18 LUG 2026
rubriche

Visto dall’America, con Anna Guaita

RUBRICA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 18:22 Durata: 0 sec
Player
Anna Guaita, giornalista de “Il Messaggero “ e Vicedirettrice de “La Voce di New York”, analizza la politica della Casa Bianca .

Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.

Puntata di "Visto dall’America, con Anna Guaita" di sabato 18 luglio 2026 condotta da Antonello De Fortuna .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Democrazia, Diritti Civili, Usa.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti