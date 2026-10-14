14 OTT 2026
giustizia

Processo d'appello Arslan Khalid ed altri (Naufragio di Cutro)

PROCESSO | - Catanzaro - 12:20 Durata: 31 min 17 sec
A cura di Guido Mesiti e SI
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Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'appello Arslan Khalid ed altri (Naufragio di Cutro)" che si è tenuta mercoledì 14 ottobre 2026 a Catanzaro.

Gli argomenti trattati nel processo sono: Appello, Calabria, Clandestinita', Cutro, Frontex, Guardia Costiera, Guardia Di Finanza, Immigrazione, Incidenti, Khalid, Mare.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 31 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
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