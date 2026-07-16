"Partito, partecipazione, cittadinanza: nuove forme della politica"-Sassi nello stagno – La tredicesima festa di Left Wing

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Introduce e coordina: Michele Fina (Tesoriere nazionale Pd, Senatore).
Partecipano, tra gli altri: Riccardo Agostini (Pd Roma), Vincenzo Amendola (Deputato Pd), Ouidad Bakkali (Deputata Pd), Caterina Cerroni (Direzione nazionale Pd), Marco Craighero (PD Friuli Venezia Giulia – Responsabile Cultura e Aree Interne Segreteria Regionale), Anna Falcone (Avvocata e Costituzionalista), Marco Fichera, Enzo Foschi (Segretario Federazione Pd Roma), Pietro Galeone (Ricercatore Università Bocconi – Milano), Andrea Giorgis (Senatore Pd), Stefano Graziano (Deputato Pd), Chiara Gribaudo (vice Presidente … Assemblea Nazionale Pd, Deputata), Michele Grimaldi (Consigliere comunale Scafati), Nicola Irto (Segretario regionale Pd Calabria, Senatore), Paolo Maccario (Segretario Pd Quartiere Trieste – Roma), Alessandra Maiorino (Senatrice M5S), Roberto Morassut (Deputato Pd), Antonio Nicita (Senatore Pd), Vinicio Peluffo (Deputato Pd), Paolo Quinto, Toni Ricciardi (Deputato Pd), Francesca Ruocco (Segreteria nazionale Sinistra Italiana), Roberto Sciacca (Pd Roma), Nico Stumpo (Deputato Pd), Stefano Vanzini (Direzione nazionale Gd), Franco Vittoria (Università Federico II – Napoli), Davide Zingaretti (Segretario Pd Aprilia).
Partecipano, tra gli altri: Riccardo Agostini (Pd Roma), Vincenzo Amendola (Deputato Pd), Ouidad Bakkali (Deputata Pd), Caterina Cerroni (Direzione nazionale Pd), Marco Craighero (PD Friuli Venezia Giulia – Responsabile Cultura e Aree Interne Segreteria Regionale), Anna Falcone (Avvocata e Costituzionalista), Marco Fichera, Enzo Foschi (Segretario Federazione Pd Roma), Pietro Galeone (Ricercatore Università Bocconi – Milano), Andrea Giorgis (Senatore Pd), Stefano Graziano (Deputato Pd), Chiara Gribaudo (vice Presidente … Assemblea Nazionale Pd, Deputata), Michele Grimaldi (Consigliere comunale Scafati), Nicola Irto (Segretario regionale Pd Calabria, Senatore), Paolo Maccario (Segretario Pd Quartiere Trieste – Roma), Alessandra Maiorino (Senatrice M5S), Roberto Morassut (Deputato Pd), Antonio Nicita (Senatore Pd), Vinicio Peluffo (Deputato Pd), Paolo Quinto, Toni Ricciardi (Deputato Pd), Francesca Ruocco (Segreteria nazionale Sinistra Italiana), Roberto Sciacca (Pd Roma), Nico Stumpo (Deputato Pd), Stefano Vanzini (Direzione nazionale Gd), Franco Vittoria (Università Federico II – Napoli), Davide Zingaretti (Segretario Pd Aprilia).
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