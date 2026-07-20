20 LUG 2026
dibattiti

La nuova strategia italiana per l'Artico

CONVEGNO | - Roma - 15:00 Durata: 3 ore 23 min
A cura di Stefano Chiarelli
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L'iniziativa, promossa dal Dipartimento Esteri e delle Politiche europee di Forza Italia, è dedicata al ruolo crescente delle rotte polari, alle conseguenze per la sicurezza globale e alle nuove dinamiche geopolitiche, economiche e commerciali.

I lavori, articolati in tre panel, approfondiranno il quadro giuridico ed economico della Via Artica, la ridefinizione dello scacchiere geopolitico polare e le prospettive dello shipping, della logistica continentale e dell'intermodalità.

Partecipano rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della diplomazia, delle Forze armate e delle principali realtà del settore marittimo, portuale e logistico.

Tra gli esponenti di punta di Forza Italia intervengono i capigruppo azzurri al Senato e alla Camera, Stefania Craxi ed Enrico Costa; la responsabile dipartimento Esteri e vice segretario nazionale del partito, Deborah Bergamini; Maurizio Gasparri, presidente commissione Esteri del Senato; e ancora Salvatore De Meo, presidente della delegazione per le relazioni con l'assemblea parlamentare della NATO; Alessandro Cattaneo, responsabile di Dipartimenti azzurri; Isabella De Monte, vice presidente dipartimento Esteri; Tullio Ferrante, sottosegretario ai Trasporti, e Luisa Regimenti, segretario di Roma Capitale.

Conclusioni del vicepremier e Segretario nazionale di forza Italia Antonio Tajani.

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