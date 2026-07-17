Apertura dei lavori del vicepresidente di ECR Party Carlo Fidanza.



Nel corso della prima giornata sono previsti gli interventi del commissario europeo Raffaele Fitto e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.



Convegno "“Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte"-“ECR Party European Awareness Days”", registrato a Catania venerdì 17 luglio 2026 alle 16:02.



Sono intervenuti: Antonio Giordano (MP, ECR Party Secretary General, Italy), Enrico Trantino (mayor of Catania, Italy), Luca Sbardella (MP, FDI Commissioner for Sicily, Italy), Carlo Fidanza (MEP, ECR Party …

Executive Vice President), Valentina Menassi (journalist, Il Giornale, italy), Adolfo Urso (minister of Enterprises and Made in Italy), Zzofia Racz (head of Communications, Danube Institute, Hungary), Edmondo Cirielli (deputy Minister of Foreign Affairs, Italy), Marco Causarano (CEO Sicania Chimica, Italy), Nikola Gmoja (MP, President of MOST Party, Croatia), Anna Romana Lukaszewska-Trzeciakowska (former Minister of Climate and Environment of Poland), Denis Nesci (MEP, Italy).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri, Geopolitica, Immigrazione, Partiti, Politica, Sicurezza, Unione Europea.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 8 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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