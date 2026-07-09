09 LUG 2026
dibattiti

“Piazza Italia” dal titolo: "Riscatto Capitale. Le sfide della città reale" - Il Governo della Nazione incontra la città reale

CONVEGNO | - Roma - 17:58 Durata: 2 ore 4 min
A cura di Pantheon
Player
Saluti istituzionali: Giovanni Quarzo (Capogruppo FDI Assemblea Capitolina).

Intervengono: Lucio Malan(Presidente FDI Senato), Alfredo Antoniozzi (Vice presidente FDI Camera dei Deputati), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio), Massimiliano Maselli (Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) Antonello Aurigemma (Presidente consiglio regionale Lazio), Daniele Sabatini (Presidente FDI Regione Lazio), Marco Silvestroni (Presidente FDI Provincia di Roma), Francesco Todde (Presidente Gioventù Nazionale Roma), Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma) Alle 18.30 "Il Governo della Nazione incontra la città reale".

Introduce Marco Perissa (Presidente FDI Roma).

Intervengono: Fabio Rampelli (Vice Presidente Camera dei Deputati), Arianna Meloni ( Responsabile Adesioni e segreteria politica FDI), Giovanni Donzelli (Responsabile organizzazione FDI), Paolo Trancasssini (Presidente FDI Lazio).

Modera Roberto Napoletano (Direttore Il Messaggero).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Benvenuti all'edizione 2026 di Piazza Italia, la mani ormai una tradizionale manifestazione estiva politica organizzata dalla Federazione di Fratelli d'Italia a Roma.
Ormai dobbiamo dire che piazza Italia e caldo è diventato un po'un binomio indissolubile, noi cerchiamo di cambiare le settimane, ma il caldo ci segue in maniera pedissequa, però, nonostante questo, vedere la tanta partecipazione vuol dire che siamo sulla strada giusta, che abbiamo la voglia di stare insieme, abbiamo la voglia di confrontarci e abbiamo,
La necessità di costruire e rafforzare un percorso insieme e piazza Italia è in realtà proprio questo, cioè l'abbiamo pensato come luogo di confronto come luogo dove poter anche fare e tirare un po'le la sintesi di quella che è stata la stagione politica che abbiamo trascorso.
La stagione politica di governo nazionale di governo Raggi regionale, però, focalizzando l'attività e l'impegno che è stata fatta per per Roma Capitale.
Tant'è che su questi va su questo palco si susseguiranno ministri sottosegretari, i deputati senatori.
Presidente di Regione, consiglieri regionali e assessori, questo proprio anche per dire che è importante che chiunque ricopra un ruolo importante, un ruolo istituzionale, lo faccia sentendosi parte di una squadra e, soprattutto lo faccia anche per il bene della città di Roma che ahimè oggi come oggi è stata,
Trattata malissimo da colui che invece dovrebbe esser nel degno rappresentante, quindi parliamo del del sindaco quartieri, abbiamo pensato Piazza Italia, come appunto un luogo di confronto, un luogo dove i i ruoli istituzionali e rappresentanti istituzionali di Fratelli d'Italia hanno la possibilità di confrontarsi in realtà è un posto formale dove farlo perché quotidianamente ognuno di noi, nel proprio ruolo che ricopre, è un continuo confrontarsi con le persone e i cittadini le rappresentanze,
Sindacali e le rappresentanze sociali che animano questa città, e abbiamo voluto appunto dagli anche un un luogo istituzionale, quindi la giusta, la giusta dignità anche a questi incontri, quindi i panel che si susseguiranno, le le giornate successive serviranno proprio proprio a questo, cioè anche per rappresentare quella che è,
Un'idea, un'alternativa, cioè di come Fratelli d'Italia, oggi si pone e si vorrà porre come forza in grado di poter esprimere le dirige la dirigenza e le rappresentanze per poter governare questa città.
Il titolo diciamo, riscatto capitale e le sfide della città reale hanno voluto un po'rappresentare quello che è l'animo.
Che che che oggi che oggi come oggi diciamo e anima proprio questa questa comunità politica, riscatto capitale, perché è evidente che questa città ha necessità di un riscatto, le sfide della città reale, perché vogliamo finalmente anteporre quelle che sono le esigenze della città reale a quello che invece la narrazione di una città virtuale che il sindaco Gualtieri,
Quotidianamente ci propone
Tra l'altro, sottraendo anche risorse a quelli che potrebbero essere appunto attività e risposte alle esigenze reali della cittadinanza, quindi tratteremo temi importanti e papà dalla manutenzione del verde, la sicurezza urbana, mobilità sostenibile, mobilità e, in senso, in senso generale, educazione e benessere.
Bene e bene ed in tutto scusate tutto, finalizzato cioè a quelli su tutti quegli aspetti e tutti quegli argomenti che poi, comunque contribuiscono al benessere e alla qualità della vita delle persone, quindi la sfida che noi portiamo avanti è proprio questa, cioè di far uscire anche da questa manifestazione l'idea che un'alternativa, seria, preparata e che possa dare veramente le risposte al alla cittadinanza rispetto alle esigenze reali c'è ed è in Fratelli d'Italia. Io inizierei con l'avvio dei saluti istituzionali in video a salire sul palco, il capogruppo di Fratelli d'Italia, onorevole Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d'Italia, in Assemblea capitolina
Grazie grazie, Daniele grazie a tutti. È veramente un piacere e un onore aprire anche quest'anno Piazza Italia, noi dicevano giustamente Daniele il motivo del titolo riscatto Roma, perché noi vogliamo liberare questa città, liberare di questa città da un sindaco che voleva fare e non dobbiamo mai dimenticarlo. La ZTL più grande d'Europa voleva fermare le macchine di 800.000 romani, facendo una ZTL che prevedesse il raccordo anulare un sindaco. Questo, per fortuna l'abbiamo impedito, come abbiamo impedito il regolamento per la formazione LGBT nelle scuole per i bambini da 0 a 6 anni, un'altra follia ideologica della quale siamo veramente stufi, e siamo orgogliosi di aver impedito, anzi di aver costretto il sindaco a ritirare la delibera in cui si proponeva questo regolamento. Un sindaco che ha speso 450 milioni di euro per le piste ciclabili. Voi sapete che a Roma utilizzano le piste ciclabili, lo 0,4% dei romani e in nome di questa follia noi abbiamo reso queste piste ciclabili inutili pericolose e soprattutto, che hanno diminuito il numero dei posti auto, è diminuito anche lo spazio di carreggiata per le macchine. La nostra città, penso a via Tuscolana, penso a via dell'Oceano Atlantico, penso a via Guido Reni verso avviavano, ma un sindaco che ci vuole imporre le zone 30 a Bologna. Come sapete, il TAR ha detto che le zone 30 sono illegittime. Abbiamo fatto anche noi ricorso al TAR perché riteniamo un altro strumento che limita la libertà dei cittadini a sinistra, da sempre in questa città, dai tempi di Tocci, vuole imporre alcune sue linee ideologiche senza confrontarsi in una città con la città.
E noi questo non lo accettiamo un sindaco e un Partito democratico che stanno affossando in Parlamento la riforma di Roma Capitale, che è necessaria per rendere finalmente Roma, come tutte le grandi capitali europee, il Partito democratico per un ragionamento di pura convenienza politica cioè per non dare un successo, Giorgia Meloni ha deciso di non approvare la riforma di Roma Capitale, quella che renderebbe appunto la nostra città molto più efficiente. Oggi Roma è amministrata come i Comuni di 1.000 abitanti, e noi invece vogliamo che Roma abbia un degli strumenti legislativi e normativi che gli consentono di essere come il grandi città come Parigi e Berlino come Londra
Un'Amministrazione che sta per approvare delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore che paralizzeranno la città che, insieme alla Sovrintendenza, sta sostanzialmente paralizzando tutti i cantieri che qualche mese fa erano stati aperti in omaggio ad un'alleanza con il Movimento 5 Stelle con Roma Futura e con AWS che sono over sempre per motivi ideologici per paralizzare tutte le attività produttive di Roma e quindi anche questa di Gualtieri che dice abbiamo riportato gli investimenti a Roma, non è vero. Con queste norme tecniche sarà paralizzato tutto e tutti stanno già scappando. E allora la nostra proposta sarà per l'amministrare la città, la modifica integrale delle norme tecniche proprio per riportare le imprese e gli investitori italiani e stranieri a Roma. Con tutto questo sono sicuro che tra qualche mese, finalmente ci toglieremo la soddisfazione di riprendere Roma e, soprattutto, liberare i cittadini romani da questa oppressione. Grazie
Grazie all'onorevole Giovanni Quarzo, invito a salire sul palco rappresentanti del Senato, il senatore e capogruppo di Fratelli d'Italia, al Senato Lucio Malan e il senatore Marco Silvestroni, quali, in qualità di presidente della Federazione della Provincia di Roma, di Fratelli d'Italia,
Prego Lucio Benvenuto.
Allora?
Buonasera a tutti, riscatto capitale è la parola giusta, scelta per questo evento, per questa piazza Italia in un posto meraviglioso, all'interno di una città meravigliosa, e lo dico da non romano ma io, fin dalla prima volta che l'ho vista mi son detto Roma e la Bnl davvero la città più bella del mondo lo dico da piemontese e merita un governo migliore, un governo all'altezza della sua storia, all'altezza della funzione che svolge oggi non soltanto di capitale nazionale naturalmente, ma come sede di importantissimi incontri a livello internazionale, come,
è avvenuto per il maggiore prestigio che ha guadagnato l'Italia con la presidenza del consiglio di Giorgia Meloni e pertanto è io sono onorato di porgere il saluto a nome dei senatori di Fratelli d'Italia, qui c'è qui sul palco Marco Silvestroni, che poi parlerà subito dopo di me.
Ho visto la la la presenza della senatrice. Isabella Rauti, che senatrice, oltre a essere sottosegretario alla Difesa, ho visto il senatore Orsomarso, la senatrice Ester Mieli e altri che forse sono arrivati nel frattempo, ma prima di salire, avevo visto ho visto questi e porgo il saluto a tutti quanti e come ha accennato, come ha detto il nostro Capogruppo in Assemblea, capitolina, Giovanni Quarzo e ora Fratelli d'Italia ha potuto svolgere un ruolo importantissimo. Pur essendo all'opposizione fermando alcune follie della giunta Gualtieri, è giunta l'ora di poter svolgere un ruolo di amministrazione e anche alla luce del fatto che la sinistra del partito democratico e in particolare, è venuta meno all'un impegno sostanzialmente preso anzi a un apprezzamento che avevano espresso nei confronti del disegno di legge di riforma costituzionale per dare queste prerogative a Roma, Capitale simili a quelle che hanno altre capitali importanti capitali nel resto del mondo e poi sono venuti meno, sono venuti meno perché, come ha detto Giovanni Quarzo e la proposta viene dal Governo Meloni prima firma, Giorgia, Meloni e questo evidentemente non è piaciuto loro.
Ma quando erano loro avere la maggioranza, non soltanto nel Comune di Roma, dove hanno avuto la maggioranza per i 28 degli ultimi 33 anni e contemporaneamente, purtroppo, in molti di quegli anni avevano anche Ahlam la maggioranza, ovvero erano al governo, pur senza spesso avere una vera maggioranza. Non l'hanno mai fatto. Allora, quando sono loro, non lo fanno. Quando lo fa il Governo Meloni finalmente si oppongono, perché la proposta, il governo Meloni, questo è davvero lavorare contro Roma e lavorare contro i romani, invece abbiamo bisogno di un sindaco, di un'amministrazione che lavori per Roma per i romani, perché fino ad oggi questa amministrazione non ha fatto né gli interessi dei romani ai quali rende la vita difficile. Come è stato detto, sempre sembra che abbiano due nemici, forse 3 1 I parcheggi, 2 gli alberi e poi, alla fine 3, I cittadini che vorrebbero lavorare vorrebbero investire anche chi viene da fuori, chi viene da fuori Roma, addirittura i turisti si trovano con tutti questi divieti, quanti turisti vengano aroma, poi si prendono le multe più strane per questa ZTL, che è che è un rompicapo a capire che cos'quando puoi quando non puoi e dunque mi sa che questi non tornano pur essendo la città, come dicevo, più bella del mondo per cui buon lavoro a questo straordinario evento, un saluto a tutti e possiamo dire evviva Roma evviva il riscatto di questa grande capitale,
Grazie al senatore Malan.
Prego il senatore Marco Silvestroni, presidente della federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia, grazie grazie grazie a te.
Grazie al vostro coordinatore, al vostro grande coordinatore Marco Perissa, che ha organizzato anche quest'anno.
Questa questa chiamiamola Piazza Italia, ma che oggi si chiama e piazza Italia, ma si chiama riscatto capitale, tutti quanti i saluti istituzionali e le ha fatte il il presidente Malan, io saluto capogruppo in Regione Sabbatini e il presidente del Consiglio Aurigemma della presenza e e coordinatore regionale di Fratelli d'Itaia Trancassini lo saluto solo perché ci dà i soldi se no non lo avrei salutato, però è importante anche no dare a lui a lui l'importanza che deve che deve avere e per il lavoro che sta facendo e quindi lo ringraziamo è arrivata e Star è arrivata anche qui per per Roma
La l'ora del del riscatto, quindi siamo arrivati al momento in cui Fratelli d'Italia sarà protagonista di questa future e vicine elezioni qui a Roma, guardate se pensate che era impensabile proprio non nessuno poteva mai pensare che noi avremmo eletto un presidente del Consiglio di Fratelli d'Italia, un Presidente del Consiglio donna che avremmo visto per tanto tempo il Partito democratico all'opposizione a sbavare all'opposizione e questo invece è stato possibile.
Come è stato possibile anche vi faccio un esempio impensabile, un comune dei Castelli Romani Genzano di Roma, governato da 80 anni prima dal Partito comunista, poi dai Ds, poi dal Pd per 80 anni, che potesse vincere alle ultime elezioni un sindaco di Fratelli d'Italia, quindi tutto è possibile oggi quando c'è comunque una grande squadra una squadra,
Importante forte quando avete un grande coordinatore romano, che vi guiderà insieme al coordinatore del.
Giornali Trancassini su questa importante battaglia e che dire noi voi militanti, tutta la struttura dirigenziale certamente non ci mette paura, le non ci mettono paura, le sfide non ci mette paura al caldo torrido di questi giorni, non ci mette paura nulla e so che da da oggi già ma già da tempo avete iniziato a a lavorare affinché Fratelli d'Italia sia protagonista in questa campagna elettorale sia guida per arrivare tutti insieme alla vittoria e come ha detto il presidente Malan,
Per liberare Roma da questa morsa di incapacità che è rappresentata da da Gualtieri e dal Partito democratico, quindi io auguro a tutti quanti voi, a tutta la dirigenza, a tutti i militanti di Fratelli d'Italia una ha intanto.
Delle buone vacanze affinché vi possiate rigenerare, per essere pronti per questa campagna elettorale, per essere pronti delle prossime politiche del 2027, che dovrà vedere sempre Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni guida di questa di questa nazione, chiudo invitando Marco Perissa e quindi tutti quanti voi alla festa dei patrioti,
Della provincia di Roma, che non avverrà il 16 come era stata prevista, perché alla Camera c'è la riforma elettorale e quindi non possiamo garantire delle presenze, ma soprattutto la presenza del padrone di casa. Il sindaco di Palombara, che potrebbe essere qui quindi, poi per che noi abbiamo un ministro in provincia di Roma e quindi, in base alle sue disponibilità, noi troveremo un'altra data utile che probabilmente sarà a settembre per fare quella che per noi, come è Piazza Italia è la festa più importante della provincia di Roma,
Grazie a tutti e buon lavoro, grazie al senatore Marco Silvestroni, presidente della Federazione della Provincia di Roma, continuiamo con i saluti, ho visto che è arrivato il presidente della Regione Lazio, Rocca dell'assessore Maselli, che invito subito a salire sul palco over per un saluto sì per portare anche la testimonianza dell'attività che fa la Regione Lazio e soprattutto per sottolineare l'importanza della dell'attività della Regione Lazio che è stata per la per la città di Roma come avete potuto vedere, sono state numerosissime le
Le case di comunità che sono state aperte sul territorio, molti gli interventi che si stanno facendo sulle sul patrimonio ATER, io gioco in casa, quindi sul su Tor Sapienza, quindi devo lascio la parola al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, grazie, grazie mille e buona sera a tutti e grazie grazie per l'opportunità, grazie anche per il bel titolo che avete voluto dare a questo evento riscatto capitale perché non è soltanto
Uno, uno slogan, ma questa, direi, deve diventare un proposito politico reale, proprio porre verrà poter finalmente riscattare la nostra città, la capitale d'Italia, la città che tanto amiamo noi come Regione siamo, credo, facendo un lavoro straordinario, io sono davvero orgoglioso di tutta la Giunta del lavoro che stiamo facendo vi voglio dire soltanto una cosa voi sapete che siamo partiti con un debito,
Che che è imponente, e il debito più alto, che hanno tutte da tutte le regioni d'Italia oltre 21 miliardi e noi ci presenteremo davanti alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica tra una settimana. Non più, dovendo andare a recuperare, ovviamente continueremo a pagare il debito ereditato, ma con un avanzo di amministrazione di oltre 300 milioni di euro. Questo sono risorse che destineremo alla valorizzazione dei nostri e dei nostri territori, alla valorizzazione delle nostre comunità, ad accompagnare i sindaci, tutte le quelle realtà che comunque guardano alla regione con con fiducia e tanti sono i numeri soltanto per guardare a Roma citavi le case della comunità sono 46 con sette ospedali di comunità. Abbiamo centrato, checché ne dica l'opposizione, tutti gli obiettivi PNRR, tanto che stanno utilizzando i nostri numeri, perché era 109 il target delle case della comunità della Regione Lazio, ne abbiamo portati a casa 135, ma tra queste alcune non erano programmate e una mi rende orgoglioso, in particolar modo perché non era programmata, non era prevista ed era fino a due anni e mezzo fa. Un centro sociale occupato dagli anarchici che abbiamo fatto sgomberare e oggi è una casa della comunità pienamente funzionante nel municipio sesto, ma non solo questo anche anche una narrazione tossica che, devo dire, a volte noi fatichiamo a contrastare, ma l'idea che c'è su quella che è una delle altre fatiche che abbiamo trovato, quella della della Roma Lido, che uno anche sulla mobilità, tanti sono stati gli interventi, quando siamo arrivati erano tre i trenini marcianti da Roma Lido, oggi sono 12 e si è si sono ridotti del 90% anche i guasti tecnici sulla linea e abbiamo messo in funzione tutte le scale mobili. Abbiamo messo in funzione tutta la parte dell'aria condizionata. In ogni veicolo i treni passano regolarmente ogni 20 minuti. Anche su questo si è dimostrata la nostra la nostra serietà e non ci siamo fermati a questo siamo andati avanti. Siamo andati avanti sulle case popolari, sull'edilizia residenziale pubblica, con 30 milioni dai il cuore, il governo ammesso Georgia, devo dire, è stata straordinaria ha messo 30 milioni per il Quarticciolo. Noi ci siamo guardati in faccia insieme ai Consiglieri, insieme alla Giunta e abbiamo rilanciato, abbiamo messo 30 milioni di euro, anche noi come Regione Lazio, per per fare in modo che quel quartiere possa essere uno potenzialmente uno dei quartieri più belli di Roma, per come era stato pensato, per come era stato disegnato e oggi in mano alla criminalità, quindi anche su quello del recupero di Tor Sapienza, 50 milioni messi tra Corviale e Tor Bella Monaca sono sono impegni seri che stiamo portando avanti per la crescita della nostra città. E poi c'è Massimiliano, Massimiliano Maselli, con il suo lavoro sul sociale, un lavoro straordinario che sta pagando e sulle quali abbiamo messo oltre 200 milioni di euro in più rispetto a quando, a quando siamo arrivati per cercare di sanare, sanare quelle fratture sociali, sanare il tema della fragilità, questi sono quei temi su cui stiamo lavorando, lo stiamo facendo a testa bassa, con un lavoro corale di tutti gli assessori e con una sponda forte da parte della del Consiglio. E oggi poi una bella notizie. Io sono arrivato un po'in ritardo, però insomma, ci abbiamo messo, io avevo preso ed è stata dura, però, insomma, ce l'abbiamo fatta
Noi oggi abbiamo celebrato, insieme al ministro Urso al ministro che Schillaci la continuità di una delle strutture sanitarie più importanti d'Italia e il Santa Lucia avevamo preso un impegno con quei lavoratori, li avevo guardati negli occhi nel momento della loro difficoltà. È stato anche questo è un lavoro di squadra che è stato possibile fare insieme col sostegno del governo. Sono tante e sono tante le attività e le attività che stiamo facendo per Roma. Dobbiamo, dobbiamo tutti insieme contrastare una narrazione, una narrazione tossica che vede, che vede troppo spesso chi ha la possibilità di mettersi una fascia tricolore, raccontare una Roma che però è fatta di interventi fortissimi da parte del Governo e da parte della Regione Lazio. La parte della cultura su cui noi siamo intervenuti e abbiamo rafforzato se ha riaperto il Teatro di Ostia Antica è perché la Regione Lazio la posta come conditio sine qua non e stiamo facendo il tutto esaurito ormai da due stagioni a Ostia antica, restituendo la vocazione di quel teatro, ha la sua e creando una un ecosistema anche importante, perché su Ostia che è uno dei quartieri negletti, stiamo lavorando e stiamo investendo non soltanto sulla Roma-Lido, ma anche dicendo parole ferme a Roma, Capitale per quello che riguarda il il nuovo parco del mare sono 25 milioni di euro che noi abbiamo trovato impegnati correttamente su Ostia, perché anche gli orologi rotti due volte al giorno danno l'ora giusta e quindi è giusto investire su Ostia, ma per farla crescere, non per mortificarla, perché se tu comunque a una a un luogo che dovrebbe vivere di turismo, che dovrebbe vivere di una potenzialità e della ricchezza del mare, sottrae la possibilità di e chi conosce Ostia sa benissimo che ci sono ci sono, c'è una un afflusso di persone che arriva non col trenino ma arriva con l'autoveicoli se togli i parcheggi, tu praticamente ai e ucciso.
Completamente l'economia di una porzione di una porzione di litorale. Su quello noi ci siamo in puntali e abbiamo detto, questo progetto non passerà senza senza una ridistribuzione dei parcheggi con anche e questo lo dico questa volta sì, anche con un pizzico di buon sì, un pizzico di polemica dice con lo sguardo a quello che il centro storico, quel centro storico che da romano noi abbiamo sempre amato, è un centro storico che oggi vede 45.000 abitanti tra centro storico tradizionale inclusa Trastevere, quindi è Romano una più una periferia a Roma, si è spostata altrove, l'hanno fatta spostare altrove la ZTL e tutto sembra tranne che un traffico limitato è un caos quotidiano, e qualcuno ha il coraggio di dire a noi che non interveniamo sui pullman spostando spostando su di noi una responsabilità che noi abbiamo fatto sull'esercizio d'impresa ma non sul sulle tasse che devono pagare. Coloro che usufruiscono hanno messo 1.000 euro per chi entra con i veicoli elettrici, hanno fatto e i forti con i deboli che avevano investito, magari per comprare un'auto elettrica per motivi di lavoro e non hanno il coraggio di alzare la tassa di ingresso dei 17 euro a pullman. Granturismo che entra e vive di questo e hanno provato a girare la frittata e a ribaltarla sulla regione. C'è questa questa è la narrazione che dobbiamo contrastare tutti insieme sulla quale dobbiamo saper lavorare fianco a fianco. Queste sono le belle occasioni in cui tra di noi ci guardiamoci, guardiamo insieme ai militanti, a coloro che tutti i giorni stanno sul territorio. Conoscendo la realtà, è un auspicio, un arco dove Marco, eccolo là, io te lo chiedo, glielo chiedo come presidente della Regione, noi abbiamo bisogno in fretta del candidato. Questa è una delle cose che mi auguro possano arrivare perché dobbiamo lavorare sui territori presentando la nostra persona, facendo valere il nostro progetto politico, la nostra idea di città, perché noi ce le abbiamo, le abbiamo le 2 idee, abbiamo il buon governo, ora attendiamo il candidato e su quello cominceremo una campagna pancia a terra per riconquistare e per avere il riscatto capitale. Grazie per questa bella opportunità, grazie al presidente Rocca, anche perché è la dimostrazione che, quando vogliono, le istituzioni possono dare le risposte che si aspetta la città reale
Lascio la parola all'assessore. Massimiliano Maselli, bene, grazie grazie a un buon pomeriggio a tutti, ovviamente un grazie a Marco Perissa, Paolo Trancassini a Marco Silvestroni, di questo evento, che si fa sempre più più partecipato. Quindi sappiamo quanto è importante per la politica, per chi rappresenta le istituzioni, l'ascolto e il confronto, il tema. Credo che sia centrato riscatto capitale e, quando si pensa a un riscatto di una città addirittura della capitale d'Italia, è chiaro che sono, bisogna partire da tutto, ma secondo me prioritariamente non si può non partire dai più deboli, non si può non partire dai più fragili, non si può non partire con Leber, dalle persone con disabilità, non si può non partire dalle persone che sono avanti con gli anni, quindi dagli anziani. Ecco, lo ha accennato prima al Presidente, voglio ricordare, lo ricordo a tutti, ma lo ricordo, lo voglio ricordare principalmente a tutti i consiglieri comunali di Roma, Capitale, a tutti i consiglieri municipali, a tutti i prossimi candidati. Dobbiamo ricordare che noi abbiamo più che raddoppiato le risorse per le politiche sociali proprio per assistere le persone più in difficoltà per contrastare la povertà, per contrastare la povertà estrema estrema. Ricordo solo un dato quando si parla di fragilità, sappiamo rispetto all'inclusione sociale, quanto è importante il dopo di noi.
Cioè l'indipendenza abitativa, il cruccio delle famiglie bene, Roma, Capitale, non è una critica, ma a Roma Capitale era dal 2021, che non faceva un avviso per smaltire le liste d'attesa, persone quindi che da cinque anni aspettavano appunto la possibilità di un dopo di noi.
La Roma Capitale non ha mai ricevuto le risorse nei 10 anni della giunta Zingaretti a chi Zingaretti che ha ricevuto nei tre anni. Con la Giunta Rocca, ricordo questo dato 47 milioni e mezzo di euro finalizzati per le case famiglia, che assistono persone con disabilità e per il dopo di noi di questi 47 milioni e mezzo 37 milioni e mezzo biennio 25 e 26 sono stati finalizzati a Roma Capitale, tant'è vero che l'Assessore Funari, il 1 aprile, dopo cinque anni, ha fatto il primo avviso per il dopo di noi e questi sono, diciamo, i risultati importanti che noi dobbiamo che dobbiamo ricordare sulle politiche sociali. Abbiamo fatto tanti investimenti questa mattina e lo ricordo con piacere. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ricordato a Napoli dove c'era l'incontro con tutte le regioni che la Regione Lazio ormai è al primo posto per aver assunto più assistenti sociali a tempo indeterminato. Se andate a vedere su qualsiasi sito social la Regione Lazio al primo posto. Cosa vuol dire questo che noi, grazie a queste nuove assunzioni e grazie al Governo e grazie all'aumento delle risorse del governo nazionale, noi potremo portare avanti sempre di più l'integrazione sociosanitaria, cioè la presa in carico integrata?
Della persona fragile per poter dare ovviamente l'assistenza, servizi sempre più equi, sempre più giusti, sempre più qualificati, ovviamente anche con l'aiuto.
Della tecnologia, della digitalizzazione dell'Ente dell'intelligenza artificiale. Chiudo ricordando che la settimana scorsa, col presidente rock, abbiamo fatto una conferenza importante, dove abbiamo presentato una delibera che riguarda il piano periferie. Abbiamo con una mappatura scientifica dell'università, la Tuscia ha individuato 10 bus periferie, dove si faranno degli interventi di inclusione sociale, degli interventi di riqualificazione sociale coinvolgendo, ecco l'innovazione di questa degli delibera. Tutta la rete pubblica, quindi Roma, Capitale, quindi i municipi, le università, i distretti sanitari e sociosanitari e, chiaramente, anche il mondo del privato, la cooperazione sociale. Qua potrei ricordare quello che abbiamo fatto, la nuova legge, le risorse 9 milioni di euro, la cooperazione sociale, gli enti del terzo settore
Gli organismi di volontariato, le associazioni e quindi le famiglie che noi ci siamo lasciati alle spalle, la cultura che lo Stato decide, dispone e tutto il mondo, diciamo dell'associazionismo eseguiva oggi noi, ormai su qualsiasi atto stiamo sempre tenendo come dire, come una bussola la co-programmazione e la coprogettazione, chiudo ricordando che di queste 10 periferie a Roma abbiamo individuato Tor Bella Monaca e lo dico ai Consiglieri presenti, quindi sesto Municipio, nono, nono, Municipio Laurentino, 38, decimo Municipio, Ostia e undicesimo municipio Corviale
Ci sono tante risorse, circa 10 milioni di euro, dove noi vogliamo fare un'Inter interventi di circa 1000000 di euro, periferia sulla rigenerazione sociale, ma questi interventi saranno, come dire, scelti e decisi insieme, io credo che noi abbiamo tutte le carte in regola per puntare al riscatto della nostra capitale in attesa certo Marco Perissa in attesa del candidato sindaco a cominciare dalle politiche sociali perché gli investimenti della Regione Lazio e di questi tre anni non hanno precedenti grazie.
Grazie all'Assessore regionale, Massimiliano Maselli, continuiamo con il giro delle dei saluti istituzionali in video a salire sul palco, il dottor Lorenzo taglia, Tagliavanti, rappresentante e presidente della Camera di Commercio di Roma, insieme ai rappresentanti del Consiglio regionale, il presidente Antonello Aurigemma e Daniele Sabatini, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, la Regione Lazio,
Hanno scavalcato.
Prego, Presidente.
Per prima cosa, un ringraziamento di cuore.
Ah, Marco Perissa, Paolo Fracassini, per questo invito.
A parlare a questa importante iniziativa di Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, è un partito importante, ha grandi responsabilità nella città di Roma.
Nella regione e nel Paese, e quindi il fatto che una forza politica così importante inauguri tre giorni di dibattito aperto è un elemento molto positivo.
Ringrazio anche gli altri presenti, in particolare Francesco Rocca.
E Lucio Malan, che hanno partecipato, e tutti gli altri autorevoli esponenti allora, quando parla il presidente della Camera di Commercio, si vuole qualche dato sull'economia della nostra città e della nostra regione, è chiaro che noi veniamo da una periodo straordinario, che è quello che ha interessato la nostra città ma anche la nostra regione dell'evento giubilare che ha coinciso peraltro con uno dei più grandi programmi di investimento,
Che riguarda il PNRR, Roma non ha mai avuto dal dopoguerra ad oggi un periodo così ricco di investimenti, e questo ci ha fatto, ha avuto due effetti, uno far superare la prova importante ricordiamo, soprattutto per quanto riguarda il Giubileo, è un evento, tra l'altro osservato dal punto di vista internazionale e ma poi dall'altra parte c'ha permesso di realizzare una serie di opere opere che Roma da tempo aspettava, ora abbiamo due sfide davanti. Ovviamente il PNRR è finito là
Il Giubileo è finito, quello che dobbiamo programmare e mantenere un livello adeguato di sviluppo economico della nostra società e nella nostra regione, anche quando questi investimenti sono venuti meno.
Una parte importante dipende da come reagiranno e stanno reagendo le imprese e il sistema economico della nostra città a Roma e nel Lazio, ad esempio, abbiamo almeno tre primati, un primo primato.
È quello sul terreno dell'occupazione nel Lazio e a Roma, non ci sono mai stati tanti occupati, come in questo periodo, dal punto di vista delle imprese siamo l'area del Paese.
Dove c'è una dinamicità delle imprese molto alta, in termini sia percentuali che assolute, questo significa che abbiamo un grande patrimonio, abbiamo tanti imprenditori, tanti lavoratori quello che dobbiamo fare e fare in modo che questo elemento si consolidi per consolidare, questo significa dare una traiettoria alla nostra città e la nostra Regione nel settore dell'innovazione nel settore.
Dei settori che riescono a realizzare il maggior valore aggiunto, perché se c'è un elemento che ci mette un po'in difficoltà è proprio quello della capacità di produrre reddito, ma dire tante imprese tante occupate ma un livello di ricchezza ancora non adeguato ai livelli europei. Quindi è importante aumentare gli investimenti, devono continuare gli investimenti pubblici, ma devono aumentare anche gli investimenti del settore privato che nell'ultimo periodo sono aumentati aumentando quelli pubblici. Noi lo diciamo sempre,
Se c'è un investimento pubblico, anche i privati aumenteranno gli investimenti in assenza di investimenti pubblici in onda, anche gli stessi settori privati avranno difficoltà, il secondo elemento importantissimo è quello delle competenze, e purtroppo in un mondo che va verso la digitalizzazione noi troviamo molte imprese che cercano laboratori ma non li trovano perché non ci sono quelle competenze soprattutto digitali e dell'innovazione partito su questo c'è un importante sforzo da fare.
Come abbiamo raggiunto e su questo concludo questi risultati grazie ad una cosa molto importante, la collaborazione.
Del governo centrale, della Regione e dello stesso Comune di Roma. Quello che alcuni chiamano, non so se anche voi lo chiamate in questo modo metodo un metodo di convergenza da parte delle istituzioni, indipendentemente dagli schieramenti. Questa convergenza su obiettivi comuni per il bene di Roma fa bene a Roma. Questo è importante che le forze politiche, che giustamente poi hanno le competizioni elettorali, si devono differenziare, eccetera, però questo è importante, indipendentemente dagli schieramenti, la convergenza. Per questo noi come mondo imprenditoriale, abbiamo subito una delusione, ma non siamo i soli. Ad esempio, sul tema di Roma, Capitale, c'era una grande aspettativa del mondo economico. Sul tema di Roma Capitale, tra l'altro, noi lo chiediamo da almeno dal 2000
Ma dire avere un riconoscimento legislativo della funzione, che non è soltanto una funzione locale, ma anche una funzione nazionale della nostra città, è un elemento di responsabilità della politica alla politica. La deve fare, se la facciamo adesso, già siamo in ritardo. Parigi. L'ha fatta nel 2000 Berlino, Londra l'hanno fatta almeno 25 anni fa. Allora su questo io mi auspico. Auspico che riparta un dialogo tra le forze politiche e che quello che è stato uno stop non siano soffre permanente, perché nel caso in cui si dovesse fermare il tema della dello status di Roma, sarebbe un qualcosa, lo dobbiamo sapere indipendentemente era nostre regioni, sarà qualcosa che farà male a Roma, e questo sono sicuro né voi volete, ma credo neanche altri lo vorranno grazie e buona Festa, grazie al presidente della Camera di Commercio di Roma, lascio la parola al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma
Grazie Daniele e grazie a tutti questo luogo, Marco, penso lo abbia scelto con un metodo ponderato. Noi, da qui possiamo vedere le bellezze di Roma, dalla cupola di San Pietro al Biondo, Tevere a tutti le bellezze che riusciamo a conservare e noi siamo qui non solo per contemplare le nostre bellezze, ma siamo qui perché abbiamo la responsabilità di dare anche un futuro e una visione al nostro patrimonio. Roma è la città capitale d'Italia, a Roma, è la città che quando cresce, cresce insieme alla nazione e noi abbiamo un compito importante oggi, Marco penso. Abbia organizzato questo incontro con un titolo riscatto capitale, che non è soltanto uno slogan, ma penso sia un impegno da parte di tutti noi, al di là del proprio ruolo istituzionale, parlamentare, consigliere regionale, consigliere comunale, consigliere municipale, ma anche tanti militanti e dirigenti di partito che sono qui, abbiamo il ruolo di dare un riscatto. Vedete l'intervento del presidente della Camera di Commercio di Roma. È un intervento che ci fa riflettere, perché Roma non può essere dotata di servizi soltanto quando ci sono i grandi eventi, perché anche la signora Lucia di Tor Bella Monaca ha il diritto di poter prendere il mezzo pubblico, anche se non c'è Ultimo che canta a Tor Vergata. Noi abbiamo il dovere di rendere questi servizi strutturati. Abbiamo il dovere di rendere una città che possa essere attrattiva per gli investimenti e per fare questo non abbiamo necessità di dare soltanto finanziamenti che devono essere affiancati i finanziamenti pubblici da quelli privati. Abbiamo il dovere di rendere una città ospitale. Parlavamo prima con Lorenzo che la nostra città non ha purtroppo spazi per i grandi eventi, per interventi di fiere internazionali che abbracciano 10 15.000 persone sono costretti, spesso, nonostante la volontà di venire a Roma di andare all'estero, allora noi abbiamo bisogno di studiare una visione. Una visione del trasporto pubblico ha una visione degli investimenti, una visione degli interventi pubblici da poter realizzare sul decoro, sulla sicurezza. E allora questo riscatto deve partire da qui, dal Giardino degli Aranci, da un posto che ci fa vedere le bellezze di Roma, ma da un posto che ci deve far vedere anche qual è il futuro della nostra città e quindi abbiamo il dovere, tutti quanti noi, di impegnarci in prima persona, al di là del ruolo che ognuno di noi ricopre, per poter ripartire con non solo con un candidato, ma con una forte squadra che sia in grado di rappresentare le nostre idee, le nostre proposte, i problemi di questa città che devono trovare soluzioni all'interno dell'aula del Consiglio comunale, all'interno dell'aula, del Campidoglio e per questo come Regione Lazio, già il Presidente Rocca ha annunciato e ha enucleato tutti gli interventi che abbiamo fatto e continueremo a fare per la città di Roma, a prescindere dal colore politico di chi la governa, fermo restando che la il nostro obiettivo è quello di cambiare questo colore politico per ridare la stessa dignità che abbiamo dato alla Regione Lazio anche a Roma Capitale, grazie al presidente del consiglio regionale, Antonello Aurigemma, prego, Daniele Sabbadini, presidente del Gruppo Fratelli d'Italia, in Regione Lazio.
Ciao a tutti buonasera, a tutti un ringraziamento. Marco Perissa, Marco Silvestroni, un ringraziamento di cuore, oltre che per contratto, al nostro coordinatore regionale. Paolo Trancassini per l'incessante e instancabile sostegno che offre quotidianamente al gruppo di Fratelli d'Italia, in Regione Lazio, un gruppo che è qui rappresentato, oltre che dal sottoscritto, da tre colleghe, dai palazzi Chiara Iannarelli Laura corrotti e un gruppo qui a femminile, ma anche da noi in Consiglio a maggioranza è femminile che rappresenta, insieme agli altri colleghi del centrodestra, la maggioranza del presidente Francesco Rocca, un saluto anche ai ragazzi di Gioventù nazionale che non fanno mancare anche quest'anno il loro grande supporto e a cui va il nostro forte, forte, forte, forte applauso, perché rappresentano non solo il sostegno, molto spesso anche un po'operativo delle nostre. Ecco il giornate delle nostre feste, dei nostri appuntamenti, ma anche quell'aspetto culturale intellettuale di approfondimento, tutti aspetti che noi magari riusciamo un po'a seguire un po'meno no, visto anche le tante attività che portiamo avanti, sia a livello personale, familiare e lavorativo, professionale e istituzionale che invece loro riesca ancora a garantire. È un bene per l'oggi, ma anche per il futuro. Mi fa piacere sempre salutarli calorosamente. Parlavo del gruppo consiliare. Daniele e il gruppo di Fratelli d'Italia è composto da 22 Consiglieri regionali. Abbiamo una delegazione composta da sei assessori regionali, sette presidenti di Commissioni consiliari, una delegazione importante, quella di Fratelli d'Italia, che rappresenta l'ossatura di quello che noi oggi possiamo chiamare il riscatto regionale a favore di tutti i cittadini del Lazio, anche della città e dei cittadini di Roma, un riscatto regionale necessario a fronte di una Regione che, quando ci siamo insediati, hanno ragione allo sbando una ragione nel caos. Una regione il cui presidente si era di fatto dimesso per tentare una scalata ai vertici nazionali del partito democratico, scalata peraltro riuscita, ma poi è capitato che, come gli hanno consentito di diventare presidente del Pd pochi mesi dopo l'hanno cacciato da presidente del Pd. Nel frattempo, la nostra regione ha patito di un'assenza di governo, qualsiasi esso fosse anche del Centrosinistra, ma un'assenza di Governo che ha continuato a produrre milioni di euro di debiti. Noi, quando ci siamo insediati, la Regione Lazio maturava 22,7 miliardi miliardi di euro di debito consolidato e certificato da parte della Corte dei Conti. Oggi è notizie di queste ore, lo ha ricordato il Presidente Rocca. Finalmente iniziamo ad avere segni positivi davanti
Ti ai bilanci della Regione Lazio. Male per il bilancio della Regione, consolidato con gli enti regionali vale anche per la sanità. Il 2022 la Corte dei Conti certificava un disavanzo del debito della sanità regionale di oltre 250 milioni di euro. Oggi, dopo tre anni e per tre anni consecutivi, la Red la sanità regionale del Lazio ha un utile di diverse centinaia di milioni di euro. È brutto parlare di utile in sanità, però, insomma, spieghiamolo bene, è un avanzo che consente poi di investire quelle risorse, ovviamente sempre in ambito sanitario, e questo ha consentito di assumere di portare avanti il più grande piano assunzionale della storia recente della Regione Lazio in ambito sanitario. 14.000 nuove assunzioni tra medici, infermieri, operatori sociosanitari tecnici e questa è la regione che vogliamo. Questo è il riscatto che vogliamo per i nostri territori di politiche sociali. Ha parlato l'assessore Maselli. Vista la presenta la presenza preziosa del presidente della Camera di Commercio di Roma, presidente Tagliavanti, però mi fa piacere anche rilevare due aspetti tra i tanti che potrebbero essere rilevati e vada a chiusura. Daniele il tasso di crescita, presidente di questa Regione, è importante. È bello poter anche in una piazza come questa, di persone che sono abituate per livello istituzionale, per appartenenza e di un Ente territoriale pubblico, di una categoria
Per poterne parlare una regione che manifesta un segno più 2% rispetto a tutte le altre regioni d'Italia. Il Lazio è la prima regione d'Italia per tasso di crescita. È merito innanzitutto del mondo delle imprese, del tessuto imprenditoriale. Non ci assumiamo meriti che non sono del tutto nostri, ma indubbiamente l'impalcatura legislativa da parte del Governo Meloni e della Regione Lazio sicuramente consentono di tessere quello che è un ambito e un tessuto politico e legislativo sicuramente molto friendly per quello che è il mondo dell'impresa. Un ultimo dato è quello delle esportazioni. L'esportazione e per il secondo anno di crescita segnano dati non incoraggianti entusiasmanti. Un più 9% rispetto allo scorso anno, confermato anche dai dati di quest'anno. L'anno scorso c'era il tema dei dazi, che ci poneva nelle condizioni di pensare che fosse una grande bolla e invece no, per fortuna anche quest'anno. Il primo semestre fornisce dati incoraggianti e anche questo è indice non soltanto di attenzione alle politiche sociali, non soltanto di attenzione ai più deboli, ma anche di una grande attenzione rispetto alle politiche di sviluppo economico di questa regione e di questa città. Prima il presidente Tagliavanti e chiudo parlava di metodo parlava di convergenza
Siamo perfettamente d'accordo, Presidente, mi permetto di aggiungere un tassello, lo faccio mio, non lo attribuisco certamente a lei, al metodo, alla convergenza, a noi piacerebbe poter parlare anche nel giro di pochi mesi, magari nella primavera dell'anno prossimo anche di filiera istituzionale affinché al buon governo di Giorgia Meloni al buon governo del centrodestra di Francesco Rocca in Regione si possa giungere anche il buon governo di un sindaco di centrodestra di Fratelli d'Italia alla città di Roma grazie a tutti,
Grazie a Daniele Sabbadini, ti rimane un attimo con me perché mi aggancio all'importanza e voglio sottolineare anch'io dei ragazzi di Gioventù nazionale e proprio per questo, insieme a te, invito sul palco il presidente di Gioventù Nazionale Roma, Francesco Todde.
Avrebbero?
Preferisci.
Grazie Daniele buona sera a tutti è bello essere bello essere qui a Piazza Italia, in al Giardino degli Aranci, in questa splendida.
Splendido, appunto giardino una delle terrazze più belle di Roma, un luogo che rappresenta l'identità e la storia della nostra città, un ringraziamento innanzitutto va a Marco Perissa, il presidente di Fratelli della Roma, perché anche quest'anno ha voluto fortemente organizzare questa bellissima festa a Piazza Italia.
Ci saranno momenti comunitari di confronto, si parlerà della città reale e non di quella che tutti i giorni ci cerca dimostrarci il sindaco Roberto Gualtieri e un grazie di cuore, mi allego al ringraziamento va a tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale Roma quest'anno è stato un anno molto,
è stato un anno molto intenso e il movimento giovanile è cresciuto tantissimo, siamo stati presenti in tutte le battaglie politiche e oggi il Movimento giovanile da nord a sud, appunto che è cresciuto, si vanta di essere il primo movimento giovanile in Italia, circa un mese fa si è svolta la prima festa di Gioventù Nazionale, Roma Onda d'Urbe, che ha visto la partecipazione di circa 1.000 giovani che si sono incontrati per parlare del futuro della città e dei problemi dei giovani. Tra i temi da trattati cessato, il disagio abitativo, il degrado, la sicurezza
L'ambiente, le scuole, l'università e tantissimi altri temi cui Davide aziendali, a parte la lunga cavalcata che porterà nuovamente il centrodestra a governare il Campidoglio Gioventù nazionale, sarà al fianco di Fratelli d'Italia per conquistare ogni singolo spazio all'interno di questa città dai quartieri e rioni a qualsiasi piazza buon aveva statuti,
Grazie a Francesco Dotta, presidente di Gioventù Nazionale Roma, finora non l'aveva nominato, ma non perché gli stavo facendo un dispetto, ma perché lo volevo invitare alla fine del dei saluti istituzionali al presidente della Federazione romana, Marco Perissa. Nel frattempo approfitto per salutare i rappresentanti istituzionali. I padroni di casa del primo Municipio sta i consiglieri. Stefano Tozzi. Daniela Gallo.
Il capogruppo Lorenzo Santonocito, sempre grazie per il lavoro che svolgete.
Prego, Marco Daniele, grazie e buon pomeriggio a tutti il primo appello va alle persone che stanno in fondo riavvicinate, vi trovate posto non perché sto parla io, perché tra poco sul palco arriveranno.
Ospiti che ci racconteranno delle politiche nazionali, di come il governo di questo Paese ha cercato di prendersi cura della città di Roma, nonostante al governo ci fosse una forza politica opposta ed avversa.
Io ho cinque minuti, i miei soldati da soli, anche se il timer, come sempre, non è partito ma non fa niente.
Però parte di questo tempo lo voglio dedicare innanzitutto a noi è una cosa che sento dal profondo alla nostra storia a ricordarci per un istante quanto è lunga la strada dalla quale proveniamo e pochi mesi fa.
Ci hanno lasciato due colonne del nostro mondo, sono Remo e Anna per loro, vi chiedo un applauso gigante che possa arrivare fin lassù,
Da dove io sono certo che oggi ci guardano divertiti con i loro caratteri irriverenti, guasconi hanno segnato la storia della destra romana, li portiamo e li conserviamo nel cuore, ci accompagnano ogni giorno anche per loro, soprattutto per loro con loro continuiamo a camminare con la schiena dritta in questa città.
Ma?
Ci ricordano che la nostra storia è lunga, perché, se contiamo i giorni da cui Fratelli d'Italia nasce, siamo arrivati quasi a 14 anni, ma la comunità umana che anima la destra romana cammina, lotta e ama questa città da molto più tempo della nascita di Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, il progetto politico nel quale questa comunità si è ritrovata e dal quale ha ricominciato a lanciare le grandi sfide che ci hanno visto arrivare fino,
Alle elezioni del Presidente del Consiglio, certo.
Ma noi siamo anche tutti noi.
Quelli che ancora oggi, come sempre, da ieri, dall'altro, ieri hanno visto cambiare a volte la forma del loro impegno, ma non la sostanza di quell'impegno nelle nostre vite, nelle nostre strade, nelle nostre battaglie a volte sono cambiate le spille che portavamo sulle giacche a volte abbiamo ricoperto incarichi istituzionali, poi sono finiti, qualcuno non lo ha mai fatto, quel grazie va a tutti noi, ai nostri rappresentanti istituzionali e ai nostri dirigenti di partito, ai nostri simpatizzanti, ai nostri militanti.
Ai nostri volontari, con le magliette gialle che, come tutti gli anni annegò anche quest'anno, ha animato la nostra festa, è una promessa e un impegno, quello che ci facciamo, eravamo, siamo e resteremo sempre soltanto militanti al servizio della nostra comunità, niente di più, semplicemente amore per la nostra terra.
Però da questo palco bisogno di lanciare anche un messaggio chiaro, perché vedete, quando giri per le stanze di questa città, per le sue piazze, per i suoi luoghi, per le sue imprese serpeggiano delle voci, qualcuno pensate, dice?
Che la destra non ha voglia di vincere la città di Roma.
Qualcuno pensa addirittura dice.
Che non abbiamo voglia o addirittura paura di vincere e governare la città di Roma allora, da questo palco, io questo messaggio lo voglio mandare chiaro e tondo, non siamo nati per compiacere la sinistra, non abbiamo paura di nessuno, lavoriamo quotidianamente per riscattare la dignità della capitale, per restituire alla nostra città un governo di centrodestra che rimetta al centro i bisogni dei cittadini.
Vincere.
Ma perché?
Perché?
Per sostituire un sistema di potere all'altro o no, no, perché la nostra storia ce lo impedisce, ci vergogne Remo di vincere e di conseguire la vittoria se l'obiettivo fosse quello vincere, perché questa città è gestita da troppi anni da un sistema di potere marcio.
Che alimenta clientele elettorali.
Che umilia i cittadini romani.
E che mortifica le persone che vivono quotidianamente nelle situazioni più difficili e disperate pazzo.
Un cane che ulula alla luna si può darsi, ma un'amministrazione capitolina che, mentre 170.000 persone vivono in condizioni pietose all'interno delle case popolari, che decide di spendere i nostri soldi per comprare gli appartamenti occupati dagli Amighetti della sinistra che poi candida nelle liste elettorali e mettere le giunte dei municipi non è clientela elettorale,
Un sistema che aumenta le disparità sociali come la chiamano rigenerazione urbana.
Stanno svendendo pezzi della nostra città a fondi di investimento immobiliare che arrivano dall'estero, prendono tutto quello che possono prendere e si portano i soldi nelle case loro, ma per noi rigenerazione urbana non significa questo significa utilizzare un rapporto virtuoso con l'investitore privato, mettendo al centro i bisogni della città e dei suoi cittadini significa avere la schiena dritta e dire a quel privato, caro mio, se vuoi venire a fare soldi nella mia città, prima di tutto devi risolvere i problemi della mia città, altrimenti te ne puoi stare tranquillamente a casa dove stavi prima, perché siamo capaci a risolverci lì da soli.
Umiliano, umiliano i cittadini simili, umiliano perché non si può guardare una città in cui si spendono 250 milioni di euro per comprare degli autobus elettrici e all'arrivo del caldo, scoprire che l'aria condizionata agli scarica la batteria a metà del turno e che, quando tornano al deposito non ci sono le centraline per ricaricarli e in questa stessa città,
Vedere aumentare di 22 milioni di euro in quattro anni le multe fatte ai cittadini romani e no, amico mio, se non sei in grado di potenziare il trasporto pubblico locale, non puoi fare il bullo con i cittadini che usano la macchina perché non hanno alcuna alternativa.
Tre esempi.
Di come in questi quattro giorni affronteremo i temi che riguardano questa città, accendendo la luce su un contrasto sul quale non si può più tacere. C'è una città Instagram mobile, rappresentata dal sindaco con l'elmetto giallo, e c'è una città reale, fatta di cittadini, comitati, associazioni, categorie che non ce la fanno più, che hanno visto crescere questa città solo quando questo faceva comodo ai turisti che hanno sentito parlare di proiezione internazionale che si sono resi conto che, mentre la locomotiva viaggiava verso l'iperuranio, i vagoni restavano fermi alla stazione decrepita e senza servizi. E prima di invitare sul palco i relatori del prossimo dibattito, vi lascio con una riflessione citando Amartya, sempre mio Nobel per l'economia
Amartya Sen divide i diritti in due categorie diritti potenziali e diritti espressi Roma oggi l'aroma di Gualtieri è la città dei diritti potenziali, quella città in cui i diritti vengono declamati.
Quella città in cui vengono esibiti quella città in cui vengono sbandierati noi vogliamo costruire la città dei diritti espressi, quella città in cui i diritti siano accessibili, reali e praticabili, rimettendo al centro i cittadini di Roma Capitale.
Con l'augurio di una buona piazza Italia, invito sul palco e il direttore del Messaggero.
Che farà da moderatore al prossimo dibattito, dottor Roberto Napoletano.
Che me lo sono perso nel frattempo, ah, eccolo.
Eccoci qua, ma il mentre che voi salite adesso ci allestiscono anche il salottino, ovvero Marco.
Le poltroncine vai a posto, il direttore Roberto Napoletano, Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia.
Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, nel Lazio, Fabio Rampelli, colonna storica, il vicepresidente della Camera dei deputati.
E poi potete pure fa gli applausi, però non è che se pagano dai belli su
E Arianna, Meloni, segreteria politica del partito.
Va be'.
Eccola qua.
Vai mettilo, lascio il testimone della conduzione a chi ne sa molto più e meglio di me e vi auguro un buon dibattito grazie a tutti.
Grazie a voi.
Allora ci siamo.
Questa caratteristica l'ultimo sparisce, ma si sente o non mi sentite.
Beh, io inizierei intanto inizio dote iniziale.
Se si è riusciti a trovare un, se glielo fate, comunque sia, va bene il governo della nazione incontro alla città.
Chi partecipa a questa tavola rotonda vi conoscete benissimo, non ha bisogno di mia presentazione.
è chiaro che quando si parla di Roma,
Roma, come sapete tutti, è un unicum assoluto che Roma non è una delle 27 capitali europee, perché nessuno ha.
La storia più che millenaria che che ha avuto Roma.
Nessuno al Vaticano.
E quindi, da questo punto di vista, anche le dimensioni 12 volte Parigi c'è il confronto con le altre fanno di Roma qualcosa di veramente unico, per cui la storia di Roma e l'amministrazione di Roma sì.
Intreccia costitutivamente con il governo della nazione qui se il Paese va avanti se.
Il governo ottiene dei risultati, se succede qualcosa.
La prima ad avvantaggiarsene Roma è a sua volta Roma e caricata di responsabilità, perché il motore di questo cammino, proprio per questo ad Arianna Meloni, vorrei parlare vorrei chiedere di parlare un secondo di questo governo, questo governo che sta per diventare,
Però ha già è secondo, ma insomma a un passo dal diventare il governo più longevo della storia della Repubblica.
Eh.
E questo significa essenzialmente una cosa, nella grande crisi delle grandi economie europee che questo Paese ha goduto della stabilità e, al di là delle statistiche, la domanda con cui inizierei questo confronto, che cosa significa questa stabilità per l'Italia?
Grazie grazie direttore, la ringrazio anche per la sua splendida disponibilità.
Ringrazio ovviamente permettetemi un secondo dei ringraziare tutto il coordinamento romano, i consiglieri comunali, i consiglieri municipali, i presidenti di circolo, il nostro coordinatore, Marco Perissa per questa bellissima location, per questa bellissima kermesse e ovviamente un grazie speciale.
A tutti i nostri militanti, a tutte quelle persone che tengono le nostre sedi aperte, che parlano quotidianamente con i cittadini che organizzano eventi, perché?
Se Fratelli d'Italia e il grande partito della nazione bello, dobbiamo, grazie al vostro lavoro costante e pignolo, grazie.
Grazie davvero a tutti, allora sì, la stabilità e decisamente molto molto importante, dunque noi, il 4 settembre diventeremo il governo più longevo della storia della Repubblica e la stabilità e certezza economica. Ora, quando noi siamo arrivati al governo di questa nazione, abbiamo trovato una nazione allo sbando tutti governi che duravano pochissimo e i soldi spesi così senza senso mancette elettorali, soldi letteralmente buttati dalla finestra, noi che avevamo ovviamente una visione, un'idea, un progetto, abbiamo messo a terra il nostro programma, abbiamo investito sulle imprese e sui lavoratori, sulle famiglie e l'economia è ripartita, ma non lo dico io, lo dicono i dati, ecco quando si parla di stabilità, se noi guardiamo un po'di numeri
Quando ci siamo insediati, ad esempio, lo spread era 230 punti base. Stamattina era tra i 75 76 segno tangibile che stiamo liberando, risorse che prima venivano usate per pagare il debito e che oggi possono essere usate per pagare servizi, infrastrutture, sanità, l'inflazione, l'inflazione era 12,5%, adesso è al 3%. E attenzione al 3% perché abbiamo avuto il blocco di Hormuz, perché sennò l'inflazione era arrivata all'1% il deficit. Quando siamo arrivati al governo di questa nazione, il deficit era all'8.1, oggi è al 3.1 e ci vengono anche a commentare no a sinistra. Commenta e non è escluso, comunque, che usciremo dalla procedura d'infrazione. A settembre, quindi, libereremo altre risorse. Ci hanno promosso tutte le agenzie di rating, non lo dico io, lo dicono le agenzie di rating, la Lagarde ha detto che l'Italia va presa ad esempio per la tenuta dei conti e di risultati ce ne sono tantissimi. Noi siamo il governo che ha tagliato più tasse nella storia, praticamente secondo un calcolo,
Abbiamo lasciato nelle tasche degli italiani, in questi anni di governo, una cosa come 21 miliardi di euro, il lavoro, abbiamo tagliato tantissime tasse, il cuneo fiscale e le aliquote Irpef, prima l'accorpamento e poi la riduzione, abbiamo alzato la flat tax per il lavoro autonomo, la decontribuzione fiscale per l'assunzione delle donne e dei giovani per la stabilizzazione e che cosa è successo che abbiamo raggiunto un altro eccezionale risultato? 1 milione 200.000 nuovi posti di lavoro è cresciuta l'occupazione che ha raggiunto un livello record, oggi l'occupazione è al 63%,
Mentre la disoccupazione è al 5%.
Poi, insomma di,
Di record ce ne sono tantissimi hub, grazie anche a un'altra intuizione di questo Governo, con la ZES unica per il Mezzogiorno sono tornati gli investitori, il Sud è diventato la locomotiva d'Italia, oggi il Sud cresce più del Nord. Abbiamo difeso i nostri prodotti, le nostre eccellenze e oggi siamo l'ANAC, siamo al quarto posto per export, abbiamo praticamente superato il Giappone e la Corea del Sud, siamo secondo, se siamo secondi solo alla Cina, agli Stati Uniti e alla Germania. Quindi mi sembra un altro eccezionale record in tema di PNRR, perché la stabilità che cosa ha prodotto ha prodotto più autorevolezza
L'autorevolezza, diciamo, è anche grazie a Giorgia Meloni, questo è fuori discussione, quindi, grazie al lavoro eccezionale di Giorgia Meloni, ma anche grazie alla stabilità di questo governo, abbiamo siamo riusciti ad ottenere in tema di PNRR un.
Siamo praticamente la nazione più efficiente d'Europa, adesso ci hanno appena liquidata la nota, la nona rata e abbiamo, diciamo, avuto risorse per 166 miliardi ora, sempre per fare degli esempi sui numeri, no, la manovra finanziaria quest'anno è costata una cosa come 18 miliardi,
Mentre il bonus di Giuseppe Conte sono costati 190 miliardi, quindi noi abbiamo in questi anni dovuto pagare, questa diciamo Croce di questi bonus.
Per avremmo potuto utilizzare quelle risorse per sostenere le famiglie e i lavoratori, la sanità.
E purtroppo invece siamo stati penalizzati, ora è chiaro che il contesto internazionale e un contesto complesso, dopodiché la stabilità porta risorse, porta fiducia, porta certezza e in dubbio i dati ci dicono che questa nazione è tornata a crescere, nonostante, appunto, il contesto internazionale.
Ho ascoltato poi diciamo, non ci siamo inventati questa rubrica, i numeri veri e proprio per restituire un racconto veritiero dell'economia reale di questo Paese, ora un po'di cose devo dire che la stabilità è un valore che aiuta a raggiungere questi risultati credo che il risultato più sorprendente sia quello dell'occupazione sulla pressione fiscale, sui tornare gli investitori sono tornati gli investitori esteri, soprattutto nell'attrazione anche nel Mezzogiorno, ma comunque c'è,
Come dire una ripresa, eviterei di munire sempre tutto perché anche su la pressione fiscale sulla pressione contributiva e la stessa occupazione che la stessa occupazione che produce, che produce oppressione fiscale, però bisogna, come dire, avere il quadro più veritiero, comprati, siccome Giovanni Donzelli è sparito che volevo Port dov'è no perché se arriva io gliela faccio la domanda
Che mi
Dov'è Donzelli, sennò passiamo, aspettiamo.
Non è un altro.
Va bene, allora mi rivolgo a Fabio rampe che volevo mantenere questo tema più nazionale, volevo chiedere da Fabio Rampelli, ma le misure messe in campo dal governo sì, insomma.
Sì, sono andati 8 9, non so di insomma, il voto è stato che si che si è dato il governo è un voto molto alto, però visto certamente c'è stato un passo avanti sulla sicurezza, però Roma un po'continua a fare i conti con le periferie che soffrono soffrono degrado, soffre Omagh marginalità e per lei che ha un incarico istituzionale così importante, ma vive questa città e come si completa questo lavoro e anche se gioca in casa, quali interventi servono oggi per fare delle periferie un motore vero di ripartenza di tutta Roma nella sua complessità,
Dunque, intanto, ma socio con Arianna ai ringraziamenti ringraziamenti verso tutti voi che ci sopportate ci supportate ringraziamenti verso la federazione romana, Marco Perissa, tutti i nostri quadri, perché non è da darsi per scontato che possa ancora esistere nel terzo millennio, è un partito che si ritrova ogni estate Piazza Italia nasce sei anni fa più o meno eh sì accetta, desidera anzi mettersi in gioco incontrare le persone, confrontarsi i corpi intermedi,
Con gli altri partiti spesso e volentieri lo abbiamo fatto e lo facciamo anche con Atreju, quindi, insomma, grazie a tutti coloro i quali riescono a interpretare la politica la militanza e a mettere in campo la prova, simpatia per la cosa pubblica e per i nostri valori di riferimento in maniera così difforme rispetto alla consuetudine a cui siamo abituati.
Allora qui, secondo me, accade un fatto abbastanza particolare non si può pretendere che sul tema della sicurezza, sul tema del benessere, sul tema della qualità della vita, sul tema del riscatto delle periferie, il lavoro di qualunque governo possa concludersi nello spazio di pochi anni è semplicemente impossibile per molteplici ragioni che tutti conosciamo e quindi non possiamo non condividere tranne le persone disoneste intellettualmente prima questione.
C'è stata, nel corso dei decenni, una regolare sistematica colpevolizzazione del.
Cittadino onesto.
Andiamo dicendo, non da oggi, che il cittadino onesto che una qualifica forse troppo.
Diciamo così, estemporanea, non chiara, allora andiamo a capire chi è questo cittadino onesto, cittadino onesto, quello che vive del proprio lavoro, fatica per portare a casa.
Il pane per i propri figli sostiene i soggetti fragili dentro al proprio nucleo familiare, lo fa.
Respingendo, rifiutando.
Quelle tentazioni che sono al di fuori della propria porta nel proprio giardino sotto casa.
Perché non è che bisogna andare più tanto lontano, come accadeva qualche decennio fa, per avere qualcuno che ti propone di spacciare sostanze stupefacenti per incassare qualche migliaio di euro in più al mese sono cose che accadono in maniera sistematica e non a Roma accadono ovunque e in modo particolare nelle grandi città i ceti, cittadino onesto è il soggetto fragile per definizione che, oltre a essere soggetto fragile, viene dileggiato letteralmente,
Perché così è andata la storia, la storia dei cittadini onesti, perché sono saliti in cattedra i delinquenti, non solo perché sono offensivi e violenti, ma soprattutto perché la società li considera soggetti che sbagliano e che in quanto tale vanno compatibili compatiti nella logica della cosiddetta inclusione.
Quindi la prima soluzione è una rivoluzione culturale che noi stiamo cercando di mettere in piedi da quando governiamo questa nazione e che preveda la centralità assoluta del cittadino onesto, di quello che non si arrende, che non vuole prendere scorciatoie, che vuole continuare a essere esempio per la sua famiglia, per i suoi figli, per il suo quartiere che non molla che casomai vuole,
Contagiare positivamente coloro i quali gli stanno intorno e che sono dediti ad altre attività a cittadino destro non gli viene manco per l'anticamera del cervello in mente di approfittare del fatto che un anziano esce di casa per fare la spesa, per occuparvi nella casa, quindi la prima questione è questa bisogna preoccuparsi, cioè dare assoluta priorità,
Al cittadino onesto, definendolo tra tutte le categorie possibili il cittadino più fragile tra i fragili, poi c'è il tema.
C'è il tema della sicurezza e c'è il tema dell'immigrazione.
Si fa fatica, però non possiamo non constatare direttore che nel corso di questi anni da destra perché sarebbe stato facile da sinistra, no gli avrebbero fatto la ola Bruxelles alla sinistra, qualunque cosa avesse detto, i governi delle socialdemocrazie avrebbero aprioristicamente parteggiato.
Per qualunque tipo di soluzione immaginata da governi di sinistra, da destra, noi abbiamo messo in campo delle proposte in maniera a ideologica pragmatica e abbiamo indotto l'intera Europa a rivedere le proprie posizioni, adesso parliamo di immigrazione, ma mi scappa di guardare anche all'orrore di una transizione ecologica male interpretata pessimamente pensata e che ha messo in ginocchio la nostra.
Economia primaria, cioè del settore primario, l'industria, l'industria pesante.
Quindi, sulla sicurezza.
I risultati che sono stati fin qui definiti e raccontati valgono doppio, valgono il triplo perché sono stati conseguiti al cospetto e, in dispetto di Bruxelles, della Corte penale internazionale dell'ONG de alcuni ambienti, anche industriali che magari gli faceva comodo, sfruttare il lavoro nero,
Le organizzazioni che trafficano in esseri umani, ma, insomma, siamo soddisfatti. Insomma, mi praticabile soddisfatti sul risultato finale, ma saremo ancora più soddisfatti perché poi, quando e se, come mi auguro accadrà, potremmo proseguire questo viaggio perché l'aspetto dirimente e aver avuto e concludo una visione strategica non c'è soltanto l'incremento della sicurezza e quindi l'aumento dei rimpatri e il calo, anzi l'abbattimento reale, per quanto si sommino quelli che sono entrati nelle stagioni precedenti dei degli sbarchi, qui si lavora
Con il Piano Mattei per portare opportunità e sviluppo in Africa, immaginando finalmente l'Africa come un partner paritetico per l'Italia, che è una piattaforma proiettata nel Mediterraneo, che non può fare a meno di questo rapporto collaborativo e di questo confronto di questo dialogo quando l'Africa invece è stata letteralmente sfruttata per decenni da.
Taluni grandi, diciamo così soggetti istituzionali statuali di riferimento, che certo non sono stati teneri nei confronti della povertà dell'Africa, c'è un'altra stagione che si propone davanti a noi, hanno aderito al Piano Mattei, decine di nazioni in maniera spontanea volontaristica, adesso dobbiamo continuare a investire sul Piano Mattei per riscattare con noi l'Africa e consentire ai cittadini in difficoltà se fuggono da guerre e persecuzioni noi saremmo abbia a braccia spalancate ad accoglierli.
Ma a impedire con opportunità costruite in Africa la fuga per ragioni di carattere economico, bene
Che vuol dire che siamo andati molto oltre, però, insomma, il tema della sicurezza c'era sempre e lo farei aspettava Donzelli, perché almeno come punizione, visto che è sparito e quindi procedere con Paolo Trancassini perché diciamo questo poi mi colpiva anche l'unica cosa che devo dire nel primo intervento, cioè quando si parla di stabilità non è solo la stabilità di chi ci governa oggi, anche la stabilità di chi ci ha governato prima e di chi ci come nella domani poi ne verremo e quindi da questo punto di vista c'è una stabilità istituzionale e in questo senso Roma, per molti romani posso dire Roma è sempre stata una città un po'difficile, no, ma sta complessa per
È unica tra Giubileo PNRR, sono partiti gli interventi che erano attesi da decenni, ecco, allora il punto è questo, che cosa è cambiato, perché questa è una cosa perché tra le varie cose erano state segnalate per me la cosa più importante è la riforma degli investimenti pubblici non era un Paese che non era capace di fare gli investimenti pubblici, invece gli investimenti pubblici sono stati fatti e da questo punto di vista quale ruolo ha avuto anche il governo?
Nel mettere la capitale nelle condizioni di cogliere questa occasione, ovviamente la capitale deve aver risposto, perché sono due amministrazioni che giocano insieme, altrimenti non si va avanti.
Sì, grazie Direttore buonasera a tutti, anch'io faccio i complimenti a Marco Perissa, ringrazio anche tutti i coordinatori provinciali che, insomma lavorano per questo partito nel Lazio, raggiungendo sempre ottimi ottimi risultati, e ringrazio anche io voi che avete la pazienza di ascoltarci in particolar modo quelli che sono al sole che mi sembrano particolarmente particolarmente esposti.
Mi permetta direttore, di fare un più di ricordare una cosa positiva, che ovviamente non c'entra niente, ma viviamo un momento un po'difficile da un punto di vista calcistico, vent'anni fa stavamo per diventare campioni del mondo per la quarta volta il 9 luglio 2006, quindi insomma ricordiamocelo e che cosa è cambiato è cambiato che al governo c'è un governo di centrodestra perché vede il lettore,
Noi, quando eravamo all'opposizione chiedevamo i soldi per Roma Capitale, adesso che stiamo maggioranza diamo i soldi a Roma Capitale,
Nell'indifferenza di chi la governa guardi, questo è un passaggio molto importante che un distinguo fra noi e la sinistra Giorgia Meloni ha dato i soldi per la metro, C Giorgia Meloni ha dato i soldi per far uscire Roma Capitale dalla dalla, dalla gestione commissariale o con un emendamento di 848000000 tra l'altro stiamo ancora aspettando Marco che venga ridotta l'Irpef, che era stata aumentata per quel per quel motivo, insomma,
Presidente Meloni, questo governo ha dato a Roma quello che spetta a Roma, ricorderà, presidente, Rampelli che quando eravamo all'opposizione eravamo pochi, ma insomma, posso dire può significativi Noi ci battevamo in Commissione Bilancio per gli emendamenti su Roma Capitale, gli ordini del giorno su Roma Capitale,
E ci siamo battuti direttore anche per il PNRR, perché vede, questa è una cosa che non si sa e non emerge mai quando il sindaco Gualtieri era ministro dell'Economia, varò il primo piano del PNRR, in quel piano mancavano le cose importanti, secondo noi di Fratelli d'Italia mancavano i soldi per le zone colpite dal sisma.
E mancavano dei soldi per Roma Capitale, noi ci battemmo per farli inserire Gualtieri, rimandò al mittente i nostri emendamenti, poi cadde quel governo, arrivò il ministro Franco, noi facemmo un'opposizione e un ostruzionismo di tre giorni e alla fine riuscimmo ad ottenere i soldi per gli uni e per gli altri anche se i soldi per Roma Capitale non ci piacque come furono erogati perché associati al Giubileo c'è una forma di mezzo riconoscimento, i soldi a Roma Capitale vanno dati a prescindere
Dal Giubileo provvede. Qual è la differenza è che, in quel contesto, lì il ministro dell'Economia Romano, che poi diventerà sindaco, ha fatto un distinguo perché la proposta veniva da destra e quindi non mise i soldi e non accettò la nostra richiesta. Oggi che c'è un governo di centrodestra, indipendentemente da chi da chi governa la città, vengono vengono dati questi finanziamenti, e questo credo che sia un segnale molto, molto importante anche da un punto di vista della maturità della politica, perché credo che soprattutto forse soltanto noi di destra siamo abituati a guardare alla patria, siamo guardati, abituati a guardare al territorio, siamo, diciamo, lo abbiamo un grandissimo senso di appartenenza e questo ci fa stare al di sopra da chi in quel momento, diciamo, rappresenta la città
Bene, devo dire anche per per la sintesi.
Io credo che lo spirito con cui adesso mi rivolgo al Donzelli è proprio io ho sempre pensato una cosa che.
Il tema della stabilità, su cui voglio tornare no, c'è la stabilità se il Paese, nelle macerie.
Chi verrà a governare troverà un Paese nelle macerie, se il Paese va meglio, chi verrà a governare e troverà un Paese che va meglio, quindi un racconto più realistico di come stanno le cose.
è l'espressione più profonda del valore della stabilità e conviene a tutti da questo punto di vista, ma è piaciuto il dialogo istituzionale a cui si è fatto riferimento prima sulla su Roma Capitale e quindi sul fatto che, governando non governando, si è pensato a Roma cioè si è pensato a qualcosa che rimanesse abbiamo questi soldi facciamo allora di questa stabilità si è discusso molto,
In queste.
Ad è da sempre, e forse anche per questa stabilità non so se ho capito bene se è giusto o meno.
E si parla di nuova legge elettorale, spingete molto per questa nuova elegge elettorale, ecco allora questo a me piacerebbe capire perché se ce la può spiegare meglio e soprattutto se ritiene che ci sia ancora un margine di, è un tema molto attuale di modifica anche sulle preferenze.
O se, magari per fare le preferenze salta tutto intanto, grazie eh, grazie a voi, ovviamente per per essere qui, grazie a Marco Perissa e a tutti coloro che hanno organizzato la festa alla ai ragazzi che ci sono, che fanno i volontari e gli stand di volontariato ahimè come dico sempre solo chi organizza qualche evento sa quanto sia faticoso è importante organizzare eventi di questo tipo e quindi diciamo che,
Apprezzo particolarmente la buona riuscita della festa, entra nel merito alle, non era un modo per sfuggire dalle dalle domande, ma provo a rispondere velocemente allora la stabilità e la domanda che fanno molti del, diciamo delle opposizioni e o giornalisti non in buona fede va be'ma, perché bisogna cambiare la legge elettorale per avere stabilità state dicendo che il governo Meloni alla stabilità e quindi l'avete avuta con la legge elettorale che già c'è perché dobbiamo cambiare la legge se già ha portato alla stabilità con il Governo Meloni?
C'è un dettaglio che noi abbiamo la stabilità, perché Giorgio è bravissima, perché abbiamo una maggioranza compatta, perché il centrodestra siamo i più bravi del mondo, perché abbiamo il vicepresidente della Camera come Rampelli e un questore come Trancassini, perché abbiamo una maggioranza eccezionale ma dobbiamo anche essere onesti e sinceri con noi stessi perché quattro anni fa e i nostri attuali oppositori sono stati così geniali da dividersi in tre.
Da una parte c'era il Partito democratico, da una parte ci sono i 5 Stelle, da un'altra parte c'era Matteo Renzi, è chiaro che adesso ci hanno messo quattro anni, non hanno nulla in comune, sì, sì, fischiano nelle piazze, non si invitano nelle foto ma hanno capito che per provare a gestire il potere in qualche modo devono stare insieme a tutti i costi quindi non saranno divisi in tre.
Se andiamo con due blocchi principali con l'attuale legge, sicuramente se arriva un pareggio.
Va bene il pareggio. È molto semplice che se noi fossimo come gli altri potrebbe portare alla stabilità, cioè se Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia fossero disposti a dire il giorno dopo le elezioni abbiamo preso più voti di tutti noi si governa, vediamo poi con chi qualche giorno governiamo col Pd, qualche giorno governiamo coi 5 Stelle, qualche giorno governiamo con uno che passa per la strada, qualche giorno ci compriamo un transfuga e gli promettiamo un emendamento marchetta in Finanziaria e prendiamo i voti che ci mancano e così risolviamo il problema. In queste condizioni arriverebbe la stabilità, perché lo sappiamo fare non è che è una, è una materia che non la sapremo fare, ma non la vogliamo fare, ci fa schifo alla politica fatta in quel modo, è molto semplice. Noi vogliamo una nazione in cui chi si candida a governarla lo dice agli italiani e ci mette la faccia, dice io, voglio governare questa nazione spiega cosa vuole fare e con chi lo vuole. Fare gli italiani decidano se prende voti governa, se non prende voti fa opposizione. Quindi questo, oltre a portare stabilità, porta anche alla credibilità della politica, perché se uno dice in campagna elettorale mi presento per perché voglio Di Maio che il presidente del Consiglio e non mollerò mai né col Pd né con la Lega, né con Forza Italia e il giorno dopo Presidente del Consiglio mette Conte che nessuno sapeva chi era,
Prima che a lei, con la Lega, poi col Pd, poi con Forza Italia, la Lega e il Pd e Matteo Renzi, ovviamente l'elettore rimane spiazzato e dice va be'ma di che si sta parlare la prossima volta, non va dalle elezioni, poi arriva invece cinque anni dopo arriva, Giorgia Meloni e dice io governo solo se mi se vinco col centrodestra gli italiani le danno fiducia vince col centrodestra e governa per cinque anni cosa accade se gli italiani, per caso, dovessero dare un voto in più? Elly Schlein, per carità, mi sembra strano, ma tutto può succedere a quel punto. Elly Schlein, con la nuova legge elettorale che proponiamo noi, avrebbe la possibilità di governare per cinque anni se gli riesce a rimanere tutti insieme, non litigare e avere una maggioranza per poterlo fare. Quindi, e chiudo
Quando a sinistra dicono sì a non chiudo, va bene quando a sinistra e iniziano a dire eh ma vi costruite la legge elettorale perché di fatto una legge apposta perché volete vincere voi, le elezioni.
Ora, se noi stabiliamo perché siete attaccati al potere e fatto una legge apposta per tenere il potere, premesso che non è così, ma se noi volessimo.
Se fosse vero questo perché il Pd pensa che, se chi prende un voto in più è per forza Giorgia Meloni hanno così poca autostima da pensare che loro non prenderanno mai un voto in più di Giorgia Meloni, allora il problema non è della legge elettorale plana che manco loro ci credono che possono essere letti dagli italiani e vogliono una legge elettorale.
In cui, anche se perdono le elezioni, ritornano al governo come hanno fatto le altre volte ecco, grazie, no, noi non faremo mai una legge elettorale che consente al Pd di governare, anche se schifato dal popolo italiano o no, questo non siamo disponibili le preferenze, noi le vogliamo Fratelli d'Italia da sempre dice che a favore delle preferenze stiamo lavorando perché l'obiettivo che abbiamo è quello di presentare un emendamento alle preferenze che sia sostenuto da tutto il centrodestra.
Comunque sia, la sinistra che fa finta di dire il Pd ha ama le preferenze fanno una legge elettorale senza preferenze. Faccio presente che anche loro in Commissione non hanno presentato l'emendamento per le preferenze e stanno già ragionando sul dire va be'se, c'è l'emendamento sulle preferenze. Sapete che c'è in noi, magari non entriamo in aula e chiediamo il voto segreto, ecco, io dico, ci sarà un emendamento sulle preferenze perché ci saranno emendamento sulle preferenze, vedremo come quando, perché è fatto, come ci sarà, io sfido il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle e AWS Italia Viva e Calenda a tutti coloro che stanno dicendo in questo momento vergogna, il centrodestra non vuole le preferenze a entrare in Aula, non chiedere il voto segreto e vediamo e facciano vedere agli italiani cosa vota il Pd sulle preferenze Fratelli d'Italia. Sappiamo cosa vota
Diciamo, ha risposto su tutto, quindi tornerei.
Il problema è solo se, appunto sulle preferenze si fermasse proprio la legge elettorale a Roma Capitale, vorrei parlare con.
No, nel senso che la legge elettorale e noi faremo di tutto per cambiarla praticamente il Parlamento è sovrano, non mi permetterei mai di esprimermi al posto del Parlamento, ma non c'è alcuna volontà politica né di rimandare né di rinunciare alla legge elettorale, siccome abbiamo spiegato che la legge elettorale non serve a noi serve all'Italia quando una cosa serve all'Italia noi andiamo fino in fondo perché l'Italia viene prima di tutto,
Allora la risposta a tutto
Io vorrei parlare con una manovra di Roma, Capitale, Roma, Capitale, è una delle riforme più attese.
Per il futuro di questa città e
A un certo punto questo percorso di revisione costituzionale si è, si è fermato e realistico, insomma, perlomeno è sospeso, è realistico immaginare che possa entrare in vigore prima delle prossime elezioni amministrative e, se no, perché se sì, che cosa cambierebbe concretamente per Roma e per il prossimo sindaco avere,
Questa legge in termini di potere in termini di autonomia,
Allora, grazie grazie per questa domanda, allora intanto voglio dire una cosa è essere chiaro su una cosa lo ha già fatto. Marco Perissa. Noi queste elezioni a Roma le vogliamo vincere, quindi vedo che si fa dietrologia, noi le vogliamo vincere, perché vogliamo governare questa città, anche perché parliamoci chiaro dopo cinque anni di grillini e cinque anni di Pd, credo che i romani non meritino altri cinque anni di sinistra. Noi lo ha spiegato meglio di me, Marco, abbiamo una delle buone proposte. Crediamo che questa città meriti di essere valorizzata per la sua storia, per la sua cultura, per la sua identità, per la sua bellezza, ma meritano rispetto anche i romani meritano rispetto tutte le persone che la vivono, che lavorano, che studiano in questa città, che ogni giorno magari sono costrette ad attraversarla in lungo e largo per somma tra 1.000 peripezie, per andare a raggiungere magari il loro posto di lavoro ma
Voglio dire per noi Roma è centrale ed è centrale non solo perché.
Certamente perché la Capitale d'Italia, sicuramente, perché è la città più bella al mondo, ma anche perché a Roma passa la nostra storia politica, è a Roma che tutto sommato siamo diventati protagonisti e siamo diventati protagonisti anche con questo progetto di legge che lei ha citato, il progetto di riforma per poteri speciali a Roma, Capitale, perché vede, direttore, ne hanno sempre parlato tutti. La sinistra si è riempita la bocca per anni, dopodiché, nonostante abbia governato i primi a presentare questo progetto di riforma, siamo noi, di Fratelli d'Italia, che cosa succede, succede che addirittura la sinistra si astiene nel voto alla Camera e, di fatto, astenendosi, ne ha bloccato l'iter nel silenzio assordante del sindaco Gualtieri. Questo romani lo devono sapere che devono sapere chi fa i loro interessi
Cioè Fratelli d'Italia e chi invece fa gli interessi di partito? Dopodiché, per tornare alla riforma allo intanto ci dobbiamo rendere conto che cos'è Roma e lo abbiamo detto sicuramente la capitale d'Italia, il comune più popoloso d'Italia, è una città che al suo interno a uno Stato lo Stato del Vaticano è il comune agricolo più grande d'Europa è la città che intanto ospita tutti gli organi costituzionali, tutti i ministeri, tutte le ambasciate, ma è una città che all'interno ha il 70% del patrimonio artistico d'Italia e il 30% del patrimonio artistico mondiale. Non so se ci rendiamo conto della proporzione, cioè il 30% del patrimonio artistico. Noi che lo abbiamo qui
Ora è chiaro che a Roma è stato sempre chiesto di competere con le grandi capitali europee, tutte le grandi capitali hanno dei poteri speciali, gli è stato chiesto di gestire quindi di competere con le varie Londra, Parigi, Berlino, gli è stato chiesto di gestire le enormità dei flussi turistici di gestire i grandi eventi internazionali e tutto questo però lo deve fare con i poteri di una piccola città di provincia ora questo chiaramente non è più accettabili. Roma ha bisogno di efficienza, ha bisogno di velocità, ha bisogno di essere amministrata in maniera rapida, non può stare dietro alle lungaggini dei rimpalli dei vari enti di competenza schiava di una burocrazia assurda.
Ora cosa cambia cambia che questa riforma prevede dei poteri legislativi e quindi Roma potrà leggi, fare a legiferare su una serie di temi che sono l'urbanistica ai beni culturali e il turismo, l'ambiente, i servizi sociali.
La polizia locale, i trasporti, insomma, cambia tutto perché diventerebbe una città che ha più possibilità di agire nell'immediatezza, nell'efficienza, nella rapidità, dopodiché direttore, non basta e attenzione, non è che poi i poteri speciali diventano un alibi per chi governa male, serve la visione, serve un progetto, servono le idee,
E questo Fratelli d'Italia, che le ha perché Roma ha bisogno di essere governata, ha bisogno di essere raccontata e non utilizzata come sfondo sui TikTok, ecco, credo che noi possiamo.
Sicuramente Fratelli d'Italia, con tutto il centrodestra, può fare la differenza, come lo ha fatto al Governo della nazione, può fare la differenza anche in questa bellissima città che merita di essere governata con un progetto, diciamo più valido di quello che è, insomma stiamo vedendo con il sindaco quartieri,
Io ci tengo e ho seguito con molta attenzione.
E devo dire che poi ognuno ha le sue idee politiche, ovviamente questo poi anche una sede politica, quindi vanno rispettate però la cosa che mi sembra importante e i poteri di Roma Capitale, però, perché Roma è quella che è quello che abbiamo raccontato però quello che mi sembra più utile sottolineare che i temi di mobilità di difficoltà che abbiamo nel centro sono temi di gestione, cioè il pizzaiolo sta facendo dopo una campagna su questo, cioè la lotta all'evasione fiscale il come dire,
La concentrazione di manifestazioni e di cortei c'è sempre un rimpallo di competenze tra enti e quindi, in realtà, alla fine Roma rimane vittima di una burocrazia che non gli permette di risolvere questi problemi, è un tema di che attiene proprio alla tra attività di Roma, cioè Roma, diciamo c'ha un suo centro direzionale che attira al mondo per il valore del suo Load dei suoi diciamo dei suoi beni culturali.
Ma è anche il punto delle sedi istituzionali, il punto dove ci sono gli incontri di lavoro importanti ministri quando arrivano arrivano a Roma e questo ma che diciamo dal punto di Salvo del lavoro degli affari, se Roma diventa sempre più attrattiva arrivano grandi investitori, devono poter arrivare e poter ripartire e questo per come giornale, per noi è un punto di battaglia è un punto di incontro, io chiederei a Paolo Trancassini di parlare proprio di questo, cioè l'Italia sta vivendo una stagione turistica da record Roma si conferma una delle situazioni,
Più amate del mondo, però diciamo come governare questa crescita perché produca benefici diffusi,
E
Quanto sta aiutando il governo per rafforzare il turismo come asse strategico per l'economia italiana, ma quanto sta facendo e deve fare l'amministrazione per mettere insieme le esigenze dei turisti, degenze dei cittadini e, come dire, l'attrattività e la competitività.
Del cuore di questa grande capitale sì, innanzitutto questo mi permette di salutare il ministro del Turismo Mazzi che sta facendo un ottimo lavoro.
Beh, guardi, direttore, intanto questa storia del Ministero del Turismo nasce con una richiesta del del Presidente Meloni alla durante le consultazioni del Governo Draghi, perché fu chiesto espressamente in quell'occasione, pur non entrando nel governo, come tutti quanti noi sappiamo di reintrodurre a puro questa figura del ministro del Turismo proprio e con il portafoglio proprio perché c'era bisogno di investire e di lavorare in questa in questa direzione è stato fatto tantissimo dal governo, non sta a me,
Sottolineare i singoli aspetti e questo sta facendo vivere una una stagione ottima per la nostra nazione, che ovviamente è per per definizione attrattiva, è la nazione più bella del mondo, Roma è la città più bella del mondo, ma a Roma noi vediamo che tutto questo sta creando una montagna di problemi ma sta montando una montagna di problemi perché i processi vanno uccisi.
City, io sento parlare molto spesso anche da amministratori di Roma, che il tema dell'over turismo va in qualche modo va bloccato, vanno chiusi i numeri fatti, la verità è che è tutto sempre su senza alcun controllo, le dico una cosa lo sa quanto incassa al giorno Roma, Capitale dalla tassa sul tour del soggiorno, 820.000 euro sono 300 milioni di euro l'anno sa quanti di questi 300 milioni vengono reinvestiti nei controlli nel centro storico o nei controlli a bed and breakfast nelle Q 0 sa quanta gente quanta gente dorme mediamente nel centro storico di Roma senza essere sancita sa
Senza essere censita a notte 30.000 persona, questo crea ovviamente un grande evasione fiscale, ma crea anche problemi da un punto di vista dell'ordine pubblico, perché ci sono 30.000 fantasmi che noi non sappiamo chi sono, dove vanno e quello che fanno tutto questo, perché il turismo,
Diciamo, la sinistra lo considera un asset che cammina da sé e che non ha bisogno comunque di essere controllato, di essere comunque gestito, e questo provoca ovviamente queste queste storture. Noi pensiamo, al contrario, che tutto questo vada vada gestito, che bisogna fare i controlli e soprattutto bisogna anche rivedere il concetto di centro storico, l'altro giorno, in una riunione che abbiamo fatto insieme a Marco Perissa ed altri sul sul programma di Roma, io ho fatto questa domanda ai colleghi, ma qual è il centro storico di Roma oggi, perché il centro storico di Roma non è più, non è più il Pantheon o dove la Camera o piazza Navona soltanto quello, il centro storico di Roma è arrivato a Boccea, è arrivato quasi a Torrevecchia, cioè noi oggi il proliferare di bed and breakfast e la diciamo
Dare risposte ai turisti non lo vediamo più soltanto in quella zona di Roma e quindi dobbiamo parlare alla città, una lingua diversa, che mi permetta anche rispetto ai passaggi che lei ha fatto prima, proprio per questo io penso che ci sia bisogno della destra,
Che prenda in mano le sorti di questa città, perché quello che ha dimostrato Giorgia Meloni non è soltanto la competenza, la lucidità, la capacità da statista, eccetera Giorgio dimostrato il coraggio Roger presidente Meloni ha messo mano a problematiche italiane che magari potevamo pure risparmiarceli. Quante volte no ci è stato detto, ma perché avete fatto una legge che andava in quella direzione? Abbiamo perché, perché il presidente Meloni ha messo in campo quel coraggio che serve alla politica e questa città, oltre a avere, diciamo, le prospettive di poter affrontare i problemi atavici, ha bisogno di questo coraggio e le nostre cosiddette periferie hanno bisogno del coraggio e penso che anche le periferie attraverso il turismo possono avere e vivere una nuova stagione. Ma noi dobbiamo anche lavorare direttore, non solo non solo in questa direzione, ma anche sulla identità. La nostra città ha perso identità
Io sono nato a Campo de Fiori, sono cresciuto con i trasteverini che erano quelli che stavano dall'altra parte, eccetera, rispetto a chi abitava invece a Parione a ponte, è questo, non c'è più, oggi l'identità è rimasta nelle periferie e noi dobbiamo lavorare su questo investire su questo per far tornare le periferie quartieri e non più periferia grazie,
Luogo, al vicepresidente della Camera Rampelli aveva parlato di periferie, ha parlato di chi ancora problemi per molti romani trovare una casa e comunque, anzi direi che a volte è sempre più difficile continuano le occupazioni abusive, si creano situazioni di illegalità.
Queste situazioni di legalità incidono in termini di giustizia nei confronti di chi aspetta una casa popolare, allora sono due emergenze.
E come crede che possano e debbano essere affrontate. Quale contributo può dare il nuovo piano casa del governo per beh, i numeri del nuovo Piano casa sono ormai noti, provvedimento lo abbiamo licenziato la scorsa settimana alla Camera dei deputati ed è un provvedimento che mette a disposizione una cifra molto consistente di quattrini che consentiranno in tempi rapidi di rendere disponibili circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono di fatto impossibili da utilizzare ancorché esistono in vita perché diciamo così fatiscenti, non abitabili. Quindi già siamo un passo avanti perché questi interventi saranno interventi possibili subito, non dove non dovremmo aspettare chissà, quanto per poi c'è la politica sull'housing sociale, che è un'altra
Aspetto importante perché c'è una categoria di persone a cui dobbiamo e vogliamo rivolgerci che non è sotto la soglia di indigenza e quindi non ha diritto d'accesso alle case popolari, ma non è sufficientemente ricca da potersi permettere affitti stellari o di acquistare una abitazione ricordo anche che c'è un problema che comunque non abbiamo affrontato, anche con l'approvazione di un ordine del giorno alla Camera, ma insomma un antico cavallo di battaglia.
Della destra italiana, che è quello di cercare di premiare, quindi non di discriminare, ma almeno di dare una premialità a quelle famiglie italiane, per evitare che nelle graduatorie ci sia una sorta di monopolio di cittadini stranieri, perché questo avviene non solo per l'assegnazione delle case popolari, avviene anche per l'accesso ai servizi primari, gli asili nido, quindi, paradossalmente, c'è un popolo intero che per decenni, investendo su welfare, ha accumulato risorse per potersi permettere il varo di servizi di questa natura più o meno costosi. A due ho citato gli asili nido, posso e ho citato le case popolari, salvo poi doverli di fatto assegnare consegnare a chi è arrivato in Italia pochi anni fa senza cacciare un euro, anzi, magari anche creando problemi alla nostra popolazione. Quindi bisogna comunque integrarle queste esigenze. Nessuno vuole costringere dei cittadini a stare in mezzo alla strada, ma non si può neanche invertire questa curva e mandare in mezzo alla strada i cittadini italiani. Detto questo, c'è una domanda di nuove abitazioni. Se questa domanda esiste in vita
E ci sono dei parametri che la possono misurare fascia facilmente.
Certamente sarà utile e opportuno realizzare nuove abitazioni, nuove case certo non ostacoleremo noi questo processo, però voglio, visto che sono anche architetto, intrattenermi su un altro argomento che è la qualità dell'abitare, la qualità.
È vero, o non è vero, Ministro Mazzi che noi abbiamo praticamente un gradimento e quindi un desiderio di raggiungere l'Italia da parte dei turisti di tutto il mondo tale da essere imbattibili, anche se siamo la nazione quarta visitata, siamo comunque primi in classifica nel desiderio di essere visitati.
Beh, la gente che viene qui non viene qui per visitare Scampia il quartiere Zen di Palermo Corviale a Roma, Tor Bella Monaca viene per visitare, per abbeverarsi alla fonte inesauribile della bellezza, che è stata però realizzata non da queste generazioni neanche da quella precedente per ritrovare il bello bisogna fare qualche decennio un salto di qualche decennio dietro le nostre spalle quindi bisogna riprendere il gusto di fare quindi anche di costruire nuove case,
Ma la differenza oggi sta nel volere e dovere fare bene Riquier, ricreare la bellezza che ci ha distinto e ci distingue in tutto il pianeta, per questo, quando parliamo di periferie dobbiamo pensare direttore.
Anche perché qui in Italia sembra un sacrilegio dirlo, invece noi lo diciamo da tempo immemore.
Dobbiamo avere la forza e il coraggio di parlare di sostituzione, edilizia, di abbattimento e ricostruzione, di buttare giù gli ecomostri che erano brutti a prescindere, ma almeno avere una giustificazione, il boom demografico.
La rincorsa dalle campagne alle grandi città, perché nelle grandi città c'era il lavoro in campagna, I lavoro veniva meno e oggi non c'è più questa necessità di mantenere in vita questa roba, allora, se lo fa la Francia, che ormai è la nazione leader al mondo per aver abbattuto due cordiali su quattro perché Corviale è,
Frutto del Unité d'habitation di le Corbusier,
E realizzata per la prima volta a Marsiglia, se la Francia si è accorta che le criticità, anche in ordine alla sicurezza, nascono dalle banlieues nelle banlieues, la Francia Parigi sono intervenute e hanno buttato giù gli eco-mostri, se è accaduto in Gran Bretagna s'è accaduto in Scozia, a Glasgow si è accaduto persino nel lontano Occidente rappresentato da, diciamo così, zone robuste e impraticabili degli Stati Uniti d'America non si capisce perché,
Nella patria della Bellezza. Non bisogna fare un bel progetto per dare una soluzione abitativa migliore, sia dal punto di vista della qualità del risparmio energetico, ma anche dell'aspetto identificativo che fa innamorare un cittadino del proprio rione, del proprio quartiere, del proprio condominio che sviluppa il senso d'appartenenza che ti impedisce di rompere i citofoni, di scassare le cassette postali che ti fa apprezzare quello che hai, perché in quello che hai tu ti riconosci la tua storia, la tua tradizione, la bellezza, a riconoscersi, affacciandosi dalla finestra invece di vedere i cassonetti buttati per aria Lam, l'immondizia, il degrado, lo spaccio eccetera a vedere le cose belle, se tu vedi le cose belle, diventi bello e convinci le persone che ti stanno a fianco a rispettare questa bellezza, quindi noi dobbiamo realizzare nuove abitazioni, ma dobbiamo avere il coraggio di sbarazzarci di quello che ti ignobile è stato costruito in passato per realizzare centri storici nei quartieri della periferia, la periferia ha diritto ad avere i centri storici ha diritto ad avere mosaici fontane, terrazze portici, luoghi di incontro, piccoli piccole piazze vicoli, servizi sociali
Scuole, asili nido, senza meno, ma all'insegna della per si ferma mai e nemmeno Orsole devo dire evidentemente se chiudiamo no, io devo dire che.
Ormai abbiamo più o meno esaurito tutti i temi intrecciando il governo di Roma.
Io volevo fare una domanda, Giovanni Donzelli, su un capitolo che abbiamo affrontato o meno, che quello dell'immigrazione e della re migrazione, avete presentato la nuova proposta di legge.
Per rendere più efficaci i rimpatri, secondo me è sempre utile spiegare quali sono le principali novità, come si inserisce adesso in questo momento questo intervento nel percorso portato avanti dal Governo devo però.
Devo però anche dire, ma che mi fa piacere sentire questo, però tutto quello che è uscito da questo confronto intreccia molto il rapporto tra chi governa il Paese e l'amministrazione e il ruolo decisivo della capitale, e questo dà come partito, mi sembra un punto di riferimento indiscutibile anche da questo punto di vista mi farebbe piacere sentire,
Qual è la sua opinione, parto dall'immigrazione anche perché che è un fiorentino, Firenze è stata capitale prima di Roma, ma anche un fiorentino possa insegnare ai romani per fare la capitale non non si può sentire e quindi mi mi permettergli di unirmi perfettamente a quello che hanno detto i romani di Fratelli d'Italia e mi riconosco nelle loro parole ex Roma Capitale, l'immigrazione, guardate il tema è semplice, noi avevamo previsto,
In campagna elettorale un punto del programma importante che unisce più esigenze ed è molto banale. Se arrivi in Italia viene accolto poi dopo fai un crimine vieni riconosciuto, colpevole e condannato in modo indiscutibile in terzo grado di giudizio, è giusto che sconti la pena, ma la vai a scontare nel tuo paese non la devi scontare nelle nostre carceri, e uno dice bene, ma perché ci avete messo quattro anni a presentare questa proposta di legge perché non l'avete fatta prima, perché banalmente c'erano delle norme europee che impedivano di poter fare questa legge? Cosa è cambiato in questi quattro anni, che è arrivata a Giorgia Meloni in Europa e ha fatto capire all'Europa che era necessario cambiare il regolamento europee sul tema dell'immigrazione
Cosa accadeva accadeva prima che in Italia si sentiva dire dobbiamo cogliere tutti i clandestini che arrivano perché perché ce lo chiede l'Europa, quante volte l'abbiamo sentito dire dobbiamo accogliere tutti, ce lo chiede l'Europa dobbiamo distribuirli nelle varie nazioni, ce lo chiede l'Europa dobbiamo ascoltando, non possiamo fare il centro in Albania perché ce lo chiede l'Europa tutte queste cose con Giorgia Meloni al Governo, invece di sentir dire in Italia, dobbiamo accogliere tutti clandestini perché ce lo chiede l'Europa in Europa hanno detto, dobbiamo chiudere i confini perché ce lo chiede l'Italia. Questa è la differenza
E non è poco, e quindi Kozak esempio concreto.
C'è stato un delitto, secondo me gravissimo a Milano.
Un uomo in nome dell'Islam.
Ah, sfregiato, una donna colpevole d'aver, guardato un uomo per giunta musulmane e quindi era doppiamente colpevole perché ha guardato per strada un uomo, questa donna è stata sfregiata da un uomo che ha detto che l'ha fatto in nome dell'Islam.
Ora, nella nazione che noi governiamo quest'uomo, se è colpevole, se è confermato, se è stato lui, ma è evidente perché pare che l'abbia fatto in pubblico deve essere condannato velocemente e la pena la va a scontare la sua nazione, perché se avere se vieni in Italia alle donne le rispetti non puoi pensare perché se islamico allora le donne, le rispetto e tutte le femministe di sinistra dovrebbero applaudirci e non dirci che siamo razzisti perché altrimenti sono ipocrite.
Sono stato veloce, ma era questo il concetto bene, diciamo, che dal fiorentino quindi ci ha portato su altri temi, anche per chi è arrivato dopo, quindi abbiamo cambiato il ciclo, però è un tema centrale. Anche questo su Roma Capitale, sono d'accordo con Rampelli Arianna, Meloni Trancassini, che deve dire un fiorentino sennò umano, ma questo non voglio andare oltre perché va bene così lasciamo questa classifica Roma, Firenze lasciavano la graduatoria. Voglio solo dire l'ultima cosa e concludo per 100 del patrimonio artistico, no, ma è questo, siccome lei insiste su questo ed è giusto, voglio mi è venuto in mente che
No, però voglio voglio, voglio solo dire una cosa, un tantino personale, chiudiamo perché questa conversazione mi è venuto in mente un po'di anni fa, parecchi anni fa.
Mi metà ero direttore del Sole 24 ore, gli Stati generali della cultura.
E mi ricordo che facemmo un manifesto per la cultura di 3 5 punti, insistevo tantissimo come direttore del Sole che ci fosse l'Art Bonus per questo perché, dicevo, non è possibile che il Paese, che ha il più importante patrimonio storico, artistico culturale è l'unico Paese dove non è ammesso il mecenatismo cioè non si può dare un credito d'imposta a chi interviene alla primo.
Alfieri arrivò, diciamo le cose che riguardano anche un po'gli altri no, viene il Presidente della Repubblica dell'epoca che era Napolitano le sedie, quasi omonimo, This Day. Se direttore siamo d'accordissimo, lo faremo, però poi in realtà non successe nulla. Secondo lo stato generale della cultura. Venne Presidente del Consiglio in carica, che era Enrico Letta d'accordissimo, ma non successe nulla al terzo, ero titubante se farlo o meno, però, Franceschini lo fece. Quindi voglio dire che quando parliamo di stabilità non fece la bonus, come dicevo io, che che secondo me devono andare molto di più di quel credito di imposta, però la stabilità io insisto
E prendere il bene di qua e di là moltiplicarlo, rivendicando i propri meriti e dicendo agli elettori e scegliete il migliore, ma non nascondendo la verità, perché se nasconde la verità per demagogia o per interesse elettorale, non stai facendo il tuo interesse, ma stai facendo il male di tutti questo è la mia opinione grazie.
Direttore, siccome ha citato Franceschini, io le faccio una battuta perché, insomma.
Ha fatto una buona, ma quella quel però ne ha fatte anche alcune che non sia solo un po'meno buono, è sull'altare della patria, non si banchetta.
Grazie grazie davvero direttore, grazie a tutti per rissa era sparito, ecco, è salutavo, stavo in giro con un po'di amici grazie a voi. Grazie Direttore, Paolo Fabio Arianna, Giovanni grazie a tutti. Non finisce non voglio nere, non vanno, sceglieremo con un altro dibattito, però ci sono stand per la ristorazione Villaggio. È anche l'occasione per ringraziare le tante associazioni che stanno animando questo villaggio. Chi si vuole fermare, c'è possibilità di mangiare, bere e stare un pochino insieme, chi invece decide di andare a casa? Ci vediamo domani alle 4 con la presentazione del libro su Georgia a proposito ultimo, annuncio servizio allo stand di Fratelli d'Italia. Se non lo avete fatto, andate a mettere la firma per l'abbassamento dell'Irpef, che voi non vi vogliamo sentire, che a Roma si pagano troppe tasse. Buona serata

più argomenti meno argomenti