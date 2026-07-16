Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Il maschile neutro è un inganno. Il femminile una scelta politica. Presentazione del DDL 1752 “Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito giuridico e amministrativo”." che si è tenuta a Roma giovedì 16 luglio 2026 alle ore 12:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura, Donna, Legge, Politica.
Questa conferenza stampa ha una durata di 1 ora e 5 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.