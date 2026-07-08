Geocrazia: mutamenti geopolitici e nuovi scenari internazionali III edizione

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Andrea Di Giuseppe in collaborazione con l'associazione Geocrazia.



saluti istituzionali del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimo Dell’Utri, e del ministro degli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari.



Segue l’intervento introduttivo dell’onorevole Andrea Di Giuseppe, presidente del Comitato del Commercio Internazionale della Camera dei Deputati.



Il primo panel, dal titolo “Come i conflitti influenzano il commercio internazionale”, vedrà confrontarsi rappresentanti delle istituzioni, …

del mondo diplomatico e accademico, insieme a esperti di relazioni internazionali ed economia.



Tra i relatori figurano la senatrice Cinzia Pellegrino, l’onorevole Souad Sbai, l’ambasciatore Francesco Talò, Alessandro Bertoldi, Enrico Petrocelli, Paola Valerio, il professor Francesco Petricone, il professor Alexandre Del Valle e Mauro Broda.



A moderare il dibattito sarà Vittorio Russo, responsabile della comunicazione di Geocrazia.



I lavori riprendono con il secondo panel, “Verso un nuovo ordine mondiale: tra dialogo e diplomazia”.



L’apertura sarà affidata all’analista geopolitico Nicolas Magnoli, seguito dagli interventi della già console degli Stati Uniti d’America in Italia Tracy Roberts, del presidente della Fondazione Studi Internazionali e Geopolitica Giancarlo Elia Valori, del generale Donato Mauro, di Carlo Capria, di Roberto Galanti e dello stesso Pierluigi Sabatini, presidente di Geocrazia.



La moderazione sarà curata dalla giornalista Silvia Roberto.



Saluti finali di Umberto Trenta, fondatore insieme a Michail Sergeevič Gorbačëv del Manifesto “Premi Nobel per la Pace”, di Charan Singh, CEO di EGROW Foundation, e dell’ambasciatore Sergio Vento, già rappresentante italiano presso le Nazioni Unite e negli Stati Uniti d’America.

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