15 LUG 2026
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Asiatica - Surplus commerciale, diversificazione e sicurezza: l'Europa alle prese con il China Shock 2.0

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 29 min 53 sec
A cura di Silvio Farina e Simone Sapienza
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Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale).

Ospite: Francesca Ghiretti, RAND Europe, Director of the Economic Security and Resilience Initiative.

Puntata di "Asiatica - Surplus commerciale, diversificazione e sicurezza: l'Europa alle prese con il China Shock 2.0" di mercoledì 15 luglio 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesca Ghiretti (direttrice del RAND Europe Economic Security and Resilience Initiative).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Cina, Commercio, Economia, Europa, Mercato, Nato, Sicurezza, Turchia, Unione Europea.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 29 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

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Ben ritrovati buona sera qui, su Radio Radicale, l'appuntamento è con asiatica, chi vi parla, Valeria Manieri c'è in collegamento a condurre Francesco, Radicioni corrispondente dall'Asia per la nostra emittente, per ritrovato Francesco buonasera, o bonus rotte Valerio buonasera a chi ci ascolta, prima di introdurvi Vilna, la nostra ospite di stasera andiamo a introdurvi quelli che saranno i temi su cui ci diciamo ci cimenteremo, parleremo ancora una volta di Cina, ma ha visto dalla prospettiva europea e dalla prospettiva nato anche perché, appunto, diciamo in ordine temporale
Ci sono due
Grandi
Ah, diciamo appuntamenti che in qualche modo ci aiutano a capire quale sia la traiettoria e la percezione occidentale ed europea sulla Cina e quale sia la sua evoluzione da una parte e il Consiglio europeo appunto, che si è concentrato sul tema cinese ancora una volta diciamo l'approccio si passa dal dei Caprin di qua molto tempo fa ormai al derisking, all'analisi degli squilibri macroeconomici e gli ultimatum commerciali può appunto per ridurre il deficit commerciale con una data che è stata diciamo fissata dalla Commissione europea oltre non oltre la scadenza tassativa di ottobre del 2026 affinché appunto Pechino intervenga per ridurre il disavanzo commerciale.
Ci sono poi altri temi, ovviamente all'ordine del giorno, ma guardando invece all'altro appuntamento importante, il vertice NATO di Ankara diciamo i toni sono stati, diciamo Bitter, Sweet, potremmo definirli da una parte, ovviamente si.
Sì, sì, sì, accusa insomma la Cina, soprattutto sul fronte ucraino, di tenere di fatto in piedi,
La Russia di Vladimir Putin da un punto di vista, non solo non solo ovviamente bellico, ma anche economico, commerciale e altre. Diciamo questioni che affronteremo nell'arco di questa nostra mezz'ora. Intanto do il benvenuto a Francesca Ghiretti, analista politica direttrice della sicurezza del dipartimento sicurezza economica di Round Europe. Ovviamente, tutto quello che riguarda la Cina è, diciamo, molto esperta, ben ritrovata qui su Radio Radicale e in particolare ad asiatica, grazie, Valeria, grazie Francesco. Cerchiamo appunto di mettere, diciamo, di focalizzarci su questi due grandi appuntamenti per capire eh, appunto, come sta cambiando la percezione della Cina, per la quale, appunto, si usano forse parole un po'meno dure che in passato, ma insomma, diciamo, ci sono alcune accuse molto molto molto precise, segno dei tempi, forse Francesco da dove partiamo
Partirei da un numero 360 miliardi, questo è il deficit commerciale che l'Unione europea ha con la Repubblica Popolare numero non più sostenibile, ormai ripetono, le istituzioni europee ripetono i leader delle varie capitali dell'Unione.
Dell'unione europea.
Un nuovo Sheina shock un China shock, 2.0 in con con formula giornalistica, l'impressione però è che il Consiglio europeo alla fine non sia comunque riuscito a partorire quelle misure che qualcuno si aspettava misure decisamente più dure, insomma per poter su su nei confronti della,
Dei soliti temi, insomma, della che riguardano il dibattito sull'Europa sulla sulla scena, e cioè innanzitutto la questione della overcapacity e cioè la sovrapproduzione industriale. Che cosa significa questi grandi sussidi che, soprattutto nel settore delle delle tecnologie e delle tecnologie verdi, che letteralmente in onda noi portano a inondare i mercati de I mercati europei di auto elettriche, pannelli solari, eccetera, eccetera e tutto questo, ma credo che poi ci arriveremo con Francesca Ghiretti
Risponde anche a una domanda non solo economica, ma anche di necessità di diversificare le le fonti di approvvigionamento su tutta una serie di questioni, anche per quello che è un grande tema della sfida che stiamo vedendo in queste settimane, per esempio applicato al Giappone, che sono le politiche di coercizione economica e il blocco su tutta una serie di appunto materiali materiali fondamentali per esempio per fare la transizione la transizione energetica.
In Europa, che abbiamo, per esempio, visto applicato nel nostro continente alla Lituania qualche tempo fa, su un dossier su cui, ma magari per scegliere, torneremo su cui la Cina è riuscita a dividere le capitali, le capitali europee, Francesca, ho provato malamente a riassumere,
Partirei forse proprio da un po'da questi da questi punti qui
Sì, non ha mai fatto veramente a essere.
E secondo me.
È più importanti, ovvero sentimenti attualmente ci troviamo di fronte al Shining, il problema attraverso due lenti, una è quella delle dipendenze e quindi ah e avere sostanzialmente la libertà in quanto Unione, ma in quanto anche estati di prendere le decisioni per così dire un termine che pesi molto di questi tempi sovrane senza essere necessariamente influenzati da da da da Stati terzi. Il secondo argomento, invece, è quello del China shock 2.0 come come hai detto tu, ovvero di andare a ribilanciare tutti quegli equilibri che sono sbilanciate in questo momento a livello di macroeconomia.
Perché in parte è parte è il risultato dei sussidi. In parte è semplicemente che il modello economico cinese ha degli Spillover negativi sull'economia globale, che fanno sì che, appunto, è, si è difficile competere con entità Cinesinho ora perché questo diventa un problema, perché stiamo vivendo una grossa deindustrializzazione del settore manifatturiero europeo, principalmente quello tedesco, ma ovviamente altri Stati europei, tra cui quello italiano, in realtà producono per poi esportare in Germania, e poi la Germania, che esporta nel mondo, quindi, poi, l'impatto sull'economia europea è ampio la cosa che a me e se volete, possiamo parlare poi, nello specifico di cosa è stato proposto al Consiglio europeo tra il 18 e 19, quali sono l'auto? C'è una sorta di road map successo, partigiano, Giorgio 19, c'è il Consiglio europeo, appunto con i capi di Stato e di governo a Bruxelles. E appunto tema arginare gli squilibri macroeconomici. Il 29 luglio, appunto, la Commissione europea ha formalizzato l'avvio del meccanismo di consultazioni bilaterali su commercio e investimenti. Un Governo cinese il 1 luglio è entrato in vigore, diciamo
L'applicazione di dazi doganali, i minimi europei sui pacchi low cost dell'e-commerce cinese l'11 luglio c'è stata una.
Una dichiarazione dell'Alto rappresentante per gli Affari esteri della Commissione europea, appunto, che hai messo una formale dichiarazione, appunto a nome del Consiglio europeo per contestare le crescenti tensioni dei marittimi provocate da Pechino, quindi tema Mar cinese meridionale, e poi appunto 13 luglio.
Con kayak alla sinistra dell'Unione europea hanno analizzato ancora una volta, quindi si tratta insomma di di poche ore fa. Di fatto, le implicazioni geopolitiche del globali dell'asse Cina, Russia e appunto, insomma, ci si sta concentrando proprio su questo elemento. Questo diciamo in ordine temporale poco meno di un mese, no, in 30 giorni questi sono state un po'un'accelerazione, no, secondo me, le cose importanti sono il Consiglio a metà luglio al Consiglio, un momento in cui i capi di Stato europei dicono alla Commissione europea DC-3, nello specifico, voi dovete fare due cose. Una è venire fuori con una mail misura di solidarietà tra i 27, cioè nel caso in cui noi andassimo effettivamente ad alzare le barriere o a essere vittima di
Il coercizione economica e quindi alzare le barriere, ci dev'essere un modo per cui i costi vengano divisi tra i 27, non vengano pagati solo da quei Paesi che sono più direttamente colpiti da queste barriere e numero due.
Allora mi era quello che raccontavo prima sul fatto il doppio gioco nella giostre aveva detto, diciamo intanto 2 e punto 2 e invece creare uno strumento che, in teoria, lassù viene chiamato strumento per la diversificazione, ovvero che obblighi in un certo senso le nostre imprese a diversificare le proprie catene di valore,
Ora l'aspetto che avrà questo strumento potrebbe essere appunto, sempre a livello di dazi, cioè alzare i dazi, di modo che le imprese diventi troppo costoso per le imprese, importare solo dalla Cina e quindi siano incentivate a diversificare, oppure può essere semplicemente un un obbligo scritto in un regolamento che ogni impresa soprattutto nei settori strategici abbia almeno tra fornitori per le le forniture strategiche.
Questo è quello che gli Stati membri hanno mandato alla commissione durante il Consiglio ora, qualche settimana dopo, ovviamente il commissionario per le classi pure per il commercio e la sicurezza economica Šefčovič ha incontrato il ministro per il Commercio cinese giusto, frequentavo webcam,
E in questo incontro qualcos'altro successo per questa road map di cui parlava Valeria, ovvero si è deciso che entro ottobre che dopodomani, praticamente okay, entro ottobre, ci devono essere delle soluzioni in accordo tra Cina e Unione europea, per alcune di queste e di questi problemi che sono emersi quindi hanno stabilito 4,
Gruppi di lavoro, uno o sul commercio e gli investimenti, uno sui controlli agli export, ed è molto interessante perché questo interessa soprattutto la Cina per quanto riguarda il semel e le macchine fotografiche 1 sulla proprietà intellettuale, che oramai chi segue Cina da da tempo proprietà intellettuale, emerge sempre.
E poi l'ultimo che è molto, molto divertente, secondo me sulla riforma dell'organizzazione commerciale della organizzazione globale per il commercio, quindi a Napoli Tio, riforma che è nelle carte da non so neanch'io, quanto quindi però in teoria abbiamo questa scadenza di ottobre che avviene in teoria subito dopo quello che sarà lo State of the Union di Ursula von der Leyen certo insomma questa un po'no, la
Il ruolino di marcia Francesco, quale sarà di fronte a tutto questo la risposta, la risposta di Pechino, perché fino a qualche settimana fa i toni sembravano meno su sui media della Repubblica Popolare piuttosto piuttosto incandescenti, Pechino aveva a un certo punto anche cancellato un paio di appuntamenti e di riunioni di alto livello tra la Cina e l'Unione europea.
Allo stesso tempo, pare di capire che ci sia una certa preoccupazione di una possibile guerra commerciale. Sì, allora devo dire, prima che Šefčovič Euan si incontrassero e accordassero questa sorta di road map prima di ottobre. I toni erano molto negativi. Mi ricordo comunque aver letto diverse volte chiese di severe da parte sinensis, ma se voi volete una guerra commerciale va bene, la Cina ha dimostrato già più di una volta di poter sostenere guerre commerciali. L'Unione europea, sostanzialmente no, quindi davano l'idea di non essere particolarmente preoccupati. Ora la verità è che, se non sei particolarmente preoccupato, a parte ovviamente il lato che ha a che fare con la reputazione cinese, ma se non sei particolarmente preoccupato non ti siedi necessariamente a un tavolo per negoziare o per trovare una soluzione negoziata, ma anche non ti arrabbi neanche così tanto. Secondo me questo è un po'l'analisi. L'analisi da parte mia, secondo me loro sono preoccupati e il motivo per cui sono preoccupati e penso che ne abbiamo partner piatta e ne abbiamo già parlato in passato. In questo momento l'economia cinese non sta andando bene, i cittadini cinesi non consumano l'economia cinese continua a produrre tantissimo, perché è il motore dell'economia, è la produzione da qualche parte. Questa produzione deve andare e abbiamo detto in passato che, ovviamente, la Cina aveva diversificato i mercati in cui la produzione andava, ma c'è una differenza tra mercati in via di sviluppo in cui puoi esportare determinate cose e mercati maturi, come l'Unione europea e gli Stati Uniti, in cui ne può portare altre. Quindi sua, c'è preoccupazione di non poter più esportare determinate cose in in Europa e che questo possa avere un reale impatto nei confronti dell'economia cinese, motivo per cui io sono convinta che in questo caso, se effettivamente gli europei andassero ad alzare le barriere, che non ci fosse un chiaro obiettivo o una chiara roadmap di come arrivare effettivamente ai propri obiettivi da parte di Bruxelles, i cinesi risponderanno proprio perché non sono in una situazione ideale.
Francesca, noi ne abbiamo parlato qui con te, tantissime volte, come appunto parliamo di Europa, poi dobbiamo fare alcune distinzioni.
Tra le istituzioni europee, in modo particolare tra Ursula von der Leyen, che negli ultimi anni ha parlato del dossier Cina con particolare chiarezza, tanto da aver ricevuto un certo tipo di trattamento anche nelle sue visite, ah ah, ah, ah, Pechino degli ultimi degli ultimi tempi,
Dall'altro gli Stati membri, anche perché?
Due diciamo così, gli europei si trovano in una fase piuttosto complicata con la Cina, va così come ci siamo detti con gli Stati Uniti, qualche problema per essere, diciamo così, eufemistici rimane
E e c'è stato anche un aumento delle visite e degli europei in Cina,
Che ovviamente i media della Repubblica Popolare hanno cavalcato moltissimo dicendo tutti qui a farci a farci la Corte, perché arrivano tutti dai canadesi a agli scandinavi, a Macron ha ormai Starmer che, insomma, sanno il fatto dell'euro, ma nel frattempo ha fatto un po'anche lei davvero un po'di derisking diversificando Mercosur, India, Australia,
E non solo
Questo anche no, come viene letto Ghiretti, Francesca aggiungo la domanda di Liccione aggiungerei un paio di cose alla allo scenario complesso e per alcuni Stati europei fondamentali siamo entrati in un anno elettorale.
Francia, Italia e Spagna vanno le elezioni nel 2027, che vuol dire che secondo me è prendere decisioni con delle incognite enormi, cioè Nelson, ovviamente suonare da sempre aperto. Assolutamente sì, però, secondo me, prendere decisioni difficili, come decidere di pagare dei costi economici, di far pagare costi economici alle proprie economie, alla popolazione durante Lambda elettorale attraverso l'imposizione di dazi? Non lo so a me sembra difficile, nel senso che qual è il futuro primo ministro che va a elezioni dicendosi non vi preoccupate già il costo della vita è molto alto, ma noi adesso imponiamo Dazzi, diventa un po'più alto, ma lo facciamo per ribilanciare la bilancia economica. Ora può funzionare, magari in alcuni Stati con una forte base manifatturiera, ad esempio, sei e mezzo dovesse riandare alle lezioni di presentarsi con una piattaforma del genere, forse in Germania potrebbe funzionare
Ma in altri stati no, oltre a questo c'è il fatto che ci sono le solite divisioni interne e, come comunque hai detto tu Francesco, la Spagna, in particolare ad esso emerge, come è stato membro che non ha alcuna intenzione di apparvero un approccio basato sulla sicurezza economica o sul ribilanciare le relazioni economiche con la Cina per il semplice fatto che,
La Spagna non ha un settore manifatturiero autoctono che compete con quello cinese, quindi, da un certo punto di vista, dal punto di vista di Madrid e se io accetto investimenti da questo o da quell'altro per far crescere il mio settore manifatturiero, cosa cambia che sia lecito l'approccio della intera penisola iberica in realtà anche il Portogallo cioè allo stesso no?
Non solo pare di capire che ormai la Spagna stia diventando sempre di più quello che un tempo eravamo noi, e cioè il ventre molle di noi italiani, cioè il ventre molle di Pechino, il ventre, appunto, dal quale arrivano gli investimenti, gli ai famigerati e auto elettriche cinesi hanno puntato proprio tantissimi anche di un pezzo dell'America Latina verrebbe da fare la Spagna però è troppo facile farlo.
Assolutamente sì.
Diamoci il ventre, il ventre molle europeo ha diversi punti di debolezza, ce ne sono di fede, si esalta se possiamo parlare della Spagna, però per tantissimo tempo il settore automobilistico tedesco è stato insomma un grossissimo problema, perché ci sono negli ultimi anni anche ci sono stati però diciamo negli ultimi anni qualche cambiamento anche da parte del capitalismo tedesco.
Probabilmente lì il punto di rottura è stato quando i cinesi hanno comprato Kuka il gigante del del appunto del del dell'innovazione tedesca, e hanno detto attenzione che succede.
Chiesa, altre, molto interessante, leggermente fuori tema, ma molto interessante, è che è di recente si è vista come Siemens e quindi altro gigante tedesco, per la costruzione di erotica o robotica, con supporto AI stia effettivamente facendo partnership con controparti cinesi. Quindi, e si cioè fra il 2016 Kuka 2026, la situazione attuale, diverse cose sono cambiate decisamente. Bruxelles è completamente un'altra entità. Decisamente ci stanno capitali europee europee che hanno abbracciato il Pieris King e che hanno iniziato a prendere iniziative in questo senso, ma è anche vero che è anche in parte la stessa situazione, ovvero le capitali europee in sacro quelli che sono gli interessi primari delle loro economie e l'altro enorme problema che comunque viviamo giornalmente è il fatto che le imprese non sono necessariamente allineate con quello che è quelle che sono le priorità nazionali
Oh regionali, nel caso di Unione Europea, molte di queste imprese sono multinazionali e per loro la cosa importante è fare soldi, che i soldi siano fatti in Cina o che siano fatti in Europa, oggettivamente cambia poco.
Può
Non so Francesco, se volevi aggiungere qualcosa prima di passare, diciamo più che altro anche al all'altro grande tema del vertice NATO probabilmente allarga rispetto al.
Sì che in quella traiettoria europea no, mi pare sia i recenti vertici del G7, che è quello della NATO, sono hanno parlato un suo mi hanno discusso anche di questi anche di questi temi, in modo particolare per quanto riguarda la diversificazione, una priorità, tu lo sai, Valerio, sono appena tornato dall'India in India c'è una preoccupazione analoga, per esempio su su tecnologia e quindi, insomma, è il grande tema di oggi diversificare di cui si parla. So che inizia al perito un telegiornale italiano. Non sembra questo il grande tema, però vi garantisco che è proprio questo
Francesco, ma almeno in Europa queste diciamo, mi pare chiaro poi in Italia un po'meno.
Ma noi pensiamo sempre che l'Italia sia molto più indietro rispetto agli altri ma Capello, non si lei stessa, ci sono delle esistono degli Stati che sono particolarmente avanti perché si sono trovati in prima linea, come ad esempio in Olanda, però ci sono anche tantissimi strati che sono molto più simili a noi, ovvero che si da un lato si prova a diversificare ma solo se non è particolarmente costoso solo se è facile solo se l'alternativa è a disposizione perché comunque stiamo tutti vivendo un periodo economico non facile e stiamo tutti vivendo fasi politiche dove il clima elettorale costante quindi, e anche se uno è stato appena eletto continua a cercare di fare le elezioni per quanto riguarda la NATO,
Io è in realtà, la mia impressione è stata che, rispetto a summit passati, la Cina si fosse meno prominente, e se non sbaglio, che non solo nel comunicato esatto, mai citata, esatto, se non sbaglio non è neanche citata nel comunicato se parliamo in generale di indo-pacifica o comunque a questo summit credo ci fosse solo il leader coreano e che gli altri Paesi dell'Indo Pacifico fossero presenti attraverso presenza ministeriale, quindi sì, c'è sicuramente c'è un'attenzione sulla diversificazione dal punto di vista americano, diversificazione anche degli investimenti nella difesa, dove gli europei devono
Investire di più nella propria difesa, diversificazione della produzione militare, molta più attenzione sulla politica industriale nei confronti della produzione militare, ma è che nello specifico ci fosse un'attenzione nei confronti della Cina esplicita, debbo dire e per me questo è un po'mancato a questo summit però,
Appunto, magari voi avete una lettura diversa
Noi non solo c'è anche, diciamo così, le lame, su questo la Francia è stato abbastanza chiaro se molto se Parigi è molto dura, per esempio su tutto il dossier economico, mi pare che sul dossier strategico Indo Pacifico la Francia sia decisamente più più cauta credo che gli europei però anche lì poi la Valeria mi accusa di essere troppo critico verso gli amici.
Europee, però credo che gli europei come Kering e insomma era anche un po'roba francese diciamo sì il loro almeno così si prese Amazon amano presentarsi come pareggiavano, presentarsi come una potenza anche dell'Indo Pacifico, ma va be'ognuno.
Ognuno si presenta come vuole, figuriamo, siamo libertà, però il il diciamo così, probabilmente la crisi in Medio Oriente, la crisi dello stretto di Hormuz ancora non ha insegnato perfettamente agli europei di quanto, per esempio, crisi negli stretti nei mari anche lontani, penso Malacca, penso ancora di più a Taiwan avrebbero delle ripercussioni incredibili sulle nostre economie e probabilmente anche sulla nostra sicurezza, ma aggiungo una cosa come Francesca anche l'inaffidabilità di Washington e di Trump sta in qualche modo modo avallando anche la retorica, e la propaganda cinese in questo caso è abbastanza corretta. Devono dire rispetto all'affidabilità della NATO, alla NATO, come viene definita da alcuni analisti cinesi. Matrimonio di facciata, insomma,
Anche su Torres Paris, rispetto ovviamente agli importante enforcement, che viene richiesto ai partner NATO rispetto ai termini di sicurezza e difesa, quindi ha armi l'Europa lo sta facendo, diciamo a prescindere, ma è chiaro che quello è il quadro complessivo è anche quello che viene percepito da Pechino.
Secondo me allora potrai tre cose, 1 e ricordarci che comunque nel 5% e di investimento in difesa c'è un, se non ricordo male, il 2% o 1.5% che dovrebbe può andare in resilienza. Quindi, ricollegandoci sia quello che ha detto, parleremo anche con lui. Ha detto Francesco se uno volesse investire quella parte di budget nel rendere il proprio Paese non solo la propria difesa nel proprio Paese in generale più resiliente, quindi agli shock energetici, agli shock che hanno a che fare con i vari. Ciò point che esistono nel mondo e Taiwan Malacca l'idea che comunque cioè le le, l'introduzione di una tassa nello stretto di Hormuz possa creare una sorta di domino Effect per cui i paesi che effettivamente si affacciano su queste, su queste
Questi stretti geografici possono iniziare a dire, ma se lo fa l'Iran perché non posso farlo io è quello sarebbe veramente qualche settimana fa lo hanno detto pump, ovvero esatto esatto.
Colombiano. Quello capiamoci diventa veramente alla Ghemon Gallagher, come si dice, se diventerà veramente un momento in cui c'è rimettiamo seriamente in questione non solo la globalizzazione, ma l'equilibrio strategico globale, perché a quel punto, se effettivamente non c'è più libertà di navigazione o libertà di passaggio, lì dove cominciano a emergere sul serio le guerre, gli attriti tra i Paesi vicina Antini oltre, quindi potrei prima di tutto questa idea, appunto, del del della resilienza e dell'importanza di pensare a come investire con la parte dei soldi in resilienza, ancor di più in un Paese come l'Italia, che comunque è stato colpito da diverse crisi climatiche ed eccetera. Quindi c'è un'opportunità che non è stata, che non è stata sfruttata, c'è appunto la storia, il suo del del domina Fert, che possono avere tutte queste crisi a livello globale sulla stabilità strategica
E infine, siccome qualcosa qualcosa di cui abbiamo parlato anche in passato, cioè la credibilità europea, secondo me, nel momento in cui i cinesi hanno visto che persino in una crisi come quella dell'invasione russa dell'Ucraina, che aveva a che fare con la stessa esistenza dell'Europa e la sopravvivenza dell'Europa, gli europei hanno dato una risposta più o meno timida o comunque non particolarmente forte, quello è stato un momento in cui anche i cinesi hanno detto se qualcosa che minaccia la loro esistenza fa loro reagire in questa maniera, figuriamoci il resto, faranno ancora meno per tutto il resto, quindi riallacciandoci poi al tema iniziale di quelli che possono essere le tensioni tra Pechino e Bruxelles, cioè proprio poca credibilità in questo momento, sia a Pechino che a Washington, diciamoci la verità che gli europei vogliano e possano fare qualcosa, e lo dico da persona che crede profondamente nell'Unione europea e che ha visto comunque un enorme progresso a Bruxelles, però questo suona la percezione, non so se voi avete visto invece qualcosa di diverso. Francesco, abbiamo pochi minuti prima di andare in chiusura, credo che abbiamo ormai è praticamente un minuto sì,
Diciamo questo è chiaramente il grande Miles, il grande, il grande tema per per l'Europa, ma vedremo appunto nel nei prossimi tre mesi ormai questa, questa finestra si almeno su questo, su questo dossier Pechino, Bruxelles e Pechino riusciranno a a trovare delle condizioni delle condizioni accettabili con tutti i caveat che ci siamo detti un po'durante questa perché la rodata e appunto la deadline di ottobre che comunque molto.
Eh sì, vedremo appunto quale so, sono tutta una serie di temi che chi si occupa di questi temi sente ripete da 10 15 anni,
Si riuscirà a trovare una soluzione nei prossimi tre mesi, ve lo diremo tra tre mesi, ovviamente con Francesca Ghiretti, che galleggiava e riprende l'appalto, già prenotiamo per vedere come è andata e.
Grazie davvero Francesca Ghiretti Randi Europe, appunto direttrice sicurezza economica, Randi Europe, abbiamo parlato di Cina, d'Europa, di vertice NATO, di Consiglio Europeo, di tensioni geopolitiche e, ovviamente, di tentati e tentativi di accordi commerciali, per anche per ridurre appunto il deficit commerciale la Cina nei confronti della dell'Unione europea ma insomma,
Il tema è stato molto ampio, come avete visto in questa mezz'ora, ci torneremo grazie davvero Francesca Ghiretti, Grazia Francesco, Radicioni, compagno di viaggio e co-conduttori di questa rubrica per asiatica per questa sera è tutto buon proseguimento con i nostri programmi.

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