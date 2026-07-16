Introduzione storica di Saro Freni.



Dialoghi con Claudio Martelli, Claudio Signorile.



Coordinano: Giada Fazzalari, Fabio Martini.



Testimonianze di Fabrizio Cicchitto, Carmelo Conte.



Conclusioni: Bobo Craxi, Enzo Maraio.



Convegno "Il rinnovamento socialista. 1976/2026", registrato a Roma giovedì 16 luglio 2026 alle ore 11:14.



Sono intervenuti: Bobo Craxi (fondatore e dirigente del giornale online Socialist - Il socialista clandestino), Saro Freni (coordinatore della Scuola di Liberalismo di Roma), Giada Fazzalari (direttore responsabile dell'Avanti! della Domenica), Claudio Martelli (presidente …

della Fondazione Pietro Nenni), Fabio Martini (editorialista de La Stampa), Enzo Maraio (segretario del Partito Socialista Italiano).



Tra gli argomenti discussi: Partiti, Politica, Storia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 47 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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