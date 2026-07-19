Puntini sull'AI - Magnifica Humanitas, Algoretica e IA (Mons. Vincenzo Paglia)

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Che cosa significa mettere l'intelligenza artificiale al servizio dell'umano? A partire dall'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, questa puntata affronta l'IA non solo come questione tecnologica, ma come sfida antropologica, sociale e politica.
Le immagini di Babele e Gerusalemme diventano due modi opposti di pensare il progresso: da una parte concentrazione del potere, uniformità e perdita del limite; dall'altra responsabilità condivisa, cooperazione e costruzione del bene comune.
Con Monsignor Vincenzo Paglia, già Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e promotore … della Rome Call for AI Ethics, parliamo di algoretica e algocrazia, del primato dell'umano sulla tecnica, dei rischi legati al potere delle grandi piattaforme, del rapporto tra innovazione, lavoro e dignità, del confine tra cura e potenziamento dell'essere umano e della necessità di regole comuni per l'uso civile e militare dell'intelligenza artificiale.
Una conversazione sul bisogno di "umanizzare la tecnica" senza trasformare l'umano in una funzione della macchina.
Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.
Le immagini di Babele e Gerusalemme diventano due modi opposti di pensare il progresso: da una parte concentrazione del potere, uniformità e perdita del limite; dall'altra responsabilità condivisa, cooperazione e costruzione del bene comune.
Con Monsignor Vincenzo Paglia, già Presidente della Pontificia Accademia per la Vita e promotore … della Rome Call for AI Ethics, parliamo di algoretica e algocrazia, del primato dell'umano sulla tecnica, dei rischi legati al potere delle grandi piattaforme, del rapporto tra innovazione, lavoro e dignità, del confine tra cura e potenziamento dell'essere umano e della necessità di regole comuni per l'uso civile e militare dell'intelligenza artificiale.
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