18 LUG 2026
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Rassegna di Geopolitica. La crisi di Hormutz aggrava la carenza globale di derivati raffinati del petrolio

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"The push to bypass Hormuz" - Axios, com - 14 lug 2026 --- "Suddenly, Hormuz is Less Crucial Than It Was"- di P.

Krugman - 14 lug 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La crisi di Hormutz aggrava la carenza globale di derivati raffinati del petrolio" di sabato 18 luglio 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Infrastrutture, Mercato, Russia, Ucraina, Unione Europea, Usa.
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