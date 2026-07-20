20 LUG 2026
intervista

La storia d'Europa come storia dell'anima

INTERVISTA | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 17:00 Durata: 26 min 38 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Conversazione con Saverio Alessandro Matrangolo sui due volumi di Jan Patocka Platone e l'Europa e Il mondo naturale come problema filosofico, pubblicati da Orthotes.

"La storia d'Europa come storia dell'anima" realizzata da Giuseppe Di Leo con Saverio Alessandro Matrangolo (ricercartore in Filosofia politica - Università di Bergamo).

L'intervista è stata registrata lunedì 20 luglio 2026 alle ore 17:00.

La registrazione video ha una durata di 26 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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