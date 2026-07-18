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"The push to bypass Hormuz" - Axios, com - 14 lug 2026 --- "Suddenly, Hormuz is Less Crucial Than It Was"- di P.
Krugman - 14 lug 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La crisi di Hormutz aggrava la carenza globale di derivati raffinati del petrolio" di sabato 18 luglio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Mercato, Russia, Ucraina, Unione Europea, Usa.
Krugman - 14 lug 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La crisi di Hormutz aggrava la carenza globale di derivati raffinati del petrolio" di sabato 18 luglio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Mercato, Russia, Ucraina, Unione Europea, Usa.
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