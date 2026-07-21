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Puntata di "Focus Europa - Parlamento europeo. Unione europea, democrazia e Ventotene" di martedì 21 luglio 2026 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Carlo Corazza (capo dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commissione Ue, Democrazia, Guerra, Iran, Metsola, Parlamento Europeo, Picierno, Politica, Russia, Spinelli, Unione Europea, Ventotene.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 6 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commissione Ue, Democrazia, Guerra, Iran, Metsola, Parlamento Europeo, Picierno, Politica, Russia, Spinelli, Unione Europea, Ventotene.
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