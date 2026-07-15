Ospite: Francesca Ghiretti, RAND Europe, Director of the Economic Security and Resilience Initiative.
Puntata di "Asiatica - Surplus commerciale, diversificazione e sicurezza: l'Europa alle prese con il China Shock 2.0" di mercoledì 15 luglio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesca Ghiretti (direttrice del RAND Europe Economic Security and Resilience Initiative).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Cina, … Commercio, Economia, Europa, Mercato, Nato, Sicurezza, Turchia, Unione Europea.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
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