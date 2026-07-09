"La legge elettorale in aula alla Camera: intervista a Fabio Rampelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Fabio Rampelli (vice presidente della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).



L'intervista è stata registrata giovedì 9 luglio 2026 alle ore 13:00.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Camera, Democrazia, Economia, Elezioni, Governo, Istituzioni, Legge Elettorale, Parlamento, Politica, Preferenza, Renzi, Residenza, Riforme, Societa', Voto.



La registrazione video ha una durata di 14 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione …

audio.

leggi tutto

riduci