Con gli alunni, i docenti, la dirigente Luigina D’Amico dell’Istituto Comprensivo “B.



Croce” di Pescasseroli, Giovanni Cannata presidente PNALM, e Pasquale D’Alberto Comitato Premio Croce.



Convegno "XXI edizione del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce - Presentazione del libro “Il Respiro della Foresta”, di Sofia Fracneschini, Edizioni del Parco", registrato a Pescasseroli venerdì 24 luglio 2026 alle ore 10:14.



Sono intervenuti: Giovanni Cannata (presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise), Pasquale D'Alberto (responsabile organizzativo del Premio Nazionale …

di Cultura Benedetto Croce), Luigina D'Amico (dirigente dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce), Antonio Di Santo (sindaco del Comune di Opi), Sofia Franceschini (autrice), Michele la cesa (comitato Premio nazionale di cultura Benedetto Croce).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 46 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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