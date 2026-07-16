16 LUG 2026
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Il maschile neutro è un inganno. Il femminile una scelta politica. Presentazione del DDL 1752 “Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo”.

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 12:00 Durata: 1 ora 5 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Su iniziativa della senatrice Valeria Valente (Pd).

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Il maschile neutro è un inganno. Il femminile una scelta politica. Presentazione del DDL 1752 “Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo”." che si è tenuta a Roma giovedì 16 luglio 2026 alle ore 12:00.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura, Donna, Legge, Politica.

Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 5 minuti.

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E la senatrice Rossomando che sono impegnati in Aula, mi presento io sono Maria Tiziana Lemme, sono giornalista e sono presidente dell'associazione femminile maschile neutro alla mia destra, c'è Ilaria Boiano che un'avvocata corresponsabile dell'ufficio legale differenza Donna a sinistra c'è Rosanna Oliva dei con Cillis che la presidente onoraria della rete per la parità e della persona che grazie al suo esposto negli anni 60 per il concorso in
E de dell'ingresso in negli uffici pubblici, diciamo, è riuscita a scardinare l'esclusività maschile anche nei concorsi pubblici e alla mia sinistra, cioè Valerio de Gioia che il magistrato ed è un componente della, è un consulente, mi scusi della Commissione.
Femminicidio, abbreviando, diciamo femminicidio, la Commissione B bicamerale, siamo qui per presentare un disegno di legge.
Anzi una proposta di legge alla quale io personalmente ho lavorato da un bel po'di anni e recentemente anche con la presidente Rosa dei con Civilis, che riguarda le discriminazioni linguistiche all'interno dei codici, quando si parla di discriminazioni linguistiche non si deve pensare a e al ciò che comunemente si pensa, cioè e al politically correct. Il problema delle discriminazioni linguistiche in Italia è particolarmente forte e comincia dai codici. Arriva fino alla lingua corrente in questo, per riassumere un pochettino di che cosa stiamo parlando? Io chiederei di inviare il primo video, la mia associazione, una piccola associazione, l'ho fondata nel 2017 con Amalia, Signorelli, l'antropologa
Occupandoci di discriminazioni linguistiche, utilizziamo molto la comunicazione perché la discriminazione linguistica non viene percepita come reale problema, ma lo è dal momento in cui non solo rende invisibili le donne, ma rende tu le donne il femminile in generale en
Antonomasia anche del negativo passo-passo, poi vi spieghiamo perché se è possibile intanto mandare questo video, per questo sono euro 30 30 secondi.
Le donne nei codici non hanno rappresentatività, non sono rappresentate, non sono mai nominate, sono chiamate uomini e fu una scelta.
Proprio voluta da Alfredo Rocco io, per affrontare l'argomento studiato molto nel senso che sono andata a leggermi i lavori preparatori del codice, Rocco soprattutto del codice penale, perché nell'articolo 575, laddove si dice chiunque uccide un uomo è punito con quando si ha un minimo di consapevolezza la prima cosa che viene in mente di chi uccide una donna per cui il considerare l'uomo come anche elemento femmineo femminile insomma toglie la nostra soggettività alle donne.
In questa legge sono stati individuati gli articoli più eclatanti da modificare, ma sono, si tratta di modifiche, insomma.
Di buonsenso, cioè la sostituzione del sostantivo uomo con la Pierce, col sostantivo persona.
Non è limitativa e non riguarda il politically correct, ma riguarda l'insieme di persone, maschi femmine, chi si sente maschio la mattina e femmina la sera LGBTQ ti riguarda le persone interamente.
E tra l'altro il legislatore e dico uso il maschile non a caso anche negli articoli che riguardano esclusivamente la donna, parlo per esempio della mutilazione dei genitali femminili utilizza il maschile per chiamarci chiamandoci al maschile è cittadino italiano o straniero.
E laddove invece avrebbe dovuto scrivere la parola donna usa invece la parola persone quando hanno inserito nel 2006 delle aggravanti nel penale, per cui si ha un'aggravante quando il reato viene commesso davanti a persone in stato di gravidanza.
In poche parole, e noi abbiamo poco tempo, le donne non sono rappresentate nella lingua e nemmeno sul nostro principale documento di identità, la carta d'identità, su quella cartacea abbiamo dovuto scrivere la nostra data di nascita alla voce nato, il non c'era nemmeno la slash nato Nauta firmando come il titolare siamo donatori di organo oggi colla CE.
Con la Elettronica, ancora siamo, il titolare della carta è ancora tutti i,
Prestampati che, obbligatoriamente, noi dobbiamo compilare per poter richiedere la carta d'identità elettronica sono declinati al maschile il sottoscritto, magari dopo vi faccio vedere qualche fotocopia, a ciò che si può fare, si può fare una class action, per esempio io ho fatto delle,
Degli de Degli Esposti
Agli organi competenti sono riusciti a far cambiare l'interno della tessera del mio ordine dell'ordine dei giornalisti sulla mia io sono il signor Maria Tiziana Lemme in auto, eccetera, eccetera E un altro, poi chiudo e do la parola a Rosa o a va lei Ilaria chi se la prende io ripeto sono solamente euro sono una relatrice, ma abbiamo lavorato con Rosanna con tanto impegno per questa legge che speriamo insomma se non in questa legislatura nella prossima avrà,
Seguito
Ho dimenticato quello che stavo dicendo per dire che un altro degli argomenti, anche la visione della della donna dal punto di vista dizionario sia della definizione che dei sinonimi in Treccani punto it.
Ancora 30 secondi, sono molto contenta di potervi dire che
Eccezionalmente la Sony, la Universal e le degli eredi di anzi l'erede di Battiato ci ha dato pro bono i diritti per il brano di Franco, Battiato, Venezia, Istanbul, altri 30 secondi, e poi è finito.
Finito.
Allora io procederei secondo locandina, do la parola a Rosanna Oliva con Cillis
Grazie grazie a te, ma soprattutto.
L'ente.
E depositato questo disegno.
Suggerito.
Ah, anche per aver organizzato questa conferenza stampa, per farlo conoscere e fare in modo che abbia pressioni anche da parte di associazioni Whist persone che si occupano di questo tema, perché venga assegnato alla Commissione e, se no, questa legislatura, ai quasi alla fine sia approvato nella prossima la storia di disegni di legge.
Risale a qualche anno fa separatamente e ancora non ci conoscevamo nella diciassettesima legislatura io feci pressioni perché fosse presentato alla Camera una proposta che era proposta, Galgano cofirmatari, ci tengo a sottolinearlo insieme con Locatelli Micki, trai Petringa, ha avuto,
C'era anche la senatrice, allora deputata, cose già dette e separatamente, appunto.
Tiziana ha ottenuto la presentazione di quest'altro disegno di legge, primo prima firmataria di Salvo filmata.
Davies, pronto meglio.
Cofirmatari numerosi deputati e noi non ci conoscevamo, ove però evidentemente avevamo un po'lo stesso obiettivo di far uscire le donne, e da lì si abilità che ci perseguita in tanti ambiti e linguaggio assolutamente inaccettabile, qui disse quelle proposte non furono neanche discusse.
Buongiorno a tutti.
Ma se è giustificata?
Tra l'altro, davvero, grazie per aver dedicato tanto tempo a questa nostra iniziativa di Maria Tiziana mia, nonostante i tanti impegni, e stavo dicendo che Gianni la diciassettesima legislatura furono presentate due proposte di.
Ebbene, qui nulla di eguali Edi Edi cofirmataria del plico, quindi la storia è lunga e spero che non ci vogliono ancora tanti anni per arrivare a capire che occorrono delle norme per evitare quest'uso distorto.
Del maschile, così io lo chiamo cosiddetto esclusivo perché Cruz lo chiamo esclusivo, perché praticamente esclude le donne dalla scena pubblica ed è il retaggio di una situazione in cui le donne non comparivano nella scena.
Pubblica, ecco perché, tradizionalmente, i termini sono nati a investire perché le donne non c'erano, non c'erano magistrati di.
Facce, rotonde, diplomatici e quindi gli si declinava soltanto maschile il fatto che oggi, con la presenza sempre più
In aumento di donne, in queste carriere prestigiose si continui a perpetuati uso che non corrisponde più alla realtà, è dovuto a molti fattori, uno è il fatto che io dico spesso il vecchio prima nessuno.
è difficile, soprattutto quando si va riguarda novità come quella in arrivo ed è difficile e gli ordinamenti, la società I Maggio si adattino a queste grosse novità, quindi c'è una resistenza, a questa si aggiunge una resistenza, purtroppo dovuta a una mentalità maschio maschilista degli uomini al quale si abbina anche una posizione di molte donne non sono poche e rifiutano il titolo al femminile,
Per una serie di motivi che non sono vai o meglio, ora qualcuno forse fallito perché formalmente, se ci arriviamo, siamo laureati dottori.
Okay, magistrato, siete?
Più al maschile.
Ecco perché anche è necessario
Una legge per evitare che queste scelte siano personali ci sono.
Delle
Vicende personali molto bene e voglio ricordare qui.
La giudice.
E appunto per prima ha voluto chiamarsi con questo appellativo, proprio perché.
Ah sì, resa conto nel corso del suo lavoro, che, anche se lei aveva iniziato come giudice e non voleva bene portoghese.
Erano gli altri che erano in quanto.
E quindi c'è questo bellissimo libro, la giudice, un'altra,
Del genere ce ne sono tante su Enzo.
Di venerdì e voglio parlare anche di altri esempi positivi e
C'è
Siamo riusciti a ottenere la pineta e donne in porta una delle nostre associazioni, l'inserimento del contratto di servizio Rai.
Di un linguaggio che tenga il fungo atomico del presepe vetrofania, quindi, se ancora oggi in Iraq voi sentite appellare le donne,
Con termini rozzamente c'è una violazione di queste ci scusi secondi perché sono gli obblighi e la Rai ha sottoscritto potete anche segnalare queste non si espanse all'Agcom, che ha proprio il compito di fare rispettare gli obblighi e la Rai servizio pubblico che ottiene un finanziamento.
Un cannone che paghiamo noi e deve rispettare questi occhi non sono i casualmente durante il contratto, perché noi ci siamo impegnati in audizione in Commissione parlamentare, io per per la parità e Donatella Martini ne quota, proprio a segnalare questa necessità, inserire già nel precedente contratto queste disposizioni abbia ottenuto che siano confermate e quindi è importante che siano conosciute.
E mi sembra questa l'occasione è la più importante per farle conoscere e per fare in modo che si vada avanti in questa strada ancora lunga, che ha ancora molto impegno perché anche quando sarà approvata la legge,
Non basterà
Se vi hanno ancora tanto lavoro da fare è tantissimo, io mi sono presa quindi la il carico di essere moderatrice, salutiamo la nostra senatrice Valeria, Valente, salutato, affettuosamente, mi sono sentita.
E io direi con la scaletta di continuare con Valerio de Gioia, magistrato e consulente della Commissione bicamerale sinteticamente è diventato un super esperto.
Insomma, era esperto di violenza, ringrazio tutti, in particolare prevalente componente della commissione d'inchiesta.
Già presidente delle precedenti Commissioni d'inchiesta sul femminicidio.
Io sono stato contattato telefonicamente perché mi è stato posto alla questione del linguaggio che viene utilizzato nei codici codice civile codice penale è stata sottolineata la presenza di una serie di errori ed effettivamente io che da tanti anni faccio il giudice penale, dalla lettura del codice trovano indicazione per esempio al maschile dell'imputato dell'indagato il condannato questo dice il codice penale,
Quando si passa invece alla vittima diventa persona offesa, vittima, quindi c'è una tendenza, probabilmente, come è stato spiegato prima no di portare al maschile evidentemente l'uomo ritenuto da tempo autore dei reati, e invece poi, quando si guarda alla vittima, viene declinata al femminile, allora la questione che è stata apposta,
È una questione non banale perché reca in sé, evidentemente anche dei modi dei meccanismi di discriminazione, una volta abbiamo fatto un convegno molto importante sulla violenza economica e una dei relatori ha sottolineato una relatrice ha sottolineato un aspetto ancora non avevo fatto caso che è legato al linguaggio per far capire il problema enorme che noi abbiamo sulla violenza economica alla commissione, della quale fa parte Valeria Valente ha affrontato la problematicità della violenza economica, ha fatto notare che quando si parla di soldi si parla di patrimonio Pater, patrimonio quando si parla invece degli obblighi legati alla dinamica.
Familiare e domestica. Si parla di matrimonio, quindi si accompagna quel, ma per l'obbligo legato a questa attività, allora questa proposta di legge è assolutamente da condividere. Peraltro si realizza l'intervento in tempi assai contenuti. È una sorta di correzione di errore materiale che verrebbe fatto ai testi legislativi che spesso nascondono dietro questo errore anche una sorta di di discriminazione. Ma l'ultimo aspetto e poi cedo la parola agli altri, sul quale poi ci eravamo concentrati in questo primo contatto che abbiamo avuto e alla fattispecie di reato per eccellenza nel codice penale. L'ipotesi di reato oggettivamente più importante ed è dimostrato anche dalla lunghezza della norma, perché il nostro codice penale più la norma è corta, almeno descrittiva della condotta più importante, il bene giuridico che si tutela perché io più la faccio descrittiva, ipotizziamo la truffa più creo, una serie di problematicità per accertare quel fatto di reato. La fattispecie di reato più corto e più importante è quella recata dall'articolo 575 del codice penale rubricata omicidio dice pochissimo, quella norma non descrive le modalità addirittura sulla pena, non indica una pena, indica soltanto la pena minima che di 21 anni di reclusione. E la cosa curiosa è che, parlando di omicidio, dispone la norma, chiunque cagiona la morte di un uomo e lì, tutto sommato, invoca l'indicazione di uomo come persona di sesso maschile. Curiosamente, la dottrina che molto ligia, un principio fondamentale in diritto penale nel diritto penale. L'interpretazione deve essere strettamente letterale, perché sennò si corre il rischio che si venga chiamati a rispondere non per un fatto di reato descritto dalla legge, ma per un fatto di reato che il giudice ritiene essere di compresa da quella norma. Quindi la dottrina sempre ironizzato, spiegando la differenza tra interpretazione estensiva e analogia, che non è ammessa soprattutto se in malam partem dicendo fortunatamente questa previsione del 5 75, anche se parla di un uomo, è pacificamente, dice la dottrina dei intendere come riferito alla persona umana,
Altrimenti, sempre questa dottrina, l'uccisione di una donna, di un bambino o di un mostro, questo aggiunge la dottrina, non potrebbe essere sanzionato penalmente, allora io invece da penalista.
Vi assicuro che tanto che poi interpretare estensivamente la nozione di uomo non è mai tale da ricomprendere la donna, quindi quella modifica che è stata più volte sollecitata anche da altre proposte di legge, cioè di inserire al posto di uomo, persona umana,
Poi è caduta nel dimenticatoio e qualcuno ha detto finalmente con l'introduzione del 5 e 77 bis, che sanziona il femminicidio, abbiamo risolto il problema. Non è così, perché il femminicidio è un'uccisione di una donna in quanto donna collegata a un movente di genere, cioè al fatto che quella donna sia stata uccisa per un motivo di odio, prevaricazione, possesso dominio o controllo, limitazione delle libertà personali, io ti uccido perché tu mi hai rifiutato, hai voluto interrompere questa relazione sentimentale o l'aver voluto iniziare, questo dice il 5 77 bis al di fuori di quei casi ed è il caso recente del quale si è discusso in questi giorni di una procura che, a fronte di un uomo che con 54 coltellate ha eliminato una donna, ha ritenuto di contestare l'omicidio sia pure pluriaggravato perché il coniuge, ecco il problema, noi non l'abbiamo risolto, perché quelle ipotesi, se dovesse rimanere così, ma quello è un'imputazione provvisoria, verrebbe comunque a ricadere in quel 5 75, che continua a parlare di chiunque cagiona la morte di un uomo. Quindi questo intervento legislativo, che potrebbe apparire no una cosa di puntigliosa, ma perché non indicare invece ha delle ricadute in punto di diritto molto importanti? Perché e qui concludo quando ci siamo sentiti io mi sono messa alla ricerca di una sentenza della Corte di Cassazione che aveva fatto proprio questo esempio in tema di interpretazione estensiva della norma dell'omicidio che mai nessuno ha osato interpretare in maniera strettamente letterale. Sennò saremmo arrivati all'assurdo di considerare quel codice penale come un codice che considera lecita l'uccisione di una donna. Però questa sentenza, nonostante i miei sforzi lei testimone non sono riuscito a trovarla grazie a tutti.
Si è un po'come se insomma, la magistratura se avesse fatto un piacere ad estendere l'applicazione del 575 anche per quando ti ammazzano, insomma, questa legge vuole fare un pochettino solamente di di chiarezza le leggi quanto più sono scritte in maniera chiara, tanto più sono recepibili e comprensibili prima di dare la parola e Ilaria Boiano volevamo sapere se c'è qualche persona che vuole intervenire.
Sull'argomento, per esempio, non so faccio un nome a caso, Cecilia Robustelli.
Non succede niente.
Come preferisce?
Grazie.
Linguista.
Linguista basta punto.
Ringrazio la senatrice Valente per avermi dato la parola e mi ringrazio coloro che hanno parlato finora per riflessioni che ci hanno offerto.
Io parlo come dico sempre quando tengo un discorso da linguista, quindi ho un'impostazione da linguista, ma ne spiegherò le ragioni e motiverò le i punti che eventualmente possono rappresentare una differenza di impostazione con altra impostazione, che pure sono lecite, però dobbiamo sempre parlare specificando l'impostazione che abbiamo per questo premetto.
Due questioni linguistiche al tema che stiamo affrontando oggi. La prima è quella che il tema dell'uso nel linguaggio amministrativo e nel linguaggio giuridico del dei termini femminile, dei termini maschili, eccetera, è un tema ben noto. Io vorrei soltanto ricordare alcuni momenti particolari a partire dal 1993, quando, all'interno della ben nota riforma dell'amministrazione pubblica, trovò posto anche una ministra, una riforma del linguaggio che più avanti sarebbe andata sotto il nome poco felice di semplificazione del linguaggio. In questo momento, nei primi anni 90 il l'allora ministro per la Funzione Pubblica Sabino Cassese promosse la redazione di un manuale che era il Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso della pubblica amministrazione
In questo manuale diretto a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni si conteneva sia indicazioni per scrivere i testi, come è stato di questioni di cui è stata ricordata prima, l'importanza, in modo più chiaro, trasparente, meno ambiguo, eccetera eccetera, ma dall'altra si inseriva anche un capitolo dedicato all'uso non sessista della lingua italiana, che è esattamente quello di cui stiamo dibattendo ad oggi, nel quale capitolo fra le altre indicazioni Cassese diceva anche guardate che i codici Landolfa amministrazione, nostra distrazione pubblica sembra fatta e diretta soltanto ad uomini un po'quello di cui ricordiamo quindi 1993, poi facciamo un lungo salto, faccio solo le cose più importanti nel 2015
Il viene costituito un gruppo di esperti e esperte del linguaggio di genere presso la Commissione, Pari Opportunità del Consiglio dei ministri, diretta esattamente a questo, su questo e le 2 persone che si occupavano della parte relativa al linguaggio amministrativo, che erano Bernardo, Giorgio, Mattarella e io stessa.
Abbiamo scritto una relazione e questa relazione è stata depositata alla segreteria delle pari opportunità e questa relazione non si trova, andiamo avanti ancora molto velocemente nel 2018 la ministra Fedeli promuove le prime linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR 2018.
Sono pubblicate, sono on line, si occupano di quello di cui stiamo parlando oggi, nello specifico, ovviamente, a quindi proprio l'uso linguistico.
Agenda 2030, Obiettivo 5, obiettivo 10.
Agenda 2030, ricorda l'importanza del linguaggio, sempre per l'attestazione delle donne a questo stop, sostiene no la questa posizione di oggi e la strategia nazionale pari opportunità 21 2021 2026 del nostro governo,
Che vale anche attualmente sostiene la necessità di identificare donne e uomini nel linguaggio amministrativo e anche giuridico, ovviamente senza entrare nello specifico in questo caso non più soltanto come strumento di rappresentanza delle donne, di riconoscimento della loro funzione e anche di altre caratteristiche contro il linguaggio d'odio e così via che a queste sono affiancate nel corso degli anni ma anche come strumento di costruzione di leadership riconoscendo in questo modo il ruolo delle donne, quindi c'è stato un cambiamento. È l'ultimo del 2022, le linee guida sulla parità di genere nell'organizzazione e la gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni 2022
Ministri all'epoca bon Bonetti e Brunetta sostengono anche qui la necessità dell'uso, però la cosa direi un pochino ancora più relativa è proprio la strategia nazionale, pari opportunità perché è in corso oggi e questo si dice si chiede, si afferma la necessità di un qualcosa che poi non è chiaramente attuato ecco, questi sono alcuni dei punti,
Tutti i principali che io mi permetto di suggerire di considerare, anche se solo come riferimento di un rigo, se lo riteniamo opportuno all'interno dell'introduzione, per significare che non si tratta di una presa di posizione nata nel 2026 ma che il risultato e si appoggia su una lunga storia almeno Enrico devo essere breve e lo sarò scusate una questione, anche questa che io devo sempre in una conferenza stampa. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, scusate, no, però quel che sarà un punto su cui volevo dare delle pezze d'appoggio a quello che dicevo, insomma molto velocemente, sempre da linguista, la lì abbiamo un problema di fondo sul fare una legge
Che impone dei comportamenti linguistici perché la lingua non si impone, il prescrittivismo linguistico che ha caratterizzato il nostro Paese, con risultati poi praticamente nulli.
Una negli anni 2030 ci ricordiamo qualcosa, ecco quel prescrittivismo linguistico.
Non è accettato oggi, perciò imporlo con una legge, non imporlo con la crescita culturale, è quel famoso cambiamento culturale che potrebbe essere molto sostenuto se quest'uso, l'ho cominciassimo a fare anche senza una legge, ecco il prescrittivismo linguistico, insomma, no, due punti soltanto io riguardato questo scusate hanno riguardato mi sono permessa di fare qualche osservazione alla formulazione di alcune parti di questo decreto legge lascia stare ovviamente,
Scusate.
Perdonati, disegno di legge, lasciando stare la parte introduttiva.
E 1, uno riguarda il punto, l'articolo 2 B, quello in cui si chiede di concordare il titolo funzionale, eccetera, con il sesso della persona al quale titolo attribuito, faccio un'osservazione per tutte le altre.
E la formulazione di questo forse potrebbe essere un po'limata in assegnare al titolo funzionale o qualsiasi esso sia, il genere grammaticale richiesto dalle regole della lingua italiana.
C'è maschili riferimenti a persone di sesso maschile, eccetera, perché non possiamo evitare il fatto che non si assegna a un sesso, ma si assegna a si assegna il genere a un genere grammaticale insomma, questa differenza, l'ultimissima cosa, ma poi so che ne parlerà la proprio la l'avvocato a Bojano tra un momento,
è la forte perplessità determinata dalla proposta di sostituire il termine omicidio con Assassinio stanti giuridichese stanti le le, le le, le interpretazioni diverse e le funzioni diverse che hanno questi qui mi fermo e ringrazio.
Quindi diamo Grazia, Cecilia Robustelli, diamo la parola Ilaria Boiano, avvocata, grazie ai quali punti eh sì allora qualche parola di sostegno della legge.
Allora alza sì, eccoci qua, ringrazio la senatrice Valente Valeria, Valente per questa opportunità, per l'iniziativa e tutte le donne che hanno contribuito alla costruzione della proposta di legge che oggi discutiamo.
Nella nostra prospettiva, io sono un'attivista femminista dell'associazione, differenza donna che da oltre trent'anni accoglie donne vittime di violenza maschile e ogni altra forma di violenza di genere, e sono un'avvocata, quindi vorrei partire proprio da questa parola perché ha assegnato anche la mia scelta non voglio conoscere il femminismo e la genealogia anche che ci ha ricostruito la professoressa Cecilia Robustelli a cui sono da sempre molto grata proprio per il lavoro che contraddistingue.
La battaglia che parte appunto dalle parole, la questione del linguaggio per me non è astratta, il mio straniamento nasce sui libri di giurisprudenza, quando credevo di essere uguale per legge, come scrive Maria Luisa Boccia, ma in realtà le norme che studiavo non mi contemplavano chiaramente anche entrare in un'aula giudiziaria dove firmare un atto esercitare la professione per me ha un senso nella dimensione.
Declinata appunto in avvocata quando parliamo di avvocata, per della parola avvocata, per rivendicarne la legittimità, anche accanto ad altre colleghe che preferiscono una declinazione al maschile, si ricorda sempre l'avvocata Nostra no, la Madonna e in realtà, nelle mie ricerche ho trovato un uso proprio del termine avvocata nelle parole di una donna a cui in questo momento mi sento molto vicina e che di cui sto leggendole i verbali di interrogatorio si tratta di Agata Basile. Detta la palermitana, una donna di Capua
Accusata di stregoneria 1.686 durante un interrogatorio, il 12 gennaio, sottoposta a Levi ter, tormento um che era la graduazione no delle torture, quindi era in realtà era una tortura a tutti gli effetti, invoca che qualcuno che qualcuno li assegni un'avvocata io sono una povera sfortunata non o di chi potermi servire prego la signoria vostra di assegnarmi qualche avvocata ciò procuri, la mia spedizione,
E la voce di una donna accusata, povera, vittima di violenza domestica, sola davanti al potere del Sant'Uffizio e Agata, chiede un'avvocata, chiede una donna che possa starle accanto a occuparsi della sua difesa. Chiaramente non si può sovrapporre né storicamente né giuridicamente, la figura dell'avvocata contemporanea alla figura che invoca Agata, ma quella parola ci dice qualcosa di profondo e cioè che prima ancora che l'ordinamento ammettesse le donne alla professione, una donna poteva pensare nominare la possibilità che un'altra donna la difendesse, la difendesse proprio da un potere così violento. La parola esisteva, ma sappiamo e lo dimostra la vicenda di Lidia Poët la conosciamo tutti no, nel 1.883 cerca di s'iscrive all'ordine degli avvocati, ma l'iscrizione viene annullata su ricorso su appello del pubblico ministero. È interessante però, al di là della storia nota
Considerare le argomentazioni dell'esclusione e, tra queste, che la legge professionale parlava di avvocati al maschile, quindi questo significa che il maschile, che oggi viene usato come neutro, in realtà significava solo uomo e Olympe de Gouges aveva mostrato già questa contraddizione nel 1.791 scrisse la Dichiarazione no delle dei diritti della donna e della cittadina chiese il patibolo perché si di sì,
Sì, dubbi come possibilità di agire pubblico e anche di agire illecitamente, quindi chiese la possibilità di una pena nel nostro Paese fino col codice Zanardelli e poi, col codice Rocco, si aprì il dibattito sull'imputabilità delle donne, cioè la Marina Graziosi ci parlò della,
Imbecilli Itas femminile, no della quindi per natura, incapacità delle donne, anche di delinquere o Lam decus ebbe il patibolo proprio per la sua dichiarazione.
E dunque non possiamo certo continuare a sostenere che il maschile sia il neutro universale sovra esteso che ci consente di includere tutti, e quindi apprezziamo sicuramente l'obiettivo del disegno di legge di garantire un uso corretto del dei titoli all'interno della pubblica amministrazione per l'esercizio delle professioni così come una revisione dovuta no dopo 100 anni.
E più dai vari codici che abbiamo, di quelle di quei riferimenti al buon padre di famiglia, la diligenza, la destinazione del padre di famiglia e tutte le altre piccole espressioni che in realtà ci narrano di una società che ancora non vuole. Pensiamo che le donne che accogliamo ancora oggi spesso temono di compiere un reato abbandonando il tetto coniugale. No, ci sono, ho il dovere coniugale, c'è una donna che ci ha chiesto se il reato non accettare i rapporti sessuali, col marito quindi non diamo per scontato le parole producono la cultura. Siamo però anche molto, molto convinte che, dopo quarant'anni da Sabbatini, no il suo, le sue indicazioni sull'uso non sessista della lingua italiana. Ci dobbiamo porre un problema di politica ed interrogare perché in 40 anni
Come società civile, come agenti di appunto una
Movimenti politici, non siamo stati capaci di produrre un impatto sulla società da da questo punto di vista, e anzi oggi paghiamo un prezzo, vediamo una quasi restaurazione, invece di cornici che praticamente faticosamente si erano conquistate dal punto di vista tecnico. Sarò lieta anche dico di lavorare insieme a tutte e, in particolare, anche di ragionare con la professoressa Cecilia Robustelli su come dare il nostro contributo alla al testo. Mi sento però di condividere da da giurista la perplessità rispetto alla parola omicidio, perché non è l'omicidio di un uomo dal latino, le tigri, lo studiamo tutte e tutti, e dunque sicuramente chiunque uccide una persona è fondamentale ed è anche proprio nella naturalità del del linguaggio, ma cambiare il titolo di tutto un
Un insieme di norme con Anas e i suggerire assassinio è problematico, gravemente problematico perché l'assassinio, anche nel linguaggio comune, è l'omicidio volontario e.
Di dunque c'è una scorrettezza tecnica che va assolutamente rimediata.
Abbiamo visto che anche nella costruzione del reato del femminicidio abbiamo lavorato tanto affinché fosse un reato di condotta, e dobbiamo lavorare contro, invece una prevalenza dell'attenzione sul sul movente vengo alle conclusioni, poi ci riserviamo appunto di fare le nostre le nostre, i nostri commenti specifici in un documento siamo molto perplessi rispetto all'indicazione per legge di come si chiama un fenomeno.
Cioè c'è una parte della proposta in cui si si indica di sub di definire il fenomeno ove rilevi il sesso maschile dell'autore violenza maschile nei confronti delle donne e non violenza di genere. No, altri fenomeni noi utilizziamo per noi violenza maschile contro le donne è da sempre una cornice discorsiva, importantissima. La utilizziamo nel nostro lavoro, nelle nostre policy, nelle nostre i documenti, ovunque parliamo di violenza maschile nei confronti delle donne, perché ci dice chi commette la violenza di cui noi ci stiamo occupando e per noi non è insignificante, ma è indicativa della struttura di potere sottesa a quelle forme di violenza che contrastiamo. Riteniamo però anche importante il concetto la cornice di violenza di genere e non sto qui a illustrare perché è una genealogia di di ragionamenti e di di riflessioni che non possiamo abbandonare perché fanno parte di quel sistema di potere che noi contrastiamo. Ma noi ci preoccupiamo proprio del me, del metodo, cioè
Nominare per legge un fenomeno è qualcosa che ci preoccupa perché sgancia dal conflitto e noi vogliamo il conflitto, il linguaggio politico e sociale nasce nel conflitto della sociale, né dalla ricerca, dall'esperienza, dalle pratiche collettive, oggi noi nominiamo il fenomeno per legge domani un'altra legge ci potrebbe imporre un'altra definizione. Non possiamo pensare che le questioni sociali debbano essere nominate normativamente la
La Adrian ricchi scriveva che quando una donna dice la verità, crea la possibilità di altra verità intorno a sé, la verità femminista, non è prodotta per legge, è frutto di politiche, di pratiche, di conflitti, di contrasti, non è mai stato un pranzo di gala non vogliamo pranzi di gala ci,
Alimentiamo proprio e crediamo nella capacità trasformativa del conflitto sociale, politico e culturale per portare avanti i cambiamenti, quindi su questo invitiamo a ragionare insieme e soprattutto chiudo la proposta prevede decreti attuativi, linee guida, commissione consultiva, Relazione annuale alle Camere, un passaggio importante perché si sottolinea la responsabilità istituzionale il problema è che mancano i soldi anche qui e questo è un problema noi non possiamo più sostenere,
A 360 gradi iniziative che riguardano i diritti delle donne in generale, la cittadinanza femminile senza investimenti, 40 anni di politiche sul linguaggio, senza investimenti, ci hanno portato a la necessità di immaginarci anche uno strumento normativo, dobbiamo investire e dunque riteniamo fondamentale anche ragionare su quali come insieme strutturare pratiche di intervento normativo che abbiano un,
Un sostegno di natura economica stabile e dedicato e chiudo
Volevo solamente dire che nelle mie varie e tante consultazioni e comparazioni di codici che ho potuto fare nelle biblioteche universitarie, le biblioteche parlamentari, la parola invece omicidio è largamente diffusa nei codici, Detto questo, salutiamo la senatrice assassini assassini o sì, sì, esclusi giusto assassinio mi scusi, scusatemi,
Persino in Siria, nel codice siriani, ma salutiamo la Adriano Labbucci, presidente del Senato, Anna Rossomando che c'è raggiunte finalmente presiedeva l'aula di dirlo prima io e la vicepresidente che più è grave e la parola a Valeria Valente allora intanto grazie, intanto.
Un grazie speciale, visto che avete tutti quanti ringraziato me me in buonafede, ovviamente per generosità e sicuramente anche affetto nei miei confronti, per il quale vi ringrazio io invece devo ringraziare Maria Tiziana Lemme.
Insieme a Rosanna Oliva dei coincidesse va be',
Penso di dover spendere, non per Rosanna che non me ne voglia, ma soprattutto qualche parola in più per Tiziana, per il semplice fatto che Rosanna ha una storia più nota, è vicino l'orgoglio, esce un po'tutti stare accanto a lei e a me sicuramente particolarmente. Penso che anche proprio per il tema che trattiamo oggi, il ruolo di Rosanna sia particolarmente posso dire Rosanna diciamo senza dire Rosanna Oliva dei coincidesse proprio per l'affetto che ci lega, perché credo che abbia vada esattamente nel solco del suo impegno. Ricordiamo tutti che cosa ha fatto Rosanna Oliva dei congedi sche percorso aperto e credo che quello di oggi vada esattamente dentro quel solco, quindi davvero la ringrazio. Maria Tiziana Lemme. Intanto la ringrazio per la testardaggine per essermi stata dietro per avermi to posso dire, come posso dire, con affetto tormentata per circa un anno, perché lei è veramente anzi no, che dico un anno, no più anni perché lei veramente ci crede e ci ha creduto e ha accolto anche la mia convinzione, e qui qui invece il dialogo con gli altri relatori e relatrici, la mia convinzione che il link su sul tema di quanto oggi sia la quanta e quale sia la potenza del linguaggio come significante il linguaggio non è indifferente. Qui mi permetto di dire diciamo qualcosa che condivide un qualcosa e condivido o meno delle cose dette, però una cosa diciamo senza voler politicizzare l'incontro il genere che anzi, secondo me, su questo terreno dovrebbe trovare sempre le più ampie convergenze possibili. Però non credo che diciamo conviene sempre fare le cose poi la politica e la politica no con come dire del tutto decontestualizzate da quello che succede attorno a noi in queste ore. Mi sembrerebbe un po'folle assurdo, comunque non riesco a scindere. Mi quindi quello che è accaduto in questi giorni nelle aule parlamentari. No, se una persona si fa chiamare il presidente del Consiglio può essere che fa una legge che cancella, le norme che tutelano le donne dentro la legge elettorale, perché i figli, perché il linguaggio è significante. Se mi faccio chiamare il Presidente del Consiglio, probabilmente io quella potenza di che cosa vuol dire non farmi chiamare il Presidente del Consiglio, ma a farmi chiamare la Presidente del Consiglio, non la colgo perché io credo che oggi il tema di declinare le cose al maschile sia espressione,
E di questo maschile che adesso vogliamo chiamare su Prestito vostri, vogliamo chiamare sovrasterzo, vogliamo chiamare un maschile neutro che ci viene presentato come neutro, in realtà sia al netto del fatto che sia se il sistema è l'espressione di una società costruita su un modello maschile che chiede alle donne di entrare ma di stare a quelle regole. Io divento la Presidente del Consiglio, ma mi faccio chiamare il presidente del Consiglio perché credo riconosco autorevolezza solo se declinato al maschile perché, come probabilmente sarà capitato, ha colpito anche il senatore senatrice. Io dico sempre, ma con come dire, sfidando chiunque mi chiami, senatore, non mi giro no, guardami, non mi vedo, un senatore, sono una senatrice orgogliosamente estremi, chiami, senatore, non mi giro perché non mi sento rappresentato, non mi sento sminuita, invece, purtroppo qui, quindi abbiamo tutto il tema che è stato anche evidente che nessuna legge potrà cambiare la cultura, però qui vengo al nodo anche della nostra battaglia sul femminicidio. Qui mi permetto di dissentire dall'aria, che ovviamente stimo oltre ogni limite per il suo impegno, per le cose che ha detto e di cui condivido. Tre quarti però su questo no, perché noi abbiamo fatto anche la battaglia femminicidio. Per me il codice penale può accompagnare processi anche sociali e leggerli,
Perché nei fatti, nella storia è stato così, quindi io lavorare anche nel linguaggio giuridico amministrativo, certo che capisco la tua paura dice, ma quello che viene dopo attenzioni che potrebbe cioè noi dobbiamo lasciare uno spazio autonomo alla battaglia e non codificarlo, perché altrimenti un legislatore successivo, però, quando noi scegliamo di mettere la parola femminicidio, noi portiamo esattamente una dimensione sociale dentro il codice, perché pensiamo che il codice che l'ordinamento la debba leggere e si debba adeguare a quel tempo, così come quando abbiamo abolito il delitto d'onore piuttosto che che ne so appunto i matrimoni, abbiamo fatto una norma sui matrimoni forzati, oppure cioè dico, c'è un processo che ha anche il codice, l'impianto giuridico, normativo, legge e io dico accompagna consolida, rafforza quindi di cui noi io credo che il linguaggio del resto la stessa tutta la parte prima di la dell'avvocata ai dottoressa Ilaria Boiano ha detto esattamente, questo ci ha detto la forza e la potenza di declinare no dentro e di riconoscere e riconoscere dentro questo l'obiettivo. Ovviamente di questo ddl esattamente quello riconoscere e dare significato,
Riconoscere, nominare, nominare le donne che sono state sostanzialmente invisibili non ha, non per un caso, ma perché le donne nella società e nella dimensione pubblica erano invisibili, e quindi noi li troviamo noi vogliamo dire che quel l'impianto, anche amministrativo, giuridico deve riconoscerle, perché la società di avere con noi, ma li deve riconoscere, non chiedendo alle donne come la società oggi chiede di starci dentro nella dimensione pubblica, ma starci alle regole degli uomini in un modello dato in un sistema dato e adeguarsi o facendole Wonder Woman
Ho semplicemente omologando sia un modello, quindi, facendosi ecco chiamare declinata al maschile che non è soltanto la declinazione guardate, anche un modo di operare è anche un modo di comportarsi e anche un modo di intendere, di esercitare leadership di criteri sull'autorevolezza, cioè è un modo coerente io dico no, mi faccia chiamare il Presidente del Consiglio e declino esattamente in quella maniera lì quindi ment, perché mi adatto a un modello dato cioè mi sto dentro quel modello lo sposo tanto è vero che lei, da Presidente del Consiglio, arriva a teorizzare,
E lo dice, ma lo dico questo, ma col massimo rispetto per quel punto di vista che io non condivido ma che vi conosco lei, cosa dice dice io voglio giocare con quelle regole e voglio vincere.
Io invece dico che quelle regole vanno cambiate, vanno cambiate, perché secondo me dentro quelle regole, con le regole date che sono modellate sui ma sugli uomini, fondamentalmente vincono in poche ce ne arriva una, due, tre e sono devono essere o delle Wonder Woman o delle donne straordinarie e noi vogliamo che semplicemente si giochi la partita ad armi pari, quindi ci possono arrivare donne assolutamente normali come uomini normali, come vale per gli uomini. Ecco quindi, da questo punto di vista per me il linguaggio è veramente significante e cambiare anche gli atti giuridici amministrativi, riconoscere che sono stati costruiti sul modello dato e sfidarli secondo me e ha l'obiettivo di questa notte. Detto questo, indetta la bontà dell'obiettivo
è evidente che tutto è perfettibile e migliorabile e quindi è un testo di legge base che hanno scritto che ha scritto fondamentalmente l'associazione femminile maschile, neutro con veramente il preziosissimo contributo.
Della rete per la parità rappresentata da Rosanna Oliva con Cillis. Io le ringrazio noi io, come senatrice, e tutte le mie colleghe colleghi che hanno sottoscritto abbiamo o come dire preso questo testo, lo abbiamo presentato, ma ci apriamo, credo, insieme a chi l'ha pensato ovviamente ai tanti contributi che possono migliorare quel testo che possono includere che possono allargare ed è questa anche la ragione per cui a me faceva piacere quando l'aria era nella sua sempre eccessiva generosità correttezza, diciamo in relazione autentica, mi dice ieri sera, ma io voglio dire una cosa ha detto Ilaria manco me lo devi dire, dice esattamente di quello che pensi perché il contributo noi siamo differenti, anche per questo perché facciamo, ci vuole una pratica differente per noi, il riconoscere la differenza dal punto di vista differente e patrimonio e ricchezza che il problema che stiamo costruendo, una cosa la vogliamo costruire al meglio possibile, tutte quante insieme, quando Cecilia mi ha detto io ho delle cose da dire vieni ville, c'è problema e così sarà, cioè noi costruiremo tentano di tenere conto
Dei contributi che ci aiutano a fare un testo ovviamente ancora migliore di quello che abbiamo provato e però crediamo fortemente anche quello che ha detto Cecilia Robustelli che ovviamente non arriviamo oggi all'improvviso. C'è tanto dietro. Possiamo pensare anche nella relazione illustrativa di dare conto di quello che c'è stato negli anni passati, che non avviene perché rafforza una scelta di questo tipo, cioè dice non è da stamattina ci siamo svegliate, ma c'è anche tanto lavoro dietro riconoscendo ovviamente chi ha voluto questo testo, quindi vi ringrazio. Credo che proprio le cose che sono successe in queste ore in questi giorni ci dicono qual è l'urgenza, non abbiamo risolto, troverete probabilmente nei giorni a venire, anche una mia uscita pubblica. Non abbiamo risolto corredato di femminicidio alla violenza maschile contro le donne, non l'abbiamo risolta e nessuna legge può risolvere da sola nessuna legge e nessuna, anche come dire, riconoscimento verbale può da solo risolvere, ma è un passo nella direzione giusta, da solo non sufficiente, ma per me necessario e ognuno deve provare a fare la propria parte e noi stiamo qui e ovviamente lo facciamo attraverso le leggi fuori da qui, insieme alle reti e le associazioni, lo facciamo combattendo ogni giorno nella società e soprattutto quel conflitto a cui faceva riferimento Ilaria un grazie speciale a Valerio Di Gioia, perché intanto perché le gioia perché Waterloo
No, no, io non ti ritengo Cotabo, ritengo che però rappresenti rappresenti quegli uomini in grado di mettersi in discussione e di diventare alleati in corso d'opera, sa potente no, prestare professionalità, ma anche e soprattutto convinzione anche, devo dire, la capacità io ho visto in materia di già nel corso degli anni lo conosco anche lui da un po'anche la capacità di aggiornare e anche rivedere alcune sue alcuni suoi punti di partenza e dedicare soprattutto come dire una passione autentica anche dal dal punto di vista giuridico a mettere a disposizione di una battaglia comune, quindi davvero, grazie a tutte le, lascio la parola alla vicepresidente Rossomando, per concludere,
Grazie, intanto, grazie alla Lega per avermi coinvolto, diciamo, in questa iniziativa, al di là della firma che opposto alla proposta di legge, ci sono veramente pochissime cose da aggiungere sulla ricchezza delle cose che sono state dette, da ultimo anche.
Da Valeria è soltanto vorrei fare qualche sottolineatura, cioè io credo che noi mai come in questa epoca.
Possiamo soffermarci sul fatto che il linguaggio non soltanto non è neutro, ma esprime una cultura, cioè no Dolfi, una cultura dei valori e una storia, cioè infatti, appunto, chi chi studia e abbiamo avuto anche qui alcune esposizioni molto molto dotte studia l'evoluzione del linguaggio nella storia cosa ha significato i vari cambiamenti tra l'altro noi siamo un Paese che è stato attraversato da diverse dominazioni e quindi abbiamo molte radici diverse che si ripetono, che si confondono. Abbiamo molti fili lanciati nel resto del mondo, quindi cioè,
Non siamo mai di fronte a un qualcosa di asettico e tecnico, cioè se si va anche a vedere paesi diversi dei nostri che ovviamente hanno lingue diverse dall'italiano, vediamo che in quel linguaggio noi traduciamo, ma mentre traduciamo, capiamo già perfettamente che non è mai una traduzione perfetta, cioè se dovessimo rendere perfettamente il significato di quella parola, dovremmo usarne più di una di di di parola e comunque sempre importato di una di una storia. Quindi io, come dire, potrei fermarmi qui perché se siamo d'accordo su questo, è evidente che il linguaggio diciamo al maschile non non rappresenti, non può rappresentare l'altra metà del cielo completamente ed è evidente che è portatore di di qualche cosa e poi ovviamente il tema della visibilità e invisibilità delle donne. Anche su questo io penso che stiamo cominciando a fare dei timidi progressi
Perché poi, quando vai a scoprire nella storia per rimanere in Italia di donne che hanno dato importantissimi contributi ma che erano assolutamente sconosciute e trovi moltissime tracce, è veramente ti rendi conto di come e se la storia la scrivono i vincitori e in questo caso appunto che ha avuto in mano il potere tu anche se ci sei stata e non esisti e quindi anche la rappresentazione che noi ci stiamo battendo molto e anche qui ho ammesso, si vedono perché ci sia l'intitolazione delle strade, dei luoghi alle donne, perché c'è la RAP come una società, si rappresenta quindi attraverso il linguaggio, attraverso i simboli e è fondamentale, cioè non io ho scoperto delle cose, delle storie bellissime
Oltre a quelle diciamo più note, ma a partire dalla storia, visto che siamo a Roma dalla storia di Roma c'è la prima arringa che ha fatto una donna a difesa delle donne. C'è prendendosi lo spazio con un artifizio retorico, cioè sul fatto che lei era vedova e il padre della Fit era figlia di un grande senatore con grande oratore a difesa del fatto che volevano imporre le matrone romane. Una tassazione allora non tentate tutte poi a un certo punto sono andate a difendersi da sole. Ha parlato, lei ha fatto un'arringa eccezionale che è passata alla storia, che iniziava, appunto dicendo che prima c'è stata una captatio benevolentiae poi, insomma, sostenuto, noi non abbiamo nessun diritto e quindi come potete chiederci di pagare le tasse? E va be'messo poi il prosieguo e
Si chiama Ortensia, questa stessa donna, ma la laringe è bellissima, però per dire poi ce ne sono ovviamente moltissime altre di di queste storie, quindi questo sta esattamente in questo quadro. Chiaramente,
Ti imbatti, anche col fatto che non soltanto uno.
Chi non è d'accordo anche tra le donne si riconosce in quel modello, ma addirittura ritiene che sia una diminutio, cioè mettere al al femminile quindi una battaglia, una battaglia tosta, e io, per esempio quando presiedo ovviamente rigorosamente finora non ho avuto incidenti ma spesso mi trovo sempre scritto al maschile il ministro e io faccio finta di niente ovviamente dico sempre la la ministra, signor signor eccetera.
Eh eh va be'e, quindi anche questo, come dire, è un modo per per affermare ultimissima considerazione se volete un po'banale, ma credo non superflua perché per noi che facciamo politica, perché poi ti scotti.
Ti sempre col fatto che queste però non sono le cose importanti, cioè mentre c'è la guerra ai problemi installare o all'economia, eccetera, come se ovviamente fossero o no in alternativa, poi verrebbe molto da dire che siamo abituati a occuparci di molte cose contemporaneamente molto bene eccetera ma questo, come dire, sarebbe un po'è una battuta, ecco però non c'è.
Non sono un'alternativa alle altre cose importanti di civico. Ci occupiamo, ma servono anche a dare una legittimità, insomma, perché appunto il linguaggio e esprime quello che sei, quello che sei e io quindi penso che sia una battaglia giusta. Ovviamente accoglieremo tutti i contributi. Sappiamo bene che, per rimanere nel campo delle rivendicazioni al femminile e di genere, questa battaglia si affianca a quella sul doppio cognome con cui Rosanna. Condividiamo la battaglia. Veramente, diciamo, palmo a palmo, perché così è la battaglia sulle giuste retribuzioni, la battaglia sulle violenze, sui luoghi, sul lavoro, la battaglia contro le violenze delle donne e via dicendo. Insomma, ovviamente, la parità effettiva nei luoghi pubblici e nelle istituzioni, ma è chiaro che ognuno di questi anelli è fondamentale e quindi, come dire derubrica Arne 1 indebolisce tutte le altre battaglie che noi dobbiamo sapere che se nelle rubriche 1 A adesso non è il momento, stai sminuendo tutte le altre le altre battaglie, quindi dobbiamo essere assolutamente ferme orgogliose di questo. Io sono molto contenta che ci siano anche degli uomini che condividono e non semplicemente come dire,
è assente o no, ma sono presenti nelle nelle nostre, nelle nostre battaglie noi speriamo che queste battaglie, come è stato in passato, si cita molto quest'anno le madri costituenti, perché l'ottantesimo del voto alle donne del voto per la Costituente.
Sarebbe bello se ci si richiamasse nei fatti a quella straordinaria alleanza che c'è stata tra quelle 21 donne che venivano da culture molto diverse, ma che seppero essere unite discutendo fino diciamo all'esaurimento fisico, ma se può essere molto unite, che hanno dato veramente un contributo fondamentale che anche questo si sta scoprendo adesso cioè nei dibattiti cioè sembra incredibile che sia,
Sempre dei padri. Poi abbiamo rinunciato al presidente Mattarella, che quest'anno nel saluto di fine anno iniziato, facendo ricordando però è davvero. Concludo con questo perché siamo tutti un po'provati dalle giornate, però io che sto partecipando a molti di questi incontri, questi dibattiti diciamo anche nella veste istituzionale o ho il privilegio di essere sollecitate, chiamate quindi anche studiare molte cose che neanche io magari conoscevo così fino in fondo questo ricorrenza c'ha, come io ero obbligato a ripercorrere i lavori della Costituente e quindi sono emerse emersi contributi col, eccetera, che sembra incredibile che nel 2026 ancora non fossero così noti così noti così così conosciuti. Cioè non è che si sono occupate semplicemente di questioni che riguardavano le donne
Ci hanno portato un punto di vista femminile che è stato quello che ha introdotto le parti più innovative della nostra Costituzione e quindi, insomma, direi che anche sulla faccenda del nome possiamo veramente rivendicarlo con orgoglio, grazie della vostra attenzione.
Solo per salvare chi riesce, infatti, io devo dire qualcosa, anche se non sono in forma tra Cavour via aria condizionata, sto male, però io sono felice di avere accanto i due.
No dimostra anche l'intreccio strettissimo che c'è tra l'invisibilità delle donne,
Sa noi, come detto, per la parità.
Atto anche gli visibilità, anche di non riconoscere la presenza e violenza contro le donne, quindi davvero era poi Janna, siamo anche amiche, quindi siamo orgogliosi anche De Lillo, no, volevo intanto ringraziare tutti intanto ricordare una cosa che non ho detto prima che nel nostro codice perché penso che sia simbolicamente proprio semplice le mutilazioni genitali femminili sono per i cittadini maschi,
Ecco, quindi, ah, scusami, non avendo ti senti volevo salutare tutti e ringraziare tutte in modo particolare e, se me ne scordo qualcuno mi perdonerete perché son fatta così Sesa Amici, che è stata già nostra deputata e sottosegretaria, Elisa Ercoli, che è la presidente di differenza Donna e differenza Donna di dovrebbe dire qualcosa già il nome Patrizia chiarezza o il giardino segreto e,
Tanti intervenuti se ho scordato qualche associazione o qualche referente, almeno ve ne chiedo scusa però veramente grazie, se ci dovessero essere domande al volo, perché dovremmo lasciare la sala, altrimenti va bene così, grazie foto foto dei relatori e relatrici.
Aspetta che mi alzo.

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