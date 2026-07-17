17 LUG 2026
dibattiti

"Per un’agenda femminista"- Sassi nello stagno – La tredicesima festa di Left Wing

DIBATTITO | - Roma - 18:11 Durata: 1 ora 51 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Left Wing
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Introduce e coordina: Roberta Mori (Portavoce Conferenza Donne Democratiche) Partecipano, tra gli altri: Giulia Blasi (saggista), Silvia Cannizzo (Pd Roma), Bibiana Chierchia (Presidente ALI Molise, Assessora del Comune di Campobasso), Giusy Cirillo (attivista), Jasmine Cristallo (Direzione nazionale Pd), Chiara Gaiola (Assessora Settimo Torinese), Loredana Granieri (Pd Lazio), Marilena Grassadonia (segreteria nazionale Sinistra Italiana – Responsabile Diritti e Libertà), Paola Ilari (vicepresidente III Municipio Roma), Azzurra Rinaldi (Economista), Angelo Schillaci (Sapienza Università di Roma), Filippo Sensi (Senatore Pd), Marielisa Serone (Filosofa), Federica Serratore (Assessora II Municipio Roma), Maddalena Vianello (Portavoce Conferenza Donne Democratiche Roma), Micaela Vitri (Consigliera Pd Regione Marche), Gianna Zappi (Vice Direttrice Generale Sostenibilità e Valorizzazione).

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