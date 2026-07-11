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"Weapon Systems Annual Assessment: Requiring Mature Technologies Could Enable Shift to Rapid Delivery" - GAO - 02 lùg 2026 --- "Pentagon’s top new weapons programs are 12 years behind schedule: Watchdog" - Military Times - 06 lug 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. I problemi ( crescenti ) del Complesso Militare - Industriale degli Stati Uniti" di sabato 11 luglio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Difesa, Economia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Industria, Sicurezza, Tecnologia, Usa.
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