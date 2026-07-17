17 LUG 2026
dibattiti

"Le parole sono importanti. Contrastare i discorsi d’odio al tempo degli algoritmi"-Sassi nello stagno – La tredicesima festa di Left Wing

DIBATTITO | - Roma - 18:33 Durata: 2 ore 17 min
A cura di Pantheon
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Introduce e coordina: Francesco Verducci (Senatore Pd).

Partecipano, tra gli altri: Anna Laura Bussa (Ordine dei Giornalisti del Lazio), Iside Castagnola (Garante infanzia e adolescenza Roma Capitale), Diego Ciulli (Head of government affairs and public policy, Google), Beatrice Curci (GiULiA – GIornaliste Unite LIbere Autonome), Nannarel Fiano (Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d’Odio), Nedzad Husovic (Associazione New Romalen), Daniela Ionita (ISC – Italiani senza cittadinanza), Simona Lanzoni (Pangea), Triantafilos Loukarelis (Esperto Diritti Umani), Grazia Naletto (Lunaria), Antonio Nicita (Senatore Pd), Orlando Paris (Università per Stranieri di Siena), Raffaella Petrilli (Università degli Studi della Tuscia), Alessandra Rossi (Gay Center/Gay Help Line), Milena Santerini (Università Cattolica del Sacro Cuore), Claudio Silvestri (segretario generale aggiunto FNSI), Alessandra Vitullo (Sapienza Università di Roma), Gianna Zappi (Vice Direttrice Generale Sostenibilità e Valorizzazione).

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