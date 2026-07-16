16 LUG 2026
dibattiti

Il rinnovamento socialista. 1976/2026

CONVEGNO | - Roma - 11:14 Durata: 1 ora 47 min
A cura di Pantheon
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Introduzione storica di Saro Freni.

Dialoghi con Claudio Martelli, Claudio Signorile.

Coordinano: Giada Fazzalari, Fabio Martini.

Testimonianze di Fabrizio Cicchitto, Carmelo Conte.

Conclusioni: Bobo Craxi, Enzo Maraio.

Convegno "Il rinnovamento socialista. 1976/2026", registrato a Roma giovedì 16 luglio 2026 alle ore 11:14.

Sono intervenuti: Bobo Craxi (fondatore e dirigente del giornale online Socialist - Il socialista clandestino), Saro Freni (coordinatore della Scuola di Liberalismo di Roma), Giada Fazzalari (direttore responsabile dell'Avanti! della Domenica), Claudio Martelli (presidente della Fondazione Pietro Nenni), Fabio Martini (editorialista de La Stampa), Enzo Maraio (segretario del Partito Socialista Italiano).

Tra gli argomenti discussi: Partiti, Politica, Storia.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 47 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Grazie.
Compagni per la vostra presenza, per chi conosce la storia del socialismo italiano il Midas non è soltanto un albergo o una sede congressuale, è piuttosto un simbolo e il luogo in cui, nel luglio del 76, il Psi decise di interrompere una lunga fase della propria storia e di intraprendere un cammino nuovo, qui maturò quella che sarebbe passata alla storia, come la svolta del Midas, l'evento che portò all'elezione di mio padre Bettino la segreteria del Psi e aprire una stagione destinata a modificare profondamente il socialismo italiano, l'intero sistema politico,
Nazionale, naturalmente, nessuna stagione storica può essere semplicemente riprodotta, le sfide del ventunesimo secolo sono profondamente diverse da quelle degli anni 70, tuttavia.
La lezione del Midas conserva un significato che va oltre le vicende di allora.
La politica ritrova la sua funzione quando ha il coraggio.
Di interpretare il cambiamento prima degli altri nel 76 il problema era di comprendere la crisi della società industriale della Prima Repubblica.
Oggi il problema è comprendere la rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale, la globalizzazione tecnologica, la trasformazione del lavoro, la crisi delle democrazie rappresentative e l'emergere di nuovi equilibri geopolitici.
Ed è per questo che oggi siamo qui non per celebrare una storia passata, non per coltivare una nostalgia.
Ma per domandarci se esista ancora la capacità di compiere una nuova svolta, se il Midas del 76 segnò l'inizio di una nuova stagione del socialismo italiano, il compito che noi abbiamo davanti e comprendere quale possa essere il socialismo del ventunesimo secolo, cioè un socialismo capace di parlare al lavoro che cambia,
Alla rivoluzione digitale, alla libertà individuale, alla giustizia sociale, all'impresa, all'Europa e alla democrazia.
Noi viviamo un passaggio storico che presenta analogie profonde con quelli che nel secolo scorso hanno accompagnato la nascita della società in distretti industriali, la costruzione dello stato sociale, in definitiva la globalizzazione, il mondo sta ancora una volta cambiando radicalmente.
Cambia l'economia, il lavoro, la comunicazione, i rapporti di potere, le forme della conoscenza e perfino il modo con cui gli individui costruiscono la propria identità e di fronte a queste grandi trasformazioni la politica sembra spesso smarrita, le categorie del 900 faticano a interpretare il presente, i partiti rincorrono gli eventi, i leader si consumano nel ciclo incessante della comunicazione e le appartenenze tradizionali si dissolvono.
La sensazione diffusa è che la politica abbia perso la capacità di guidare il cambiamento e si limiti ad amministrare gli effetti. E proprio qui, in questo contesto, si pone per noi una domanda decisiva. Chi rappresenta oggi la sinistra? Per un secolo la sinistra ha rappresentato il mondo del lavoro, le classi popolari, i ceti emergenti, coloro che chiedevano maggiore giustizia sociale e più opportunità. Ora quei soggetti certo esistono ancora, ma sono profondamente cambiati. Il lavoro della grande fabbrica non è più il simbolo esclusivo della produzione, della ricchezza. Accanto a lui troviamo professionisti della conoscenza, lavoro autonomi, operatori delle piattaforme digitali, giovani precari, imprenditori innovativi, ricercatori
Tecnici qualificati e la sinistra rischia di perdere, se non già l'ha perso, il proprio popolo quando continua a voler rappresentare una società che non esiste più.
Per ritrovare la propria funzione storica deve tornare a comprendere la realtà concreta e non quella immaginata qual è allora l'elemento che più di ogni altro sta modificando il mondo, la risposta potrebbe anche essere semplice, la rivoluzione digitale, l'intelligenza artificiale, la robotica, le reti globali e le piattaforme digitali l'automazione stanno producendo sotto i nostri occhi una trasformazione più profonda di quella industriale.
Sta cambiando il lavoro, l'informazione, l'educazione, la produzione culturale e la ricerca e persino il funzionamento stesso delle istituzioni democratiche.
La questione decisiva del nostro tempo non è soltanto la distribuzione della ricchezza, che è una questione decisiva, ma è anche la distribuzione della conoscenza dell'informazione del potere generato da queste infrastrutture digitali.
E se il socialismo nacque per affrontare le conseguenze della rivoluzione industriale, un nuovo socialismo deve nascere per affrontare le conseguenze di questa rivoluzione digitale.
In questo senso dobbiamo sviluppare una nuova interpretazione del cambiamento. È troppo spesso, noi assistiamo a due errori opposti che vengono compiuti, da una parte ci sono coloro che considero ogni nove innovazione come una minaccia
Da un'altra ci sono coloro che immaginano invece che il progresso tecnologico produca automaticamente progresso sociale.
Tutte e due le posizioni sono sbagliate, la tecnologia non è né buona né cattiva e una forza che può ampliare le libertà o a crescere le diseguaglianze dipende dalle istituzioni, dalle regole, dalla visione politica che sapremo costruire e da cui derivano tre grandi scripts sfide, la rivoluzione digitale, l'ecologia ed il lavoro.
Il lavoro per per rapidità resterà centrale, ma cambierà natura. La politica deve continuare, come noi spesso ripetiamo, investire massicciamente nella formazione permanente, nella ricerca, nell'innovazione e allo stesso tempo la transizione ecologica non può essere affrontata come una religione civile fatta solo di divieti e sensi di colpa dei divi. Deve diventare un grande progetto d'innovazione tecnologica. Sviluppo industriale è crescita sostenibile. Un socialismo moderno non deve scegliere fra ambiente e sviluppo, ma deve costruire le condizioni per tenerli assieme. Altra sfida riguarda la democrazia, l'eguaglianza, la sovranità, la democrazia, attraversata, come vediamo da una crisi profonda. Le piattaforme digitali influenzano un dibattito pubblico. Le informazioni circa 1
Velocità senza precedenti e l'emozione prevale spesso sulla riflessione e la politica viene sostituita dalla comunicazione permanente, il populismo nasce da qui, dalla perdita di fiducia delle istituzioni e della percezione che le decisioni vengano prese altrove.
Dobbiamo riaffermare per questo.
Il valore della democrazia rappresentativa senza rinunciare alla partecipazione.
Dobbiamo difendere le libertà individuali senza indebolire la coesione sociale, costruire un'Europa più forte, più autorevole, capace di esercitare una sovranità democratica nell'età delle grandi potenze continentali, terza sfida sfida riguarda i nuovi diritti, la sicurezza, l'immigrazione, la sinistra nella storia ha sempre avuto la sua vocazione universalistica per questo che deve evitare la frammentazione identitaria che ha caratterizzato anche una parte del progressismo americano, una politica riformista non può dividere la società in una molteplicità di gruppi minoranze in competizione tra di loro, ma deve costruire ciò che unisce.
I diritti sono fondamentali perché appartengono alla persona in quanto tali, non perché derivano dall'appartenenza ad una particolare identità.
Allo stesso modo, come ripetiamo, spesso, sicurezza immigrazione non possono essere lasciate alla destra.
Una società ha il dovere di accogliere, ma anche di padroneggiare, governare i flussi immigratori, contrasta, legalità, favorire l'integrazione, tutto questo ci porta.
A una questione centrale che fu già sollevata all'epoca.
E cioè il rapporto fra merito e bisogno, e questo grazie a Claudio Martelli, che ringrazio per essere qui tra di noi questa mattina.
Per troppo tempo la politica contrapposto, questi due principi è un errore, una società giusta deve sostenere chi si trova in difficoltà, allo stesso tempo, valorizzare il talento, l'impegno, il merito, l'innovazione eguaglianza non consiste nel rendere tutti uguali, consiste nel garantire a tutti la possibilità di sviluppare le proprie capacità,
Per questa ragione il nuovo socialismo deve abbandonare una visione esclusivamente redistributiva, la redistribuzione è necessaria, ma da sola non basta.
Ma bisogna creare ricchezza, crescita, investimenti, innovazione e sviluppo, è solo una società dinamica, può finanziare una società più giusta.
Una società dinamica che non sia preda degli squali della finanza irresponsabile e da questo punto di vista il rapporto fra pubblico e privato può essere ripensato, lo Stato deve tornare a svolgere la sua funzione strategica orientando gli investimenti, sostenendo la ricerca, rafforzando l'istituzione, garantendo la concorrenza ma non può sostituirsi all'impresa.
Impresa non deve essere se un'impresa libera, scevra da qualsiasi compromissioni con lo ripeto, con la finanza che corrompe corrode l'economia libera, non è un avversario della giustizia sociale, è una delle condizioni necessarie per realizzarle e per questo nuovo socialismo deve tornare a dialogare con il mondo della produzione, delle professioni, dell'innovazione e della ricerca è qui che si apre il tema,
Del cosiddetto campo riformista. Esiste. Noi non se ne siamo convinti nel Paese, una vasta area di cittadini che non si riconosce né il populismo né né conservatorismo, un'area che crede nella democrazia liberale, nell'Europa, nell'economia sociale, di mercato, nella giustizia sociale, nelle libertà individuali, quest'area esiste, ma non trova ancora una rappresentanza adeguata, né l'anomalia del Pd consiste nell'aver tentato per anni di tenere insieme culture politiche profondamente diverse, senza riuscire a elaborare una sintesi convincente per il ventunesimo secolo. La questione non è polemizzare con il Pd, la questione semmai di quella di costruire qualcosa che oggi manca e c'è un grande spazio riformista capace di parlare al lavoro, all'impresa, i giovani, alla cultura dell'innovazione, territori, e questo lavoro non può essere soltanto il risultato di accordi fra ceto politico. Bisogna ripartire come fu il socialismo, dalle associazioni, dai comuni dei sindacati, dal volontariato, dalle professioni, dalle università, dalle imprese, dalle comunità locali, insomma, ricostruire luoghi di partecipazione reale, perché il problema più profondo della politica contemporanea
E che molti partiti hanno perso le proprie radici, la propria identità e la propria funzione educativa.
Il nostro socialismo, al contrario, è stato storicamente una grande comunità morale e civile prima ancora che una semplice organizzazione politica, ed è proprio per questo che da qui dobbiamo ripartire dalla comunità, dalla responsabilità, dalla libertà, dalla dignità del lavoro, dall'eguaglianza delle opportunità, dall'innovazione, dall'Europa e dalla democrazia,
Dal dialogo autentico fra la tradizione socialista e quella liberale, perché oggi più che mai libertà, uguaglianza e democrazia non sono principi alternativi, sono semmai dimensioni inseparabili.
Di un medesimo progetto politico.
Il nuovo socialismo non deve guardare al passato con nostalgia e deve guardare al futuro con coraggio, non può per conservare il mondo che scompare, ma per costruire il mondo che sta nascendo, torniamo infine al 1976, alle ragioni della nostra presenta presenza qui.
Mi compete fare una serie di ringraziamenti innanzitutto al Partito socialista, al suo segretario Enzo Maraio, che concluderà i lavori questa mattina.
All'Avanti.
All'Avanti della Domenica, la avanti on line.
Agli amici di critica sociale.
A questa struttura che ci ospita.
E, curiosamente, il direttore di questa struttura, il padre del direttore di questa struttura, era direttore del Midas, quel luglio del 1976.
E voglio dire che questa è la prima iniziativa che promuovo, a nome del centro che ho intitolato Craxi, per la pace per lo sviluppo, convinto come sono che.
Costruire, diciamo, il nuovo socialismo significa anche continuare a battersi per mantenere in vita il diritto internazionale, la cooperazione e lo sviluppo, la pace fra i popoli, ringrazio.
Già da Fazzalari è Fabio Martini, che coordineranno una discussione dibattito insieme a Claudio Martelli e ringrazio il professor sarò freni, che è autore di un libro importante sugli anni del Psi, dal Midas sino all'87.
Sarò frena, ha scritto un bel libro e quindi lo invito a prendere la parola.
Grazie, sono io che ringrazio Bobo Craxi e gli organizzatori per questo invito che mi consente di parlare di un argomento di cui, come è stato.
Ricordato mi sono occupato in un libro, ma mi consente di farlo di fronte a una platea molto qualificata che ha vissuto quegli eventi e anche in posizioni molto importanti.
Mi è stato chiesto di fare un intervento di taglio storico, che quello che.
Credo di poter fare, e lo faccio molto volentieri individuando i punti fondamentali della svolta del Midas, che sono essenzialmente 3 quelli del contesto in cui questa svolta è maturata nel contesto nazionale e anche il contesto economico, sociale e internazionale.
Le conseguenze che ha comportato questa svolta nella ridefinizione dell'identità ideologica e culturale del Partito socialista e poi la novità incarnata da Bettino Craxi durante la sua lunga parabola nei suoi vari aspetti, eh, dicevo, il contesto, il contesto è presto detto, la la svolta del Midas è una delle conseguenze del risultati elettorali delle elezioni del 20 e 21 giugno 1976 e probabilmente vista in prospettiva, la conseguenza più rilevante di quelle elezioni.
Che si immaginava avessero un altro tipo, di conseguenza, si parlava allora delle elezioni, del cosiddetto sorpasso, del sorpasso del Partito comunista sulla democrazia cristiana, sorpasso che, come è noto, non avvenne, ma che determinò una polarizzazione delle elezioni tanto sui due partiti maggiori sul Partito comunista sulla democrazia cristiana il che ovviamente penalizzò i partiti intermedi e il partito socialista che era, come si diceva allora il più.
Grande dei piccoli partiti o il più piccolo dei grandi partiti e si trovava comunque in una situazione che lo collocava in una posizione marginale, anche perché andò alle elezioni per scelta della segreteria di allora che Francesco De Martino, sulla base dello slogan degli equilibri più avanzati uno slogan che si proponeva di dare al partito socialista un ruolo di mediazione e di garanzia.
In una prospettiva di immissione del Partito comunista nella maggioranza, ma evidentemente la situazione obiettiva rendeva questo ruolo di garanzia e mediazione del tutto superfluo inutile, come sarebbe stato dimostrato dai risultati elettorali, risultati elettorali che.
Venivano da un biennio che faceva immaginare comunque una grossa affermazione, sicuramente del Partito comunista, il che poi produsse, per reazione, un'aggregazione dei voti moderati e conservatori sulle Democrazia Cristiana, il famoso Turate, vi il naso e votate Dc di Indro Montanelli ma faceva immaginare in generale cosa che poi appunto non sarebbe avvenuta un'affermazione della sinistra nel suo complesso perché i due anni precedenti erano stati,
Caratterizzati da uno spostamento dell'asse politico dell'elettorato c'era stata la vittoria del fronte del no al referendum del 1974, che non era propriamente una vittoria della sinistra o soltanto della sinistra, ma di un ampio fronte laico al quale peraltro, come è noto il Partito comunista si associò con una certa riluttanza perché sin da Togliatti aveva sempre immaginato un dialogo con le masse cattoliche aveva,
Teorizzato che si dovessero un po'mettere da parte eventuali conflitti sul tema Cattolicesimo, laicità e quindi diciamo queste mediazioni furono anche si pensi alla discussione sull'articolo 7 sulle interrogazioni articolo 7 della Costituzione.
Furono anche prese apprezzo di alcuni compromessi, anche importanti, sulla questione della laicità.
Ma eh?
C'era anche un'altra questione che a mio avviso non soltanto, a mio avviso ebbene avviso di molti storici e rilevante per capire quel frangente, per capire l'importanza della della del del nuovo corso craxiano, che il fattore culturale è stato detto molto autorevolmente.
Che la metà degli anni 70 rappresenta un po'il l'apogeo del influire dell'egemonia comunista sulla cultura italiana.
Il punto più alto di influenze di idillio nel rapporto tra intellettuali e il Partito comunista, ma che sarà poi anche l'inizio del suo declino, che coinciderà anche, forse non casualmente, con il declino elettorale del Partito comunista, che interromperà il suo trend di crescita.
Proprio con le elezioni successive, quelle del 1979.
Ma il punto è che questa egemonia del pensiero marxista e marxista leninista?
E aveva avuto conseguenze anche nella percezione, nell'autopercezione del partito socialista che aveva introiettato, se vogliamo degli elementi di subordinazione, sia sul piano ideologico che sul piano della autonomia programmatica e Sellars sulla stessa sullo stesso senso di esistenza di un partito che sembrava, ad avviso dei suoi avversari,
Ma forse non lo so, anche ad avviso di qualcuno dei militanti, avere un po'esaurito il suo ruolo storico e Francesco De Martino, uomo colto, erudito, probo, grande studioso però forse non dotato delle capacità di conduzione e, soprattutto, in frangenti, molto difficile appariva un po'come il commissario liquidatore di un partito,
Che aveva un po'esaurito.
La sua, gli i suoi obiettivi, che erano stati in qualche modo come dire riassorbiti dal più organizzato partito comunista, ma è quello che che conta nel 1976, quando dopo le elezioni il partito socialista si trova con un misero 9,6% e quello di,
Assicurare la stessa esistenza del partito, la sua autonomia, ed è quello che in effetti Craxi Bettino Craxi dichiara, immediatamente dopo l'elezione a segretario e il primum vivere di un partito che deve trovare un suo ruolo nel quadro politico ma sarebbe arrivato anche il momento del deinde philosophari e sarà il momento più fruttuoso, più creativo della storia del partito socialista quando,
La volontà di rinnovamento di un gruppo dirigente,
Politico si.
To troverà, diciamo così, del troverà delle convergenze con un gruppo di intellettuali che, nella loro autonomia di pensiero e di indirizzo, produrranno del un dibattito molto proficuo sul sulla identità di questo nuovo socialismo che si riappropria della sua.
Identità riformista che era l'identità sul quale il Partito socialista era nato, ma che si era poi inabissata nel corso degli anni.
Ovviamente, e tutto questo avviene su negli organi di stampa importanti, sull'Avanti, su Critica sociale e soprattutto su Mondo operaio e.
Da questo punto di vista, la svolta del Midas non viene immediatamente percepita dagli osservatori, se non nella così versione Talbot un po'folkloristica un po'caricaturale della congiura dei giovani contro i vecchi ma, insomma, il significato politico del Midas è molto più profondo, come si vedrà negli anni successivi.
Emerge certo la personalità di Bettino Craxi, che un dirigente giovane, relativamente poco noto se comparato ai capi storici del partito socialista, di cui si conosce l'orientamento riformista e l'appartenenza alla corrente autonomista, e il rapporto di filiazione politica con Pietro Nenni, a cui ovviamente lo accomunano tante cose.
Ma da cui poi lo differenziano altrettante questioni che sono di tipo generazionale.
E
La.
Politica questa questo rinnovamento del del Partito socialista, in un certo senso reimmettere il socialismo italiano nel grande flusso del socialismo democratico occidentale ed europeo, dal quale si era allontanato per molti anni era stato allontanato dall'Internazionale socialista, loro immette in un modo del tutto particolare perché,
Il Partito socialista storicamente aveva guardato dal dopoguerra in avanti con un certo senso di.
Insofferenza, o forse di superiorità al ruolo delle socialdemocrazie, che accertamenti al Giro in un contesto politico e sociale del tutto diverso da quello italiano, ma che avevano prodotto dei risultati di giustizia sociale e anche di efficienza nei Paesi che avevano sperimentato il socialismo craxiano ovviamente non si identificherà con quelle esperienze, ma le guarderà con rispetto interesse e si identificherà più propriamente con una sorta di socialismo latino mediterraneo che considera le peculiarità del nostro Paese peculiarità che hanno, diciamo natura anche,
Diciamo che hanno un un una certa importanza, anche perché il partito socialista, che si trova a giocare un ruolo, non come primo partito della sinistra, ma come secondo partito della sinistra, nel contesto di un quadro politico frammentato e di governi di coalizione, ci saranno varie tappe che forse saranno ricordate,
Dagli altri ospiti di questo convegno c'è il congresso di Torino.
Del 78
Tra l'altro, coincide temporalmente con la presa di posizione di Craxi sul caso Moro congresso di Torino, che presenta una piattaforma di alternativa.
Ancora pregna di suggestioni di vario tipo, anche eterogenee, ma che segna un punto di rottura con la con la con le linee precedenti c'è poi il famoso Vangelo socialista.
Possa firmato da Craxi, ma sostanzialmente concepito da Luciano Pellicani, che rappresenta e poi, nella narrazione successiva, verrà considerato un po'una.
Un momento di rottura e ci sarà ovviamente la conferenza programmatica di Rimini, che si pone il problema della modernizzazione del Paese di governare il cambiamento come era nello slogan della iniziativa.
Ma e vengo qui e concludo al terzo punto, che riguarda la novità apportata da Bettino Craxi nella politica italiana.
E bisogna anche capire, da questo punto di vista, che.
La le leggere, la parabola di Bettino Craxi ci mette di fronte a una sorta di grande paradosso, cioè Bettino Craxi, nasce viene percepito come un innovatore del sistema di quel sistema, che presentava anche forti caratteri di conformismo e unanimismo.
Della che era, come dire, il contesto della socie nella solidarietà nazionale, del compromesso storico, non interpretato in quel caso come una alleanza o una convergenza, per meglio dire temporanea.
Ma interpretato soprattutto da parte comunista come una sorta di stadio di sviluppo, dopo il quale non si poteva tornare indietro, ecco.
Il che ovviamente aveva forti, diciamo così implicava forti rischi di unanimismo contro i quali Craxi si oppose, diede vita ad una corrente di, diciamo di opposizione, dell'opinione pubblica verso queste derive.
Ma dicevo, Craxi si presenta come un innovatore del sistema, ma poi, alla fine della sua parabola, poi viene percepito dopo l'accordo del Caf dopo.
Diciamo quando non riesce a leggere quella quella fase storica, è facile dirlo, ovviamente sempre a posteriori, insomma il senno del poi è sempre la saggezza shock.
Però viene percepito invece come un puntello di quel sistema, allora si possono dare tante risposte al perché sia avvenuto questo.
Perché non riuscì fino in fondo a innovare il, il, il, il sistema?
Politico, data lo scarso fondato sullo scarso peso elettorale, perché non trovò sponde a sinistra, per l'alternativa e neanche nella corrente cosiddetta migliorista che non riuscì mai ad affermare una propria linea autonoma rispetto alla segreteria?
Del Partito Comunista ci sono insomma tante spiegazioni, certo.
E se ne tante se ne possono dare e credo che sia quello che allora era anche sulle riviste, eccetera, oggetto di dibattito politico, oggi sono questioni aperte sul piano storiografico.
Ma secondo me c'è dell'altro per spiegare questo paradosso
E cioè che Bettino Craxi era un uomo della Repubblica dei partiti, beninteso non.
Sto dicendo della partitocrazia che il termine denigratori utilizzato, Maranini, altri, parlo del termine utilizzato dal grande storico Scoppola la Repubblica dei partiti c'erano la Repubblica che si organizzava in partiti che facevano riferimento a culture politiche nelle loro evoluzioni.
E che si e che concretizzavano la democrazia attraverso forme di organizzazione che certo poi avevano avuto grosse degenerazioni, grossa evoluzione almeno dagli anni 70 in avanti, ma era quello che aveva costruito il Paese e lo aveva a, diciamo.
Abituato.
Educato al al dibattito politico.
Ad un da un certo punto si sono insinuati nel Paese umori protestatari che forse prima erano compressi dalla logica pre 89 che poi si sono, diciamo, sono stati un po'disinnescando, sono stati un po', diciamo, sono esplosi se vogliamo, nella nella, nella fase successiva e a quel punto questa corrente d'opinione pubblica voleva o fu indotta a volere non più.
Una riforma dei partiti, ma una politica senza partiti e furono le illusioni del maggioritario, furono le illusioni della società civile, vista come Immacolata
Contro una società politica, vista invece, come esclusivamente corrotta, furono insomma tutte quelle mitologie, se vogliamo.
Che caratterizzarono il passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda Repubblica, quello che è successo è che la politica senza partiti è diventata la politica senza politica.
E però io dovevo fare un intervento di taglio storico, l'ho fatto diciamo il meglio delle mie possibilità non vada avanti, perché questa non è più storia, ma diventa cronaca e anche cronaca, se vogliamo non entusiasmante di questi ultimi anni, grazie.
Grazie grazie, sarò ora la parola Giada Fazzalari.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie grazie Bobo, io sono già raffazzonare direttrice davanti la domenica e ringrazio naturalmente il Psi Enzo Maraio Bobo Craxi per aver coinvolto anche l'avanti in questa preziosa iniziativa e ringrazio naturalmente anche il professor Saro, freni per aver introdotto esaustivamente la questione storica Bobo per la bella relazione iniziale.
Noi faremo adesso, in dialogo con uno dei protagonisti, maggiore protagonista di quella di quell'evento con Claudio Martelli, faremo questo dialogo con Fabio Martini, che ringrazio per essere qui, tra l'altro, Fabio Martini è autore di un bellissimo libro proprio sulla vera storia di Bettino Craxi dal titolo Controvento,
Claudio Martelli, ha rilasciato una intervista a Fabio che vi consiglio di leggere segnali o anche un'intervista al Corriere della Sera di Enzo Maraio.
Che inquadra un po'non soltanto la questione storica, ma la questione.
Diciamo del futuro, ma la chiave che noi del avanti abbiamo dato, cinquant'anni dopo il Midas, noi che non c'eravamo proprio fisicamente, non è che noi non eravamo proprio nati, ma che abbiamo, come dire.
Ebbe o meno di cinquant'anni si.
Che abbiamo, come dire, uso un termine un po'brutto, masticato pane e socialismo da quando siamo nati, la, l'interpretazione, la chiave che abbiamo dato noi dell'Avanti, cinquant'anni dopo, e che il Midas non fu soltanto non fu e non fu soltanto.
La coraggiosa iniziativa di un gruppo di ambiziosi quarantenni dirigenti, ma fu un vero e proprio cambio identitario, non solo del Psi, che cambiò totalmente pelle usciva da un periodo disastroso, c'erano state le elezioni un mese prima, cambiò pelle fu uno spartiacque per il Psi ma in realtà da lì in poi cambiò anche la storia d'Italia Bettino Craxi, da segretario del Psi, portò per la prima volta,
I socialisti al governo.
Alla guida del governo e
Noi abbiamo tradotto quella il Midas così con tre parole autonomismo, Riformismo e anti comunismo, secondo noi parole e valori che non fanno parte soltanto del passato.
Voglio dare immediatamente la parola a Fabio Martini, con cui inizierà questo dialogo con Claudio Martelli e alla fine del quale il segretario del Psi, Enzo onorario, farà le sue conclusioni.
Ti ringrazio buongiorno a tutti.
La celebrazione degli anniversari non so se ci avete fatto caso oramai sta diventando un po'un gioco di società della società mediatica, quasi ogni giorno si ascoltiate telegiornali non solo i telegiornali si celebra un evento, un personaggio sempre con una certa enfasi e questo parifica un po'tutti i personaggi e gli eventi sembrano tutti importanti.
E non è soltanto una curiosità, questa di di costume e il segno del fatto che, come dire il senso della storia, della gerarchia degli eventi, in questa fase si stempera molto, c'è tutto e sensazionale, tutto è emozionale, tutto è importante, in realtà non è tutto egualmente importante e,
Questa occasione ci ricorda un evento che cambiò la politica italiana in profondità.
Bisogna usare i termini con con precisione, non con enfasi, ma 50 anni dopo, possiamo sicuramente dire che quello fu un evento che cambiò molto della politica, perché non può, non dobbiamo dimenticare il contesto nel quale.
Quell'evento si determinò nelle elezioni del 20 giugno 76, il Partito comunista italiano e la Democrazia cristiana avevano insieme il 73% dei voti, il 73 non era mai accaduto prima, non sarebbe mai accaduto dopo, anche per la presenza di questo nuovo partito socialista, quindi il Mida scambiò la politica italiana.
Adesso è inutile fare un riassuntino, diciamo.
Ed è a un senso ricordarlo, perché la distanza dagli eventi.
È sempre una buona consigliera, ce lo insegnano gli storici che quando passa del tempo, ovviamente tutto è maggiormente, come dire, a una maggiore valore anche le testimonianze dei protagonisti.
Di primo piano, come in questo caso, e Claudio Martelli, perché perché gli stessi protagonisti hanno poi vissuto, in questo caso, alcuni decenni, riflettendo stemperando anche come dire, al di là del caso di Martelli, ma dico in generale perché è importante la distanza dai dagli eventi perché gli stessi protagonisti hanno dentro di sé una elaborazione di quello che hanno vissuto da questo punto di vista, quindi,
La testimonianza in particolare di Claudio Martelli è molto interessante e allora prima.
Chiamiamola così sollecitazione, oltre a quello che lui vorrà ovviamente dire, eh eh eh eh sarà tutto interessante è che nel 16 luglio del 76 il Partito socialista avviò una stagione nella quale aprì una grande battaglia delle idee, perché questo è la sostanza di quella di quella svolta babà questo è un termine che fu usato da un grandissimo dirigente politico Palmiro Togliatti, vuoi dire dov'è come grandissimo si grandissimo dirigente politico che comunque avere trasformato.
Sorride Martelli che mi mi guarda con con severità,
Eh, no, dico insomma, aveva no, ma non la voglio far lunga, ma aveva ereditato cioè il Partito comunista quando arrivò il fascismo era un manipolo di rivoluzionari, tornò e fece il partito nuovo miracolo, quindi.
A volte quando si?
Ce la prendiamo, non ce la prendiamo, ve la prendete con con con i comunisti, certo, i comunisti hanno sono stati anche cattivi tra virgolette politicamente, ma hanno avuto anche una grande capacità politica, se è vero che avevano in quelle elezioni.
Come?
No, no, no, ecco da quel punto di vista, indubbiamente è come se a Bobo il cambiavalute del che che cambiava i rubli in dollari.
Quelli che arrivavano in Italia era lo stesso che facevo il cambiavalute per la Democrazia cristiana.
Sì, sì, era lo stesso, questo lo raccontò una volta Cossiga questo per dire che tutti sapevano tutto di tutti e paradossalmente non la voglio far lunga, ma il partito che in quegli anni 50 60 70 diciamo più faticava era proprio il partito socialista che pure mi dispiace dirlo Bobo ma era abbondantemente aiutato dal dal Partito comunista dell'Unione Sovietica almeno fino al 63. Questo bisogna dirlo, insomma, quindi,
Ma ma in misura ridotta, rispetto al Partito Comunista, Partito Comunista italiano è stato il partito più finanziato dai sovietici in tutto il mondo, ma non è poco, perché era era un partito che che che operava a sulla frontiera con con con con l'Est, quindi diciamo,
La mia è una battuta, ovviamente no, no, no, no, non scherziamo, diciamo, è ovvio che non c'è paragone tra il piccolo sostegno che veniva ai socialisti, che pure avevano fatto una rottura fondamentale nel 56, ma insomma noi lo facciamo lunga, comunque 76 grande battaglia.
E delle idee competizione all'interno del del partito, ma soprattutto all'esterno, ecco, concludo la la prima sollecitazione con un dato che i dimenticato perché il come dire un dato storico oggettivo, clamoroso.
Che è finito come dire dimenticato sotto le macerie del crollo della Prima Repubblica nel 1992.
Quando ancora diciamo, era all'inizio di di di neanche il preannuncio di Tangentopoli in quelle elezioni, il Partito Socialista italiano conquistò il 13,6% dei voti, il partito come il Pds il 16 e pensate nel 76, quando il gruppo dei 40 trentenni perché Martelli era un trentenne no, era un quarantenne prese, diciamo la guida del partito socialista. Il distacco tra Psi e Pci era di 25 punti, 25 punti nel 92 si era ridotto a due punti e mezzo. Ora, naturalmente, all'indietro, come dire al
Allora ecco, con la, con l'effetto Gambero e tuttavia questo è un dato comunque da ricordare perché, ripeto, è stato completamente rimosso da da da da da dalle macerie della storia successiva, però non è non è trascurabile, allora la domanda che poi abbiamo già in qualche modo avviato sul sul giornale e,
Oggi e questa battaglia delle idee tra tra alleati è completamente rimossa.
Cioè un ex Presidente del Consiglio e chiudo, come Giuseppe Conte ha affermato che il pericolo russo è ingigantito ad arte in quattro anni sono morte e mezzo milione di persone e C e 5000000 di ucraini girano per l'Europa come profughi, dire che, come dire quel pericolo il pericoloso è stato ingigantito è una enormità rispetto alla quale non c'è, non c'è stata replica da parte, diciamo, del principale partito, diciamo alleato. Ecco come si configuri, come si è configurata nel corso degli anni questa battaglia delle idee che via via perso importanza e oggi consente
Ah ah ah ah, un ex presidente del consiglio, di di non avere replica nel dire una enormità del genere.
Dunque.
La domanda è terribile, nel senso che.
Nella prima parte, la seconda, in un certo senso facile.
Allora questa è una domanda terribile per la prima parte perché impegnativa.
E seppure rapidamente, comporterebbe di scorrere un 16 20 anni di storia politica.
E io vorrei soffermarmi un attimo sul Midas che il titolo del nostro convegno.
E che, come spesso accade, poi rischia di essere oscurato da tutte le osservazioni, pur giuste.
Che vengono fatte al alle conseguenze del Midas.
Che cosa fu nella sua essenza al Midas fu per un verso una reazione alla crisi socialista che si protraeva da lungo tempo.
Praticamente dal fallimento dell'unificazione con i socialdemocratici.
Dovuta a qualche ragione politica e ha molte ragioni di conflitto e di rivalità personali.
Segnatamente quella tra Saragat, presidente della Repubblica, e già con Mancini era il leader a quel tempo, negli anni 60 più giovane, più intraprendente, più volitivo.
Anche.
Più controverso per alcuni aspetti.
Fallita l'unificazione, il Partito socialista si trova senza una vera strategia, via via emergono.
Sollecitazioni a farne una sorta di partito disservizio uso questa espressione perché la uso Enrico Manca, che era uno dei più stretti collaboratori di Francesco De Martino, il segretario succeduto a Pietro Nenni, e alla guida del Psi.
Come è stato ricordato persona.
Di di assoluta levatura culturale e intellettuale, uno studioso del diritto romano quasi impareggiabile.
Tuttavia, come ebbe a osservare, Riccardo Lombardi.
Era più esperto di diritto romano che di economia politica.
E questo potrebbe anche essere un handicap nella lotta politica del tempo.
Comunque, da dopo quella scissione Bsi si trovò senza una strategia.
Il terreno della socialdemocrazia, che anche al tempo dell'unificazione coi socialdemocratici non era gradito a una parte importante della base socialista che era ancora attardata su miti.
Para rivoluzionari tipici del massimalismo socialista che aveva provocato tanti guasti già nel passato.
Basti dire che il capo del massimalismo socialista per un non breve periodo fu Benito Mussolini.
Benito Mussolini era il capo del massimalismo socialista.
Tutto ciò.
Ah portò a una specie di annebbiamento de de de non solo della prospettiva, ma delle identità socialista, cioè che cosa vogliono essere, i socialisti non vogliono essere socialdemocratici, non sono amici ed ex comunisti che diavolo sono cos'è questo strano animale che era diventato il Psi negli anni 70,
Il Midwest, dopo due sconfitte elettorali, 72 76, entrambe inchiodando il.
Consenso elettorale del Psi al 9,6% esattamente lo stesso risultato a distanza di quattro anni.
In particolare l'ultima campagna elettorale impostata da De Martino sospinto su quella strada dai suoi colonnelli, i luogotenenti numerosi Mosca, Labriola manca e quant'altro, l'aveva impostata nei termini degli equilibri nuovi e più avanzati, il Psi voleva che in Italia si desse vita a equilibri noi più avanzati cioè qualcosa oltre il centrosinistra oltre se non addirittura,
In
In contrasto con l'alleanza tradizionale.
Tra socialisti e democristiani.
Purtroppo, poi, in campagna elettorale, questo interrogativo va be'ma, cosa sono questi equilibri nuovi e più avanzati si tradusse in uno slogan suicida che era quello di mai più al governo senza i comunisti.
Con uno slogan del genere si faceva campagna elettorale per il partito comunista, non per il partito socialista.
L'elettorato, lo interpretò così.
Il Pci non ripetere esattamente il risultato straordinario delle amministrative, però ci andò molto vicino e fu il maggior risultato storico del partito comunista.
Su una posizione che era ambigua ma sostanzialmente moderata.
Perché, appunto proponeva un compromesso storico con la Democrazia cristiana, nulla rivoluzione dei soviet, ma un compromesso storico con la Democrazia cristiana, anzi, per ripetere.
Le parole esatte di Berlinguer.
Nell'articolo su Rinascita con cui aveva lanciato questa strategia comunista, il Partito Comunista italiano propone un compromesso storico alla Democrazia cristiana, alla Chiesa cattolica e alla proprietà italiana.
Quindi il compromesso.
Totale.
Non solo politico.
Ma come dire, in un certo senso storico strutturale.
Definitivo perenne.
Del resto sempre lo stesso Berlinguer in epoca precedente e poi anche in epoca successiva.
Aveva polemizzato con noi socialisti.
Quella parte di noi che che scriveva anche su Mondo operaio, che sulla Critica sociale.
E che in qualche modo difendeva la socialdemocrazia europea, che non era bien ben vista, neanche dal Psi, è stato giustamente ricordato.
Dall'amico storico che mi ha preceduto.
Qual era l'obiezione che Berlinguer faceva alla socialdemocrazia e ai socialisti che sostenevano la socialdemocrazia europea e va be'ma, la socialdemocrazia?
Vincere un'elezione poi ne perde un'altra, magari vince anche a Longo, però poi perde ancora.
E si riferiva in particolare alla recente sconfitta della socialdemocrazia svedese, ora parte questo particolare, ma l'essenza del ci fu facile e a Galli della Loggia, altri socialisti.
Di come dire, mettere in controluce questa dichiarazione di Berlinguer, che vuol dire che poi perde e non dovrebbe perdere, ma allora furono s'intende, una soluzione democratica che, come tutte le istituzioni democratiche transitoria, si può vincere e poi si può perdere.
No, se si deve vincere sempre più un sistema democratico, è un regime, è un'altra cosa e purtroppo era così, non era di ecco perché il compromesso deve essere storico, non poiché, se fare dei compromessi in politica è necessario quasi sempre, ma se storico vuol dire che dura sempre o dura non una stagione politica una vita e,
E questo era il primo punto fondamentale di contestazione e in questo senso il Midas.
Avvia l'opera di contestazione critica e sistematica dei socialisti e i comunisti.
Avanzando ad un tempo una rivendicazione della propria autonomia, noi non siamo un partito disservizio che serve a conciliare i comunisti e democristiani istriani, noi siamo un partito autonomo che ha una sua visione delle cose, una sua autonomia.
Un'autonomia strategica.
Ideale politica organizzativa.
E che ha una visione della lotta politica democratica in Italia, che non c'entra nulla col compromesso storico, anziché ostile al compromesso storico, proprio perché il compromesso storico a carattere di regime.
Non era poco, e questo spiega anche che il Midas fu fatto, per così dire, dalla destra e dalla sinistra del partito, la corrente autonomista o nenniano, ormai craxiana.
Per filiazione diretta e la corrente di sinistra o lombardiana, guidata da Claudio Signorile, e purtroppo non ne qua stamattina.
Il dialogo sarebbe stato proficuo perché certamente il Mid ha saputo due anime.
Due varianti, due interpretazioni.
Compagni.
Signorile Cicchitto, quella sinistra, insomma interna lombardi, era un po'defilato come per la verità lo era anche Nenni un po'perché erano anziani un po'perché ciò non erano i protagonisti io non la chiamo svolta, lo dico anche in questa intervista e ha avuto la gentilezza di farmi,
Abbia Martini, pubblicata oggi sulla stampa.
Volevo dire.
Ah
Che fu certamente anche una rivolta generazionale, ma fu essenzialmente una uno scossone politico, è partito, si stava spegnendo con la cura.
Le 2 segreterie che si erano succedute, meno quello di Mancini, ma soprattutto la lunga segreteria di De Martino.
Partito addormentato, ma non era la Bella Addormentata, era brutta, addormentata nel bosco butta addormentata, la lasciano dormire tutti nessuno.
Fila alla brutta addormentata, no.
Può essere interessante se carina, ma si è brutta lasciatela dormire in pace e questa era un po'il destino del Psi.
Di De Martino, che aveva appunto predicato gli equilibri più avanzati, ma è più al governo con i comunisti, tu vorresti che smettessi, ma io non intendo smettere perché proprio un'altra domanda rispetto a terra, fammi là dove abbiamo ancora dove Jolanda io vorrei approfittare.
Approfittare della tua presenza.
Che, ripeto, ritengo davvero preziose per entrare un po', diciamo nell'umore di quei quattro giorni del Comitato centrale che non era un Congresso del Comitato centrale, che si svolse dal 13 al 16 luglio, allora, mentre dopo giorni di discussioni le varie anime del partito quella autonomista de martiniana lombardiana manciniana avevano optato per una soluzione transitoria che era quella di Craxi alla guida del partito e mentre c'era chi diceva mai più al governo senza il Pci in realtà Bettino Craxi, la prima intervista che diede appena finito il Comitato centrale appena letto,
Ai microfoni della Rai disse questo partito vive se autonomo, ha bisogno di autonomia come l'aria lo disse in un modo dirompente. Quindi io ho notato una certa, diciamo discrepanza da quello che era l'intento, c'è quello di optare per una soluzione transitoria. Doveva essere il classico segretario di transizione per risollevarsi da un periodo nero del partito, in realtà Craxi, sparigliando uscì e in modo dirompente diede questa dichiarazioni ai microfoni della Rai, allora io ti chiedo siccome sei stato protagonista di quella di quel comitato centrale, io ti chiedo la sensazione che avevate era perché poi quella sostituto soluzione transitoria durò 16 anni, insomma non molto esattamente transitori. Diciamo la domanda che ti faccio è, avevate voi l'impressione che
Il Psi sarebbe cambiato profondamente, appunto, che si sarebbe che sarebbe stata una rivoluzione.
Il partito in quel momento, oppure anche voi che avevate agevolato, diciamo, governato, quel cambiamento sapevate che invece cioè, diciamo, eravate con più consapevoli che sarebbe stata invece una soluzione, diciamo, di transizione, che sensazione c'era che umore c'era.
Dunque non c'erano costruttivo.
L'impressione c'erano delle volontà, non delle sensazioni, delle volontà, la nostra volontà era quella di cominciare una battaglia.
La nostra non c'erano delle sensazioni o delle impressioni, durerà, non durerà, c'erano delle volontà, sicuramente qualcuno pensava che sarebbe stato un segretario di transizione, voleva che fosse un segretario di transizione.
Del resto la storia successiva noi raccontiamo solo i lati belli, ma la storia successiva è stata una storia anche di congiura interne per far cadere Craxi, diciamoci le cose come stanno, sono stati vari tentativi, il più famoso fu ribattezzato l'in pentola.
Intenzione no all'ingrosso, per rovesciare Craxi si arrivò al voto nella direzione del partito, a un voto drammatico, qui ci sono dei testimoni diretti dove sei nascosto Ferdinando lì dietro l'angolo di quello che accade in quel periodo, scandali e congiure, insomma.
È una via, come tutte le vie del Paradiso era lastricata di disastri congiure, lotte alcune a viso aperto, altre a viso mascherato.
Come quasi sempre nella lotta politica democratica.
Dunque io vorrei tornare sul punto cruciale il Midas è l'inizio di una risposta al compromesso storico.
Per demolire compromesso storico e sostituirlo con una politica che doveva dar vita a un'alternativa.
Di sinistra c'è un'alleanza tra socialisti, comunisti laici e permettere all'opposizione la Democrazia cristiana.
Ora Craxi obiettivamente, con questa prospettiva non c'entrava niente, però dovette digerirla per un po', perché sennò sarebbero lotta all'alleanza con la sinistra lombardiana.
E dal Midas al congresso di Torino e anche dopo, fino al congresso di Palermo, il governo del partito si resse su questa alleanza interna.
E che però scricchiolava perché i amici lombardiani erano d'accordo con l'autonomia, ma fino a un certo punto, perché se l'autonomia entrava ancora autonomia socialista entrava in conflitto con l'idea dell'alleanza con i comunisti per costruire un'alternativa di sinistra, non erano più d'accordo.
A nostra volta noi eravamo per l'autonomia
Disponibile a ragionare su un'alternativa che li eccoli, mio ruolo, io non hanno avuto un ruolo particolare nel video, sarebbe ridicolo che lo pretendessero un ragazzo poco più.
Non ero proprio un ragazzo, un uomo, ma, insomma molto giovane e non aveva una sua esperienza di quel genere di lotte politiche, fu il messaggero tra vari compagni, tra Craxi e vari altri compagni, questo sì messaggero talvolta d'amore talvolta di odio,
E come sempre accade in politica.
Ma non più di questo dopo dopo tutt'altra faccenda, perché ho avuto un ruolo sempre più importante, crescete perché mi è stato dato da Craxi e poi me lo sono meritato, ma questo avviene dopo.
Cosa volevi sapere già da o verso il no, non volevo lasciare la parola a Fabio Martini per un'ultima domanda e poi chiedere le conclusioni del segretario.
E l'aveva già detto prima, l'aveva già detto nel 73, dopo il golpe in Cile.
Ah be, sempre la stessa solfa non è che è cambiato, è sempre lo stesso discorso per una società come quella italiana, non si governa con maggioranze del 51%, cosa voleva dire, non si non si poi se o fai la domanda sentire la risposta.
Si governa, non si governa con il 51%, questo voleva dire no, l'alternativa di sinistra è sbagliata, non è la nostra prospettiva, perché sarebbe una prospettiva che rompe rompe la società italiana, la divide su un crinale inaccettabile, la Democrazia Cristiana, nella parte che invece un partito, insomma, qui ci sono tante cose diverse, ma c'è anche una grande parte che una parte democratica, addirittura quasi di sinistra,
Quindi Berlinguer non ne voleva sapere, ma per la verità neanche Craxi.
Ecco questa cosa non si è mai detto, c'è una cosa su cui erano d'accordo Berlinguer e Craxi era no l'alternativa di sinistra, ma perché ciascuno dei due pensava di fare l'accordo con la Democrazia cristiana?
È questa la banale verità ed è inutile che stiamo raccontare tante altre storie, perché la storia è questa qua e Craxi non mollavo, l'alleanza con la Democrazia cristiana, come aveva fatto invece De Martino perché egli era perfettamente è chiaro che se i socialisti di Sos fossero sottratti alla responsabilità di governare da soli con la Democrazia cristiana,
Si sarebbero presentati ai comunisti, la decisa sarebbe stata costretta a far l'accordo coi comunisti, cosa che per l'appunto successe dopo il 76, con il 78 in particolare e che si concluse con il rapimento, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e questa qua la storia un'altra tutti quindi gli alambicchi.
Ma non lo so se è andata esattamente come dici tu sei stato quell'articolo far cambiare idea a i lombardiani, peccato, non ci siano signorile Cicchitto che lo avrebbero spiegato meglio loro, io quel che ricordo è che, signorile, con
Di Kiev bravissimo nelle.
Nell'inventare anche delle formule sostituì alla parola alternativa alla parola alternanza, non possiamo puntare all'alternativa, però possiamo e dobbiamo puntare all'alternanza nella guida del governo.
Non era cosa da poco, evidentemente però sembra uno scherzo dialettico, una pantomima, però una roba molto seria, perché sulla base poi anche per la Presidenza del Consiglio socialista mica poco.
Quando dicevo la distanza dagli eventi e aiuta anche i testimoni Martelli ci ha descritto con grande realismo.
Facciamo il doppio pensiero di Craxi, che perché fece il congresso di Torino nel segno dell'alternativa, ma già non ci pensava più e e successivamente però, andando incontro a quello che diceva in fondo il.
E però il Partito comunista, poi dopo la sconfitta elettorale del 79.
Cambiò politica, diciamo, per continuare a pensare alla Dc, ma insomma iniziò chiamava ricorderai Fabris democrat, sì, sì, no, ma no, ma no, ma la la, la lezione ripasso che ci ha fatto Martelli è assolutamente interessantissimo, in realtà c'era una competizione interessante, dimmi se è vero o non è vero.
Ah, ma no, ma che ci fosse questa è una lettura interessantissima, che cioè che tra Psi e Pci ci fosse stata in realtà una competizione per chi era il migliore collaboratore della della Dc è una lettura estremamente interessante che,
Come vere o non è vero, ma è certo che è vero non glielo posso posso dirlo io e allora chi meglio di un gruppo di un protagonista assoluto come te può dirlo però lo lo il, la distanza aiuta a capire la verità fra poco Enzo Mariello indicherà la prospettiva del partito,
Che, non dimentichiamolo mai ha mantenuto la continuità organizzativa e storica col Psi e anche la denominazione in nessun altro partito della Prima Repubblica è presente sul, diciamo in campo, allora è interessante capire da sarebbe interessante capire da da Claudio Martelli che cosa è attuale e attualizzabili qui ed ora e non retoricamente dei 15 anni felici seguiti al Midas.
Non lo so, questo spetta Maraio di dirlo, io sono.
A che serve?
No, poi revocato, sono proprio no socialista, tutto d'un pezzo.
Però, insomma, certamente c'è una nuova generazione a cui spetta questo compito, è un po'dispersa, questa nuova generazione però lo era anche ai nostri tempi e non è che c'era un dissenso socialista molto diffuso.
Ai nostri tempi era un dissenso intellettuale, ma anche politico, anche dei sindacalisti ricucire tutte quelle file è stato un impegno non di poco conto.
Ci siamo però riusciti, insomma, bisognerebbe avere la voglia di farlo, seguire tutti i pezzi e pezzettini.
Bisogna avere la voglia, la pazienza.
Il più grande talento diceva un grande filosofo e la pazienza.
Vediamo chi ne ha di più.
Non so se le condizioni comunque consentano di di di di riprendere quel quel quel quel filone, io penso che l'elemento dell'autonomia sia quello essenziale.
L'ho sempre sostenuto e mi sono trovato quasi sempre in minoranza negli anni che abbiamo alle spalle, però non o come si dice disturbato i vari manifesti manovratori che si sono succeduti.
Se si perde, però, il filo dell'autonomia, si perde quasi tutto.
Poi, alla fine in mano non rimane più niente, vuoi dire qualcosa.
Brava.
è vero, sembra la chiave, è nostra, non può che essere di stampo europeista, anche perché la partita vera si gioca lì, adesso noi siamo qui sorridenti, ma potremmo andare incontro a una successione impressionante dei disastri, l'anno prossimo provate a immaginare.
Se a rivince la Meloni B in Francia vince, la Le Pen e in Germania continua a crescere l'Afd che guidata da.
In Spagna per de Sánchez va be'ma, la Spagna, un po'più periferica, per quanto sia importante in questo momento, abbiamo ancora due leader socialisti al governo in Europa che guidano il governo Frederiksen in Danimarca e Sanchez in Spagna.
I laburisti in Inghilterra ko per 2 anni possono tirare avanti, ma se si perdono le elezioni e vince la destra in Francia, in Germania e all'Europa.
Rischia di collassare letteralmente questo è la responsabilità dell'Italia, è enorme perché se l'Italia fosse guidata non dico da un socialista, ma da un democratico.
Un democratico.
Beh, sarebbe un freno, un altolà importante.
Adesso io non ti voglio invitare a parlar male della Schlein.
Caro Enzo Papi, a che serve francamente poco, mi sembra certamente il centrodestra è messo come emesso.
Con tutti questi geni, compreso Matteo Renzi, che ha detto ah, che bello adesso arriva Vannacci e così la destra perde, non ha capito il giro del fumo, al contrario Jannacci, quindi la testa vince o perde perché Vannacci aggiunge qualche cosa nonché toglie aggiunge perché proprio d'accordo ma è ovvio che faccio l'accordo,
Lui che fa la Meloni, firma e anticipo che vuole perdere le elezioni, no con Bonaccini, vince.
E fa 1, e quindi anche l'influenza l'Italia può esercitare in Europa.
E quella della Meloni, come si vede un giorno c'è e l'altro o no, un giorno e volenterosa e l'altro è neghittoso, non ci crede, non lo vuole, non è nel suo mondo.
E questo è il problema vero, qui siamo di fronte che non è soltanto un problema italiano e per l'appunto, un problema europeo forse più grande di quello di.
Italiano, forse più grande, perché la Meloni l'abbiamo conosciuta.
C'ha tanti difetti.
Fondamentalmente mai occupato con Draghi un po'di tempo fa e mi ha detto una cosa va fatto difetti, dice guarda Claudio.
Non fa niente, fondamentalmente non fa niente, mi mi ha detto testualmente mi sembra un governo Rumor.
È un governo Rumor, quelli governi democristiani che tiravano a campare.
E lei così ha fatto quando poi gli scogli sono arrivati nuovi amica, creati lei la rottura contratto, l'ha voluta Trump mica, lei si dice non gli ha dato le basi, poi si è scoperto invece la date 500 aerei 200 euro ma insomma sono partiti un po'di aerei quindi le basi sono state,
E credo che Ruth sia stato male, interpretato rotte voleva mettere pace tra i due, era questo lo scopo della sua dichiarazione.
Va be'insomma, il punto è quello lì e quindi che cosa vuoi che venga fuori dall'Italia di di utile per per evitare il tracollo dell'Europa alla tragedia dell'Europa?
Sarebbe peggio delle delle due guerre mondiali che l'Europa con cui l'Europa si è incenerite distrutta a distanza di vent'anni 15 18 e poi nel 40 45 si sono massacrati i popoli europei e adesso, se tornano preda dei nazionalismi, se torneranno a massacrarsi, forse non si spareranno.
Ma tutto il resto lo fanno, si divideranno, si mostreranno inermi, sì, qui lei m'hai fatto una domanda su Conte.
Sì.
Beh, penso il peggio possibile di quella frase peggio possibile, non mi non mi importa.
Tu non sei responsabile, io temo che le elezioni politiche siano perse, lo temo, ve lo devo dire con molta schiettezza, perché come sono messe sono messe molto male, insomma, il dovere della scena era di allargare il perimetro di quella alleanza a destra o al centro come dir si voglia.
Era questo il suo dovere, il suo compito, suo interesse.
Ma invece sta appallottolato e ai piedi di di Madonna di Fratoianni, di Bonelli, di Conte sull'amica dei Genie.
Ci hanno un po'di voti, ma non non sono dei geni.
E lei tutto si occupa, senza senza preoccuparsi di portare voti al suo partito e di cercare gli alleati giusti.
Forse li ha cercati, io non lo so, magari ha cercato re Renzi, insomma è mal tollerato, come si vede.
Lui, naturalmente c'è questo pezzo toscano insopportabile di spiegare a tutti.
Come sono fatti loro?
Quell'altro Calenda
Non voglio dire niente.
Non voglio dire niente.
Voglio dire meglio che non dica niente.
Però, insomma, siamo messi molto male e questa è la verità delle cose, siamo messi molto male e non saremo d'aiuto all'Europa per evitare la catastrofe europea, qui io la vedo così e.
Che cos'è Forza Italia Tajani?
Eh.
Ma resta LibDem Vannacci sì, se le aste di sicuro con la Meloni, poi non durerà a quell'accordo e ci è del tutto evidente il gioco di Vannacci entra perché pende più seggi, in questo modo è diventa condizionante perché se ti fa vincere condizionante sì o no per il momento è evidente, quindi avrà un peso e questo peso aumenterebbe, che Salvini è un cretino e quindi è destinato ad aumentare non
E da Tajani e un po'così, insomma, c'è e non c'è, si vede e non si vede.
Poi non ho capito qual è l'intenzione, si dice.
Famiglia Berlusconi, non lo so, francamente non sono addentro alle segrete cose.
Chi si fa pecora, il lupo se lo mangia.
Grazie grazie, Claudio Martelli, anche per questa ultima parte di analisi do la parola per le conclusioni e per la prospettiva al segretario del Psi Enzo Maraio, quasi grazie, grazie.
Non conclusioni provo a tirare le somme, diciamo, delle tante sollecitazioni che abbiamo avuto oggi, le ultime di di Claudio Martelli, ma dopo la bella relazione di di Bobo Craxi diventa davvero complicata, però provo beh, fatto.
Ho una bella relazione tabellari, relazione. Soprattutto, diciamo mol prospettica, diciamo, raccontando la storia senza nostalgie, guardando al futuro che è quello che ci piace ed è quello che dobbiamo fare. Intanto grazie davvero a tutti per la numerosa presenza Bobba gli altri organizzatori per il partito, per per questa, per questa iniziativa che è stata un'intuizione anche perché, come abbiamo sentito oggi anche per gli interventi che si sono susseguiti è stata una una iniziativa che non ha voluto cedere alla nostalgia ha raccontato quello che era un tempo è un passaggio importante, cruciali della vita democratica, non soltanto del nostro partito, ma anche e soprattutto del Paese, e però lo abbiamo fatto guardando avanti, ed è proprio questa l'intuizione l'intuizione di provare, anche oggi, a a cavare nell'attualità quella che è stato un passaggio decisivo. Il 16 luglio 1976 veniva eletto Bettino Craxi esattamente
Non perché non perché?
Guardasse indietro alla storia, ma perché invece aveva un'idea, ebbe un'idea di d'innovazione, di modernità, un'idea per il Paese, una visione strategica con un gruppo di compagni di compagne che insieme a lui hanno scritto rilevando le difficoltà e anche che ha raccontato bene Claudio dei rapporti con gli altri interlocutori anche gli errori fatti nella nell'ultima campagna elettorale nazionale che regalò i voti di fatto agli alleati con i quali si pensava fosse imprescindibile se raccontava in campagna elettorale fosse imprescindibile non stare al governo insieme, è evidente che, regalando quei voti, poi, ci fu il dato più preoccupante che mosse il partito ad una svolta
Quella svolta partiva da una da un assunto che le idee muoiono quando diventano liturgia invece il socialismo, allora nel 76 come lo è oggi vive. Se ha il coraggio di cambiare vive, si ha il coraggio di innovare e il Midas rappresentato esattamente questo per l'Italia e per il nostro partito, la scelta dell'innovazione alla scelta del riformismo, la scelta del futuro. Ecco perché questo episodio non appartiene al passato, ma può essere tranquillamente invece considerato come passaggio storico cruciale anche per l'Italia di oggi e possiamo parlare all'Italia di oggi. E quella attualità di quella intuizione oggi calata nel nel presente e ci porta a dire che noi non possiamo riproporre gli schemi degli anni 80, perché se noi riproponiamo gli schemi degli anni 80, ci mettiamo nell'irrilevanza da soli. Quegli schemi sono alle spalle, io provo a fare un attimo, vado al contrario, faccio un ragionamento al contrario, che è anche conseguenza di quello che ho sentito una cosa sicuramente che acume accomuna tutti i socialisti, quelli che hanno conservato un minimo di dignità profonda nell'anima, nel cuore e nella mente ci porta a dire che sicuramente nessuna alleanza, nessun dialogo è possibile, andiamo ad excludendum per esplosione, nessun dialogo è possibile con la destra, soprattutto con la destra Vanna Ciana, la destra che oggi al Governo dimostra davvero di non essere all'altezza del compito che ha portato indietro l'Italia nei rapporti internazionali, che ha portato indietro l'Italia in tutti gli indicatori economici sociali del nostro Paese e quindi quello sicuramente non alleato. Io penso che facciamo un passo avanti. Se intanto da socialisti riprendiamo una una importante iniziativa, partendo dal fatto che con la destra non si può dialogare, non si può stare al sì a destra, ma l'alveo naturale per un socialista e la sinistra che osteggia la destra,
E diciamo becera, come quella di oggi, e ne approfitto per dire con voi che c'è un'importante iniziativa, ho visto anche Luca Mariani, prima non so se sta ancora con noi, ma lui ci tiene spesso a ricordare che il 22 fa bene per un mondo socialista il 22 luglio, il prossimo 22 luglio,
Cade l'anniversario, tristissimo di 15 anni dalla strage di Utoya, tanti giovani socialisti europei che ho riuniti ad Utoya furono vittime conseguenza furono vittime.
Di quella che in un libro bello di Luca viene definita l'Internazionale nera e il rischio che si possa avere. Lo avete appena detto l'Internazionale nera, perché se cresce l'Afd, se cresce il partito di estrema destra in Spagna, se cresce in Germania, Segre in Germania, aveva detto se cresce in Inghilterra si cresce in tutta Europa, in Francia ne abbiamo il grande rischio, ovviamente, che quelli internazionali nera possa alimentarsi. Ecco quegli episodi di Utoya che noi dovremmo commemorare e faremo un'iniziativa al 22, come i socialisti italiani, per ricordare quella strage e per alzare i muri della no, delle nostre idee e dei nostri valori con noi che siamo stati sempre i pontieri, siamo stati sempre riformisti, ma alzare i muri, in questo caso contro quegli episodi e contro quella drammatica vicenda che ha riguardato i giovani del nostro partito. Quindi con la destra non possiamo parlare, veniamo alla sinistra. Ovviamente, se noi applichiamo gli schemi degli anni 80 ad oggi, commettiamo il grande errore di non capire che le regole del gioco determinano le squadre come scendono in campo
Se le regole del gioco negli anni 80 erano di un proporzionale puro, il, il valore dell'autonomia profonda autonoma, senza se e senza ma intera aveva un significato, poteva avere un significato nello schema attuale, che noi abbiamo che molto, molto diverso dal dallo schema degli anni 80,
Coltivare l'autonomia, cosa che abbiamo provato in alcuni casi a fare anche negli ultimi 30 anni nella Seconda Repubblica è sicuramente un valore di merito ci vuole tanta tanta tanta pazienza che diceva il filosofo.
E ci vuole anche tanto, tanto tanto coraggio.
Ma il rischio è lì, arrivare direttamente all'irrilevanza e alla sparizione.
Quindi l'autonomia lo si fa con le idee, non li fa, non lo si può fare nelle alleanze, lo si fa nei valori, nelle proposte che noi, non alle quali non rinunciamo e non dobbiamo mai rinunciare, ma l'alleanza è necessaria un'eco qualcuno oppure dovremo dialogare ora la tendenza dei socialisti soprattutto quelli che hanno appartengono non solo alla storia del nostro partito ma che rappresentano delle icone per noi.
Ci dicono che il Partito Democratico e il Partito del compromesso storico, quindi noi, che siamo anticomunisti e contro la Democrazia cristiana, dobbiamo stare contro. Il Pd assai non è all'altezza del ruolo del compito per molti aspetti, lo condivido anche perché, per esempio, io sono stato in piazza con Bobo e con molti di voi. Qualche giorno fa avevamo convocato insieme a più Europa un un sit-in contro la legge elettorale, per denunciare la notte della democrazia e per dire no al melone illum, quest'altra schifezza di una legge elettorale che non guarda all'interesse della democrazia del nostro Paese ma guarda all'interesse dei gruppi dirigenti che governano il Paese, ancora una volta riusciamo a fare una legge elettorale ancora peggiore di quella. Erano appena votate appena arrivato che, con 218 voti di maggioranza, è stata approvata alla Camera in prima lettura
Il ammesso che ve ne sia una seconda, poi dipenderà dal Senato che cosa accade se lo modifica è stata approvata, una legge davvero drammatica.
Ciao, questa ideologia.
Volevo aggiungere solo un'osservazione di questa.
Per sconfiggere una cosa che non piace, non sempre il modo migliore è lo scontro frontale, specialmente se si è in minoranza.
Perché compatti la maggioranza e quindi la perdi?
Allora io non ho capito perché sulle preferenze non abbiamo preso, noi non ci siamo il Parlamento, quindi, ma dico perché tutta l'Arco.
Dello delle opposizioni non ha votato a favore.
Mentre me inspiegabile, perché non aveva voluto al poi, magari tu lo sai io non l'ho capito e anche dopo, beh, qui c'era una sola strategia o Tano tattica, diciamo.
Utile vincente perdere tempo per perdere tempo non è che devi andare all'urto, l'urto finisce subito, dovevi dire no, però interessante, parliamone, discutiamone, vediamo o no questa cosa, no, ma questa sì sì, sì, no, questo è giusto.
Condivido e lo stavo dicendo in quella piazza, ma la risposta è semplice, Claudio, perché ovviamente a sinistra le preferenze non le vogliono uguale, come non le vogliono a destra molto semplice, noi le vogliamo e io in piazza e c'è il video.
Io che ho messo, ovviamente al netto delle.
E di tutto abbiamo, abbiamo preso una posizione unica, io ho detto testuali nel mio intervento e chi c'era lo dice.
Li convocato quel sit-in insieme a per Hopa per denunciare la notte della democrazia e dire no al melone Lume, noi portavamo avanti l'idea pur fuori dal Parlamento e io dissi sosteniamo con la piazza ai nostri leader della sinistra dell'opposizione che stanno all'interno, io ho detto che non mi aggiungo al coro dei Jubilee contro la caduta, cioè per la caduta del governo sulla votazione sulle preferenze, perché quella è stata un'occasione persa, anche se quelle preferenze erano una presa in giro per gli italiani perché noi le vorremmo belle chiare, come nei consigli regionali come nei Comuni come del Parlamento europeo. Scusate perché non si può scegliere. Il Parlamento ha il parlamentare al Senato e alla Camera anche con nettezza a favore dei cittadini. Dissi pur tuttavia, sono contento che il governo è andato sotto almeno questo, diciamo rispetto ad una proposta e chiesi agli altri leader di non smettere di provare a riproporre in un'eventuale votazione sulle preferenze, di cambiare gioco tattico. Ormai la maggioranza si sarebbe o compattato sfilacciata, si è compattata com'è accaduto e hanno votato la legge elettorale, legge elettorale senza le preferenze anche sul sull'emendamento di Vannacci, lì la con l'opposizione ha votato contro e l'hanno fatta cadere sempre per i franchi tiratori. È tutto un gioco di convenienza, probabilmente non conveniva nemmeno a Giorgia Meloni, non conviene a nessuno le preferenze. È molto più semplice determinare i parlamentari dall'alto che invece offrirli al alla scelta dei cittadini, e questo è drammatico. Questo caratterizza molto la presenza dei socialisti, dei riformisti,
Come sarebbe stato con il Midas. Al
In questa, in questa alleanza e questa coalizione per il coraggio di dire che le preferenze le volevamo, lo diciamo da soli, altri non hanno questo coraggio, ognuno trova un'alchimia. Trovano la possibilità di poter essere inseriti nelle liste bloccate. Essere eletto, però il ragionamento è questo. Questa coalizione Conte e populista sono d'accordo Conte e consegue, ha fatto fare grandi passi avanti ai 5 Stelle che nascevano come movimento anti-sistema. Oggi stanno stabilmente in una coalizione, apparentemente poi vedremo se accadrà fino in fondo,
E lui un e populista e l'altro è all'altezza del compito erede dei comunisti e dei democristiani. Gli altri sono liberali lontani da noi e magari si può parlare e non si può parlare con loro. Io francamente a un certo punto mi devo domandare noi con queste regole del gioco, con chi possiamo parlare con chi dobbiamo parlare, perché la vera sfida dell'oggi del 2026, esattamente costruire delle ipotesi di alleanze politiche che possano dare a noi una dimensione di portare avanti le nostre idee, i nostri valori e la nostra storia e di farlo inevitabilmente per quelle che sono, ripeto, le regole del gioco di oggi all'interno di coalizioni Alliance, all'interno di Alleanza terzi poli l'ha detto l'ha, detto Claudio
Meglio non parlare di Calenda, meglio non parlare di questo terzo polo, ma anche volessimo andare in un terzo polo per soddisfare la nostra sete di vendetta nei confronti dei cugini della sinistra, ci porterebbe a favorire di fatto i nostri nemici iniziali, che sono quelli della destra. Quindi è chiaro che una situazione oggi molto, molto diversa, molto complicate da applicare quegli schemi ideologici, anche quegli schemi tattici di qualche decennio fa ad oggi diventa molto complesso e molto complicato. Allora però, Claudio, mi deve fa parla, io accetto tutto, io finisco no se vogliamo fare un dibattito, io ci sto prendi un microbo e poi fa lo so, però fa fammi finire almeno il ragionamento e poi mi contesti sennò diventa anche deprimente. Per me capisco perdonami, non per per finire il ragionamento. Poi dopodiché possiamo fare il ping pong molto volentieri, però per dire per esplosione, se la destra io preferisco, partirà da questo concetto, lì non ci andrei mai coloro mischiare mai Utoya diventa un elemento per noi importante di rilancio anche sul tema europeo. Noi siamo l'unico partito in Italia che, nonostante diciamo anche la scarsa solidarietà che abbiamo da tanti dirigenti socialisti di ieri di oggi e di domani, riusciamo a mantenere la barra dritta all'interno di una rete che l'Internazionale socialista e siamo l'unico partito all'interno di quella rete e abbiamo anche i ruoli all'interno anche molto propositivi. Anche, diciamo molto intelligenti, Pia Locatelli ed altri. Lo stesso Bobbo abbiamo nel Partito del socialismo europeo. Ovviamente stiamo all'interno. È chiaro che noi, su queste leve di queste forze, all'interno del partito del socialismo europeo, non ce l'ho portato. Certo io, il Partito Democratico Jole reddito diventa segretario del Pd, già stava nel Partito del socialismo europeo. Questo per mettere in evidenza poi, le contraddizioni di provare ad applicare degli schemi fissi, a schemi che poi diciamo a ad elementi, a situazioni dell'attualità che non chiedono una rigidità e non
Non possono chiedere una rigidità di di posizioni perché molto diversificato il quadro. Quindi su questo io credo che noi dobbiamo tutti essere d'accordo che inevitabilmente la cosa che che tocca a noi fare è che la prospettiva sulla quale con grande fatica stiamo portando avanti un progetto sia quella di dare forma ad un'aria che non chiamo riformista, perché voi mi insegnate Este che il riformismo è un metodo, non è una elaborazione politica e un metodo di approccio che va applicata alle idee, valori quindi un'area del riformismo, ma che io definisco l'aria e mutuo il Midas, l'area dell'innovazione, l'area della modernità, l'area che indica alla sinistra che l'alveo naturale per irraggiamento che vi ho fatto, se non vogliamo farlo in propositivo, facciamolo in negativo, quindi in maniera e ad excludendum partendo dalla destra e se vogliamo farlo e indicare la strada della modernità e dell'innovazione ad una coalizione che sta commettendo il grave errore di non capire che a noi non ci interessa qual è il perimetro del campo largo per andare contro la destra. A noi interessa prima che stabilire quale sia il perimetro del campo largo, stabilire quale sia il programma la visione, la strategia che noi abbiamo per l'Italia a partire dal recupero di temi e li ha elencati bene Boboli. Sottoscrivo tutti, a partire dalla sfida che noi dobbiamo dare al all'Italia, sull'intelligenza artificiale, sull'automotive, sull'aerospazio, sull'industria, sull'impresa, sui territori, sui Comuni che sono versati e sono messi in difficoltà dal governo di centrodestra. Ma dobbiamo avere anche il coraggio e l'onestà intellettuale di dire che quando la sinistra è stata al governo non è stata sempre all'altezza del ruolo e del compito e quindi noi, quando contestiamo gli altri, faremo sempre bene a dire premesso che quando siamo stati, noi al governo abbiamo fatto molto meno di quello che contestiamo a te che non stai facendo virgola e poi contestiamo il governo di centrodestra. Se noi facciamo questo approccio stando nella sinistra, la possiamo cambiare a partire da cosa la sicurezza. Abbiamo commesso il grande errore di perdere l'elettorato delle periferie, delle aree urbane e dei centri metropolitani, gli abitanti delle stazioni, abbiamo perso il voto degli anziani, molti delle donne dei nostri
Per le politiche assenti sulla sicurezza che ne abbiamo lasciato declinare colpevolmente alla destra ideologica e invece il tema della sicurezza è un tema nostro, un tema della sinistra, che ognuna delle quali noi dovremmo parlare senza ideologismi e senza scadere in quel radicalismo, chic che purtroppo pervade molta parte dei nostri alleati della sinistra e poi noi dovremmo mettere un concetto, cosa che stiamo provando a mettere in campo che in molto innovativo, la sinistra deve riprendere ad essere anche non soltanto la sinistra dei diritti, ma deve essere anche la sinistra dei doveri, se noi mettiamo in campo una sinistra dei doveri e quindi mettiamo in campo una proposta nostra, abbiamo un contributo ai nostri alleati e, come ho detto oggi sul Corriere con l'area riformista che ne immaginiamo che l'area dell'innovazione e della modernità che recupera questi temi, noi possiamo dare un contributo rilevante per vincere contro le destre, altrimenti, come dice Claudio lo sottoscrivo e l'ho detto stamattina, sì, io la vedo difficile che si possa vincere molto complicato vincere perché stiamo dando una sensazione di una coalizione molto raffazzonata né nel perimetro, ma soprattutto raffazzonata sulle idee, sui valori, sulle collocazioni. Invece bisognerebbe fare sintesi che vi devo dire che sono da qualche anno segreto con più di qualche anno come nuovo segretario del partito 2019, sono sette anni, non è stata fatta mai una che fosse una riunione del centrosinistra nazionale
Per stabilire un tema, una proposta, un progetto, un programma, una visione, una strategia o per concordare finanche i candidati nei livelli territoriali. È chiaro che la do modificare tutto questo è il compito nostro, il compito dei socialisti, oggi nella evoluzione dal Midas, il compito dell'innovazione e della modernità è quello di cambiare la sinistra, ma l'alveo è quello, gli alleati sono quelli a meno che non decidiamo di fare altro. Gli alleati sono quelli e dobbiamo far valere le nostre idee costruendo un'area riformista, dialogando come stiamo facendo con quelli che insistono in quest'area e che sono potenziali alleati, senza mai perdere l'autonomia dei no alle nostre idee e dei nostri valori, ma dando un contributo rilevante a che si possa battere la destra e soprattutto far emergere una sinistra vincente, moderna di governo e senza ovviamente un'area riformista, un'area di Go, un'area, un Governo di diventa difficile alla finestra. Una sinistra governativa con solo Pd 5 Stelle a Vs la vedo molto, molto complicata. Immagino un governo con Fratoianni, Bonelli Schlein e Conte
Quante fa quanta fatica faccia ad intercettare il voto e il consenso popolare, quindi è chiaro che lì c'è tutta quell'area da organizzare che noi proviamo ad organizzare e proviamo a mettere in campo. Io non voglio farla più lunga, anche perché così sentiamo anche Claudio, però voglio chiudere dicendo una cosa noi al congresso di Napoli dell'anno scorso intanto abbiamo voluto modernizzare ed innovare, anche graficamente, il nostro simbolo della nostra proposta politica, con l'ancoraggio al nome del Psi, che resta nel simbolo elettorale, è un simbolo elettorale che recupera anche un'altra, un altro emblema della storia socialista che si chiama avanti quindi avanti Psa. Il connubio di avanti Psi non sarà sfuggito a voi a mesi se sarà sfuggito noi con avanti Psi, grazie a tutto il lavoro che va fatto nei territori e intanto abbiamo letto nell'ultimo anno e mezzo sette consiglieri regionali, quindi prende in due voti sul simbolo del Psi, sul simbolo di avanti, quindi della nostra tradizione
Abbiamo preso anche risultati rilevanti in alcune Regioni molto interessanti, che ci spingono a capire quanto si stia modificando anche l'elettorato e anche le percezioni della comunicazione dell'elettorato, al quale probabilmente cambi modificando ed innovando anche un po'il il termine col quale ci siamo proposti nella nostra proposta politica siamo riusciti ad intercettare un consenso molto rilevante e guardate non sarà sfuggita a molti se da tre lunedì SWG Mentana la 7 certo non ci vogliono bene, ci mette all'un per 100, come avanti Psi e avanti Psi, e la tradizione che tiene all'interno del Wall, seppure lo voglio rivendicare questo per dire che l'innovazione, la modernità, non deve mai prescindere dalla storia e dal coraggio che si ha di di rivendicare anche all'onore che si ha di rivendicare una storia, se vedete, nel simbolo di oggi avanti Psi, Garofani, Carofano, che abbiamo rivoluto con la mia segreteria a rappresentare i socialisti in Italia, perché ha un senso ha un valore perché noi consideravamo quel simbolo il lo strumento per portare avanti delle idee in autonomia. Ce ne sono due, non 1 2 a tutti quelli che diceva Bobbo prima ci criticano che dobbiamo Fago chi dobbiamo manda, ecco Schlein, ecco quello Rocco quest'anno ECHO, Calenda, no, abbiamo messo due, un simbolo con due Garofani, uno stilizzato che parla ai giovani, un mondo giovanile che si sta riaffacciando ci vede sui social, noi siamo il partito tra i partiti che cresce di più nei social, perché stiamo interpretando quelle che sono le nuove comunicazioni e le nuove frontiere, poi è chiaro che questa è una traversata nel deserto l'ennesima che abbia rifacciamo.
Dopo tante che ne abbiamo fatte, però io a senza acqua, ovviamente con il sole cocente come quello di oggi di Roma, senza acqua e con il sole, però questa traversata, la facciamo e la facciamo proprio per dare onore seguito a quella che è stata una tradizione e una storia che anche nel Midas ha trovato una grande capacità quella di avere il coraggio di cambiare quella di avere il coraggio di Lang di gettare il cuore oltre l'ostacolo quello che ha avuto il coraggio di sfidare il mondo della politica sui temi sui progetti seppure in condizioni diverse.
E, come all'epoca fu scelto, si ebbe il coraggio di scegliere il futuro invece della conservazione e quella stessa scelta che noi abbiamo messo oggi per creare avanti Psi, questa direzione di marcia, questa prospettiva che sta rianimando un po'di socialisti in giro, che prende il 7% in alcune regioni da soli in autonomia che prende,
Percentuali importanti in Campania, il 7% con avanti Psi abbia preso il 7% a Napoli, cosa che non accadeva, diciamo e mai accaduta nella Seconda Repubblica per nessuno dei partiti socialisti che si sono dallo Sdi in poi questi risultati non l'avevamo mai visti sul simbolo del partito nella Seconda Repubblica in Comuni importanti come Napoli e come altri, questo ci deve esplorare, dire siamo, e ciò va fermare. No, questo è solo l'inizio di questa traversata. Siamo solo all'inizio senz'acqua
Però noi non dobbiamo custodire soltanto il passato, perché sennò diventiamo irrilevanti quel passato, ci deve servire invece a costruire il futuro, ad avere il coraggio di scegliere e di mettere le scelte in campo con autonomia, con intelligenza e soprattutto abbiamo un obiettivo io ce l'ho ancora fino a che ho la pazienza o il fegato che resi.
Piste e o lo spirito e l'entusiasmo per portare avanti io porrei insieme a tutti quanti i socialisti, con la tessera senza tessera nel partito fuori dal partito, avere ancora l'ambizione di dare un futuro al socialismo, al riformismo italiano e io sono convinto che possiamo stare possiamo considerarci sulla strada buona,
Era meglio, se potevo interrompere Tupolev, conclude
Rovescio non ha molto senso, comunque, vuoi concludere tu.
Babbo.
Ah, va bene, ok.
Io volevo solo dire una cosa, non era un'introduzione polemica, era quello di dire partiamo dall'autonomia e arriviamo alle alleanze, naturalmente io ho bisogno di dirlo,
Non ho mai pensato a un'alleanza a destra con questa destra,
Di questi celebri, ma neanche di ceffi più
Dignitosi o civili, e dunque è certo che poi si dovrà ragionare con però, insomma, non darei le cose, è sempre per scontate.
Perché poi alla fine si dà per scontata l'autonomia e poi non ci sia più, erano riesci neanche arrivare al tavolo in cui?
Si discute, si parla, come hai detto, tu, non si fanno neanche le riunioni di coalizione, ma è successo.
E questo, insomma, non è una bella cosa, no, si capisce poi a un certo punto ti ti ti servono un menu indigesto, indigeribile, tutto qua.
A partire dall'autonomia e arrivare al sottoscrivo e condivido Bob
Gara, grazie all'ora della vostra pazienza della vostra presenza, abbiamo trasformato un evento, diciamo, celebrativo, in una discussione dinamica, appassionata e che ci naturalmente ci incoraggia a proseguire nel nostro lavoro, grazie, Claudio grazie.
A Fabio e Giada e, come si diceva un tempo, al lavoro e alla lotta

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