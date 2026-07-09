La nuda verità - Punto di vista con Massimo Barra. Un furto di 80 fiale di fentanyl, vale la task force d’urgenza di Palazzo Chigi?

Una urgenza dichiarata quella del Governo.



Non una, ben due riunioni a Palazzo Chigi guidate dal Sottosegretario Alfredo Mantovano il 3 e il 7 luglio dopo il furto di 80 fiale di Fentanyl dall’ospedale Israelitico romano.



Come vorrà intervenire? Con l’intervento dell’esercito a guardia di armadietti di ospedali o cliniche e farmacie? Alla ultima riunione a Palazzo Chigi sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma hanno preso parte, tra gli altri il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Presidente …

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Comandante dei NAS dei Carabinieri, il Direttore della DCSA-direzione centrale servizi antidroga e i rappresentanti della DPA-Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.



Nella nota di Palazzo Chigi si legge che “nell’ottica di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni coinvolte e prima menzionate, si è deciso di avviare nell’immediatezza un tavolo tecnico, al quale saranno invitate anche le società scientifiche, tra cui la Società italiana di farmacologia (Sif) e la Società italiana di Anestesiologia.



Il tavolo ha il compito di valutare la necessità di norme ulteriori per la tracciabilità dei farmaci che determinano effetti droganti, e comunque di riordinare la normativa primaria e secondaria sugli obblighi di conservazione dei farmaci medesimi.



Si è concordato un incremento dei controlli delle forze di polizia, in primis dei Nas, sull’intera filiera di tale tipologia di farmaci”.



Un furto di 80 fiale di fentanyl, vale la task force d’urgenza di Palazzo Chigi?.

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