14 LUG 2026
intervista

Intervista a Bruno Mellano sulla visita nel Carcere di Torino, nell'ambito dell' "Alleanza per l'Articolo 27"

INTERVISTA | di Andrea Billau - RADIO - 17:10 Durata: 0 sec
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Ex Garante dei detenuti del Piemonte e rappresentante della cooperativa Motiva.

"Intervista a Bruno Mellano sulla visita nel Carcere di Torino, nell'ambito dell' "Alleanza per l'Articolo 27"" realizzata da Andrea Billau .

L'intervista è stata registrata martedì 14 luglio 2026 alle ore 17:10.
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