"Le parole sono importanti. Contrastare i discorsi d’odio al tempo degli algoritmi"-Sassi nello stagno – La tredicesima festa di Left Wing

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Introduce e coordina: Francesco Verducci (Senatore Pd).
Partecipano, tra gli altri: Anna Laura Bussa (Ordine dei Giornalisti del Lazio), Iside Castagnola (Garante infanzia e adolescenza Roma Capitale), Diego Ciulli (Head of government affairs and public policy, Google), Beatrice Curci (GiULiA – GIornaliste Unite LIbere Autonome), Nannarel Fiano (Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d’Odio), Nedzad Husovic (Associazione New Romalen), Daniela Ionita (ISC – Italiani senza cittadinanza), Simona Lanzoni (Pangea), Triantafilos Loukarelis (Esperto Diritti Umani), Grazia … Naletto (Lunaria), Antonio Nicita (Senatore Pd), Orlando Paris (Università per Stranieri di Siena), Raffaella Petrilli (Università degli Studi della Tuscia), Alessandra Rossi (Gay Center/Gay Help Line), Milena Santerini (Università Cattolica del Sacro Cuore), Claudio Silvestri (segretario generale aggiunto FNSI), Alessandra Vitullo (Sapienza Università di Roma), Gianna Zappi (Vice Direttrice Generale Sostenibilità e Valorizzazione).
Partecipano, tra gli altri: Anna Laura Bussa (Ordine dei Giornalisti del Lazio), Iside Castagnola (Garante infanzia e adolescenza Roma Capitale), Diego Ciulli (Head of government affairs and public policy, Google), Beatrice Curci (GiULiA – GIornaliste Unite LIbere Autonome), Nannarel Fiano (Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e ai Fenomeni d’Odio), Nedzad Husovic (Associazione New Romalen), Daniela Ionita (ISC – Italiani senza cittadinanza), Simona Lanzoni (Pangea), Triantafilos Loukarelis (Esperto Diritti Umani), Grazia … Naletto (Lunaria), Antonio Nicita (Senatore Pd), Orlando Paris (Università per Stranieri di Siena), Raffaella Petrilli (Università degli Studi della Tuscia), Alessandra Rossi (Gay Center/Gay Help Line), Milena Santerini (Università Cattolica del Sacro Cuore), Claudio Silvestri (segretario generale aggiunto FNSI), Alessandra Vitullo (Sapienza Università di Roma), Gianna Zappi (Vice Direttrice Generale Sostenibilità e Valorizzazione).
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