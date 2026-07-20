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Presentazione del libro dello scrittore bolzanino Clambagio (alias Claudio Bianchetti) dedicato alle minoranze etniche e linguistiche sottoposte a processi di nazionalizzazione forzata e cancellazione della loro identità.
L'evento si tiene su iniziativa della senatrice Giusy Versace (Noi Moderati).
Registrazione video del dibattito dal titolo ""Dillortan. A volte la violenza paga?": presentazione del libro di Clambagio (Claudio Bianchetti)", registrato a Roma lunedì 20 luglio 2026 alle ore 18:00.
Tra gli argomenti discussi: Cultura, Democrazia, Politica, Stato, Storia.
La registrazione video … di questo dibatto ha una durata di 1 ora.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
L'evento si tiene su iniziativa della senatrice Giusy Versace (Noi Moderati).
Registrazione video del dibattito dal titolo ""Dillortan. A volte la violenza paga?": presentazione del libro di Clambagio (Claudio Bianchetti)", registrato a Roma lunedì 20 luglio 2026 alle ore 18:00.
Tra gli argomenti discussi: Cultura, Democrazia, Politica, Stato, Storia.
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