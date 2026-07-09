“Piazza Italia” dal titolo: "Riscatto Capitale. Le sfide della città reale" - Il Governo della Nazione incontra la città reale

Intervengono: Lucio Malan(Presidente FDI Senato), Alfredo Antoniozzi (Vice presidente FDI Camera dei Deputati), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio), Massimiliano Maselli (Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) Antonello Aurigemma (Presidente consiglio regionale Lazio), Daniele Sabatini (Presidente FDI Regione Lazio), Marco Silvestroni (Presidente FDI Provincia di Roma), Francesco Todde (Presidente Gioventù Nazionale Roma), Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di … Commercio di Roma) Alle 18.30 "Il Governo della Nazione incontra la città reale".
Introduce Marco Perissa (Presidente FDI Roma).
Intervengono: Fabio Rampelli (Vice Presidente Camera dei Deputati), Arianna Meloni ( Responsabile Adesioni e segreteria politica FDI), Giovanni Donzelli (Responsabile organizzazione FDI), Paolo Trancasssini (Presidente FDI Lazio).
Modera Roberto Napoletano (Direttore Il Messaggero).
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