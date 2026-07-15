“Diritto penale dell’ambiente ed ecoreati alla luce della Direttiva Ue 2024/1203"

Modererà Giulia Covelli, responsabile Commissione di Diritto Penale AIGA – Sezione Roma e componente Dipartimento AIGA Nazionale per i rapporti con le Istituzioni Politiche e gli Enti Locali.
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Va bene.
Allora, buona sera a tutti e con grande piacere che vi do il benvenuto nella prestigiosa Sala Caduti di Nassiriya, del Senato della Repubblica, per questo evento, che è promosso da Aiga Sezione di Roma, associazione italiana, giovani avvocati, di cui faccio parte ormai già da qualche anno e,
E di cui ho il piacere e anche la responsabilità, ovviamente, di coordinare la commissione di diritto penale, e è proprio nell'ambito delle attività della della Commissione di penale di Aiga aroma che si colloca l'evento di oggi, un evento che ha al centro il tema del diritto penale, dell'ambiente e degli ecoreati soprattutto alla luce di quella che è la la direttiva.
12 0 3 del 2024, che è entrata in vigore lo scorso 2 giugno 2026, abbiamo dunque pensato di organizzare questo evento per favorire un dialogo sul tema tra istituzioni, esponenti del mondo dell'accademia e esponenti della dell'avvocatura.
Questo perché, perché la normativa prevista da dalla direttiva e recepita nel territorio nazionale con il decreto legislativo 81 del 21 aprile 2006 va ad impattare enormemente su pubblica amministrazione, imprese, cittadini e dunque abbiamo appunto pensato di favorire un confronto costruttivo.
Tra tutti gli gli stakeholder che vengono in gioco in questo settore.
Passerei appunto a ringraziare il senatore Antonio Salvatore Trevisi, che promotore di questa iniziativa, per aver sostenuto appunto la nostra la nostra idea è per essere qui con noi oggi ed è al senatore Trevisi chiedo la parola per volgere a tutti voi i suoi saluti, grazie senatore Giulio all'associazione.
Proposto questa iniziativa, che è un'iniziativa importante, e ringrazio tutti voi per essere venuti qui oggi in Senato.
Perché è un'iniziativa importante, spesso il discorso dell'armonizzazione, ecco perché è importante agire a livello.
Unione europea, ma sul diritto ambientale l'ideale sarebbe agire a livello mondiale, perché anche il fatto che tanti paesi non applicano una normativa ambientale che tuteli i cittadini comporta dei.
De de dei sistemi di finanziamento abbastanza.
Vantaggioso per le aziende che poi magari inquinano. Faccio un esempio il discorso dei dei gas serra, che l'Italia, per esempio, penalizza le proprie imprese imponendo l'emission trading, ponendo e poi altri Paesi non lo fanno di inquinamento. Comunque, nell'aria va a scapito di tutti i cittadini mondiali, però le nostre imprese hanno notato svantaggio economico, quindi i problemi ambientali si risolvono solo se c'è una cooperazione da parte di tutti. Il fatto che ci sia stata una direttiva che ha messo sanzioni e norme uguali per tutti i Paesi dell'Unione europea. Questo comporta che magari chi vuole inquinare non si sposti da un paese all'altro, ma comporta che tutti i Paesi dell'Unione europea devono avere le stesse regole. Le stesse sanzioni devono avere la stessa fattispecie normativa. Gli stessi reati e quindi tutte le aziende europee, hanno le stesse condotte ambientali e quindi c'è anche la vera concorrenza, perché sia in concorrenza, se le regole sono uguali. No, non è che siamo un Paese dal punto di vista economico inferiore agli altri, però, se le nostre imprese pagano di più linee d'energia e pagano di più il i costi ambientali, quindi tutto il discorso della dell'abbattimento degli inquinanti capite che diventano meno concorrenziali a questo ne va a scapito
O dei salari, perché per essere competitivi dobbiamo battere
Sempre Salani, perché se le aziende di altri Paesi hanno dei vantaggi e sui costi produttivi, noi da qualche parte dobbiamo recuperare, oppure dobbiamo essere bravi innovativi e cercare di fare meglio degli altri, quindi è una direttiva importante dalla possibile a tutte le imprese dell'Unione Europea di agire in concorrenza con le stesse regole.
Ed anche la possibilità a noi cittadini di beneficiare di un ambiente più pulito, perché poi, quando ci sono reati ambientali e quando si inquina l'acqua del sottosuolo, si inquina l'aria che respiriamo logicamente, poi ci sono dei danni sanitari che si riversano su tutto il sistema sociale, sul sistema sanitario ma soprattutto poi quando qualcuno poi si ammala chi perché qualcuno ha commesso ve vediamo il caso.
E della Terra dei fuochi e i drammi diciamo familiari sono sicuramente maggiori di quelli economici, no, il fatto di avere un bambino un parente ammalato per colpa di qualcuno che ha inquinato logicamente è un problema sociale, ma soprattutto per la famiglia colpita ingiustamente, è un problema enorme.
È un caso Ilva e tutto quello che che in Italia abbiamo vissuto e negli anni passati era quindi dobbiamo essere.
Attenti dal punto di vista ambientale, perché meno inquiniamo migliore della qualità di vita di tutti i cittadini, ma dobbiamo far sì che queste norme siano diffuse e accettate anche dagli altri Paesi, no, è quello che abbiamo fatto con questa direttiva a livello UE, però, come ho detto all'inizio il diritto ambientale dovrebbe,
Essere per tutti, anche per i Paesi in via di sviluppo, anche evitando che qualcuno magari utilizzi dei Paesi più poveri come Tiscali, che i problemi mondiali sono tanti, ci dovrebbe essere proprio un intervento a livello di Nazioni Unite e il collega solo del collega che è arrivato e quindi questo è il mio auspicio spero che nascano delle vostre proposte da portare avanti. Logicamente non possiamo decidere a livello di altri continenti, ma sicuramente questo è un passo importante a livello del legislazione europea che consentirà a tutti di avere
E dei diritti e punire, e anche in maniera pesante, le persone che commettono reati ambientali, grazie e buon lavoro, grazie.
Grazie a lei, senatore per il suo intervento e per le sue riflessioni, invito ora ad avvicinarsi a noi la presidente dell'associazione italiana, giovani avvocati, Sezione di Roma, la collega avvocato, Anna Napoli.
Buonasera a tutti desidero innanzitutto salutare e ringraziare il senatore Trevisi per avere promosso insieme ad Eike aroma questa importante occasione di confronto in questa prestigiosa sede. Permettetemi ancora di ringraziare l'amica e collega Giulia Covelli, responsabile della commissione di penale di Aiga, Roma che, devo dire, ha voluto veramente fortemente questa iniziativa e che ha curato ogni singolo dettaglio dell'organizzazione e quindi ringrazio di vero cuore per l'impegno, rivolgo un cordiale saluto a tutti gli onorevoli ai relatori e a tutti i presenti questa sera. In questo mio brevissimo intervento di saluto non entrerò nel merito della direttiva, anche perché da civilista quali sono o non ne avrei neppure le le competenze
E mi limito però a fare delle considerazioni più di carattere generale delle considerazioni che vanno un po'al di là di quello che è il vero e proprio dato normativo, sono veramente convinta che la tutela dell'ambiente rappresenti una sfida culturale e sociale.
Sono convinta che i grandi cambiamenti nascano soprattutto nelle coscienze, prima ancora che nelle leggi e per questo credo che la tutela dell'ambiente richieda una rivoluzione veramente di carattere culturale, una rivoluzione che porti a considerare l'ambiente non come una risorsa da sfruttare ma come un patrimonio da custodire con responsabilità di fatto l'ambiente noi lo ereditiamo, è un'eredità che noi abbiamo e abbiamo il dovere di trasmettere questa eredità integra alle generazioni future e credo che sia davvero significativo che la direttiva, pur rafforzando gli strumenti di tutela penale, dedichi ampio spazio proprio alla prevenzione, alla formazione e alla sensibilizzazione, probabilmente nella consapevolezza che effettivamente una protezione realmente efficace dell'ambiente passa inevitabilmente anche attraverso la diffusione di un'autentica cultura della legalità ambientale e credo che sia proprio questa, a mio avviso, la sfida più importante
L'obiettivo è fare in modo che il rispetto dell'ambiente non nasca soltanto dal timore della sanzione, ma proprio dalla consapevolezza del suo valore, non mi dilungo oltre, lascio la parola ai nostri relatori e vi auguro buon lavoro.
Grazie, io vi chiederei veramente un caloroso applauso per la collega Anna Napoli, perché è sempre presente anche il 15 luglio, insieme a tutti voi qui e per la fiducia incondizionata alla realizzazione di questo evento Grazian.
Ringrazio è arrivato adesso il l'onorevole Jacopo Morrone o presidente della Commissione bicamerale di inchiesta.
Sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli altri illeciti ambientali e agroalimentari, l'onorevole Morrone e da sempre vicino alla nostra associazione appena due anni fa abbiamo organizzato insieme, se non erro, un consiglio direttivo nazionale proprio su questo tema in a Milano, Marittima, in Romagna e lo ringrazio tanto per aver accolto subito il nostro invito e per essere qui oggi quindi,
Do subito la parola all'onorevole Morrone, che ci illustrerà il lavoro che svolge con la sua, con la Commissione da lui presieduta grazie grazie, sto qui, io devo andare.
Poi può accomodarsi anche qui si preferisce no, nel senso sto seduto.
Di qui facile astuto, grazie, ringrazio Aiga Roma, ringrazio la collega Giacovelli e tutti gli organizzatori, per questo invito chiedo scusa se sarò velocissimo, però noi stiamo votando in questi minuti la legge elettorale e quindi sono scappato praticamente e quindi però ci tenevo perché avevo preso l'impegno e anche se abbiamo un obbligo nel rimanere nei banchi sono riuscito a dire che è una pausa di Bagno un pochino più lunga, quindi,
Sarò cercherò di essere velocissima chissà cosa pensano però no in questo è un breve intervento, vorrei illustrare quella che è l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta, di cui ho l'onore di presiedere ormai da qualche anno, che si occupa in particolare di attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti su altri lezione ambientali e agroalimentari e ricordo appunto che nell'aprile scorso ho presentato la relazione annuale dell'attività dal secondo anno della sua operatività chi è compreso tra quello che è dall'1 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025
Lo abbiamo realizzato un documento.
E dove abbiamo esattamente la strada, tutta l'attività svolta e mi preme quello sottolineare quello che è l'impegno di questa Commissione, una Commissione composta da 36 parlamentari, quindi sono 18 senatori, 18 deputati e a una miriade di consulenti, abbiamo circa 13 14 magistrati alcuni a tempo pieno a tempo parziale ci sono consulenti che vengono dalle forze dell'ordine quindi la Guardia di Finanza Guardia Costiera, Polizia, penitenziaria e ai carabinieri,
E abbiamo svolto un'attività molto intensa, nel senso che.
Adesso, nell'appunto che mi hanno redatto non c'è scritto, però avevo chiesto proprio le settimane scorse, quello che era un resoconto delle relazioni presentate da tutte le commissioni d'inchiesta.
Del Parlamento, quindi della Camera del Senato, che sono diverse, sono sicuramente più di una decina, il totale delle azioni rappresentate ad oggi sono circa 22.
Io mi onoro grazie alla collaborazione di tanti, appunto, collaboratore di venne presentata il 9 solo noi come Commissione Ecomafie e questo perché naturalmente ci sono tanti bravi collaboratori che lavorano a tempo pieno e si impegnano per questo che è un argomento, è un tema a noi molto vicino, che è quella appunto dell'ambiente dell'agroalimentare da questa legislatura, perché abbiamo cambiato la legge all'insediamento di questo nuovo governo di questa legislatura? Abbiamo inserito anche il tema dell'alimentare delle zoomafie, comunque, nel corso del 2025, per farla breve, abbiamo ottenuto circa 40 sedute plenarie e per un totale di 33 ore di lavori e abbiamo svolto 32 riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sul piano istruttorio son state svolte 67 audizioni complessivi, di cui 28 presso la nostra sede della Commissione, a San Macuto e Palazzo che proprio qui fra Camera e Senato e 39 39 nel corso delle 24 missioni effettuate in 14 regioni d'Italia le relazioni su diversi filoni di indagini seguite Iraq, la Commissione sono elaborato sulla base di documenti di carattere tecnico e riscontri puntuali su fenomeni analizzati.
Proveniente da autorità giudiziari, amministrazioni centrali e territoriali, enti pubblici e società partecipate, organismi di controllo ai soggetti privati. A questo proposito diciamo il cuore della Commissione, l'archivio della Commissione, che è una vera e propria infrastruttura conosciuti conoscitiva a livello di servizio per l'attività di inchiesta svolta. Pensate che ti sono costantemente quattro barra, cinque uomini e donne della Guardia di Finanza a tutela di questo archivio
Riservato presso l'archivio. Al 31 dicembre 2025 risultava acquisito un totale di 1.546 unità documentali per un numero complessivo di quasi 100.000 pagine di materiale istruttorio, 100.000 pagine, materia istruttorio
Dove proviene
Da non da fonti nulla toglie naturalmente giornalistiche. Ho appreso dai social e quant'altro, ma da fonti reali, documentazioni diciamo che hanno una certa attendibilità Ebo è inutile poi ad oggi, magari questi sono dati al 31 dicembre 2025, oggi, naturalmente, se già incrementato, segnalo anche che, nel contesto dell'archivio, noi siamo i primi a Prima Commissione d'inchiesta aver accettato la sfida dell'intelligenza artificiale, che naturalmente è necessario per recuperare le informazioni in questa mole di documenti, perché voi una mole di documenti, se non si riescono a recuperare le informazioni che servono al momento opportuno, se avrà ben poco, quindi, abbiamo fatto la prima sperimentazione in Parlamento e degenza artificiale e deve essere comunque ed è per noi uno strumento di supporto che non sostituisce quello che il lavoro umano, ma ne rafforza quella che è l'efficacia, soprattutto nei filoni caratterizzati da un'elevata complessità tecnica e da una significativa ammasso documentale. Quindi, dicevo, noi abbiamo avviato dall'inizio legislatura noi, a dire il vero ci siamo costituiti, a differenza di altre Commissioni d'inchiesta, 10 12 mesi dopo è semplicemente per quello che avevo specificato prima perché la Commissione Ecomafie in sé per sé va avanti e dalla dodicesima legislatura, quindi da un po'di anni
Però, in questa legislatura io tenevo in particolare ad alcuni temi come l'agroalimentare zoomafie, abbiamo rivisto la norma percorso, l'iter e modificato implementato anche in queste nuove, diciamo caratteristiche peculiarità della Commissione, quindi Italian sounding, made in Italy e tutela del marchio e le zoomafie quindi tutto quanto quello che riguarda tutte degli animali corse clandestine combattimenti fra africani comunque,
Abbiamo circa 17 i filoni d'inchiesta in essere, di cui, come dicevo prima, ne abbiamo già approvati. 9, quindi di compreso le 2 relazioni annuali che abbiamo svolto. Una alla Sala della Regina e una presso l'Accademia Bergamo della Guardia di Finanza. I filoni possono essere raggruppati in tre macroaree quindi, la prima riguarda la gestione dei rifiuti e fenomeni illeciti ad essa connessi, compresi quelli legati a forme di criminalità organizzata e di criminalità economica, la seconda, che sono gli illeciti agroalimentari che riguardano le attività illegali, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata che agiscono nell'ambito del patrimonio agroalimentare italiano con operazioni di contraffazione di sofisticazione. La terza sono gli altri illeciti ambientali, che comprendono anche quelli legati al fenomeno delle cosiddette zoomafie, come vi anticipavo prima, quindi, in campo di ampliamento di quelli di un'area di interesse della Commissione che quello dell'attività illecite collegate soprattutto il fenomeno
Delle cosiddette zoomafie e quindi alla verifica della corretta applicazione del titolo 9 bis del codice penale in merito ai delitti contro gli animali, tutte le relazioni raccolgono una mole significativa di dati emersi nel corso delle inchieste, a partire dai quali si è ritenuto in alcuni casi di formulare le proposte d'intervento anche di tipo normativo. Appare infatti evidente la necessità di individuare proposte, norme e procedure innovative in grado di migliorare e rendere più cogente attività di contrasto ai fenomeni criminali nei vari settori di interesse della Commissione. Le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, infatti, incidono sempre più nelle scelte politiche
Come previsto dalla nostra Costituzione all'articolo 9 alla Repubblica, attribuito il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, si avverte quindi il bisogno di un costante e continuo bilanciamento tra Christie economica, il progresso e la tutela dell'ambiente, questo obiettivo non può che costituire il fine ultimo anche di scelte legislative a cui si chiede di individuare precetti normativi che contemplino e siano indirizzati alla salvaguardia ambientale.
In tal senso, la politica europea basata sul principio di precauzione e correzioni, prioritaria della fonte dei danni causati all'ambiente, nonché dell'ormai noto principio del chi inquina paga, ha considerato quanto la chimica ambientale incida sui diritti dei cittadini, soprattutto riguardo all'aumento dei reati penali e dei loro effetti anche transnazionali.
Data la mobilità delle operazioni di movimentazione dei rifiuti a livello internazionale, in cui effetti molto spesso sono tali da essere tuttora irreparabili e abbiamo un filone d'inchiesta ad hoc anche sui rifiuti transnazionali.
Quindi, questa è la prospettiva della direttiva UE del 2024 1.203 sulla tutela penale dell'ambiente, che mira a prevenire e contrastare con più incisività la chimica ambientale europea la nuova direttiva introduce inoltre la previsione di punibilità delle condotte di istigazione di favoreggiamento, oltre che al concorso ai crimini ambientali.
In questo caso l'obiettivo consiste nel punire le condotte illecite dolose fraudolente che pregiudicano l'ecosistema.
È comunque necessario porre l'attenzione sull'elemento soggettivo del reato laddove sia doloso e dunque volontario. La punibilità è cresciuta e sono punite le imprese in quanto tali. Da questa considerazione, la Commissione ha valutato l'urgenza di una riflessione strutturale della disciplina di cui al decreto legislativo 2 3 1 2001 per la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi da reato, a prescindere alle successive innovazioni introdotte col recepimento della direttiva UE su tre punti chiave, un nuovo reato presupposto, sanzioni pecuniarie, proporzionali e misure ripristinatorie e interdittive. Un percorso che ha preso avvio già nei primi mesi del 2024 ed è culminato nel giugno di quell'anno in una giornata di studi intitolata, come dicevi, tu prima Giulia reati ambientali e prospettive di riforma del decreto legislativo 2 3 nel 2001 giuristi legislatori e impresa, confronto organizzata
Dalla lo dalla nostra commissione d'inchiesta bias gliene, appunto, giovani avvocati e dall'onestà di Bologna Dipartimento di Scienze giuridiche. L'iniziativa puntava a esaminare i vari aspetti del decreto legislativo 2 3 1, con particolare riferimento ai reati ambientali e le prospettive di riforma. I lavori sono proseguiti durante i mesi successivi, con l'indispensabile e prezioso apporto di un gruppo di lavoro di onestà di Bergamo, con cui la Commissione nel maggio 2025 ha sottoscritto un protocollo e con l'apporto del gruppo di lavoro di alghe sul tema 2 3 1, in particolare, mi ricordo, ci lavorò all'avvocato. Antonio Valentini. Luigi Bartolomeo terzo, da cui spunti poi a proseguire questo lavoro, non è stato certamente semplici ripensare un testo così complesso e articolato, la cui riforma attesa da anni, in particolare dalle imprese, intendo sottolineare alcune direttive che hanno guidato la stesura di questo testo della proposta di legge, di cui ho l'onore di essere il primo firmatario
Fra l'altro, le settimane scorse abbiamo condiviso questo testo con tutta la Commissione e secondo me il dà il valore aggiunto, è stato quello che io prima avevo presentato la proposta di legge a mia prima firma, con alcuni che avevano inteso fermarla abbiamo, ho ritirato quel testo, l'ho ripresentato con la firma di tutti o di comunque quasi tutti i gruppi parlamentari,
Facenti parte della Commissione, quindi firmata da tutti quanti gruppi, a secondo me è un valore aggiunto maggiore rispettato. Non voleva essere una battaglia politica o partitica, ma di buonsenso e quindi anche per questo sta firmata poi da tutti. Quindi un primo punto a sottolineare appunto alla ricerca di equilibrio tra la certezza e prevedibilità del diritto e fra efficienza e responsabilizzazione delle imprese. La riforma punta infatti a una rivisitazione in chiave garantistica dei presupposti della responsabilità degli enti, nonché a uno sviluppo e all'ampliamento dell'autonomia e della responsabilità. La persona giuridica, affiancati però da una compiuta revisione del sistema premiale della 2 3 1 del 2001 prioritari. Il concetto di prevenzione, nella consapevolezza che spesso punire può significare affossarono impresa magari piccolo, anche piccolissima, che nulla poteva evitare per un rischio di reato. Per questo la proposta valorizza la dimensione premiale di chi si attiva per prevenire o evitare illeciti d'impresa, per chi individua le mele marce al proprio interno, le isola e le denunce. Naturalmente l'ipotesi di non punibilità dell'ente richiedono però che ci sia stato un impegno dell'impresa a dotarsi di un'organizzazione per prevenire il rischio reato, per evitare che la premialità si converte in un salvacondotto penale. Solo gli enti che dimostrano un margine di consapevolezza del loro fondamentale ruolo nella prevenzione dei reati ci sono preventivamente mossi. In questa direzione potranno beneficiare dell'esclusione della punibilità
Ciò appare particolarmente rilevanti per gli illeciti ambientali di cui si occupa la Commissione. Bisogna incentivare le imprese a fare di più, sia per prevenire sia per riparare il danno ambientale che si è prodotto anche con misure compensative, altrimenti saranno le future generazioni a pagarne il conto. Questa proposta di riforma si occupa quindi di colmare una forte lacuna della 2 3 1, poiché attualmente non vi sono spazi di non punibilità codificati a fronte di una mole di normative premiali per la persona fisica. Prima mi riferivo alla mano tesa alle imprese di piccole e piccolissime dimensioni che sono state sottratte alla disciplina 2 3 1, pur evitando possibile elusione della normativa. Quindi l'obiettivo è stato dunque quello di arrivare a una proposta che cambiasse la vita in positivo a tante imprese e a tanti imprenditori, senza cedere sul terreno della legalità e della certezza del diritto, garantendone semplicità operativa, efficacia e responsabilizzazione degli imprenditori.
Io ho concluso il mio intervento.
Non è una questione di educazione, ma di responsabilità e quindi.
Farò avere poi comunque ci sarà il link con la proposta di legge firmata che lo troviamo anche sul sito della Camera perché è stata depositata, ci auguriamo ci sia lo spazio in questa legislatura, anche se per esperienza e io sono una seconda legislatura.
Difficile sempre approvare delle norme nell'esito in cui si fanno, ma a volte si riesce a trovare a me così è capitato nella legislatura successiva, quindi mi auguro sia un buon punto di partenza, sicuramente se non per questa legislatura, anche se mi auguro che si possa fare già per la prossima legislatura. Però è il lavoro che è stato fatto, grazie innanzitutto all'iniziativa di Aiga, alla collaborazione dell'Università di Bergamo e soprattutto oggi, alla spinta della Commissione e quindi in una direzione che va a tutela dell'ambiente e soprattutto poi quella Kevin tutelate. Infine, è la salute di tutti noi cittadini, quindi, in quanto questo è quanto grazie grazie grazie all'onorevole Morrone per il suo intervento
Estremamente interessante e soprattutto, per aver valorizzato l'importanza della tutela penale dell'ambiente, perché prevenire sì?
è stata trovata una carta di identità.
Mi renda Claudia.
Ok
Quindi ringrazio ancora l'onorevole Moroni per la tira Intent intensissima, che porta avanti con la commissione che presiede, è per il supporto costante allaga, grazie per essere qui, grazie, onorevole
Sì.
Scusate.
Sì.
Eh no.
Eccoci, proseguiamo, c'è un po'di movimento perché chiaramente ci sono in corso le votazioni per la legge elettorale e quindi i parlamentari chiaramente sono impegnati in questa attività, ma hanno fatto di tutto per essere qui con noi oggi pomeriggio, quindi, insomma, mi scuso per le interruzioni che si sono verificate in corso ma,
Apprezziamo la presenza e la stima che tutti quanti hanno dimostrato la nostra associazione, facendo in ogni modo per essere qui stasera.
Do adesso la parola a proposito di comprensione dell'impatto che questa direttiva, che è stata recepita con decreto legislativo 81 del 2006 sulle sulle imprese, è sul sull'ordinamento italiano, all'avvocato Elisabetta, abituato, avvocato specializzato in diritto penale dell'economia e dell'impresa, è fondatrice tv, suite o studio legale.
Che entrerà appunto nel vivo della della materia che affrontiamo affrontiamo questa sera e ci spiegherà, appunto qual è qual è la portata della della direttiva 12 0 3 del 2024, se e come valorizza la la, l'attenzione delle aziende alla prevenzione e quali sono invece le conseguenze in caso di violazione.
Delle delle norme penali inserite all'interno della novella legislativa, a lei la parola avvocato, grazie.
Buonasera a tutti.
La collega.
Covelli, la collega Anna Napoli.
E Laika tutta, ovviamente, per avermi invitato, anche perché questi incontri a parte consentire a me di ascoltare.
Gli interventi e gli altri, che sono sempre formativi e ti danno, ti lasciano sempre qualcosa, anche perché sono ruoli diversi e quindi si vede una stessa tematica, ovviamente sotto profili diversi, ma poi mi costringe a approfondire.
E e quindi chiaramente è sempre un arricchimento, anche lato mio si tratta, come accennava prima.
Chi ha parlato prima di me di una norma che ha recepito appunto in Italia questa direttiva e che è di recentissima entrata in vigore, quindi chiaramente sotto il profilo operativo, perché io non sono un professore, sono un avvocato, quindi sono abituata a essere pratica essere operativa ed a non parlare diciamo dei massimi sistemi e quindi quando mi capita di parlare in consessi,
Ah, allora mi avvicino alla quando mi capita di parlare in consessi di questo tipo, cerco di fare riferimenti a casi che, semmai, mi sono accaduti, insomma, qualcosa dal taglio pratico è chiaro però che una normativa che è appena entrata in vigore nel penale, dove le norme nuove valgono solo per il futuro,
No, i giammai, ovviamente, per il passato un un caso specifico rispetto a queste fattispecie di reato non non ci può essere, ho fatto non tanto dico la verità per diciamo, per poterla esaminare.
Stasera, in quanto non ci sarebbe il tempo fisico, ma più che altro perché mi piaceva e mi faceva piacere metterle a disposizione di Aga, che potrà a sua volta metterle a disposizione di chi fosse interessato le slide, di cui vedete la prima pagina sono una ventina e racchiudono diciamo così in pillole quelli che sono gli aspetti fondamentali toccati dalla direttiva.
Soprattutto vado avanti per, per far capire quello a cui faccio riferimento, siccome ci sono alcune norme che sono state modificate e non sono norme nuove, sono norme già esistenti, modificate sempre nell'ottica di ausilio per chi legge.
Abbiamo messo a confronto i due testi, vedete, questo è quello dell'inquinamento ambientale, evidenziando i punti che sono stati modificati, perché così diciamo salta più all'occhio.
Dove è intervenuto il legislatore fermo, ovviamente che i tempi non non consentono di andare a toccare punto punto le norme, ma darò una panoramica di carattere generale, un po'come è stato accennato anche dall'onorevole Morrone un attimo fa la diciamo l'obiettivo di questa direttiva e quindi a cascata del nostro decreto legislativo è stato duplice, da un lato quello di tutelare evidentemente l'ambiente, dall'altro quello di andare a creare un ulteriore strumento di contrasto alla criminalità organizzata di tipo ambientale dove ci sono i soldi, c'è la criminalità, dove ce ne sono tanti e la materia della gestione dello smaltimento dei rifiuti chiaramente è un
Diciamo
Un lato della della vita, dove possono girare soldi, si annida chiaramente la criminalità più pesante e quindi quella di tipo organizzato e quindi correttamente il legislatore.
Diciamo europeo e poi a cascata, quello italiano in fase di recepimento è andato a individuare degli elementi di contrasto.
Va detto e qui mi associo a quello che diceva prima e che condivido pienamente la collega Napoli.
In tutto ciò che è introduzione di nuove fattispecie di reato o incremento della risposta sanzionatoria, che sono un po'gli elementi essenziali anche di questo di questo decreto legislativo.
Si rischia di esporsi alle critiche di un termine che sicuramente avete sentito, anche perché è piuttosto datato, noi penalisti lo lo utilizziamo.
Normalmente in chiave critica, che è quello del cosiddetto panpenalismo, cioè un po'la tendenza a pensare di risolvere grandi fenomeni attraverso il ricorso al diritto penale, che diventa la panacea di tutti i mali, non è solo il tema ambientale, pensate all'omicidio stradale, pensate a tutti i reati da codice rosso si pensa,
Non non voglio criticare, ma diciamo spesso forse si pensa bene quando si pensa e non è un tema di colore politico, perché è un tema assolutamente trasversale di risolvere, diciamo così, quel problema, quel fenomeno attraverso un aggravamento della risposta sanzionatoria per farvi capire, vi dico cosa mi ha detto un paio d'anni fa un pubblico ministero che diciamo, con il quale sono amica, perché qualcuno si può essere amici anche stando in posizioni spesso opposte mi disse Elisabetta o un caso in cui io sono certo che il marito ha investito la moglie apposta, cioè l'omicidio volontario, come dire mascherato da incidente stradale,
Però mi sono, diciamo.
Come dire, andato a studiare tutti i profili, non non riesco a dimostrare questa intenzione, dopodiché ho avuto l'intuizione, l'omicidio stradale, di fatto mi consente di andare a colpire in maniera veramente pesante, come diciamo risposta sanzionatoria, l'evento e senza dovermi arrovellare sulla dimostrazione dell'omicidio volontario ecco, questo in realtà non dovrebbe propriamente accadere, evidentemente, però,
È quello che accade o può accadere, perché Miriam lasciavo a quello che diceva la collega a Napoli perché in realtà si dovrebbe lavorare molto sulla prevenzione, cioè evitare che certe situazioni accadano poi la risposta sanzionatoria va bene, ma io non penso che chi vuole inquinare se lo condanniamo a vent'anni lo fa se lo condanniamo a 30 dice ma quasi quasi sto fermo perché non è certamente quello là la molla,
Dicevo allora in che modo, comunque questo, questa normativa è intervenuta per cercare di raggiungere comunque questo questo doppio obiettivo.
Dicevo prima la riformulazione di fattispecie già esistenti e sono questa che vedete nella nella slide quest'altra, la morte o lesioni come conseguenze.
Del delitto di inquinamento ambientale, anche qua abbiamo un aggravamento sanzionatorio, è questo che un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, già esistente, ma su cui si appunto intervenuti, dopodiché sono state introdotte tre fattispecie di reato o nuove una.
è, diciamo così, il quella che ho appena assaltato, eccola il commercio di prodotti inquinanti.
E le altre due sono invece questa la produzione e il commercio di sostanze ozono lesive e quella successiva che invece colpisce la produzione e il commercio di gas a effetto serra sono nomi che già ci fanno capire, diciamo così, l'attenzione rispetto a fenomeni che incidono.
Su quella che è stata ormai definita una crisi climatica e non semplicemente un cambiamento climatico, l'effetto serra e il tema dell'ozono sono chiaramente il buco dell'ozono sono dei temi di grande di grande rilievo e si tratta di norme.
Nuove, quindi, di nuovo di nuovo conio sono norme complesse.
Vedete anche lo vedete qui sul gas a effetto serra, ma lo stesso vale anche per quella precedente, si fa rifece, sono richiami ad altre normative perché bisogna andare a individuare quali sono le miscele ritenute pericolose, tra l'altro sono elenchi che possono variare nel tempo un po'come i reati in materia di sostanze stupefacenti quindi bisogna sempre essere aggiornati anche su quelle che sono le le normative perché chiaramente può cambiare e questo ha effetto.
Evidentemente, sulla su quello che è il reato è quello che non lo è, un ulteriore profilo è stato l'introduzione di alcune circostanze aggravanti, quindi ulteriori profili di aggravamento sanzionatorio che si aggiungono, diciamo così, all'aggravamento delle cosiddette fattispecie base, e talvolta già nei primi commenti si sono evidenziate delle forme di,
Poca chiarezza, diciamo così della.
Della normativa, se torno indietro su
Questo reato qui eccolo, inquinamento ambientale.
Vedete, nelle prime righe che la diciamo la prima condotta e il cagionare abusivamente una compromissione on the rete, deterioramento significativi e misurabili, vai a stabilire in concreto quand è che è significativo e quand è che è misurabile, tra l'altro se andate al numero uno leggete nuovamente di che cosa ci deve essere la compri, la compromissione o il deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo del sottosuolo, quindi torna un'altra volta l'aggettivo significativo, quindi si è detto, ma perché due volte significativo non si capisce perché il significativo solo per il suolo, il sottosuolo e l'acqua e l'aria no
Chiaramente tutti i quesiti a cui, molto probabilmente l'applicazione pratica della giurisprudenza ci consentirà di avere una risposta, così come ai punti 3 e 4 che sono nuovi. Vedete,
Che si fa riferimento a dimensioni notevoli o effetti durevoli è tutto molto bello finché siamo nella pratica, poi quando noi ci troviamo nell'aula del tribunale.
Quand è che una dimensione si può dire notevole, quand è che un effetto si può dire durevole e quindi sono tutte applicazioni pratiche complesse che consentiranno certamente in questo diciamo, il difensore.
Chiaramente si insinua per suo lavoro in quelle che sono le pieghe della norma che consentono dei profili di difesa.
Per sostenere che quell'effetto non è durevole per sostenere quel che quella dimensione non è notevole perché, tra l'altro, la variazione in termini di pena non è banale e quindi l'effetto chiaramente ultimo per il responsabile non è banale e quindi chiaramente avremo poi tutta una serie di.
Aspetti pratici di non poca attenzione, così come un altro profilo che si è evidenziato, che riguarda molte di queste fattispecie è il fatto che presentano delle connotazioni tecniche specialistiche importanti. E questo che cosa significa significa che poi si rischia di scontrarsi col fatto che ciascuno di noi dovrebbe sapere prima di commettere un eventuale fatto di reato, che quel fatto è quella condotta o quella omissione è penalmente rilevante, più è complessa, più tecnica e più può essere difficile capire immediatamente che quella condotta è effettivamente una condotta penalmente rilevante, tanto più che molte di queste sono reati dolosi, quindi il fuoco del dolo, come diciamo noi penalisti, cioè la coscienza e volontà devono investire tutti gli elementi e anche la. Quindi si insinua il difensore che cerca evidentemente quantomeno di dimostrare che non esista l'elemento soggettivo
L'ultimo punto che è stato accennato prima dal dall'onorevole Morrone ed è sicuramente importante anche perché è un altro dei temi nei quali si insinua scusate non si insinua, ero io che mi si muovo prima come difensore si inserisce la.
La la novella legislativa è quella della 2 3 1, cioè la normativa che disciplina, come tutti sapete, la responsabilità amministrativa da reato dell'ente.
Che è una disciplina che ormai a 25 anni di anzianità ma negli ultimi anni ha avuto, diciamo così, la sua effettiva realizzazione per molti anni è stata un po'dormiente, c'era a Milano come procura che un po'alla, diciamo, la andava a contestare Roma, seguiva, ma insomma un po'più dormiente nel resto d'Italia di base. Io non me la trovavo mai contestata, complice anche il fatto che i reati per i quali poteva scattare quella responsabilità erano molti meno ormai ogni volta che voi avete una riforma di tipo penalistico. In parallelo c'è l'effetto
L'ATO 2 3 1 e quindi anche in questo caso abbiamo questi nuovi reati, che sono rilevanti anche 2 3 1, cioè li può commettere anche l'ente e non soltanto a una persona fisica, apicali o dipendente dell'Ente medesimo.
Così come tutto il gioco di aggravanti, eccetera, che è stato applicato.
Importante in questo mi ritrovo con quello che accennava prima l'onorevole Morrone e il fatto che la 2 3 1 può avere un effetto prevenzionistica, può avere un effetto prevenzionistica o anche attraverso il lavoro del cosiddetto organismo di vigilanza partiamo da un presupposto la 2 3 1 non è obbligatoria per nessuno non c'è nessuna società che abbia oggi l'obbligo,
Di avere un modello 2 3 1 c'è allo studio un progetto di riforma che vorrebbe inserire l'obbligatorietà, ma lo Stato è solo fortemente consigliato per evitare conseguenze anche molto pesanti, e mi riferisco alle sanzioni interdittive per le società, però non è obbligatorio.
Laddove però e sono molte le società le grandi tutte, però il tessuto imprenditoriale italiano, è fatto molto da società medio piccole e ancora oggi io che mi occupo molto di 2 3 1 sia lato consulenziale sia lato organismo di vigilanza vedo società anche importanti in termini di numeri e che svolgono anche delle attività a rischio l'ATO 2 3 1 parte che ormai sono tutti a rischio perché ha fra l'infortunistica per farmi capire che sono di fatto tutte a rischio.
Non hanno il modello, proprio in considerazione del fatto che non è obbligatorio e quindi ritengono di essere tranquille, diciamo sbagliando ma insomma,
E ritengono di essere di essere tranquilli nel momento in cui invece viene individuato un modello, viene quindi redatto, approvato e viene ed è idoneo, il che significa continuo aggiornamento, formazione, informazione e tutto ciò che insomma, la normativa che adesso non possiamo andare a esaminare prevede beh, sicuramente questo è un sistema di prevenzione, è vero come,
Diceva il senatore che, diciamo, ha parlato per primo, che questo può rischiare di rendere meno competitive le nostre aziende o comunque le aziende che hanno questo obbligo, che si sono fissate questo obbligo rispetto ad altri Paesi, dove semmai questi obblighi non ci sono, questo certamente però, insomma se ragioniamo nell'ottica,
Di un interesse più alto, evidentemente è importante che invece questa attività prevenzionistica esista e certamente questa.
Diciamo così novella, imporrà anche a non solo alle aziende e ai loro consulenti nell'aggiornamento del modello, ma anche a chi, come me, fa l'organismo di vigilanza, che quell'organismo indipendente e autonomo che è chiamato, diciamo così, a svolgere un'attività di controllo sulla efficacia del modello però come soggetto terzo e autonomo rispetto all'ente,
Sarà sicuramente chiamato a svolgere un'attività di rilievo.
Anche rispetto appunto a questa normativa, perché soprattutto quei reati nuovi, quelli a cui facevo riferimento prima, il commercio, la produzione e la messa diciamo in commercio delle i prodotti ozono, lesivi prodotti che possono determinare l'effetto serra ovviamente in quelle aziende che sono esposte a questo tipo di rischio qualcuno ha scritto, obbligherà l'organismo di vigilanza a entrare negli uffici acquisti negli uffici commerciali per andare a fare una sorta di controllo nei limiti in cui potremmo farla. Perché poi non siamo la Guardia di Finanza o la polizia giudiziaria, anche su tutta quella che è l'asse play, Shane, per evitare evidentemente gli effetti sulla sull'azienda? Io mi fermo qua, spero di non aver sforato i tempi e grazie ancora
Grazie all'avvocato V. Subito per il suo intervento estremamente tecnico, è completo, è riuscita in appena un quarto d'ora a evidenziare tutti quanti punti più sale salienti della della novella legislativa mi ha colpito molto, diciamo, la sua riflessione penalistica perché chiaramente, facendo appunto occupandomi di diritto penale è sempre molto interessante capire quanto un determinato provvedimento legislativo vada a impattare appunto su imprese e capire fino a che punto quel provvedimento va a valorizzare l'attività produttiva oppure va,
A rappresentare, come diceva appunto il senatore Trevisi, un costo eccessivo che può affondare le aziende sono diversi interessi in gioco c'è un principio del bilanciamento non facile da portare avanti dal nostro legislatore, sicuramente era rispettare il disposto costituzionale dell'articolo 9 che prevede come debba essere tutelato il bene giuridico ambiente deve essere sempre il nostro baluardo in un'ottica di diritto penale costituzionalmente orientato.
E a proposito, appunto, di.
Convenzioni accademiche passo la parola e ringrazio noi per essere ringrazio per essere qui il professor Marcello Vernola, professore di diritto dell'ambiente presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale e docente del Master in Diritto dell'Ambiente italiano ed europeo presso l'ateneo LUISS Guido Carli, a cui cedo subito la parola per le sue riflessioni rispetto appunto al tema di questa sera grazie professore.
Questa bellissima iniziativa forse la prima su questo tema, credo, questa è la prima in Italia era piena di persone organizzate devo fare i complimenti alla collega per l'esposizione brillantissima che ha fatto e ne converrà alla collega e va tanto atteso questo provvedimento tanto atteso perché dobbiamo entrare nello spirito dell'iniziativa legislativa.
E la tutela ambientale ha subito negli ultimi vent'anni un processo di evoluzione, soprattutto dovuta ad una rivoluzione culturale, una rivoluzione culturale che ha già attraversato due passaggi fondamentali sappiamo molto bene come la tutela ambientale non avesse alcuna forma di tutela reale nella Costituzione italiana, ma anche le basi giuridiche all'interno.
Della mini Trattato di Lisbona non erano neanche così solidissime, la tutela del paesaggio in passato, come avveniva in Italia, avveniva soprattutto mettendo vincoli boschivi, mettendolo prevedendo la destinazione dei piani regolatori, la destinazione ad attività forestale.
Per evitare l'edificazione
Prima il tema della tutela ambientale si limitava a questo poi si è arrivati con le speculazioni che si sono sviluppate sul tema dei rifiuti ad una evoluzione dei reati ambientali, soprattutto legate al traffico illecito dei rifiuti, traffico che avveniva non solo con base nella criminalità organizzativa con base nella criminalità organizzata ma anche attraverso un semplicissimo connubio fra il produttore del rifiuto,
E il gestore della discarica pubblica
Cosa accadeva che nelle discariche la querela lo saprà benissimo nelle discariche di proprietà pubblica a gestione pubblica, il direttore della discarica di rifiuti urbani si metteva d'accordo col produttori di rifiuti pericolosi e nottetempo arrivavano i camion, quando ci va soltanto il custode.
Col consenso del direttore che sversava i rifiuti pericolosi nella discarica di rifiuti urbani non pericolosi, i direttore prendeva la mazzetta il custode notturno prendeva la sua mazzetta tutti felici e contenti quello non è criminalità organizzata.
E un traffico illecito di rifiuti riconducibile a un caso di corruzione, però ecco l'evoluzione che c'è stata sul tema dei rifiuti, dalla applicazione del principio chi inquina paga, al concetto di ripristino ambientale, al concetto di responsabilità estesa del produttore nella produzione e nello smaltimento dei rifiuti,
Alla applicazione pratica del reato di danno ambientale e di tutto ciò che ne consegue a partiva di ripristino ambientale ha avuto una sua evoluzione, però, sempre negli ultimi anni, circoscritta al tema di rifiuti, ma come è stato ricordato oggi, il tema dell'inquinamento ambientale, estremamente più esteso,
Si è passati prima dal sviluppo della tematica dell'inquinamento atmosferico legato all'inquinamento delle grandi città, il dell'atmosfera delle grandi città industriali, allora si è iniziato a perseguire inquinamento.
Atmosferico
Poi abbiamo avuto una forte evoluzione negli ultimi anni dell'inquinamento acustico e soprattutto dell'inquinamento elettromagnetico, tema sensibilissimo per via di tutte le antenne che si sono sviluppate della nostra città, lì abbiamo avuto anche un'evoluzione degli strumenti di pianificazione in materia che ci hanno portato ad applicare il principio della prevenzione e il principio della precauzione.
Ma oggi abbiamo altri casi, altre tipologie di inquinamento che sono sempre più sotto l'attenzione del legislatore, l'inquinamento odorigeno, tanto per dirne una che attesta che provoca l'attestamento dell'aria dovuto alle attività industriali e l'inquinamento luminoso.
Si può di, ma la luce che c'entra che festa di velocità non è così, perché la luce notturna artificiale eccessiva produce un danno sull'ecosistema, produce un danno sulla vita degli animali delle specie protette, sulla di nidificazione, oltre che una un hub, e avere causare un impatto paesaggistico importante c'è una bellissima iniziativa di un programma di RAI due, m'illumino di meno,
Tanto per dare un'idea, perché il paesaggio subisce, ma oggi abbiamo in atto un'evoluzione fortissima se oggi dovessi definire meglio ridefinire e lo farò il titolo del mio corso di studi Diritto dell'Ambiente oggi lo vidi finiva il diritto dell'ambiente e dei cambiamenti climatici perché oggi la tutela ambientale e ha subito una fortissima evoluzione alla luce dei pachidermi.
Degl, alla luce dell'evoluzione dei cambiamenti delle politiche sui cambiamenti climatici, figlia esclusivamente di accordi internazionali, la nostra cultura giuridica si è evoluta attraverso il confronto, su iniziativa dell'Onu, nelle varie coop sul tema dei cambiamenti climatici, voleva solo le coop, sono le conferenze che si fanno ogni due anni sono appuntamenti annuali promossi dall'Onu,
Ogni due anni, in una capitale diversa del mondo, dove tutti i pareri paesi aderenti alle coop si confrontano sul tema dei cambiamenti climatici e decidono insieme, attraverso un accordo, quali iniziative assumere, facendosi carico delle conseguenti delle conseguenze di carattere economico-finanziario.
Ogni decisione presa in sede di Coppa non solo può allontanare sempre di più il pericolo del buco dell'ozono e quindi garantirci un futuro migliore per le future generazioni.
Ma ha poi delle conseguenze immediate sulla fiscalità, sui costi delle imprese che sono soggette ad una serie di ammodernamenti, pensate soltanto alle politiche sull'industria automobilistica, no euro cinque o sei o sette le case automobilistiche sono state costrette a processi di veloce e costosissimo adeguamento dei propri impianti per produrre auto sempre meno inquinanti. Si va ormai verso l'auto elettrica. Io direi, in prospettiva autorizzò Gino che sicuramente la forma meno inquinante oggi produrre energia elettrica costa
Costa inquina fino a quando non avremo raggiunto un processo di totale ammodernamento della nostra capacità produttiva di energia elettrica, andando verso le energie rinnovabili, e qui entriamo nel tema Cambiamenti climatici, ma oggi c'è un ulteriore processo che ha cambiato le nostre, la pianificazione e programmazione delle nostre politiche ambientali,
Oggi siamo di fronte allo shock energetico prodotto dalle diverse guerre che ci portano a guardare all'abbandono dell'energia prodotta da fonti fossili non più solo per lotta ai cambiamenti climatici, ma per assicurarci la sicurezza energetica, per assicurarci l'indipendenza energetica, oggi la politica europea è dettata esclusivamente dalla sicurezza energetica più siamo,
Autonomi più siamo indipendenti, cioè non siamo ricattabili, e da qui l'applicazione del processo del mix energetico, che comprende anche il nucleare.
Mi ha detto un attimo al tema. Presto avremo la necessità di ammodernare il nostro sistema di tutela penale ambientale. Anche sul tema del nucleare torneremo nucleare a breve. A fine luglio il Senato approva la legge, già approvata dalla Camera entro fine anno verranno depositati in Consiglio dei ministri decreti legislativi attuativi, quindi dall'anno prossimo si inizia a lavorare alla costruzione degli Small Modular Reactor su tutto il territorio nazionale, il che vuol dire il problema di affrontare seriamente il problema dello smaltimento di rifiuti nucleari, tema che c'è già abbiamo. Alcuni depositi sono depositi provvisori, bisogna individuare sul territorio nazionale i depositi di definiti, ma immaginiamo i moltiplicarsi sul territorio nazionale di delle centrali nucleari, seppur piccole 2 3 per regione gestite da soggetti, vale potrebbe anche profilarsi un problema
Il traffico illecito ancora e chiudo
Abbiamo oggi siamo oggi di fronte all'approvazione da parte del governo nazionale, del decreto di recepimento del Regolamento ripristino della natura è partito l'iter per l'approvazione del piano di attuazione, Piano nazionale di attuazione del regolamento, ripristino della natura questo comporterà un ferreo controllo collo oltre che l'adeguamento dei piani urbanistici per impedire bloccare il processo di deforestazione anzi lui forestale, la superficie europea e quindi italiano e quindi questo comporterà un maggiore controllo e fosse l'individuazione
Di forme migliorative della tutela penale ambientale, su questo, su questo tema ancora e chiudo.
Il tema dei reati finanziari sempre più attuale.
Alla luce di innanzitutto, il traffico con transfrontaliero di prodotti di consumo, che comporta un rischio per il consumatore, è stata istituita al maso una direzione generale consumi, prodotti di protezione dei consumi che impone controlli Ferri su tutto ciò che viene importato, sapete le polemiche sui famosi pacchi di Amazon Prime di di,
Alibaba che arrivano da fuori, ecco, questa normativa non è,
Adeguata sotto il profilo della tutela penale ambientale c'erano spesso solo sanzioni amministrative nei confronti degli importatori di prodotti di consumo che non sono a norma europea per molte tipologie di reati e tipo tipologie di per molte filiere di prodotti non c'è il reato penale, c'è solo la sanzione amministrativa e quindi questo comporterà un adeguamento così come tutti i reati finanziari che si andranno a configurare a fronte del famoso ETS ETS ed Ets 2 e cioè l'obbligo delle industrie di produrre senza inquinamento,
Atmosferico, senza emissioni di ozono, e quindi questo comporta tutto il traffico dei titoli finanziari che maturano, che possono essere ceduti sul mercato e chi inquina e si compra i titoli. Mi fermo qui perché siamo poi grazie
Grazie, ringrazio il professor Vernola per le sue considerazioni, soprattutto per averci dato una una visione di quello che sarà l'applicazione pratica di del contenuto di questa di questa direttiva, quindi lo ringrazio sentitamente anche per aver ispirato il tema di quest'dall'evento di questa sera e ringrazio tutti voi per aver partecipato veramente in tantissimi e la la sala è piena, io sono veramente emozionata e ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato a questo evento, perché,
Una volta che ci siamo sentiti, li ho contattati non se lo sono fatto ripetere due volte e quindi questo per me è un grande attestato di stima nei confronti di Aiga.
E quindi a mio nome, a nome sicuramente anche della della presidente che invito di nuovo a venire qui sul palco lì, vi ringrazio, ringrazio tutti tutti voi e vi auguro una buona continuazione di serata
Grazie Giulia, io rinnovo nuovamente i ringraziamenti a te e a tutti gli illustri relatori, una tematica di grande interesse di grande rilievo, come diceva il professor Vernola, probabilmente un unicum, l'organizzazione di un tema su questo più di un convegno su questo tema, quindi davvero sono molto soddisfatta. Giulia, bravissima, perché hai azzeccato veramente il tema e tra l'altro
Il riscontro che abbiamo avuto, anche in termini di partecipazione, conferma che è un argomento particolarmente importante su cui evidentemente anche i non addetti ai lavori nutrono particolare sensibilità. Quindi, grazie a te e grazie a tutti per essere stati con noi oggi. Grazie
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