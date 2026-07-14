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Ex Garante dei detenuti del Piemonte e rappresentante della cooperativa Motiva.
"Intervista a Bruno Mellano sulla visita nel Carcere di Torino, nell'ambito dell' "Alleanza per l'Articolo 27"" realizzata da Andrea Billau .
L'intervista è stata registrata martedì 14 luglio 2026 alle ore 17:10.
"Intervista a Bruno Mellano sulla visita nel Carcere di Torino, nell'ambito dell' "Alleanza per l'Articolo 27"" realizzata da Andrea Billau .
L'intervista è stata registrata martedì 14 luglio 2026 alle ore 17:10.
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