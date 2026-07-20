20 LUG 2026
dibattiti

"Dillortan. A volte la violenza paga?": presentazione del libro di Clambagio (Claudio Bianchetti)

DIBATTITO | - Roma - 18:00 Durata: 1 ora 22 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Presentazione del libro dello scrittore bolzanino Clambagio (alias Claudio Bianchetti) dedicato alle minoranze etniche e linguistiche sottoposte a processi di nazionalizzazione forzata e cancellazione della loro identità.

L'evento si tiene su iniziativa della senatrice Giusy Versace (Noi Moderati).

Registrazione video del dibattito dal titolo ""Dillortan. A volte la violenza paga?": presentazione del libro di Clambagio (Claudio Bianchetti)", registrato a Roma lunedì 20 luglio 2026 alle ore 18:00.

Tra gli argomenti discussi: Cultura, Democrazia, Politica, Stato, Storia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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