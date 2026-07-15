“Diritto penale dell’ambiente ed ecoreati alla luce della Direttiva Ue 2024/1203"

All’incontro con i giornalisti interverranno il senatore di Forza Italia, Antonio Trevisi, componente della Commissione Finanze e Tesoro; il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile, componente della Commissione Affari Costituzionali; Annamaria Napoli, presidente Aiga Roma; il deputato della Lega, Jacopo Morrone, presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari; Elisabetta Busuito, avvocato specializzato in diritto penale dell’economica e dell’impresa e presidente Odv, fondatrice …

di Busuito Studio Legale; Marcello Vernola, professore di Diritto dell’Ambiente presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e presso il Master in Diritto dell’Ambiente Italiano ed Europeo dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.



Modererà Giulia Covelli, responsabile Commissione di Diritto Penale AIGA – Sezione Roma e componente Dipartimento AIGA Nazionale per i rapporti con le Istituzioni Politiche e gli Enti Locali.

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