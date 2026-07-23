Apertura XXI ed.



Premio Croce Giuseppe Sipari sindaco di Pescasseroli.



Incontro con Costantino Felice autore del libro “Un Mezzogiorno Particolare” Storia dell’Abruzzo: contro i luoghi comuni e le retoriche identitarie.



Donzelli Editore.



Dialogherà con l’autore Paride Vitale esperto di comunicazione.



Coordina Rita Crisanti Comitato Premio Croce.



Convegno "XXI edizione del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce", registrato a Pescasseroli giovedì 23 luglio 2026 alle 17:09.



Sono intervenuti: Giuseppe Sipari (sindaco del comune di Pescasseroli), Rita Crisanti (membro del comitato …

organizzatore del Premio Nazionale di Cultura “Benedetto Croce”), Dacia Maraini (scrittrice, presidente di giuria del Premio Croce), Paride Vitale (esperto di comunicazione), Costantino Felice (autore del libro Un Mezzogiorno particolare), Pasquale D'Alberto (responsabile organizzativo del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 37 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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