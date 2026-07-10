“Piazza Italia” dal titolo: "Riscatto Capitale. Le sfide della città reale"

Presentazione del libro “Senza maschera.



L’ascesa social di Giorgia Meloni”.



Intervengono: Tommaso Longobardi (Social Media Manager e autore del libro), Francesco Filini (Responsabile Programma FDI), Gino Zavalani (Esperia), Pietro Dettori (Esperia).



Modera: Ester Mieli (Membro Commissione Vigilanza RAI) Ore 17: Commercio, agricoltura, artigianato e terziario: diverse vocazioni e una sola città.



Introduce: Ylenja Lucaselli (Capogruppo FDI Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati).



Intervengono: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità …

alimentare e delle foreste), Mauro Rotelli (Presidente commissione VIII della Camera dei Deputati), Roberta Angelilli (Vice Presidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio), Pier Andrea Chevallard (Presidente Confcommercio Roma), Natalino Gisonna (Presidente CNA Turismo e Commercio Roma), Valter Giammaria (Presidente Confesercenti), Marco Marcocci (Vicepresidente Confcooperative), Roberto Inciocchi (Giornalista).



Modera: Stefano Erbaggi (Consigliere FDI Assemblea Capitolina).



Ore 18:30: Fondi europei e Giubileo: occasione mancata o successo per la città reale? Introduce: Luca Sbardella (Membro Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati).



Intervengono: Isabella Rauti (Vice Ministro della Difesa), Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Giancarlo Righini, (Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste), Mario Sechi (Giornalista).



Modera: Antonio Giordano (Segretario Generale ECR).

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