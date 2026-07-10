10 LUG 2026
dibattiti

“Piazza Italia” dal titolo: "Riscatto Capitale. Le sfide della città reale"

CONVEGNO | - Roma - 16:36 Durata: 3 ore 19 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Gioventù Nazionale, Fratelli d'Italia
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Presentazione del libro “Senza maschera.

L’ascesa social di Giorgia Meloni”.

Intervengono: Tommaso Longobardi (Social Media Manager e autore del libro), Francesco Filini (Responsabile Programma FDI), Gino Zavalani (Esperia), Pietro Dettori (Esperia).

Modera: Ester Mieli (Membro Commissione Vigilanza RAI) Ore 17: Commercio, agricoltura, artigianato e terziario: diverse vocazioni e una sola città.

Introduce: Ylenja Lucaselli (Capogruppo FDI Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati).

Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Mauro Rotelli (Presidente commissione VIII della Camera dei Deputati), Roberta Angelilli (Vice Presidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio), Pier Andrea Chevallard (Presidente Confcommercio Roma), Natalino Gisonna (Presidente CNA Turismo e Commercio Roma), Valter Giammaria (Presidente Confesercenti), Marco Marcocci (Vicepresidente Confcooperative), Roberto Inciocchi (Giornalista).

Modera: Stefano Erbaggi (Consigliere FDI Assemblea Capitolina).

Ore 18:30: Fondi europei e Giubileo: occasione mancata o successo per la città reale? Introduce: Luca Sbardella (Membro Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati).

Intervengono: Isabella Rauti (Vice Ministro della Difesa), Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Giancarlo Righini, (Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste), Mario Sechi (Giornalista).

Modera: Antonio Giordano (Segretario Generale ECR).

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Intervento ha detto quello che il centrodestra è pronto a fare, quello che farà senza paura a proporre un nuovo candidato, ma oggi parliamo di due libri ed io sono molto contenta perché questi due libri di Tommaso Longobardi Di Pietro Dettori.
Raccontano un po'il mondo social raccontano a la verità di quello che riguarda la campagna social del nostro presidente del Consiglio, ma non vorrei intanto a raccontarvi tanto vi presento prima i nostri ospiti Francesco Filini, è di casa.
È l'uomo.
Della è responsabile del programma di Fratelli d'Italia, è l'uomo che ci fa studiare tanto perché lui in primis studia parecchio e a è uomo di comunicazione, quindi chi meglio di lui oggi qui su questo palco, Gino Zava, alani, responsabile editoriale di Esperia anzi vi invito per chi non avesse ancora a sul suo telefonino andate su cercate Esperia iniziato a seguire la pagina.
Perché non mancheranno le sorprese, poi magari ci racconterà e anche lo scoop che avete fatto l'altra sera che vede beccato a vi fuori Villafranca, c'è tanta roba, infatti mi aspettavo qua qualche giornalista, magari sono nascosti, non lo so boh, vediamo
Ah
Ah, va be'noi, stiamo qua.
Benissimo evviva no, no, no, ci fa immensamente piacere e Pietro lo abbiamo presentato con Tommaso hai condiviso un pezzo di storia, professionale e umana di lavoro, avete lavorato entrambi alla Casaleggio Associati, hai fatto anche esperienza alla Presidenza del Consiglio, uomo di comunicazione, hai fondato la Doors media di e da lì è nata appunto Esperia, però non voglio anticipare nulla perché mi piace ascoltare voi, ma vado subito da Tommaso Tommaso questo libro senza maschera in questo libro spesso c'è la parola
La coerenza autenticità,
La libertà, verità, parole che contraddistinguono anche il leader che governa questa Nazione, a te la parola per illustrarci questo libro e se non lo avete ancora fatto, compratevi tutti e due, li trovate in tutte le librerie, anche su e book su Amazon e company, grazie grazie grazie per la presentazione troppo,
Grazie a tutti voi che ci sta ascoltando che dire?
Eh sì, quelle sono le parole chiave perché differentemente da quello che si pensava fosse il mio libro, io non ho voluto fare un libro autocelebrativo sulla comunicazione. Il mio obiettivo in questo libro è stato quello di riuscire a far percepire alle persone quanto la la comunicazione di Giorgia Meloni abbia avuto successo in questi anni, non per la comunicazione può essere svilente per il mio ruolo, ma mi piaceva raccontarlo, ma quanto fosse legato ad alcune peculiarità della figura di Giorgia Meloni e per rispondere poi a questa domanda, mi piace citare uno de de degli episodi che più credo, rappresentativi di di questo percorso con Giorgia che accentrato, diciamo in una parte del libro ed è una conversazione che ho avuto ko con Giorgia Meloni e dopo i primi mesi che lavoravo, in cui lavoravo per lei
E i primi mesi per chi fa comunicazione, soprattutto chi, per chi fa comunicazione politica dietro a un leader, è quella, sicuramente di riuscire a comprendere a pieno quanto il leader quanto la persona per cui si comunica creda in determinate cose abbia determinate le Guin abbia determinati requisiti e ricordo perfettamente che una una sera le scrivo erano passati circa un mese due mesi da quando ho iniziato avevo iniziato a lavorare per lei quindi era il 2018,
E osservando un po'quello che circolava erede su di risposta dei feedback su quelli che erano i messaggi di di Fratelli d'Italia, all'epoca notai che su una posizione in particolare la rete e soprattutto alcun una piccola parte di elettorato di destra non rispondeva come si pensava magari potesse rispondere a un tipo di comunicazione molto forte su una tematica molto delicata che era quella della lotta alle droghe e alle droghe leggere e io ricordo,
Le dissi guarda giù, io sinceramente monitorando questo questo tema, ho notato in rete che oggettivamente c'è una piccola parte di di di destra e di centrodestra che sul tema recepisce molto meno duramente il tema affrontato, in un certo modo non le dissi chiaramente di cambiare il tema o chiaramente la battaglia non.
Non era il mio ruolo, era semplicemente quello di darle una chiave di lettura rispetto a quello che io monitorava in rete e a me la sua risposta in questo frangente mi ha dato da quel giorno un'ottica diversa, sia rispetto alla comunicazione mia personale, quindi sul mio ruolo di comunicatore sia su quella che era la comunicazione sua perché lei mi rispose dicendo,
Guardato, ma io apprezzo tanto che tu mi dia un feedback su un tema così delicato che riguarda anche una battaglia storica nostra, ma se io dovessi cambiare posizionamento politico perché sui social qualcuno non condivide anche se di destra una nostra posizione, io non farei più politica,
Per me quella risposta mi disse molto di Giorgia Meloni mi disse molto di quanto lei credeva in quello che stava facendo e anche in quello che stava dicendo, perché spesso viviamo in una fase in cui la comunicazione sembra che stia sempre un passo sopra la politica. Io quello che ho cercato di dire nel libro è che la comunicazione è importante, ma la comunicazione, a mio avviso, nella mia ottica, sta sempre un passo sotto la politica, perché la comunicazione va guidata, ma non può essere la comunicazione a guidare la politica e quindi io credo che in generale quello che che che un po'abbia raccontato e spero abbia che le persone che l'abbiano letto l'abbiano raccolto questa questa visione, che do quanto spesso
E il successo di una persona personale Younes, di un politico di un.
Leader in politica non sia dato da strategie aleatorie o comunque da strumentazioni comunicative, pure perché la la, la comunicazione e il fatto di utilizzare semplicemente la comunicazione come base per la propria politica è una strategia che può funzionare nel breve termine e lo abbiamo visto con altri partiti e li abbiamo visti con personaggi oggi tanti personaggi utilizzano esclusivamente il trend del momento per poterlo cavalcare ad avere quel consenso fugace è dato dal fatto che si cavalchino diverse battaglie. Quanto invece il fatto di riuscire in qualche modo a rappresentare
Quello in cui si crede quello che si è, credo che sia la strategia più giusta e anche più lungimirante e credo che sia uno dei motivi per cui Giorgia Meloni in questi anni, nonostante abbia dovuto anche mettere la faccia su scelte molto difficile sia a livello nazionale che a geopolitico. Poi la la gente percepisca quanto lei ci tenga a metterci la faccia senza nascondersi, e questo è il motivo diciamo un po'del anche del titolo senza maschera che sa che a mio avviso rappresentava perfettamente l'aspetto comunicativo di Giorgia Meloni,
Ma anche tu hai scritto un libro con enorme sincerità, ah, ah, mi ha colpito quando hai detto te la giochi davvero, quando sei andata al primo colloquio che hai fatto con lei, eh, hai raccontato appunto la coerenza di Georgia ed è per questo che vorrei andare su Francesco, Francesco Fratelli d'Italia è passato da un partito di opposizione, un piccolo partito è arrivato a governare questa Nazione rimanendo se stesso, rimanendo aveva le stesse idee all'opposizione, alle stesse idee, al governo di questa nazione e come raccontava prima Tommaso Giorgia è rimasta Georgia per chi la conosce, quanto vale la credibilità in politica e che valore è ah all'interno di Fratelli d'Italia, ma la credibilità
È tutto in politica, perché quando poi non si è più credibile, anche se sei arrivato cifre importanti in termini di consensi, poi inevitabilmente fai un crollo, no, abbiamo tanti esempi in del panorama politico italiano, c'è chi ha fatto il presidente del Consiglio dicendo non farò mai il presidente del Consiglio se non passo.
Prima per la volontà popolare e poi invece non è passato per la volontà popolare, ha fatto il presidente del Consiglio, poi ha perso di credibilità e oggi ancora al 2%, per chi non l'avesse capito, sto parlando di Renzi per prendere il primo esempio che mi è venuta in mente la credibilità e la coerenza e è tutto ed è il percorso di,
Di Giorgia, Meloni, di Fratelli d'Italia, coerenza in politica è qualcosa di raro, lo abbiamo visto in passato perché essere coerenti, secondo me significa non.
Non fare compromessi per compromettere la tua identità, che tu non puoi tradire la tua identità e chi ti segue, ad esempio, quando ci è stato proposto più volte di entrare in governi nella scorsa legislatura, è accaduto sia all'inizio che alla fine della legislatura 2018 vincono i grillini.
Non si dovevano alle aree con nessuno, poi si alleano prima con la Lega, poi col Pd, poi fanno un governo, tutti quanti insieme, all'inizio, avevano proposto Fratelli d'Italia, si discuteva del Fratelli d'Italia, potesse entrare in quell'esecutivo, siccome noi ci eravamo presentati insieme al centrodestra le elezioni avevamo un programma,
Votato dai cittadini, tra l'altro, anche in misura maggiore, rispetto a quello che prese il Movimento 5 Stelle, perché la scorsa legislatura il centrodestra prese più voti complessivamente.
E non potevamo ovviamente fare un accordo di compromesso per andare al governo con chi invece ci aveva sputato addosso durante la campagna elettorale stessa, cosa è accaduta alla fine della della legislatura, quando c'era il Governo, tutti insieme, ovviamente, gli unici a rimanere fuori. Siamo stati noi questo non perché siamo belli e fighi, ma perché semplicemente crediamo in un valore che è la coerenza e credo che questa coerenza abbia pagato a Giorgia, Meloni, coerenza poi significa anche, ad esempio, non farsi eleggere in un partito per poi, poco dopo fondarne un altro, sfruttando i voti che hai preso con un altro partito e magari sesta del letto coerenza e anche non andare in televisione e dire, non farò mai quella cosa invece poi dopo magari qualche mese, come abbiamo visto qualcuno, l'ha fatta non ad esempio, quando ho Vannacci disse
E io non uscirò mai dal centrodestra perché apparire come un traditore sarei quello che si tira fuori dal centrodestra per fare il proprio partito, per colpire il centrodestra e far vincere la sinistra, quindi io non lo farò mai, peccato che poi, dopo qualche mese, ha fatto esattamente l'opposto di quello che aveva dichiarato di fare.
Ecco la coerenza, secondo me, è tutto in politica, però è merce rara io posso dire con estrema certezza che se c'è una persona che è rimasta coerente in politica e ovviamente Giorgia Meloni e ovviamente Fratelli d'Italia
Grazie Francesco vada dall'altra autore Pietro riconquistare menti e cuori l'Occidente sul campo di battaglia digitale, quindi bisogna riconquistare perché forse li abbiamo persi, ma chi ha perso ha perso l'Occidente, sta perdendo l'Occidente, che cosa e poi aspetta aspetta prima chi di mi ha incuriosito la foto di questa copertina perché,
Delle mani con il telefonino in mano, non so solitamente vediamo,
E c'è sempre il braccio c'è, però hanno in mano dei telefonini quindi la chiave, il segreto è nel telefonino a te la parola, grazie allo, grazie ancora per l'invito, innanzitutto.
Allora sì, in realtà quell'immagine lì la proposta all'editore, però l'ho trovata particolarmente azzeccata.
Il senso alla fine, anche del libro e provare a raccontare che oggi, a tutta la parte relativa all'on line, a internet e social media è diventato proprio il campo di battaglia dove le narrazioni si scontrano e quindi è impossibile rimanere fuori da.
Da questi strumenti, perché noi oggi, anche in Italia, la prima fonte di informazione per le persone ormai è diventata i social media internet in generale, la prima fonte di informazione, quindi più di televisione e.
E giornali che ormai sono veramente un po'ai minimi storici in assoluto, come anche quindi, mentre gli altri vanno giù social, Mirei internet vanno sempre più su quindi senz'
Si è lì dentro a raccontare qualcosa, una visione del mondo dei valori e se non si parla lì dentro, non è che non sei sui social che non parla ai giovani, non riesce proprio più ad arrivare alle persone. È quello che ho notato che è stato un po'sotto gli occhi di tutti e che abbiamo sentito parlare continuamente negli ultimi 10 anni di disinformazione e le fake russe. Tutti questi argomenti qua il davvero secondo me è che tutti questi diciamo regimi autocratici hanno capito meglio e prima di noi questa dinamica qua quindi hanno investito molto, anche proprio come come governi, come regimi per andare a fare un certo tipo di propaganda e far passare una certa narrazione sui social media. L'Occidente e a questo punto secondo me è indietro perché è tutto, diciamo, l'establishment culturale e mediatico continua a restare sui media tradizionali, sui giornali, sulle televisioni, tutto quello che invece è social realtà come Esperia, come UIL
Come tante altre che stanno nascendo, sono un po'considerate, sono un po'snobbate,
E però penso che piano piano, questa sorta di snobismo culturale sta finendo perché uno, come dicevo prima.
Inizia a essere la fonte principale di informazione, quindi sarà fondamentale anche per i politici sceso prima parlavi di delle varie campagne elettorali che ci saranno durante le campagne elettorali, i politici ritengo che, oltre che parlare sui loro canali social come fa insomma Tommaso insieme alla Meloni oltre ad andare in televisione dovranno iniziare anche a confrontarsi con,
Le nuove realtà mediatiche che viaggiano sui social come Esperia, come UIL, per un semplice motivo che le persone ci seguono, si fidano di noi e quindi anche lì vogliono avere le persone e il politico che parla con loro ha anche tramite questi mezzi e con dei nuovi linguaggi questo è un po'diciamo il senso del libro.
Come Meloni, per esempio, ha fatto tappa al podcast, non è un caso, non so poi quanto Tommaso sia stato determinante in quella scelta lì, ma è stata una scelta azzeccata, perché, se capisci che le persone sono lì che le i contatti a cui può arrivare sono molto più che nella televisione tradizionale allora è giusto fare quel tipo di scelta è questo sarà sempre più più evidente insomma,
Non so se ho risposto chiarissimo, ma io invito però a leggere il libro.
Perché gli spieghi meglio, anche a differenza della parola propaganda che è una parola che non non va demonizzata, ma va usata e maneggiata con attenzione, e anche tutta la parte sulle fake news, quindi qui anche per gli addetti ai lavori credo che questo libro sia anche un po'un manuale della comunicazione, no, il concetto secondo me appunto delle fake-news è legato a quello, cioè il modo di contrastare questa.
Questo è varie propagande russe cinesi, quelle di Hamas, eccetera è stata da parte dell'Occidente andare a colpire le fake news, ma le fake news sono solo la punta dell'iceberg, il problema e tutto il resto, è tutta la narrazione che fanno, che non è fatta solo di fake news è fatta di racconti storie parziali, storie vere,
A volte storie, inventate però una narrazione molto coordinata qui, secondo me il problema è il modo di reagire a questa, a questo stato delle cose, non è soltanto demonizzare le fake news, ma iniziare a portare il tuo racconta la sua narrazione anche sui social media e qua non parlo di destra e di sinistra parlo in generale del dei valori della nostra civiltà occidentale che dovrebbero essere in realtà un patrimonio comune della nostra società al di là dei partiti di destra,
E o dei partiti di sinistra propaganda è solo, diciamo, ha avuto col tempo un'accezione sempre più negativa, ora viene chiamata, sempre, diciamo, per i politically correct nation, branding, storytelling eccetera, ma sempre propaganda è la propaganda, è sempre stata parte, diciamo, della società umana continuerà ad esserlo e non bisogna paura non bisogna avere paura di utilizzarlo anche sui social, è una delle cose che alla fine bisogna fare per andare avanti grazie.
Trovata da?
No, perché io non credo tanta che siate snobbati, come dicevi tu Pietro, anzi, mi sembra che Esperia ragazzi hanno acceso proprio i riflettori, io non ho mai visto tante paginate di giornale prime serate, cioè per chi non vi conosceva.
Allora era stato una manna dal cielo, una manna dal cielo e anche lo scoop, se magari vuole raccontare che avete fatto l'altra sera con il vostro inviato che ha beccato Ranucci, gli unici giornalisti non ce n'erano altri che erano interessati accipicchia intanto ci arrivavano intanto vi ringrazio per l'invito è sempre un piacere venire qui.
Vorrei dire una cosa perché sentivo loro parlare ogni volta che parlano mia moglie ho sempre questo pensiero fisso, no, cioè loro, hanno tanti loro due Pietro e Tommaso tantissime capacità, ma una tra le più spiccate, secondo me che è determinante nel nel lavoro che ha fatto Maso che prima faceva anche Pietro e l'umiltà con cui si mettono al servizio di un leader che è una caratteristica fondamentale, a mio avviso perché quando,
Fai la comunicazione di un leader politico, non non devi essere tu a metterti davanti alla telecamera essere, diciamo, quello il front man, ma devi lavorare nell'ombra.
E loro, secondo me, questa cosa ce l'hanno in nata questa dote, lo si vede anche quando parlano e anche nel libro di Tommaso, in realtà quando scrive perché per quanto lui e racconti su percorso, però si vede proprio in ogni riga la sua umiltà che esalta la leader che giustamente ovviamente merito sia di Giorgia Meloni per i risultati che ha raggiunto ma anche a mio avviso di Di Tommaso per tutto il lavoro che ha fatto e così è stato in passato anche per Pietro.
Detto ciò, Detto ciò, tra l'altro mi capita che ogni tanto qualche giornalista così d'inchiesta, chiamiamolo d'inchiesta, ma report banalmente, mi chiede ma come mai sei amico di Tommaso Longobardi e Pietro Dettori, come fa a conoscerli e se amico loro no ma lo voglio dire valore davanti a tutti ma l'ho già detto a più riprese sono orgogliosissimo di essere loro amico, gli voglio un gran bene a tutte e due.
Certo, bisogna capire se poi loro Ranucci tanto orgoglioso di avere amici come Walter Lavitola, io sono orgoglioso dei miei amici e me li tengo stretti e gli altri poi che abbiano gli amici che vogliono, intanto infatti li abbiamo chiesto questo l'altra sera un nostro inviato di Esperia è andato diciamo fuori dal Tour no in realtà seguito anche lo spettacolo teatrale di Ranucci e poi ha chiesto fuori e la diciamo la intercettato e gli ha chiesto come mai fosse amico di Valter Lavitola cioè al netto di tutto no se si fosse pentito di questa amicizia.
Ranucci ci ha dato uno scoop perché dice non non mi sono pentito, ha fatto di questa amicizia, gli abbiamo chiesto se lo ritenesse una fonte attendibile. Visti viste le notizie che stanno emergendo, non è l'unico indagato per questo attentato, eccetera, e lui dice che è una fonte attendibile perché è una scatola nera importante di questo Paese. Non chiedetemi che cosa voglia dire nel senso l'ho capito e non l'ho capito. Non non mi cimento a a interpretare il pensiero di Ranucci, prendo atto, ha detto una scatola nera. È importante che questo Paese, e quindi pertanto la ritenuta una fonte attendibile, ma secondo me gravissimo tutto quello che ha detto, nel senso che in generale deve esistere, credo, deontologicamente parlando, una un confine che non è non deve esser sottile tra
è la vera una fonte e l'essere amico con quella fonte
Un concetto importante, poi è chiaro che una vicenda in generale è molto lo Scajola trovo losca perché non non capisco più niente, cioè questo personaggio di Lavitola che insomma è conosciuto soprattutto durante la Seconda Repubblica, che è stato in mezzo ai più grandi scandali che coltiva da anni questa amicizia con Ranucci che aveva,
Non so poi faceva dei sondaggi politici per metterlo come leader del campo largo, quindi questo Papa straniero del campo largo, che doveva essere nel nel suo immaginario Ranucci, saranno contenti Schlein Conte, secondo me non tantissimo, però vedremo però si gli abbiamo fatto queste domande e devo dire che effettivamente siamo gli unici siamo tra i pochi soprattutto in rete perché noi, avendo una media on line,
E non abbiamo cartaceo o siti internet, eccetera facciamo tutte le informazioni sui social, siamo tra i pochi a dargli contro, a volte ha delle inchieste che fanno programmi come Report e tanti altri quindi appare della controinformazione, però devo dire che siamo veramente gli unici che vanno poi di fatto anche a fargli le domande a cui loro non sono per niente abituati, perché ogni volta che andiamo a intervistare qualcuno dei report ma in questo caso è capitato due volte con Ranucci e lui è in palese stato di nervosismo nel trovarsi lì qualcuno che solitamente è un ragazzo di vent'anni Cavalli chiedergli qualcosa,
Comunque lo fa anche non lo fa con lo stesso cinismo con cui lo fanno loro, ma semplicemente pongono, de poniamo delle domande così legittimissima e c'è una un evidente stato di nervosismo nella nel ricevere questo trattamento e quindi torniamo a quello che dicevi tu fanno una guerra sfrenata Esperia, proprio per questo motivo, perché non si accetta che nel panorama d'informazione italiano ci possano essere voci che si distinguono da quella dall'unica comune, ma soprattutto che lo fanno poi con altri mezzi, quindi che non sia il mezzo tradizionale della della carta stampata o della o dalla televisione e ma che siano mezzi innovativi che, come diceva Pietro prima in realtà raggiungono molte più persone e basta questo forse si aspettavano,
Il degenerate permesso,
Non lo so, probabilmente sì.
Permettersi non la so, ah ah, su il tema però dei social torno da Francesco.
Perché sui social si racconta tutto e di tutto il microfono sì, sì racconta tutti e di tutto spesso anche verosimile che si tenta di far diventare vero deepfake bugie, verità è un po'un mix e quotidianamente ci sono anche i racconti che riguardano non solo Fratelli d'Italia ma anche il presidente del Consiglio allora mi son chiesto una cosa, ma per te l'hanno smaltita l'idea che il primo presidente del Consiglio donna venga da destra e sia Giorgia Meloni perché a me dà l'idea che ancora,
Ma secondo me non l'hanno smaltito, ma non è l'unica cosa che ancora non riescono a digerire, non riescono a digerire il fatto che sia arrivata al governo della nazione, una donna che è partita dal nulla e credo che questo sia un unicum nella storia non della Repubblica italiana ma proprio dell'Italia cioè ditemi chi è che ha fatto un percorso una donna che ha fatto un percorso come quello di Giorgia Meloni che a un certo punto vogliamo ricordarlo.
Quando un'area politica e culturale era stata distrutta, la nostra vecchia casa era stata distrutta, si è tirata su le maniche insieme, a insomma, una classe dirigente che è cresciuta con lei e ha deciso di ricostruire da zero un partito presentandosi facendo un partito a 40 giorni dalle elezioni quindi anche qui Giorgia Meloni non è che si è fatto eleggere con un partito e poi si è fatta al suola edificato ex novo proprio durante il momento più alto della democrazia che è quello della campagna elettorale, ha costruito un nuovo partito,
Con coerenza è andata avanti, come ricordavamo prima è cresciuta ed è arrivata a fare la Presidente del Consiglio non è figlia di non è stata messa lì, perché a chissà quale cordata economica dietro non rappresenta nessun interesse particolare, se non quello dei cittadini che intende rappresentare con le sue idee e quindi è un'anomalia nel panorama politico italiano e forse è quella anomalia che il popolo italiano stava attendendo da chissà quanto tempo, perché anche qui ricordatemi un governo che ormai da quattro anni che incarica il 4 settembre sarà il governo più longevo della storia della Repubblica italiana.
Dopo tanto tempo è ancora
Diciamo ben voluto dagli elettori, perché questo è ciò che ci raccontano non tanto i sondaggi, ma il fatto che quando Giorgia esce fuori, quando mette fuori la testa dagli impegni istituzionali e che riesce a stare a contatto con le persone ha subito un riscontro molto positivo, non era mai accaduto semplicemente in Italia che un governo durasse così tanto che avesse una persona.
Così ben voluta da da chi l'ha eletta e quindi questa è una cosa che non riescono a digerire se più ci mettiamo anche il fatto che una donna, e che la sinistra ci ha raccontato per decenni che l'emancipazione della donna, le femministe, eccetera tutte quante belle storie e non sono mai riusciti ad avere una donna.
E diventasse leader e facesse il percorso che ha fatto Giorgia Meloni e l'invidia è è abbastanza.
Palpabile, no, si vede sotto gli occhi di tutti, tant'è che si sono precipitati
A fare una leader donna del Pd, che non ha non avevano mai avuto prima giovane anche lei
Per carità, credo che non sia proprio all'altezza di Giorgia Meloni, per come la vedo io, ma è una mia umilissima opinione, poi magari questo ce lo dirà la storia e però ecco, da qui si vede che loro sono rimasti indietro, sono rimasti indietro perché sostanzialmente la sinistra è molto incartata in se stessa, è molto brava a raccontare un mondo fantastico, un mondo che però non esiste un mondo che non sono mai riusciti a realizzare. Noi invece siamo un'altra cosa, noi siamo un percorso netto coerente e soprattutto le cose che raccontiamo poi lei facciamo perché la nostra visione politica, che per anni abbiamo portato avanti durante le campagne elettorali, oggi diventa realtà.
Cioè quando faccio solo questo perché sennò veramente il discorso sarebbe molto lungo. Faccio riferimento solo a questo quando raccontavamo che era importante cambiare l'impostazione dell'Europa, ad esempio, su la questione della della lotta ai clandestini che entrano nei confini italiani europei. Tutti ci prendevano in giro, tutti ci dicevano che sarebbe stato impossibile, eppure appena siamo arrivati, ci siamo insediati. L'Europa era sul vecchio paradigma, cioè ragionava su come redistribuire i migranti all'interno dell'Unione europea. Come è arrivata a Giorgia, Meloni Giorgia Meloni ha imposto alla fine la sua linea tutta Europa, e oggi è diventata la linea di tutta Europa che il problema della del traffico di esseri umani alla lotta dei clandestini che vogliono venire in Italia e in Europa non si risolve con la redistribuzione, ma con delle politiche di respingimento, così come ha attuato il governo italiano in questi anni. Tant'è che gli sbarchi sono tra con lati e oggi siamo al record storico di sbarchi,
Di pochi sbarchi che arrivano in Italia, quindi è un fenomeno, è diventato assolutamente gestibile e il modello che ha adottato Giorgia Meloni è il modello che ha sposato tutta Europa anche la sinistra europea è arrivata a sposare il modello della lotta alla al ai migranti tra gli immigrati clandestini di Giorgia Meloni.
L'unica sinistra, che è rimasta contraria a quella italiana ma si sa, insomma loro sono un po'oltre che anti italiani, anche antistorici, perché ormai gli eventi li stanno travolgendo anche su questo punto di vista.
Grazie Francesco.
Tornò da Pietro per capire touchscreen il libro per capire dove dobbiamo andare, dobbiamo capire dove siamo, ecco dove siamo qui in Italia per te in che senso, da nel senso no no, dal punto di vista ovviamente politico.
Ma guarda sicuramente per riagganciarmi anche a quello che diceva adesso l'onorevole Filini.
Il tema dell'immigrazione è un tema che non può essere liquidato in nessuna maniera da parte di nessuno, io nel libro parlo appunto tanto di Gian Roberto Casaleggio e faccio che è stato un po'il mio maestro era una persona che aveva una visione molto chiara del futuro.
Ed era uno che ne capiva di comunicazione, ma anche di politica. Quello che diceva lui, per esempio, è questo stiamo parlando più di 10 anni fa è che il tema che avrebbe dominato le campagne elettorali dei successivi vent'anni sarebbe stato quello dell'immigrazione, quindi è chiaro che quel tema lì sarà sempre più pressante, anche perché si lega con l'ASP fondamentalmente con la sicurezza, ma anche con altri temi e non può essere sminuito, liquidato in nessuna maniera da parte di nessuno e infatti anche a livello europeo sono tanti i leader di tutte le parti che si preoccupano
Diciamo di avere una risposta chiara su questo tema, non a caso una cosa che racconta anche del libro è che il Movimento 5 Stelle nel 2014 fa entra per la prima volta in Parlamento europeo né chiaramente deve.
Deve fare il gruppo in Europarlamento e il gruppo lo facciamo con un allora non conosciuto come adesso, Nigel Farage, che era a quell'epoca aveva un partito che si chiamava gli Ukip, era già in Europarlamento con il gruppo EFDI, è alla fine troviamo l'accordo per fare il gruppo insieme e lui viene a Milano a parlare con Gian Roberto per mettersi d'accordo su questo gruppo.
Eh, già Roberto, prima di andare in riunione con lui, mi fa adesso vado a fare questo incontro con quello che un giorno sarà il prossimo premier della Gran Bretagna, questo stiamo parlando di oltre 10 anni fa, ma magari tra poco anche questa sua profezia si avvererà.
Grazie Pietro Gino, intanto posso chiederti una cosa, ma dove stavate andando, quando vi siete fatti voi tre, la foto davanti alla targa dei frati Agosti, no, posso chiederlo, non si può chiedere e poi ride va be'.
No, e poi no sulla pagina d'Esperia, parliamo, andavamo a confessarsi a tutti e tre insieme, dopo le inchieste che okay.
Sulla pagina di Esperia c'è scritto sull'homepage, difendere la civiltà, coltivare la libertà, che cos'è più difficile, colti l'1 o l'altra, perché la libertà sappiamo che non è gratuita, ma sui social come si conciliano queste due no osservazioni ed entrambe sono difficili soprattutto da mettere in.
Pratica su un terreno come quello dei social, perché ovviamente,
Spero che è stata confonda co-fondata da me Pietro nasce anche con alla base e tutto quello che c'è scritto su quel libro e
Di conseguenza, è chiaro che oggi sui social non va di moda, nonostante contenuti F di Esperia vadano molto bene, molto forte, abbiamo probabilmente anche aperto dei varchi, dove adesso si vedono sempre più pagine progetti che che che insomma nascono ci emulano ma va benissimo in realtà, anzi ben venga però sui social non va di moda dire certe cose banalmente, anche contrastare la propaganda di Hamas che perché un conto è una linea sottile tra le
L'essere propalate, nel senso che solidarizzare con il popolo palestinese ci mancherebbe e un altro è far paghe passare tutta quella propaganda di disinformazione che Hamas vuole far passare.
Guarda, ho visto un video oggi, prima di venire qua la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni di un dell'ultimo intervento alla NATO.
Facevano passare delle sue smorfie, che era già un video passato, così anche l'anno scorso, in realtà quei video dove vengono manipolati e si mettono in serie, diciamo, un minutino di smorfie facea a occhi spalancati cose così in realtà si fa passare cioè non sono video casuali sono video che vengono che inquinano il dibattito pubblico anche i nostri social ma provengono da circuiti filorussi,
Infatti, l'anno scorso c'era la foto con Zelensky, eccetera I alimentano teorie complottistiche nei social, nei meandri dei social all'estero, dove i vari capi di Stato fanno uso di sostanze stupefacenti, cioè è una propaganda pericolosissima, ma non c'è nessuno che su quel video, qui che lo trovate su pagine, social italiane enormi non c'è nessuno che va a fare fact-checking o va a smentire quel video Elio va a contrastare e dire, guardate che questi videos vengono da certi circuiti, eccetera, ogni tanto lo facciamo noi, ma siamo gli unici veramente a fare questo tipo di controinformazione, quindi è molto difficile fare questo tipo di lavoro, soprattutto,
Mi lego a quello che dicevi prima, cioè quando lo fai, oltre ad avere tutto anche contro tutto il sistema mediatico che cerca di delegittimati sotto tanti aspetti, è chiaro che che non è semplice, però abbiamo le spalle larghissime e sapevamo dove volevamo andare a giocare e vogliamo giocare in Champions League quindi va benissimo viva.
Chiuda con con Tommaso, lascia te la chiusura nel libro, con estrema sincerità, racconti la notte della vincita a delle elezioni e racconti del cartello grazie Italia, un sigillo, un gesto simbolico, una foto che ha raccontato in un nano secondo la Georgia dell'opposizione dalla Georgia di governo.
Ma tu fotografi il presidente del Consiglio per noi Georgia, ma per tutti i Georgia nella quotidianità, ecco ci racconti un po'sia quella foto, come è nata come nonna e anche la quotidianità di lavorare con il presidente del Consiglio.
Allora si intanto quella foto nasce appunto la sera delle elezioni, a me è rimasta molto in testa quella serata perché io ricordo perfettamente la sera delle elezioni in cui c'è Pietro Rossi la ricorderà ancora meglio di me delle del 2018, la diversi tra tra, come ha esultato Giorgia e il circolo di Fratelli d'Italia e come sul Taronna allora nel 2018,
Perché dico questa cosa perché io ho vissuto quella sera B personalmente con un'ansia terribile, perché dal giorno dopo dovevamo fare comunicazione del governo e quindi per me era già esatto, era già qualcosa di molto ansiogeno come cosa però sul principio di come abbia festeggiato dice molto di come lei avrebbe percepito la la questione governativa cioè quella sera io non la ricordo come una sera dove ci sono stati GRA grandi cose di festeggiamento la ricordo una serata molto sobria con molte persone si sono commosse,
Molte persone vedevi molte persone che, magari dopo 2030 quarant'anni di militanza sul territorio, si trovavano finalmente ad arrivare a un punto preciso della loro storia, che gli ha permesso di avere un riscatto culturale e sociale, e per me anche quella sera ha dato molto sotto l'aspetto proprio emotivo personale e professionale perché mi diceva che quella storia quel percorso stava avendo sì una crescita.
Non un raggiungimento e non era qualcosa per cui dovevi stare lì a dirà, finalmente è finito tutto no, io penso che Giorgia Meloni Habib abbia vissuto quella sera come l'inizio di un nuovo percorso, ancora più importante, ancora più importante per il Paese, per la sua storia, per il suo percorso, per la storia di Fratelli d'Italia, per la storia di quello che c'era stato prima e quindi credo che già da lì diceva molto quale qui al quale sarebbe stato il futuro, poi ricordo anche, come raccontavano, che sarebbe stata Giorgia Meloni nel governo di come non sarebbe riuscito a tenere testa ai vari vertici internazionali di come te
Presumevano che lei non sarebbe stata in grado di discernere Not tra l'auto politico. Il lato è il lato da Presidente del Consiglio e credo che anche questo abbia oltre quello che diceva Francesco prima li abbiamo andati anche in tilt perché loro non si aspettavano questo, cioè a loro si aspettavano una sorta di banalizzazione della figura del Presidente del Consiglio, si aspettavano che la all'estero avrebbero dato una bassa considerazione a Giorgia, Meloni e si sono ritrovati l'opposto, si sono trovati una grande consapevolezza all'estero di Giorgia Meloni, tra l'altro posso dire con certezza, vivendolo, quando andiamo in giro che spesso
Quella consapevolezza, quella riconoscibilità che ciò che a Giorgia Meloni all'estero non viene nemmeno raccontata oggi in Italia io mi ritrovo visto diversi viaggi che abbiamo vissuto, farcito il Giappone, cito la Cina ci tantissimi altri vertici internazionali dove il giorno dopo, nella nella nazione si parlava solo di quell'incontro solo dalla presenza l'India assolutamente l'India che è il top su sui social,
Non se ne parlava, sì, sì, perché purtroppo viviamo in questa stortura politica e mediatica dove il brutto viene sempre inseguito, dove il bello della nazione, quindi qualcosa che rappresenti anche un or un qualcosa di orgoglio nazionale, no, quando un presidente del Consiglio, comunque, viene apprezzata all'estero, in teoria esatto dovrebbe essere un orgoglio nazionale, per quanto si possa condividere o meno quella figura poi comunque quella figura. Se fa una bella impressione all'estero dovrebbe essere risaltava questa cosa e invece io mi ritrovo che tornavamo in Italia e si parlava solo ed esclusivamente di una narrazione politica, senza citare quello che aveva generato la sua visita in quel Paese. Credo che poi interessi anche al cittadino sapere quanto abbia inciso la sua presenza in un posto specifico. È quanto pesino anche i suoi rapporti internazionali, che purtroppo un qualcosa che poi ci dava anche Gino, che ci sono appunto delle narrazioni che
Viaggiano molto e rete e altre che sono quelle positive, quelle magari che servirebbero alla nazione, anche per avere una consapevolezza reale di quello che avviene, mancano totalmente, quindi io credo che in realtà il cambio tra l'opposizione e la Presidenza del Consiglio sia stato puramente formale ma che dal punto di vista di Giorgia Meloni Giorgia politica Georgia persona,
Georgia leader
Non sia cambiato ed è un po'il fulcro di quello che raccontano nel libro il fatto che comunque, nonostante ci siano stati i vari passaggi in questi nove anni in cui ho gestito la comunicazione digitale Giorgia Meloni, poi quello, l'unica vera costante di tutto è stato il fatto che non abbiamo mai cercato di snaturare Giorgia né quando eravamo all'opposizione né tantomeno alla Presidenza del Consiglio e devo dire che questo è anche uno dei motivi per cui la gente, anche quando la vede, continua a considerarla una delle persone che è vicina, cioè da quando vedi Giorgia Meloni no, non ti sembra di vivere un politico lontano, che non conosci tra l'altro, e questo può testimoniarlo anche Francesco stessi. Noi negli staff io non ho mai visto una persona negli staff nostri con Giorgia che desse del lei, della Presidente dell'onorevole Giorgia Meloni, non perché noi chiaramente non siamo propensi al darlo, ma perché lei non lo vuole perché Giorgia Meloni è una persona che cerca di essere quello che è e non ha bisogno di titoli,
Iper no sopra elevarsi rispetto alla sua figura e questo Protti dice tanto di racconta tanto e credo che anche fenomeni come il chiamatemi georgiano, quando siamo arrivati alla Presidenza del Consiglio, siano nati anche perché lei è riuscita a rimanere una costante, anche sotto l'aspetto appunto della sua personalità quindi, se devo dire che cosa è cambiato posso dire in realtà che cosa è rimasto ed è rimasto sempre la personalità di Giorgia Meloni.
Grazie.
Allora noi abbiamo finita, intanto Marco, quindi io vi saluto saluto ai nostri ospiti, chi non la segue segue Esperia, comprati i libri, ma non è propaganda e è proprio perché sono utili, quindi grazie, restate qui perché adesso inizia un altro panel, grazie davvero.
Così diamo il via a questo.
A questo secondo panel di questo pomeriggio, come sapete, abbiamo tantissimi ospiti illustri.
Allora vi faccio solo accomodare.
Allora prima vi accomodate meno aspettano ai nostri ospiti, sotto i 40 gradi che ci sono lì dietro gli dietro il palco.
Allora direi che ci siamo buon pomeriggio ben avvenuti a questo secondo Pannella, grazie per essere qui con noi questo pomeriggio, come detto, ci sono tantissimi ospiti illustri, ma soprattutto ci sono tantissimi amici qui oggi con con noi per parlare di un tema fondamentale, è un tema che è raccontato da questo dalla dal titolo di questi,
Di questi giorni riscatto capitale. Oggi parleremo di diversi modi in cui questo riscatto per Roma può esserci un riscatto che passa inevitabilmente da una visione di Roma a 360 gradi. Vedete, ieri il nostro Segretario Perissa ha usato una frase, ha detto una frase sulla quale inevitabilmente ci siamo tutti quanti un po'fermati a riflettere. Marco, ha detto, ieri esistono due città di Roma, la città raccontata su Instagram dal Sindaco Gualtieri, che utilizza le bellezze di Roma, bellezze che potete vedere qui alle nostre spalle per far credere ai cittadini romani di essere un amministratore capace, e poi c'è l'aroma dei cittadini romani di chi Roma la vive ogni giorno, ecco quell'aroma. Quella delle periferie, ad esempio, è un aroma che non viene raccontata e lo leggiamo attraverso gli atti amministrativi del sindaco Gualtieri, che concentra tutte le sue energie nel centro di Roma, come se il turismo a Roma fosse una sua capacità amministrativa e non fosse invece un elemento assolutamente naturale. Per la città più bella del mondo mi viene, mi viene da dire
E dimentica, invece, è sempre e costantemente le altre facce di Roma, dimentica le periferie e dimentica, come diceva Arianna Meloni ieri da questo palco gli oltre 60.000 ettari di terreni coltivati che fanno di Roma il primo centro agricolo, la prima città agricola,
D'Europa, ecco tutto questo per dire che.
Oggi in Fratelli d'Italia si presenta per governare questa città e lo fa nella consapevolezza che i flussi turistici non sono Roma, non sono l'economia reale, noi abbiamo la possibilità di avere, grazie a Fratelli d'Italia, una visione complessiva di questa città che rimette al centro il terziario, il commercio, le filiere agro alimentari che sono possono e devono essere una nuova linfa vitale per questa città e allora io lascio il microfono al nostro Consigliere erbacce che in erbaggi, che introduce tutti gli ospiti di questo pomeriggio grazie a tutti viva aroma arriva Fratelli d'Italia,
Eccoci.
Il nostro.
Allora chiedo intanto il nostro noi qua me lo dirà, l'abbiamo diviso in due, fondamentalmente siamo tanti e quindi era un uomo di colore di spazio, intanto intanto chiedo quindi di salire sul palco a Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio, Pier Andrea Chevallard del presidente di Confcommercio Roma,
Natalino Jeison, presidente CNA, Turismo e Commercio, Roma atletico Valter Giammaria, presidente di Confesercenti e Marco Marcocci, presidente Confcooperative.
No, dobbiamo verso qualcuno.
Abbiamo iniziato, va bene.
A posto un microfono ce l'avete, si vi chiedo di passarvi allo gentilmente anziché 22, addirittura quindi due per lato, evidentemente.
Perfetto, grazie.
Allora vi chiedo.
Un piacere, siccome siamo tanti e siccome appunto il padre è divisa in due, cerchiamo di contenere gli interventi, per quanto possibile siano sicuramente interessanti. Gli argomenti sono svariati, cerchiamo di contenerli. In circa 5 minuti cadauno, proviamoci almeno bruma obiettivo. Vedo che c'è un timer, però non senza un certo timer e infinito, perché non stiamo parlando di un numero 13 minuti, ecco, evitiamo un ore 13 minuti, allora io inizierei intanto parlando chiedendo di intervenire. Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi. Presidente, le piccole e medie imprese sono una parte essenziale della città di Roma. Non sono sull'azienda, ovviamente, ma parliamo di sviluppo, lavoro, prospettive e visioni della città, una visione che mira alla produttività e non all'assistenzialismo
Se da governo e Regione ormai si vede abbastanza bene, si sposa questa linea dal Comune, vediamo in azione un po'stagnante lei che Roma vorrebbe per queste piccole e medie imprese.
Stefano.
Come dire provocatorio oltretutto mi fai rompere il ghiaccio e rompe il ghiaccio volentieri alcuna, allora chi è come me?
Diversamente giovane nel senso che sono 35 anni.
Che mi occupo di questa città in tante posizioni, sia da parte degli imprenditori privati sia da parte delle aziende pubbliche, e ne ho governate parecchie e anche complicate,
Il tema è è giusta, la tua domanda al tema è cosa fare da adesso in poi di questa città, cioè che cosa in questo caso io parlo come rappresentante di piccola e media impresa e in senso ovviamente orizzontale, perché a noi aderiscono costruttori, imprese metalmeccaniche imprese di servizi sono meno settoriale diciamo dei miei colleghi che si occupano di più di commercio,
Allora, per poter parlare di Roma rimanendo in tempi stretti, io credo che la prima cosa che va detta.
E che, essendo Roma la capitale d'Italia, forse adesso è il momento e vediamo chi ci riuscirà io mi auguro che ci sia ci sia, come dire in questo caso del centrodestra, a una candidatura autorevole al sindaco.
Quello di cui non abbiamo bisogno, innanzitutto una visione, cosa intendo per visione, una visione e sapere che siamo che facciamo e dove andiamo Roma in questo momento vive una situazione, per carità, sono contentissimo.
Assai agevolata da tutto quello che voi conoscete meglio di me, che si chiama PNRR, che, si chiama Sonos, sono stati i fondi del Giubileo, spesso e forse qui bisogna comunicare meglio, qualcuno si dimentica.
Che questi fondi transitano attraverso il governo del nostro Paese che, come dire, è amministrato dal centrodestra, il che va benissimo, però questo nessuno lo dice, dopodiché è evidente che Roma è pieno di cantieri e ci mancherebbe altro.
Il Comune credo che dovrebbe ri ristrutturarsi anche nel suo assetto gestionale, in quanto ricordo a tutti per chi non lo sa che per bandire le gare il Comune di Roma si è dovuto rivolgere all'Anas perché non aveva più capacità di fare bandi e soprattutto si fa presto a parlare di Roma quando si parla di turismo ci mancherebbe altro Roma come dire è il mondo da questo punto di vista, quello che forse,
Io mi aspetterei dal prossimo governo di questa città, la prima cosa è quello che è avvenuto nella regione, non me ne voglia l'assessore Righini e vedo qua in prima fila l'assessore Angelilli, nel senso che vi devo citare per forza e in particolare il Presidente Rocca il cambio di passo che c'è stato nella regione è stato su tanti temi e non posso fare l'elenco perché vanno gli arresti, ma su una cosa c'è stato il tema dell'ascolto,
Questa regione ha aperto le porte.
Prima di tutto alle associazioni, perché piaccia o non piaccia le associazioni degli imprenditori, che siano commercio, che siano metalmeccanici, comprese le forze sociali legate ai lavoratori. Quindi, i sindacati sono poi l'asse portante della nostra economia. Quello che io voglio citare sono stato provocatorio prima sia con Giancarlo e con Roberta. In realtà è un complimento e prima di tutto va al Presidente Rocca la sua Giunta hanno aperto le porte e hanno messo in piedi quella che si chiama capacità di ascolto. Chi, come voi, ha vissuto tanti anni questa città saprà che a un certo punto io c'ero. Per questo lo dico
C'era una parola, due parole che si chiamavano Modello Roma.
E abbiamo visto com'è finito il modello Roma, in realtà adesso forse si può parlare di modello Regione Lazio.
Perché l'elenco delle cose, fra altre cose, non voglio anticipare nulla perché toglierei il lavoro?
Prima di tutto l'assessore Righini al Presidente Rocca, ma mi dicono che nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci sarà, spero, come se non ho capito male, una verifica della Corte dei conti molto importante che per la prima volta, come dire, certificherà un salto in avanti nella gestione dei conti della Regione Lazio,
Non voglio citare, ma purtroppo lo devo fare, perché sono esempi che giocoforza sì, come dire, ripercuotono sulla città di Roma, finalmente sta andando in consiglio regionale la legge grazie Roberta, sul Consorzio unico industriale del Lazio e con le linee di indirizzo che sono fortemente legate alle competenze e alla depoliticizzazione di alcuni strumenti che sono,
A servizio delle imprese di tutti i generi, e potrei elencare tutti i fondi che sono stati messi a disposizione per le imprese, allora qui c'è stato un cambio di passo sul serio.
Non voglio adesso criticare il Comune così tout-court, voglio dire che c'abbiamo una buona base di partenza, ma le cose che vanno fatte sono parecchie, perché parlo divisione perché Roma nessuno me ne voglia, essendo la capitale d'Italia continua ad essere una città rispetto alle altre capitali europee.
Un po'provinciale.
Milano, come tutti voi sapete, c'ha i suoi problemi prima di tutto la sicurezza, compresa a Roma, ma Milano è una capitale europea, non c'è niente da fare, parliamo di turismo, sono vent'anni che io cerco di parlare di turismo congressuale, che è un'altra cosa Roma, un'attesa, un'altra attività nulla non è successo niente non è successo.
Niente
Roma ci hanno provato 10 volte, c'ero pure io mi sono dimesso tre volte hanno provato a rilanciare la moda, a Roma, non è Milano, ma a Roma e la casa dell'alta moda ricordo un nome per tutti che Valentino, non si è riusciti mai a portare questa città a quel livello poi dice però c'è un sacco di gente e basta girare per Roma provare a passare per piazza Venezia, per carità stanno facendo dei lavori,
Speriamo che ci abbiano pensato bene, io mi sono occupato, ho fatto il presidente dell'Atac, il presidente di Roma servizi, mobilità per anni di mobilità in questa città non mi pare che stiano utilizzando il sistema delle metropolitane leggere, che costano poco e funzionano benissimo di cui si può riutilizzare anche i vecchi binari dei tram ma comunque se entro in ogni settore annoio tutti no per quello che è la nostra raccomandazione diamola e taccio.
Che nella prossima competizione elettorale, di cui ovviamente siamo alle porte, ci sia uno slancio forte.
Del centrodestra, che faccia sue alcuni elementi, siamo pronti a contribuire divisione più alta di questa città, detto questo, noto anche un'espressione politica, me la concedo da solo, poi ognuno farà le proprie considerazioni, io starei prudente se fosse il Comune di Roma hanno un'autostrada aperta davanti a loro, ma chi è troppo sicuro spesso si distrae e quindi mi auguro a uno slancio d'orgoglio da tutto quello che è un popolo.
Che vuole una città diversa, grazie Massimo.
Allora proseguiamo, cerchiamo di essere sempre, io ci provo sempre a dire quello di essere contenuti e voi con Massimo ho fallito subito in partenza, però ci proviamo insomma, allora chiedo al presidente diceva largo a questo punto Roma, città dei servizi e quando si parla di economia a Roma si pensa subito al turismo è una cosa penso adesso, oltre al turismo, agli over turismo,
All'apertura, insomma, dimenticando della Gafi che la capitale è innanzitutto una grande città dei servizi e del terziario avanzato. Parliamo di un motore che genera innovazione, occupazione, ma che spesso resta nell'ombra. Insomma, non lo vediamo spesso non rie, non è alla ribalta dei riflettori. Ora, presidente, guardando anche i dati delle vostre indagini, quando, rifornendo di fare tante, sono anche molto approfondite quanto pesa oggi questo settore nell'economia romana e quale valore aggiunto produce alla città? Inoltre, aggiungo nel dettaglio, parlando proprio delle criticità del centro storico, che è un mondo del mondo, ovviamente, quali sono i principali ostacoli di chi vuole investirci e quali sono le prospettive e le risoluzioni per potere andare oltre le super, per superarli. Nella risposta in cinque minuti ci proviamo, ci proviamo, va bene, cercherò di essere sintetico. La prima questione è rilevante. In realtà romana è grande e un assieme a Milano, una delle grandi capitali, dei servizi e dei capitali e dei servizi chiamiamoli professionali. Quello che un tempo si chiamava il terziario avanzato e spesso accedesse dimentica sono circa 60.000 le imprese
Che a Roma operano in questo in questo settore a Roma sono alcuni dei grandi campioni nazionali non faccio nomi, perché non voglio fare pubblicità alla Alan azienda, di cui sono amministratore delegato, ma ci sono alcuni dei grandi operatori nazionali nel campo del digitale, ma soprattutto c'è un mondo estremamente ricco e fertile di piccole imprese attive sul su varie frontiere dell'innovazione.
Dal digitale, alla pubblicità, ai servizi di ai servizi innovativi, al a un complesso di attività che ha bisogno di costante supporto, tenete conto che il i servizi costituiscono il 70% del delle imprese romane e generano l'80% dell'occupazione, ma in questo segmento dei servizi dei servizi professionali vuol dire il settore che genera la maggiore crescita di occupazione nella nella nostra città, allora il tema vero è che è un settore che non viene sufficientemente valorizzato, verso il quale non ci sono politici. Non ci sono quelle politiche attive che dovrebbero favorirne un ulteriore. Un ulteriore crescita affrontano delle sfide estremamente estremamente complesse.
Pensate l'impatto dell'intelligenza artificiale, pensate l'impatto degli attacchi alla sicurezza digitale, che cosa significano in termini di di problematiche per imprese che vivono su questa frontiera, e credo che su questo ci dovrebbe essere uno sforzo congiunto, d'altronde con la vicepresidente Angelilli ne abbiamo parlato, ovvio, pochi pochi giorni fa di questi, di questi temi, con una grande disponibilità a cogliere l'opportunità. Quindi c'è un sistema che deve essere valorizzato. Doveva essere considerato uno per ricollegarmi a quello che diceva Tabacchiera prima, uno di quegli elementi che possono far diventare Roma una città globale esattamente come Milano. Per i servizi sono gli elementi importanti. L'interconnessione con
Con il mondo, perché generano occupazione, generano valore, generano relazioni, generano, generano mercati nuovi e questo è il primo da un primo tema che si connette anche al secondo uno dei temi del del, una delle tante criticità del nostro centro storico e che viene abbandonato non solo dai dai residenti non solo dai dalle attività tradizionali storiche ma viene abbandonato anche dalle dalle aziende, dalle imprese e quindi tende a trasformarsi in un luogo popolato solo da turisti e non vissuto dalla dalla città. Anche su questo,
Credo che sia necessario avere il coraggio di fare una riflessione su quali sono gli strumenti utili per attrarre verso il centro storico, per ripopolare il centro storico, non tanto e non solo di residenti, o perlomeno per renderlo nuovamente fruibile da parte dei romani, ma per ripopolarlo di imprese che ne generano evidentemente tutta una serie di economie esterne estremamente favorevole spero di essere stato nei cinque minuti ampiamente,
Grazie mille, Presidente, andiamo avanti, allora chiedo al presidente Jeison
Presidente, il turismo non è più soltanto arrivo pernottamento, visita, grande monumenti sempre più spesso, un'esperienza, una relazione con i quartieri, con l'artigianato, con la ristorazione, con le botteghe, quei territori con le identità locali, fondamentalmente Roma ha una forza enorme ma deve evitare che il turismo di 20 consumo veloce della città che non genera una reale ricchezza per il tessuto produttivo del territorio,
Come si può trasformare, quindi le chiedo il turismo romano in una rete di esperienze capace di valorizzare le imprese, gli artigiani e i territori, oltre ovviamente ai circuiti tradizionali che già usiamo, innanzitutto ringrazio tutti per l'invito.
E io, come presidente di CNA, Turismo e Commercio, ho l'onore ecco di rappresentare una delle più grandi associazioni dove all'interno ci sono quindi non solo gli albergatori nella fascia del turismo, ma tutta la Fit.
Fiera del turismo e quindi abbiamo ristoratori, abbiamo lidi balneari, abbiamo tutto quello che possa servire nel mondo del turismo e ho anche la fortuna di poter raccogliere sotto il mio sotto sotto la mia rappresentanza anche tutto il commercio e che secondo me poi è una cosa che si sposa benissimo con il mondo del turismo,
Ecco
Io sono anche albergatori, quindi porto.
Qual una testimonianza proprio personale, che è quella che i nostri travel agent, quando facciamo le fiere, cercano proprio di avere questo da una destinazione come Roma, unicità, unicità significa non solo accoglienza, fatta di camere di albergo di ristoranti, ma unicità significa riuscire a trasformare un'esperienza unica per il cliente quindi accoglierli bene ma anche riuscire a trasmettere quella che è la cultura dell'artigianato locale dell'enogastronomia tutto quello che,
Loro aspirano a vedere dal di fuori e che hanno la possibilità, in una destinazione come Roma e come il Lazio, di averle tutte e in un solo in un solo col nucleo e quindi questa è secondo me la grandezza, ecco, non guardiamo soltanto ai numeri, guardiamo anche alla qualità e la differenza che facciamo rispetto alle altre destinazioni. Le altre destinazioni sono allo stesso passo nostro dal punto di vista dell'ospitalità della qualità dei 5 Stelle. Forse noi a Roma ora abbiamo un po'superato tutte le altre destinazioni. Dobbiamo aggiungere questa rete, la rete, la rete della connessione con l'artigianato locale ed i ceramisti. Ecco, questo credo che sia quello che fa veramente di Roma, una città unica ed è un patrimonio che dobbiamo rispettare e valorizzare nel tempo
Grazie grazie.
Sono bravi, segreteria, molto rapide e dirette e ficcanti, allora andiamo avanti, Presidente Giammaria.
Presidente del commercio di vicinato e la piccola impresa rappresentano, come ben sappiamo è una parte essenziale dell'identità romana, non sono solo attività economiche, sono per il presidio sociale vero e proprio sicurezza, relazioni tra cittadini, vitalità dei quartieri, eppure molte realtà stanno facendo i conti con costi crescenti burocrazia, calo dei consumi e difficoltà generazionali. Quali sono oggi le urgenze più gravi che il piccolo commercio romano e quali a sta affrontando e quali sono le misure che servirebbero per ereditare soprattutto la vera e propria desertificazione commerciale di alcuni quartieri?
Grazie a tutti diciamo che la piccola e media impresa, il commercio di vicinato, sta in grande difficoltà.
Tant'è che noi, come Confesercenti siamo abbiamo, diciamo, è proprio in questi giorni stiamo raccogliendo le firme per un'iniziativa di popolare proprio per il rilancio della piccola e media impresa del commercio di vicinato. Come tu dicevi, il presidio territoriale sono il ko, il commercio dove vive il commercio vive la città, oggi però il commercio sta in grandissime difficoltà perché non c'è più niente, cioè tutte le stragrande maggioranza dei commercianti stanno in difficoltà perché il problema dell'accesso al credito, il problema della fede scali da che è molto alta il problema dell'abusivismo che c'è nel nostro territorio, non ci dimentichiamo che a Roma ci sono circa 28.000 attività abusiva, c'è una vendita di prodotti contraffatti che generano 2002 miliardi e 350 milioni d'euro
C'è una cifra molto molto forte, ci sono quartieri desertificati, ma anche il centro storico è decessi desertificato perché se noi pensiamo che a Roma ci sono circa 14.000 locali commerciali chiusi cioè è tutto da riflettere, allora c'è la grande diciamo i grandi player, il grande diciamo,
Strutture internazionali, no, Amazon e altre piattaforme che non pagano le tasse in Italia e una concorrenza sleale, quest'anno Amazon soltanto in Italia.
Commercializza, cioè consegna un miliardo di pacchi 1 miliardo soltanto a Roma e nel Lazio, 100 milioni, creando tutto quello che crea. Se noi poi diciamo che il commercio sta morendo, commercia stanno morendo perché ci sono paesi anche nel no, nella nostra realtà territoriale incominciai più in un negozio di prima necessità, non c'è un alimentari e non c'è un bar, non c'è, non c'è una frutteria, non c'è una macelleria, c'è questo, penso, chi governa a tutti i livelli se ne deve far carico, cioè nella propria agenda dovrebbe poter riportare questa azione, perché quello che dicevo prima
Allora questi non pagano le tasse e le grandi piattaforme, poi sappiamo che noi a Roma abbiamo quasi Roma e provincia, circa 100.000 attività, diciamo straniere, una buona parte di questi non è che non paga le tasse che ogni due anni cambia ragione sociale,
E non paga le tasse, chi paga le tasse sono le linee diciamo, sono i commercianti storici che poi vengono attaccati perché noi siamo sempre al di là di quelli che evasori.
Però non siamo evasori, perché se noi oggi vediamo che la stragrande maggioranza della piccola e media impresa era formata da un ceto, diciamo commerciale medio, questo centro commerciale medio non c'è più, oggi vediamo nelle nostre strade.
Quasi, diciamo tutta, ti dà di minimarket e souvenir, io penso che non è questo quello che chiede, sia residente romano, ma anche il turista che viene a Roma, perché il turista che viene a Roma vorrebbe avere negozi in cui si vendano prodotti made in Italy made in Rome invece oggi non c'è più questo io penso che dovremmo rilanciare questo tipo di economia perché la prima cosa che vengono a vedere i turisti quando va dentro o nei negozi, la prima cosa vanno a vedere l'etichetta,
E dico dove è stato prodotto questo capo e la stragrande maggioranza è tutto made in China, ma di ma de il Marocco, ma in Thailandia e India e tutto quello che ne deriva poi l'altra cosa che diceva Jeison no, il turismo, la ristorazione, noi abbiamo una grande, una grande realtà, c'è la prima cosa che il turista, quando scende all'aeroporto di Roma o di o di Ciampino la prima cosa che va a cliccare al ristorante.
Perché vogliono mangiare prodotti romani, prodotti del territorio, a noi che ne abbiamo tantissimi abbiamo delle eccellenze, no de grandissime, io penso allora che la piccola media impresa, il commercio di vicinato, si sostiene, si sviluppa portando avanti oppure creando oppure no noi diciamo noi abbiamo bisogno di regole,
Le regole che valgono per tutti gli italiani, non italiani, bianchi, rossi, cattolici, musulmani e di religione ebraica. Ma le regole vanno rispettate, perché se non si rispettano le regole non può essere che noi stiamo creando delle degli imprenditori più furbi degli altri oppure dei dipendenti più furbi della. Non ci scordiamo che la piccola e media impresa vive una grande difficoltà che sta sotto gli occhi di tutti, perché la desertificazione e la vediamo tutti se noi pensiamo che a Via Nazionale c'è una delle più delle strade più centrali ci sono negozi chiusi, c'è tutto da dire, no a una grande strada commerciale, è una grande strada turistica in cui ci sono negozi chiusi
Ecco, allora questo ci deve far riflettere, io penso che tanto sta facendo la Regione Lazio, intanto stava facendo il Governo, ma si deve fare di più, si deve fare di più, perché noi dobbiamo debellare questo tipo di differenziazione che c'è tra le piattaforme commerciali che non pagano le tasse e gli imprenditori italiani che pagano le tasse perché io dico sempre hanno chiuso negli ultimi sei anni 177.000 attività 81 partite IVA ogni giorno 81 partite IVA ogni giorno io penso, ma in futuro c'è,
Ne hanno chiuse, 177 richiederanno anche in altre 177.000 c'è, ma chi pagherà le tasse, chi manterrà tutto il suo sistema? Io penso questo sistema, lo fa, lo lo lo mantengono le imprese e se le imprese chiudono Pansa o non c'è più fiscalità, allora, ecco, io penso che è un problema pure sociale perché quando si diceva da piccole e medie imprese il commercio di vicinato è quello che crea ricchezza, quello che crea sicurezza è quello che crea, come si dice, e sviluppo del territorio, ma quello che crea anche salvaguardia del periodo, ma anche sicurezza, perché se non ci sono i negozi che le strade sono buie sono insicure, allora noi dobbiamo intervenire a tutti i livelli, dai municipi e ai Comuni alla Regione, al Governo affinché si rispettano queste se rispettano queste regole, perché se no, finché non ci sarà il rispetto delle regole
La piccola e media impresa chiuderà e continuerà a chiudere nell'indifferenza della politica e di chi ci governa, perché questo ce lo dobbiamo dire noi dobbiamo mettere al centro dell'attenzione il ruolo della piccola e media impresa, perché se la piccola e media impresa e il 97% dell'economia italiana allora dobbiamo spingere su questa piccola e media impresa perché semmai una presa in giro da tutti quanti noi come associazione e le altre associazioni stanno facendo questo.
Non trattando poi della disparità che c'è, anche perché qui c'è The della disparità tra i due tra gli imprenditori, ma c'è anche la disparità tra i dipendenti, perché noi abbiamo attaccato con le altre associazioni di categoria c'è per esempio i contratti pirata, i contratti tapping cioè non è possibile che ci sono contratti in cui c'è una differenziazione di 6 700 euro Amancio e con la stessa mansione tra un contratto e un altro.
Ci devono stare delle regole che vanno rispettate e non va applicato il contratto minimo, va applicato il contratto giusto, quello che diciamo, che fa vivere anche un dipendente, perché non è possibile che si va a ribasso su tutto dobbiamo andare al rialzo sulle idee perché se il problema dice c'è il calo dei consumi, il calo dei consumi perché la gente non ce la fa più a diciamo a,
Non è più il costo della vita non è più equiparato allo stipendio, cioè il rapporto l'ultimo dato, i saldi
Si stanno facendo in questi giorni i saldi nel comma nell'abbigliamento, i saldi stanno in calo e una torta del 20 25%, ma oltre questo che cosa si deve fare, perché non c'è un rispetto delle regole sui saldi, perché i saldi e non possono essere non possono stare, tre mesi l'anno estivi e tre mesi l'anno invernali vanno riportate le regole, vanno riportate le regole a livello regionale a livello nazionale, il saldo non può essere di inizio stagione. Il saldo delle aste di fine stagione
Perché se no, cioè quando si fa un un imprenditore, quando vende a prezzo normale, non vende più, perché con tutta la concorrenza che c'è con l'on line, perché è ovvio questo noi allora troveremo gli imprenditori italiani che chiudono e invece le piattaforme con i loro proprietari che stanno acquistando il mondo e stanno facendo a chi è più bravo acquistare oppure andare a investire su Marte e noi, biblioteche più che chiudiamo i nostri negozi, ecco, io penso che la politica a tutti i livelli, i partiti a tutti i livelli e spero che Fratelli d'Italia, che hanno sempre avuto una certa sensibilizzazione alla sicura sensibilizzazione sulla difesa del piccolo M. Della piccola e media impresa, ne sia, diciamo, il porta a bandiere di questo, perché questo noi come imprenditori ci aspettiamo come piccole e medie imprese, ecco, noi
Vorremmo, diciamo che ci siano dei segnali forti su questo grazie.
Grazie a lei sostegno Time ci vuole anche controllo, controllo del territorio, poi chiudiamo questo sezione dei panel con Confcooperative, chiedo a Mario Sanfilippo di introdurci in questo discorso, perché il mondo cooperativo ha una caratteristica particolare, tiene insieme l'impresa, la comunità, la mutualità, in una città complessa come Roma, questo modello non può essere deciso nei servizi, nell'agricoltura, nel sociale, nel turismo e nella gestione dei territori. La cooperazione, però, può diventare una risposta concreta, dove il mercato da solo non arriva e dove il pubblico invece arranca. Che ruolo possono avere quindi le cooperative nello sviluppo economico e sociale di Roma, soprattutto nei quartieri più fragili e nelle filiere territoriali
Allora intanto, grazie della domanda, perché comunque pertinente, noi le rispondo subito, la noi difendiamo il capitale umano.
Quindi noi partiamo dalle persone, le persone per noi sono al centro della nostra azione, aggreghiamo persone per sviluppare servizi e questi servizi a disposizione di un nuovo progetto per Roma.
È intervenire nelle reti di prossimità l'erede di prossimità, che noi da sempre cerchiamo di creare sono per le fragilità, per le persone che non hanno.
Agi che non hanno neanche la possibilità di arrivare ad avere nei servizi una risposta.
Noi ci muoviamo in vari campi, dal sociale ai trasporti, all'artigianato, alla salute, alla logistica, ma sempre partendo dal capitale umano, quindi noi promuoviamo e dovremmo sempre di più essere presenti nei territori per promuovere la filiera che porti a una filiera scusi che ha una filiera che,
Scusate.
Scusate.
Se qualcuno dall'altra parte che mi vuole dist.
Code abbiamo, nebbia comunista, non vuole sentire, allora continua scusa.
Allora questa storia è una storia di tanti tanti anni, noi speriamo veramente che ci sia un cambiamento, noi siamo presi.
20.
E siamo presenti a disposizione, ma a disposizione significa nel fare no a disposizione per non fare.
Noi tutti abbiamo passato un momento storico, brutto che è stato il Covid, bisogna solo pensare a quel periodo e vi posso assicurare e voi lo sapete, gli amici della Regione ancora di più le cooperative non si sono mai fermate mai e hanno avuto quella sensibilità di continuare.
Ad assistere persone in vario modo.
Erano presenti nella loro vita, nelle fragilità, quindi il progetto per Roma non parte da qualcosa di astratto, parte da qualcosa che, è vero, è presente, bisogna solo farle emergere.
E per farlo emergere bisogna avere dei tavoli di concertazione, ma nei tavoli di concertazione bisogna dare le regole, rispettarle le regole, essere presenti significa dare il meglio di sé, tutte le associazioni hanno detto più o meno la stessa cosa, anche noi diciamo la stessa cosa, cioè noi tutti siamo presenti, ognuno nel suo settore, ma per fare questo ci vogliono le regole nelle regole, puoi avere sviluppo Roma, una grande città unica al mondo, differentemente non staremmo qui.
A dire cose che non servono a niente e a nessuno, se vogliono la nostra presenza di tutti, la devono ottenere in una forma di vera espressione in qualità.
In servizi di prossimità e in servizi che vanno ad aiutare le fragilità Confcooperative su questo è una battaglia continua, noi stiamo sulle fragilità, dobbiamo continuare questo lavoro, la nostra presenza non verrà mai meno magari critica, ma non verrà mai meno, quindi,
Credo che non ci sono ulteriori parole da dare, solo che auguro che ci sia un cambiamento, ma un cambiamento che possa generare qualcosa che possa aiutare le persone che meritano questo aiuto, comunque, grazie a tutti, ringrazio più anche la musica.
E allora siamo arrivati alla conclusione di questo giro di questo giro del delle associazioni di categoria che vi ringrazio, tutti quanti siete stati molto bravi, chi più chi meno, nei tempi e anche eroici tre, non so quanto fatto dall'inizio alla fine stare seduti sotto il sole non si muovevano perché l'ho visto i bambini minimi movimenti, vi ringrazio e vi invito a con armi in prima fila in maniera tale che proseguiamo del panel.
Grazie mille.
A questo punto chiedo di raggiungerci sul palco al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla vicepresidente della Regione Lazio e assessore attività produttive, Roberta Angelilli, al presidente della commissione Ambiente.
Presidente della commissione Ambiente della Camera dei deputati Mauro Rotelli e al giornalista Roberto in Ciocchi.
Atletico, volete.
Dal Tau.
D'altronde troppo.
Ovviamente stiamo cavalieri e quindi abbiamo lasciato il posto all'ombra alla Vicepresidente.
Io l'ho proposto.
Nel frattempo si va di accomodarvi, vi vedo tutti in piedi, accalcati dietro, c'è un sacco di spazio e ho capito uno ci prova.
Stai convinto, Mauro.
Bene.
Allora, se ci siamo, andiamo avanti, perché poi Marco Perissa, mi sgrida che perdo tempo e andiamo lunghi, partiamo subito, allora chiedeva chiediamo subito dal ministro Francesco Lollobrigida parlando di Roma, in questo caso iniziamo parlando di Roma.
Roma.
La capitale che coltiva, perché poi non tutti lo sanno, ma Roma non è solo la capitale, appunto, ma il comune agricolo più grande d'Italia, un punto, quindi l'incontro di un territorio ricco di prodotti di qualità, l'esempio di come l'Italia sia il modello di qualità agroalimentare come anche riconosciuto dall'Unesco ma è ancora così oggi,
Grazie intanto saluto Marco Perissa, la Federazione di Roma e ovviamente, questa straordinaria iniziativa che ogni anno fa il punto su tante attività.
Inizierei con una piccola correzione, oppure con una sottolineatura del fatto che Roma non è il più grande comune agricolo d'Italia, ma il più grande comune agricolo d'Europa.
Di conseguenza, anche di Italia, ma insomma, non sminuiamo il ruolo di questa città con grande aziende agricole che continuano a produrre con allevamento, che da vanno da straordinarie e aziende che producono latte collegate alla Centrale del latte, che non sempre si fregia di risultati straordinari ma che comunque può e deve migliorare ancora di più nella capacità di assorbire invece le produzioni di qualità di questa città.
Con anche grandi allevamenti ovini, i nostri produttori di pecorino romano, non perché sta a Roma, ma collegato alla filiera del pecorino sardo con di altissima qualità, le nostre produzioni di ortofrutta, di frutta, che uno scopre semplicemente andando in bici.
Uscendo fuori dai percorsi tradizionali di asfalto, scoprendo una città straordinaria, anche legata alle produzioni agricole, e poi ovviamente grande capacità di vendere in maniera adeguata i nostri prodotti che sono legati alla grande ristorazione, ci sono ristoranti di ogni tipo, moltissimi però valorizzano la filiera corta. Vedo qui uno a grandissimo cuoco rappresentante della Federazione Italiana, Cuochi Cerciello che saluto, che ha vinto quest'anno premi straordinari mondiali di cucina, valorizzando i nostri prodotti e creando quel rapporto virtuoso che esiste e qui chiudo tra il Bene creato dai nostri agricoltori, dai nostri allevatori, dai nostri pescatori in Italia che dalla qualità come
Valore intrinseco del prodotto, ma che poi diventa valore economico nella distribuzione e quel valore aggiunto è quello che dà forza all'economia italiana, crea lavoro e crea sviluppo, ovviamente si può fare molto di più in questi anni, devo dire, mentre l'Italia ha cambiato passo la città di Roma,
Non ha avuto lo stesso tipo di approccio alla valorizzazione di queste filiere, se non grazie ai nostri imprenditori con un'amministrazione comunale che, non sempre, devo dire, è stata all'altezza di cogliere questa straordinaria occasione di considerare il comune agricolo questa prospettiva come una grande potenzialità per la città cosa diversa lo devo dire ma sono anche un po'di parte da questo punto di vista, è stato il lavoro che la Regione ha fatto, grazie sicuramente a Roberta Angelilli come vicepresidente e capace nel settore delle attività produttive di valorizzare le filiere di trasformazione, ma anche al collega Giancarlo Righini, che è assessore e li dimostriamo anche una capacità di saper scegliere al bilancio
E all'agricoltura è l'unico caso in Italia in cui si abbinano queste due le deleghe, il portafoglio e il settore primario nelle Giunte precedenti l'agricoltura era l'ultima nella filiera devo dire che con la Giunta Rocca si è rimessa al centro dello sviluppo della regione.
Grazie, grazie Ministro.
Partendo da quello che ho appena detto, lei proseguirà quindi con la vicepresidente Angelilli proprio perché la Regione Lazio sta inanellando una serie di risultati economici straordinari, ormai era all'ordine del giorno, solo per citarne alcuni. La crescita allo 0.6 del Pil sulla media nazionale, l'aumento degli occupati sempre dello 0 0.6% e il fatto che il Lazio sia la prima regione italiana per crescita di imprese con incremento leggo del 2,07% nel 2025 tutti i fattori di una gestione l'abbiamo detto poco fa, assolutamente non casuale, ma di un ottimo lavoro di squadra dello sblocco dei lavori di assessorati di contro Roma risulta un po'più confusa su cui non sia sui fronti delle reti di imprese delle botteghe storiche, proprio l'attività del centro storico, che è un mondo a sé, il discorso degli ambulanti, insomma tutto e così via su tanti altri argomenti, fino a culminare con la recentissima sostituzione dell'assessore alle attività produttive di Roma, Capitale
Come pensa che si possa aiutare quindi, a questo punto noi titolo del nostro della nostra piazza Italia di quest'anno e riscatto capitale, come pensa che si possa aiutare a rilanciare la città su questi fronti?
Allora, grazie Stefano buonasera a tutti. Ovviamente ringrazio il partito, in particolare il presidente Perissa, quindi grazie Marco over, questa straordinaria e organizzazione e e saluto poi tutti gli ospiti in particolare e il ministro Lollobrigida allora hai citato tre dati. Voglio sottolineare anch'io quindi faccio come ha fatto Francesco, sono tre record nazionali, quindi sono dei record importanti, frutto di un lavoro molto intenso. Mi fa piacere però ci darne anche altri due. Ne potrei citare molti di più, però questi due sono due dati molto significativi, e cioè la Regione Lazio è la seconda economia italiana in termini di Pil e ha raggiunto la cifra record di 36 miliardi di euro nell'ex porta sono cifre significative che segnano un cambio di passo in maniera oggettiva in maniera concreta, e devo aggiungere che non è stato facile e questa difficoltà l'abbiamo condivisa come Giunta, ma in particolare Francesco Lollobrigida ha ha citato il l'Assessore al Bilancio Righini, e dobbiamo dire che siamo partiti parecchio svantaggiati parecchio svantaggiati e il e il tema non era solo un tema reputazionale che pure c'era c'era una situazione della Regione Lazio che viveva una crisi reputazionale usciva da tanti scandali, il più famoso di tutti. È lo scandalo delle mascherine, però il tema reputazionale veniva in secondo piano rispetto alla situazione dei conti che abbiamo ereditato e attenzione. Non parlo neanche del debito, che pure era estremamente rilevante. Io parlo e cito la Corte dei Conti quindi a un giudizio assolutamente oggettivo è asettico. Quando noi siamo entrati in Regione Lazio, la Corte dei Conti ha certificato un caos contabile. Ora
Parlare di caos contabile vuol dire dare un giudizio veramente duro, veramente definitivo e, ovviamente, un caos contabile che eredi davamo c'è stato. Non c'è stato un momento in cui ci siamo battuti perché sapevamo che c'era questa situazione e quindi ci siamo rimboccati le maniche per una risalita una risalita che è stata fatta di conti in ordine, questa è la ricetta corti in ordine, abbiamo eliminato tutti gli sprechi perché c'erano parecchi e sprechi che incidevano in maniera importante e sottraevano risorse preziose e abbiamo puntato sugli investimenti e quindi
Razionalizzare tutto, senza aggiungere debito e utilizzando bene i fondi europei qui, se mi permetti diciamo è vero che qualcuno mi potrebbe dire ti piace vincere facile perché io sono stata vent'anni a Bruxelles, quindi è ovvio che era la materia mia tant'è che io ho voluto fortemente le attività produttive ho voluto fortemente la gestione dei fondi Fares,
Però noi dico sempre due esempi che però sono forti sono importanti, noi abbiamo avuto due primati, il primo siamo stati la prima Regione italiana a riprogrammare i fondi europei portando a casa 240 milioni di euro, e questo è stato un successo clamoroso perché siamo stati i primi avevamo le idee chiare, sappia, sapevamo su cosa puntare, tra l'altro apro una piccola parentesi, la metà di questi fondi. Abbiamo deciso di investirli in housing sociale, quindi per dire che,
E c'è la possibilità di utilizzare i fondi europei per cose concrete che fanno la differenza e poi un un altro elemento importante è che noi siamo l'unica regione italiana può testimoniarlo davanti a me ho Massimo Tabacchiera che ha partecipato a un evento qualche giorno fa siamo l'unica regione italiana che si è dotata di un piano industriale, quindi le associazioni, come dire si riuniscono, c'è un un Dibba, non c'è tanto un dibattito, c'è proprio una,
Una decisione, una concertazione condivisa su,
Come spendere i fondi europei e considerate che il piano industriale 2025 2026 Cuba la cifra record di 1 miliardo di euro per le imprese. Questi sono fatti che voglio dire, mi fa piacere esibire in una come dire ko, con degli autorevoli ospiti, ma anche in un'assemblea di partito, perché ovviamente io vengo da questo partito e quindi orgogliosamente, siccome il partito mi ha dato la possibilità di candidarmi e di come dire di essere nominata assessore, io sono qui anche dopo due anni e mezzo dopo tre anni a dire è stato un duro lavoro, ma siamo arrivati all'obiettivo. Per me questo è molto importante. Allora però vengo alla tua domanda e la domanda allo. Siccome qui si parla di riscatto capitale, allora voglio con due premesse allora io sono di Roma, quindi non parlerò mai male di Roma perché Roma è Roma per me rimane caput mundi, quindi io amo la mia città, mi sento profondamente romana, quindi io non parlerò mai di Roma senza senso, tanto per fare polemica, tanto per fare la negativa. Mai però però però però e sapete anche lo sanno soprattutto i presidenti delle associazioni saluto, Andrea Sheva larga e che io sono molto istituzionale quando rappresento le istituzioni, quindi per me vale sempre solo la bandiera italiana quando si rappresentano le istituzioni, come mi insegna, come mi ha sempre insegnato anche la nostra presidente del Consiglio, Giorgia, Meloni e ma battute a parte io voglio fare, voglio lanciare una sfida capitale, allora noi
Ovviamente, siccome facciamo tanta attrazione investimenti e tanta internazionalizzazione, facciamo anche delle missioni di sistema, quindi ultimamente siamo andati a New York, siamo stati a Tokyo e a Londra, a Parigi, allora, quando all'estero ti dicono di dove sei e dici sono di Roma gli occhi a cuoricino no ok proprio le persone che dicono Roma ma Roma è meravigliosa, io amo Roma, la adoro ovviamente il grande e potente richiamo è il richiamo della bellezza e siamo insuperabili, no, la bellezza e voglio dire della storia.
E dell'architettura, ma anche dell'ambiente e e se vogliamo anche poi del del del vivere, bene, del mangiare bene del clima, no, quindi da questo punto di vista siamo imbattibili e giustamente no, ah, anche l'amministrazione comunale si vanta dei dati record sul turismo, sui grandi eventi e sulla cultura e nessuno li nega. Questi dati da record non li nego, anzi, come diceva Tabacchiera, sono dati importanti consolidati, ma la vera domanda è soltanto a Roma c'è il boom del turismo,
La risposta è no. Dopo il Covid c'è stato un boom del turismo in tutto il mondo, però il problema è un altro, e cioè ci basta il turismo, cioè ci basta quello che siamo sempre stati su cui dobbiamo continuare a insistere che dobbiamo sicuramente valorizzare, che dobbiamo proteggere, che dobbiamo mettere a valore, ma questo ci basta, la risposta è no. Infatti, appunto, se vai all'estero Roma è considerata un po'il più il posto più bello del mondo, ma non ha nessuna identità, non ha nessuna riconoscibilità rispetto a quelle che sono le sfide di questo momento e le sfide di la la sfida. La macro sfida di questo momento è l'innovazione che vuol dire innovazione, innovazione vuol dire e competitività, vuol dire imprese competitive e vuol dire è un ecosistema collegato tra imprese, università, centri di ricerca,
E questa riconoscibilità in termini di innovazione. Roma, non ce, l'ha, Roma, non ce l'ha e allora qualcuno potrebbe dire che vuol dire che non ce l'ha non ha le condizioni a tutte le condizioni, perché sicuramente questa riconoscibilità c'è la New York, c'è la Tokyo, questa riconoscibilità c'è la Londra, questa riconoscibilità c'è la Parigi e come è stato detto prima ce l'ha anche Milano, quando Roma più Università di Milano ha più centri di ricerca di Milano. Non so adesso no, non so fare un paragone in termini di imprese, ma noi abbiamo 600.000 imprese tra micro, imprese e multinazionali, quindi è evidente che abbiamo un patrimonio imprenditoriale di che è, insomma ci permetterebbe di essere super competitivi. E allora questa è la sfida e su questo Roma è indietro su questo Roma è indietro. Questo credo debba essere un dibattito anche politico, anche in vista della prossima campagna elettorale, ma non soltanto come tema politico, ma come tema di prospettiva di questa città, di sviluppo di competitività perché perché, se non sei il numero uno e se non c'è una riconoscibilità sei fuori dalla competitività delle grandi capitali europee e mondiali e questa è, diciamo e questo ritardo noi non ce lo possiamo permettere. Quindi questa è la sfida che io lancio la sfida capitale
Grazie, Assessore, questo punto andiamo avanti.
Si squaglia.
Il nostro, l'onorevole Mauro Rotelli, se giustamente la presidente della commissione Ambiente, quindi lo sta testando proprio non possiamo che farle una domanda spontanea, una domanda di estrema attualità, estremissima attualità tra legata alla resilienza delle città nei confronti di ondate di calore.
Con unità, ovviamente, poi anche alluvioni disastrose quali sono, a suo avviso, le iniziative che una capitale come come Roma, appunto, può porre in essere, e già che ci siamo le aggiungo una seconda domanda perché ovviamente segue direttamente anche un discorso legato alle calamità legate al dissesto della fragilità del nostro territorio che riguardano anche Roma proprio recentemente c'è stato un caso nella parte di Roma Nord, Isola, Farnese è il borgo che sta venendo giù letteralmente,
Cosa abbiamo fatto in quella direzione, in questo caso a livello nazionale e cosa dovremmo fare nei prossimi anni?
Ciao, Stefano, intanto mi permetto di dire che sicuramente noi risponderemo in maniera molto più celere, stringata, ma non solo perché abbiamo capito, insomma, che i tempi sono contingentati, ma anche proprio per questioni climatiche, fammi ringraziare naturalmente Marco Perissa alla federazione romana e anche il coordinamento regionale e ringraziarli per questo appuntamento salutare. Roberta Roberta naturalmente Francesco N per dirvi che sì, si può fare tanto, anzi, l'invito è quello di tenere d'occhio soprattutto quelli che sono state le cosiddette iniziative portate avanti dalla giunta, e questo mi rifaccio soprattutto nei confronti di chi rappresenta in questo momento l'alternativa all'interno del Campidoglio perché ricordo che, per esempio sono stati stanziati circa 200 milioni di euro nel PNRR per, diciamo, Alverà, riforestare le 14 Aree urbane e nazionali, tra cui naturalmente c'è anche Roma, siccome noi sappiamo che da questo punto di vista tutto dobbiamo fare tranne che farci trascinare degli e negli interventi di carattere ideologici no dei ideologico dettati da ideologie che poi, alla fine, non portano nulla di concreto. Sicuramente un'attenzione particolare a quello che è l'organizzazione e la riorganizzazione del verde urbano della città può sicuramente aiutare dal punto di vista climatica, altrimenti l'aiuto potrebbe derivare soltanto nel andarsi a chiudere in un centro commerciale, come magari qualche volta suggerito, anche, diciamo, delle amministrazioni locali. Sappiamo perfettamente per il lavoro che è stato fatto dal ministro Lollobrigida a livello nazionale, con il ministero dell'Agricoltura che l'uomo deve essere al centro di questa gestione del territorio perché, anche se le graduatorie, le statistiche nazionali ci dicono che ormai è il territorio nazionale è diviso in 30 30 30, decidiamo così tra aree urbane, aree forestali cosiddette e aree invece agricole. Purtroppo, la parte di foresta alcune volte non è proprio foresta come la si vorrebbe a sinistra, assolutamente così lasciata al caso nel quale l'uomo non deve neanche mettere piede, perché è una foresta di quel tipo diventa un problema dal punto di vista gestionale e anche climatico, perché gli incendi sono e lo vediamo per esempio in Spagna, purtroppo in queste ore strettamente collegati alla mala gestione di questi spazi. Ebbene, io credo che ci si possa fare una grande attenzione su questo aspetto del verde pubblico, perché Roma ha tante possibilità e tante capacità. Da questo punto di vista, come lo si deve fare di A&T, si deve fare molta attenzione sulla vicenda del consumo di suolo, per citare uno dei provvedimenti ultimi a livello parlamentare, il Piano casa da poco approvato da entrambe le Camere. Sappiamo che l'obiettivo è rimettere in circolazione all'incirca 60.000
Immobili, no, 60.000 case che non possono essere assegnate in tutt'Italia perché in una condizione di non assegnabilità, ma c'è da dire che spinge tantissimo su quello che è il consumo di suolo zero, che invece anche nella capitale, e anche con queste giunte e andare avanti in maniera assolutamente importante, ricordo che nel 2024 Roma abbia consumato circa 65 70 ettari di suolo ulteriore e si piazza al terzo o quarto posto a livello nazionale come consumo di suolo. Al di là di quello che poi si dice nei talk e negli appuntamenti e io ritengo che un altro aspetto fondamentale è molto importante possa essere quella di una diciamo fatta bene organizzata, economia circolare che molto promette all'area metropolitana, manca. Grazie Mauro, veramente
Diretto rapido, si vedeva il caldo picchia.
A questo punto chiedo a Roberto in ciò che oggi io sto impropriamente ricoprendo il tuo ruolo posso, posso permettermi di 30 secondi su Roma perché vi ascolta come no, certo, ho un pensiero romantico mio nonno era del 1903 abitava al quartiere Aurelio e quando doveva andare in centro cioè attraversare il ponte diceva attorno all'ora di pranzo vado a Roma e questa cosa anche ascoltandovi la gestione di una delle città più grandi e complicate del mondo.
Ma anche la gestione di una poesia, come si gestisce una poesia e bisogna farlo un pensiero che mi è venuto ascoltando, ma intanto adesso ti lascio proprio la parola anche perché, oltre a darmi un voto siccome of condotto oggi da te mi serve per forza, chiaramente ti chiedo di prendere in mano la situazione e approfittare appunto alla presenza del ministro Lollobrigida per poi qualche domanda di carattere nazionale, allora due o tre domande veloci, ministro, ho visto la sua presenza un po'più larghe rispetto al focus di questo evento, allora prima di carattere internazionale, e parliamo della settimana da settimana, lo stretto di Hormuz. Le preoccupazioni e le previsioni
Tutti gli accordi fino a questo momento non stati carta straccia, la guerra è sempre ripresa, ripresa anche nelle ultime ore le attacco anche ad Hormuz dell'America, dall'altra parte, invece, l'Iran che ha bombardato le basi né dell'area americane ministro, questa situazione oltre che drammatica altamente preoccupante per l'economia quanto impatta direttamente sul segmento agricoltura.
Grazie intanto dei saluto la tua.
Poesia su Roma, sempre suggestiva, torniamo alla vicenda, invece legata alle questioni di carattere geopolitico che impattano sempre su tutto quello che avviene nel mondo, in un mercato globale privo di regole ormai dal 2019, non esistono più regole di mercato, quindi qualsiasi cosa accade impatta anche sul mercato di conseguenza sul sistema produttivo, sulle filiere produttive, sulle imprese anch'io,
Saluto il presidente di Confcommercio e presidente Confesercenti Massimo Tabacchiera nel suo doppio ruolo e tutti gli altri rappresentanti dell'economia romana e non solo, peraltro, con loro collaborò attivamente nella valorizzazione dei prodotti, in particolare con Fipe Confcommercio e con tutti gli esercenti del settore sono fondamentali a dare valore ai prodotti che vengono realizzati il costo di produzione impatta sul carrello della spesa.
Noi paghiamo di più i prodotti quando il costo della produzione si eleva, quando noi vediamo che aumentano, non è responsabilità di speculazioni particolare, qualche volta c'è ma estremamente rara.
È quando aumenta il carburante che le imbarcazioni che escono in mare hanno un costo molto più elevato e il pesce di conseguenza costa di più se i fertilizzanti aumentano in termini di costi.
Aumenta il prezzo che gli agricoltori pagano per produrre e, di conseguenza, il prezzo aumenta al carrello.
Tutti gli altri anelli della catena distributiva ovviamente hanno gli stessi problemi, ma mi attengo all'agricoltura.
Che cosa c'è di sbagliato, secondo me, è che noi non siamo stati in grado di prevedere momenti come questi?
è falso che la guerra è tornata a influenzare le nostre scelte, la guerra russa ucraina, piuttosto che Hormuz in maniera scoordinata rispetto alla linea temporale, le guerre non erano sparite, noi abbiamo avuto una comunicazione che ha fatto sparire la percezione che le generazioni che ci hanno preceduto avevano chiaro può accadere in qualsiasi momento qualcosa che influenzerà la tua economia.
Mentre però i nostri nonni, compreso probabilmente tuo nonno dell'Aurelio, si preoccupava dell'eventualità delle guerre, dell'eventualità.
Delle crisi economiche, dell'eventualità, dei mo, degli aumenti, dei costi delle carestie, le nostre generazioni hanno pensato bene che questo non potesse più accadere e quindi non si sono preparate, avendo chiaro il fatto che dovevano vedere ca avere catene di approvvigionamento certe.
Quindi hanno cominciato a pensare che approvvigionarsi a basso costo in alcune fasi della storia fosse la soluzione.
Certo che comprare da agricoltori che vengono magari sfruttati da bambini senza rispetto delle norme dell'ambiente costa meno quando noi troviamo sugli scaffali, i prodotti che costano pochissimo, magari le ha realizzato un bambino di 12 anni, magari hanno usato agrofarmaci che qui sono vietati da decenni tu li compri e pensa di aver fatto un buon affare così vale per le catene di approvvigionamento e l'abbiamo visto con l'energia che la facciamo a fare l'energia in Europa, in fondo ce la danno a basso costo, altri finché non te l'hanno fatta pagare di più non te l'hanno data proprio vale pure per il cibo.
Noi dobbiamo prevedere che queste crisi Hormuz è uno degli otto colli di bottiglia che esistono al mondo, vale per Gibilterra, vale per Suez, vale per Malacca, vale per tutti i luoghi, nel mondo dove passano tutte le merci come fossero imbuti dovunque si chiudono, tu ne subisce un danno, ti mancano gli idrocarburi, ti mancano i fertilizzanti e ti manca il cibo, che per noi ha un doppio valore, quello del consumo interno ma anche quello della trasformazione, essendo noi una nazione ad alta esportazione ad alto valore aggiunto che gli dà l'esportazione in termini di ricchezza e lavoro, la quello che è stato sbagliato e non prevedere tutto questo. Chi è che ha sbagliato noi no, noi lo diciamo da anni
Decenni che noi conservatori diciamo l'Europa si deve svegliare e svegliare significa semplicemente prendere in considerazione quello che era scritto nei Trattati di Roma nei Trattati di Roma.
Lì i sei Stati fondatori che non si amavano tra loro ancoravano i morti in casa, le macerie delle distruzioni della seconda guerra mondiale si misero insieme per raggiungere due cose pace e prosperità per i loro popoli, però anche all'epoca non è che si mettessero d'accordo su tutto ha bocciarono un mercato unico all'epoca,
Rinunciarono a quello che era il principio della CECA, nel 57 avevano nella c'è l'idea di condividere Carbone acciaio, non se ne parlò per niente di questo in maniera seria, si parlò di agricoltura perché era l'unica forma di resilienza del nostro sistema produttivo, l'agricoltura era indispensabile a garantire sicurezza alimentare e manutenzione dell'ambiente, cioè a evitare lo spopolamento delle campagne e avrebbe portato dissesto idrogeologico. E oggi ovviamente anche
Impedire il contrasto al cambio climatico e ai suoi effetti. Soprattutto, allora noi dobbiamo tornare a un modello che preveda tutto questo, che elimini dalla testa io spero anche della sinistra, ma la sinistra, il Green Deal ce, l'ha piantato in testa e le follie ideologiche che hanno indebolito il nostro sistema industriale nel nostro sistema agricolo sono frutto di degenerazioni ideologiche che ci hanno portato a non prevedere quello che i nostri nonni prevedevano di mettersi al sicuro di avere coltivazioni che in quel momento potrebbero non servirti ma che nel momento in cui ti tagliano le catene di approvvigionamento derivanti da altri luoghi tu ti permettono di sopravvivere e l'agricoltura si chiama settore primario.
Non perché l'abbiamo deciso noi, perché se togli quel pezzo alla tua economia, la tua economia implode, di conseguenza, implode anche il tuo sistema produttivo e se tu non hai, capacità di resilienza e forza economica, prosperità non sei in grado nemmeno di garantire la pace perché se sei debolezza è ininfluente e l'Europa attualmente è risultata ininfluente nei processi internazionali perché è meno competitiva in termini economici secondo e ultimo terzo e ultimo aspetto,
Che però vale ed è questo che spesso anche la sinistra italiana dimentica, oltre dimenticare i bambini di 12 anni che vengono sfruttati per loro. Il problema è al limite, aumentare le norme e la rigidità delle norme sul piano europeo senza tener conto della concorrenza degli altri. È un processo di instabilità che mette a rischio la democrazia. Qual è la questione che noi stiamo oggi intravedendo? Noi abbiamo l'Europa che ha smesso di crescere è ancora molto forte, ma ha smesso di crescere e abbiamo dei cattivi maestri. Sempre a sinistra, guarda Prodi, guarda da d'Alema che guardano con grande simpatia ad economie che vengono indicate come esempio la Cina
La Cina viaggia veloce, ci mancherebbe, altro ha raggiunto l'Europa in termini di crescita sono i più veloci di tutti, ma che è una cosa, però la libertà, ma la mattina un cittadino europeo statunitense si alza e può decidere quello che fa, può più o meno essere sereno che non lo mettono in qualche campo ecco in Cina l'economia viaggia veloce, ma la libertà è scomparsa.
Qual è il rischio per noi dice però un problema dei cinesi, ma il rischio per noi e che a un certo punto i nostri popoli, se privati della certezza che le nostre istituzioni democratiche gli garantiscono prosperità, possano essere tentati come all'inizio del 900 di dire meglio meno democrazia, meglio, meno libertà, per avere maggiore sicurezza e maggiore prosperità, e questo per me è il rischio maggiore. Quindi noi dobbiamo oggi tener conto degli accadimenti, come quello di Hormuz, dell'aggressione della Russia all'Ucraina, del fatto che non c'eravamo accorti esosa Zara qualche giorno fa, che c'era stata una guerra anche prima Jugoslavia, che aveva devastato quelle nazioni, influendo meno economicamente su di noi, però, influendo invece sul quadro di percezione dell'assenza di guerra in Europa, che non ho capito bene perché si racconta come pace di 80 anni e tornare a prevedere con modelli applicativi che significa, se accade questo, come possiamo resistere e ricominciare a garantire ricchezza, produttività ai nostri popoli ovviamente l'influsso di Hormuz ha un influsso oggettivo che c'è. Non siamo in grado di influire in maniera decisiva su questo siamo in grado di pensare che cosa potremmo fare per tornare ad essere influenti in futuro e pare che un minimo di risveglio, grazie in particolare a Giorgia Meloni, perché è innegabile che l'Europa ha cambiato atteggiamento grazie all'atteggiamento italiano, deciso del quale lo diciamo con chiarezza anche agli amici della sinistra.
Non stanno beneficiando solo gli italiani, tutti gli europei e quando Giorgia Meloni è tornata in Europa a fare L Italia, la nazione più forte dal punto di vista delle imprese, della produttività, della cultura, della capacità dell'identità della storia in Europa non ci hanno visti come ho questi son venuti a rompere le scatole hanno affermato finalmente siete tornati a fare il vostro dovere di essere avanguardia culturale, politica,
Il ministro solo un'altra domanda Veloso, veloce, però di di grande importanza e attualità lei prima ha detto prosperità, si riferiva i Trattati di Roma, no, uno degli obiettivi, la prosperità, l'obiettivo di tutti i governi, in tutti i tempi però deve far rima con stabilità prima si è parlato molto nel quale il precedente della stabilità di questo governo la stabilità del governo Meloni,
Le chiedo legge elettorale, ministro.
Il suo pensiero sullo stato dell'arte farla o non farla cambiarla, problemi ovviamente un tema ampio, però, insomma, volevo sentire il suo pensiero, lei ovviamente interessante, ci arrivo subito, però una cosa dei Trattati di Roma che poi diventa divertente il prossimo anno festeggiamo i Trattati di Roma 25 marzo, 57 25 marzo, 2027 grande evento e sarà importante per tutti, lo festeggeranno tutti
Però a me piace ricordare anche che quell'Europa, lì, che è la nostra Europa, quella dei Trattati di Roma, venne votata da tutti i partiti, i Trattati di Roma verrà Rappler approvati dai democristiani, dai socialdemocratici, dai repubblicani, dai liberali, dai missini, dai monarchici, solo due forze politiche una per metà i socialisti votarono contro non accettarono l'Europa
I comunisti ed il problema è che finché non se ne sono interessati, l'Europa ha funzionato e quando hanno cominciato ad importare le loro deriva ideologica all'interno del consesso europeo che l'Europa si è fermata a guardate la linea temporale non lo dico come commento abbastanza lineare, Detto questo stabilità come funziona l'Europa un po'complessa, Roberta, la conosce e quindi non lo sto dicendo né per lei né per i parlamentari europei, però diciamo
Finché uno non si interessa di come funziona l'Europa non conosce un meccanismo perverso che poteva funzionare quando erano sei nazioni, anche con grandi difficoltà, quando sono 27. È un meccanismo farraginoso in cui prevale la burocrazia rispetto alla politica, ora la burocrazia ha la sua importanza. 37.000 burocrati al Parlamento europeo hanno un'importanza teoricamente strategica, ma non dovrebbero decidere. Dovrebbero mettere a terra le decisioni dei popoli attraverso i loro governi alla attraverso il Parlamento europeo, non accade. Questo tende ad essere prevalente la burocrazia, cioè lì a Bruxelles, dove peraltro lo faccio sempre come battuta, manca il sole quando manca la vitamina D
Si creano dei problemi che impattano anche sulla capacità di ragionare quindi troppo a lungo lo sanno, i nostri parlamentari non ci devono stare, devono prendere i nostri diplomatici anche delle pasticche di vitamina D, per riuscire a rimanere lucidi, lo glielo danno come indicazione lo consiglio anche i broker fare lunghe vacanze a Roma o in Italia per migliorare la percezione delle cose che vanno fatte che succede che li decide il,
Il Parlamento europeo poco troppo poco decide il gruppo dei leader nazionali e decidono i ministri dei singoli settori intorno a un tavolo tu hai 27 persone, 27.
Persone e i parlamentari europei sono 700 e rotti no, ecco, Parlamento vota nei tavoli invece dei ministri, non si vota, si discute e poi alla fine il voto con una serie di Mecca e poi si vedono in 3 e cercano di prendere una decisione ultimativa quando tu ha iniziato a discutere è finito di discutere nel frattempo sono successe nel mondo.
Centinaia di cose, e quindi la capacità di reazione è molto scarna. Qual è la cosa, però, che ti può aiutare, ti può aiutare un dialogo nel tempo, nel senso tu dialoghi con un tuo collega, costruisce un percorso, ti dici delle cose, oggi comincia affidarti, crei le condizioni perché la tua burocrazia nazionale possa dialogare con la burocrazia dell'altra nazione o delle altre nazioni e quindi costruisce un percorso che ti porta a qualche risultato. Che succede che ti ha stabilità inizia, lo dico con l'agricoltura zappa, il terreno poi ci mette il seme, poi aspetta che passa l'inverno, poi cresce la pianta e poi raccoglie. Ci vuole tempo. Quello che l'Italia in questi
3 anni e 10 mesi è riuscita a fare, cioè oggi stiamo raccogliendo tanti risultati, comprese 10 miliardi in più agli agricoltori italiani rispetto alla proposta della Commissione, i risultati in tanti altri settori che abbiamo ottenuto, il cambio della politica sulla migrazione, le scelte di indirizzo sul Green Deal di revisione di un approccio ideologico che frena l'industria nazionale solo che la stabilità serve all'Europa tutta, quindi, se uno ci avesse per cinque anni gli stessi ministri o gli stessi governi, sarebbe più facile. Tu invece vedi c'era una pubblicità a un tempo. Non so se era forza 4 gioco in cui tu devi in televisione che te spaventava molto da bambini. Quando sbagliava il bambino, sparivano non solo quelli della mia generazione, se la ricordano nel tavolo dei ministri, è un po'così stanno nazioni come la Grecia, che ha cambiato quattro ministri in tre anni la Bulgaria ne ha cambiati 5 turni, non fa in tempo. A conoscerlo, è quella già cambiato. È difficile portare avanti un ragionamento, quindi, che succede se tu sei il bambino che scompare, cioè se il governo instabile
E nel frattempo quelli più stabili che hanno una durata maggiore, intanto si portano avanti, avevano chiesto una cosa e tu gliel'aveva fatta poi cambia ministro, loro si scordano che ti devono restituire il favore. L'Italia in questi anni ha costruito un sistema di alleanze, ha portato a casa tante questioni importantissime sul cambio degli approcci commerciali, che vedono approcci commerciali che avvantaggiano alcuni settori nostri e non svantaggiano quelli che invece sono più sensibili. Guardate l'India, guardate l'accordo con l'Australia, guardate l'accordo col Messico
Guardate come abbiamo cambiato la vicenda Mercosur prima di votarlo tenendolo fermo, fino a aver ottenuto i 10 miliardi di cui sopra lo abbiamo usato più che altro per quello, ma anche norme di maggiore sicurezza per il nostro sistema agroalimentare, quindi chi è stabile ha un vantaggio competitivo prima la Germania,
Tre governi in 30 anni.
La Francia, governi che iniziano e finiscono più o meno con un periodo di stabilità, quasi tutte le nazioni avevano una stabilità che li ha portati sempre a riuscire a poter delineare quali erano gli indirizzi in Europa e a beneficiarne anche sul piano nazionale, perché se tu sei produttori di vino s'è interessata Albino se 6 Tedesco 6 produttore di macchine o di armi è sempre interessata quelle piuttosto che al vino, al riso o ad altro ma vale per tutti i settori quindi la stabilità ci ha garantito in questi anni.
La tenuta di un sistema, la stabilità, va preservata, avendo sempre lo stesso governo al potere, no, chiariamoci, non è questo l'obiettivo, è avere gli stessi interessi da curare, a prescindere dal Governo che pro tempore a questo tipo di ruolo, questo l'Italia non è stata in grado di costruire nella Seconda Repubblica in particolare perché nella Prima Repubblica,
Cambiavano i ministri, ma la linea era quella, rimaneva più o meno l'apparato legato al pentapartito, tendenzialmente alla Democrazia cristiana. Ecco, io auspico e spero che si abbia in Italia la certezza di permanenza di un Governo quale se sia per un periodo in grado di dotarsi di una strategia di investimento e non di raccolta di consensi che è quello che purtroppo è avvenuto nelle fasi precedenti la legge elettorale quindi a questo serve è inutile che ci raccontano o ci raccontiamo che ci permetterà di vincere la legge elettorale, non ti permette di vincere la legge elettorale, ti permette di avere l'obiettivo che, vuoi oggi Fratelli d'Italia, il centrodestra, stanno chiedendo alla nazione di poter avere una legge
Che garantisca stabilità dall'altra parte sembra invece difendersi il principio del ti facciamo sapere voi tu intanto vai a votare, a decidere o da una forza politica per fare un governo, ti facciamo sapere poi, se sarà quella formula sarà un'altra, cioè quella che per 11 anni abbiamo avuto,
In maniera evidente a tutti, davanti ai nostri occhi, quando uno votava 5 Stelle li trovava alleati con la Lega, votava Lega ladrona alleati coi 5 Stelle, poi votava Partito Democratico e li trovava alleati con i 5 Stelle e la Lega e Forza Italia, insomma, in un quadro che evidentemente respinge dalle urne quelli che invece intendono entrarci per poter, come la nostra Costituzione dice decidere che cosa deve avvenire con un meccanismo che si chiama di rappresentanza, non di carta bianca, che ha un altro tipo di modello che evidentemente non fa parte dei principi che vengono sanciti dai padri costituenti e quindi dovremmo richiamarlo tutti insieme. Il principio di garantire stabilità, garantire un metodo per averla che passa per la legge elettorale. Poi i cittadini scelgono chi eleggere e come farsi governare, come avviene anche nei comuni
Peraltro, dove c'è un sistema di questa natura e come si nota una certa maggiore stabilità, come avviene nelle regioni dove si nota una certa stabilità e quindi possibilità di programmare, non si capisce bene perché il Sindaco di Roma si candidi per avere stabilità per cinque anni però contesta il fatto che a livello nazionale i cittadini possono avere esattamente lo stesso metodo.
Grazie grazie a tutti voi allora.
Per i primi interventi interessantissimi io chiamo sul palco intanto Antonio Giordano, per passare il testimone e proseguire con il programma della giornata.
Uscendo.
Quattro più uno
E allora eccoci pronti per il prossimo giro, Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, Mario Sechi lo descrivono come dice Wikipedia, giornalista italiano, che è la cosa più bella che si possa dire.
Coro sardo, benissimo, Maurizio Leo viceministro all'Economia, Giancarlo Righini, assessore al Bilancio e all'Agricoltura.
Alla Regione, Regione Lazio e prima di tutto il mio amico Luca Sbardella, in questo caso non sei come coordinatore regionale della Sicilia, ma non è poca roba e sicuramente membro del nostro ufficio organizzazione del partito.
Grazie, Antonio e io innanzitutto voglio ringraziare Marco Perissa per aver organizzato questo evento organizzato benissimo e ma più che altro, voglio ringraziare voi che state qui ad ascoltarci e vedo che, a differenza di ieri, il lato sinistro oggi è vuoto perché questo sole, diciamo è impegnativo e vedete,
Noi a Roma finiamo siamo uscendo da un Giubileo che ci stiamo chiedendo se è stata un'occasione Manta, mancata o un successo, sicuramente la città ha avuto ha potuto beneficiare di un'enorme mole di fondi che sono stati stanziati, così come diceva ieri Trancassini noi la scorsa legislatura avevamo a lungo, rivendicato a lungo chiesto al governo di sinistra di stanziare i fondi necessari, i fondi che Roma Ameri dai fondi che,
Roma, di cui Roma ha diritto e di cui tutte le capitali europee beneficiano dai propri stati e andati al governo. Non abbiamo fatto altro che mantenere la parola, cioè abbiamo dato a Roma ciò che merita riservato a Roma, ciò che merita, senza preoccuparci se l'Amministrazione comunale fosse di destra o di sinistra, così come una maggioranza seria fa e adesso noi la vera preoccupazione è capire se questi fondi, se questa enorme mole di fondi siano stati spesi bene, siano stati impiegati perbene, perché la vera sfida quale è e quella che i fondi stanziati per un evento straordinario come il Giubileo rimangano poi in servizi infrastrutture in decoro che questa città ha di cui questa città ha bisogno e di cui i cittadini romani hanno diritto, che rimanga ben oltre l'evento straordinario del Giubileo. E allora adesso
Noi abbiamo sicuramente anche stiamo andando oltre, perché stiamo approvando, l'abbiamo già approvato alla Camera, siamo l'abbiamo, ahimè, anche se la sinistra non ha fatto la sua parte, abbiamo anche approvato un provvedimento, una riforma costituzionale che riconosce a Roma non solo quelli, i fondi glieli abbiamo già dati, gli riconosce uno status straordinario, che è quello che merita la capitale d'Italia che di cui noi, come sappiamo, come sapete, chiediamo addirittura che venga riconosciuta come capitale d'Europa, e allora noi manteniamo la nostra serietà e riconosciamo a Roma quello che ri, che riteniamo abbia di cui abbia bisogno per diventare la grande capitale di chi di che abbiamo in mente adesso. La vera sfida è se il Sindaco di Roma, che
Diciamo, cerchiamo di riscattare, per questo nasce il re sì, ma si parla di riscatto capitale perché Roma ha bisogno veramente di un riscatto, ha bisogno di riscatto, ha bisogno di riscatto il centrodestra romano per riprendere in mano questa città e portarla veramente a tornare grande come merita di essere e io vi ringrazio e lascio la parola al mio collega e amico Antonio che condurrà questa parte.
Grande Luca, allora ho ricevuto una richiesta dal viceministro Leo di poter essere interrogato per primo.
E non lo so, non non ero così sicuro, ma, tenuto conto che c'è pure la delega alle Finanze, ho pensato va per non sbagliare, facciamo così.
E allora
E si erano minacce, ma certo non si sa mai a prescindere, noi siamo ragazzi prudenti e allora e mi sono posto un primo un primo interrogativo adesso diciamo questo governo ha diminuito le tasse, ha ridotto il cuneo fiscale, ha accorpato le aliquote, ha innalzato il livello per la flat tax per gli autonomi e tanti tanti altri provvedimenti finalmente dopo 27 anni che la curva degli stipendi era una curva che era minore della curva dell'inflazione da tre anni ha ricominciato a superare questa curva.
E diciamo che a Roma boh che succederà, si potranno ridurre pure le tasse, ci potranno essere più servizi. Chiedo per un amico allora, grazie, Antonio un caro saluto a tutti, ma io devo partire dalla mia esperienza norma attuale, quella del vice ministro dell'Economia, ma quando ho fatto l'assessore al bilancio per un certo periodo qua vedo Federico ed altri amici e e allora io mi son trovato un fardello enorme, 13 miliardi di debito che avrebbe comportato che cosa default di Roma Capitale avrebbe comportato l'aumento delle tasse impari, cupola e via dicendo, e allora abbiamo detto come affrontiamo questa situazione. Siamo andati al ministero del anzi, chi mi ha preceduto era andato il ministero dell'Economia, ma li avevano in qualche modo nascosto un po'la situazione, perché avevano dato solo 500 milioni, una tantum, eccetera, ma qua il debito erano 13 miliardi, quindi vi rendete conto che non avevamo possibilità di fronteggiare questa situazione anche dopo trattative estenuanti col ministero dell'Economia e siamo riusciti a fare in modo di avere delle risorse strutturali che 13 miliardi è una cifra importante e si è detto, beh, facciamo una cosa, 300 milioni li mette lo Stato, 200 milioni ce li deve mettere, se ne deve mettere Roma, Roma, che significa che i cittadini romani, quindi, dovevano mettere 200 milioni 200 milioni dal che cosa dovevano venir fuori da due componenti
Addizionale Irpef, che salirà dallo 0 5 allo 0 9, e in più la cosiddetta tassa di imbarco, far pagare un euro per viaggiatore per sé e quindi da questo avrebbe pregiudicato, Ciampino e Fiumicino.
E questo farlo sino al 2040, quindi vi rendete conto che sino al 2040 i cittadini romani, tutti noi paghiamo più addizionale Irpef e chi viene a Roma, cioè questa tassa o chi parte da Roma deve pagare questa tassa d'imbarco e detto questo, che cosa abbiamo fatto? Ecco il Governo come intervenuto, noi siamo intervenuti in un primo momento per mettere a posto i guai che ha fatto il governo di centrosinistra, poi siamo intervenuti a destra perché io mi porto sempre sto fardello di
Di fronteggiare situazioni complesse.
Abbiamo dato 1 miliardo e 100 milioni al Comune dicono, abbiamo quindi siamo usciti dalla cosiddetta gestione commissariale con un miliardo e 100 milioni, e quindi che cosa succede succede che adesso le risorse ci stanno, quindi ci sono, sono maturi i tempi, ecco, per darle una risposta, quello che diceva prima Luca,
Dice con un miliardo e 100 milioni chiusa la gestione commissariale, ma perché dobbiamo ottenere l'addizionale ancora a questi livelli? Allo 0 9%, quindi una maggiorazione dello 0 4. Bisogna togliere e portare l'addizionale Irpef ai livelli che già c'abbiamo, peraltro città, quindi allo 0 5% bisogna togliere la Alan tassa d'imbarco, perché queste sono misure che abbiamo messo in via straordinaria. Ora siamo usciti dall'emergenza perché dobbiamo tenerla. Ecco che quindi il sindaco di Roma, che è ben consapevole di questo, perché lui sacche si è avvenuta a chiederle di beh, mi sembra che con Paolo Trancassini lui era relatore al provvedimento. Io misi i soldi e lui sapientemente disse va, be'però, chiudiamo la partita dalla gestione commissariale, chiusa la partita. Ora non ci sono più i presupposti per tenerla tassazione a questi livelli. Quindi io mi rivolgo agli amici che stanno in Consiglio comunale
Ah di di dire guardate ora, dovete abbassare l'addizionale dallo 0 9, lo dovete portare allo 0 5, bisogna togliere la tassa d'imbarco e qui ci sono tutte le condizioni, lo Stato ripianava tutto, quindi evitiamo di aggravare ulteriormente i cittadini romani, questo è un po'la filosofia, insomma no.
Bene.
B n r r a partito ve la siete saliti su un treno in corsa che erano chiari, che c'erano due binari, ma non si sapeva dove andavano a finire, se in un burrone o no, qual è il allo stato della situazione si avvicina alla scadenza, siamo prossimi massimi.
Come siamo messi, ecco, anche qui partiamo da quello che abbiamo dato a Roma Capitale, noi abbiamo dato a Roma Capitale anche qui lo sanno bene i miei amici che sono in Consiglio 11 miliardi, 11 miliardi strutturate su tre aree primaria, abbiamo dato soldi per la la la metro C a metrò ci abbiamo messo due miliardi 300 milioni 200 milioni,
E per un periodo che va dal 2023 al 2032, poi abbiamo dato i soldi per il Giubileo, anche qui altri 2 miliardi e poi 6,7 miliardi 7 6,7 miliardi che sono i fondi del PNRR. Quindi, che fine hanno fatto Sti benedetti fondi, allora di 6,7 miliardi? Ci risulta però ora dobbiamo capire anche qui il mio appello proprio al Consiglio comunale di verificare perché i dati che noi abbiamo noi abbiamo sino al 31 dicembre 2025 c'è stato è stato fatto solo il 30% del dagli interventi delle opere, dice quindi l'altra parte che fine ha fatto quindi 6,7 miliardi e sono risorse importanti, quindi potevamo mettere a terra tutta una serie di progetti di investimenti e via dicendo. Quindi questo è un tema su cui dobbiamo prestare attenzione, e quindi anche qui non si può dire dice no ai soldi. Noi gli diamo
Purtroppo ha ormai il PNRR, però ricordiamoci che il PNRR non sono soldi che vengono regalati son debiti che poi noi dobbiamo restituire, e quindi i debiti che dobbiamo restituire poi incideranno sulle future generazioni, su noi e sulle future generazioni, quindi se no,
Vengono poi sapientemente gestiti, cioè un effetto negativo sia per noi sia per chi ci succederà, quindi anche questo è un tema da attenzionare il modello di funzionamento del PNRR, la cabina di regia, i centri di responsabilità, il potenziamento è decentramenti e i sistemi di controllo diffuso è una cosa che è avvenuto solo per questo grande prestito. È una cosa che è diventata. Il nostro patrimonio diventerà il nostro patrimonio come competenze di governo. E allora io vi dico anche qui la mia esperienza non esperienza. Appena ci siamo insediati, abbiamo detto, ma noi ci abbiamo parecchie anche su Roma. Noi c'abbiamo talmente tanti immobili, pensate, noi c'abbiamo la cosiddetta Agenzia del Demanio, che gestisce 45.000 immobili immobili che sono in uno stato fatiscente e il il, l'ammontare complessivo su circa 60 miliardi. No, quindi un sono ammontati significativi. Allora abbiamo detto per rimanere a Roma vediamo che cosa si può fare. Abbiamo anche qui stanziato 700 milioni per Roma, 700 milioni per Roma che si devono strutturare su, diciamo, 30 progetti
Alcuni in fase di realizzazione, altri in fase di reali di alcune in fase di realizzazione, altri in fase solo di progettazione, quindi i 30 progetti, 700 milioni sono, sono cifre importanti e sono state individuate anche le aree, perché la nostra agenzia del demanio, per esempio, ha detto che si può intervenire sulla zona di il, la parte euro no via Boston, viale America, a viale, Trastevere la sono già state stanziate delle somme che possono andare in quella direzione. Questa è la cabina di regia, ossia quello che può fare lo Stato, soprattutto sul versante demanio immobili demaniali, e vedere un po'a fare la mappatura di tutti gli immobili e tutte le aree da rigenerare e via dicendo. Poi andare a segmentare questi interventi di allora per Roma possiamo fare questo per Milano, si può fare questo per Firenze si può fare questo e in questo modo possiamo portare a casa risultati. Un altro risultato concreto che abbiamo portato a casa per Roma e la l'ex Città dello Sport
Ah, le Vele di Calatrava, ma va ricordato che le Vele di Calatrava era una struttura, proprio una cattedrale nel deserto, poi una struttura che stava in fase proprio di di di Zabban dono c'erano da 15 anni, nessuno faceva niente che ha fatto il Governo ha messo 80 milioni di euro ora, se voi vedete le Vele di Calatrava hanno fatto degli interventi.
Ci son state le gli eventi organizzati dal Papa, insomma dei giovani, quindi lo Stato ci mette soldi, ma poi effettivamente, se, se non si dà seguito a questi interventi, seppure Roma Capitale, il sindaco e la giunta non vogliono continuare a quelle che sono le iniziative che noi abbiamo avviato, quindi la cabina di regia c'è a livello nazionale, ma poi si de deve essere declinata sul territorio con degli obiettivi specifici e questi non possiamo farli. Noi deve essere poi la l'ente territoriale che deve fare qualcosa. Ultima cosa cabina di regia è quello che sta facendo il governo. Il governo sta cambiando proprio il rapporto tra fisco e contribuente. Vogliamo evitare che si arrivi a accertamenti sanzioni contenzioso. Il governo
Dice, dobbiamo dialogare con i cittadini, questo avviene a livello centrale e lo stiamo facendo anche a livello locale. Pensate che nell'ultima legge di bilancio abbiamo messo una norma che guarda, tu Comune, non riesce a fare un, diciamo devi recuperare risorse e via dicendo, cittadini che non hanno pagato togli le sanzioni, taglia gli interessi, fai pagare solamente alquanto io lo feci quando mi in sede Aia diventerà assessore al Comune di Roma con le multe ricordate che c'erano persone anche anziane, che vi erano solo avvenivano sotto al Campidoglio e dicevano, ma almeno non ce la facciamo, perché una punta di 100 è diventata 500 euro. Abbiamo detto, facciamogli pagare 100, vogliamo sanzioni se vogliamo interessi, diamo una rateizzazione, la gente un po'per volta le paghe
La stessa cosa abbiamo fatto una legge di bilancio, quindi penso che vedo che Mario guarda l'orologio, quindi chiudo e allora questo che bisogna fare venire incontro ai cittadini se oggi sia un momento di difficoltà finanziaria per per i cittadini, è inutile dire che tu mi devi pagare 1.000 se quello può pagare sono 100, allora troviamo una soluzione e ne veniamo fuori.
No, grazie Maurizio, ricordiamoci castelliere dei Calatrava o se avessero fatto le piscine prima o se fossero state finito adesso, non sarebbero potute essere utili come scenario per quei bellissimi film, per per per trattare male Roma, quindi forse c'era anche un motivo per cui sono rimaste così bene passiamo, Giancarlo Righini. E sia perché tutti questi sapete che, man mano che m'hanno detto guarda dobbiamo andare via perché i treni sono puntuali e intanto portiamoci a casa queste secondo, poi dice se non andiamo via, c'è il rischio che dopo arriviamo tardi e vi dobbiamo alzare le tasse e quindi Maurizio può andare. Eh
Giancarlo adesso prende il testimone, Giancarlo a una famosa canzone diceva cosa resterà di questi anni, 80 e io ti chiedo cosa resterà di questo Giubileo innanzitutto buonasera a tutti saluto e ringrazio Marco Perissa per l'organizzazione di questa iniziativa, è tutta la federazione romana,
Di tanti ospiti amici intervenuti.
E comunque di quando si parla di investimenti e si mettono a disposizione risorse per garantire crescita, sviluppo, occupazione, è sempre una buona notizia.
Poi, ovviamente, i soldi devono essere spesi bene correttamente individuando le priorità. Insomma, non mi sembra che chi ha programmato questo PNRR abbia avuto a cuore e in particolare questi obiettivi e soprattutto l'importo contratto a debito dal Governo italiano mostruoso. No, la Francia ha contratto 43 miliardi di euro, tutto a fondo perduto. Noi ne abbiamo presi 100 oltre 190 miliardi, di cui oltre tre quarti a debito. Insomma, non mi è sembrata un'operazione geniale da questo punto di vista, ma, detto questo, garantire investimenti e lo stesso vale per il Giubileo Regione Lazio utilizzato dalla precedente amministrazione, aveva programmato queste risorse, destinandole ai pronto soccorso degli ospedali della nostra regione.
Probabilmente ci sarebbe stato bisogno anche di qualcos'altro, oltre che alla tinta, rifare la tinta de le sale d'attesa dei pronto soccorso probabilmente voi lo abbiamo scoperto quando siamo arrivati e quindi questo però mi consente di agganciarmi, un ragionamento su cui spero che ascoltino i parlamentari di Fratelli d'Italia che imparare benché sono chiamati nei prossimi mesi approvare una manovra di bilancio che si annuncia impegnativa.
Allora l'economia, il Pil, il principale indicatore in cui intorno a cui ruotano le scelte di programmazione economica nei bilanci è il cosiddetto rapporto deficit Pil.
Se ci continuiamo a preoccupare esclusivamente del numeratore, ovvero del deficit, e non iniziamo a preoccuparci del denominatore che il Pil, io credo che da questa vicenda non si esca noi dobbiamo avere la il coraggio.
Di affrontare il tema del Pil come prioritario rispetto a qualunque altra valutazione e lo dico da Assessore al Bilancio perché in questi mesi.
La Regione Lazio ha portato se Maurizio Leo si lamentava, il debito del Comune di Roma era di 13 miliardi e quello della Regione Lazio, il giorno del nostro insediamento, era di 23,2 miliardi di euro.
Oneri finanziari annui per 1 miliardo 456 milioni di euro.
Significa letteralmente affossare qualunque ipotesi di prospettiva di crescita e di investimenti di una regione, cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati per prima cosa, abbiamo vietato per legge la contrazione di nuovo debito in legge. Nel primo provvedimento la legge di bilancio 2023 2025 aggiunta Rocca c'è scritto articolo 1 è vietato contrarre nuovo debito, dopodiché abbiamo iniziato a razionalizzare la spesa e grazie a questa manovra abbiamo portato il debito in
Due anni da 23,2 miliardi a 21 miliardi.
Non è stato sufficiente, abbiamo avviato un confronto con il Governo, voglio ringraziare la Presidente Meloni che ci ha consentito un'operazione epocale per le regioni, che è stata la cancellazione del Fondo di anticipazione di liquidità, che era in realtà un'alchimia finale economico-finanziaria per cui queste risorse sono state date alle Regioni per pagare i creditori che avevano alle porte che bussavano si era immesso questa liquidità che in realtà non era adibito, finalmente siamo riusciti ad affrontare,
Questo ha affrancare e affrontare questo principio, per cui oggi noi abbiamo una parte del debito che paghiamo del miliardo 456 milioni di euro di oneri finanziari che ogni anno paghiamo ai nostri debitori e creditori, uno dei quali era in maniera consistente allo Stato per la precisione Ministero dell'Economia e Finanze a cui queste risorse in realtà non andavano neanche restituire. Quindi le accantoniamo in bilancio sull'esercizio finanziario successivo. È possibile ipotizzare che le regioni utilizzino queste risorse per fare investimenti, anziché tenerle accantonate a guardia di un bidone, che non ha senso di salvaguardare. Possiamo pensare che, nel caso di Regione Lazio, ogni anno noi possiamo liberare 587 milioni di euro da poter destinare all'abbattimento della pressione fiscale e a una manovra di investimenti che risulterebbe espansiva in termini inimmaginabili fino a ieri. Significa costruire ospedali, significa costruire strade esclusivamente spese d'investimento. Antonio ringrazio. Insomma, sono autorevoli personaggi personalità insieme a me, a questo tavolo. Mi spiace che sia andato via il viceministro Leo, a cui ho più volte sollecitato una riflessione su questo su questo tema, perché noi saremmo nelle condizioni di dividere esattamente a metà questo importo e garantire 300 milioni di euro per l'abbattimento della pressione fiscale nella nostra regione, che significa eliminare totalmente l'odiosa addizionale regionale più alta d'Italia nei confronti non di tutti i redditi, partendo dagli scaglioni più fragili di ciò, quelli fino a The
28.000 euro e lo scaglione 28.035 mila, simile a non far pagare più il 3,33% di addizionale regionale che significa immettere liquidità nelle tasche delle famiglie per far ripartire i consumi e l'altra metà dei 587 milioni, quindi quasi altri 300 milioni ogni anno per realizzare infrastrutture per far lavorare le imprese finisce, il PNRR, segnalo e che comunque, nel bene o nel male, nel male, a mio avviso, ma comunque ha garantito investimenti del sostegno al settore delle costruzioni, restano sul territorio regionale nazionale. Nel mio caso mi preoccupa la mia regione. Opere incompiute
Ci sono comuni di 5.000 abitanti a cui sono stati dati i 20 milioni di euro di risorse PNRR non avevano neanche sono comuni, che non ne hanno che neanche il geometra per poter contabilizzare i lavori, no, non si capisce come abbiano sono riusciti a portare avanti questi interventi rischiano di non certificare la spesa al 30 agosto li rimarranno opere incompiute con i Comuni a cui rimarranno.
Le cosiddette obbligazioni giuridicamente vincolanti, che hanno sono i contratti che le amministrazioni hanno sottoscritto e rimarranno impegnati loro, i Comuni rimarranno impegnati per la mancata fa il mancato pagamento che il PNRR non consentirà quindi, oltre al danno l'opera incompiuta, anche la beffa dover pagare il Comune di 5.000 abitanti che fa fatica a tappare le buche del proprio Comune, farà fatica immaginate se sarà nelle condizioni di poter pagare questi milioni di euro di Invest infrastrutture. L'obiettivo di che ci siamo dati e che abbiamo proposto al Governo, e questo
Subentrare, liberare queste risorse, garantire investimenti, mettere in condizioni i Comuni che non riusciranno ad adempiere agli obiettivi di PNRR, di avere le risorse, intervento quindi in via sostitutiva con questi, con questi strumenti e garantire crescita, occupazione e sviluppo, e se non ci preoccupiamo del denominatore non andremo da nessuna parte Giancarlo che potrà fare.
Che potrà fare la Regione Lazio per Roma in una in quest'ultimo periodo, prima delle prossime elezioni e che cosa sarebbe corretto che Roma facesse per i cittadini romani e comunque anche per i LEA, i cittadini laziali dal quale è una parte dell'ecosistema, ma credo che Regione Lazio si stia distinguendo e spero che i cittadini di Roma si rendano conto di come la Regione Lazio è intervenuta in tantissime occasioni per consentire di garantire raggiungimenti di raggiungimento di obiettivi. Perché noi abbiamo guardato al colore politico, anzi, Presidente Rocca, molto spesso è anche stato rimproverato o no di aver avviso di alcuni un po'favorito la possibilità di risolvere i problemi al sindaco Gualtieri, ecco
Io credo che il rapporto tra istituzioni debba essere sempre improntato alla leale collaborazione, no, è un principio doveroso, certo VAS, sottolineate alcune cose, va detto che sulla questione, ad esempio, della fascia verde per le a El dei veicoli.
E euro 4 se non fosse intervenuta la Regione, noi avremmo impedito a milioni di cittadini romani o della propria della città dell'area metropolitana di Roma di poter viaggiare liberamente con la propria autovettura. Va detto che gli interventi massicci che questa amministrazione ha realizzato in materia sanitaria stanno garantendo le cure primarie in maniera diversa da quanto poteva essere l'amministrazione ragiona, solo quest'area parliamo della Regione che ha garantito alle corsie cercano. L'amministrazione regionale ha garantito il raggiungimento di obiettivi di sanità che erano inimmaginabili. Lo stiamo facendo perché abbiamo messo a disposizione risorse, abbiamo azzerato tutti i disavanzi della sanità
La sanità laziale produceva a debito per circa 700 milioni di euro ogni anno, noi lo abbiamo azzerato e i neri l'eredità che ci era stata lasciata con un disavanzo di 475 milioni di euro al giorno del nostro insediamento è stato Tota.
Totalmente azzerato la acquista la Regione Lazio, mentre noi parliamo non ha più disavanzi, Elias risanati tutti, ci rimane questo debito colossale che abbiamo ridotto grazie alla cancellazione del FAL formalmente da 23,2 miliardi a 7,9 miliardi continuando a pagare gli oneri. Vorremmo che questione ridiventi possano diventare finalmente una opportunità. Il governo lo può fare. Questa operazione è a costo zero per i saldi di finanza pubblica. Non capisco cosa perché si esiti e perché non si imbocchi con decisione e convinzione la strada della crescita, perché è possibile farlo un grande applauso a. Giancarlo Righini
Al quale diamo anche il permesso di allontanarsi da quella fornace in cui poverino ha resistito, se se sei stato sei stato grande grazie a Giancarlo e adesso è il momento.
Adesso è il momento di Isabella Rauti, il Giubileo è stata anche una straordinaria esperienza di sicurezza, abbiamo avuto una quantità enorme di persone euro a Roma e la collaborazione tra i vari meccanismi dello Stato, non credo che Roma da sola avrebbe potuto fare granché ha permesso di dividere un anno in ragionevole serenità.
E racconta ci questo, ci abbiamo un microfono grazie grazie mille.
Raccontaci di questa esperienza racconta cd come questa esperienza può diventare un'esperienza sistematica per il futuro, grazie, io voglio saluta, voglio cominciare però mandando un pensiero.
Ad Anna Cece, perché ad Anna Cece, che è dedicata alla memoria di Anna Cece che abbiamo deciso di.
Questa questa nostra, questo nostro incontro annuale, che in poi è una festa, ma è anche un tornare a casa o ogni volta, e ringrazio i ragazzi di Gioventù Nazionale Roma che poi sono quelli che la mettono su la mettono in piedi. Naturalmente ringrazio Marco Perissa, Fratelli d'Italia, Roma, Fratelli d'Italia Lazio, perché ci consentono di di ritrovarci. Vengo, vengo alla domanda se c'è una cosa che ha funzionato per il Giubileo è proprio il dispositivo straordinario di sicurezza che è stato messo in campo, come ricordavi tu room da sola non ce l'avrebbe fatta e è evidente un piano di sicurezza che ha ammesso a visto insieme la Polizia di Stato. Quindi diciamo i corpi dello Stato, le Forze armate, in particolare il dispositivo dei Carabinieri e dell'Aeronautica militare dell'esercito, sia Strade sicure, Stazioni sicure, integrato, che è un dispositivo permanente sul territorio nazionale, integrato da altre unità
E pattuglie miste e pattuglie miste integrate a livello europeo. Anche questo è un aspetto fondamentale. È stato un modello nuovissimo di monitoraggio e sicurezza, perché dico Novissimo perché si è fatto ricorso a tutte le nuove tecnologie, nel senso che sono stati impiegati dei droni per il monitoraggio del territorio e sono stati impiegati dei sistemi cosiddetti diciamo, anti drone e per la protezione delle aree sensibili. Quindi per la sicurezza dello spazio e dello spazio aereo, ce ne siamo nemmeno accorti, ma non se ne domande no, questo non ha nessun tipo di Amedeo, hanno infatti era l'obiettivo era che non se ne accorgessero eventuali attori malevoli. Poi tu hai citato, giustamente, che uno degli impatti più importanti, e quindi più a rischio era il flusso di pellegrini. Per questo è stato usato un monitoraggio tecnologico con algoritmi e telecamere, proprio per, diciamo
Non abbassare mai la soglia di sorveglianza su ne sono i flussi. Abbiamo anche impiegato sistemi radar anti drone e quindi quell'aspetto di sicurezza della protezione dello spazio aereo è stato, diciamo, tra il principale, quindi sicurezza del territorio, monitoraggio, spazio aereo se dovessi dire in una, diciamo in uno slogan, abbiamo applicato non solo le forme tradizionali di sicurezza, monitoraggio e controllo del territorio, ma anche forme nuove di sicurezza virtuale, così come ci obbligano le nuove forme, quindi i nuovi rischi di attacchi ibridi, perché naturalmente il potenziale di rischio degli attacchi tradizionali era alto, ma era elevatissimo il rischio potenziale di nuove forme di attacco legate naturalmente a quella che noi definiamo la guerra ibrida in cui siamo. Siamo immersi. Il dispositivo ha funzionato e non solo è andato tutto bene, per fortuna, ma ha funzionato come allineamento rispetto al piano che era stato presentato. Quindi, tutto ciò che è stato messo in campo sia delle risorse umane sia la strumentazione bilancio positivo. Lo stesso non si può dire per altri
Aspetti del Giubileo romano, ma quello della sicurezza, sì?
Fantastico e grazie alle nostre forze armate e forze dell'ordine allora Mario Sechi, autorizzato a parlare ad alzo zero, io c'ho una cosa sullo stomaco, che ogni volta che parlo con degli amici questo sindaco io raramente lo vorrei nel prossimo governo come ministro della comunicazione perché ha una abilità di proporre dei risultati che in realtà sono merito di altri che è incredibile e a questo punto,
Ti lascio veramente libero di andare dove vuoi, perché un'altra cosa che dobbiamo tenere a mente è che quelli che sono gli sponsor, perché appartiene al loro partito di questo Sindaco hanno si sono astenuti dopo averci fatto lavorare un sacco di tempo sul tema di portare Roma Capitale in Costituzione quindi una un disallineamento che veramente uno scompenso che veramente non riesco a capire no è un tradimento.
è un tradimento, ho cominciato bene, eh beh, certo è il primo tradimento dei romani, no, cioè un'Amministrazione che ha goduto della totale collaborazione del governo e vediamo poi come al momento appunto del voto in Parlamento su Roma, Capitale, quindi un provvedimento pensato,
Incardinato e portato in Parlamento in maniera bipartisan e Pd, si sfila e ma proprio all'ultimo secondo, a luglio abbiamo guardato e abbiamo detto, ma che stanno facendo, non a caso la Presidente del Consiglio ha stigmatizzato con una nota il Quai questo comportamento è un comportamento scorretto.
Politicamente noi sappiamo che si possono fare tante cose, però il giudizio politico e istituzionale e che si è trattato di una scorrettezza scorrettezza doppia, perché se rispondi a scorrettezza con scorrettezza va be'.
In politica ci sta ma se rispondi a un atteggiamento collaborativo di lealtà istituzionale con la slealtà, come è successo allora non conosci la grammatica e d'altronde da questa sinistra è chiaro che ti puoi aspettare questo basta, basta vedere tutti i giorni qual è il loro discorso, la loro narrazione la loro cifra stilistica sto esagerando cifra stilistica mi sembra francamente eccessivo.
Però la storia del Giubileo, secondo me è interessante perché ci ha proposto il re del format.
Il nuovo Zelig Gualtieri Gualtieri è un personaggio incredibile.
Perché con i soldi degli altri, cioè quei soldi dal governo?
Sia intestato meriti che non sono suoi, cioè il Giubileo.
A Roma ha parzialmente funzionato, perché dobbiamo poi vedere fare una stima di quello che è stato fatto realmente o no, ma ha funzionato perché il governo Meloni si è caricato sulle spalle il lavoro grosso che riguardava il finanziamento, l'organizzazione per quanto riguarda la sicurezza e i pellegrini che ha già detto poco fa.
Appunto.
Isabella, non mi veniva il tuo nome Madonna, sto sto invecchia, Isabel, secondo me, che veniva il cognome e sennò mi veniva no, non mi veniva il nome dai Isabella perdonami e allora questa cosa qui non viene detta, io sono venuto l'anno scorso questa festa e vi ringrazio per avermi invitato anche quest'anno un piacere.
Stare oggi al Giardino degli Aranci, l'anno scorso eravamo all'Eur sempre caldo e cd più e l'anno scorso l'anno scorso io ricordo che dissi attenzione all'operazione che stanno facendo in Campidoglio, in Campidoglio si stanno intestando una vittoria tanto che non è una completa vittoria ma secondo che non può essere loro.
Cioè hanno messo in moto e bisogna prenderne atto una macchinetta della propaganda che è una lezione per il centrodestra, perché a comportamento leale, ripeto, è seguito non solo comportamento sleale, ma una.
Operazione di propaganda in cui i meriti del governo Meloni non ci sono mai e Somma.
Bisognerebbe rovesciare la domanda, cosa avrebbe fatto Gualtieri senza il lavoro, non l'aiuto, non è che è un aiuto, quello è il lavoro legittimo, istituzionale leale del governo, cosa avrebbe fatto la giunta Gualtieri senza la lealtà istituzionale del governo Meloni la risposta è semplice, niente non avrebbe fatto assolutamente niente.
Sotto questo profilo, quanto manca al voto non mi ricordo più a Roma un annetto un annetto okay, allora, siccome io sono odio quelli odio, l'odio è riservato per cosa importantissima, diciamo detesto, non mi piace, non usiamo la parola giusta quelli che si lamentano e non hanno soluzioni cioè non hanno quello che si chiama un Blueprint in politica quadernetto con le cose da fare allora non voglio certamente in rubare il mestiere a nessuno ci mancherebbe.
Però
La campagna per il Campidoglio parte ora.
Non parte quando sarà scelto il candidato, chi sarà chi se ne frega anche a un certo punto l'importante è il messaggio.
Cioè parte ora e bisogna smascherare questa campagna bisogna dire chiaramente le Gualtieri va a inaugurare la fontana, benissimo, si sceglie un testimonial che va a sua volta a inaugurare la fontana e dice la fontana che ha inaugurato ieri Gualtieri, guardate il video, è nostra, abbiamo finanziato noi questo cantiere che è stato aperto o chiuso con grande successo e così via, sapete chi lo ha finanziato, noi vi faccio vedere adesso e così via, cioè si fa quella che si chiama contro narrazione, perché altrimenti il rischio
E che Gualtieri appaia come uno che ha fatto i miracoli non ha fatto nessun miracolo, è salito sulla macchina del governo Meloni e lo ha fatto con molta abilità perché ha nascosto il momento in cui è salito e non è mai sceso.
Continua a viaggiare su quella su su quella su quell'onda e non si muove da lì, perché è l'unico modo che ha per assicurarsi una campagna elettorale non so se sarà vincente, ma sicuramente era la campagna elettorale in cui uno dei gemelli, qualche marciapiede l'hanno fatto qualche cantiere l'hanno aperto e così via cioè la destra deve,
Studiare.
Una contro narrazione aldilà.
Del candidato che sindaco che verrà scelto guardate io adesso sto a Milano, faccio Milano Roma e ci sono gli stessi problemi diversi per per alcune, per alcune sfumature, ma insomma ci sono gli stessi problemi, non c'è ancora, il candidato stanno litigando sul candidato, nel frattempo,
Però bisogna parlare di Milano, di che cosa succede e così via.
Quindi, sotto questo aspetto, secondo me la lesione romana è molto interessante, perché il governo ha fatto bene, anzi io direi benissimo, in presenza di grandi difficoltà, Giubileo PNRR e così via e.
L'amministrazione ne ha, come dire, si è, si è infilata, si è infilata soprattutto in un vuoto comunicativo, a mio, a mio avviso, l'altra cosa.
E che si mette molto l'accento sull'aspetto economico del Giubileo però che lo dica io e poi cioè io vorrei ricordare che il Giubileo serviva a salvare anime.
Cioè c'ha, un aspetto molto più molto più importante ha un aspetto culturale, religioso, ha un aspetto che riguarda la storia, la storia di Roma era un Giubileo.
Tra due Papi Papa Francesco è papà.
Leone e due Papi che venivano da mondi lontani, ma due Papi non vicini, i due Papi americani, un Papa sudamericano, un papà americano di Chicago, ma che aveva vissuto in Sudamerica un papà che aveva coniato, giustamente, aveva avuto una grande intuizione Bergoglio forse è l'unica diciamo dal punto di vista politica azzeccata che aveva che era quella della terza guerra mondiale a pezzi e un altro papà.
Diverso.
Che è arrivato e che abbiamo scoperto avere, diciamo, una forza antagonista, molto forte.
E quando serve molto decisa nei confronti, in questo caso degli Stati Uniti, ma ma ma non solo, come abbiamo visto nell'ultimo periodo, un Giubileo importantissimo di questo tipo non è stato anche quello raccontato bene a Sophie, è a sufficienza, secondo me e riguarda il cuore di Roma,
E questo è l'altro elemento a mio avviso, della campagna politica, cioè quale è oggi il cuore di Roma, qual è il messaggio che il centrodestra, i moderati e conservatori chiamateli come volete, vogliono dare ai cittadini romani, perché non può essere solo del abbiamo fatto due marciapiedi lo abbiamo messo a posto questa strada abbiamo inaugurato questa piazza lo ha fatto Gualtieri, ma in realtà è nostro e così via.
Ci deve essere qualcosa di più alto e Roma è la storia della della cristianità della Chiesa cattolica, è è la storia dei rapporti tra Stato Chiesa e il Vaticano, è la storia di una culla di civiltà che non muore perché non a caso, si chiama la città eterna.
Qui è venuto Attila e Attila, è sparito a Roma, è rimasta cioè.
E si può continuare in questa direzione, la politica passa Roma, resta, ma la politica governa i romani, per i romani, non contro i romani, questo è il punto, quindi, secondo me, questo dibattito di di stasera, questi interventi, questa possibilità di parlare, che è stata data è molto importante perché da questa estate,
Dovrebbe aprirsi un tavolo di riflessione e di azione, ripeto, quelli che parlano e criticano non servono a nulla di gente che critica e non fa, è pieno il mondo, ma di gente che invece fa avendo fatto l'analisi prima c'è molto bisogno e da lì a quel punto, in autunno partirà poi il candidato va be'il candidato, arriverà, non ci son problemi, ma la cosa importante è,
Smascherare l'operazione falsa di propaganda che è stata fatta dal Campidoglio sul successo delle opere del Giubileo fatte con i finanziamenti del PNRR, cioè fatte dal governo Meloni.
Grazie mille, adesso Isabella ti ti chiederò praticamente la stessa cosa perché sul tema sicurezza e dobbiamo andare avanti poi no perché hanno accusato.
La Città di essere insicura perché il governo non aveva fatto adeguate politiche di sicurezza, ma in realtà voglio dire la sicurezza che ha portato avanti questo Governo e in una condizione complicatissima che sicuramente non abbiamo, non abbiamo creato, noi è stata, è stata importante, l'abbiamo dimostrato a Roma, giusto una piccola nota, sempre sul tema della comunicazione, ci hanno detto di comprare le macchine elettriche perché non inquinavano e potevamo entrare nel centro storico notizie notizia dal 1 luglio. Le macchine elettriche inquinano e quindi l'entrata nella ZTL e a pagamento, e non ne sta parlando. Nessuno è un'altra delle cose che io, quando ho visto, sono rimasto veramente trasecolato. Isabella
Roma è una città che continua a rimanere complessa, non è che quando non arriveranno più i milioni di pellegrini, Roma non avrà problemi perché ci saranno milioni di turisti e se Dio vuole sempre di più.
Ma l'esperienza della cabina di regia che sia stata per il PNR in senso più lato PNRR e poi sicurezza, eccetera, eccetera è stato un precedente che va portato avanti, ricordo, è una cosa che mi ha colpito molto, che l'attuale ministro della Difesa ucraino, che ha 34 anni, ha implementato un piano di collaborazione tra ricerca statale, ricerca, prev privata, università, stato industria che è quella che sta portando a questo risultato incredibile per cui sta riforma tando il principio della difesa europea. Ecco, io vorrei veramente che tu volessi, alto, per poi ricadere con questo ragionamento su Roma,
Mi sono persa la sua domanda. La domanda è il tema delle cabine di regia e il tema dell'intera operazione con strutture private pubbliche industrie. Allora no, le lo abbiamo, lo abbiamo a proposito di cabina, di regia e di supporti e di intreccio e di sistema Paese, come diceva anche prima il viceministro Leo. Riguardo al PNRR, abbiamo avuto una una prova, è una è una testimonianza per quanto riguarda la difesa, ti rispondo su questo poi ritorno alla alla, a quello che secondo me è un modello PNRR, cioè lo è diventato con il Governo Meloni, la difesa ormai da tempo. Sicuramente da quando c'è questo governo ha superato il concetto tradizionale e stretto di difesa e basta oggi la difesa è sempre anche in termini di impiego di risorse, oltre che di strumenti e anche sicurezza. Che cosa vuol dire che la difesa si riguarda l'aspetto diciamo tradizionale, che vuol dire le risorse umane, vuol dire gli armamenti, la sicurezza, invece, è la ricaduta sulla vita delle persone. Nel senso in particolare, è la capacità di difendersi rispetto agli attacchi cyber, cioè tutto quello che caratterizza la guerra ibrida e che ricade sulla vita delle persone. Perché se tu vai in aeroporto, ma c'è stato un attacco cyber, i voli sono bloccati lì percepisci la ricaduta sulla vita di ognuno di quello che può essere una delle tante forme di guerra di guerra iblea. Faccio un esempio. Ovviamente era un esempio semplice per dire che la sicurezza ci riguarda tutti e le spese di difesa e sicurezza riguardano tutti la vita delle persone e
Questo però ci consente anche di superare un altro schema. Lo schema è quello che tradizionalmente la difesa in qualche modo era autoreferenziale, necessariamente autoreferenziale, per rispondere a quelli che sono i compiti e le mansioni e le emissioni tradizionali, anche di The anche costituzionali. Oggi non è più così, cioè noi parliamo di difesa completa, parliamo di Total Defense. Vogliamo dire che difesa e sicurezza non può essere più soltanto una questione che riguardi le forze armate. Sicuramente riguarda le forze armate, ma il modello a cui noi stiamo lavorando chiama in causa le industrie, come dicevi tu, chiama in causa tutti i soggetti pubblici e i soggetti privati, chiama in causa anche le università, gli enti di ricerca, cioè l'idea di un sistema Paese, perché la difesa e la sicurezza non è più qualcosa che riguarda la concezione tradizionale delle dei conflitti convenzionali, ma è qualcosa che attiene a forme nuove e diverse di conflitto, quindi sempre meno convenzionali e sempre più ibride, che richiedono evidentemente uno sforzo corale e di e di sistema. Voglio però tornare a galla Cabina di regia di cui parlava il viceministro Leo, perché secondo me su questo dobbiamo essere essere chiari, perché è una delle azioni che il Governo Meloni ha fatto PNRR. Voglio ricordare che da quando ci siamo, noi vuol dire dalla terza alla nona rata, la, la nona, l'abbiamo, diciamo, incassata. Pochi giorni fa poi darò qualche numero.
E abbiamo un Commissario straordinario per il Giubileo che Gualtieri, che risale ai tempi del e del e del governo Draghi, voglio dire che se il PNRR che noi abbiamo ereditato era una specie di libro dei sogni che non poteva essere assolutamente rinegoziato, altrimenti si sarebbe andati al fallimento questo governo ha dimostrato a che poteva essere rinegoziato.
Lo abbiamo fatto
B da libro dei sogni è diventato un compendio di progetti realizzabili realizzati con ricaduta sul territorio e sui cittadini, e naturalmente tutto questo non è che lo diciamo noi, ma lo certifica l'Unione europea anche il ministro Foti lo ha ribadito stamattina in un'intervista sostanzialmente di 660.000 progetti finanziati, 570.000 sono stati conclusi, 35.000 sono in fase di conclusione, 55 sono in corso e tutte le rate ricevute fino alla alla nonna compresa sono state tutte certificate.
Ecco, questo lo stesso non può dirsi a quello che è accaduto a Roma, Capitale con la gestione Gualtieri. Per quanto riguarda tutti i fondi del Giubileo, compreso l'asse derivante per il Giubileo dal PNRR, anche Maurizio ha dato ha dato qualche cifra. Ecco, io voglio fare soltanto un esempio, che riguarda però appunto la incapacità. Quindi, se il PNRR per noi con noi è diventato un modello, ha lo stesso, non si può dire per la gestione Gualtieri dei fondi PNRR e della o così occasione storica del Giubileo che è stato la possibilità di avere dei fondi straordinari e anche di essere una vetrina, naturalmente l'aspetto diciamo, della fede lo asset lo ha sottolineato anche Mario, ma è evidente che è stata anche una vetrina e non abbiamo fatto una grandissima bella figura. Lo abbiamo fatto sulla sicurezza, non l'abbiamo fatto, per esempio, sul decoro urbano o sull'immondizia, ma vengo un attimo ai ai progetti allora per quanto riguarda il PNRR, Roma Capitale doveva realizzare 298 interventi, 114 Mario, tu dicevi alcune opere concluse altre no, 114 sono stati conclusi, 168 sono in corso, 16 sono stati definanziati.
Dal PNRR per l'incapacità di questa amministrazione di mettere a terra progetto risorse con un allineamento di questi 16 di finanziati. Lo voglio sottolineare ben otto riguardavano favorire la mobilità delle persone con disabilità, quindi vuol dire che il dipartimento politiche sociali del Comune non è riuscito a impiegare le risorse per otto progetti di mobilità legate alle persone con disabilità. Questo è un, come dire, è e poi si può raccontare nella comunicazione, come fa Gualtieri quello che si vuole, però poi i dati parlano. La Corte dei Conti fa i rilievi quindi sono rilievi oggettivi. Non è che lo diciamo noi qui e c'è un disallineamento, non solo non ha speso tutte le risorse che ha ricevuto e non le ha spese, ebbene, e quelle che ha speso le ha spese lentamente, ma c'è anche un disallineamento tra le percentuali di spese effettive e quelle e quelle dichiarate. Ma su questo, ripeto, se ne occuperanno, se ne occuperà chi lo deve lo deve fare allora, se il PNRR e vado a concludere è diventato con noi
Un modello e un metodo anche replicabile di capacità di utilizzo di fondi europei, di messa a terra, di progetti con rendicontazione.
Quello che la Giunta, l'Amministrazione capitolina, ha ricevuto dal PNRR e per il Giubileo in termini straordinari è un modello negativo di incapacità di spendere tu prima parlavi e vado a concludere poi non riprendo più la parola, ma voglio dire una cosa, altri risorse erano destinate alla mobilità, vogliamo parlare, tu prima hai fatto il discorso, no delle auto elettriche che vogliamo parlare degli autobus elettrici, che per le note criticità abbiamo dovuto rimettere.
Nei parcheggi e non possono essere utilizzate quindi anche questo è un esempio concreto di una incapacità di visione e anche di impiego di risorse vogliamo parlare, non ne hanno parlato tutti e di tutti i giornali l'altro giorno dell'albero bioclimatico è stata una cosa se non fosse un dramma sarebbe stato esilarante.
Quest'albero bioclimatico ha avuto un destino ben peggiore dell'albero natalizio di Spelacchio che, per quanto brutto è rimasto lì a piazza Venezia, dov'era brutto è rimasto e ci ha riso dietro tutto il mondo, ma tant'è l'albero bioclimatico che per carità è anche suggestivo in realtà neanche quello, quindi diciamo che sono due dei tanti esempi che purtroppo sono numerosi dell'incapacità di questa amministrazione di avere le risorse, di avere i progetti e di non essere capace di metterli a terra, di realizzarli, quindi, visto che
Questo incontro è dedicato a una idea linea guida, che è quella del riscatto capitale, ecco, io penso che proprio questa eredità negativa che, come dire che l'amministrazione capitolina in qualche modo de di cui si deve assumere la responsabilità, ci deve spingere con ancora più orgoglio e fierezza e fermezza per un riscatto di questa città che merita davvero una gestione migliore non solo per un allineamento tra Governo nazionale, Governo Regionale e naturalmente amministrazione cittadina di Roma, Capitale, Città, Metropolitana, ma so perché questa città basta guardarsi intorno e affacciarci qua dietro. Questa città merita di più che la comunicazione falsa e contraffatta di Gualtieri. Grazie,
Tra l'altro.
Una cosa carina, l'albero big l'albero, come si chiama geotermico, una cosa del genere e beh, anche geotermico, anche geotermico. In realtà forse si potrà fare, ma si dovrà fare sapere perché perché andate a piazza dei 500 e vedrete che non c'è più un albero uno li hanno tolti tutti. Devo dire che in e può essere anche suggestivo perché hanno cominciato a avvistare dromedari cammelli. 15 può essere anche possiamo costruire un'oasi, quindi al centro di piazza dei 500, ma la realtà è che piazza dei 500 è completamente dei server certificata dal punto di vista della del verde. Adesso abbiamo tre minuti e vediamo se riesco a far scoppiettare Sechi allora se chi ha fatto l'esempio prima e ha parlato della lealtà del governo Meloni, che ha trovato Gualtieri in prossimità del Giubileo e si è comportata, si è comportata comportato il Governo in maniera leale proviamo a fare un altro scenario. Proviamo a fare lo scenario in cui il sindaco fosse stato un c'è un sindaco di centrodestra,
E il nuovo governo fosse stato un governo di sinistra, ma facciamo anche lo scenario in cui il sindaco è di sinistra e il governo è di sinistra, perché la verità è che questi seminano anche quando stanno dalla stessa parte.
Diciamo allora sindaco di centrodestra e governo di sinistra sarebbe partita la campagna sul fascismo del Campidoglio, rimane qui e quindi ci sarebbe stata un'inchiesta giornalistica di Report, immagino sono bravissimi a fare queste cose in cui venivano fuori tutti i progetti dove c'erano l'aquila bipenne la lascia bipede estero cosa insomma i fasci tutta questa roba qua non è una esagerazione,
Perché in realtà e non è una caricatura, è quello che è già successo con il governo, cioè Meloni non aveva ancora vinto le elezioni, c'era già l'onda nera.
No Meloni è andata al governo, è tutto quello che faceva normalissime cose, era frutto di un'ondata di ritorno dell'orbace e così via, cioè è un meccanismo di selezione e di character assassination dell'avversario molto chiaro, qui un sindaco di centrodestra sarebbe stato lapidato immediatamente e,
No, non gli sarebbe stata offerta alcuna collaborazione, anzi si sarebbe sabotato, poi c'è il caso sinistra a sinistra che a sinistra, a sinistra, se possibile, ancora più esilarante, perché la sinistra non è la sinistra, la sinistra e le sinistre e le sinistre sono diverse, c'è la sinistra riformista che è stata ridotta quasi a niente adesso all'interno del Pd e non solo anche nella nella coalizione non c'è ancora in coalizione alla sinistra riformista, poi c'è una sinistra piddina, oggi Schlein Diana e così via, di cui non si capisce bene
Qual è quale sia l'obiettivo di governo e poi c'è una sinistra, diciamo, descamisado radicale?
Ne ho chavista e così via, ma turista ancora, nonostante maturo sia stato prelevato nella notte dalla sua stanza in Venezuela, come erano ancora in pigiama e portato negli Stati Uniti, sono ancora così, ecco, quelle sinistra litigano, per cui il sindaco di sinistra, che a Roma dovrebbe fare comunque,
A pugni con la realtà, tutti i giorni si troverebbe.
Con il dissidio, con la sinistra a sinistra, che gli direbbe di fare cose estreme che non può fare perché i romani non è che gli puoi prendere tutti in giro, l'auto elettrica che hai citato non è meraviglioso, cioè la sinistra che ha costruito tutta la sua narrazione la sua sceneggiatura il suo copione il suo avvenire che dico radiosi Simo avvenire luminoso, progressista e così via alla fine non fa quello che avrebbe dovuto fare nessuno dice niente.
Nessuno dice niente, cioè la cosiddetta causa ambientalista, come sottolineava Isabella sarà, sono già mangiata 1.000 volte, perché c'è la realtà, ma di fronte alla realtà la sinistra a sinistra oppone l'utopia, quindi, nei due casi.
Sindaco di sinistra, governo di sinistra, sindaco di centrodestra o di destra, chiamatela come volete governo di sinistra, non si sarebbe fatto nulla, uno può dire, ma allora il governo di destra di Meloni?
Ha fatto harakiri, ha sbagliato kamikaze, no, è un governo che ha fatto il suo dovere, ha pensato all'interesse nazionale, ha pensato a Roma, ha pensato alla patria.
E allora abbiamo un'unica alternativa, un sindaco di destra è un governo di destra, quindi un anno di lavoro pancia a terra, grazie a Marco Perissa grazie a Fratelli d'Italia, grazie a tutti i consiglieri nazionali, a tutti i consiglieri regionali, a tutti i parlamentari e soprattutto al pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltarci grazie a tutti grazie.
Grazie.

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