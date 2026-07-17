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"Complessità" è il tema della rassegna culturale che si terrà dall’11 al 26 settembre.
Alla presentazione partecipano il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia, l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia Debora Ciliento, il sindaco di Trani Marco Gagliano, la direttrice artistica Rosanna Gaeta, la presidente dell'associazione 'La Maria del Porto' Lucia Perrone Capano, la giornalista Constanze Reuscher e Daniela Balducci per la Fondazione Megamark.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della XXV Edizione dei Dialoghi di Trani" che si è tenuta a Roma … venerdì 17 luglio 2026 alle ore 11:00.
Tra gli argomenti discussi: Cultura, Politica, Societa'.
Questa conferenza stampa ha una durata di 52 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
Alla presentazione partecipano il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia, l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia Debora Ciliento, il sindaco di Trani Marco Gagliano, la direttrice artistica Rosanna Gaeta, la presidente dell'associazione 'La Maria del Porto' Lucia Perrone Capano, la giornalista Constanze Reuscher e Daniela Balducci per la Fondazione Megamark.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della XXV Edizione dei Dialoghi di Trani" che si è tenuta a Roma … venerdì 17 luglio 2026 alle ore 11:00.
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