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"La legge elettorale in aula alla Camera: intervista a Fabio Rampelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Fabio Rampelli (vice presidente della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).
L'intervista è stata registrata giovedì 9 luglio 2026 alle ore 13:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Camera, Democrazia, Economia, Elezioni, Governo, Istituzioni, Legge Elettorale, Parlamento, Politica, Preferenza, Renzi, Residenza, Riforme, Societa', Voto.
La registrazione video ha una durata di 14 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione … audio.
L'intervista è stata registrata giovedì 9 luglio 2026 alle ore 13:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Camera, Democrazia, Economia, Elezioni, Governo, Istituzioni, Legge Elettorale, Parlamento, Politica, Preferenza, Renzi, Residenza, Riforme, Societa', Voto.
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