09 LUG 2026
intervista

La legge elettorale in aula alla Camera: intervista a Fabio Rampelli

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 13:00 Durata: 14 min
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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"La legge elettorale in aula alla Camera: intervista a Fabio Rampelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Fabio Rampelli (vice presidente della Camera dei Deputati, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata giovedì 9 luglio 2026 alle ore 13:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Camera, Democrazia, Economia, Elezioni, Governo, Istituzioni, Legge Elettorale, Parlamento, Politica, Preferenza, Renzi, Residenza, Riforme, Societa', Voto.

La registrazione video ha una durata di 14 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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