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"Intervista a Silvia Fregolent su pre-intese con Lombardia , Piemonte ,Veneto, e Liguria su autonomia differenziata" realizzata da Sonia Martina .
L'intervista è stata registrata giovedì 16 luglio 2026 alle 12:25.
La registrazione audio ha una durata di 14 minuti.
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