la consapevolezza dell'uso della forza e l'uso della forza deve avere quello che diceva, sono sono un'azione efficace che non sempre la risposta militare. Anzi, spesso la risposta militare ha portato l'azione a non essere efficace e a portare vite umane
A togliere di domani voglio finire con una mia frase.
Io non vado a braccio, non non mi sono preparato i discorsi, però c'è un detto molto carino che che io coniato.
Il costo della pace.
Lo determina chi ha l'oligopolio dell'uso della forza.
E poiché io credo nella pace, permettetemi di dire, è arrivato il momento forse di cambiare questo mercato grazie.
Grazie grazie a Pierluigi Sabatini, allora, come da tue indicazioni, leggo velocemente l'intervento dell'ambasciatore, evento e poi chiudiamo così questo panel egregio e caro dottor Sabatini, desidero innanzitutto rinnovare l'espressione del mio vivo rammarico per le circostanze d'ordine personale che mi impediscono di essere presente al qualificato incontro promosso dall'associazione Geo grazia da lei presieduta.
Il tema dell'incontro, a fronte, infatti un nodo nevralgico dell'attuale fase delle relazioni internazionali, si tratta del vistoso indebolimento, seguito alla fine della guerra fredda e del bipolarismo geo strategico sancito a Yalta, del sistema costruito sulla Carta di San Francisco, sul diritto internazionale, sulla prassi dell'attività diplomatica,
Questo indebolimento sistemico è stato facilitato ed accompagnato da un illusorio unipolarismo decisionale che, sul piano geopolitico, ha condotto a lunghi e destabilizzanti conflitti in Iraq, in Afghanistan, in Siria e in Libia, aggirando, svuotando i meccanismi e le procedure del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mentre su quello economico appoggiato illusoriamente su una globalizzazione finanziaria e commerciale la cui fragilità è stata evidenziata dalla crisi bancaria del 2007 2008 e dalla straordinaria crescita dei nuovi protagonisti i quali la Cina e l'India in un rapporto geopolitico di prossimità, la conflittualità sul tema delle minoranze e dei territori da loro abitati, che si era già manifestato nell'indifferenza generale nel caso della Jugoslavia, tra il 1991 e il 1999
È esploso dal 2014 ad oggi ad opera del revisionismo russo, anche quale reazione all'espansione ad Est, di sistemi di alleanze ereditati dalla Guerra fredda.
In sostanza, e riassumendo nelle poche righe di questo indirizzo di saluto, attraversiamo una nuova fase dei rapporti di forza e di potenza che sia andata affermando senza regole, ovvero accantonando quelle strutture dalle Nazioni Unite all'Osce, costruita sulle carte di Helsinki 1975 e di Parigi 1990 nelle quali la diplomazia avrebbe dovuto assolvere al proprio compito storico.
Va tuttavia ricordato che la diplomazia è lo strumento della politica estera e che pertanto essa può produrre risultati soltanto se sorrette guidata dalla visione e dall'autorevolezza dei vertici politici, purtroppo, il panorama delle classi dirigenti che hanno guidato le democrazie negli ultimi 35 anni ha rispecchiato la prevalenza delle forme della democrazia.
Elettorali mediatiche, movimentisti che sulla sostanza, ossia la ricerca della crescita materiale, dei valori, della collaborazione e della pace.
La discontinuità, peraltro propria, dell'alternanza democratica, ha aggravato il bilancio della stabilità e persino quello della sicurezza, la ricerca di nuovi parametri di nuove strategie è un compito che anche l'incontro odierno promosso da John Power intende promuovere in una prospettiva di continuità e di approfondimento buon lavoro a lei un cordiale saluto Sergio Vento.
Allora direi di concludere qui questo panel, davvero grazie per essere stati con noi velocemente, ringrazio Nicolas Magnoli, il console Tracy Roberts cavaliere del lavoro, il professor Giancarlo Elia, Valori il generale Donato Mauro, il console Roberto Galanti Maria Gabriella Mieli, che è responsabile delle relazioni esterne Ups Italia, Umberto 30,
Il professor Alexander del Valle e il nostro Pierluigi Sabatini, grazie davvero a tutti i relatori, grazie a voi per aver partecipato e adesso chiudiamo con i saluti conclusivi e ci salutiamo.
Grazie nuovamente per i saluti conclusivi, possiamo mandare il saluto di Charan Singh, Ceo, di Hydro Foundation, poi sarà con noi, Raffaele Perrotta, presidente della FISA, per una chiosa finale Pierluigi, grazie.
Oggi il business.
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Chiude Tex Gianluigi
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Buonasera a tutti sono il presidente Perrotta, Raffaele della Fise, la Federazione italiana salvamento acquatico, ringrazio Sabattini per avermi onorato di presenziare qui, io sono praticamente, come tutti i soccorritori, un po'l'ultimo tassello di quello che avviene per una magari geopolitica sbagliata, purtroppo noi siamo quelli che raccogliamo, ciò che succede quando va a negare,
I politici non riescono a controllare le loro decisioni. Ho sentito degli argomenti bellissimi qua e sono veramente enormi e sono di un'importanza veramente incredibile, e non voglio dilungarmi. Purtroppo, questa geopolitica giustamente, come è stato detto qui, raggruppa tantissime argomentazioni che poi portano, come abbiamo visto, le guerre e lo sfruttamento del territorio del suolo, che porta poi ai cambiamenti climatici, cambiamenti climatici che poi portano a inondazioni, quindi inondazioni al soccorso e arriva fino a noi e alle organizzazioni di salvataggio. Purtroppo, come ho sentito, anche da Della Valle, purtroppo le la guerra è sempre una cosa bruttissima. Fate complimenti per tutto quello che ha detto, ma la guerra purtroppo uno, poi si parla molto di futuro, si parla molto di guardare avanti, ma noi dovremmo guardare anche e soprattutto indietro. Tutte le guerre che ci sono state alla fine hanno ucciso tantissime persone, queste persone non hanno, non sono più tornati a casa, le ragazze dei ragazzi, le madri e i figli, per cui noi poi andiamo magari in Germania a guardare la Germania a guardare la Spagna, guardare tutto questo, ma non c'è lì. Purtroppo, quei quei periodi hanno veramente fatto del dolore alle famiglie che non hanno potuto vivere la loro realtà, come magari siamo stati fortunati. Noi quindi io ringrazio tantissimo per quello che sta avvenendo con queste conferenze che magari smuovono piano piano.
Le persone, se magari uno ne smuove un altro, un altro ne smuovere un altro, potremmo magari arrivare a un futuro molto migliore. Oggi nel salvamento c'è un decreto che l'85 2024, che purtroppo ha rallentato un po'questo, non si capisce perché è stato fatto questo decreto, quindi se qualcuno riesce a dare una mano a intervenire per modificarlo, perché basta guardarsi intorno e ha creato dei problemi grossi, anche proprio nel soccorso dove assistenti bagnanti, quindi i soccorritori acquatici non si riescono più a trovare quindi noi che siamo, diciamo l'ultima catena alimentare di tutte le problematiche geopolitiche
Siamo in grave difficoltà.
Ma tutto quello che avviene, quello che abbiamo detto fino a adesso e si è detto, è veramente qualcosa di grandioso, io vi ringrazio anche per avermi fatto parlare a venire qua grazie.
Piuttosto Nadine.
Grazie a tutti quanti per la pazienza.
Mentre ero qui e ascoltavo questi argomenti meravigliose, cavi, riflettiamo che dicevo caspita, siamo in una in una biblioteca bellissima qua, ci sono libri, libri, libri, un posto migliore per riflettere e per.
Argomentare sul conflitto non lo potevamo trovare.
Il problema è che ci tratteniamo troppo e nel suolo riflettere nel solo meritare e com'è che Brahmanesimo chiusi in questa Aula fantastica.
Del conflitto è là fuori e non dobbiamo nemmeno spostarci eh lo so che, ad esempio quello che si sta vivendo in Sud America, in Colombia, che quello che sta vivendo Argentina, Venezuela e Brasile, eccetera, eccetera eccetera possiamo, parlarono tantissimo però il conflitto sta anche qua.
In Italia, a Roma.
Nelle nostre città si è spostata dal Bari centro, proprio quali interno, e vediamo i giovani latinoamericani in Maras nordafricani in ambiente dell'Europa orientale.
Non c'è più rispetto per la vita.
Noi, con i capelli bianchi, possiamo continuare a dire a dire a dire a riflettere, a cercare, a promuovere, a proclamare, ma se non riusciamo a toccare, come dicevano prima la conoscenza, la coscienza, il cuore de della nuova generazione, non riusciremo nemmeno non servì in Arno i 50 ordigni nucleari per distribuire nel mondo perché tra di noi ci stiamo massacrando per poco.
Io sono un pochino coinvolto con le piattaforme, le reti sociali e vedo ad esempio X in 10 minuti ho fatto, ho fatto qualche giorno fa la il conto.
Volevo fare 10 minuti Rake's,
Al secondo minuto eravamo già a 14 video le uccisioni.
Ho.
Per bombardamenti, come dicevano prima, con il videogioco o no quello che fa gli ucraini hanno poi fa la Russia.
O perché semplicemente una ragazza aveva commesso il peccato e andare senza con senza il velo o perché uno aveva commesso l'errore da rubare un telefonino?
O perché, semplicemente a un gruppo di ragazzi le giravano le scatole hanno fatto fuori, quindi bisogna essere consapevoli che sì, il mutamento geopolitico è in atto, ma dobbiamo affrontarlo anche nel nostro territorio, grazie.
Allora c'abbiamo in diretta, adesso ci sarà la parte finale della del convegno.
Qui è collegato con noi la persona con cui abbiamo io, console deciso di dare il premio geografia che è praticamente collegato, però io prima di diciamo dare il premio, vorrei invitare qui e là l'artista che l'ha realizzato che mi che Annamaria che,
Anna Maria Falcone erano artistica di Ascoli Piceno, una bravissima ceramista che ha realizzato, quindi, brevemente ci parlerà della sua.
Diciamo della sua realizzazione, che il premio, prego, Annamaria.
Il professore.
Allora questo è il il premio geografia che è un piatto in ceramica che verrà consegnato al al professore Giancarlo Elia, Valori per i suoi contributi, per lo è per la pace, per le relazioni internazionali euro-asiatiche Italia, Stati Uniti, Italia, Sudamerica, Italia, Cina,
E tutti i Paesi che, sul quale il professor Valori detiene onorificenze, il prossimo mese, verrà insignito della medaglia d'oro dal presentava Repubblica.
Mattarella e quindi a lui dedichiamo questo premio di questa edizione, che è un piatto in ceramica realizzato dall'artista, a cui invito un applauso.
C'è una citazione, c'è una citazione professore nel suo premio, che è virtù non ha ben su un servi, si serve la virtù, non l'ambizione.
Professore, questo il premio che purtroppo lei, per motivi di salute, non è potuto presenziare, ma abbiamo ascoltato il suo lungo intervento, sicuramente determinante.
Ma non avevo dubbi, visto che i suoi i suoi scritti vuole fare un saluto, la metto in collegamento.
Grazie mille.
A lei, professore, ci vediamo presto Bonafè.
No, la ringraziamo arrivederci.
Sì.
Formidabile, no, va bene.
Salve, professore.
Allora avevamo preparato anche degli attestati di partecipazione, di ringraziamento, però credo che chi li manderemo per posta perché nel frattempo è stato davvero un evento molto lungo, Annamaria due parole mi sembrano più che giuste a te il podio.
Io ti ringrazio.
È stata.
Sono abituato a parlare davanti a tante persone per cui vi ringrazio.
Professore ritiene fino a mezzanotte, con lo spirito di prima, l'artista che è diventato ormai il nostro partner ufficiale del consolato, vogliamo consegnare qualche, questi sono numerati e sono a firma autografa originale, quindi è giusto ricordo sì, magari ne occupa, facciamo una foto,

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