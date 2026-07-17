17 LUG 2026
stampa

Presentazione della XXV Edizione dei Dialoghi di Trani

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:00 Durata: 52 min 57 sec
A cura di Francesca Rosini
Player
"Complessità" è il tema della rassegna culturale che si terrà dall’11 al 26 settembre.

Alla presentazione partecipano il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia, l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia Debora Ciliento, il sindaco di Trani Marco Gagliano, la direttrice artistica Rosanna Gaeta, la presidente dell'associazione 'La Maria del Porto' Lucia Perrone Capano, la giornalista Constanze Reuscher e Daniela Balducci per la Fondazione Megamark.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della XXV Edizione dei Dialoghi di Trani" che si è tenuta a Roma venerdì 17 luglio 2026 alle ore 11:00.

Tra gli argomenti discussi: Cultura, Politica, Societa'.

Questa conferenza stampa ha una durata di 52 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti