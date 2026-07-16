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Su iniziativa della senatrice Valeria Valente (Pd).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Il maschile neutro è un inganno. Il femminile una scelta politica. Presentazione del DDL 1752 “Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo”." che si è tenuta a Roma giovedì 16 luglio 2026 alle ore 12:00.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura, Donna, Legge, Politica.



Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 5 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.