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Promossa dalla Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno e organizzata dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e la Regione Lazio.
La conferenza stampa di presentazione è aperta dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.
A seguire la Vicepresidente Picierno illustra i temi dei dibattiti e gli ospiti principali presenti a Ventotene.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della II° edizione della Conferenza europea … per la libertà e la democrazia" che si è tenuta a Roma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 11:06.
Con Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), Pina Picierno (vice presidente del Parlamento Europeo).
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Democrazia.
Questa conferenza stampa ha una durata di 24 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
La conferenza stampa di presentazione è aperta dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.
A seguire la Vicepresidente Picierno illustra i temi dei dibattiti e gli ospiti principali presenti a Ventotene.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della II° edizione della Conferenza europea … per la libertà e la democrazia" che si è tenuta a Roma lunedì 13 luglio 2026 alle ore 11:06.
Con Carlo Corazza (direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia), Pina Picierno (vice presidente del Parlamento Europeo).
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Democrazia.
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Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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