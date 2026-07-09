“Piazza Italia” dal titolo: "Riscatto Capitale. Le sfide della città reale" - Il Governo della Nazione incontra la città reale

La dichiarazione di Ankara suggella la nascita della Nato 3.0, non solo più europea, ma proiettata nell’espansione della sfera d'influenza in Medio Oriente, nel Mar Nero (con l’Ucraina) e nel Caucaso. Gli incontri con Zelensky e Sharaa e le promesse di Trump a Erdogan. La Turchia punta ad ampliare la sua cooperazione in materia di difesa con Bruxelles all'interno di un solido quadro istituzionale europeo. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara